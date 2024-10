The Power of a Change Champion: Prowadzenie Teams do powodzenia

"The times they are a-changin"- Bob Dylan naprawdę trafił w sedno swoją kultową piosenką z lat 60-tych.

Zmiana jest nie tylko nieunikniona, ale jest jedyną stałą (poza tym, że kawa w biurze kończy się w najgorszym momencie).

Business, który chce pozostać aktualny i konkurencyjny, musi nadążać za tymi zmianami. Pytanie brzmi: w jaki sposób można pozytywnie wdrożyć tę transformację w swojej firmie?

W tym miejscu pojawia się mistrz zmian.

Kim jest mistrz zmian?

Zmiana jest prawem życia.

John F. Kennedy, były prezydent USA

Mistrz zmian może przysiąc na ten cytat.

Ale co to jest mistrz zmian i do zrobienia?

Mistrz zmiany to menedżer, który współpracuje z zespołami ds. zarządzania zmianą i zarządzania projektami, aby poprowadzić firmę w kierunku pożądanego stanu

Ale jak zostać mistrzem zmian?

Oto jak to zrobić. Wszystko do zrobienia to praca u boku agenta zmiany.

Mistrz zmiany vs. agent zmiany

Łatwo jest pomylić mistrzów zmiany z agentami zmiany.

Obaj działają jako pomosty między zespołem zarządzającym zmianą a bardziej kompleksową organizacją, której dotyczy proces zmiany.

Ale oto kluczowa różnica: czempion zmiany przyjmuje bardziej praktyczną rolę. Są oni prawdziwymi zwolennikami, zbierającymi zasoby i wsparcie, niekoniecznie mając moc egzekwowania zmian.

I odwrotnie, agent zmian ma autorytet do wprowadzania zmian. Ich praca obejmuje najdrobniejsze szczegóły wdrażania zmian, od strategii i projektu po wdrożenie i ocenę.

W przeciwieństwie do mistrzów zmiany, agenci zmiany są zazwyczaj wybierani przez kierownictwo średniego i wyższego szczebla.

Jakie są kluczowe obowiązki mistrza zmian?

Do zrobienia czego potrzebujemy mistrzów zmiany, jeśli agent zmiany posiada całą władzę?

**Absolutnie

Kiedy pracownicy pierwszej linii przejmują inicjatywę w inicjatywach zmian, wskaźnik powodzenia transformacji wzrasta do 71% .

Mistrzowie zarządzania zmianą mają kluczowe obowiązki, które tworzą lub niszczą organizację. Obejmują one:

Zrozumienie zmiany

Zanim będziesz mógł poprowadzić proces wdrażania zmiany, musisz ją zrozumieć. To ma sens, prawda?

Pierwszym obowiązkiem mistrza zmiany jest zrozumienie całego obrazu - celów projektu zmiany, tego, co musi się wydarzyć i jaki ma to wpływ na organizację.

Tworzenie strategii zarządzania zmianą

Tworzenie solidnych strategii zarządzania zmianą nie jest łatwym zadaniem.

Mistrz zmiany ma tutaj przewagę, ponieważ jest częścią siły roboczej.

Współpracując z zespołem ds. zarządzania zmianą, nasi mistrzowie zapewniają zgodność strategii z celami organizacji i potrzebami pracowników.

Komunikowanie zmiany

Mistrzowie zmian odgrywają znaczącą rolę w zapewnianiu, że pracownicy i interesariusze wiedzą i rozumieją zmiany.

Ale do zrobienia?

Przedstawiają korzyści, wyjaśniają, w jaki sposób wpłynie to na codzienne życie wszystkich i odpowiadają na wszystkie pytania "ale dlaczego?", które naturalnie się pojawiają.

Bez wyczyszczonej komunikacji Twoja transformacja uderzy w ścianę szybciej niż przerwa w dostawie Wi-Fi podczas rozmowy przez Zoom.

