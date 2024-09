10 Monte Carlo Simulation Software w 2024 roku (Free & Paid)

Symulacja Monte Carlo to technika matematyczna, która wykorzystuje wielokrotne losowe próbkowanie do przewidywania zakresu możliwych wyników dla niepewnego wydarzenia. Znana jest również jako metoda Monte Carlo lub symulacja wielokrotnego prawdopodobieństwa.

Wiele rozwiązań programowych stosuje tę metodę do ustalenia wpływu ryzyka na przykład przy użyciu AI. Jest ona również wykorzystywana m.in. do wstępnej oceny cen akcji, prognozy sprzedaży, zarządzania projektami, modelowania finansowego, analizy ryzyka i ustalania cen.

👀 Fun Fact: Symulacja Monte Carlo jest kolejną produkt po II wojnie światowej , technika wynaleziona przez Johna von Neumanna i Stanisława Ulama w czasie wojny w celu usprawnienia podejmowania decyzji w warunkach niepewności?

Nazwa pochodzi od miasta-państwa Monako, znanego z hazardu, ponieważ przypadek i losowe wyniki są kluczowe dla tej techniki modelowania.

Po przeprowadzeniu rozszerzonych badań opracowałem listę najlepszych narzędzi do symulacji Monte Carlo dostępnych na rynku. Przyjrzyjmy się im.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do symulacji Monte Carlo?

Oprócz przewidywania wyników w nieprzewidywalnych sytuacjach, kiedy przeglądam oprogramowanie do symulacji Monte Carlo, szukam następujących kluczowych funkcji.

Wprowadzanie danych: Szukaj oprogramowania, które pozwala na łatwy import danych z arkuszy kalkulacyjnych lub innych źródeł

Szukaj oprogramowania, które pozwala na łatwy import danych z arkuszy kalkulacyjnych lub innych źródeł Wspierane dystrybucje: Oprogramowanie do symulacji powinno oferować szeroki zakres rozkładów prawdopodobieństwa, aby dokładnie modelować rzeczywiste scenariusze. Typowe z nich to normalny, równomierny i trójkątny

Oprogramowanie do symulacji powinno oferować szeroki zakres rozkładów prawdopodobieństwa, aby dokładnie modelować rzeczywiste scenariusze. Typowe z nich to normalny, równomierny i trójkątny Narzędzia do wizualizacji: Przydatne wizualizacje, takie jak histogramy i wykresy punktowe, mogą pomóc użytkownikom zrozumieć relacje między zmiennymi i skutecznie interpretować wyniki

Przydatne wizualizacje, takie jak histogramy i wykresy punktowe, mogą pomóc użytkownikom zrozumieć relacje między zmiennymi i skutecznie interpretować wyniki Analiza wrażliwości: Ta funkcja pomaga mi zidentyfikować, które zmienne wejściowe mają największy wpływ na wynik

Ta funkcja pomaga mi zidentyfikować, które zmienne wejściowe mają największy wpływ na wynik Zrównoleglenie: Pozwala to oprogramowaniu podzielić symulacje na wiele procesorów w celu szybszego wykonania

Pozwala to oprogramowaniu podzielić symulacje na wiele procesorów w celu szybszego wykonania Optymalizacja: Niektóre programy oferują narzędzia pomagające znaleźć optymalne wartości dla zmiennych wejściowych

Niektóre programy oferują narzędzia pomagające znaleźć optymalne wartości dla zmiennych wejściowych Skalowalność: Zapewnia wydajną pracę oprogramowania z dużymi i złożonymi modelami

Zapewnia wydajną pracę oprogramowania z dużymi i złożonymi modelami Interfejs użytkownika: Przyjazny dla użytkownika interfejs z funkcją "przeciągnij i upuść" lub przejrzystymi kreatorami do budowania modeli może zaoszczędzić czas i frustrację

Przyjazny dla użytkownika interfejs z funkcją "przeciągnij i upuść" lub przejrzystymi kreatorami do budowania modeli może zaoszczędzić czas i frustrację Wsparcie techniczne: Niezawodne wsparcie techniczne może być nieocenione w rozwiązywaniu problemów

10 najlepszych programów do symulacji Monte Carlo w 2024 roku

Mamy już naszą listę kontrolną dotyczącą tego, co oprogramowanie powinno zrobić. Oto 10 najlepszych, które wykorzystują symulację Monte Carlo do analizy statystycznej w różnych zastosowaniach biznesowych.

