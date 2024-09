Dokonaliśmy przeglądu najlepszych narzędzi dla menedżerów w 2024 roku

Jeśli jesteś menedżerem lub aspirujesz do bycia nim, wiesz, że nie wystarczy mieć silne umiejętności menedżerskie. W świecie, w którym nieustannie dąży się do poprawy wydajności i efektywności, potrzebne są odpowiednie narzędzia do optymalizacji codziennych operacji.

Według Rebel's Guide to Project Management badanie , 44% menedżerów nie ma odpowiednich zasobów do zrobienia swojej pracy, a 43% twierdzi, że chciałoby uniknąć kontaktowania się z ludźmi w celu aktualizacji statusu

To skłoniło mnie do zastanowienia się nad sposobami wyeliminowania powtarzających się zadań i dokładnego śledzenia pracy. Po wielu wersjach próbnych i błędach (oraz zagłębiając się w teorię zarządzania), stworzyłem stos dziesięciu najlepszych dostępnych obecnie narzędzi dla menedżerów.

Narzędzia te oferują menedżerom wiele funkcji usprawniających procesy, poprawiających współpracę w zespole, usprawniających zarządzanie czasem i zwiększających wydajność.

Zanim jednak do tego dojdziemy, przyjrzyjmy się, na co należy zwrócić uwagę podczas zakupów narzędzi dla menedżerów.

Czego należy szukać w narzędziach dla menedżerów?

W oparciu o moje rozszerzone testy i badania, oto niektóre z funkcji, które pomagają stworzyć skutecznego menedżera:

Zarządzanie zadaniami: Upewnij się, że narzędzie pozwala na tworzenie, przypisywanie i śledzenie zadań wraz z terminami i monitorowaniem postępów

Upewnij się, że narzędzie pozwala na tworzenie, przypisywanie i śledzenie zadań wraz z terminami i monitorowaniem postępów Współpraca : Wybierz narzędzia, które zapewniają wsparcie dla komunikacji w czasie rzeczywistym, udostępniania plików i edycji na żywo, aby usprawnić pracę zespołową i coaching w miejscu pracy

: Wybierz narzędzia, które zapewniają wsparcie dla komunikacji w czasie rzeczywistym, udostępniania plików i edycji na żywo, aby usprawnić pracę zespołową i coaching w miejscu pracy Planowanie projektów: Wybierz narzędzia z wykresami Gantta lub podobnymi funkcjami do wizualizacji oś czasu i zależności w projekcie

Wybierz narzędzia z wykresami Gantta lub podobnymi funkcjami do wizualizacji oś czasu i zależności w projekcie Śledzenie czasu : Rozważ narzędzia z wbudowanymi funkcjami śledzenia czasu, aby monitorować godziny spędzone nad zadaniami i projektami

: Rozważ narzędzia z wbudowanymi funkcjami śledzenia czasu, aby monitorować godziny spędzone nad zadaniami i projektami Narzędzia do budżetowania: Szukaj funkcji, które pomagają oszacować koszty projektu i śledzić wydatki w celu utrzymania kontroli nad budżetem

Szukaj funkcji, które pomagają oszacować koszty projektu i śledzić wydatki w celu utrzymania kontroli nad budżetem Przyjazny dla użytkownika interfejs: Znajdź narzędzia, które są łatwe w nawigacji, zapewniając pracownikom możliwość szybkiego dostosowania się bez konieczności rozszerzenia szkolenia

Znajdź narzędzia, które są łatwe w nawigacji, zapewniając pracownikom możliwość szybkiego dostosowania się bez konieczności rozszerzenia szkolenia Niestandardowy : Poszukaj funkcji, które pozwolą Ci dostosować cykle pracy, pulpity i formularze wniosków do konkretnych potrzeb

: Poszukaj funkcji, które pozwolą Ci dostosować cykle pracy, pulpity i formularze wniosków do konkretnych potrzeb Raportowanie i analityka: Wybierz narzędzia, które zapewniają zautomatyzowane raportowanie, aby pomóc w analizie wydajności projektu i zespołu

