Darmowe szablony menu w Dokumentach Google

Odpowiednie menu to coś więcej niż tylko lista dań - to zaproszenie, sposób na przekazanie nastroju, stylu i smaku kulinarnego doświadczenia. Może nadać ton niezapomnianemu wydarzeniu.

Niezależnie od tego, czy organizujesz kameralną kolację, wesele, czy tętniącą życiem kawiarnię, dobrze zaprojektowane menu może podnieść poziom doznań kulinarnych i stworzyć poczucie oczekiwania przed podaniem pierwszego dania.

Na szczęście, dzięki szablonom menu dla Dokumentów Google, nie musisz być grafikiem, aby stworzyć menu, które sprawi, że goście będą się ślinić. Na tym blogu omówimy niektóre z najlepszych dostępnych szablonów menu, aby zaprezentować swoje dania ze stylem i profesjonalizmem. 👩🏼‍🍳

**Co składa się na dobry szablon menu w Dokumentach Google?

Dobry szablon menu w Dokumentach Google łączy w sobie estetykę z praktyczną funkcją. Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać przy jego wyborze:

Niestandardowy : Dobry szablon do planowania menu powinien oferować elastyczność w projektowaniu. Powinieneś być w stanie łatwo modyfikować tekst, czcionki, kolory i układy, aby dopasować je do konkretnego wydarzenia lub marki restauracji

Atrakcyjność wizualna : Projekt menu ma kluczowe znaczenie dla ustawienia odpowiedniego tonu wydarzenia. Rozważ dopracowane menu, które uzupełni temat lub atmosferę wydarzenia, zarówno formalnego, jak i nieformalnego

Łatwość użycia : Prostota ma kluczowe znaczenie przy korzystaniu z szablonu menu Dokumentów Google. Dobry szablon powinien być intuicyjny, zmniejszając (lub nawet eliminując) potrzebę profesjonalnych projektantów, tak aby użytkownicy z niewielkim lub żadnym doświadczeniem w projektowaniu mogli łatwo wprowadzać poprawki

Kompatybilność: Szablon menu restauracji w Dokumentach Google powinien być w pełni kompatybilny z różnymi urządzeniami, w tym laptopami, tabletami i smartfonami. Szablon powinien umożliwiać tworzenie, edytowanie i udostępnianie menu z dowolnego miejsca, co czyni go praktyczną opcją dla planistów wydarzeń i właścicieli restauracji w podróży

Darmowe szablony menu w Dokumentach Google

Oto niektóre z najlepszych szablonów menu w Dokumentach Google:

Weekly Menu Planner Template by Template.net

Via Szablon.net Szablon Weekly Menu Planner od Template.net to wszechstronne i praktyczne rozwiązanie do organizowania posiłków w ciągu tygodnia. Świetnie sprawdza się również jako szablon dziennego planera na posiłki. Ma siedem sekcji, po jednej na każdy dzień tygodnia, i zawiera przestrzenie przeznaczone na śniadanie, obiad i kolację, dzięki czemu planowanie posiłków jest proste i wydajne.

Taka struktura pomaga w planowaniu posiłków, zmniejsza stres związany z codziennym przygotowywaniem posiłków i zachęca do zdrowszych nawyków żywieniowych. Każda strona szablonu umożliwia dodanie listy rzeczy, które należy kupić oraz notatek, które warto dodać. Na przykład, lista alergii gości, nazwy marek, od których chcesz kupić składniki i inne.

Projekt menu jest prosty i przejrzysty, co ułatwia planowanie. Aplikacja jest również w pełni konfigurowalna w Dokumentach Google, co pozwala dostosować ją do konkretnych potrzeb. Dostosuj kategorie posiłków, dodaj przekąski lub zmodyfikuj projekt, aby dostosować go do osobistych preferencji lub wymagań biznesowych.

Szablon tygodniowego menu można wydrukować, dzięki czemu można go przykleić na lodówce lub przechowywać w folderze, aby mieć do niego szybki dostęp.

