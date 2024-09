12 najlepszych programów do zarządzania infrastrukturą centrum danych

Operacje IT sterują wydajnością i produktywnością Business. Zmiana domyślnego modelu laptopa i uważne monitorowanie rachunków za serwer danych może drastycznie wpłynąć na wyniki finansowe.

Data Center Infrastructure Management (DCIM) zapewnia kluczowy wgląd w kondycję firmy i kontrolę nad jej wynikami. Wybór odpowiedniego oprogramowania wymaga skrupulatnego zbadania każdej funkcji, co sprawia, że proces selekcji jest uciążliwy.

W rzeczywistości, zarządzanie infrastrukturą centrum danych (DCIM) ułatwia śledzenie danych w czasie rzeczywistym, napędzając 76,85 mld USD Rynek infrastruktury IT.

Korzystając z mojego doświadczenia i wiedzy zespołu ClickUp, stworzyłem listę 12 najlepszych opcji oprogramowania DCIM, które powinieneś rozważyć przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Czego należy szukać w oprogramowaniu DCIM?

Oto kilka kluczowych funkcji, które należy wziąć pod uwagę w każdym oprogramowaniu DCIM, aby dokonać świadomego wyboru:

Monitorowanie i alerty w czasie rzeczywistym: Oprogramowanie DCIM musi proaktywnie śledzić krytyczne wskaźniki infrastruktury (moc, temperatura, wilgotność) i otrzymywać na czas alerty o anomaliach

Oprogramowanie DCIM musi proaktywnie śledzić krytyczne wskaźniki infrastruktury (moc, temperatura, wilgotność) i otrzymywać na czas alerty o anomaliach Zarządzanie zasobami: Każdy Business musi mieć rozwiązanie, które zapewni dokładną inwentaryzację zasobów IT i obiektów. Zarządzanie zasobami funkcje obejmują lokalizację, konfigurację i śledzenie statusu cyklu życia

Każdy Business musi mieć rozwiązanie, które zapewni dokładną inwentaryzację zasobów IT i obiektów. Zarządzanie zasobami funkcje obejmują lokalizację, konfigurację i śledzenie statusu cyklu życia Planowanie obciążenia: Rozwiązanie, którego szukasz, jest więcej niż krótkoterminoweZarządzanie IT. Oprogramowanie DCIM powinno być w stanie prognozować przyszłe zapotrzebowanie na zasoby w oparciu o dane historyczne i trendy

Rozwiązanie, którego szukasz, jest więcej niż krótkoterminoweZarządzanie IT. Oprogramowanie DCIM powinno być w stanie prognozować przyszłe zapotrzebowanie na zasoby w oparciu o dane historyczne i trendy Zarządzanie zmianą: Szukaj rozwiązań infrastruktury centrum danych, które usprawniają procesy zmian. Funkcje te obejmująoprogramowanie do automatyzacji i funkcje raportowania, które ograniczają liczbę zadań wykonywanych ręcznie i umożliwiają śledzenie zgodności z przepisami

Szukaj rozwiązań infrastruktury centrum danych, które usprawniają procesy zmian. Funkcje te obejmująoprogramowanie do automatyzacji i funkcje raportowania, które ograniczają liczbę zadań wykonywanych ręcznie i umożliwiają śledzenie zgodności z przepisami Łatwość obsługi i skalowalność: Widziałem, jak Business szybko się rozwija, a oprogramowanie DCIM musi dostosowywać się do takich zmian. Wybierz intuicyjne, przyjazne dla użytkownika rozwiązania, które uwzględniają zmiany w projekcie centrum danych

Oprócz tych kluczowych funkcji, upewniam się, że oprogramowanie DCIM oferuje solidną obsługę klienta i może integrować się z zewnętrznymi platformami zarządzania IT.

12 najlepszych programów DCIM do wykorzystania w 2024 roku

Po rozszerzeniu badań, oto 12 najlepszych rozwiązań do zarządzania infrastrukturą centrum danych:

1. Device42

via Urządzenie42 Device42 to bezagentowe rozwiązanie DCIM znane z potężnych możliwości automatycznego wykrywania. Oprogramowanie to znajduje się na szczycie mojej listy ze względu na wszechstronne funkcje mapowania i śledzenia.