Weź pod uwagę wielkość swojego zespołu, cele biznesowe i wykorzystanie zaawansowanych funkcji, aby wybrać oprogramowanie, które najlepiej pasuje do Twojego budżetu.

1. Excel

przez Wsparcie Microsoft Zacząłem poszukiwania od czegoś prostego. Oto, co wyskoczyło: arkusze kalkulacyjne, takie jak Excel lub Alternatywy dla Arkuszy Google do modelowania danych i przeprowadzania symulacji Monte Carlo.

Aby ustawić symulację, utworzyłem arkusz Excela z kolumnami dla każdej zmiennej i kolumną dla obliczonego zysku. Następnie wprowadziłem formuły dla zmiennych w każdym wierszu, aby wygenerować losowe wartości dla popytu, ceny sprzedaży i kosztów.

Kolejnym zadaniem było obliczenie zmiennej zależnej. W tym celu wypełniłem go, aby zasymulować wiele scenariuszy. Następnie przeanalizowałem wyniki i wygenerowałem raportowanie za pomocą narzędzi wizualnych w programie Excel.

Doszedłem do wniosku, że przy podstawowym zrozumieniu formuł i funkcji w Excelu, można wykorzystać go do symulacji Monte Carlo.

Najlepsze w tym narzędziu jest to, że oprócz symulacji ma ono wiele innych funkcji, dzięki czemu jest odpowiednie dla małych firm lub startupów. Ponieważ jest oparte na chmurze (za pośrednictwem Microsoft 365), każdy może uzyskać do niego dostęp z dowolnego miejsca i urządzenia.

Najlepsze funkcje programu Excel

Używanie funkcji takich jak RAND() i RANDBETWEEN() do generowania liczb losowych, co jest kluczowym elementem symulacji Monte Carlo

Korzystanie z szerokiego zakresu funkcji prawdopodobieństwa, takich jak NORM.INV() dla dystrybucji normalnych, LOGINV() dla dystrybucji lognormalnych itp. w celu modelowania różnych rzeczywistych scenariuszy

Twórz złożone formuły uwzględniające różne zmienne i dystrybucje prawdopodobieństwa, niestandardowo dostosowując swoje symulacje

Używanie skryptów VBA w Excelu do tworzenia automatyzacji i niestandardowych rozwiązań dla złożonych symulacji Monte Carlo

Limity programu Excel

Może być uciążliwy w przypadku złożonych symulacji z wieloma zmiennymi lub skomplikowanymi formułami

Chociaż Excel oferuje pewne narzędzia do wizualizacji, mogą one nie być tak zaawansowane lub konfigurowalne jak dedykowane oprogramowanie do symulacji

Ręczne wprowadzanie formuł w programie Excel zwiększa ryzyko błędów, wpływając na dokładność symulacji

Ceny w programie Excel

Dla 1 komputera PC lub Mac: $159.99

$159.99 Excel z Microsoft 365: Od 6,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje programu Excel

G2: 4,7/5 (ponad 2700 recenzji)

4,7/5 (ponad 2700 recenzji) Capterra: 4,8/5 (ponad 18 000 recenzji)

2. Arkusze Google

przez Obszary robocze Google Jeśli chodzi o wygodę, Arkusze Google są trudne do pokonania. Świetny Alternatywa dla Excela uważam, że jest to kolejna dobra opcja do podstawowych symulacji Monte Carlo.

