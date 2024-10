8 szablonów listów z wymówkami na ostatnią chwilę

Czy kiedykolwiek zachorowałeś na nagłą grypę tuż przed ważnym spotkaniem? A może niespodziewane opóźnienie lotu sprawiło, że spóźniłeś się na kluczową prezentację dla klienta? Cóż, zdarza się to każdemu z nas, zwłaszcza gdy przyczyny są poza naszą kontrolą.

Jednak pospieszna notatka z przeprosinami wyjaśniająca twoją nieobecność może nie wystarczyć.

Powszechnie uważa się, że dobrą praktyką jest napisanie formalnego listu usprawiedliwiającego, aby poinformować współpracowników i przełożonego o niefortunnym zdarzeniu lub nieprzewidzianym problemie.

Na tym blogu zebraliśmy dla ciebie najlepsze szablony listów usprawiedliwiających i rozwiązania. Od gotowych do użycia szablonów z Dokumentów Google po narzędzia do tworzenia ich od podstaw - każdy znajdzie coś dla siebie. Zaczynajmy!

Co to są szablony listów usprawiedliwiających?

Szablony listów usprawiedliwiających to wstępnie sformatowane, gotowe do użycia dokumenty, które zapewniają strukturę i format do napisania listu usprawiedliwiającego. Są one zwykle używane do formalnego wyjaśnienia nieumyślnej nieobecności w biurze, zobowiązania w pracy lub innego ważnego wydarzenia.

Zazwyczaj szablony te składają się z różnych sekcji, z których każda dotyczy różnych aspektów listu - takich jak nadawca, odbiorca, główne przesłanie i inne informacje pomocnicze.

Co najlepsze? Ponieważ są one konfigurowalne, można je wykorzystać do stworzenia szybkiej i skutecznej wiadomości za każdym razem, gdy zajdzie taka potrzeba.

**Co składa się na dobry szablon listu usprawiedliwiającego?

Solidny list usprawiedliwiający może zrobić znacznie więcej niż tylko usprawiedliwić nieobecność na ważnym wydarzeniu. Przedstawia cię jako odpowiedzialnego i etycznego profesjonalistę i wyraża szczery żal za wszelkie niedogodności. Jest to szczególnie pomocne, jeśli rozpoczynasz nową pracę . Jednak aby tak się stało, szablon musi być wysokiej jakości.

Oto cztery atrybuty, które sprawiają, że szablon listu usprawiedliwiającego jest dobry:

Czysty format: Dobry szablon listu usprawiedliwiającego powinien być łatwy w użyciu. Powinien mieć przejrzysty, zrozumiały format, aby zapewnić, że jest odpowiedni dla wszystkich ustawień - edukacyjnych, zawodowych itp.

Dobry szablon listu usprawiedliwiającego powinien być łatwy w użyciu. Powinien mieć przejrzysty, zrozumiały format, aby zapewnić, że jest odpowiedni dla wszystkich ustawień - edukacyjnych, zawodowych itp. Profesjonalny ton: Szablon powinien używać formalnego języka i utrzymywać ton, który jest pełen szacunku, profesjonalny i idealny do komunikacji w miejscu pracy

Szablon powinien używać formalnego języka i utrzymywać ton, który jest pełen szacunku, profesjonalny i idealny do komunikacji w miejscu pracy Kompleksowa struktura: Szablon powinien mieć wystarczającą liczbę podsekcji, aby umożliwić dostarczenie zakończonych informacji na temat nieobecności, takich jak powody jej wystąpienia, działania do zrobienia w celu jej uniknięcia itp.

Szablon powinien mieć wystarczającą liczbę podsekcji, aby umożliwić dostarczenie zakończonych informacji na temat nieobecności, takich jak powody jej wystąpienia, działania do zrobienia w celu jej uniknięcia itp. Możliwości dostosowywania: Szablon powinien być niestandardowy. Powinieneś być w stanie edytować i personalizować każdy z jego elementów

8 szablonów listów usprawiedliwiających

Zgodnie z obietnicą, oto osiem najlepszych darmowych szablonów listów usprawiedliwiających. Dodaj je do zakładek, gdy następnym razem przegapisz ważne wydarzenie w szkole, pracy lub gdziekolwiek indziej:

1. Szablon listu usprawiedliwiającego do pracy by Dribble

via Dribble Jeśli szukasz podstawowego, ale wszechstronnego szablonu listu usprawiedliwiającego, ten autorstwa Dribble pasuje do opisu.

Idealny dla: Pracowników potrzebujących elastycznego szablonu na sytuacje związane z urlopem osobistym lub zawodowym.

