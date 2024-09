10 najlepszych narzędzi do oceny rekrutacji w 2024 roku

Trudno znaleźć odpowiednich kandydatów w morzu CV? Nie jesteś sam.

Proces rekrutacji może być przytłaczający, zwłaszcza gdy próbujesz szybko i skutecznie zidentyfikować największe talenty. W tym miejscu z pomocą przychodzą narzędzia do rekrutacji i oceny talentów.

Usprawniają one proces rekrutacji, pomagając w precyzyjnej ocenie kandydatów i podejmowaniu decyzji opartych na danych.

W tym artykule przedstawię najlepsze narzędzia do oceny rekrutacji, podkreślając funkcje, które mogą sprawić, że proces rekrutacji będzie płynny i skuteczny. Gotowy na znalezienie najlepszych talentów dla swojej organizacji? Zaczynajmy.

Czego należy szukać w narzędziach do oceny rekrutacji?

Wybierając narzędzia do oceny rekrutacji, skup się na funkcjach, które umożliwiają kompleksową ocenę profili kandydatów.

Oto kluczowe funkcje, których należy szukać w idealnych narzędziach do oceny kandydatów:

Dostosowywane oceny: Szukajnarzędzia do oceny online które oferują konfigurowalne oceny. Pozwala to na dostosowanie ocen do konkretnych ról, zapewniając, że kandydaci są testowani pod kątem odpowiednich umiejętności

Szukajnarzędzia do oceny online które oferują konfigurowalne oceny. Pozwala to na dostosowanie ocen do konkretnych ról, zapewniając, że kandydaci są testowani pod kątem odpowiednich umiejętności Możliwości integracji: Wybierz narzędzie do oceny rekrutacji, które łatwo integruje się z istniejącym systemem rekrutacyjnym Stos technologii HR aby zaoszczędzić czas i zmniejszyć liczbę błędów

Wybierz narzędzie do oceny rekrutacji, które łatwo integruje się z istniejącym systemem rekrutacyjnym Stos technologii HR aby zaoszczędzić czas i zmniejszyć liczbę błędów Spostrzeżenia oparte na danych: Wybierz narzędzie, które oferuje solidną analitykę, aby pomóc Ci podejmować świadome decyzje dotyczące zatrudniania ipromować różnorodność rekrutacji *Łatwość użytkowania: Korzystaj z narzędzi oceny przed zatrudnieniem, które są angażujące i przyjazne dla kandydatów, aby uzyskać dostęp do ogromnej puli talentów

Wybierz narzędzie, które oferuje solidną analitykę, aby pomóc Ci podejmować świadome decyzje dotyczące zatrudniania ipromować różnorodność rekrutacji *Łatwość użytkowania: Korzystaj z narzędzi oceny przed zatrudnieniem, które są angażujące i przyjazne dla kandydatów, aby uzyskać dostęp do ogromnej puli talentów Automatyzacja zadań: Skoncentruj się na narzędziach do oceny online, które automatyzują proces rekrutacji poprzez udostępnianie zadań oceny dostawcom, dodawanie osób przypisanych do przeglądania zadań i przekazywania informacji zwrotnych oraz planowanie rozmów kwalifikacyjnych

10 najlepszych narzędzi do oceny rekrutacji

Oto najlepsze narzędzia do oceny rekrutacji, spośród których możesz wybierać:

1. ClickUp (najlepsze do zarządzania rekrutacją)

platforma zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp upraszcza zatrudnianie i angażuje największe talenty

Jako menedżer HR łatwo jest zmęczyć się zarządzaniem różnymi scenami rekrutacji na różnych platformach.

Wyobraź sobie, że masz jedno miejsce, w którym możesz obsłużyć wszystko związane z zatrudnianiem, od ofert pracy po wdrażanie nowych pracowników. Do zrobienia tego właśnie służy ClickUp. Platforma zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp organizuje kandydatów, aplikacje i zasięg w jednym miejscu, zapewniając płynną rekrutację.

