13 najlepszych konkurentów Planview w celu zwiększenia wydajności portfolio

Zarządzanie portfoliami produktów bez odpowiednich narzędzi? To jak żonglowanie płonącymi mieczami na monocyklu.

Chaotyczne i ryzykowne.

Widziałem na własne oczy, jak narzędzia do zarządzania portfolio produktów zwiększają wydajność i zadowolenie klientów. Chociaż Planview jest popularnym wyborem, może nie być najlepszym rozwiązaniem dla każdego biznesu.

Jednak znalezienie odpowiedniego rozwiązania wymaga dużej ilości zasobów i czasu, którego często nie możemy poświęcić.

Ale nie martw się! Aby przyspieszyć ten proces, wraz z zespołem ClickUp stworzyliśmy listę 13 najlepszych konkurentów Planview, które musisz wziąć pod uwagę. Od zalet i wad po ceny, omówię wszystko, czego potrzebujesz, aby dokonać świadomego wyboru.

Czego należy szukać u konkurentów Planview?

Ustawmy pasek zanim przejdziemy do listy konkurentów Planview. Oto pięć niezbędnych funkcji dla każdego narzędzia walczącego o to miejsce:

Łatwość użytkowania: Każdy zespół produktowy będzie wolał intuicyjny interfejs użytkownika niż taki, który jest zbyt skomplikowany w nawigacji. Warto więc szukać opcji, które pozwalają na szybkie rozpoczęcie pracy, bez konieczności wielotygodniowego szkolenia

Każdy zespół produktowy będzie wolał intuicyjny interfejs użytkownika niż taki, który jest zbyt skomplikowany w nawigacji. Warto więc szukać opcji, które pozwalają na szybkie rozpoczęcie pracy, bez konieczności wielotygodniowego szkolenia Niestandardowe: Jeden rozmiar dla wszystkich rzadko sprawdza się wzarządzanie projektami Portfolios. Konkurenci Planview muszą mieć wysoki poziom niestandardowy. Obejmuje to dostosowywanie cykli pracy i modyfikowanie pulpitów Portfolios do każdego unikalnego procesu

Jeden rozmiar dla wszystkich rzadko sprawdza się wzarządzanie projektami Portfolios. Konkurenci Planview muszą mieć wysoki poziom niestandardowy. Obejmuje to dostosowywanie cykli pracy i modyfikowanie pulpitów Portfolios do każdego unikalnego procesu Narzędzia do współpracy: Silosy są wrogiem postępu. Rozważyłbym platformę, która zapewnia płynną komunikację i współpracę w zespole. Najlepiej jest to zrobić za pomocą czatu lub funkcji edycji na żywo

Silosy są wrogiem postępu. Rozważyłbym platformę, która zapewnia płynną komunikację i współpracę w zespole. Najlepiej jest to zrobić za pomocą czatu lub funkcji edycji na żywo Wgląd analityczny i wizualizacje: Strategiczne narzędzie do zarządzania portfelem zawiera funkcje zarządzania zasobami oparte na danych i wizualizacje oparte na analizie. Obejmuje to również zarządzanie projektami strategicznymi funkcje, takie jak zarządzanie ryzykiem

Strategiczne narzędzie do zarządzania portfelem zawiera funkcje zarządzania zasobami oparte na danych i wizualizacje oparte na analizie. Obejmuje to również zarządzanie projektami strategicznymi funkcje, takie jak zarządzanie ryzykiem Możliwości integracji: Twój stos technologiczny nigdzie się nie wybiera. Wybrane narzędzie musi integrować się z istniejącymi narzędziami, takimi jak CRM, oprogramowanie do zarządzania projektami i systemy finansowe.

Chociaż te elementy są kluczowe, ważne jest również, aby pamiętać, że wybrane narzędzie musi dobrze pasować do budżetu i go uzasadniać.

13 najlepszych alternatyw Planview do rozważenia

Niezależnie od tego, czy szukasz rozszerzonych funkcji zarządzania projektami, ulepszonych narzędzi do współpracy, czy też lepszych możliwości integracji, eksperci ClickUp i ja przygotowaliśmy listę 13 najlepszych alternatyw Planview, które ułatwią ci cykl pracy i zwiększą wydajność.