Szkolenie pracowników

Zmiana wiąże się z krzywą uczenia się. Jednak mistrzowie zmian są po to, aby przeprowadzić pracowników przez niezbędne szkolenie.

Aha, i nie tylko szkolą i odchodzą - sprawdzają, oferują wsparcie i rozwiązują wszelkie problemy, gdy pracownicy czują się komfortowo z nowym sposobem robienia rzeczy.

Działanie jako wzór do naśladowania 49% pracowników zgadza się, że wzorce do naśladowania prowadzą ich w kierunku ścieżki kariery, która jest dla nich dobra.

W czasach zmian wzór do naśladowania staje się szczególnie ważny - ktoś, kto pokazuje, że tak, zmiany można przyjąć bez samozapłonu.

Mistrzowie zmian dają przykład, pokazując, jak dostosować się do nowych warunków, a nawet jak w nich prosperować.

Monitorowanie postępów i dostarczanie informacji zwrotnych

Po co wprowadzać zmiany, jeśli nie wiemy, jak przebiegają?

Mistrzowie zmian stale monitorują postępy, identyfikują słabe punkty i oferują informacje zwrotne, aby utrzymać wszystko we właściwym kierunku.

Rozwiązywanie problemów i budowanie solidnej sieci kontaktów

Bądźmy szczerzy - żaden proces wdrażania zmian nie będzie wolny od problemów.

Mistrzowie zmian są pierwszymi osobami reagującymi, gdy coś idzie nie tak. Współpracują z innymi działami i liderami zarządzania zmianą, aby szybko rozwiązywać problemy.

Nie należy też lekceważyć potęgi silnej sieci kontaktów - niezależnie od tego, czy chodzi o pracowników, liderów wyższego szczebla czy interesariuszy, mistrzowie zmian wykorzystują swoje połączenia do smarowania kół transformacji.

Znaczenie mistrzów zmian w procesie zmian organizacyjnych

Aby wprowadzić zmiany, nie trzeba od razu przekonywać wszystkich.

Badanie krzywej S Everetta Rogersa mówi nam, że potrzeba tylko 10% do 20% organizacji do przyjęcia innowacji, za którą szybko podąża reszta zespołu.

Dlaczego więc nie skupić się na sile mistrzów zmian?

Osoby te stanowią niewielką, ale wpływową grupę, która może poprowadzić organizację przez zmiany organizacyjne.

Mistrzowie zmian są głosem teamu

Ta teoria działa, ponieważ mistrzami są pracownicy. Są oni głosem swoich teamów, wzmacniając obawy, pomysły i informacje zwrotne bezpośrednio do kierownictwa.

Co więcej, mistrzowie zmian mogą szybko wskazać, co działa, a co nie, dzięki informacjom zwrotnym od swoich kolegów.

Mistrzowie zmian wyróżniają się w szkoleniach

Do zrobienia prawie 59% pracowników twierdzi, że nie odbyło formalnego szkolenia w miejscu pracy?

Spójrzmy prawdzie w oczy: w większości firm istnieją luki szkoleniowe.

W tym miejscu do akcji wkraczają mistrzowie zmian. Ci mistrzowie regularnie poświęcają czas na szkolenie pracowników jeden na jeden.

Z mistrzami na pokładzie, nowe umiejętności są nabywane bardziej płynnie.

Mistrzowie zmian są idealni do testów beta

Gdy potrzebujesz kogoś do przetestowania nowych procesów, produktów lub usług przed ich uruchomieniem, mistrzowie zmian są idealnymi kandydatami.

Dzięki swojemu doświadczeniu i wnikliwości mogą wcześnie wychwycić potencjalne problemy.

Mistrzowie zmian tworzą pozycję dla pozytywnej kultury pracy.

Tylko 15% pracowników jest aktywnie zaangażowanych w swoim miejscu pracy. Mistrzowie zmian mogą jednak przyjąć bardziej spersonalizowane podejście i zachęcać pracowników do dzielenia się swoimi przemyśleniami i opiniami.