Z Zadania ClickUp umożliwia tworzenie zadań dla każdego kroku procesu rekrutacji - np. publikowania oferty pracy, sprawdzania kandydatów, planowanie rozmów kwalifikacyjnych i przeglądanie zadań testowych - i przydzielanie ich właściwym członkom zespołu.

usprawnij proces rekrutacji, przydzielając zadania członkom zespołu _za pomocą ClickUp Tasks Widoki ClickUp Kanban jest idealny do wizualizacji procesu rekrutacji. Możesz tworzyć kolumny dla każdej sceny procesu rekrutacji, takie jak "Aplikujący", "Udostępniane zadanie oceny", "Przesłane zadanie oceny", "Przeglądane zadanie oceny" i "Zatwierdzone zadanie oceny"

Przesuwaj karty kandydatów przez te sceny w miarę przechodzenia przez kolejne etapy procesu rekrutacji. Takie wizualne podejście przybliża cię do znalezienia najlepszego kandydata, czyniąc proces oceny bardziej zorganizowanym i wydajnym.

wizualizacja procesu oceny rekrutacji za pomocą ClickUp Kanban View_

Kolejną funkcją usprawniającą proces oceny rekrutacji jest ClickUp Brain potężny asystent AI. Możesz użyć Brain do tworzenia testów dla różnych ról zawodowych.

tworzenie zadań oceny rekrutacyjnej za pomocą ClickUp Brain_

ClickUp Brain automatyzuje również elementy działań i dostarcza podsumowania oceny. W ten sposób otrzymujesz szybki przegląd informacji zwrotnych dotyczących zadań dla każdego kandydata i możesz podejmować lepsze decyzje dotyczące zatrudnienia.

automatyzacja zadań rekrutacyjnych z ClickUp Brain_

ClickUp posiada również obszerną bibliotekę szablonów rekrutacyjnych które dodatkowo upraszczają proces rekrutacji.

Szablon ten umożliwia:

Tworzenie krótkich list najlepszych kandydatów przy użyciu konfigurowalnych skal ocen

Tworzenie list kontrolnych rekrutacji, terminów i innych przypomnień

Porównywanie kandydatów za pomocą tablic śledzenia i interaktywnych tabel

Skorzystaj z szablonu zatrudniania kandydatów ClickUp do nowoczesnego zatrudniania i efektywnego śledzenia kandydatów

ClickUp najlepsze funkcje

Wizualizacja wyników oceny: Stwórz konfigurowalny pulpit, aby śledzić ogólne wyniki kandydatów i podejmować mądre decyzje dotyczące zatrudnienia dziękiPulpity ClickUp *Twórz unikalne zadania oceny: Przeciągaj i upuszczaj kandydatów na różnych scenach, współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym i przeprowadzaj burze mózgów na temat oceny i strategii zatrudniania dziękiTablice ClickUp *Wyznaczaj cele rekrutacyjne: Skracaj czas rekrutacji, poprawiaj doświadczenie kandydatów i zwiększaj różnorodność w zatrudnianiu poprzez ustawienie celów i mierzenie postępów w czasie rzeczywistym za pomocąCele ClickUp

Twórz i śledź cele rekrutacyjne za pomocą ClickUp Goals

Zarządzaj harmonogramami rozmów kwalifikacyjnych: Z łatwością śledź terminy składania aplikacji za pomocąWidok kalendarza ClickUp. Funkcja ta zapewnia przejrzysty przegląd całego harmonogramu rekrutacji, pomagając uniknąć konfliktów w harmonogramie i zapewniając terminowe odpowiedzi wszystkim dostawcom

Z łatwością śledź terminy składania aplikacji za pomocąWidok kalendarza ClickUp. Funkcja ta zapewnia przejrzysty przegląd całego harmonogramu rekrutacji, pomagając uniknąć konfliktów w harmonogramie i zapewniając terminowe odpowiedzi wszystkim dostawcom Automatyzacja procesów oceny i rekrutacji: Uprość proces oceny i zatrudniania poprzez automatyzację zadań dzięki funkcjiAutomatyzacja ClickUp. Można niestandardowo konfigurować wyzwalacze i elementy akcji. Na przykład, jeśli osoba przypisana zatwierdzi zadanie oceny, karta kandydata automatycznie przejdzie do sceny rekrutacji lub rozmowy kwalifikacyjnej