Device42 koncentruje się na Zarządzanie IT w złożonych środowiskach centrów danych. Jego mocną stroną jest szczegółowe zarządzanie zasobami i rozbudowane integracje z różnymi systemami IT, co okazuje się pomocne dla operatorów centrów danych.

Najlepsze funkcje Device42:

Oszczędność czasu i redukcja błędów manualnych dzięki zautomatyzowanemu narzędziu do wyszukiwania informacji o zasobach IT i dokumentacji

Oferuje natychmiastowe informacje na temat stanu infrastruktury dzięki rozbudowanemu scentralizowanemu repozytorium

Usprawnia cykl pracy dzięki płynnej integracji z wieloma narzędziami do zarządzania IT, takimi jak rozwiązania ITSM i CMDB

Limity urządzenia42:

Złożone procesy początkowego ustawienia i konfiguracji sprawiają, że wdrożenie jest rozszerzeniem procesu

Rozszerzenie funkcji i głębia funkcjonalności wiążą się ze stromą krzywą uczenia się

Ograniczone funkcje raportowania w porównaniu do innego oprogramowania DCIM

Ceny Device42:

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Device42:

G2: 4.7/5 (ponad 40 recenzji)

4.7/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.9/5 (60 recenzji)

2. iTRACS DCIM

via Business Wire iTRACS to oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą centrów danych, które wyróżnia się w zarządzaniu infrastrukturą poprzez wizualizację. Jego zdolność do dostarczania dogłębnych graficznych reprezentacji wielu centrów danych usprawnia proces podejmowania decyzji.

funkcje iTRAC są idealne dla dużych Enterprise, które chcą zwiększyć wydajność zasobów fizycznych. Najlepiej nadaje się również do zarządzania energią, planowania obciążenia i mapowanie zależności

iTRACS najlepsze funkcje:

Upraszcza zarządzanie konfiguracją i analizę zużycia energii dzięki wizualnemu interfejsowi

Oferuje integracje, które wspierają monitorowanie na żywo i zarządzanie wąskimi gardłami

Zapewnia dogłębny przegląd przepływu danych i stanu infrastruktury poprzez szczegółowe i konfigurowalne wykresy i diagramy

iTRACS limit:

Rozszerzenie funkcji jest bardziej odpowiednie dla dużych Enterprise

Analiza i generowanie wniosków wymaga dużych zasobów

Ceny iTRACS:

Ceny niestandardowe

iTRACS oceny i recenzje:

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

3. Nlyte

via Nlyte Nylte to oprogramowanie, które kładzie nacisk na automatyzację i zarządzanie zmianami. Posiada funkcje optymalizacji zużycia energii i monitorowania zasobów w celu zapewnienia wydajnej pracy centrum danych i wykorzystania zasobów.

Nlyte usprawnia zarządzanie wąskimi gardłami dzięki inteligencji predykcyjnej i kontroli zarządzania, dzięki czemu operacje w centrum danych stają się dziecinnie proste.

Najlepsze funkcje Nlyte:

Eliminuje luki komunikacyjne i koordynuje działania niezależnych działów dzięki automatyzacji cyklu pracy i zarządzania zmianami

Dostawca rozbudowanych opcji integracji z innymi systemami IT, umożliwiających płynną wymianę danych i orkiestrację procesów

Zapewnia wysoką dokładność przewidywania żywotności centrum danych dzięki uproszczonemu planowi obciążenia

Śledzenie wszystkich zmian w zasobach i wydajności KPI za pomocą szczegółowych narzędzi do raportowania i wizualnych pulpitów

Limity Nlyte:

Oferuje stosunkowo podstawowy i przestarzały interfejs użytkownika w porównaniu do innych opcji oprogramowania

Niestandardowe dostosowanie platformy do określonych cykli pracy lub wymagań może być trudne i może wymagać profesjonalnych usług