Mistrzowie zmian pomagają oszczędzać pieniądze

To jest dla wszystkich kierowników, którzy wciąż nie są przekonani do zarządzania zmianą: Czempioni zmian mają talent do zmniejszania kosztów operacyjnych

Bardzo dobrze rozumieją działania firmy i mogą dostosować cykl pracy, aby zmniejszyć kosztowne krzywe uczenia się nowych członków zespołu.

Co więcej, mistrzowie zmian wiedzą, jak dostosować swoje wysiłki do celów firmy.

Nieustannie pomagają osiągać kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i zapewniają, że Business realizuje swoje cele budżetowe.

Charakterystyka skutecznych mistrzów zmian

Twój mistrz zmian powinien idealnie posiadać następujące umiejętności:

Prowadzą innych pracowników przez kamienistą drogę inicjatyw zmian

Mistrz zmiany potrafi skutecznie komunikować korzyści płynące ze zmiany i to, czego można się spodziewać

Potrafi nawiązać połączenie z ludźmi, zrozumieć ich obawy i sprawić, by czuli się komfortowo z ideą zmiany

W końcu mistrzowie zmian nie tylko mówią o zmianach - pomagają je wdrażać. Wymaga to doskonałych umiejętności zarządzania projektami

Mistrzowie muszą regularnie angażować się i współpracować z interesariuszami w całej organizacji

Jak rozpoznać potencjalnych mistrzów zmian

Do zrobienia: jak rozpoznać kolejnego mistrza zmian?

Dajmy przykład (jak nasi inni mistrzowie): Poznaj Lucy. Lucy pracuje w finansach i choć jej rola może nie krzyczeć "lider zmian", ma cechy, które sprawiają, że świetnie się do tego nadaje.

Otwartość na nowe pomysły

Lucy ma naturalną ciekawość i zawsze jest chętna do odkrywania nowych pomysłów.

Na przykład zauważyła nieefektywność w gromadzeniu danych finansowych podczas corocznego audytu firmy. Zamiast trzymać się przestarzałych metod, Lucy zaproponowała automatyzację procesu raportowania.

Wykorzystując narzędzia do zarządzania zmianą kierowała małym zespołem, który testował i wdrażał nowy system. Skończyło się to zredukowaniem pracy ręcznej o 30% dla całego zespołu - mówimy o sytuacji, w której wszyscy wygrywają!

Doskonałe umiejętności nawiązywania kontaktów

Lucy jest wybitna w budowaniu relacji między działami.

Podczas niedawnego wdrażania stażystów w dziale finansowym, Lucy ściśle współpracowała z działem HR, aby upewnić się, że nowi pracownicy rozumieją systemy finansowe firmy.

Przeczytaj również: Jak zbudować zespół o wielu funkcjach?

Nastawienie na rozwiązania

Kiedy zespół Lucy napotkał przeszkodę z nowym systemem śledzenia wydatków podczas kwartalnego przeglądu, nie wpadła w panikę. Zamiast obwiniać oprogramowanie lub wskazywać winnych, natychmiast spotkała się z zespołem projektowym, aby rozwiązać problem.

To szybkie działanie zminimalizowało zakłócenia i pozwoliło utrzymać projekt na właściwym torze.

Chęć podejmowania ryzyka

Lucy lubi wychodzić na krok ze swojej strefy komfortu.

W zeszłym roku, kiedy jej firma badała nowe oprogramowanie finansowe, zgłosiła się na ochotnika do poprowadzenia projektu pilotażowego. Pomimo kilku początkowych czkawek, Lucy skorzystała z okazji, przetestowała różne konfiguracje i dopracowała system przed jego pełnym wdrożeniem.

Empatyczny lider

Lucy jest obecna dla swojego Teamu

Kiedy jej firma przeszła reorganizację, wielu pracowników było zdenerwowanych tym, jak wpłynie to na ich role.