Uprość proces oceny i zatrudniania poprzez automatyzację zadań dzięki funkcjiAutomatyzacja ClickUp. Można niestandardowo konfigurować wyzwalacze i elementy akcji. Na przykład, jeśli osoba przypisana zatwierdzi zadanie oceny, karta kandydata automatycznie przejdzie do sceny rekrutacji lub rozmowy kwalifikacyjnej Centralizacja danych kandydatów: Uprość proces oceny, zarządzając informacjami o kandydatach, zadaniami, terminami i informacjami zwrotnymi w jednym miejscu dzięki aplikacjiClickUp Folders. Można również sortować i filtrować dane za pomocą pól niestandardowych

Limity ClickUp

Może mieć stromą krzywą uczenia się ze względu na różnorodność funkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. Codility (najlepszy do testów kodowania online i rozmów technicznych)

via Codility Codility został zaprojektowany specjalnie z myślą o zatrudnianiu pracowników technicznych. Jest to narzędzie oceny przed zatrudnieniem do przeprowadzania testów kodowania online w celu zatrudniania inżynierów oprogramowania i programistów.

To, co najbardziej doceniam w Codility, to sposób, w jaki usprawnia proces oceny, oferując gotowe zadania kodowania, które obejmują różne języki programowania i poziomy umiejętności. Środowisko kodowania w czasie rzeczywistym pozwala obserwować kandydatów podczas pracy, zapewniając jasne zrozumienie ich podejścia do rozwiązywania problemów.

Funkcja automatycznej analizy kodu Codility dostarcza szczegółowych raportów na temat wydajności każdego kandydata, pomagając mi zatrudnić idealnych kandydatów do mojego zespołu.

Najlepsze funkcje Codility

Dostęp do szerokiego zakresu gotowych zadań kodowania w wielu językach programowania w celu oceny różnych umiejętności technicznych

Prowadzenie wywiadów technicznych na żywo z możliwością współpracy w czasie rzeczywistym w celu obserwowania i interakcji z kandydatami podczas kodowania

Niestandardowe szablony testów w celu dostosowania ocen do konkretnych umiejętności potrzebnych na danej roli

Limity Codility

Skupia się głównie na technicznych umiejętnościach kodowania, co czyni go nieodpowiednim dla ról wymagających szerszego zakresu kompetencji, takich jak umiejętności miękkie lub myślenie projektowe

Ceny Codility

Starter: 1200 USD, rozliczane rocznie

1200 USD, rozliczane rocznie Skala: 5000 USD, rozliczane rocznie (lub 500 USD miesięcznie)

5000 USD, rozliczane rocznie (lub 500 USD miesięcznie) Niestandardowy: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Codility

Capterra: 4.6/5 (ponad 40 recenzji)

4.6/5 (ponad 40 recenzji) G2: 4.6/5 (690+ opinii)

3. Vervoe (najlepszy do zatrudniania w oparciu o umiejętności)

via Vervoe Vervoe to mój najlepszy wybór dla rekrutacji opartych na umiejętnościach. Pomaga ocenić praktyczne umiejętności kandydatów w rzeczywistych scenariuszach poprzez symulacje pracy. Platforma dostarcza zadania w miejscu pracy, dzięki czemu łatwiej jest ocenić, jak kandydaci sprawdzą się w rzeczywistej roli.

To, co wyróżnia Vervoe, to system oceniania oparty na AI, który automatyzuje proces oceny, oszczędzając mi niezliczone godziny pracy i zapewniając bezstronne wyniki.

Narzędzie oferuje szereg niestandardowych ocen dla różnych ról, od obsługi klienta po rozwój oprogramowania. Pomaga ocenić umiejętności miękkie i techniczne za jednym zamachem, zapewniając kompleksowy widok możliwości każdego kandydata.

Najlepsze funkcje Vervoe

Wybór spośród ponad 300 szablonów opracowanych przez najlepszych psychologów I/O, obejmujących role od projektowania graficznego po sprzedaż

Filtrowanie niewykwalifikowanych kandydatów dzięki automatyzacji pytań wstępnych

Informowanie kandydatów w trakcie całego procesu za pomocą wiadomości w aplikacji, co ułatwia zapraszanie ich na oceny i informowanie o postępach

