10 programów do automatyzacji IT usprawniających procesy IT w 2024 r

W 2024 roku oprogramowanie do automatyzacji IT nadal będzie rewolucjonizować sposób działania organizacji.

Ponieważ organizacje na całym świecie koncentrują się na wydajności operacyjnej i transformacji cyfrowej w celu uzyskania znacznych oszczędności kosztów, nacisk na wykorzystanie inteligentnych narzędzi do automatyzacji w celu usprawnienia procesów biznesowych jest bardziej krytyczny niż kiedykolwiek.

Odkrycie odpowiednich narzędzi do automatyzacji obciążeń pracą jest kluczem dla Teams IT i profesjonalistów pragnących przekształcić manualne zadania w zautomatyzowane procesy. Niniejszy przewodnik przedstawia 10 najlepszych programów do automatyzacji IT, zaprojektowanych w celu zwiększenia wydajności każdego procesu biznesowego.

**Czego należy szukać w oprogramowaniu do automatyzacji IT?

Wybór odpowiedniego oprogramowania do automatyzacji IT wykracza poza samą łatwość użytkowania; chodzi o umożliwienie zespołowi osiągnięcia więcej przy mniejszym nakładzie pracy. Oto, na czym należy się skupić:

Robotic process automation (RPA): Poszukaj platformy do automatyzacji wspierającej RPA, aby zautomatyzować powtarzalne lub oparte na regułach zadania. To jak cyfrowy asystent, który może naśladować ludzkie działania na komputerze, takie jak wprowadzanie danych lub wypełnianie formularzy

Poszukaj platformy do automatyzacji wspierającej RPA, aby zautomatyzować powtarzalne lub oparte na regułach zadania. To jak cyfrowy asystent, który może naśladować ludzkie działania na komputerze, takie jak wprowadzanie danych lub wypełnianie formularzy Automatyzacja cyklu pracy : Upewnij się, że wybrane narzędzie do automatyzacji IT może automatyzować całe cykle pracy. Jest to niezbędne do usprawnienia procesów biznesowych i efektywnego zarządzania zadaniami bez konieczności ręcznej interwencji

: Upewnij się, że wybrane narzędzie do automatyzacji IT może automatyzować całe cykle pracy. Jest to niezbędne do usprawnienia procesów biznesowych i efektywnego zarządzania zadaniami bez konieczności ręcznej interwencji Konfiguracja i zarządzanie poprawkami: Priorytetem jest oprogramowanie do automatyzacji IT, które zapewnia aktualność i bezpieczeństwo systemów poprzez automatyzację wdrażania poprawek i zmian konfiguracji

Priorytetem jest oprogramowanie do automatyzacji IT, które zapewnia aktualność i bezpieczeństwo systemów poprzez automatyzację wdrażania poprawek i zmian konfiguracji Zarządzanie zasobami i punktami końcowymi: Upewnij się, że oprogramowanie do automatyzacji obciążeń może pomóc w śledzeniu wszystkich zasobów IT i punktów końcowych, aby były skutecznie zarządzane i zabezpieczone

Upewnij się, że oprogramowanie do automatyzacji obciążeń może pomóc w śledzeniu wszystkich zasobów IT i punktów końcowych, aby były skutecznie zarządzane i zabezpieczone Automatyzacja zadań i obciążeń: Wybierz narzędzia do automatyzacji IT, które mogą zautomatyzować powtarzalne zadania i zoptymalizować wykorzystanie zasobów, umożliwiając łatwą obsługę dużych obciążeń pracą

Wybierz narzędzia do automatyzacji IT, które mogą zautomatyzować powtarzalne zadania i zoptymalizować wykorzystanie zasobów, umożliwiając łatwą obsługę dużych obciążeń pracą Automatyzacja procesów biznesowych: Zalecamy również rozważenie zdolności oprogramowania do automatyzacji podstawowych procesów biznesowych w celu zwiększenia wydajności i skuteczności

Zalecamy również rozważenie zdolności oprogramowania do automatyzacji podstawowych procesów biznesowych w celu zwiększenia wydajności i skuteczności Możliwości uczenia maszynowego i AI: Staraj się znaleźć oprogramowanie do automatyzacji IT, które wykorzystuje AI do przewidywania wyników i podejmowania inteligentnych decyzji