Lucy usiadła ze swoimi kolegami, wyjaśniając, w jaki sposób zmiany przyniosą korzyści zarówno im, jak i organizacji. Organizowała nawet regularne spotkania w celu rozwiania obaw.

Jeśli Lucy jest w twojej organizacji, możesz chcieć omówić z nią zmianę pozycji mistrza.

Jak zintegrować mistrzów zmian ze strategią zmian?

👀 Do zrobienia: 64% pracowników reaguje na odgórne strategie zmian, czekając, aż powiedzą im, co mają zrobić.

Tak, to nie jest najskuteczniejsze podejście, prawda?

Ten pasywny proces nie pozostawia pracownikom miejsca na dzielenie się swoimi opiniami, obawami lub cennymi informacjami zwrotnymi - w zasadzie wszystkimi dobrymi rzeczami, które mogłyby usprawnić cały proces zmian.

Współpraca jest tutaj magicznym słowem i to właśnie tutaj wkraczają mistrzowie zmian. Włączenie ich do strategii zarządzania zmianą jest pierwszym krokiem do zerwania z odgórnym, jednostronnym podejściem.

A więc, do zrobienia, aby ci mistrzowie zmian byli bardziej zaangażowani?

Włącz ich w planowanie

Zamiast wprowadzać mistrzów zmian na etapie realizacji, zaangażuj ich już na scenie planowania. Wyjaśnij cel projektu i zachęć ich do oferowania pomysłów i informacji zwrotnych.

Po zebraniu wszystkich opinii, pomysłów, a może nawet kilku skarg (wszyscy tam byliśmy), nadszedł czas, aby przekształcić wszystkie te informacje w działanie!

Jeśli chodzi o zmiany organizacyjne, będziesz potrzebować dwóch tajnych broni: a plan procesu zarządzania zmianą oraz plan komunikacji.

Ale zamiast próbować żonglować wszystkim ręcznie (lub gorączkowo zapisywać rzeczy na samoprzylepnych notatkach), przedstawimy Ci rozwiązanie, które pomoże Ci osiągnąć zmianę organizacyjną: *drumroll* ClickUp .

Szybkie rozpoczęcie pracy z szablonami

ClickUp został zaprojektowany jako osobisty asystent zarządzania zmianą.

Jest dostarczany z gotowymi szablony zarządzania zmianą które mogą pomóc w opracowaniu mapy całego procesu - bez zgadywania, bez pominiętych kroków - po prostu jasna mapa drogowa.

Aby zaoszczędzić czas (i ból głowy), możesz spojrzeć na Szablon planu zarządzania zmianą ClickUp zaprojektowany, aby pomóc w skutecznym planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu zmian.

Pobierz ten szablon

Szablon planu zarządzania zmianą ClickUp pomaga lepiej planować zarządzanie zmianą

Dzięki temu szablonowi możesz nakreślić pożądane wyniki, utrzymując wszystkich w zgodzie z celem. Możesz także współpracować ze swoim zespołem, utrzymując wszystkich na tej samej stronie w zakresie tego, gdzie i w jaki sposób mają przyczynić się do zmian organizacyjnych.

Pobierz ten szablon

Dla tych z nas, którzy uwielbiają dobrą listę kontrolną (a kto nie uwielbia?), Szablon listy kontrolnej zarządzania zmianą ClickUp jest wysoce zalecany, jeśli szukasz bardziej szczegółowego narzędzia do śledzenia każdego kroku.

szablon listy kontrolnej zarządzania zmianą (Change Management Checklist Template) firmy ClickUp jest dobrym punktem wyjścia do tworzenia mapy drogowej zarządzania zmianą

Współpraca 101 z ClickUp

Teraz, aby naprawdę przejść na wyższy poziom, zaangażuj swój zespół w szczegółową dyskusję w celu stworzenia kompleksowego planu realizacji zmian.