Czas wdrożenia jest długi ze względu na jego kompleksowy charakter i rozbudowane wymagania wstępne dotyczące migracji danych

Ceny Nlyte:

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Nlyte:

G2: 4.3/5 (ponad 40 recenzji)

4.3/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 20 recenzji)

4. Schneider Electric EcoStruxure IT

via Schneider Electric Innym wyróżniającym się rozwiązaniem DCIM jest EcoStruxure IT firmy Schneider Electric. EcoStruxure IT, znany ze swojej platformy opartej na chmurze, jest dostawcą rozwiązań do monitorowania w czasie rzeczywistym i analiz opartych na IoT, które optymalizują wydajność centrów danych.

Płynna integracja z istniejącą infrastrukturą i potężne możliwości zdalnego zarządzania to jej kluczowe zalety. Dzięki szczegółowemu wglądowi w zużycie energii i zarządzanie incydentami schneider Electric skutecznie redukuje przestoje i zapewnia wydajność, odporność i zrównoważony rozwój.

Najlepsze funkcje Schneider Electric EcoStruxure IT:

Oferuje głęboką integrację z systemami zasilania, chłodzenia i sprzętem infrastruktury IT Schneider Electric, umożliwiając ujednolicone zarządzanie i kontrolę

Wsparcie dla zdalnego monitorowania i zarządzania piętrem centrum danych i lokalizacjami brzegowymi, zwiększając widoczność i kontrolę w geograficznie rozproszonych lokalizacjach

Dostawca zapewnia skalowalność w celu dostosowania do rozwoju centrum danych i zmieniających się potrzeb

Schneider Electric EcoStruxure IT limits:

Wsparcie dla sprzętu innych producentów jest limitowane, co potencjalnie ogranicza jego zastosowanie w środowiskach heterogenicznych

Zarządzanie sprzętem innych producentów w ramach EcoStruxure IT może wymagać dodatkowych wysiłków integracyjnych

Ceny EcoStruxure IT firmy Schneider Electric:

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Schneider Electric EcoStruxure IT:

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

5. ManageEngine OpManager

via ManageEngine OpManager Jeśli szukasz rozwiązania specjalizującego się w monitorowaniu sieci, ManageEngine OpManager jest tym, czego potrzebujesz. To oprogramowanie DCIM w szerokim zakresie monitoruje urządzenia sieciowe, takie jak routery, przełączniki, zapory ogniowe i równoważenie obciążenia.

ManageEngine jest znany ze swojej prostoty i przystępnej ceny bez uszczerbku dla jakości funkcji.

Najlepsze funkcje ManageEngine OpManager:

Dostawca podstawowych funkcji DCIM, takich jak śledzenie zasobów, monitorowanie zasilania i monitorowanie środowiska, w przystępnej cenie

Funkcje ponad 2000 wskaźników wydajności, intuicyjne pulpity i inteligentne raportowanie

Koreluje nieprzetworzone wydarzenia sieciowe, filtruje niechciane wydarzenia i prezentuje operatorowi znaczące alerty z solidnym zarządzaniem błędami

ManageEngine OpManager ma następujące limity:

Nie oferuje tak wszechstronnych funkcji jak inne rozwiązania

Nie nadaje się do złożonych środowisk i oferuje stosunkowo ograniczoną skalowalność

Jego główny nacisk na monitorowanie sieci sprawia, że jest mniej idealny dla środowisk o zróżnicowanych wymaganiach infrastrukturalnych

Ceny ManageEngine OpManager:

Free: 30-dniowa wersja próbna

30-dniowa wersja próbna Edycja standardowa: Od $95/rok (dla dwóch użytkowników z wyłączeniem dodatków)

Od $95/rok (dla dwóch użytkowników z wyłączeniem dodatków) Wersja profesjonalna: Od $145/rok (dla dwóch użytkowników bez dodatków)

Od $145/rok (dla dwóch użytkowników bez dodatków) Licencja wieczysta: Od 11 545 USD (bez obsługi technicznej)

Od 11 545 USD (bez obsługi technicznej) Edycja Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ManageEngine OpManager:

G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

4.5/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

6. Hyperview DCIM

via Hyperview Hyperview to oparte na chmurze oprogramowanie DCIM, którego celem jest zapewnienie skalowalności, elastyczności i dostępności. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań lokalnych, oprogramowanie to można szybko wdrożyć i dopasować do Businessu każdej wielkości.

