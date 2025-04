Joplin vs Obsidian: Która aplikacja do robienia notatek będzie najlepsza w 2025 roku?

Niektórzy mówią, że robienie notatek to sztuka i my się z tym zgadzamy. Każdy ma swój własny styl robienia notatek. Niektórzy mogą preferować bardziej wizualne elementy, podczas gdy inni mogą preferować bardziej tradycyjne podejście z uporządkowanymi akapitami i punktorami.

Tak czy inaczej, tworzenie skutecznych i efektownych notatek wymaga kreatywności i krytycznego myślenia.

Jeśli jesteś kimś, kto regularnie robi notatki (zawodowe lub osobiste), wierzymy, że możesz szukać prostego, ale funkcjonalnego narzędzia do robienia notatek.

Ale jeśli jesteś zbyt zajęty, aby przetestować dziesiątki dostępnych narzędzi do robienia notatek, mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Na tym blogu porównaliśmy dwa popularne narzędzia do robienia notatek Joplin vs Obsidian i pokazaliśmy, w jaki sposób każde z nich może zaspokoić potrzeby użytkowników.

Jako bonus, sugerujemy również najlepszą alternatywę dla Joplin i Obsidian, która jest bardziej zabawna i interaktywna.

Czym jest Joplin?

Joplin to aplikacja typu open-source do robienia notatek i tworzenia list rzeczy do zrobienia, która działa na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych.

Notatki w Joplin są zorganizowane w "notatniki ", które mogą być udostępniane każdemu, kogo wybierzesz. Aplikacja jest dostępna z komputera, telefonu lub tabletu poprzez połączenie jej z usługami Joplin w chmurze

Teams zarządzający projektami zazwyczaj używają Joplin do tworzenia dedykowanych notatników dla swoich badań i konsolidacji informacji z różnych źródeł w jednej lokalizacji.

Funkcje Joplin

Joplin oferuje różne funkcje, które pomagają bezpiecznie zarządzać zadaniami i notatkami.

Funkcja #1: Notatki multimedialne

Twórz i zapisuj rozszerzone notatki za pomocą edytora Markdown w Joplin. Użyj opcji stylizacji, takich jak nagłówki i punktory, aby sformatować informacje tak, aby były łatwe do odczytania. Możesz także przesyłać obrazy, pliki wideo, pliki PDF i połączone linki, aby Twoje notatki były jak najbardziej kontekstowe.

Niezależnie od tego metoda robienia notatek za pomocą Joplin można organizować nowe notatki w notatniki i nadawać im etykiety zgodnie z tematami wzmiankowanych projektów.

Notatniki można organizować w podnotatniki, gdy powiązane tematy i zadania mają być połączone w uporządkowany sposób.

Funkcja #2: Chmura Joplin

Chmura Joplin synchronizuje notatki na różnych urządzeniach, które można udostępniać członkom zespołu i znajomym. Użytkownicy mogą współpracować, modyfikować lub dodawać informacje, a zmiany są widoczne dla tych, którzy mają do nich dostęp. Możesz nawet publicznie opublikować notatkę w Internecie i udostępnić link każdemu, aby ułatwić publiczne udostępnianie wiedzy.

Funkcja #3: Zarządzanie listą do zrobienia

Joplin służy również jako narzędzie do zarządzania zadaniami, w którym można zapisywać listy do zrobienia jako listy kontrolne. Pozwala użytkownikom na ustawienie przypomnień i otrzymywanie powiadomień o oczekujących zadaniach w miarę zbliżania się ich terminów.

Funkcja #4: Funkcje AI

Możesz korzystać z wbudowanego asystenta AI Jarvis, który generuje spostrzeżenia z notatek, adnotuje notatki, edytuje teksty i pomaga w zarządzaniu wiedzą.



Ceny w Joplin:

Free forever

Podstawowy : 2.99€/miesiąc

: 2.99€/miesiąc Pro: 5.99€/miesiąc

5.99€/miesiąc Teams: 7.99€/miesiąc

Czym jest Obsidian?