Aby ustawić symulację Monte Carlo, zacznij od określenia modelu. Następnie należy wybrać zmienne i ich dystrybucje prawdopodobieństwa (normalny, równomierny itp.).

Użyłem funkcji generowania liczb losowych do symulacji różnych scenariuszy, tworząc formuły ze zmiennymi losowymi i kopiując je w wielu wierszach i kolumnach.

Symulacja jest gotowa! Jeśli dopiero zaczynasz i nie chcesz inwestować w narzędzie dedykowane do symulacji, Arkusze Google to świetna opcja.

Doskonale sprawdza się we współpracy w czasie rzeczywistym. Wielu użytkowników może jednocześnie pracować nad tą samą symulacją, co czyni ją idealną dla zespołów.

Najlepsze funkcje Arkuszy Google

Udostępnianie i współpraca nad wybranym modelem z innymi w czasie rzeczywistym

Integracja z innymi produktami Google, takimi jak Formularze do gromadzenia danych

Korzystanie z szerokiego zakresu formuł do modelowania różnych scenariuszy

Naucz się podstaw symulacji Monte Carlo dzięki łatwo dostępnym zasobom i dodatkom, takim jak Risk Solver

Limity Arkuszy Google

Może zwalniać przy dużych zbiorach danych lub wielu iteracjach

Nie nadaje się idealnie do bardzo skomplikowanych modeli z wieloma zmiennymi lub zaawansowanymi formułami

Brak funkcji dogłębnej analizy statystycznej dedykowanego oprogramowania do symulacji

Ceny Arkuszy Google

Free do użytku osobistego

do użytku osobistego Business Standard: 12 USD za użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Arkuszy Google

Za mało recenzji

3. GAMS

przez GAMS W przeciwieństwie do większości oprogramowania optymalizacyjnego, które opiera się na zastrzeżonych językach skryptowych, GAMS wykorzystuje Algebraic Modelling Language (AML). Zauważyłem, że oferuje on wysoki poziom czytelności i przypomina popularną notację matematyczną. Ułatwia to użytkownikom z silnym zapleczem matematycznym pisanie i rozumienie modeli, zmniejszając potrzebę rozszerzenia wiedzy programistycznej.

GAMS nie służy tylko do rozwiązywania jednorazowych problemów i nie ogranicza użytkownika do jednego solvera. Działa jako środowisko modelowania, które może współpracować z różnymi solverami innych firm, z których każdy ma swoje mocne i słabe strony. Można również uzyskać dostęp do wbudowanej biblioteki solverów dla różnych problemów optymalizacyjnych.

GAMS najlepsze funkcje

Wykorzystuje język algebraiczny, co sprawia, że jego tworzenie jest intuicyjne i wydajneprzykłady diagramów jako modele

Obsługa skomplikowanych modeli z dużą liczbą zmiennych i ograniczeń, co czyni to narzędzie idealnym do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych na dużą skalę

Importowanie i eksportowanie danych z różnych źródeł w celu pracy z rzeczywistymi zestawami danych dla modeli

Limity GAMS

Nie oferuje funkcji takich jak wbudowane generowanie liczb losowych i narzędzi wizualizacyjnych do analizy wyników symulacji

Zrozumienie algebraicznego języka modelowania i efektywne korzystanie z jego funkcji wymaga więcej czasu i szkoleń

Ograniczone możliwości wizualizacji danych

Ceny GAMS

Base Model: Zaczyna się od $3,500

Zaczyna się od $3,500 Rozwiązania i Solver-Połączenia: Od $1750

Od $1750 Ceny niestandardowe

GAMS oceny i recenzje

Za mało recenzji

4. Crystal Ball Professional

przez Kryształowa kula Oracle Wraz z członkami mojego zespołu rozpoczynaliśmy nową kampanię marketingową dla flagowego produktu, ale przewidywanie jej powodzenia było trudne. Było zbyt wiele niewiadomych: jak niestandardowi klienci zareagują na kampanię? Co jeśli nasz konkurent wprowadzi coś podobnego?

