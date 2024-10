Teams vs. Zoom - które z nich będzie najlepszym narzędziem do spotkań w 2024 roku?

Wybór odpowiedniej platformy do spotkań może mieć ogromne znaczenie, jeśli chodzi o wydajność i współpracę.

Microsoft Teams i Zoom od jakiegoś czasu wiodą prym, ale która z nich naprawdę wyróżnia się dzisiaj?

Niezależnie od tego, czy szukasz płynnej współpracy, czy najbardziej płynnego doświadczenia wideo, przedstawiamy je, aby pomóc Ci podjąć decyzję!

Sprawdźmy, jak te platformy wypadają na tle innych.

Co to jest Microsoft Teams?

Microsoft Teams to platforma komunikacyjna, która łączy wideokonferencje, czat i inne narzędzia zwiększające wydajność, tworząc wspólną przestrzeń dla zespołów do współpracy w czasie rzeczywistym.

Microsoft Teams integruje się z innymi narzędziami Microsoft Office 365, takimi jak SharePoint, aby umożliwić dostęp do wszystkiego z jednej platformy.

Funkcje Microsoft Teams

Przyjrzyjmy się bliżej kluczowym funkcjom, które sprawiają, że Microsoft Teams jest potężnym narzędziem do komunikacji i współpracy w każdym nowoczesnym miejscu pracy.

1. Inteligentne sale spotkań

Aplikacja do wideokonferencji Microsoft Teams umożliwia wirtualne pokoje spotkań do współpracy w czasie rzeczywistym. Oferuje doskonałą jakość wideo z obsługą audio i wideo opartą na AI, nagrywanie spotkań i tłumienie szumów, aby zapewnić uczestnikom poczucie, że znajdują się w tej samej przestrzeni.

Porada dla profesjonalistów: Dołączasz do spotkania Microsoft Teams po raz pierwszy? Upewnij się, że postępujesz zgodnie z odpowiednimi Etykieta Microsoft Teams .

2. Wirtualne tła

Microsoft Teams pozwala wybrać tła, które pokazują Twoją osobowość. Możesz wybrać różne filtry tła, rozmyć tło, wybrać obrazy z biblioteki Microsoft Teams, a nawet przesłać zdjęcie ulubionego miejsca na świecie i użyć go jako tła.

Via Microsoft Teams użytkownicy mogą organizować niezapomniane webinary i wydarzenia na żywo w usłudze Microsoft Teams. Opcje rejestracji w usłudze Teams umożliwiają niestandardowe rejestrowanie każdego webinaru. Ponadto można oddelegować pracę nawet 10 współorganizatorom, którzy pomogą w ustawieniu webinaru.

via Microsoft Teams do burzy mózgów i udostępniania elementów pętli, tabel, wypunktowanych list lub elementów akcji w czatach.

5. Microsoft Teams Phone

Dzięki usłudze Microsoft Teams Phone możesz łatwo łączyć się z zespołem za pomocą połączeń telefonicznych lub wideo, bezpośrednio z czatu Teams lub wybierając numery telefonów - wszystko w ramach platformy. Połączenia jeden na jeden lub grupowe, scalanie, przesyłanie, transkrypcja i dostęp do poczty głosowej - wszystkie te opcje są łatwo dostępne w Teams.

via Microsoft Teams .

Co to jest Zoom?

Zoom jest bardzo popularną aplikacją narzędzie do spotkań online które usprawnia komunikację, pomagając w ustawieniu wirtualnych spotkań, połączeń audio, webinarów i nie tylko. Oferuje również rozwiązania do współpracy w celu poprawy koordynacji między zespołami hybrydowymi.

Funkcje Zoom

Przyjrzyjmy się wyróżniającym się funkcjom, które sprawiają, że Zoom jest platformą do wirtualnych spotkań:

1. Rezerwacja obszarów roboczych

Skorzystaj z funkcji rezerwacji obszaru roboczego, aby zarezerwować obszar roboczy przed spotkaniem.

Możesz łatwo nawigować do obszaru roboczego, zameldować się, zapraszać gości i zarządzać nimi poprzez zarządzanie gośćmi, a nawet ustawić kiosk Zoom, aby powitać gości z wirtualną recepcjonistką.