Staraj się znaleźć oprogramowanie do automatyzacji IT, które wykorzystuje AI do przewidywania wyników i podejmowania inteligentnych decyzji Możliwości integracyjne: Wybrane przez Ciebie rozwiązanie oprogramowanie do automatyzacji zadań powinno płynnie integrować się z istniejącymi systemami i wspierać automatyzację na wielu platformach

10 najlepszych programów do automatyzacji IT w 2024 roku

Wśród niezliczonych dostępnych opcji, niektóre narzędzia wyróżniły się jako niezbędni sojusznicy dla specjalistów IT. Przyjrzyjmy się bliżej 10 najlepszym narzędziom, które przyciągnęły uwagę swoimi solidnymi możliwościami automatyzacji.

1. ClickUp

Przekształć swoje operacje dzięki Kompleksowe rozwiązanie ClickUp dla IT i PMO , które ułatwia efektywne zarządzanie rutynowymi zadaniami oraz zdalne monitorowanie i zarządzanie złożonymi projektami. Umożliwia teamom IT zarządzania cyklami pracy , przydzielaniem zadań i aktualizacjami za pośrednictwem przyjaznego dla użytkownika interfejsu, zapewniając płynny i wydajny postęp projektów.

Dzięki możliwości monitorowania cykli pracy, określania wydarzeń i ustawiania precyzyjnych warunków, które wyzwalają automatyzację, ClickUp umożliwia zespołom IT tworzyć niestandardowych cykli pracy które automatycznie dostosowują się do potrzeb projektu. Można również szybko rozpocząć pracę, korzystając z niestandardowych szablonów IT w tym szablony cyklu pracy przeznaczone do zarządzania projektami i zadaniami IT.

Co więcej, możesz usprawnić swój cykl pracy IT, integrując ClickUp z ponad 1000 zewnętrznych aplikacji, łącząc wszystkie swoje narzędzia w jedną, spójną platformę.

ClickUp AI Project Manager oszczędza czas i wysiłek, między innymi dzięki automatycznemu tworzeniu raportów z postępów i aktualizacji projektów, automatyzacji powtarzających się zadań oraz generowaniu zadań i podzadań (oraz opisów zadań) na podstawie elementów działań ze standupów.

Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom, ten oprogramowanie do automatyzacji cyklu pracy automatycznie obsługuje planowanie, dystrybucję zadań, aktualizacje statusu, przydziały i zmiany priorytetów. Ten menedżer automatyzacji procesów zmniejsza czas i zasoby poświęcane na zarządzanie IT i zapewnia, że zadania i inne zadania są tworzone i zarządzane z precyzją i wydajnością.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wybór spośród ponad 100 gotowychAutomatyzacja ClickUp, pozwalających na automatyzację zadań, statusów, przydziałów i wielu innych, wyraźnie dostosowanych do usprawnienia operacji IT

Zarządzaj swoją listą automatyzacji z jednej platformy w ClickUp

DźwigniaClickUp Brain do natychmiastowego wyszukiwania informacji w zadaniach, dokumentach, połączonych aplikacjach i wiedzy firmowej oraz automatyzacji rutynowej pracy w celu uzyskania niezrównanej wydajności i efektywności

Przygotuj dokument wymagań dla swojego projektu używając ClickUp's Brain AI

Dostosuj logikę automatyzacji za pomocąPola niestandardowe i warunki aby upewnić się, że każda automatyzacja dokładnie pasuje do przepływu pracy i wymagań Twojego zespołu

Mapuj swoje wymagania za pomocą niestandardowego mapowania pól w ClickUp

Wykorzystaj zadania, sprinty i kamienie milowe do zarządzania projektami IT od ich powstania do zakończenia, z funkcjami takimi jak wykresy Gantta, tablice Kanban i widoki kalendarza do planowania i śledzenia postępów

Grupowanie zadań według statusu w widoku Kanban w ClickUp

Pracuj bez obaw o bezpieczeństwo danych, wiedząc, żeRozwiązanie ClickUp do zarządzania projektami jest zgodne z SOC2 i RODO. Ponadto ClickUp chroni wszystkie dane w tranzycie za pomocą TLS 1.2 i wszystkie dane w spoczynku za pomocą szyfrowania AES-256 z Amazon KMS