Wprowadziłem wszystkie nasze dane - wielkość grupy docelowej, potencjalny zasięg marketingowy, a nawet niektóre historyczne dane sprzedażowe - do arkusza kalkulacyjnego. Crystal Ball pozwolił mi zasymulować tysiące różnych scenariuszy, biorąc pod uwagę niepewność każdego czynnika. To było jak przeprowadzenie kampanii tysiąc razy, zanim wydaliśmy ani grosza!

Crystal Ball wykracza poza podstawowe symulacje Monte Carlo. Oferuje zaawansowane funkcje, takie jak Latin Hypercube Sampling, które pomagają zapewnić bardziej reprezentatywną próbkę możliwych wyników w ramach symulacji.

Można ją zintegrować z popularnymi arkuszami kalkulacyjnymi, takimi jak Microsoft Excel, aby wykorzystać istniejące dane i cykle pracy.

Najlepsze funkcje Crystal Ball Professional

Dostęp do zakresu technik prognozy, w tym analizy szeregów czasowych, aby pomóc w przewidywaniu przyszłych trendów i przewidywaniu potencjalnych problemów

Analiza wpływu różnych czynników na model i badanie różnych scenariuszy "co by było gdyby" w celu zrozumienia potencjalnych zagrożeń i możliwości

Skuteczne przekazywanie wyników i spostrzeżeń za pomocą przejrzystych i konfigurowalnych wizualizacji, takich jak wykresy i grafy

Ograniczenia Crystal Ball Professional

Chociaż interfejs użytkownika został zaprojektowany tak, aby był dostępny, niektórzy użytkownicy z zaawansowanymi potrzebami statystycznymi mogą uznać jego funkcje za limit w porównaniu do specjalistycznego oprogramowania

Umożliwia udostępnianie danych i współpracę, ale może nie oferować tego samego poziomu funkcji współpracy, co niektóre platformy symulacyjne oparte na chmurze

Crystal Ball Professional ceny

**Free

Small Biz: Od 39 USD za trzech użytkowników (rozliczane rocznie)

Od 39 USD za trzech użytkowników (rozliczane rocznie) Pro: Od 79 USD za pięciu użytkowników (rozliczane rocznie)

Od 79 USD za pięciu użytkowników (rozliczane rocznie) Enterprise: Ceny niestandardowe

Crystal Ball Professional oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 20 recenzji)

5. Minitab

przez Minitab Minitab sprawdza się, gdy trzeba przeanalizować złożone dane i zrozumieć szerszy obraz sytuacji. Kładzie duży nacisk na narzędzia i funkcje ukierunkowane na metodologie Six Sigma i inicjatywy poprawy jakości.

To, co wyróżniało mnie podczas korzystania z Minitab, to wbudowany asystent, który dostarcza kontekstową pomoc i wskazówki podczas całego procesu analizy, ułatwiając mi poruszanie się po oprogramowaniu.

Imponująca jest również ogromna biblioteka konfigurowalnych wykresów, grafów i wizualizacji, takich jak histogramy, wykresy pudełkowe i wykresy rozrzutu.

Najlepsze funkcje programu Minitab

Wszechstronny zestaw narzędzi statystycznych do testowania hipotez, analizy regresji i analizy wariancji (ANOVA)

Narzędzia zaprojektowane specjalnie z myślą o metodologii Six Sigma, czyli opartym na danych podejściu do poprawy kontroli jakości

Usprawnienie procesu projektowania eksperymentów w celu testowania różnych zmiennych i ich wpływu na wynik

Limity programu Minitab

Może nie być idealny do zadań takich jak czyszczenie danych, manipulacja lub zaawansowana eksploracja tekstu, które zazwyczaj wymagają dodatkowych narzędzi lub umiejętności programowania

Mniej funkcji współpracy niż w przypadku wielu platform do analizy danych opartych na chmurze, co czyni go mniej idealnym do współpracy nad projektami w czasie rzeczywistym

Podstawowe funkcje uczenia maszynowego, ale nie dorównuje specjalistycznemu oprogramowaniu do uczenia maszynowego do złożonych zadań, takich jak głębokie uczenie lub sieci neuronowe

Ceny Minitab

Ceny niestandardowe

Minitab oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (120+ recenzji)

4.6/5 (120+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

6. Simul8

przez Simul8 Używam Simul8 od jakiegoś czasu do symulacji i optymalizacji procesów biznesowych.