Obsidian to aplikacja do tworzenia notatek i zarządzania wiedzą, która działa na plikach Markdown. Użytkownicy mogą wizualizować połączenia między swoimi notatkami, współpracować z Teams w celu udostępniania pomysłów i pracować nad wspólnymi plikami.

Platforma posiada kilka wtyczek, które można dostosować do swojego stylu pracy i zarządzania notatkami. Możesz niestandardowo dopasować wygląd aplikacji do unikalnych motywów Twojej marki.

Funkcje Obsidiana

Oto niektóre z popularnych funkcji Obsidian do zarządzania wiedzą i tworzenia notatek.

Funkcja #1: Redaktor notatek

Obsidian pełni funkcję wszechstronnego edytora Markdown do tworzenia notatek i przechwytywania myśli i pomysłów. Nagłówki, wypunktowania i multimedia przełamują monotonię i pomagają wizualizować notatki.

Notatki mogą być organizowane w pliki Markdown i podfoldery, dając hierarchiczną strukturę do szybkiego zarządzania informacjami i lokalizowania konkretnych szczegółów. Połącz notatki i pomysły za pomocą linków, aby poprawić kontekstualizację i odkrywanie wiedzy.

Obsidian Graphs pozwala wizualizować relacje między notatkami i znajdować połączenia między pomysłami, których wcześniej nie brałeś pod uwagę. Narzędzie umożliwia również pracę ze zwykłymi plikami tekstowymi.

Funkcja #2: Obsidian Sync

Obsidian synchronizuje notatki między wieloma urządzeniami i systemami operacyjnymi, zapewniając ich aktualizację w czasie rzeczywistym i dostęp do nich zawsze, gdy są potrzebne.

Obsidian Sync może odzyskać pliki, jeśli przypadkowo je usuniesz, przywracając krytyczne informacje bez naruszania integralności danych.

Funkcja Obsidian Publish umożliwia publiczne udostępnianie notatek, pomysłów i przemyśleń online.

Funkcja #3: Listy do zrobienia

Do zrobienia listy rzeczy do zrobienia w Obsidian konieczne jest zainstalowanie trzech wtyczek: Szablony, Dataviews i Notatki.

Szablony pozwalają na niestandardowe dostosowanie układu interfejsu Obsidian i stworzenie standardowego formatu listy rzeczy do zrobienia. Można na przykład podzielić listę rzeczy do zrobienia na sekcje wskazujące różne kategorie zadań.

Dataview umożliwia utworzenie indeksu lub tabeli dla określonych zadań. Można utworzyć listę zadań, których termin wykonania przypada na konkretny dzień, utworzyć listę dla zbliżających się urodzin, a także utworzyć tabelę do śledzenia postępów w realizacji tygodniowych celów.

Wtyczka Daily Notes jest jak strona z datą, na której można prowadzić dziennik lub zapisywać swoje działania w danym dniu.

Funkcja #4: Możliwości AI

Tryb czatu to Aplikacja AI do robienia notatek w Obsidian, która pomaga automatycznie identyfikować powiązane ze sobą notatki, nawet jeśli nie mają podobnych słów kluczowych.

Powiedzmy, że piszesz na określony temat i przypominasz sobie, że pisałeś te same notatki lub podobne pomysły w przeszłości. Nie pamiętasz jednak dokładnych słów kluczowych. Smart Connections rozwiązuje ten problem, wyświetlając wcześniej dodane informacje związane z tym, co piszesz.

Dzięki Copilot for Obsidian, interfejsowi LLM o otwartym kodzie źródłowym, możesz przenieść ChatGPT wewnątrz narzędzia w oknie czatu, aby podsumowywać notatki, zadawać pytania, upraszczać informacje i przepisywać je do wątków.