Ten darmowy szablon listu usprawiedliwiającego jest wszechstronny i nadaje się do różnych celów, w tym biznesowych, edukacyjnych i osobistych. Jest schludny, dobrze skonstruowany i zawiera wszystkie sekcje, które powinien zawierać standardowy list usprawiedliwiający.

Aby edytować dokument, wystarczy zintegrować go z Dokumentami Google lub Microsoft Word, a gdy będzie gotowy, można go pobrać i wydrukować w standardowym układzie formatu A4.

Czytaj więcej: 10 darmowych szablonów CV dla Microsoft Word

2. Szablon listu usprawiedliwiającego w Dokumentach Google

via Google Docs Podczas gdy listy usprawiedliwiające zawierające dużo tekstu mogą być postrzegane jako nadmierne dzielenie się, niedostatecznie szczegółowe mogą wydawać się płytkie, a nawet nieszczere. Musisz więc znaleźć równowagę między rozwlekłością a szczegółowością - i tu właśnie pojawia się ten szablon.

Idealny dla: Profesjonalistów, którzy potrzebują pomocy w przygotowaniu formalnego listu usprawiedliwiającego, aby zachować równowagę między profesjonalizmem a szczegółowością.

Zaprojektowany przez Dokumenty Google szablon listu usprawiedliwiającego może pomóc w przygotowaniu zwięzłej wiadomości dla każdego scenariusza. Jest prosty i nieskomplikowany. Język jest całkowicie profesjonalny, a każdy element projektu - od czcionek po tło - jest minimalny. Ponadto szablon ten jest kompatybilny z różnymi narzędziami, aby zapewnić elastyczną edycję.

3. Szablon zwolnienia lekarskiego od Jotform

via Jotform Szablon Sick Leave Letter by Jotform jest przeznaczony wyłącznie do sporządzania listów usprawiedliwiających niezapowiedziane zwolnienia lekarskie.

Konfigurowalny, wszechstronny i profesjonalny, nadaje się do pisania zarówno firmowych, jak i szkolnych listów usprawiedliwiających. Wystarczy edytować szczegóły na smartfonie, podpisać dokument za pomocą narzędzia do podpisu elektronicznego i pobrać go w formacie PDF, aby utworzyć list usprawiedliwiający w podróży. W rzeczywistości, szablon ten można również wykorzystać do napisania listu z prośbą o urlop z powodów zdrowotnych.

Idealny dla: Pracowników, którzy muszą szybko poprosić o wolne z powodu nagłej, nieplanowanej choroby.

4. Szablon formalnego listu usprawiedliwiającego do pracy w Dokumentach Google

via Google Docs Ten darmowy szablon listu usprawiedliwiającego z Dokumentów Google jest odpowiedni, gdy chcesz poprosić o formalną przerwę w pracy. Pełni on funkcję przejrzystej struktury, kompleksowego projektu i eleganckiego stylu.

Idealny dla: Profesjonalistów wnioskujących o formalny urlop w przypadku planowanych nieobecności, takich jak wakacje lub dłuższe przerwy.

Zaprojektowany do profesjonalnego użytku w organizacjach o bardziej formalnej kulturze, takich jak banki lub instytucje rządowe, szablon ten został opracowany tak, aby zapewnić odpowiednią ilość informacji dla pracodawcy. Przejrzysty projekt ułatwia czytelnikowi zapoznanie się ze szczegółami i zachowanie ich w dokumentacji.

Jest on również kompatybilny z narzędziami takimi jak Google Slides, MS PowerPoint i MacOS Keynote, umożliwiając płynną edycję na różnych urządzeniach.

Przeczytaj również: Jak anulować przyjęcie do pracy?

5. Szablon listu usprawiedliwiającego nieobecność w Dokumentach Google

via Google Docs Byłeś nieobecny na ważnej sesji szkoleniowej bez wcześniejszego powiadomienia, a teraz zastanawiasz się, jak wytłumaczyć to swojemu przełożonemu? Kierownikowi działu HR ? Ten darmowy szablon listu usprawiedliwiającego w Dokumentach Google może pomóc.

Idealny dla: Pracowników lub studentów usprawiedliwiających nieplanowane nieobecności na ważnych spotkaniach lub niedotrzymane terminy.

Profesjonalny i prosty szablon podkreśla każdy szczegół, który należy podać w przypadku nagłego urlopu. Sprawdzi się również do napisania szkolnego listu usprawiedliwiającego. Po prostu edytuj szczegóły, aby dopasować je do swojej narracji i przekonwertuj dokument do formatu PDF i gotowe!

6. Szablon formalnego listu usprawiedliwiającego nieobecność w Dokumentach Google

via Google Docs W Internecie można znaleźć wiele szablonów formalnych listów usprawiedliwiających. Ale jeśli potrzebujesz jednego, aby wyjaśnić swoją nagłą nieobecność, możesz skorzystać z tego w Dokumentach Google.