Wybierz narzędzia, które zapewniają zautomatyzowane raportowanie, aby pomóc w analizie wydajności projektu i zespołu Integracje: Upewnij się, że narzędzie może integrować się z innym używanym oprogramowaniem, usprawniając przepływ pracy na różnych platformach

10 najlepszych narzędzi dla menedżerów

Podobnie jak w przypadku większości dyscyplin, to, co czyni menedżera skutecznym, zaczyna się od zmiany sposobu myślenia i zachowania. Aspirujący menedżerowie muszą najpierw zidentyfikować obszary, w których mogą się poprawić, a następnie narzędzia, które mogą im w tym pomóc.

Na przykład, jeśli współpraca i komunikacja są obszarami wymagającymi poprawy, poszukaj narzędzi menedżerskich, które pomogą ci usprawnić przekazywanie informacji zwrotnych, coaching i oddelegowane części twojej pracy. Podobnie, narzędzia dla menedżerów, które wyróżniają się generowaniem raportów i pulpitów, mogą pomóc w prowadzeniu projektów z większą kontrolą, niższym ryzykiem oraz większą widocznością i skutecznością.

Oto dziesięć najlepszych narzędzi do zarządzania, które zaspokajają różne potrzeby profesjonalistów.

1. ClickUp (najlepsze do zarządzania zadaniami i ogólnym zarządzaniem zespołem) ClickUp to potężny projekt i

zarządzanie zadaniami narzędzie, które znacznie usprawnia cykl pracy. Jego solidne opcje śledzenia i niestandardowego dostosowywania zadań ułatwiają monitorowanie terminów i postępów w projektach.

Oto jak funkcje ClickUp mogą Ci pomóc:

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami ClickUp może pomóc menedżerom, oferując kompleksowy zestaw funkcji zwiększających wydajność, współpracę i nadzór nad projektami.

Uprość zarządzanie projektami dzięki ClickUp's Project Management

Oto kilka sposobów, w jakie może to pomóc:

Centralizacja zarządzanie zadaniamiz polami niestandardowymi i statusami

zarządzanie zadaniamiz polami niestandardowymi i statusami Ułatwienie współpracy w czasie rzeczywistym poprzezkomentarzeudostępnianie dokumentów i integrację z pocztą e-mail

poprzezkomentarzeudostępnianie dokumentów i integrację z pocztą e-mail Stwórz dedykowane ClickUp Chat *widoki dla efektywnego zarządzania i komunikacji

ClickUp Chat dla efektywnego zarządzania i komunikacji Wizualizuj plan projektu za pomocąWykresy Gantta, oś czasu imapy myśli *Monitoruj czas spędzony na zadaniach i projektach dzięki wbudowanemu śledzeniu czasu

za pomocąWykresy Gantta, oś czasu imapy myśli *Monitoruj czas spędzony na zadaniach i projektach dzięki wbudowanemu śledzeniu czasu Efektywne zarządzanie budżetem poprzez szacowanie kosztów i korzystanie z narzędzi do zarządzania zasobami

Szablon do zarządzania Teamsem

Efektywny zarządzanie zespołem ma kluczowe znaczenie dla powodzenia biznesu. Z Szablon planu zarządzania zespołem ClickUp , możesz utrzymać swój zespół zorganizowany i skoncentrowany na swoich celach.

Ustaw agendy dla poszczególnych działów i śledź je za pomocą szablonu planu zarządzania zespołem ClickUp

Ten szablon pomaga:

Dostosować daty, listy kontrolne, załączniki i Pola niestandardowe, aby określić role i terminy

Korzystać z widoków Agenda i Agenda według działów, aby efektywnie organizować spotkania zespołów i działów

Używaj statusów zadań do śledzenia postępów i odhaczania podzadań

do śledzenia postępów i odhaczania podzadań Zgłaszać opinie na temat udostępnianych dokumentów i analizować wydajność

Dzięki temu szablonowi możesz pomóc zespołom zrozumieć ich postępy na każdej scenie, współpracować nad wspólnymi celami, budując odpowiedzialność, zachować przejrzystość dzięki ostrzeżeniom o zależnościach i realizować projekty na czas!