Hyperview oferuje również intuicyjny interfejs i prostą nawigację, co ułatwia niemal natychmiastowe rozpoczęcie pracy. Ponieważ jest oparte na chmurze, umożliwia współpracę, dostęp i aktualizacje wydajności w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Hyperview DCIM:

Maintainer prowadzi scentralizowaną inwentaryzację i śledzi cykl życia sprzętu

Pomaga zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni, zasilania i chłodzenia pod kątem przyszłego wzrostu dzięki dedykowanemu modułowi planowania obciążeń

Funkcja konfigurowalnego pulpitu umożliwiającego wgląd w kondycję i wydajność centrum danych

Hyperview DCIM limits:

Opiera się na stabilnym połączeniu internetowym, ponieważ jest to rozwiązanie oparte na chmurze

Wrażliwe dane są przechowywane poza siedzibą firmy, co może być sprzeczne z określonymi politykami bezpieczeństwa niektórych firm

Hyperview jest stosunkowo mniej konfigurowalny niż inne rozwiązania DCIM

Ceny Hyperview DCIM:

$2/rok za zasób (minimum 300 zasobów)

Oceny i recenzje Hyperview DCIM:

G2: Za mało opinii

Za mało opinii Capterra: Za mało opinii

7. IBM Turbonomic

via IBM Turbonomic Po zapoznaniu się z narzędziami do zarządzania infrastrukturą centrum danych (z naciskiem na zarządzanie zasobami), stwierdziłem, że IBM Turbonomic jest dobrym rozwiązaniem. Jego automatyzacja oparta na AI pozwala firmom optymalizować systemy IT i zapewniać efektywną alokację zasobów w celu uzyskania najwyższej wydajności.

Jest to również idealne rozwiązanie do zarządzania zasobami centrum danych i kontrolowania zużycia energii. Turbonomic koncentruje się na zarządzanie cyklem życia i monitorowanie sieci sprawia, że jest to kompleksowe rozwiązanie maksymalizujące wydajność i oszczędność kosztów.

IBM Turbonomic najlepsze funkcje:

Automatyczna, ciągła optymalizacja chmury pomaga Business zwiększyć wydajność

Określa właściwe działania w zakresie zasobów we właściwym czasie dzięki wglądowi opartemu na AI

Niestandardowe konfiguracje i wydajne udostępnianie infrastruktury fizycznej w czasie rzeczywistym

IBM Turbonomic limit:

Oferuje tylko roczne ceny, co sprawia, że Business ma trudności z ustaleniem, czy jest to właściwe rozwiązanie

Wymaga rozszerzenia wiedzy na temat DCIM lub specjalistycznego szkolenia przed użyciem

IBM Turbonomic ceny:

On-prem/hybrydowy: Zaczyna się od $3,271/rok

Zaczyna się od $3,271/rok Tylko w chmurze: Ceny niestandardowe

IBM Turbonomic oceny i recenzje:

G2: 4.5/5 (230+ recenzji)

4.5/5 (230+ recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

8. Komenda FNT:

via polecenie FNT FNT Command to oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą centrum danych, które oferuje wszechstronne możliwości modelowania danych i zarządzania infrastrukturą sieciową. **Szczególnie dobrze nadaje się dla dużych Enterprise i firm telekomunikacyjnych ze złożonymi środowiskami IT i sieciowymi

FNT Command koncentruje się na pomaganiu Businessowi w uzyskaniu kontroli nad całym środowiskiem IT.