Pozwala mi on na bezpośrednie wywoływanie preferowanej biblioteki uczenia maszynowego (R lub Python) w ramach mojej symulacji. Dzięki temu symulacja może uczyć się i dostosowywać na podstawie rzeczywistych danych, co czyni ją bardziej dynamiczną i odzwierciedlającą rzeczywiste scenariusze.

Inne narzędzia symulacyjne mogą umożliwiać ustawienie danych treningowych lub optymalizację wyników, ale Simul8 pozwala wykorzystać uczenie maszynowe bezpośrednio w samej symulacji.

Posiada komponenty wielokrotnego użytku do zapisywania i dodawania często używanych cykli pracy, sprzętu i zasobów do dowolnej symulacji. Jest to bardzo pomocne dla zwykłych użytkowników, oszczędzając ich czas.

Najlepsze funkcje Simul8

Interfejs "przeciągnij i upuść" do tworzenia i uruchamiania symulacji

Symuluj i eksperymentuj z dowolnym elementem Business bez kodowania

Dostęp do rozwiązań jednym kliknięciem, aby tworzyć natychmiastowe symulacje z Process Mining, BPMN, Microsoft Visio i innymi funkcjami importu

Tworzenie zaawansowanych funkcji modelu z dwukierunkowym interfejsem Visual Basic

Limity Simul8

Może mieć limity w zaawansowanej analizie statystycznej w porównaniu do dedykowanego oprogramowania statystycznego

Możliwości animacji, choć pomocne w wizualizacji, mogą nie być tak zaawansowane lub atrakcyjne wizualnie, jak niektóre specjalistyczne oprogramowanie symulacyjne z zaawansowaną grafiką 3D

Ceny Simul8

Project: $416/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

$416/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Business: 500 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

500 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Twin: ~582 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Simul8 oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 20 recenzji)

4.1/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 120 recenzji)

7. FlexSim

przez FlexSim FlexSim to potężne narzędzie do symulacji zdarzeń dyskretnych, które pomaga sprostać złożonym wyzwaniom związanym z procesami biznesowymi.

FlexSim nie ogranicza się do wstępnie zdefiniowanych obiektów lub procesów. Wykorzystuje podejście obiektowe, umożliwiając definiowanie niestandardowych obiektów i zachowań za pomocą wbudowanego języka FlexScript. Ta elastyczność szczególnie przypadła mi do gustu, ponieważ pozwala modelować złożone i unikalne systemy, których inne oprogramowanie może nie być w stanie łatwo odwzorować.

Niektórzy użytkownicy doceniają również regularne aktualizacje oprogramowania i wsparcie forum społeczności.

Najlepsze funkcje FlexSim

Wykorzystanie środowiska 3D do reprezentacji systemu, aby uczynić go bardziej intuicyjnym do zrozumienia i analizy w porównaniu do tradycyjnych, płaskich modeli arkuszy kalkulacyjnych

Łatwe konstruowanie modeli dzięki funkcji "przeciągnij i upuść" oraz używanie wyczyszczonego języka programowania w celu usprawnienia procesu powstania

Dostęp do kompleksowej dokumentacji, społeczności online z udziałem deweloperów i elastycznej pomocy technicznej

Limity FlexSim

Wymaga znacznych inwestycji w porównaniu z innymi opcjami oprogramowania do symulacji

Chociaż istnieją licencje edukacyjne, FlexSim może nie być tak szeroko stosowany na uniwersytetach w porównaniu z innym oprogramowaniem

Ceny FlexSim

Ceny niestandardowe

FlexSim oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

4.5/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 120 recenzji)

8. Oprogramowanie do symulacji świadka

przez Oprogramowanie do symulacji świadka Oprogramowanie Witness Simulation Software jest idealne do radzenia sobie ze złożonymi wyzwaniami stojącymi przed szybko zmieniającymi się branżami, takimi jak opieka zdrowotna, magazyny produkcyjne, ruchliwe ulice i place budowy.