Ceny Obsidian:

Free forever

Komercyjny: $50/rok za użytkownika

Joplin vs Obsidian: Porównanie funkcji

Zarówno Joplin, jak i Obsidian oferują funkcje tworzenia notatek i udostępniania wiedzy. Ale jeśli chodzi o wybór jednego narzędzia, które z nich byś wybrał?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, przygotowaliśmy szczegółowe porównanie funkcji Obsidian i Joplin, z wyraźnym zwycięzcą na każdym z frontów.

Zanim jednak przejdziemy do tego, oto krótkie podsumowanie tego, co omówiliśmy do tej pory.

Joplin jest najbardziej znany z:

Notatki : Redaktor markdown z wbudowanymi opcjami stylizacji i formatu do zapisywania myśli i pomysłów

: Redaktor markdown z wbudowanymi opcjami stylizacji i formatu do zapisywania myśli i pomysłów Joplin Cloud : Umożliwia zespołom synchronizację notatek z chmurą, dzięki czemu są one łatwo dostępne

: Umożliwia zespołom synchronizację notatek z chmurą, dzięki czemu są one łatwo dostępne Listy do zrobienia: Prosty układ, w którym zadania mogą być organizowane w formie list kontrolnych

Obsidian jest najbardziej znany z:

Edytor notatek : Elastyczny redaktor do tworzenia notatek, przesyłania plików multimedialnych i osadzania połączonych z nimi informacji

: Elastyczny redaktor do tworzenia notatek, przesyłania plików multimedialnych i osadzania połączonych z nimi informacji Obsidian Sync : Umożliwia synchronizację notatek na wielu urządzeniach i w różnych systemach operacyjnych

: Umożliwia synchronizację notatek na wielu urządzeniach i w różnych systemach operacyjnych Zarządzanie zadaniami do zrobienia: Zestaw trzech wtyczek, za pomocą których można tworzyć kompleksowe listy rzeczy do zrobienia

Aby uzyskać bardziej szczegółowy widok funkcji:

Funkcja #1: Zarządzanie wiedzą

Interfejs Joplin do tworzenia notatek jest łatwy w użyciu. Redaktor Joplin WYSIWYG (What You See Is What You Get) umożliwia formatowanie tekstu podczas pisania, bez konieczności korzystania z osobnego podglądu.

Obsidian oferuje elegancki, minimalistyczny interfejs, ale będziesz musiał oswoić się ze składnią Markdown. Platforma posiada również funkcję Graphs, która łączy wszystkie notatki, dając wizualną reprezentację tego, jak pomysły są ze sobą połączone.

Zwycięzca 🏆

Obsidian jest właściwym wyborem dla programisty, który chce uporządkować wiedzę poprzez wzajemne powiązania i wizualizację

jest właściwym wyborem dla programisty, który chce uporządkować wiedzę poprzez wzajemne powiązania i wizualizację Joplin jest lepszym wyborem, jeśli potrzebujesz tylko prostej notatki

Funkcja #2: Usługi w chmurze

Joplin pozwala synchronizować i eksportować notatki z usług pamięci masowej, takich jak OneDrive, Dropbox lub Joplin Cloud, z szyfrowaniem end-to-end dla bezpieczeństwa.

Obsidian nie posiada własnej chmury, ale Obsidian Sync współpracuje z zewnętrznymi usługami przechowywania w chmurze w celu synchronizacji notatek, a nawet umożliwia odzyskiwanie plików dzięki szczegółowym dziennikom synchronizacji.

Zwycięzca 🏆

Dzięki Obsidian możesz kontrolować prywatność swoich plików i notatek

możesz kontrolować prywatność swoich plików i notatek Jeśli jednak zależy ci na prostym przechowywaniu danych w chmurze, Joplin może lepiej odpowiadać twoim potrzebom

Funkcja #3: Zarządzanie zadaniami

Joplin oferuje podstawową funkcję listy rzeczy do zrobienia, w której użytkownicy mogą dodawać zadania jako listy kontrolne. W Joplin można wybrać układ listy rzeczy do zrobienia, dodawać zadania w wybranej kolejności i zaznaczać je, gdy zostaną zakończone. Joplin jest darem niebios dla tych, którzy lubią prostotę w swoim cyklu pracy z notatkami.