Najlepsze funkcje FNT Command:

Tworzy szczegółowe i dokładne reprezentacje infrastruktury IT i sieciowej w celu lepszego planowania i podejmowania decyzji

Dostawca kompleksowych narzędzi do zarządzania zasobami sieciowymi, połączeniami i zależnościami, ułatwiających efektywne planowanie i optymalizację sieci

Oferuje całościowy widokzarządzanie operacjami identyfikacja i proaktywne rozwiązywanie potencjalnych problemów

Limity komendy FNT:

Mniejsza dostępność dla mniejszych organizacji z ograniczeniami budżetowymi

Dostosowanie FNT Command do określonych cykli pracy lub wymagań wymaga znacznej konfiguracji i wiedzy specjalistycznej

Wiąże się ze stromą krzywą uczenia się

Ceny FNT Command:

Ceny niestandardowe

Oceny i komendy FNT:

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

9. Atlassian Data Center

via Atlassian Dla tych, którzy chcą zarządzać wysoką liczbą krytycznych operacji IT, Atlassian Data Center jest rozwiązaniem typu go-to. Specjalnością tego oprogramowania DCIM jest skalowalność i bezpieczeństwo. Umożliwia współpracę i płynne zarządzanie złożonymi cyklami pracy bez znaczących problemów związanych z przestojami.

Dzięki tym wszystkim funkcjom Atlassian Data Center najlepiej pasuje do operacji i organizacji na dużą skalę

Najlepsze funkcje Atlassian Data Center:

Zapewnia nieprzerwany dostęp do krytycznych aplikacji, takich jak Jira Software i Confluence, nawet podczas awarii lub konserwacji infrastruktury

Bezproblemowa obsługa zwiększonego obciążenia użytkowników i ilości danych

Kontrola bezpieczeństwa klasy Enterprise i ochrona danych wrażliwych

Limity centrum danych Atlassian:

Charakteryzuje się wysokim poziomem złożoności i do wdrożenia wymaga menedżerów centrum danych

Rozszerzenie funkcji wiąże się również z wysokimi cenami

Oferuje ograniczony nacisk na wyspecjalizowane aplikacje DCIM, takie jak zużycie energii

Ceny Atlassian Data Center:

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Atlassian Data Center:

G2: 4.4/5 (ponad 20 recenzji)

4.4/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

Bonus: 10 najlepszych programów do zarządzania operacjami IT w 2024 roku (recenzje i ceny)

10. Sunbird DCIM

via Sunbird DCIM Sunbird DCIM to oprogramowanie najlepiej nadające się do zarządzania energią. Jego wszechstronne funkcje obejmują śledzenie zużycia energii w czasie rzeczywistym i automatyzację w celu rozwiązywania potencjalnych awarii.

Oprogramowanie zapewnia wszystkie swoje funkcje w prostym, ale intuicyjnym interfejsie. Sunbird DCIM obejmuje również monitorowanie środowiska oraz analizę i zarządzanie czasem pracy.

Najlepsze funkcje Sunbird DCIM:

Dostawca natychmiastowego wglądu w kondycję i wydajność centrum danych

Skutecznie optymalizuje wykorzystanie zasobów, takich jak przestrzeń, zasilanie i chłodzenie, dzięki modelowaniu predykcyjnemu i analizie scenariuszy

Śledzenie cyklu życia całego sprzętu, w tym zasobów IT, infrastruktury zasilania i chłodzenia

Ograniczenia Sunbird DCIM:

Koncentruje się głównie na zużyciu energii

Integracje często wymagają niestandardowego rozwoju

Ceny są wyższe dla tych, którzy nie koncentrują się na rozszerzeniu zużycia energii

Ceny Sunbird DCIM:

Monitorowanie Power IQ DCIM: 5,50 USD/miesiąc za węzeł

5,50 USD/miesiąc za węzeł operacje DCIM DcTrack: 17,50 USD/miesiąc za szafę

17,50 USD/miesiąc za szafę Pakiet DCIM: 25,65 USD/miesiąc za szafę

Oceny i recenzje Sunbird DCIM:

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.7/5 (ponad 160 recenzji)

11. Cormant-CS DCIM

via Kormant Cormant-CS to oprogramowanie zorientowane na mobilność w zarządzaniu infrastrukturą centrów danych. Doskonale radzi sobie z tworzeniem modeli 3D centrów danych, a specjalizacja ta rozciąga się na wgląd w czasie rzeczywistym w wykorzystanie przestrzeni, zużycie energii i warunki termiczne.