Zapewnienie uczciwej i dokładnej oceny dzięki funkcji Anti-Cheating

Limity Vervoe

Trudno jest śledzić komentarze lub opinie kandydatów

Ceny Vervoe

Free: $0

$0 Pay as you go: $$$a 300 za 10 kandydatów

$$$a 300 za 10 kandydatów Ceny niestandardowe

Vervoe oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 60 opinii)

4,6/5 (ponad 60 opinii) Capterra: 4.5/5 (60+ opinii)

4. Toggl Hire (najlepszy do śledzenia kandydatów)

via Toggl Hire Toggl Hire to kompleksowa platforma rekrutacyjna, która upraszcza proces rekrutacji. Ma wszystko, czego potrzebujesz, od śledzenia kandydatów po przeprowadzanie rozmów wideo i tworzenie niestandardowych ocen, ułatwiając znalezienie wykwalifikowanych kandydatów.

Uważam, że Toggl Hire jest szczególnie pomocny przy wstępnej selekcji i testowaniu umiejętności technicznych kandydatów. Możesz dodawać etykiety, notatki, oceny i wyniki testów dla każdego kandydata, aby ujednolicić proces oceny.

Najlepsze funkcje Toggl Hire

Automatyzacja sprawdzanie kandydatów za pomocą AI do przeprowadzenia wstępnego testu umiejętności

Dostarczanie kandydatom informacji zwrotnych, aby informować ich o statusie w procesie rekrutacji

Tworzenie konfigurowalnych ocen w celu oceny umiejętności i wiedzy kandydatów dostosowanych do konkretnego stanowiska pracy

Integracja z innymi popularnymi narzędziami HR w celu poprawy wydajności pracy

Limity Toggl Hire

Nie synchronizuje danych offline na różnych urządzeniach, co utrudnia dostęp do informacji przez cały czas

Cennik Toggl Hire

Free: $0/miesiąc

$0/miesiąc Premium: $535/miesiąc

$535/miesiąc Business: $670/miesiąc

Toggl Hire oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

5. HackerRank (najlepszy do zatrudniania pracowników technicznych)

via HackerRank HackerRank to świetne narzędzie do zatrudniania kandydatów w branży technologicznej. Ocenia umiejętności kodowania kandydata poprzez zakres rzeczywistych wyzwań.

Platforma oferuje obszerną bibliotekę testów z zakresu kodowania i programowania w różnych językach programowania, co pozwala mi dokładnie ocenić biegłość kandydata.

Najbardziej doceniam to, że oceny HackerRank zapewniają szczegółowy wgląd w umiejętności rozwiązywania problemów przez potencjalnego kandydata, pomagając mi podejmować świadome decyzje o zatrudnieniu.

Najlepsze funkcje HackerRank

Usprawnienie zadań administratora poprzez integrację odtwarzania kodu i analizy porównawczej, dzięki czemu wszystkie notatki z rozmów kwalifikacyjnych są uporządkowane w jednym miejscu

Oceniaj unikalne umiejętności dewelopera dzięki śledzeniu kopiowania/wklejania, monitoruj przełączanie zakładek dzięki nadzorowaniu zakładek i weryfikuj samodzielne rozwiązywanie testów poprzez analizę obrazu

Oceniaj deweloperów w elastycznym, rzeczywistym środowisku testowym dzięki konfigurowalnym ustawieniom IDE i automatyzacji punktacji w celu szybkiej i dokładnej oceny

Limity HackerRank

Interfejs HackerRank ma częste opóźnienia i usterki

Ceny HackerRank

Starter: $100/miesiąc za użytkownika

$100/miesiąc za użytkownika Pro: $450/miesiąc za 5 użytkowników

$450/miesiąc za 5 użytkowników Ceny niestandardowe

HackerRank oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 400 recenzji)

4.5/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

iMocha (Najlepszy do oceny umiejętności technicznych i miękkich)

via iMocha iMocha to zaawansowana platforma oceny umiejętności, która wyróżnia się w ocenie zarówno umiejętności technicznych, jak i miękkich. Posiada obszerną bibliotekę ponad 2500 gotowych do użycia ocen z różnych dziedzin, w tym IT i finansów.

Uważam, że iMocha jest szczególnie cenna ze względu na symulacje kodowania w czasie rzeczywistym i oceny specyficzne dla roli, które ściśle naśladują rzeczywiste zadania zawodowe.