Zarządzanie zadaniami w Obsidian wymaga kilku dodatkowych kroków. Nie ma wbudowanej funkcji listy rzeczy do zrobienia, ale można zainstalować wtyczki z ekosystemu wtyczek platformy do zarządzania zadaniami.

Zwycięzca 🏆

Niektórzy użytkownicy mogą preferować Joplin do zarządzania zadaniami ze względu na jego prostotę i wbudowaną funkcję listy rzeczy do zrobienia.

do zarządzania zadaniami ze względu na jego prostotę i wbudowaną funkcję listy rzeczy do zrobienia. Jednak Obsidian będzie lepszym wyborem, jeśli chcesz mieć listę rzeczy do zrobienia, która oferuje niestandardowe funkcje i elastyczność.

Funkcja #4: Inteligentne AI

Wtyczka AI do Joplin, Jarvis, pomaga w generowaniu tekstu, podkreśla kluczowe punkty w notatkach i wykonuje szybkie wyszukiwanie słów kluczowych we wszystkich zapisanych notatkach.

Obsidian nie ma wbudowanej AI, ale jego ekosystem wtyczek społecznościowych jest dość popularny. Dzięki wtyczkom takim jak Copilot i Smart Connections można usprawnić cykl pracy nad notatkami, łącząc powiązane informacje, synchronizując dane, a nawet przenosząc ChatGPT bezpośrednio do notatek.

Zwycięzca 🏆

Oba narzędzia oferują wtyczki AI, ale obecnie nie mają wbudowanych możliwości AI.

Joplin vs Obsidian na Reddicie

Jeden Notatki użytkownika Reddit że Joplin jest prosty w użyciu, ale brakuje mu kilku krytycznych funkcji, które sprawiają, że jest to dobrze zaokrąglona aplikacja do robienia notatek. Użytkownik uważa, że Obsidian jest bardziej nowoczesny, co czyni go bardziej popularnym.

Zależy to od profilu użytkownika - Joplin czy Evernote mają klasyczny styl, są proste w obsłudze, ale brakuje im kilku opcji. (Ale przynajmniej Joplin nie ma krytycznych wad Evernote) Obsidian jest w innej kategorii notatek, bardziej nowoczesny, ale wciąż nie tak nowoczesny jak Logseq, Workflowy, Notion, Anytipe czy Obciążenia.

Obsidian jest w połowie drogi między klasyką a nowoczesnością, dlatego jest tak popularny. Wolę Logseq i Emacsa (życie osobiste - życie zawodowe).

@luckysilva Inny Redditor zgadza się, że Obsidian jest lepszy, zwłaszcza dzięki bibliotece wtyczek. Użytkownik zwraca jednak uwagę, że czas ładowania mógłby być lepszy w porównaniu do Joplin.

Bazowy Obsidian jest wystarczająco fajny, ale z wtyczkami jest niesamowity. Nie żałuję zmiany, chociaż ładowanie mogłoby być szybsze.

Na telefonie joplin ładował się niemal natychmiast. Obsidian ładuje się około 3 sekund. (3 sekundy to wciąż ok)

@Yanagava

Z rozmów na Reddicie jasno wynika, że jeśli porównać Obsidian vs Joplin, ten pierwszy byłby lepszym wyborem dla większości użytkowników.

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Joplin vs Obsidian

Podsumowując, zarówno Joplin, jak i Obsidian są dobrymi narzędziami do prostego tworzenia notatek i zarządzania wiedzą osobistą. Ich ekosystem wtyczek zdecydowanie zwiększa ich funkcje, ale nie można zaprzeczyć dodatkowym kosztom, które mogą się z tym wiązać.