Cormant-CS jest faworytem dla firm starających się zmaksymalizować wydajność centrów danych i planować przyszły rozwój.

Najlepsze funkcje Cormant-CS DCIM:

Ułatwia intuicyjne planowanie i zarządzanie dzięki szczegółowym i dokładnym reprezentacjom 3D środowisk centrów danych

Usprawnia procesy zmian i zapewnia zgodność z zautomatyzowanymi cyklami pracy i zatwierdzeniami

Dostawca zaawansowanych narzędzi do analizy i dostosowywania strategii infrastruktury IT w czasie rzeczywistym

Ograniczenia Cormant-CS DCIM:

Wiąże się z długim czasem implementacji i wdrożenia

Opanowanie pełnej funkcjonalności i funkcji Cormant CS wymaga długiej krzywej uczenia się

Opcje cenowe nie są do zrobienia dla mniejszych organizacji

Ceny Cormant-CS DCIM:

Subskrypcja pakietu startowego: Od 7 200 USD/rok

Od 7 200 USD/rok Bezterminowy pakiet startowy: Od 13 999 USD

Od 13 999 USD Rozwiązania powyżej 1500 zasobów: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Cormant-CS DCIM:

G2: Za mało opinii

Za mało opinii Capterra: Za mało opinii

12. Vertiv Trellis

via Vertiv Vertiv Trellis oferuje rozwiązania oprogramowania DCIM skoncentrowane na maksymalizacji wydajności i czasu pracy. Specjalizuje się w niestandardowych systemach, takich jak Environet™ i Environet™ Alert.

Vertiv Trellis zapewnia kompleksowe monitorowanie w czasie rzeczywistym i planowanie obciążeń, co jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które chcą zoptymalizować zarządzanie zasilaniem

Najlepsze funkcje Vertiv Trellis:

Oferuje proaktywne wykrywanie problemów i szybką reakcję na potencjalne problemy dzięki monitorowaniu na żywo

Identyfikuje obszary marnotrawstwa energii i pomaga wdrażać strategie optymalizacji środowiska i kosztów za pomocą pulpitów wizualnych

Vertiv Trellis limity:

Złożone systemy innych firm i integracja narzędzi

Różne poziomy i czas reakcji wsparcia mogą się różnić w zależności od wybranego rozwiązania

Ceny Vertiv Trellis:

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Vertiv Trellis:

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

Inne narzędzia do zarządzania centrum danych

Specjalistyczne oprogramowanie DCIM jest niezbędne do wzmocnienia infrastruktury i wydajności operacyjnej. Jednak narzędzie oparte na projektach, takie jak ClickUp, może być przełomem, szczególnie w dostosowywaniu systemów IT do szerszego zakresu działalności.

Dzięki rozszerzeniu funkcji, ClickUp koncentruje się na usprawnieniu cyklu pracy i poprawie współpracy.

Możliwości te są kluczowe dla efektywnego zarządzania infrastrukturą. Pomagają również Businessowi zarządzać IT i innymi operacjami, takimi jak CRM i HR.

Oto jak ClickUp funkcjonuje jako narzędzie do zarządzania projektami IT w celu optymalizacji operacji, obciążenia i kondycji infrastruktury:

Poprawa wydajności dzięki zarządzaniu zadaniami

Mając wgląd w DCIM w czasie rzeczywistym, ważne jest, aby zamknąć pętlę zadań, które z niego wynikają, takich jak planowane przestoje i aktualizacje. ClickUp oferuje kompleksowy zestaw funkcji zarządzania zadaniami, aby to ułatwić.

bezproblemowe tworzenie, oddelegowywanie i śledzenie zadań w celu efektywnego zarządzania zmianami za pomocą ClickUp Tasks Zadania ClickUp to funkcja zarządzania zadaniami, idealna do reagowania na wszelkie zmiany związane z infrastrukturą IT. Pomaga usprawnić wykonywanie i śledzenie zadań dzięki funkcjom natychmiastowego tworzenia i oddelegowywania zadań.