Planuj i wizualizuj złożone projekty IT i cykle pracy dziękiMapy myśli ClickUp i Tabliceułatwiające burze mózgów i sesje strategiczne orazwizualna mapa najbardziej złożonych procesów

Przypisuj zadania z łatwością za pomocą ClickUp Whiteboard

limity ClickUp

Rozbudowane opcje niestandardowe mogą początkowo przytłoczyć nowych użytkowników

Niektóre widoki i funkcje nie są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej, co ogranicza dostęp w podróży

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc za użytkownika

: $12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. Atera

via Atera Atera jest liderem w dziedzinie automatyzacji IT, oferując solidne narzędzia, które upraszczają i usprawniają pracę specjalistów IT. Od tworzenia punktów przywracania systemu po zarządzanie restartami serwerów, zdalne monitorowanie i uruchamianie kompleksowych procesów defragmentacji, pakiet Atera został zaprojektowany do automatycznej obsługi wielu zadań.

Dzięki integracji potężnych możliwości skryptowych, Teams IT mogą automatyzować procesy i prewencyjnie rozwiązywać problemy, zapewniając płynniejsze, bardziej wydajne operacje.

Najlepsze funkcje Atera

Zwiększenie automatyzacji dzięki rozbudowanym funkcjom skryptowym do ręcznego lub zaplanowanego wykonywania skryptówUsprawnienie operacji IT ProcessMaker umożliwia inteligentną automatyzację procesów wsadowych, pozwalając zespołom na automatyzację i wdrażanie cykli pracy w przedsiębiorstwie z niespotykaną dotąd łatwością. Ta niskokodowa platforma łączy AI i przetwarzanie języka naturalnego, aby pomóc użytkownikom biznesowym w automatyzacji cykli pracy bez specjalistycznej wiedzy z zakresu kodowania.

Oferuje programistom bogate narzędzia do niestandardowego dostosowywania złożonych projektów automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych.

Najlepsze funkcje ProcessMaker

Korzystaj z platformy low-code do łatwego tworzenia i wdrażania cykli pracy, zwiększając elastyczność

Dostęp do dostosowanych rozwiązań branżowych dla bankowości, edukacji i produkcji w celu zwiększenia wydajności

Korzystaj ze specyficznych dla działów przepływów pracy dla finansów, HR i IT, zwiększając wydajność zadań

Wykorzystaj generatywną sztuczną inteligencję do automatyzacji złożonych, międzyfunkcyjnych cykli pracy w celu uzyskania niezrównanej wydajności i redukcji kosztów

Zacznij od małego i skaluj zgodnie z potrzebami dzięki skalowalnemu wdrożeniu, zapewniając szybką realizację wartości

ProcessMaker limit

Integracja ProcessMaker z istniejącymi systemami w celu zapewnienia płynnego przepływu danych może wymagać fazy nauki

Ceny ProcessMaker

Platforma: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Pro: ceny niestandardowe

ceny niestandardowe Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ProcessMaker

G2: 4.3/5 (287 recenzji)

4.3/5 (287 recenzji) Capterra: 4.5/5 (175 opinii)

4. Automatyzacja pływów

via Tidal Automation Tidal wyróżnia się nowoczesną, skalowalną i bezpieczną platformą, która zaspokaja potrzeby automatyzacji złożonych środowisk Enterprise. Niezależnie od tego, czy działa lokalnie, czy w chmurze, Tidal ułatwia automatyzację obciążeń pracą w różnych infrastrukturach, upraszczając orkiestrację aplikacji, oprogramowania pośredniczącego i infrastruktury fizycznej.

Najlepsze funkcje automatyzacji obciążeń pracą Tidal

Zapewnia płynne wykonywanie obciążeń pracą na różnych platformach, zarówno lokalnych, jak i opartych na chmurze

Wykorzystanie ponad 60 gotowych integracji do kompleksowej automatyzacji aplikacji

Wykorzystanie harmonogramów opartych na czasie i wydarzeniach w celu precyzyjnej kontroli nad wykonywaniem zadań

Proaktywne monitorowanie działań związanych z harmonogramem dzięki alertom i automatycznym akcjom odzyskiwania danych

Optymalizacja wykorzystania zasobów dzięki zintegrowanemu zarządzaniu zasobami

Ułatwienie integracji i konserwacji dla deweloperów dzięki pełnemu wsparciu API i CLI