Estetyczny szablon menu od Szablon.net

Via Szablon.net Kolejny świetny szablon od Template.net, Aesthetic Menu Template, to wizualnie uderzające rozwiązanie dla restauracji, kawiarni lub organizatorów wydarzeń, którzy chcą wywrzeć trwałe wrażenie poprzez projekt menu.

Jego elegancki układ i stylowe elementy sprawiają, że idealnie nadaje się do wysokiej klasy restauracji, modnego lokalu lub dowolnego miejsca serwującego pyszne jedzenie. Ten elegancki szablon jest w pełni konfigurowalny w Dokumentach Google, Wordzie i Apple Pages. Dostosuj czcionki, kolory i teksty, aby dopasować je do swojego brandingu lub motywu wydarzenia.

Jego profesjonalny wygląd pomaga podnieść rangę marki. Oferuje przejrzystą sekcję cenową i precyzyjną segmentację kategorii kulinarnych, dzięki czemu menu jest tak starannie dobrane, jak serwowane potrawy.

Podobnie jak inne szablony Template.net, ten również można wydrukować, co zapewnia wygodną dystrybucję cyfrową i fizyczną.

Francuski szablon menu by GooDocs

Via GooDocs Kuchnia francuska znana jest z innowacyjnych stylów przygotowania, dekadenckich składników i wyrafinowanej prezentacji. Jeśli szukasz odpowiedniego szablonu menu francuskiej restauracji, szablon menu francuskiej restauracji od Goodocs sprawdzi się doskonale. Został elegancko zaprojektowany i jest idealny dla wykwintnych restauracji, które chcą emanować wyrafinowaniem poprzez prezentację menu.

Szablon w stylu vintage jest idealny do prezentacji francuskiej oferty kulinarnej i uwzględnia wiele znaków specjalnych i akcentów języka francuskiego.

Szablon ma minimalistyczny układ z dużą ilością białej przestrzeni, co pozwala wyróżnić elementy bez rozpraszania uwagi. Wykorzystuje czystą i klasyczną czcionkę, która zwiększa czytelność.

Szablon Dokumentów Google można edytować w celu dostosowania do marki restauracji, w tym zmiany czcionek i kolorów lub dodania logo.

Szablon menu dla dzieci by GooDocs

Via GooDocs Planujesz przyjęcie dla dzieci lub zabawne menu dla dzieci w swojej restauracji? Szablon My Kids Menu od GooDocs to fantastyczny szablon przeznaczony dla młodych gości. Pełni on funkcję żywego, zabawnego układu z kolorowymi ilustracjami, które przyciągają uwagę dzieci.

Dodaj specjalne oferty do tego menu, aby przyciągnąć uwagę rodzin szukających restauracji przyjaznych dzieciom. Uporządkuj menu, aby wyróżnić popularne posiłki, przekąski i napoje dla dzieci. Bądź kreatywny z projektem i elementami menu, aby twoi mali goście cieszyli się posiłkiem tak samo, jak dorośli.

Dokumenty Google umożliwiają niestandardowe dostosowanie tekstu, kolorów i elementów projektu do marki restauracji lub tematu wydarzenia.

Szablon menu restauracji urodzinowej od GooDocs

Via GooDocs Jedzenie w restauracji to sprawdzony sposób na świętowanie urodzin. Jeśli szukasz specjalnego menu dla osób obchodzących urodziny, szablon Birthday Restaurant Menu od GooDocs jest idealnym rozwiązaniem. Jest to ilustrowany szablon, który oferuje zabawny sposób na sprawienie, by solenizanci poczuli się wyjątkowo. Możesz nawet wypełnić go ulubionymi potrawami urodzinowego gościa.

Szablon oferuje przejrzysty, dobrze zorganizowany układ z oddzielnymi sekcjami na dania główne, desery i napoje. Jest też przestrzeń na krótki opis i listę składników każdego elementu.