Lepszym narzędziem do rozważenia byłoby ClickUp to platforma zapewniająca wydajność typu "wszystko w jednym". Jej funkcje wykraczają poza podstawowe notatki i obejmują funkcje efektywnego zarządzania zadaniami, rozszerzenie zarządzania wiedzą i wbudowane możliwości AI.

Przenieś swoje notatki na wyższy poziom dzięki platformie wydajności ClickUp

Jest to bardziej kompleksowe rozwiązanie, które usprawnia cykl pracy i jest jedną z lepszych alternatyw dla Joplin vs Obsidian. Alternatywy dla Obsidian dla poprawy wydajności.

Oto jak można wykorzystać ClickUp do notatek i zarządzania zadaniami.

Zalety ClickUp #1: Kompleksowa dokumentacja

Rób szczegółowe notatki i twórz firmowe wiki i bazy wiedzy za pomocą Dokumenty ClickUp . Jest super prosty w użyciu i pozwala tworzyć idealnie sformatowane dokumenty dzięki wbudowanym opcjom stylizacji i szablonom

Przesyłaj obrazy i wideo, osadzaj połączone linki i korzystaj z tabel, aby przedstawiać informacje najbardziej logicznie i w kontekście.

Twórz dobrze zorganizowaną dokumentację za pomocą ClickUp Docs

Pracujesz z zespołem? Nie ma problemu. Zaproś członków Teams do współpracy nad dokumentami i udostępniania opinii. Używaj komentarzy i @wzmianek, aby oznaczać osoby i przypisywać im elementy działań.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Utwórz wiele dokumentów, aby stworzyć bazę danych różnych tematów i zorganizować je wszystkie w jednym miejscu Docs Hub aby zespoły mogły wyszukiwać i filtrować potrzebne informacje.

Jeśli chcesz zaoszczędzić czas na tworzeniu dokumentów od podstaw, zawsze możesz wybrać jeden z ponad 1000 szablonów w ClickUp.

Instancja Szablon stylu notatki ze spotkania ClickUp to idealny sposób na udokumentowanie kluczowych wniosków, elementów działania i innych notatek z ważnego spotkania.

Szablon ten umożliwia wszystkim, nawet nieobecnym, dostęp do notatki ze spotkania .

Szablon w stylu notatki ze spotkania ClickUp

Dzięki temu szablonowi możesz:

Przeglądać wszystkie notatki zebrane z poprzednich spotkań

Zbierać i przechowywać wszystkie informacje związane ze spotkaniami konsekwentnie w tym samym formacie

Śledzenie postępów w realizacji różnych elementów działań omawianych podczas spotkania

Ustawić przypomnienia dla powtarzających się zadań, aby przejrzeć i edytować notatki po spotkaniu

Przypisywanie zadań uczestnikom, aby mogli być przygotowani podczas spotkań

ClickUp's One Up #2: Zarządzanie zadaniami

Zacznij działać z elementami działań w dowolnym projekcie dzięki Zadania ClickUp . Podziel złożone działania na wiele mniejszych zadań i przypisz je do odpowiednich członków zespołu z terminami i niestandardowymi statusami.

Rzeczywiście, jest to skuteczny sposób na śledzenie terminów i monitorowanie postępów w realizacji każdego zadania!

Tworzenie i przypisywanie elementów działań do członków zespołu za pomocą zadań ClickUp

Aby dodać więcej kontekstu, użyj typów zadań, ustaw poziomy priorytetów i dodaj pola niestandardowe, aby przechwycić określone informacje, takie jak dane kontaktowe, budżety i tagi kategorii.