Może obsługiwać zarówno dyskretne wydarzenia (takie jak produkt poruszający się w dół przenośnika taśmowego), jak i ciągłe przepływy (takie jak płyn w rurze) w tym samym modelu. Pozwala to symulować złożone systemy, które obejmują oba typy procesów.

Podczas testowania narzędzia stwierdziłem, że wygodnie jest budować i edytować symulację w 2D dla zwiększenia wydajności, a następnie przełączyć się na atrakcyjny wizualnie widok 3D do prezentacji, a nawet zanurzenia się w VR.

Najlepsze funkcje Witness Simulation Software

Przekraczanie statycznych modeli poprzez tworzenie wizualnie angażującego środowiska 3D, które naśladuje rzeczywiste systemy

Uwzględnienie losowego charakteru i zmienności, dzięki czemu symulacje odzwierciedlają złożoność rzeczywistych procesów, pomagając zidentyfikować potencjalne problemy przed ich wystąpieniem

Połączenie z zewnętrznymi źródłami danych w celu uwzględnienia informacji ze świata rzeczywistego, zwiększając dokładność i użyteczność informacji pochodzących z symulacji

Limity oprogramowania do symulacji Witness

Koncentracja narzędzia na skomplikowanych modelach i zaawansowanych funkcjach sugeruje, że może istnieć ryzyko tworzenia zbyt złożonych symulacji

Złożone dane powstania modelu lub zaawansowane funkcje mogą wymagać czasu poświęconego na naukę dla niektórych użytkowników

Witness Simulation Software - ceny

Ceny niestandardowe

Witness Simulation Software oceny i recenzje

Capterra: 4.4/5 (30+ recenzji)

9. ExtendSim

przez ExtendSim Mój znajomy, profesor specjalizujący się w zarządzaniu łańcuchem dostaw, polega w dużej mierze na ExtendSim, aby ożywić złożone koncepcje logistyczne. To coś więcej niż tylko oprogramowanie symulacyjne - to potężne narzędzie dydaktyczne, które pozwala studentom eksperymentować z rzeczywistymi scenariuszami w bezpiecznym, wirtualnym środowisku.

Tradycyjnie, wyjaśnianie dynamiki łańcucha dostaw poprzez wykłady i studia przypadków może wydawać się abstrakcyjne. Ale dzięki ExtendSim można łatwo tworzyć dynamiczne modele, które wizualnie reprezentują całe sieci logistyczne. Mówimy tu o magazynach, centrach dystrybucji, trasach transportowych itd.

To, co wyróżnia oprogramowanie ExtendSim, to fakt, że wykorzystuje ono ikony, które przekazują funkcję i zachowanie każdego bloku w modelu. Dzięki temu struktura i przepływ modelu są natychmiast zrozumiałe dla konstruktora i każdego, kto ma go na widoku. Pozwala to na szybszą współpracę, walidację i ogólne zrozumienie symulacji.

Najlepsze funkcje ExtendSim

Eksperymentuj i badaj różne scenariusze w czasie rzeczywistym, aby lepiej zrozumieć zachowanie systemu

Wykorzystanie podejścia opartego na blokach w systemie, promocja modułowości i wydajności w budowie modeli

Obsługa zarówno małych, skoncentrowanych modeli, jak i symulacji na dużą skalę obejmujących złożone systemy

Tworzenie dynamicznych interfejsów poprzez klonowanie kluczowych parametrów i wyników

Limity ExtendSim

Wiąże się to z pewną krzywą uczenia się, szczególnie w przypadku korzystania z zaawansowanych funkcji lub złożonych danych powstania modelu