Schludny i dopracowany, zwięźle przekazuje wiadomość, nie sprawiając, że list wydaje się przytłaczający lub rozwlekły. Jest zgodny ze standardowym, akceptowanym na całym świecie formatem, który jest idealny zarówno do użytku profesjonalnego, jak i edukacyjnego. Szablon jest kompatybilny z wieloma narzędziami, wysoce konfigurowalny i łatwy w użyciu.

Idealny dla: Pracującego profesjonalisty lub studenta, który chce wyjaśnić nieobecność z powodu nieprzewidzianych okoliczności zawodowych lub osobistych.

7. Szablon wniosku o zwolnienie lekarskie od LeaveBoard

via LeaveBoard Ten darmowy szablon listu usprawiedliwiającego od Leave Tablica ma krótką funkcję. Jeśli nie chcesz zagłębiać się w szczegóły swojej nieobecności, ten jest zaprojektowany w sposób profesjonalny i do zrobienia.

Wygląd szablonu jest prosty i formalny, bez żadnych ozdobników. Jego zawartość można edytować w programie Microsoft Word i przekonwertować do pliku PDF w celu udostępniania odbiorcy. To nie wszystko - LeaveBoard dostarcza również garść wstępnie napisanej zawartości, minimalizując potrzebę edycji.

Idealny dla: Pracowników potrzebujących złożyć krótkie wnioski o zwolnienie lekarskie bez udostępniania zbyt wielu szczegółów.

8. Szablon listu o nagłym urlopie rodzinnym od Examples.com

via Examples.com Jeśli masz do załatwienia pilną sprawę rodzinną, ubieganie się o urlop z wyprzedzeniem jest jednym z najlepszych sposobów na zapewnienie profesjonalizmu i uczciwości. Ten szablon pomoże ci do zrobienia tego.

Jest szczegółowy, formalny i estetyczny. List jest napisany w pełnym szacunku tonie i omawia konkretny powód nieobecności. Dzięki wyraźnym symbolom zastępczym dla każdej sekcji, ten szablon listu usprawiedliwiającego upraszcza tworzenie formalnych listów.

Idealny dla: Pracowników, którzy muszą wyjaśnić nagłe sytuacje rodzinne wymagające natychmiastowego urlopu.

Przeczytaj również: Czy pracownik musi wziąć urlop naukowy lub zrezygnować z powodu nagłej sytuacji rodzinnej? Upewnij się, że rozmowa z nim będzie pełna empatii i wnikliwa. Wypróbuj tę listę 20 najlepszych pytań do zadania podczas rozmowy kwalifikacyjnej .

Twórz listy usprawiedliwiające z ClickUp

Szablony listów usprawiedliwiających są idealne dla początkujących, ponieważ są proste w użyciu i oferują natychmiastowe rozwiązanie. Mogą być jednak limitujące.

Te wstępnie sformatowane dokumenty mogą być niestandardowe tylko do pewnego stopnia. Jeśli musisz napisać list usprawiedliwiający w wyjątkowych sytuacjach, takich jak rzucenie pracy lub inicjując dwutygodniowe wypowiedzenie po rezygnacji, będziesz potrzebował czegoś bardziej zaawansowanego, aby uchwycić niuanse tego, co chcesz powiedzieć.

W tym miejscu ClickUp nadchodzi!

ClickUp to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania pracą, które dzięki kalejdoskopowemu zakresowi funkcji może pomóc w tworzeniu profesjonalnych listów motywacyjnych. A co najlepsze? To prosty, dwuetapowy proces!

Krok 1: Napisz, spersonalizuj i dopracuj listy z wymówkami za pomocą ClickUp Brain

Największym wyzwaniem w pisaniu listu usprawiedliwiającego jest jego napisanie. Ale z ClickUp Brain można to zrobić w ciągu kilku minut.

Narzędzie ClickUp AI, ClickUp Brain, to jedyny kreator listów usprawiedliwiających, jakiego potrzebujesz w swoim zespole. Dzięki doskonałemu zrozumieniu podpowiedzi i funkcjom personalizacji, może pomóc w tworzeniu profesjonalnej jakości listów usprawiedliwiających na każdą okazję.

Dla przykładu, oto jak możesz wykorzystać ClickUp Brain do stworzenia 2-tygodniowego listu rezygnacyjnego:

Dostarcz podpowiedź: Twoja podpowiedź to szkieletowa struktura listu z wymówieniem. Dostarcz więc taki, który zwięźle opisuje zawartość listu, np. formalny, krótki, wyczerpujący itp.