Ale to, co wyróżnia ten szablon menu, to jego projekt. Ilustracje gwiazdek i świeczek na ciemnym tle tworzą poczucie radości i świętowania, przywołując ponadczasowy aspekt każdej uroczystości urodzinowej, bez względu na wiek.

Szablon menu restauracji indyjskiej od GooDocs

Via GooDocs Kuchnia indyjska jest najbardziej znana ze swoich wyrazistych smaków, różnorodności i bogactwa. Dlatego menu indyjskiej restauracji powinno to odzwierciedlać. Szablon menu indyjskiej restauracji od GooDocs to elegancka opcja do zaprezentowania indyjskich przysmaków.

Jego elementy projektu i indyjskie motywy nadają mu klasyczny indyjski klimat, a kombinacje kolorów przywołują żywe odcienie kuchni indyjskiej. Szablon jest w pełni konfigurowalny w Dokumentach Google i Microsoft Word. Możesz więc dowolnie zmieniać tekst, obrazy, czcionki i kolory szablonu, aby dopasować go do swojej marki.

Limity korzystania z Arkuszy Google/Dokumentów Google dla menu

Korzystanie z Arkuszy Google lub Dokumentów Google do planowania posiłków i menu jest bardzo wygodne. Poniżej przedstawiamy jednak niektóre z ich limitów:

Limity projektowe : Dokumenty Google oferują podstawowe opcje projektowania w porównaniu do specjalistycznego oprogramowania do projektowania. Niestandardowe układy, czcionki i kolory mogą być mniej elastyczne i atrakcyjne wizualnie

Funkcjonalność : Arkusze Google są świetne do ręcznego wprowadzania danych i obliczeń, ale brakuje im zaawansowanych funkcji formatu i projektowania. Dokumenty Google oferują lepsze opcje projektowania, ale wciąż brakuje im zaawansowanych możliwości graficznych

Limity współpracy : Funkcje współpracy w Dokumentach Google są ograniczone do edycji w czasie rzeczywistym, gdy jesteś online. Bez sieci, współpraca lub nawet prawidłowa edycja pliku jest utrudniona

Limit szablonów : Chociaż dostępnych jest kilka szablonów menu Free, mogą one nie zawsze spełniać specyficzne potrzeby estetyczne lub dotyczące funkcji

Integracja : Arkusze i Dokumenty Google mogą nie integrować się bezproblemowo z innymi systemami zarządzania restauracją lub systemami POS, co komplikuje aktualizację menu i zachowanie spójności

Obsługa danych: W przypadku złożonych menu z rozszerzeniem informacji o wartościach odżywczych, szczegółach dotyczących alergenów lub dynamicznych cenach, Arkusze i Dokumenty mogą nie obsługiwać i wyświetlać danych w efektywny sposób

Alternatywne szablony menu w Dokumentach Google

Oto kilka alternatywnych szablonów menu, które zmienią sposób planowania posiłków:

Szablon planowania menu ClickUp

Pobierz szablon

Szablon do planowania menu ClickUp

Inteligentniejsza i bardziej wszechstronna alternatywa dla powyższego szablonu tygodniowego planu menu, Szablon do planowania menu ClickUp pozwala planować posiłki w najdrobniejszych szczegółach. Uwzględnij wszystko, od składników i porcji po czas przygotowania i preferencje żywieniowe.

Dodaj do szablonu liczbę osób, datę rozpoczęcia, datę końcową, liczbę posiłków dziennie, rodzaje posiłków i tygodniowy budżet. Rozpocznij przygotowywanie posiłków po uporządkowaniu tych informacji!

Aplikacja oferuje również zakończoną listę do zrobienia, w tym sekcje dotyczące alergii, listy zakupów i opcję zapisywania przepisów w "pudełku z przepisami", dzięki czemu nigdy nie zapomnisz o żadnym kroku.

Szablon ten pomaga w ustalaniu priorytetów dań według popularności i zapewnia płynną współpracę między kuchnią a personelem jadalni. Co więcej, można go używać jako składnika aplikacja do inwentaryzacji aby zaoszczędzić czas i pieniądze oraz uprościć zakupy spożywcze.