ClickUp Tasks ułatwia również zarządzanie zmianami dzięki wizualizacji postępu zadań na żywo. Pozwala to stworzyć odpowiedzialne i postępowe środowisko IT.

Usprawnij operacje dzięki ustandaryzowanym ramom

Zarządzanie rutynową konserwacją i planowanie projektów może być żmudne i powtarzalne. Właśnie dlatego posiadanie struktury usprawniającej wszystkie zadania operacyjne ma kluczowe znaczenie.

ClickUp pełni funkcję przyjaznego dla użytkownika Szablony IT do standaryzacji procesów biznesowych.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-2.png Plan projektu centrum danych ClickUp https://app.clickup.com/signup?szablon=t-900200025072&department=it&\_gl=1\*1a8ldjj\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjU5NTA5MDkuQ2p3S0NBandtX1N6QmhBc0Vpd0FYRTJDdjFTVDhzMHZiNURSY0IzdWNIaTdldU91enBOS2RfTEJTMWF2X3kwMjMzT0pDTVBaSG9EbnBCb0NBTndRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*NTQ5ODIyOTQ2LjE3MjUwMTY5MDI .

Pobierz szablon /%cta/ Szablon planu projektu centrum danych ClickUp to moje rozwiązanie do usprawnienia wszystkich projektów mających połączenie z centrum danych Mapa drogowa IT . Pomaga również poprawić infrastrukturę IT i obciążenie planu oraz dostosować działania do celów IT.

Funkcje sprintów i kamieni milowych szablonu pomagają podzielić projekty na łatwe do zarządzania fazy. Zawiera również widoki takie jak Migration Roadmap i Project Gantt dla przejrzystej alokacji zasobów. Poza tym platforma ClickUp posiada funkcje współpracy na żywo, które promują pracę zespołową i odpowiedzialność.

Pobierz ten szablon

Poprawa współpracy dzięki narzędziom komunikacyjnym

Kiedy narzędzia DCIM zwrócą uwagę na zmiany w zużyciu energii i przepływie danych, ważne jest, aby zaktualizować wszystkie zainteresowane strony. W tym momencie narzędzia komunikacyjne nie powinny być oddalone o więcej niż jedno kliknięcie.

ClickUp posiada dedykowane narzędzie do zapętlania interesariuszy i wąskich gardeł w celu szybkiego działania.

wspieraj płynną komunikację w teamach IT i umożliwiaj szybkie rozwiązywanie problemów dzięki ClickUp Chat_ ClickUp Chat to funkcja komunikacyjna, która doskonale nadaje się do proaktywnego udostępniania informacji. Kiedy nadchodzi czas udostępniania raportów i rozpoczynania zadań, narzędzie to zapewnia, że wszyscy są na tej samej stronie.

ClickUp Chat jest wyposażony w natychmiastowe etykiety i bogate funkcje Markdown. Pomaga natychmiast podkreślić priorytet aktualizacji IT i zapętlić każdą z nich do odpowiednich interesariuszy. Umożliwia również tworzenie zadań na czacie i ich oddelegowywanie.

Integracja informacji z pulpitami

Oprogramowanie DCIM udostępnia wgląd w kondycję IT i status centrum danych. Jednak pulpit analityczny jest najlepszy do wizualizacji połączenia tych zmian IT z projektami biznesowymi.

Narzędzia do wizualizacji ClickUp pomagają zapewnić szybkie i łatwe udostępnianie spostrzeżeń.

uzyskaj widoczność operacji IT i postępów projektów w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Dashboards_

Dla tych, którzy chcą niestandardowe metryki IT z wizualizacjami, Pulpity ClickUp jest idealnym wyborem.