A oto profesjonalna wskazówka: użyj Tablica ClickUp aby przeprowadzić burzę mózgów. 💡

Funkcja ta, wybrana przez G2 jako jedno z najlepszych narzędzi do pracy zespołowej na Tablicy, umożliwia przekształcanie pomysłów w zadania za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Utwórz obszar roboczy do współpracy na ClickUp Whiteboards, aby przydzielać zadania, etykiety członkom zespołu i nakreślać niezbędne szczegóły

Gdy już ustalisz swoje pomysły, użyj Mapy myśli ClickUp do wizualizacji całego procesu zmiany - od priorytetów i struktur po zachowania i zasoby.

Przeczytaj również: Jak napisać kartę zespołu? Z przykładami i szablonami

Informuj o zmianach za pomocą ClickUp

Musisz informować wszystkich na bieżąco podczas całego procesu zmian.

Zacznij mocno od wstępnego ogłoszenia, a następnie utrzymuj tempo poprzez cotygodniowe godziny pracy, aby odpowiadać na pytania (ponieważ będą pytania).

A kiedy będziesz gotowy do wprowadzenia zmian, ogłoś to oficjalnie za pomocą wielkiego, ekscytującego komunikatu.

W tym miejscu ClickUp naprawdę błyszczy: jest pełen funkcji, które ułatwiają życie zawodowe. The Zadania na wielu listach funkcja umożliwia połączenie zadań w różnych Teams, dzięki czemu nikt nie jest pozostawiony samemu sobie.

dzięki zadaniom ClickUp na wielu listach administratorzy mogą połączyć zadania z innymi zespołami w całej firmie

Ponadto powtarzające się zadania gwarantują, że nigdy nie przegapisz ważnych aktualizacji lub spotkań - czy to cotygodniowych aktualizacji postępów, czy też wszystkich ważnych spotkań komitetu sterującego.

zaplanuj swoje zadania w ClickUp, aby nigdy nie przegapić ważnego wydarzenia

Przypisywanie i śledzenie zadań

Liderzy zmian muszą stworzyć kulturę odpowiedzialności, aby pomóc swoim teamom przyjąć odpowiedzialność i własność.

Z Zadania ClickUp zyskujesz pełen zestaw narzędzi do zarządzania zadaniami, od tworzenia zależności i śledzenia terminów do wizualizacji osi czasu.

użyj zadań ClickUp, aby poprawić własność poprzez dodawanie, usuwanie lub widok zadań z różnych list zadań

Chcesz uzyskać wgląd w złożoność zadań? Natywne śledzenie czasu w ClickUp pozwala śledzić czas spędzony na każdej czynności związanej ze zmianą.

Przeczytaj również: Jak poprawić swoje umiejętności zarządzania zespołem?

Szczegółowa dokumentacja dla kontekstu

Zmiany mogą wydawać się przytłaczające, zwłaszcza gdy pracownicy nie wiedzą, co będzie dalej.

Rozwiązanie? Stwórz szczegółową dokumentację, która ich poprowadzi.

ulepszaj zawartość dzięki edycji opartej na AI w ClickUp Docs_ ClickUp Docs ułatwia to zadanie, oferując funkcję ustrukturyzowane zarządzanie projektami platforma dla wszystkiego, od baz wiedzy po przewodniki po procesach.

Narzędzie to oferuje wspólną edycję i wstępnie sformatowane nagłówki, aby pomóc w tworzeniu bogatych zasobów, które stanowią wsparcie dla inicjatywy zmian od początku do końca.

Dla jeszcze większej wydajności, ClickUp Brain oferuje wiele podpowiedzi opartych na rolach, które pomagają w burzy mózgów, edycji i podsumowywaniu zawartości.

Niezależnie od tego, czy planujesz projekt oprogramowania, czy usprawniasz komunikację w zespole, podpowiedzi te pomagają w tworzeniu elastycznych osi czasu.

Humanizuj komunikację dotyczącą zmian

Ustanowienie otwartej komunikacji to połowa wyzwania.