W przeciwieństwie do konkurentów oferujących środowiska modelowania 3D, oprogramowanie to wykorzystuje głównie interfejs 2D. Może to być wadą dla użytkowników, którzy preferują bardziej wizualną reprezentację swoich systemów

Ceny ExtendSim

Niestandardowe ceny, które różnią się w zależności od typu licencji

ExtendSim oceny i recenzje

G2: 3.9/5 (10+ recenzji)

10. Vensim

przez Vensim Vensim to przemysłowe oprogramowanie do budowania modeli dynamiki systemów, które doskonale nadaje się do użytku akademickiego. Pozwala na automatyzację wielowymiarowych symulacji Monte Carlo, umożliwiając szybką i dokładną analizę niepewności wybranych zmiennych wyjściowych.

Doskonale radzi sobie z uchwyceniem powiązań przyczynowo-skutkowych w złożonych systemach, wykorzystując pętle sprzężenia zwrotnego do zobrazowania, w jaki sposób zmiany w jednym elemencie wpływają na inny.

Potężny język subskrypcji oprogramowania pomaga mi tworzyć szczegółowe modele połączone z danymi granularnymi, ułatwiając obsługę złożonych systemów i identyfikację kluczowych zmiennych. Szczególnie podoba mi się analiza wrażliwości Monte Carlo i możliwości optymalizacji, które pomagają mi zidentyfikować najbardziej krytyczne dane wejściowe i zoptymalizować wydajność modelu.

Najlepsze funkcje Vensim

Wykorzystanie do symulacji ciągłych - idealne do modelowania systemów, które ewoluują stopniowo w czasie, takich jak wzrost populacji lub wahania zapasów

Uwzględnianie rzeczywistych danych do kalibracji modelu, dzięki czemu symulacja odzwierciedla rzeczywiste zachowanie badanego systemu

Dostęp do wbudowanych narzędzi, takich jak Reality Check, w celu systematycznego testowania logiki modelu i upewnienia się, że jest ona zgodna ze zrozumieniem systemu

Generowanie raportów, wykresów i innych wyników w celu skutecznego komunikowania wyników symulacji

Limity Vensim

Jest przeznaczony raczej dla użytkowników z wykształceniem technicznym

Nie posiada interfejsu 3D, ale kładzie nacisk na solidne budowanie modeli i dogłębną analizę

Ceny Vensim

Użycie komercyjne: Od 50$ za użytkownika

Od 50$ za użytkownika Użytek publiczny: Od 50$ za użytkownika

Od 50$ za użytkownika Użytek akademicki: Funkcje Free i płatne

Vensim oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 20 recenzji)

Inne narzędzia do śledzenia projektów

Podczas przeprowadzania symulacji Monte Carlo chcę, aby mój zespół współpracował nad zadaniami, śledził cele, generował raporty i automatyzował ręczne zadania, jednocześnie komunikując się w celu zachowania przejrzystości. ClickUp jest wszechstronnym oprogramowanie do zarządzania projektami które zapewnia, że mój Teams i ja jesteśmy zgodni na każdym kroku. Dostarcza narzędzi do zarządzania zadaniami, zwiększania wydajności i wizualizacji celów od koncepcji do uruchomienia.

Twórz zadania, przypisuj członków zespołu, ustaw powiadomienia, automatyzuj niestandardowe statusy i nie tylko dzięki ClickUp Tasks

ClickUp może być centralnym hubem do organizowania wszystkich zadań związanych z projektem symulacji Monte Carlo. Możesz użyć Zadania ClickUp aby ustawić model, uruchomić symulacje, przeanalizować wyniki i udostępniać raporty - zasadniczo zarządzając całym cyklem życia.