Dzięki zintegrowanemu narzędziu do zarządzania centrum danych, ClickUp Dashboards zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym. Możesz łatwo wizualizować wykresy i tabele dotyczące zużycia energii i danych dotyczących wykorzystania serwerów, pomagając uzyskać puls całej infrastruktury IT za jednym spojrzeniem.

ClickUp Dashboards pozwala również przekształcić każdy wgląd w zadanie. Takie podejście umożliwia zespołom IT natychmiastowe zajęcie się wszelkimi lukami w infrastrukturze.

Automatyzacja raportowania dzięki AI

Oprogramowanie DCIM generuje ogromne ilości danych. ClickUp oferuje firmom niestandardowe rozwiązanie AI, aby zapewnić pełne wykorzystanie danych oprogramowania DCIM.

wykorzystaj AI i zautomatyzuj rutynowe zadania raportowania i cykle pracy dzięki ClickUp Brain_ ClickUp Brain jest idealnym narzędziem dla Businessu wykraczającym poza podstawową automatyzację. To oprogramowanie doskonale nadaje się do ulepszania infrastruktury IT, od natychmiastowych podsumowań po strategie optymalizacji.

ClickUp Brain pozwala również przewidywać przyszłe zapotrzebowanie na zasoby w oparciu o trendy użytkowania. Umożliwia firmom natychmiastowe generowanie podsumowań projektów na podstawie najnowszych informacji DCIM i pomaga śledzić kondycję IT dzięki zautomatyzowanym raportom i spostrzeżeniom.

Idąc o krok dalej, ClickUp oferuje również dedykowane rozwiązanie do zarządzania IT w celu usprawnienia operacji.

zarządzanie obciążeniami pracą, usprawnienie zadań związanych z zarządzaniem zmianami i optymalizacja infrastruktury IT dzięki ClickUp IT PMO_ ClickUp IT PMO to rozwiązanie do zarządzania projektami IT, idealne do przekształcania spostrzeżeń DCIM w bieżące zadania i potencjalne ulepszenia.

IT PMO natychmiast redukuje liczbę zadań wykonywanych ręcznie dzięki automatyzacji cykli pracy i raportowania. Oferuje alokację zasobów i zarządzanie projektami w czasie rzeczywistym, aby zapewnić terminowe zakończenie projektu. ClickUp IT PMO organizuje również dane dzięki scentralizowanemu przechowywaniu w chmurze, zapewniając natychmiastowy dostęp do wszystkich funkcji platformy.

Najlepsze funkcje ClickUp:

Usprawnienie złożonych projektów IT do łatwych w zarządzaniu faz dzięki kompleksowemu zarządzaniu zadaniami

Automatyzacja rutynowych zadań IT, generowanie natychmiastowych spostrzeżeń i maksymalizacja wydajności operacyjnej dzięki ClickUp Brain

Wizualizacja postępu prac konserwacyjnych i alokacji zasobów dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym

Ułatw płynną komunikację i współpracę między Teams IT i interesariuszami dzięki ClickUp Chat

Integracja z popularnymi narzędziami IT i oprogramowaniem DCIM w celu stworzenia ujednoliconego ekosystemu zarządzania projektami

Limity ClickUp:

Poznanie wszystkich funkcji może zająć trochę czasu

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Skontaktuj się zsprzedaż w celu uzyskania niestandardowego rozwiązania

: Skontaktuj się zsprzedaż w celu uzyskania niestandardowego rozwiązania ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc

oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (9,700+ recenzji)

: 4.7/5 (9,700+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,200+ recenzji)

Usprawnij zarządzanie infrastrukturą dzięki ClickUp

Oprogramowanie DCIM pomaga firmom optymalizować zasoby IT i lepiej wykorzystywać zasoby infrastruktury. 12 omówionych przez nas opcji oraz narzędzie do zarządzania projektami sprawiają, że dostosowywanie i wdrażanie strategii IT jest bezproblemowe.

Dzięki pulpitom na żywo i planowaniu obciążenia z wykorzystaniem AI, ClickUp jest doskonałym wyborem do integracji DCIM z Twoim biznesem.

Nie czekaj więc! Zarejestruj się za pomocą ClickUp już dziś!