1. ClickUp (najlepszy do ogólnego zarządzania projektami i portfolio)

zaplanuj rozwój funkcji, śledź mapy drogowe portfolio i wizualizuj spostrzeżenia oparte na danych dzięki oprogramowaniu do zarządzania portfelem ClickUp ClickUp Portfolio Management to idealne oprogramowanie typu "wszystko w jednym" do wszystkiego, co jest związane z PMO, a zwłaszcza z portfolio produktów.

Jako weteran zarządzania projektami, ClickUp płynnie integruje zarządzanie zadaniami, dokumentację i komunikację w ramach jednej platformy. Oferuje również niestandardowe ustawienie celów i konfigurowalne pulpity dla całościowego widoku portfolio produktów.

Jeśli więc Business potrzebuje narzędzia, które oferuje wgląd w czasie rzeczywistym i jest potężne, a jednocześnie łatwe w obsłudze, ClickUp jest idealnym wyborem.

Oprócz dedykowanego rozwiązania dla portfolio, ClickUp to także kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami.

od zapewnienia strategicznego dostosowania do wizualizacji map drogowych i zadań, zwiększ wydajność portfolio dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami ClickUp_ Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp to solidne rozwiązanie do zarządzania projektami, które zwiększa wydajność i efektywność od projektu do realizacji.

Podobnie jak rozwiązanie do zarządzania portfolio, oferuje również natychmiastową automatyzację i narzędzia do raportowania wizualnego. Ma to kluczowe znaczenie dla usprawnienia cyklu pracy i podejmowania decyzji opartych na danych.

Teams uwielbiają publiczność API ClickUp idealne do mapowania niestandardowych rozwiązań lub wskaźników portfolio. ClickUp posiada również ponad 30 narzędzi platformowych i ponad 1000 integracji, aby zaspokoić każdą unikalną potrzebę.

ClickUp oferuje również liczne frameworków do śledzenia projektów i szablony do zarządzania portfolio jako gotowe do użycia rozwiązania. Oto dwa wstępnie zaprojektowane frameworki, które pozwalają zaoszczędzić czas bez uszczerbku dla istotnych funkcji:Szablon Portfolio do zarządzania projektami ClickUp Następny na liście konkurentów Planview jest Microsoft, potęga w dziedzinie narzędzi zwiększających wydajność. Umożliwia on pracę dużym zespołom dzięki dynamicznym wizualizacjom i intuicyjnym narzędziom do współpracy.

Niemniej jednak, aplikacja desktopowa tego oprogramowania jest przeznaczona tylko dla systemu operacyjnego Windows, a funkcje przeglądarki internetowej są stosunkowo limitowane.

Najlepsze funkcje Microsoft Project and Portfolio Management

Wykorzystanie zaawansowanego systemu analizy zagrożeń w celu zabezpieczenia poufnych informacji

Wykorzystanie zaawansowanych funkcji wizualizacji, w tym wykresów Gantta, analizy ścieżki krytycznej i raportów budżetowania, w celu lepszego zrozumienia projektu

Integracja z ekosystemem Microsoft, w tym narzędziami takimi jak Teams, SharePoint, Power BI i Azure, w celu zwiększenia wydajności cyklu pracy

Ograniczenia Microsoft Project i Portfolio Management

Kompleksowe funkcje są trudne do odkrycia i nauczenia się

Mniejsze Teams znajdą ceny wyższe niżKonkurenci Microsoft Microsoft Project and Portfolio Management pricing

Subskrypcja: 55 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

55 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Jednorazowy zakup: Zaczyna się od $679.99

Microsoft Project and Portfolio Management oceny i recenzje

G2: 4/5 (ponad 1600 recenzji)

4/5 (ponad 1600 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 1 900 recenzji)

3. Oracle (najlepszy pod względem integracji ERP i zgodności z przepisami)

via Or*acle* Oracle to gigant oprogramowania znany z rozwiązań ERP i cyklu życia produktu. Jeśli chcesz zintegrować zarządzanie portfolio ze swoimi planami, to narzędzie jest doskonałym wyborem. Pozwala ono firmom na aktywne praktykowanie protokołów zgodności i przyjęcie pierwszej jakości podejścia do planowania projektów.

Chociaż rozwiązanie jest kompleksowe, wymaga znacznego przeszkolenia pracowników i wiedzy specjalistycznej.