Funkcja ta pozwala na dołączanie do spotkań z profesjonalnego środowiska, zapewniając możliwość utrzymania właściwego Etykieta Zoom podczas rozmów.

via Zoom

2. Zoom Clip

Dzięki Zoom Clips możesz tworzyć i udostępniać wysokiej jakości wideo, idealne, gdy jesteś zbyt zajęty na spotkania.

Przechwytuj ekran lub wideo za pomocą Clipów, przeglądaj i edytuj nagrania oraz łatwo udostępniaj je swojemu zespołowi. Ponadto możesz śledzić widoki wideo i efektywnie zarządzać zawartością w bibliotece treści.

3. Tablica

Zoom oferuje tablice online, aby wyjaśnić pomysły dla Twojego Teams. Możesz przeprowadzić burzę mózgów za pomocą notatek, inteligentnych łączników i narzędzi do rysowania.

Możesz także kategoryzować notatki, dodawać komentarze dla swojego zespołu i udostępniać tablice.

via Zoom .

Microsoft Teams vs. Zoom: Porównanie funkcji

Zarówno Microsoft Teams, jak i Zoom to świetne narzędzia do wideokonferencji. Usprawniają komunikację i zwiększają współpracę oraz zaangażowanie pracowników.

Jeśli chcesz dokonać wyboru dla siebie lub swojej organizacji, oto porównanie ich kluczowych funkcji. Niezależnie od tego, czy szukasz solidnych możliwości wideokonferencji, zintegrowanych narzędzi do współpracy, czy przyjaznych dla użytkownika interfejsów, to porównanie dostarczy cennych informacji, które pomogą Ci podjąć decyzję.

1. Spotkania zewnętrzne (z gośćmi)

Czy masz częste spotkania z gośćmi z zewnątrz?

Dzięki Zoom każdy może łatwo dołączyć do spotkań z dowolnego miejsca za pomocą połączonego łącza bez konieczności tworzenia konta Zoom. Wszyscy uczestnicy spotkań Zoom mają dostęp do funkcji takich jak wbudowany czat Zoom, wirtualne tła, dane powstania spotkania, udostępnianie ekranu i wiele innych.

Dzięki możliwości prowadzenia konferencji audio i wideo, Microsoft Teams jest również świetnym narzędziem do spotkań wewnętrznych. Możesz planować spotkania, wysyłać zaproszenia i spotkanie porządki obrad i czatować z uczestnikami podczas spotkań. Narzędzie ogranicza jednak użytkownikom zewnętrznym dostęp do takich funkcji jak udostępnianie plików w czatach, tworzenie grup, dodawanie aplikacji itp.

🏆Zwycięzca: Spotkania Zoom, ze względu na funkcję nieograniczonego dostępu dla użytkowników-gości. W przeciwieństwie do Microsoft Teams, który wymaga konta e-mail Outlook, do Zoom można dołączyć przy użyciu dowolnego ID e-mail.

2. Współpraca

Microsoft Teams oferuje bardziej zaawansowane funkcje współpracy niż Zoom.

Chociaż Zoom oferuje tablice, czat i notatki na żywo, ich funkcje są podstawowe. Co więcej, funkcje takie jak tablice są dostępne jako narzędzia dodatkowe za dodatkową opłatą.

Z drugiej strony, Microsoft Teams oferuje wbudowane tablice dla użytkowników Microsoft 365, a jego funkcja czatu ma więcej funkcji niż Zoom. Można na przykład wysyłać współpracownikom spersonalizowane naklejki oparte na projektach. W Zoom można jednak wysyłać tylko emoji i korzystać z funkcji awatara.

Ponadto Microsoft Teams pozwala bez wysiłku współpracować z innymi aplikacjami Microsoft, takimi jak Word, PowerPoint i Excel Live. Możesz korzystać z tych narzędzi podczas połączeń i aktualizować je w czasie rzeczywistym.

Zoom oferuje możliwość pracy nad dokumentami na żywo, ale integracja nie jest tak płynna, jak w Teams.

🏆Zwycięzca: Microsoft Teams jest tutaj wyraźnym zwycięzcą, oferując bardziej usprawnione środowisko współpracy.