Pobierz ten szablon

Szablon SOP dla restauracji ClickUp

Szablon SOP dla restauracji ClickUp

Prowadzenie restauracji nigdy nie jest łatwe, ale korzystanie z odpowiednich narzędzi może uprościć ten proces i uczynić go przyjemniejszym. Z Szablon SOP dla restauracji ClickUp usprawnij wszystkie aspekty swojego biznesu i zapewnij jakość na każdym kroku.

Szablon ten pomaga ustanowić standardowe procedury operacyjne (SOP) związane ze zdrowiem, higieną, przygotowywaniem żywności, zarządzaniem zamówieniami i nie tylko, które służą jako przewodnik do prowadzenia restauracji.

Za pomocą szablonu można również ustawić jasne cele i oczekiwania dla każdego pracownika, dokumentować wszystkie procesy i udostępniać SOP między zespołami. Rozbudowane funkcje współpracy umożliwiają zapraszanie innych osób do tworzenia procedur i przepisów.

Ponadto można ustawić powiadomienia e-mail, aby zapewnić, że wszystkie aktualizacje SOP są płynnie przekazywane pracownikom, dzięki czemu wszyscy są na tej samej stronie.

Czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania zamówieniami

Szablon do planowania posiłków ClickUp

Pobierz szablon

Szablon planowania posiłków ClickUp

Szablon do planowania posiłków ClickUp został zaprojektowany w celu usprawnienia przygotowywania posiłków. Oferuje intuicyjną i konfigurowalną strukturę do organizowania posiłków według rodzaju, dnia lub potrzeb dietetycznych. Pomaga jeść zdrowe, zbilansowane posiłki, jednocześnie ograniczając marnowanie żywności i trzymając się budżetu.

Szablon pełni również funkcję aplikacja do cyfrowego planowania upraszcza planowanie posiłków, dostarczając sekcje do podziału każdego posiłku, śledzenia składników, a nawet planowania budżetu na zakupy spożywcze. Interfejs typu "przeciągnij i upuść" umożliwia łatwą zmianę kolejności posiłków.

Szablon organizuje przepisy w foldery w celu łatwego wyszukiwania. Oferuje osiem pól niestandardowych, w tym kalorie netto, węglowodany netto, białko netto itp. oraz cztery widoki niestandardowe, takie jak tablica typów posiłków, kalendarz planu posiłków i tygodniowe podsumowanie planu posiłków.

Pobierz ten szablon

Szablon przepisu ClickUp

Pobierz szablon

ClickUp-Weekly-Planner-Template

Szablon przepisu ClickUp jest idealny do efektywnego organizowania i katalogowania przepisów, niezależnie od tego, czy jesteś domowym kucharzem, profesjonalnym szefem kuchni, czy też prowadzisz firmę cateringową. Oferuje on konfigurowalne pola na listę składników, instrukcje gotowania, czas przygotowania i informacje o wartościach odżywczych.

Przepisy można uporządkować według kategorii, rodzaju kuchni lub stopnia trudności, a nawet połączyć je z konkretnymi planami posiłków lub listami zakupów. Funkcje współpracy szablonu umożliwiają udostępnianie przepisów członkom rodziny lub zespołom kulinarnym i aktualizowanie wszystkiego w czasie rzeczywistym.

Ponadto ten przyjazny dla użytkownika szablon umożliwia śledzenie modyfikacji przepisów, dzięki czemu jest przydatny do kulinarnych eksperymentów i ulepszeń.

Pobierz ten szablon

Szablon kosztorysu receptury restauracji ClickUp

Szablon kalkulacji kosztów dla restauracji ClickUp

Szablon do kalkulacji kosztów w restauracji ClickUp oferuje kompleksowe rozwiązanie dla restauracji do zarządzania finansową stroną ich elementów menu. Zawiera pola do wprowadzania składników, robocizny i kosztów ogólnych, pomagając obliczyć dokładny koszt produkcji każdego dania.