Najlepsze funkcje Oracle

Efektywne zarządzanie złożonymi portfelami projektów w celu umożliwienia planowania strategicznego i śledzenia wyników

Integracja z systemami ERP w celu łatwego dostępu do danych finansowych i operacyjnych dla lepszego zarządzania projektami

Zapewnienie zgodności z wymogami regulacyjnymi i standardami branżowymi dzięki wbudowanym mechanizmom kontroli

Limity Oracle

Wysokie koszty licencji i wdrożenia stanowią barierę dla mniejszych organizacji

Niestandardowe rozwiązania wymagają dodatkowego wysiłku, kosztów i wiedzy specjalistycznej

Ceny Oracle

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Oracle

G2: 4.2/5 (26 recenzji)

4.2/5 (26 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

4. Asana (Najlepsza do efektywnego zarządzania zadaniami)

via asana_ Asana wyróżnia się wciągającym interfejsem, który zapewnia jasny przegląd i promuje przejrzystość. Oferuje również widoki portfolio do natychmiastowego śledzenia zasobów i automatyzację przepływu pracy, aby pomóc kierownikom projektów w optymalizacji śledzenia i realizacji.

Pomimo swojej wszechstronności, brakuje jej dedykowanych funkcji zarządzania projektami, które pozwoliłyby na obsługę złożonych portfeli projektów.

Najlepsze funkcje Asany

Łatwy w użyciu interfejs i doskonałe funkcje współpracy w celu usprawnienia pracy zespołowej i powodzenia projektów

Elastyczne funkcje zarządzania projektami i zadaniami pozwalają dostosować aplikację do różnych stylów prowadzenia działalności

Zwiększenie wydajności i uproszczenie procesów dzięki rozszerzeniu integracji z popularnymi narzędziami

Limity Asany

Możliwości zarządzania zasobami Jira to wydajne rozwiązanie do zarządzania portfolio z adaptowalnymi cyklami pracy i konfigurowalnymi pulpitami. Doskonale sprawdza się w zwinnych metodologiach zarządzania zadaniami, zależnościami i zasobami w całym portfolio.

Wdrożenie może być jednak uciążliwe bez istniejącego ekosystemu Atlassian.

Najlepsze funkcje Jira

Wykorzystanie zaawansowanych funkcji śledzenia problemów i zwinnego zarządzania projektami w celu zapewnienia wydajnego rozwoju produktu

Niestandardowe cykle pracy i wykorzystanie ekosystemu wtyczek w celu dostosowania do dowolnej strategii i procesu tworzenia produktu

Integracja z ponad 2000 innych narzędzi w celu uproszczenia stosu technologicznego

Limity Jira

Możliwości zarządzania portfolio mogą być ograniczone w porównaniu do innych konkurentów Planview z dedykowanymi narzędziami do zarządzania portfolio

Stroma krzywa uczenia się, która prowadzi do dłuższego czasu wdrożenia i dedykowanych szkoleń

Ceny Jira

Free

Standard: 7,16 USD/miesiąc za użytkownika

7,16 USD/miesiąc za użytkownika Premium: 12,48 USD/miesiąc za użytkownika (ceny różnią się w zależności od liczby użytkowników)

12,48 USD/miesiąc za użytkownika (ceny różnią się w zależności od liczby użytkowników) Enterprise: Niestandardowy cennik

Jira oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 5 900 recenzji)

4,3/5 (ponad 5 900 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 14 500 opinii)

6. Smartsheet (najlepszy do śledzenia projektów w stylu arkusza kalkulacyjnego)

via Smartsheet Rozważając opcje ze znajomym interfejsem, od razu przyszedł mi do głowy tabelaryczny styl Smartsheet. Ten konkurent Planview jest łatwy w użyciu, oferuje mocne wizualizacje i ma konfigurowalne funkcje mapy drogowej.