Pokażę ci, jak to zrobiłem. Zacząłem od ustawienia dedykowanej listy zadań dla każdego projektu symulacji Monte Carlo, aby pomieścić wszystkie zadania związane z tą symulacją. Następnie podzieliłem proces symulacji na sceny. Następnie utworzyłem podzadania do definiowania parametrów modelu, uruchamiania symulacji w wybranym oprogramowaniu, analizowania wyników i generowania raportów.

Do zadań można dodawać powiązania, aby łatwo przechodzić do powiązanych prac i tworzyć zależności w celu ustalenia jasnej kolejności operacji między zadaniami. Funkcja Tasks pozwala również ocenić obciążenie pracą zespołu za pomocą szacowanego czasu. Szacowany czas można testować i udoskonalać za pomocą narzędzia do śledzenia czasu, aby skutecznie mierzyć wydajność.

Od cotygodniowych spotkań po codzienne przypomnienia, możesz być na bieżąco dzięki powtarzającym się Zadaniom. Ich ustawienie zajmuje zaledwie kilka sekund i pozwala zaoszczędzić wiele godzin na wielokrotnym ustawianiu tego samego przypomnienia.

Jeśli chcesz wygenerować kompleksowy raport z symulacji Monte Carlo i wizualizować dane na wykresach słupkowych i kołowych, rozważ skorzystanie z aplikacji Pulpity ClickUp .

Uzyskaj przejrzysty widok postępu projektu dla swojego zespołu i firmy za pomocą ClickUp Dashboards

Możesz tworzyć w pełni konfigurowalne Pulpity, aby ustalać priorytety pracy, poprawiać wydajność projektów oraz zarządzać sprintami i Teamsami. Możesz także dodawać widżety z odpowiednich List, takie jak Tablica Kanban dla bieżącej sceny każdej symulacji lub Widok List przefiltrowany, aby pokazać zakończone symulacje.

Pomaga wizualizować wydajność dzięki spersonalizowanemu codziennemu pulpitowi. Można nadawać priorytety zadaniom, śledzić postępy i skupiać się na tym, co najważniejsze. Działa jako centrum dowodzenia dla wydajnego, zorganizowanego cyklu pracy.

ClickUp najlepsze funkcje

Oddelegowane zadania symulacji Monte Carlo, podzadania i monitorowanie postępów w realizacji każdego celu

Eksportowanie danych z ClickUp (do zadań, pól niestandardowych itp.) do arkusza kalkulacyjnego, takiego jak Arkusze Google lub Microsoft Excel, w celu dalszej analizy i generowania raportów

Korzystaj z pulpitów ClickUp, aby uzyskać widok z lotu ptaka na postępy zespołu i generować raporty do udostępniania odpowiednim interesariuszom

Korzystaj z ponad 15 konfigurowalnych widoków (w tymWidok tabeli)) do śledzenia i organizowania pracy

Integracja ClickUp z preferowanymi aplikacjami arkuszy kalkulacyjnych, takimi jak Arkusze Google i Excel

Limity ClickUp

W wersji mobilnej brakuje niektórych funkcji dostępnych w wersji na pulpit

Nowi użytkownicy mogą uznać wiele funkcji platformy za przytłaczające

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 7 USD na członka za obszar roboczy miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 3 900 recenzji)

Łatwe przeprowadzanie symulacji Monte Carlo

Symulacja Monte Carlo oferuje potężny obiektyw do analizy ryzyka, niepewności i potencjalnych wyników w różnych scenariuszach. Istnieje wiele opcji oprogramowania, aby z tego skorzystać. Zapoznałem się z 10 solidnymi programami do symulacji, z których każdy zaspokaja określone potrzeby i oferuje unikalne funkcje.

Podróż nie kończy się jednak na samym oprogramowaniu. Efektywne zarządzanie projektami ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynnego procesu symulacji. To właśnie tutaj ClickUp wkracza do akcji. ClickUp nie przeprowadza symulacji samodzielnie, ale działa jako centrum dowodzenia, utrzymując projekt zorganizowany, śledząc zadania i zapewniając przepływ komunikacji. Zarejestruj się na ClickUp już dziś!