ClickUp najlepsze funkcje

Zarządzanie zadaniami i podzadaniami: Dodawanie i niestandardowe wielopoziomoweZadania ClickUp w celu zdefiniowania postępu, poprawy przejrzystości i zmniejszenia przeciążenia informacjami

Dodawanie i niestandardowe wielopoziomoweZadania ClickUp w celu zdefiniowania postępu, poprawy przejrzystości i zmniejszenia przeciążenia informacjami Współpraca nad zawartością: Zaproś i współtwórzDokumenty ClickUp aby wzbogacić produkcję zawartości i bezpiecznie udostępniać ją odpowiednim osobom w celu zachowania prywatności - wszystko w tym samym miejscu

Zaproś i współtwórzDokumenty ClickUp aby wzbogacić produkcję zawartości i bezpiecznie udostępniać ją odpowiednim osobom w celu zachowania prywatności - wszystko w tym samym miejscu Brainstorm wirtualnie: Zrzucaj pomysły w czasie rzeczywistym naTablice ClickUp, osadzaj połączone linki i twórz wizualne płótno, aby zachować przejrzystość

Zrzucaj pomysły w czasie rzeczywistym naTablice ClickUp, osadzaj połączone linki i twórz wizualne płótno, aby zachować przejrzystość Asystent AI: UżyjClickUp Brain do bezpiecznego importowania wiedzy o firmie do ClickUp. Zachowaj kontrolę dzięki zaawansowanym uprawnieniom i historii wersji

UżyjClickUp Brain do bezpiecznego importowania wiedzy o firmie do ClickUp. Zachowaj kontrolę dzięki zaawansowanym uprawnieniom i historii wersji Integracje : Połączenie z ponad 1000 innych aplikacji i usprawnienie cyklu pracy poprzezIntegracje ClickUp Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności w nauce ze względu na rozszerzenie funkcji ClickUp

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka za obszar roboczy miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 500 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 500 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Przeczytaj również: Jak rozwinąć wysokowydajny zespół w 8 sprawdzonych krokach

2. ProofHub (najlepszy zamiennik e-maila)

via ProofHub ProofHub ma jeden z najczystszych i najbardziej intuicyjnych interfejsów użytkownika, który może pomóc w szybkim wdrożeniu go wśród członków zespołu. Zależnie od celu projektu, możesz użyć wykresów Gantta, tabel i widoków tablicy jako centralnego repozytorium dokumentów.

Gdybym miał opisać ProofHub w jednej funkcji, powiedziałbym, że jest to sprawdzanie opinii i poprawek do komentarzy. Zastąpił niekończące się łańcuchy e-maili szybkim przesyłaniem wiadomości, aktualizacją zawartości w czasie rzeczywistym i udostępnianiem linków.

Najlepsze funkcje ProofHub

Usprawnienie komunikacji poprzez integrację różnych kanałów w ramach tej samej platformy

poprzez integrację różnych kanałów w ramach tej samej platformy Poprawa wydajności dzięki skrótom dostępności , takim jak zakładki, znaczniki i skróty klawiaturowe

, takim jak zakładki, znaczniki i skróty klawiaturowe Bądź na bieżąco na różnych urządzeniach dzięki aplikacjom na iOS i Androida

Limity ProofHub

Czasami powiadomienia przychodzą powoli i trudno je przefiltrować

Ceny ProofHub

Mały zespół: $89/miesiąc za 10 użytkowników

$89/miesiąc za 10 użytkowników Duży zespół: $153/miesiąc za 100 użytkowników

$153/miesiąc za 100 użytkowników Duży zespół plus: $310/miesiąc za nieograniczoną liczbę użytkowników

ProofHub oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

4.5/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

Przeczytaj również: 9 najlepszych narzędzi do zarządzania ludźmi w 2024 roku

3. Pipedrive (najlepszy do zarządzania leadami)

via Pipedrive W przeciwieństwie do poprzednich dwóch narzędzi do zarządzania, to jest nastawione na niszę. Jeśli jesteś menedżerem sprzedaży i liderem, poczujesz się doskonale w Pipedrive.