Chociaż Smartsheet jest stosunkowo przystępną cenowo opcją dla małych Teams, funkcje zarządzania portfolio muszą być zakupione jako dodatki.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Korzystaj z przystępnych cen w porównaniu do wielu innych narzędzi do zarządzania projektami

Możliwość korzystania z zaawansowanych, konfigurowalnych narzędzi do raportowania i wizualizacji projektów w celu uzyskania cennych informacji na ich temat

Limity Smartsheet

Nie nadaje się do obsługi większych portfolio z licznymi projektami i skomplikowanymi zależnościami

Strony nie aktualizują się w czasie rzeczywistym

Cennik Smartsheet

Pro: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business: $24/miesiąc za użytkownika

$24/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Zaawansowane zarządzanie pracą: Ceny niestandardowe

Smartsheet oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 16 900 recenzji)

4,4/5 (ponad 16 900 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 3 300 opinii)

7. Wrike (najlepszy dla projektów o dużej liczbie funkcji)

via Wrike Wrike jest idealnym rozwiązaniem dla projektów angażujących wielu interesariuszy i zarządzania strumieniem wartości. Jego intuicyjne funkcje, takie jak wykresy Gantta, zarządzanie projektami i współpraca w czasie rzeczywistym, ułatwiają zespołom efektywne planowanie, realizację i śledzenie projektów.

Biorąc pod uwagę niestandardowe funkcje, Wrike jest idealnym rozwiązaniem dla szybko zmieniających się środowisk i małych i średnich Teams.

Zaawansowane funkcje i funkcje tego rozwiązania, choć potężne, często wymagają dedykowanego szkolenia.

Najlepsze funkcje Wrike

Łatwe dostosowywanie cykli pracy i widoków do konkretnych potrzeb i preferencji projektu

Wykorzystanie funkcji komunikacji i współpracy w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia płynnej pracy zespołowej

Połączenie z wieloma aplikacjami innych firm w celu płynnego udostępniania danych i zarządzania nimi

Limity Wrike

Funkcje mogą stać się zbędne i przytłaczające w przypadku prostych projektów

Opcje cenowe nie pasują do średnich i dużych organizacji

Cennik Wrike

Free

Teams: $9.80/miesiąc za użytkownika

$9.80/miesiąc za użytkownika Business: $24.8/miesiąc za użytkownika

$24.8/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Pinnacle: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4.2/5 (3700+ recenzji)

4.2/5 (3700+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (2600+ opinii)

8. LiquidPlanner (najlepszy do predykcyjnego planowania projektów)

via LiquidPlanner Jeden z najlepszych konkurentów Planview, LiquidPlanner, kładzie nacisk na automatyzację elementu planowania w celu uproszczenia zarządzania projektami. Narzędzie to jest rozwiązaniem do zarządzania projektami, które wyróżnia się przewidywalnym planowaniem i zarządzaniem zasobami. Generuje realistyczne harmonogramy projektów w oparciu o dostępność zasobów.

Podczas gdy LiquidPLanner oferuje dużą kontrolę i przewidywalność, ma on ograniczone możliwości zarządzania portfolio w porównaniu do konkurencji.

LiquidPlanner najlepsze funkcje

Optymalizacja osi czasu projektów i alokacji zasobów dzięki automatyzacji i przewidywaniu harmonogramów

Intuicyjny interfejs "przeciągnij i upuść" do efektywnego ustalania priorytetów zadań i ich aktualizacji

Usprawnienie pracy zespołowej i widoczności w projektach dzięki funkcjom współpracy i komunikacji w czasie rzeczywistym

Limity LiquidPlanner

Ustawienie złożonych zależności projektu i ograniczeń zasobów staje się uciążliwe

Unikalne funkcje planowania i zarządzania zasobami mogą wymagać czasu na naukę

Ceny LiquidPlanner

Essentials: $15/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$15/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Profesjonalny: 28 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

28 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Ultimate: $42/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

LiquidPlanner oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 250 recenzji)

4.2/5 (ponad 250 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 650 recenzji)

9. Basecamp (najlepszy do prostej współpracy nad projektami)

via Basecamp Basecamp to narzędzie do zarządzania projektami i komunikacji w zespole znane ze swojej prostoty i koncentracji na eliminacji zbędnych funkcji. To rozwiązanie zapewnia współpracę we wszystkim - od scentralizowanych dyskusji i planowania po udostępnianie plików.

Poza minimalistycznym wyglądem i łatwością użytkowania, ważne jest, aby pamiętać, że funkcje Basecamp służą przede wszystkim do współpracy, a nie zarządzania.