3. Obszary robocze

Pokoje Microsoft Teams i obszary robocze Zoom doskonale nadają się do interaktywnych spotkań. Możesz zarezerwować obszar roboczy, korzystać z integracyjnych układów wideo, dostosować tłumienie szumów, przechwytywać zawartość, włączyć aktywne śledzenie mówcy, strumienie wideo i rozpoznawanie osób.

Jeśli chodzi o skalowalność, Microsoft Teams Rooms integrują się z różnymi przestrzeniami spotkań. W zależności od liczby osób można wybierać między małymi, średnimi i dużymi przestrzeniami

via Microsoft Teams Z drugiej strony, obszar roboczy Zoom wyróżnia się takimi funkcjami jak cyfrowe oznakowanie, wyświetlanie harmonogramów, kioski i zarządzanie gośćmi.

🏆Zwycięzca: Remis. Zarówno Microsoft Teams, jak i Zoom oferują zaawansowane funkcje sal spotkań.

4. Funkcje AI

Microsoft Copilot w Microsoft Teams dostarcza wgląd w czaty spotkań. Pomaga podsumowywać protokoły ze spotkań i podsumowywać rozmowy głosowe.

Dzięki Copilot's chat compose box możesz bez wysiłku podpowiedzieć AI, aby wygenerowała twoje wiadomości. Należy jednak zauważyć, że Microsoft Copilot jest dostępny jako dodatek.

via Microsoft Teams 🏆Zwycięzca: Zoom. Chociaż Microsoft Copilot dorównuje Zoomowi pod względem funkcji AI, jest dostępny tylko za dodatkową opłatą w wysokości 30 USD za użytkownika miesięcznie.

Microsoft Teams vs. Zoom: wykres porównawczy

Funkcja Microsoft Teams Zoom Obciążenie spotkania Do 1000 uczestników (do 19 000 w widoku) Do 1000 uczestników Czas trwania spotkania Do 60 minut w planie Free; 24 godziny w planach płatnych Do 40 minut w planie Free; 30 godzin w planach płatnych systemy czatu Czaty indywidualne, grupowe, kanałowe i spotkania Wiadomości grupowe i prywatne podczas spotkań Łatwość obsługi Wymagana aplikacja Łatwość użytkowania Aplikacja wymagana do dołączenia z urządzeń mobilnych Łatwe dołączenie z dowolnego urządzenia, nawet bez konta Jakość wideo Do 1080p HD Do 1080p HD Zalecana przepustowość 1,2-1,8 Mbps dla HD 1,2-1,5 Mbps dla HD Interfejs użytkownika Wszechstronny, ale złożony, zintegrowany z narzędziami Microsoft Office Prosty, intuicyjny, przyjazny dla użytkownika Integracje Narzędzia Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), SharePoint, OneDrive, Adobe, narzędzia Google Ponad 1000 integracji, w tym Smartsheet, ClickUp, HubSpot, Mural, Dropbox, Slack Bezpieczeństwo Uwierzytelnianie dwuskładnikowe, szyfrowanie danych, zaawansowana ochrona przed zagrożeniami Szyfrowanie end-to-end dla wszystkich planów Ceny $4 do $12.50 miesięcznie na użytkownika (rozliczane rocznie) $12.49 do $18.32 miesięcznie na użytkownika (rozliczane rocznie)

Microsoft Teams vs. Zoom na Reddit

Przejrzeliśmy wątki Microsoft Teams vs. Zoom na Reddicie, aby dowiedzieć się, co użytkownicy sądzą o tych narzędziach do wideokonferencji.

Wiele osób preferuje aplikację Teams ze względu na jej zaawansowane funkcje:

Teams jest bardziej zintegrowany z ekosystemem MS Office i zapewnia bogatsze kanały Teams i możliwości czatu (np. PowerPoint Live jest unikalną funkcją w Teams). Copilot dla Teams jest niesamowity, jeśli zespół ds. zgodności pozwala na nagrywanie spotkania lub uzyskanie transkrypcji. Kluczową wartością komercyjną jest również możliwość integracji Teams z M365.

Kilku innych użytkowników wybiera Zoom zamiast Teams ze względu na łatwość obsługi i skupienie się na wideokonferencjach.