Jest przeznaczony do śledzenia wielkości porcji, wyceny elementów menu i efektywnego zarządzania zapasami. Użyj go, aby obliczyć dokładną wielkość porcji, zmierzyć koszty żywności w oparciu o ceny składników i zapewnić rentowność restauracji.

Dzięki pięciu Polom niestandardowym, w tym przepisowi, głównemu dostawcy, UOM (jednostkom miary), wydajności przepisu i UOM na przepis, otrzymujesz kompleksowy widok kosztów pojedynczego przepisu.

Szablon jest idealny dla firm gastronomicznych dowolnej wielkości. Pomaga kontrolować wydatki, monitorować koszty żywności i podejmować świadome decyzje cenowe. Wspiera również regularne aktualizacje w oparciu o zmiany kosztów składników, oceny pracy lub oferty menu, umożliwiając dynamiczne planowanie finansowe.

Szablon Planera Tygodniowego ClickUp

ClickUp-Weekly-Planner-Template

Szablon planera tygodniowego ClickUp to elastyczne narzędzie zaprojektowane, aby pomóc ci efektywnie zorganizować swój tydzień pod kątem zadań osobistych lub zawodowych. Jest to świetne rozwiązanie dla osób takich jak właściciele restauracji i szefowie kuchni pracujący w szybkim i nieprzewidywalnym środowisku pracy. Ale jest równie skuteczny dla pracujących profesjonalistów lub nadrzędnych rodziców, którzy potrzebują narzędzia do planowania i wydajności w codziennym planowaniu!

Szablon zawiera konfigurowalne pola do śledzenia codziennych zadań, spotkań, celów i terminów. Pomaga w planowaniu obciążenia i ustalaniu priorytetów działań, takich jak planowanie menu, pozyskiwanie składników i zapewnianie zgodności przygotowywania posiłków z czasem obsługi.

Teams umożliwia przypisywanie zadań do członków zespołu i ustawienie kamieni milowych na dany tydzień. Widok tygodniowy oferuje przejrzysty przegląd nadchodzących zadań, a śledzenie postępów zapewnia utrzymanie się na szczycie swoich celów.

Śledzenie czasu i ustawienia priorytetów w szablonie pozwalają zarządzać terminami, a funkcje współpracy sprawiają, że jest to doskonały wybór dla Teams lub osób, które muszą koordynować wspólne projekty.

Czytaj więcej: 10 darmowych szablonów do planowania obciążenia zespołu

Moving Beyond Dokumenty Google dla planowania menu

Dokumenty Google są wygodnym i dostępnym narzędziem do tworzenia menu, ale mają limity dotyczące elastyczności projektowania, funkcji i skalowalności. Wraz ze wzrostem potrzeb, potrzebne są bardziej zaawansowane narzędzia, aby usprawnić operacje i zwiększyć kreatywność. W tym miejscu do gry wkracza ClickUp i jego szeroki zakres szablonów.

ClickUp oferuje potężne i konfigurowalne rozwiązania do planowania menu i ogólnej wydajności. Szefowie kuchni, właściciele restauracji, planiści wydarzeń, a nawet zwykli ludzie mogą z niego korzystać, aby tworzyć, zarządzać i aktualizować menu bardziej precyzyjnie i wydajnie.

Od planowania posiłków i organizacji przepisów po kalkulację kosztów i zarządzanie cotygodniowymi zadaniami, szablony ClickUp są dostosowane do dynamicznych potrzeb branży spożywczej.

Funkcje współpracy zapewniają, że zespoły kuchenne i kierownictwo są zgodne, zmniejszając błędy i poprawiając wydajność. Ponadto, dzięki możliwości automatyzacji zadań, śledzenia postępów i integracji z innymi narzędziami, ClickUp zapewnia kompleksowe podejście do zarządzania restauracją. Gotowy, aby przenieść planowanie menu na wyższy poziom? Zarejestruj się za Free już dziś!