Najlepsze funkcje Basecamp

Łatwy w użyciu interfejs umożliwiający zarządzanie najważniejszymi zadaniami

Wspieranie komunikacji w czasie rzeczywistym między członkami Teams dzięki wbudowanemu czatowi i automatycznym meldunkom

Łatwe zarządzanie wieloma projektami dzięki widokom projektów na jednej stronie

Limity Basecamp

InneAlternatywy dla Basecamp mają solidniejsze narzędzia do raportowania

Śledzenie czasu nie jest dostępne

Ograniczone opcje cenowe i brak Free Planu do dokładnego eksperymentowania

Cennik Basecamp

Basecamp: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Basecamp Pro Unlimited: $349/miesiąc (nieograniczona liczba użytkowników)

Basecamp oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (5,300+ recenzji)

4.1/5 (5,300+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (14,400+ recenzji)

10. Monday.com (najlepsze do wizualizacji cyklu pracy)

via Monday.com Monday.com to jeden z popularnych konkurentów Planview, skupiający się na wizualizacji. To oprogramowanie jest idealne dla tych, którzy lubią intuicyjny i oparty na współpracy interfejs.

Może pochwalić się zaawansowanymi funkcjami automatyzacji, które ułatwiają obsługę powtarzalnych zadań i powiadomień. Narzędzie posiada również funkcje zarządzania portfolio, takie jak planowanie zasobów i scenariuszy.

Mimo rozszerzenia funkcji, monday.com może okazać się kosztowny dla większych Teams.

Najlepsze funkcje Monday.com

Aplikacje komputerowe i mobilne do zarządzania portfolio w podróży

Wizualizacja portfolio projektów za pomocą intuicyjnych pulpitów i podejmowanie świadomych decyzji

Ograniczenie powtarzalnej pracy poprzez tworzenie użytecznych cykli pracy dzięki prostemu kreatorowi automatyzacji

Limity Monday.com

Większość kompleksowych funkcji jest dostępna tylko w droższych planach cenowych

Złożone projekty z licznymi zależnościami i skomplikowanymi cyklami pracy nie są łatwe do wdrożenia

Cennik Monday.com

Free: 14-dniowa wersja próbna (do 2 licencji)

14-dniowa wersja próbna (do 2 licencji) Podstawowy: $12/miesiąc za licencję

$12/miesiąc za licencję Standard: $14/miesiąc za licencję

$14/miesiąc za licencję Pro: 24 USD/miesiąc za licencję

24 USD/miesiąc za licencję Enterprise: Niestandardowy cennik

Monday.com oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 14 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 14 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (5,000+ opinii)

11. Praca zespołowa (najlepsza dla projektów opartych na współpracy z klientem)

via praca zespołowa_ Podczas przeglądu konkurentów Planview koncentrujących się na współpracy z klientem, Teamwork naprawdę się wyróżniał. Dzięki udostępnianym widokom projektów i pulpitom specyficznym dla klienta, rozwiązanie to zapewnia wszystkim interesariuszom informacje i zaangażowanie.

Teamwork oferuje również wbudowane wiadomości i udostępnianie plików, dzięki czemu komunikacja jest łatwa. Centralna platforma tego rozwiązania jest doskonałym narzędziem do budowania silnych relacji z klientami.

Teams nie jest jednak w pełni elastyczny, co może stanowić ograniczenie dla zespołów o unikalnych potrzebach.

Najlepsze funkcje Teamwork

Maintainer zapewnia kompleksowe narzędzia portalu klienta w celu poprawy komunikacji i zaangażowania klientów

Wdrażanie zaawansowanychśledzenie projektów i zarządzanie zasobami w celu ich efektywnej optymalizacji

Lepsza komunikacja dzięki komunikatorom internetowym w ramach platformy

Limity pracy zespołowej

W celu dodatkowej analizy, Business będzie musiał skorzystać z zewnętrznych integracji

Może być skomplikowane dla dużych organizacji z wieloma projektami i teamami

Ceny Teamwork

Deliver: $13.99/miesiąc za użytkownika (minimum 3 użytkowników)

$13.99/miesiąc za użytkownika (minimum 3 użytkowników) Grow: $25.99/miesiąc za użytkownika (minimum 5 użytkowników)