Narzędzie to może być używane do zarządzania projektami sprzedażowymi, a AI CRM może pomóc w określeniu następnego kierunku działania poprzez uwzględnienie scenariuszy transakcji, intencji potencjalnych klientów i mierników możliwości.

Mimo, że jest to obecnie wersja beta, podsumowanie transakcji z wykorzystaniem AI z powodzeniem nadaje kontekst interakcjom i działaniom.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Podejmowanie właściwych działań w oparciu o spotkania, oś czasu i działania leadów

w oparciu o spotkania, oś czasu i działania leadów Synchronizacja Pipedrive z ponad 400 narzędziami, w tym połączeniami wideo, generowaniem leadów, rozwiązaniami telefonicznymi i obsługą klienta

z ponad 400 narzędziami, w tym połączeniami wideo, generowaniem leadów, rozwiązaniami telefonicznymi i obsługą klienta Zapewnij ochronę danych i bądź na bieżąco z działaniami swojego zespołu sprzedaży na wszystkich poziomach

Limity Pipedrive

Aplikacje mobilne nie są tak intuicyjne jak widok na pulpicie

Dość ograniczony do działu sprzedaży

Ceny Pipedrive

Essential: 14 USD za licencję miesięcznie

14 USD za licencję miesięcznie Zaawansowany: 29 USD za licencję miesięcznie

29 USD za licencję miesięcznie Profesjonalny: 59 USD za licencję miesięcznie

59 USD za licencję miesięcznie Power: $69/miejsce na miesiąc

$69/miejsce na miesiąc Enterprise: $99/miejsce na miesiąc

Pipedrive oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 1500 recenzji)

4.3/5 (ponad 1500 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 2500 recenzji)

Przeczytaj również: Jak rozwijać się jako pierwszy menedżer

4. Zoom (najlepszy do zarządzania spotkaniami)

przez Zoom Zoom jest często postrzegany jako platforma do spotkań, ale jego możliwości wykraczają poza to. Chociaż doskonale sprawdza się jako narzędzie do wirtualnych spotkań, z funkcjami takimi jak bieżące sesje i tłumaczenie na żywo dla globalnych Teams, jest to również solidna platforma dla zarządzania projektami .

Byłem mile zaskoczony jego narzędziami wydajności, które obejmują współpracę nad dokumentami, tablicę i możliwości nagrywania wideo, które rywalizują z dedykowanymi platformami, takimi jak Loom.

Zoom najlepsze funkcje

Tworzenie, organizowanie i niestandardowe dostosowywanie wydarzeń wraz z pokojami konferencyjnymi, czatem na żywo i śledzeniem danych wydarzenia

wraz z pokojami konferencyjnymi, czatem na żywo i śledzeniem danych wydarzenia Wykorzystaj podsumowania połączeń oparte na AI , zaawansowane przekierowywanie połączeń oraz integrację czatu i spotkań

, zaawansowane przekierowywanie połączeń oraz integrację czatu i spotkań Wyrażanie opinii za pomocą emotikonów i innych reakcji podczas spotkań na żywo

Limity Zoom

Funkcje zarządzania nie są ani dobrze sprzedawane, ani jasno zdefiniowane

Brak funkcji specyficznych dla zarządzania projektami

Ceny Zoom

Basic: Free

Free Pro: $14.99/użytkownika miesięcznie

$14.99/użytkownika miesięcznie Business: 21,99 USD/użytkownik miesięcznie

21,99 USD/użytkownik miesięcznie Business Plus: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Enterprise: Niestandardowy cennik

Zoom oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 55 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 55 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (13,000+ opinii)

Przeczytaj również: Jak ustawić cele SMART dla menedżerów

5. Scribe (najlepszy do prowadzenia instruktaży i zarządzania samouczkami)

przez Skryba Scribe przenosi instrukcje obsługi, przewodniki wizualne i dane powstania samouczka na wyższy poziom. Dzięki Scribe możesz załączyć dokumenty z instrukcjami krok po kroku pod każdą zakładką osoby przypisanej i dodać niestandardowe pola - wszystko z funkcją automatycznego przechwytywania. Pomaga również w oddelegowanych zadaniach.