Zamiast wysyłać sztywny, nudny e-mail, spróbuj użyć ClickUp Chat do prowadzenia rozmów z pracownikami w czasie rzeczywistym. Możesz osadzać pliki, wideo i arkusze kalkulacyjne bezpośrednio w czatach, aby prowadzić bardziej angażujący dialog.

widokClickUp Chat służy jako repozytorium wszystkich komentarzy

Regularne wizyty kontrolne

Dwukierunkowa komunikacja w całym procesie zarządzania zmianą może zwiększyć powodzenie o 32% .

Tak więc, gdy inicjatywa zmiany jest już gotowa, nadszedł czas, aby pielęgnować swój zespół poprzez konsekwentne wsparcie.

Regularne wizyty kontrolne pomagają skutecznie rozwiązywać skargi. Pamiętaj: nawet najmniejsze oznaki niezadowolenia zasługują na natychmiastową uwagę - zwłaszcza, gdy zmiany są znaczące.

Aby utrzymać tę dwukierunkową komunikację otwartą 24/7, członkowie Twojego zespołu mogą korzystać z wątków komentarzy i wzmianek ClickUp w celu udostępniania opinii na temat zadań.

_Zamień komentarze w możliwe do wykonania zadania i przypisz je swojemu zespołowi w ClickUp

Co więcej, mogą oni poprosić o wyjaśnienia za pomocą Przypisane komentarze , które można śledzić do czasu ich rozwiązania.

_Zamień komentarze w zadania i przypisz je odpowiednim członkom zespołu za pomocą widoku zadań ClickUp

Rozważ to: 60% do 70% inicjatyw zmian kończy się niepowodzeniem . Jednak firmy korzystające z ClickUp pokonują przeciwności losu.

Weźmy na przykład giganta opieki zdrowotnej Mayo Clinic. W ich Wideo na YouTube "Change is Hard: Creating an Adoption Plan to Breed Success", podkreślają ClickUp jako krytyczny czynnik w ich płynnych zmianach. Jeden z gospodarzy zauważył:

Najszybsze przyjęcie jakiegokolwiek narzędzia, które nasza trójka wprowadziła w naszej karierze. Szczęśliwsi pracownicy. Lepsza przejrzystość i współpraca w całym zespole. Mniej komunikacji w ramach projektów. Projektanci mogą prosić kierownictwo o pomoc, korzystając z funkcji ClickUp, takich jak etykiety i komentarze.

Heather Meyer, kierownik ds. programów, Mayo Clinic

Sieci mistrzów zmian

Wyobraźmy sobie Rheę przewodzącą znaczącym zmianom organizacyjnym w międzynarodowej firmie.

Wszystko w pojedynkę? Nie jest to idealne rozwiązanie.

Stworzyła więc formularz sieci mistrzów zmian, w którym wielu pracowników, takich jak ona, udostępniało odpowiedzialność za wprowadzanie zmian w organizacji.

Oto jak działa sieć Rhei:

Rozpowszechnianie informacji : Rhea i jej zespół upewniają się, że wszyscy w różnych działach i krajach rozumieją plan zarządzania zmianą. Zamiast jednej osoby do zrobienia, każdy członek zespołu komunikuje "dlaczego" i "jak" stoją za zmianami w swoich teamach

: Rhea i jej zespół upewniają się, że wszyscy w różnych działach i krajach rozumieją plan zarządzania zmianą. Zamiast jednej osoby do zrobienia, każdy członek zespołu komunikuje "dlaczego" i "jak" stoją za zmianami w swoich teamach Wyjaśnianie korzyści : Rhea i jej załoga podkreślają pozytywne wyniki dla pracowników, pomagając im zobaczyć, w jaki sposób zmiany poprawią cykl pracy i cele firmy