Uważam, że Zoom jest lepszym rozwiązaniem do prowadzenia wideokonferencji. Klient jest lekki i niezawodny. Układy wideo są dobre. Tempo innowacji (np. dzięki Neat for Rooms) jest szybsze niż w Teams. To po prostu dobre doświadczenie.

Większość użytkowników zgadza się, że Teams jest przeznaczony dla osób korzystających z Microsoft Office 365 i szukających narzędzia do współpracy i wideokonferencji.

Z drugiej strony, Zoom jest dla tych, którzy mają częste spotkania z gośćmi z zewnątrz i szukają prostego narzędzia do wideokonferencji.

Spotkanie ClickUp - najlepsza alternatywa dla Teams vs. Zoom

Microsoft Teams i Zoom to najlepsze opcje, dopóki nie spotkasz ClickUp!

Pomyśl o narzędziu, które jest pakietem "wszystko w jednym". Pozwala zarządzać projektami, współpracować w czasie rzeczywistym, śledzić postępy, generować podsumowania spotkań, tworzyć listy rzeczy do zrobienia i nie tylko - wszystko z poziomu jednej platformy. To właśnie ClickUp!

ClickUp Spotkania: Organizuj spotkania i oszczędzaj czas dzięki płynnej komunikacji

Z Spotkania ClickUp płynnie zarządzaj spotkaniami. Rób notatki, ustaw agendy spotkań i elementy działań, dokumentuj protokoły ze spotkań i nie tylko. Organizuj notatki ze spotkań, edytuj je i podkreślaj to, co ważne, dzięki bogatym funkcjom edycji.

Przypisuj komentarze do członków zespołu odpowiedzialnych za zamknięcie zadania i planuj spotkania za pomocą list kontrolnych do oznaczania już zrobionych zadań.

Korzystaj z powtarzających się Zadań dla powtarzających się elementów agendy, dzięki czemu nie musisz ich tworzyć za każdym razem, gdy odbywa się spotkanie.

podsumowanie notatek ze spotkań za pomocą ClickUp Meetings_

💡 Pro Tip: Użyj Szablon do zarządzania konferencjami ClickUp do łatwego planowania, śledzenia i zarządzania spotkaniami.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Clips - Oszczędzaj czas na spotkaniach dzięki asynchronicznej komunikacji wideo

ClickUp Clips to alternatywa dla tradycyjnej komunikacji wideo oprogramowanie do nagrywania ekranu .

Z ClickUp Clip , możesz pominąć długie, 30-minutowe spotkania, udostępniając nagrania wideo swojemu zespołowi, przechwytując ekrany i skuteczniej wyrażając swoje pomysły.

Automatycznie twórz transkrypcje Clipów za pomocą ClickUp Brain, wbudowanego narzędzia AI ClickUp, aby Twój zespół mógł skanować najważniejsze wydarzenia i przeskakiwać do różnych znaczników czasu.

Ponadto Twój zespół może komentować Clips, aby wyjaśnić wątpliwości. Mogą nawet osadzać Clips w zadaniach, aby zamieniać pomysły w elementy działań.

Udostępniaj nagrania ekranu swojemu zespołowi za pomocą ClickUp Clips

ClickUp's One Up #2: ClickUp Whiteboards - Burza mózgów z wizualną współpracą

Z Tablice ClickUp współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym. Możesz uważnie śledzić działania wszystkich członków, dodawać notatki, etykiety, tworzyć mapy strategii i wizualizować cykle pracy.

Realizuj pomysły, tworząc zadania bezpośrednio z Tablicy. Dodaj więcej kontekstu do zadań, dodając do nich połączone zadania, opisy, podzadania, dokumenty i nie tylko.

burza mózgów z zespołem przy użyciu ClickUp Whiteboard_

ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain - automatyzacja tworzenia notatek ze spotkań

Z ClickUp Brain pozwala na automatyzację notatek ze spotkań i tworzenie transkrypcji wideo. Możesz również poprosić ClickUp Brain o aktualizacje spotkania i pominięte części spotkania.

Szybko twórz protokoły ze spotkań w kilka sekund i udostępniaj je zaproszonym osobom, zapewniając, że ci, którzy nie mogli w nich uczestniczyć, będą na bieżąco informowani i aktualizowani.