Jest to szczególnie przydatne, gdy członkowie zespołu muszą wyjaśniać długie i skomplikowane procesy oraz tworzyć dokumenty szkoleniowe dla nowych pracowników. Moją ulubioną funkcją jest jednak możliwość redagowania poufnych informacji w celu udostępniania danych bez obawy o bezpieczeństwo.

Scribe najlepsze funkcje

Automatyczne tworzenie i zarządzanie instrukcjami za pomocą rozszerzeń do przeglądarek

instrukcjami za pomocą rozszerzeń do przeglądarek Śledzenie widoków, wskaźnika ukończenia procesu i przydatności przewodnika w czasie rzeczywistym

wskaźnika ukończenia procesu i przydatności przewodnika w czasie rzeczywistym Zmniejszenie liczby zduplikowanych przewodników poprzez szybkie udostępnianie informacji za pomocą Scribe Sidekick

poprzez szybkie udostępnianie informacji za pomocą Scribe Sidekick Integracja z narzędziami używanymi przez dostawców i niestandardowych klientów do udostępniania wiki i baz danych

Limity Scribe

Interfejs użytkownika do przycinania i łączenia podstron i złożonych zadań może być irytujący

Dokumentacja wsparcia nie zawiera obszernych danych na temat tego, jak najlepiej wykorzystać Scribe

Ceny Scribe

Basic: Free

Free Pro Teams: 15 USD za licencję miesięcznie

15 USD za licencję miesięcznie Pro Personal: 29 USD za licencję miesięcznie

29 USD za licencję miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Scribe oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 150 recenzji)

4.8/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

6. Time Doctor (najlepszy do zarządzania czasem)

przez Time Doctor Jako menedżer musisz nadzorować zaangażowanie pracowników i analizy wydajności. Podczas gdy dotychczasowe narzędzia koncentrują się na pracy opartej na projektach, Time Doctor jest narzędziem do zarządzania, które można wdrożyć w całej firmie w celu śledzenia czasu pracy

Może pomóc w identyfikacji nieefektywności i czasu potrzebnego na zakończenie określonych zadań, co zapobiega mikrozarządzaniu i ściganiu ludzi za aktualizacje.

Określ wydajność i zrozum, kiedy i jak członkowie zespołu wolą pracować, aby określić dostępność siły roboczej do krytycznych zadań.

Najlepsze funkcje Time Doctor

Śledzenie godzin pracy i wykorzystywanie danych do tworzenia listy płac i harmonogramów

i wykorzystywanie danych do tworzenia listy płac i harmonogramów Analizowanie korzystania z sieci i aplikacji, tworzenie raportów oś czasu i śledzenie postępów w projektach/zadaniach

tworzenie raportów oś czasu i śledzenie postępów w projektach/zadaniach Praca bez zakłóceń, nawet gdy jesteś offline

Limity Time Doctor

Aplikacje nie są tak stabilne i intuicyjne jak wersja webowa

Czasami śledzenie czasu nie jest poprawnie zsynchronizowane

Ceny Time Doctor

Podstawowy: $7/użytkownika miesięcznie

$7/użytkownika miesięcznie Standard: $14/użytkownika miesięcznie

$14/użytkownika miesięcznie Premium: $20/użytkownika miesięcznie

Time Doctor oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 350 recenzji)

4.4/5 (ponad 350 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

7. NiftyPM (najlepszy do ekonomicznego zarządzania projektami)

przez Nifty Nifty to narzędzie do zarządzania projektami, które spełnia większość funkcji i skutecznie konsoliduje wiele funkcji w jednej platformie.