Ograniczenia automatyzacji obciążeń pracą

Częste poleganie na obsłudze klienta w przypadku drobnych problemów lub błędów

Długi proces początkowego ustawienia wymaga znacznego czasu i wysiłku

Ceny Tidal Workload Automation

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Tidal Workload Automation

G2: 4.7/5 (57 recenzji)

4.7/5 (57 recenzji) Capterra: 4.7/5 (32 opinie)

5. NinjaOne

via NinjaOne Sercem oferty NinjaOne jest jej prostota i moc. Dostarcza ona zespołom IT narzędzia potrzebne do zarządzania punktami końcowymi na dużą skalę, wdrażania poprawek i zarządzania nimi oraz automatyzacji zadań IT. Platforma NinjaOne jest wysoko oceniana za usprawnianie i zwiększanie wydajności operacji IT oraz wsparcie dla szerokiego zakresu zadań związanych z zarządzaniem IT.

Najlepsze funkcje NinjaOne

Scentralizowane monitorowanie wszystkich zasobów IT z zarządzaniem punktami końcowymi

Szybka identyfikacja i usuwanie luk w zabezpieczeniach dzięki zarządzaniu poprawkami

Bezproblemowe wsparcie zdalne z dostępem za pomocą jednego kliknięcia

Wdrażanie kompleksowych rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych dla dystrybucji punktów końcowych

Oszczędność czasu na powtarzalnych czynnościach dzięki automatyzacji typowych zadań IT

Zmniejszenie powierzchni ataków i centralne zarządzanie aplikacjami zabezpieczającymi dzięki dołączonym rozwiązaniom zabezpieczającym

Proaktywne zarządzanie stanem punktów końcowych dzięki funkcjom monitorowania i ostrzegania

Limity NinjaOne

Brak wsparcia dla aprowizacji SCIM na platformie Azure

Brak SAML z Azure i wsparcie dla wielu dzierżawców ogranicza opcje SSO dla klientów korzystających z własnej dzierżawy Azure

Ceny NinjaOne

Niestandardowe oferty dostosowane do indywidualnych potrzeb Business

Oceny i recenzje NinjaOne

G2: 4.8/5 (1102 recenzji)

4.8/5 (1102 recenzji) Capterra: 4.8/5 (204 opinie)

6. Pipefy

via Pipefy Pipefy wyróżnia się jako solidne oprogramowanie i platforma do automatyzacji procesów z wykorzystaniem AI, która znacznie zmniejsza koszty biznesowe i zapotrzebowanie na zasoby IT. Zostało zaprojektowane w celu usprawnienia przepływów pracy zorientowanych na usługi, zwiększenia wydajności operacyjnej i wyeliminowania rozrastania się stosu za pomocą jednego, kompleksowego narzędzia.

Najlepsze funkcje Pipefy

Centralizacja procesów zaopatrzenia, HR i zarządzania usługami w celu usprawnienia automatyzacji

Uproszczenie tworzenia procesów dla użytkowników nietechnicznych dzięki drugiemu pilotowi AI, obejmującemu do 85% budowania cyklu pracy

Zapewnienie płynnej automatyzacji poprzez połączenie z ponad 300 aplikacjami i systemami w celu kompleksowej integracji

Utrzymuj bezpieczeństwo danych i zgodność z certyfikatami SOC2, ISO 27001, SSO i MFA

Uzyskanie strategicznego wglądu dzięki widoczności całego procesu, dziennikom audytu i kontroli dostępu opartej na rolach

Zmniejszenie kosztów wdrożenia i zapotrzebowania na zasoby IT, poprawa ogólnej efektywności kosztowej

Szybkie osiągnięcie zwrotu z inwestycji dzięki szybkiemu wdrożeniu wspomaganemu przez AI

Pipefy limit

Niektóre e-maile z automatyzacją mogą być kierowane do folderów spamu odbiorców, wpływając na wydajność komunikacji

Ceny Pipefy

Starter: Free dla maksymalnie 10 użytkowników i 5 procesów

Free dla maksymalnie 10 użytkowników i 5 procesów Business: 24 USD/miesiąc za użytkownika

24 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: $40/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Pipefy

G2: 4.6/5 (223 opinie)

4.6/5 (223 opinie) Capterra: 4.6/5 (305 opinii)

7. Dynatrace

via Dynatrace Dynatrace oferuje ujednoliconą platformę obserwowalności i bezpieczeństwa, zaprojektowaną w celu uproszczenia złożoności chmury i umożliwienia bezpiecznych innowacji dzięki analityce opartej na AI. Platforma ta dostarcza kompleksową widoczność w całym stosie technologii, napędzając wydajne operacje i ulepszone doświadczenia cyfrowe.