Generowanie podsumowań spotkań za pomocą ClickUp Brain

Sugerowana lektura: 10 najlepszych narzędzi AI do tworzenia notatek ze spotkań w 2024 roku Oprócz powyższych funkcji, ClickUp Chat usprawnia komunikację w zespole. Oferuje kanały czatu zespołowego w czasie rzeczywistym, w których można komunikować się z zespołem, dodawać osoby za pomocą @ wzmianek i przypisywać komentarze, aby utrzymać tempo realizacji zadań. Cała praca zespołowa może odbywać się w ClickUp Chat.

Możesz także osadzać wideo, połączone strony internetowe, arkusze kalkulacyjne i inne elementy w swoich wiadomościach, aby udostępniać je grupie. Dodatkowo możesz formatować swoje wiadomości za pomocą wypunktowanych list, banerów, bloków kodu i innych.

Komunikuj się w czasie rzeczywistym za pomocą ClickUp Chat

Funkcja SyncUp w ClickUp pozwala na szybkie prowadzenie rozmów wideo. Możesz prowadzić spotkania indywidualne i grupowe bezpośrednio z poziomu rozmów. Ta funkcja spotkań wideo zapewnia dedykowaną przestrzeń do omawiania pracy z zespołem przy użyciu udostępniania ekranu, reakcji, wirtualnego tła i nie tylko.

Szablon ClickUp Meetings: Usprawnij organizację spotkań

Jeśli organizujesz spotkanie, szablon Szablon spotkań ClickUp pomaga zarządzać agendą, protokołami, notatkami i działaniami następczymi w jednym miejscu, dzięki czemu proces jest szybszy i bardziej wydajny.

Zrzut ekranu szablonu spotkania ClickUp, pokazujący zorganizowane agendy spotkań z sekcjami dla spotkań zespołu, zadań i śledzenia postępów. Szablon zawiera funkcje takie jak szacowany czas dyskusji, własność zadań i załączniki do dokumentów, zaprojektowane w celu ułatwienia zorganizowanych spotkań zgodnie z Zasadami Porządku Roberta.

Ten przyjazny dla użytkownika szablon zawiera niestandardowe widoki i statusy, dzięki czemu nadaje się do wszystkich nadchodzących spotkań.

Jeśli organizujesz konferencję na którejkolwiek z platform opisanych powyżej, rozważ pobranie szablonu Zarządzanie konferencjami ClickUp szablon. Szablon stanowi doskonałą podstawę do kierowania procesami zarządzania wydarzeniami i ustawienia wszystkich niezbędnych zadań do planowania, organizowania i prowadzenia konferencji.

Integracja ClickUp z Zoom i Microsoft Teams: Usprawnij swoje spotkania

Wreszcie, ClickUp płynnie integruje się z Zoom umożliwiając rozpoczęcie spotkań Zoom bezpośrednio z ClickUp za pomocą polecenia /zoom slash. Możesz dołączać do spotkań z poziomu Komentarzy ClickUp, a ClickUp automatycznie aktualizuje Twoje zadania o istotne szczegóły spotkań i nagrania, dzięki czemu Twój cykl pracy jest szybszy i bardziej wydajny.

dołącz do spotkań Zoom z ClickUp Comments_

Możesz również zintegrować Teams z ClickUp Obszar roboczy. Użytkownicy Teams mogą wykorzystać tę integrację do prowadzenia rozmów w kontekście, śledzenia zadań bez wysiłku i utrzymywania zaangażowania zespołów na różnych platformach.

Spraw, aby każde spotkanie było ważne dzięki ClickUp

Jeśli potrzebujesz jednego narzędzia do wideokonferencji i współpracy, ClickUp jest właśnie dla Ciebie.

ClickUp to wszechstronne narzędzie do zwiększania wydajności i współpracy, które zastępuje wszystkie inne aplikacje zwiększające produktywność. Pomaga planować i prowadzić spotkania, które są zorientowane na wyniki, współpracę i płynnie zintegrowane z cyklem pracy.

Ponieważ ClickUp łączy wszystko w jednym miejscu, nie musisz przełączać się między wieloma aplikacjami. Chcesz dowiedzieć się więcej? Wypróbuj ClickUp za darmo .