: Rhea i jej załoga podkreślają pozytywne wyniki dla pracowników, pomagając im zobaczyć, w jaki sposób zmiany poprawią cykl pracy i cele firmy Ułatwianie komunikacji : Sieć Rhea zbiera opinie pracowników, odpowiada na pytania i przekazuje obawy kierownictwu. Jest to zespół, z którego mogą korzystać obie strony - interesariusze i pracownicy

: Sieć Rhea zbiera opinie pracowników, odpowiada na pytania i przekazuje obawy kierownictwu. Jest to zespół, z którego mogą korzystać obie strony - interesariusze i pracownicy Zarządzanie złożonością: Ponieważ firma jest duża, podejście sieciowe zapewnia, że żadna osoba nie jest przytłoczona. Rhea skupia się na swoim dziale, podczas gdy inni robią to samo w swoich działach

Rozwijanie mistrzów zmian

Do tej pory skupialiśmy się na wykrywaniu mistrzów zmian, co jest prawdopodobnie bardziej dostępną częścią.

Trudniejszą częścią jest podnoszenie ich umiejętności, aby jak najlepiej wykorzystać ich wkład. W tym celu należy wykonać następujące kroki.

Szkolenie i rozwój umiejętności

Szkolenie jest podstawą każdego powodzenia w pracy proces wdrażania zmian . Podobnie jak Rhea zapewnia, że jej zespół jest w pełni wyposażony, mistrzowie zmian powinni przejść odpowiednie szkolenie w zakresie nowych procedur i systemów.

Warsztaty, webinaria, a nawet mentoring mogą pomóc im stać się pewnymi siebie liderami.

Możesz także zaoferować szkolenia w celu dalszego rozwijania ich inteligencji emocjonalnej, odporności i umiejętności przywódczych.

Dostarczanie zasobów i zachęty

Aby jak najlepiej wykorzystać swoich mistrzów zmian, daj im autonomię i zasoby do wdrażania zmian i eksperymentowania z nowymi pomysłami.

Czytaj więcej: Czym jest zarządzanie zasobami? Kompletny przewodnik z przykładami i szablonami

Budowanie sieci wsparcia

Społeczność taka jak sieć mistrzów zmian stworzy dla nich bezpieczną przestrzeń do dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i najlepszymi praktykami.

Monitorowanie i informacje zwrotne

Wreszcie, regularnie sprawdzaj swoich mistrzów zmian.

Korzystaj z ankiet, wywiadów lub analiz, aby śledzić ich postępy i wyzwania. Dostarczaj konstruktywnych informacji zwrotnych, aby pomóc im się rozwijać i doceniaj ich osiągnięcia, aby utrzymać tempo zmian.

W tym miejscu Pulpity ClickUp mogą odgrywać znaczącą rolę w pomaganiu mistrzom zmian w dokonywaniu zmian.

Pulpity ClickUp umożliwiają śledzenie postępów każdej inicjatywy zmian na pierwszy rzut oka, oferując oparty na danych widok tego, co działa i gdzie potrzebne są ulepszenia.

Możesz ustawić konfigurowalne widżety, aby śledzić kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) każdego mistrza zmiany, monitorując takie metryki, jak wskaźniki zakończenia zadań, informacje zwrotne od członków zespołu lub oś czasu dla określonych celów.

wykorzystaj pulpity ClickUp do ustalania priorytetów zadań, poprawy wyników projektów oraz zarządzania sprintami i zespołami

Można by pomyśleć, że tytuł jest nieco ambitny, ale jak widać powyżej, opinie użytkowników ClickUp mówią co innego.

ClickUp jest idealnym pomostem między kierownictwem a Teams. Ta zgodność zapewnia, że wszyscy pracują nad tymi samymi celami firmy - koniec z zagubionymi e-mailami lub pominiętymi aktualizacjami.

Dzięki kompleksowemu narzędziu do zarządzania projektami, takiemu jak ClickUp, możesz lepiej planować i realizować wysiłki związane z zarządzaniem zmianą w swojej organizacji, jednocześnie utrzymując zgodność i wydajność wszystkich Teams.