Najlepsze funkcje Dynatrace

Zwiększenie wydajności dzięki widoczności środowisk wielochmurowych poprzez obserwowalność infrastruktury

Poprawa wydajności aplikacji i doświadczenia użytkownika dzięki szczegółowemu monitorowaniu z możliwością obserwacji aplikacji

Ochrona aplikacji i infrastruktury dzięki zaawansowanemu wykrywaniu i analizie zagrożeń

Optymalizacja doświadczeń użytkowników końcowych w kanałach cyfrowych dzięki monitorowaniu doświadczeń cyfrowych

Uzyskiwanie wglądu w wydajność biznesową na podstawie danych cyfrowych dzięki analityce biznesowej

Usprawnienie operacji dzięki automatyzacji wykrywania i usuwania problemów

Spotkania z konkretnymi potrzebami biznesowymi dzięki dostosowanym rozwiązaniom w zakresie obserwowalności i bezpieczeństwa

Limity Dynatrace

Informacje zwrotne wskazują na wyzwania związane z uzyskiwaniem terminowych odpowiedzi i trudnościami w dostępie do wsparcia na żywo w przypadku pilnych problemów

Niektórzy użytkownicy raportowali, że narzędzie jest trudne do nauczenia i powolne w nawigacji

Ceny Dynatrace

Niestandardowy cennik zależny od wybranych modułów

Oceny i recenzje Dynatrace

G2: 4.5/5 (1242 opinii)

4.5/5 (1242 opinii) Capterra: 4.6/5 (51 opinii)

8. ActiveBatch

via ActiveBatch ActiveBatch oferuje solidną platformę do kompleksowej automatyzacji, od procesów IT po biznesowe cykle pracy. Bezkodowe kroki zadań, planowanie zadań oparte na wydarzeniach i rozszerzenia sprawiają, że automatyzacja jest dostępna i wydajna.

Jego możliwości w zakresie automatyzacji obciążeń pracą, automatyzacji transferu plików i automatyzacji infrastruktury chmury, między innymi, podkreślają jego wszechstronność w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb nowoczesnych przedsiębiorstw.

Najlepsze funkcje ActiveBatch

Dostęp do setek gotowych kroków zadań dzięki bibliotece kroków zadań, eliminując niestandardowe tworzenie skryptów i skracając czas programowania

Większa szybkość reakcji i wydajność operacyjna dzięki zaawansowanym funkcjom planowania zadań opartych na wydarzeniach

Optymalizacja inwestycji w infrastrukturę chmury dzięki dynamicznemu udostępnianiu zasobów poprzez udostępnianie i zarządzanie w chmurze

Zapewnienie niezawodności usług i zapobieganie awariom dzięki proaktywnemu zarządzaniu umowami SLA

Ochrona systemów i danych dzięki rozbudowanym funkcjom zabezpieczeń, audytu i zarządzania

ActiveBatch limit

Brak możliwości tworzenia harmonogramów z uwzględnieniem sekund, co potencjalnie ogranicza zadania wymagające precyzyjnego określenia czasu

Niektórzy użytkownicy wzmiankują, że funkcja raportowania nie spełnia ich potrzeb, co sugeruje możliwość ulepszenia wizualizacji danych i głębokości raportowania

Ograniczenia w ustawieniu kalendarzy świątecznych według daty i zakresu czasu mogą wpływać na elastyczność planowania w niestandardowych okresach pracy

Ceny ActiveBatch

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje ActiveBatch

G2: 4,6/5 (191 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (56 opinii)

9. Nintex

via Nintex Nintex to przyjazny dla użytkownika, a jednocześnie solidny pakiet do automatyzacji złożonych procesów biznesowych, od identyfikacji procesów i zarządzania nimi po automatyzację i analizę cyklu pracy.