$25.99/miesiąc za użytkownika (minimum 5 użytkowników) Skala: $69.99/miesiąc za użytkownika (minimum 5 użytkowników)

$69.99/miesiąc za użytkownika (minimum 5 użytkowników) Enterprise: Ceny niestandardowe

Teamwork oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (40 recenzji)

4.1/5 (40 recenzji) Capterra: 4.5/5 (850+ opinii)

12. Trello (najlepsze do zarządzania projektami w oparciu o Kanban)

via Trello Kolejnym narzędziem na tej liście alternatyw Planview jest Trello firmy Atlassian w stylu Kanban, które jest idealne dla Teams szukających elastyczności, szybszych aktualizacji zadań i płynnej współpracy. Jest ono znane z wizualnego i intuicyjnego podejścia do zarządzania projektami, zadaniami i cyklami pracy.

Trello to rozwiązanie, które przede wszystkim wykorzystuje tablice, listy i karty do organizowania projektów i doskonale sprawdza się w mniejszych Teams i zwinnych cyklach pracy.

Niemniej jednak, jeśli wiele osób jest zaangażowanych w Trello, ilość kart, komentarzy i aktualizacji na jednej tablicy może szybko stać się myląca.

Najlepsze funkcje Trello

Wykorzystaj wizualnie intuicyjną tablicę Kanban w Trello, aby zwiększyć odpowiedzialność i identyfikowalność mapy drogowej

Współpraca dzięki wbudowanym komentarzom i wzmiankom w celu promowania pracy zespołowej

Dodaj więcej funkcji dzięki integracji narzędzi zwanych Power-Ups

Limity Trello

Prostota najlepiej nadaje się do prostych, a nie złożonych projektów

Brak kompleksowych narzędzi do raportowania i analizy

Cennik Trello

Free: $0

$0 Standardowy: $6/miesiąc za użytkownika

$6/miesiąc za użytkownika Premium: $12.50/miesiąc za użytkownika

$12.50/miesiąc za użytkownika Enterprise: $17.50/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Trello oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (13 500+ recenzji)

4,4/5 (13 500+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 23 000 recenzji)

13. ServiceNow (najlepszy do obsługi cyklu pracy usług IT)

via ServiceNow ServiceNow jest dobrze znanym narzędziem do zarządzania usługami IT. Ze względu na solidny pakiet do zarządzania biznesem IT, znajduje się na mojej liście konkurentów Planview.

Rozwiązanie to zawiera również dedykowaną funkcję PPM (Project Portfolio Management) do planowania, ustalania priorytetów i monitorowania portfeli projektów. W połączeniu z ukierunkowaniem na ITSM, optymalizacja zasobów i zarządzanie obciążeniem pracą stają się płynne.

Najlepsze funkcje ServiceNow

Wdrażanie adaptacyjnej automatyzacji i integracji cykli pracy w celu zwiększenia wydajności i zminimalizowania wysiłku ręcznego

Analizuj dane za pomocą wszechstronnych narzędzi do raportowania ServiceNow, aby poprawić wyniki projektów

Efektywne zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi dzięki kompleksowemu śledzeniu problemów

Limity ServiceNow

Wymaga znacznego niestandardowego dostosowania i konfiguracji, aby w pełni wykorzystać możliwości zarządzania portfolio

Staje się skomplikowane i kosztowne dla mniejszych organizacji lub tych z limitem budżetów IT

Cennik ServiceNow

Niestandardowy cennik

ServiceNow oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)

Przekształć swoje umiejętności zarządzania portfolio dzięki ClickUp

Odpowiednie narzędzie do zarządzania projektami wprowadza bardzo potrzebny porządek w chaosie działań projektowych. Chociaż Planview jest solidnym wyborem, zbadanie alternatyw jest niezbędne.

Przedstawiliśmy 13 najlepszych konkurentów Planview, aby uprościć proces wyboru. Wśród tych rozwiązań jedno narzędzie wyróżnia się jako partner - ClickUp.

Dzięki kompleksowym narzędziom do zarządzania projektami, zarządzaniu zasobami w czasie rzeczywistym i automatyzacji przepływu pracy, ClickUp utrzymuje strategie produktowe na właściwym torze i działa płynnie.

Więc nie wahaj się! Zarejestruj się za pomocą ClickUp i zacznij już dziś!