Jego przejrzysty interfejs i dobrze zdefiniowane podstawowe funkcje - dyskusje, zadania i raportowanie - ułatwiają wdrażanie nowych użytkowników. Na przykład, szybko przeniosłem istniejący projekt do Nifty, doceniając szczegółowy poziom szczegółowości oferowany przez funkcje celów i mapy drogowej.

Przydzielanie zadań i śledzenie postępów jest intuicyjne. Wystarczy jedno kliknięcie, aby utworzyć kolumny zadań i przypisać członków zespołu

Najlepsze funkcje NiftyPM

Usprawnienie współpracy w zespole poprzez czat, udostępnianie plików i komentowanie w czasie rzeczywistym

poprzez czat, udostępnianie plików i komentowanie w czasie rzeczywistym Tworzenie natywnych formularzy do przechwytywania danych i modyfikowania dokumentów w celu ekstrapolacji wniosków

formularzy do przechwytywania danych i modyfikowania dokumentów w celu ekstrapolacji wniosków Generowanie cennych spostrzeżeń dzięki śledzeniu czasu, przeglądom projektów i niestandardowym raportom

Limity NiftyPM

Dokumenty są podatne na duplikację i błędy synchronizacji

Stabilność systemu wymaga poprawy, ponieważ przestoje i drobne usterki są dość powszechne

Niedawne dodanie Orbit AI do Nifty jest obiecujące, ale jego możliwości automatyzacji są nieco ograniczone

Ceny NiftyPM

**Free

Starter: $49/miesiąc dla 10 członków

$49/miesiąc dla 10 członków Pro: $99/miesiąc dla 20 członków

$99/miesiąc dla 20 członków Business: 149 USD/miesiąc dla 50 członków

149 USD/miesiąc dla 50 członków Unlimited: $499/miesiąc dla nieograniczonej liczby członków

Oceny i recenzje NiftyPM

G2: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

4.7/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 400 recenzji)

8. Monday (Najlepszy do kompleksowego zarządzania projektami)

via Monday Podczas gdy Nifty jest dość nowym graczem, Monday zarządza projektami od lat. Jego silna reputacja jest zasłużona. Skalowalność Monday.com jest imponująca, ale wymaga ustrukturyzowanego podejścia

Musisz zdefiniować procesy, zautomatyzować formularze i stworzyć oddzielne pulpity, aby utrzymać projekty w silosach. Jeśli w którymkolwiek momencie projekt wydaje się rozdęty, można organizować zadania i informacje za pomocą folderów, podfolderów i funkcji Tablic połączeń.

Monday najlepsze funkcje

Zrównoważenie obciążenia zespołu dzięki funkcjom zarządzania obciążeniem pracą

dzięki funkcjom zarządzania obciążeniem pracą Ułatwienie pracy zespołowej dzięki komentowaniu w czasie rzeczywistym, udostępnianiu plików i wzmiankom @

dzięki komentowaniu w czasie rzeczywistym, udostępnianiu plików i wzmiankom @ Integracja z szeroką gamą narzędzi innych firm do pracy z klientami, dostawcami i innymi zespołami

Monday Limity

Biorąc pod uwagę możliwości, krzywa uczenia się może być dość stroma

Monday pricing

Free: do 2 licencji

do 2 licencji Podstawowy: 36 USD za licencję miesięcznie

36 USD za licencję miesięcznie Standard: 42 USD za licencję na miesiąc

42 USD za licencję na miesiąc Pro: 72 USD za licencję miesięcznie

72 USD za licencję miesięcznie Enterprise: niestandardowy cennik

Monday oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (12000+ recenzji)

4.7/5 (12000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4500+ opinii)

9. Chanty (najlepszy do zarządzania komunikacją)

via Chanty Chanty jest bezpośrednim konkurentem Slacka, ale ma wystarczająco dużo zarządzanie projektami funkcji, aby zagwarantować sobie miejsce na tej liście.