Został zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu różnych potrzeb w zakresie automatyzacji w różnych organizacjach, oferując narzędzia do automatyzacji formularzy, zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA), generowania dokumentów i nie tylko. Ta wszechstronność sprawia, że Nintex jest doskonałym wyborem dla firm, które chcą zwiększyć wysiłki związane z transformacją cyfrową.

Nintex najlepsze funkcje

Płynne połączenie ludzi, procesów i danych z aplikacjami opartymi na chmurze poprzez automatyzację cyklu pracy

Efektywne przechwytywanie lub wyświetlanie danych za pomocą cyfrowych formularzy

Free cennego czasu na strategiczną pracę poprzez automatyzację ręcznych, powtarzalnych zadań dzięki robotyzacji procesów (RPA)

Uproszczenie zarządzania cyklem życia dokumentów, zwłaszcza w środowiskach Salesforce

Uzyskaj cenny wgląd w zautomatyzowane procesy, aby pomóc Businessowi w ciągłym doskonaleniu i optymalizacji dzięki analityce

Nintex limit

Nintex może nie być optymalnym wyborem do zadań wymagających analizowania plików CSV lub zarządzania dużymi ilościami danych ze względu na ograniczenia wydajności

Może oferować mniejszą elastyczność w zakresie niestandardowych interfejsów w porównaniu z innymi platformami, które pozwalają na bardziej gęste i dostosowane projekty

Ceny Nintex

Pro: $25,000 (rozliczane rocznie)

$25,000 (rozliczane rocznie) Premium: 50 000 USD (rozliczane rocznie)

50 000 USD (rozliczane rocznie) Custom: Spersonalizowany cennik z niestandardowymi funkcjami

Oceny i recenzje Nintex

G2: 4.3/5 (1021 opinii)

Capterra: 4.1/5 (82 opinie)

10. Zluri

przez Zluri Platforma Zluri zapewnia niezrównaną widoczność stosu SaaS organizacji, oferując wgląd w wykorzystanie aplikacji, dostęp użytkowników i wydatki. Umożliwia zespołom IT odzyskanie kontroli nad aplikacjami SaaS dzięki zaawansowanym działaniom i cyklom pracy zaprojektowanym w celu sprostania typowym wyzwaniom związanym z zarządzaniem SaaS.

Od zapobiegania shadow IT do optymalizacji cykli pracy i zarządzanie zasobami, Zluri zapewnia, że Business może podejmować świadome decyzje w celu osiągnięcia pozytywnych wyników IT.

Najlepsze funkcje Zluri

Ciągłe monitorowanie shadow IT, zarządzanie umowami i optymalizacja licencji w celu obniżenia kosztów

Zwiększenie bezpieczeństwa i zgodności poprzez usprawnienie kontroli dostępu użytkowników do aplikacji SaaS

Zapewnienie zgodności z zasadami najmniejszych uprawnień dzięki regularnym przeglądom praw dostępu użytkowników

Skorzystaj z obszernego katalogu ponad 800 bezpiecznych integracji, aby uzyskać kompatybilność z praktycznie każdym środowiskiem IT

Promocja elastyczności i zdolności adaptacyjnych oraz tworzenie niestandardowych integracji w ciągu kilku tygodni dzięki otwartym interfejsom API i rozszerzeniu iPaaS

Limity Zluri

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs użytkownika jest mylący i niezbyt intuicyjny

Początkowa implementacja może być czasochłonna i złożona

Ceny Zluri

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Zluri

G2: 4,7/5 (123 opinie)

Capterra: 4.9/5 (24 opinie)

Usprawnij swoje operacje IT dzięki ClickUp

Odpowiednie narzędzia usprawniają operacje i odblokowują nowe poziomy wydajności i innowacyjności w zespołach IT. Każda platforma z naszej listy oferuje unikalne zalety dostosowane do różnych aspektów automatyzacji IT i procesów biznesowych, od zarządzania zadaniami i optymalizacji cyklu pracy po zarządzanie SaaS i bezpieczeństwo.

Gdy rozważasz zwiększenie wydajności i efektywności operacyjnej swojej organizacji, podjęcie kolejnego kroku w kierunku cyfrowej transformacji ma kluczowe znaczenie. Zapoznaj się z tymi opcjami i zobacz, jak mogą one pasować do Twojej strategii IT. Zacznij korzystać z ClickUp już dziś i odkryj różnicę w automatyzacji procesów IT.