Porada profesjonalisty: ClickUp Tasks posiada wiele funkcji, które ułatwiają zarządzanie zadaniami funkcji które pomagają zarządzać spotkaniami zespołu:

Przypisuj komentarze, aby oddelegować elementy działań spotkania do członków zespołu

Dodawanie etykiet do organizowania i śledzenia tego, co się dzieje

Używaj list kontrolnych do śledzenia zadań do zrobienia

ClickUp's One Up #3: Zarządzanie listą do zrobienia

Twórz proste listy do zrobienia, które dzielą złożone zadania na mniejsze elementy za pomocą Listy kontrolne zadań ClickUp .

Pola wyboru obok każdego elementu działania dają poczucie spełnienia, gdy odhaczasz każde zadanie na liście do zrobienia.

Utwórz listę rzeczy do zrobienia dla ważnych projektów za pomocą listy kontrolnej zadań ClickUp

Twórz zagnieżdżone listy kontrolne dla złożonych zadań, które wymagają dwóch lub więcej podzadań. Zaproś członków zespołu do współpracy nad listą kontrolną, przypisując im zadania, które muszą zakończyć.

Jeśli nie chcesz tworzyć listy zadań do zrobienia od zera, skorzystaj z następujących opcji szablony list kontrolnych wielokrotnego użytku dzięki czemu można szybko rozpocząć wykonywanie zadań.

ClickUp's One Up #4: Tworzenie notatek i zarządzanie wiedzą z wykorzystaniem AI

Każdemu w Twoim zespole przydałby się osobisty asystent. ClickUp Brain to oparty na AI asystent typu "wszystko w jednym", do zrobienia kilku rzeczy dla każdego.

Jako menedżer wiedzy: Odpowiada na pytania związane z pracą. Po prostu zapytaj Braina, co chcesz wiedzieć, a on przejrzy wszystkie dokumenty i notatki w Twoim obszarze roboczym, aby udzielić Ci najbardziej trafnych odpowiedzi

📌 Jako pisarz: Podsumowuje notatki ze spotkań i daje najbardziej praktyczne spostrzeżenia. Narzędzie może również pomóc w automatyzacji tworzenia zawartości - przygotowuje e-maile, raporty z postępów i wstępnie wypełnia szablony - zapewniając jasną i zwięzłą komunikację

📌 Jako menedżer projektu: Automatyzacja zadań, takich jak aktualizacje statusu, planowanie podzadań i autouzupełnianie zmiennych w polach danych

Podsumuj notatki ze spotkania za pomocą ClickUp Brain

Najlepsze podpowiedzi do protokołów ze spotkań:

Wygeneruj dopracowany i profesjonalny dokument protokołu spotkania, który można łatwo udostępniać interesariuszom, zapewniając jasność i zgodność kluczowych wniosków i elementów działania: \Wstaw szczegóły spotkania]

Stworzenie ustrukturyzowanej agendy na następne spotkanie w oparciu o omówione tematy i nierozwiązane problemy z bieżącego spotkania: [Wstaw szczegóły spotkania]

Cennik ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie ceny

Skontaktuj się w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Pójdź o krok dalej w robieniu notatek dzięki ClickUp

Narzędzia takie jak Joplin i Obsidian oferują prosty, minimalistyczny interfejs do codziennego sporządzania notatek. Obie aplikacje posiadają system plików, który pozwala organizować notatki i foldery hierarchicznie dla lepszego kontekstu. Na tym jednak wbudowane funkcje tych aplikacji w większości przypadków się kończą.

ClickUp, z drugiej strony, oferuje bardziej kompleksowe rozwiązanie - łącząc zarządzanie projektami i tworzenie notatek.

ClickUp Docs pomaga w zarządzaniu dokumentami po sporządzeniu notatek. Z kolei ClickUp Tasks pozwala konwertować agendy na elementy działań i śledzić ich postęp.

Wreszcie, ClickUp Brain automatyzuje zbędne zadania, takie jak podsumowywanie spotkań, generowanie konspektów projektów, przekształcanie ich w przydatne wskazówki i pisanie raportów z postępów. Zarejestruj się na ClickUp za darmo i rozpocznij swoją podróż w kierunku efektywnego sporządzania notatek.