Twoja podpowiedź to szkieletowa struktura listu z wymówieniem. Dostarcz więc taki, który zwięźle opisuje zawartość listu, np. formalny, krótki, wyczerpujący itp. Spersonalizuj zawartość: Teraz podaj szczegóły, takie jak imię i nazwisko, stanowisko, imię i nazwisko odbiorcy, pozycję, nazwę firmy, powód rezygnacji itd. ClickUp Brain automatycznie spersonalizuje zawartość, aby pasowała do Twojego tematu

Teraz podaj szczegóły, takie jak imię i nazwisko, stanowisko, imię i nazwisko odbiorcy, pozycję, nazwę firmy, powód rezygnacji itd. ClickUp Brain automatycznie spersonalizuje zawartość, aby pasowała do Twojego tematu Dopracuj każdy szczegół: Po otrzymaniu odpowiedzi, potraktuj ją jak pierwszy szkic i poszukaj obszarów do poprawy. Jeśli chcesz zmienić język, słowa lub ogólny ton zawartości, możesz po prostu powiadomić o tym ClickUp Brain, a on zrobi to do zrobienia za Ciebie

Oto przykład:

Generuj spersonalizowane listy usprawiedliwiające w dowolnym celu - firmowym, edukacyjnym lub osobistym - za pomocą zaledwie kilku kliknięć dzięki ClickUp Brain

Krok 2: Stylizowanie, przechowywanie i udostępnianie listów z wymówkami za pomocą ClickUp Docs

Po napisaniu listu z usprawiedliwieniem za pomocą ClickUp Brain, nadszedł czas, aby ulepszyć jego format i wygląd dzięki Dokumenty ClickUp .

ClickUp Docs, wszechstronny i oparty na współpracy redaktor dokumentów, to kompleksowe rozwiązanie do stylizowania, przechowywania i udostępniania listów motywacyjnych.

Wybierz idealny rozmiar czcionki, styl, format i inne elementy, aby stworzyć wysokiej jakości list motywacyjny za pomocą ClickUp Docs

Oto jak możesz z niego korzystać:

Ulepsz swój list dzięki bogatemu formatowaniu tekstu: ClickUp Docs oferuje obfite opcje formatowania. Od stylów czcionek po rozmiar i inne elementy, możesz sprawić, że Twój 2-tygodniowy list z rezygnacją będzie wyglądał tak profesjonalnie, jak tylko chcesz

ClickUp Docs oferuje obfite opcje formatowania. Od stylów czcionek po rozmiar i inne elementy, możesz sprawić, że Twój 2-tygodniowy list z rezygnacją będzie wyglądał tak profesjonalnie, jak tylko chcesz Organizuj i przechowuj wraz z innymi listami: Dzięki Docs Hub możesz wygodnie zapisać swój list z wymówieniem w dedykowanym pliku. Dzięki temu będziesz mieć do niego łatwy dostęp i będziesz mógł go edytować, gdy tylko zajdzie taka potrzeba w przyszłości

Dzięki Docs Hub możesz wygodnie zapisać swój list z wymówieniem w dedykowanym pliku. Dzięki temu będziesz mieć do niego łatwy dostęp i będziesz mógł go edytować, gdy tylko zajdzie taka potrzeba w przyszłości Udostępnianie komukolwiek: ClickUp Docs umożliwia również udostępnianie listu z wymówieniem odbiorcy. Wystarczy utworzyć połączony link, zapewnić dostęp i wysłać list do dostawcy. Możesz też wydrukować list i wysłać go e-mailem - wybór należy do Ciebie

Oprócz narzędzi AI i Docs, ClickUp oferuje również szereg innych innowacyjnych narzędzi do zarządzania zadaniami i projektami, które pomogą Ci pisać listy z wymówieniami, zarządzać pracą, współpracować z zespołem i wiele więcej!

Czytaj więcej: Musisz opuścić kanał Slack lub obszar roboczy, który nie jest już przydatny? Stwórz list usprawiedliwiający z ClickUp Brain i dowiedz się, jak to zrobić Jak opuścić obszar roboczy Slack Użyj ClickUp do tworzenia profesjonalnych szablonów listów usprawiedliwiających

Studenci, pracownicy, profesjonaliści - każdy potrzebuje solidnego szablonu listu usprawiedliwiającego w swoim zestawie narzędzi. Ten pojedynczy zasób okazuje się niezwykle pomocny w utrzymaniu integralności zawodowej.

Jednak poleganie na szablonie w każdej sytuacji nie jest idealnym rozwiązaniem.

Jeśli musisz przygotować szczegółowy, krytyczny list usprawiedliwiający, taki jak list rezygnacyjny, zaufaj ClickUp. Dzięki jego rozbudowanym funkcjom możesz z łatwością tworzyć listy usprawiedliwiające dla każdej sytuacji, bez względu na to, jak bardzo jest ona złożona.

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź ClickUp lub zarejestruj się tutaj za Free!