Możesz czatować z dostawcami i tworzyć zadania w interfejsie. Pulpit zarządzania projektami Chanty jest oparty na Kanbanie, a jedną z jego unikalnych funkcji jest menuTeambook, które może pomieścić wszystkie twoje zadania, połączone teksty i kanały aktywności.

Najlepsze funkcje Chanty

Udostępnianie prostych fragmentów kodu do współpracy z programistami bezpośrednio w oknie czatu

do współpracy z programistami bezpośrednio w oknie czatu Ustawienie ról i uprawnień do zarządzania członkami pracującymi nad projektem

do zarządzania członkami pracującymi nad projektem Tworzenie cykli pracy dla wątków wiadomości, aby uzyskać dostęp do szczegółowych informacji na temat postępu prac

Limity Chanty

W dużym stopniu opiera się na interfejsie czatu

Funkcje zarządzania projektami wymagają integracji do prawidłowego działania

Ceny Chanty

Free

Business: $4/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Chanty

G2: 4.5/5 (ponad 40 recenzji)

4.5/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 30 recenzji)

10. Asana (najlepsza do tworzenia przeglądów projektów)

przez Asana Asana to popularne narzędzie do zarządzania projektami znane z czystego interfejsu i skupienia się na organizacji zadań

Jedną z najlepszych funkcji Asany jest jej zdolność do konsolidowania projektów, zadań i postępów w przejrzyste, wykonalne listy i wizualne przeglądy. Jej elastyczność pozwala bez wysiłku dodawać zadania do wielu projektów, eliminując zamieszanie związane z żonglowaniem różnymi inicjatywami.

Nacisk Asany na prostotę i przejrzystość sprawia, że jest to popularny wybór dla Teams każdej wielkości.

Najlepsze funkcje Asany

Przeciąganie i upuszczanie zależności w celu szybkiej modyfikacji zadań i podzadań

w celu szybkiej modyfikacji zadań i podzadań Planowanie projektów, prognozy i śledzenie informacji w ramach jednej platformy

i śledzenie informacji w ramach jednej platformy Integracja z ulubionymi narzędziami w celu zwiększenia wydajności funkcji Asany

Limity Asany

Każde zadanie w Asanie może być przypisane tylko do jednej osoby

Nie ma tak wielu wskazówek wizualnych jak inne platformy, co prowadzi do stromej krzywej uczenia się

Ceny Asany

Personal: Free

Free Początkujący: $13.49/użytkownika miesięcznie

$13.49/użytkownika miesięcznie Zaawansowany: 30,49 USD/użytkownika miesięcznie

30,49 USD/użytkownika miesięcznie Enterprise : Niestandardowy cennik

: Niestandardowy cennik Enterprise+: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,4/5 (ponad 10 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 10 000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 12 500 recenzji)

Efektywne zarządzanie projektami dzięki odpowiedniemu narzędziu do zarządzania

Ustawienie umiejętności nie jest już jedynym kryterium określającym wydajność mojej pracy. Potrzebujesz odpowiedniego stosu technologii do zrobienia więcej w krótszym czasie. W przypadku menedżerów chodzi o znalezienie idealnego dopasowania do ich organizacji i stylu pracy.

Każde z wymienionych tu narzędzi oferuje coś wyjątkowego. Ale gdybym miał wybrać tylko jedno, wybrałbym ClickUp, wszechstronne narzędzie, które pasuje do różnych przypadków użycia i zakresów projektów.

Konfigurowalne i skalowalne funkcje ClickUp, atrakcyjny wizualnie interfejs użytkownika oraz integracja z wieloma narzędziami i platformami biznesowymi stawiają go na szczycie naszej listy narzędzi do zarządzania. ClickUp Brain, asystent AI, sprawia, że praca jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Wykorzystaj go do automatyzacji zadań, generowania cennych spostrzeżeń i usprawnienia ogólnego procesu podejmowania decyzji i zarządzania.

A więc, zarejestruj się w ClickUp już dziś i rozwijaj swoją karierę!!!