Proctoring platformy oparty na sztucznej inteligencji zapewnia integralność ocen, dając mi pewność co do wykorzystania AI w rekrutacji. iMocha oferuje również szczegółową analitykę i analizę luk kompetencyjnych, dzięki czemu jest kompleksowym rozwiązaniem do podejmowania decyzji rekrutacyjnych opartych na danych.

Najlepsze funkcje iMocha

Łatwa integracja iMocha z wiodącymi systemami śledzenia kandydatów, w tym Taleo, Pearson, iCIMS, Workday, Jobvite, Workable, Bullhorn i innymi

Dostęp do ponad 200 porównywanych, konfigurowalnych testów w celu zatrudniania wykwalifikowanych kandydatów

Wykorzystaj innowacyjne narzędzia, takie jak AI LogicBox, AI Speaking, AI Writing i inne, aby usprawnić i skrócić czas rekrutacji

Limity iMocha

Zawiera wiele narzędzi, co może być szkodliwe, ponieważ prowadzi do zamieszania i stromej krzywej uczenia się

Ceny iMocha

Niestandardowy cennik

iMocha oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 250 recenzji)

4.5/5 (ponad 250 recenzji) Capterra: 4.5/5 (30 opinii)

7. ThriveMap (najlepszy do zatrudniania w oparciu o rzeczywiste scenariusze)

via ThriveMap ThriveMap to pakiet do oceny przed zatrudnieniem, który wyposaża rekruterów z odpowiednimi narzędziami rekrutacyjnymi do szybkiej i dokładnej identyfikacji, oceny i rekrutacji odpowiednich specjalistów.

Kompleksowa platforma pozwala ocenić nie tylko umiejętności techniczne, ale także to, jak dobrze kandydaci dostosowują się do konkretnych wyzwań związanych z pracą.

To, co najbardziej doceniam w ThriveMap, to skupienie się na rzeczywistych scenariuszach, co pomaga menedżerom ds. rekrutacji przewidzieć powodzenie kandydata w oparciu o jego rzeczywiste wyniki w pracy, a nie tylko wiedzę teoretyczną.

Najlepsze funkcje ThriveMap

Korzystanie z narzędzia ThriveMap Signal do badania i identyfikowania istotnych zadań i wymaganych umiejętności oraz dostosowywania kryteriów rekrutacji do wymagań roli

Dostęp do konfigurowalnych ocen ThriveMap do testowania umiejętności specyficznych dla stanowiska, zarządzania czasem i cech osobowości, z automatyzacją oceniania i porównywania

Skorzystaj z wbudowanego kalkulatora ThriveMap, aby szybko oszacować czas poświęcony na weryfikację kandydatów, wprowadzając oferty pracy, kandydatów, waluty oraz wybranych i przesłuchanych kandydatów

Limity ThriveMap

Koncentracja ThriveMap na ocenach specyficznych dla roli może ograniczać jej skuteczność w ocenie ogólnych umiejętności i zatrudnianiu kandydatów na podstawiedopasowanie kulturowe Cennik ThriveMap

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje ThriveMap

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

8. SkillsSurvey (najlepsze do sprawdzania referencji)

via SkillsSurvey SkillSurvey pomaga w ocenie kandydatów poprzez sprawdzanie referencji i weryfikację umiejętności miękkich. Pomaga zbierać szczere opinie z referencji kandydata za pomocą zautomatyzowanych ankiet.

Platforma dostarcza szczegółowe raporty, które podkreślają mocne strony kandydata i obszary do rozwoju, a wszystko to w oparciu o opinie osób, które pracowały bezpośrednio z kandydatem.

SkillSurvey zapewnia również poufność, co zachęca do bardziej szczerych odpowiedzi z referencji, dodając dodatkową warstwę wiarygodności danych.

Najlepsze funkcje SkillsSurvey

Usprawnienie zbierania opinii od kandydatów dzięki konfigurowalnemu, przyjaznemu dla użytkownika systemowi śledzenia kandydatów, który umożliwia szybkie przekazywanie informacji zwrotnych od zainteresowanych stron

Integracja wideo rozmów kwalifikacyjnych i ocen językowych iCIMS w ramach systemu ATS lub korzystanie z narzędzi innych firm do dodatkowych ocen i sprawdzania przeszłości

Płynne wdrażanie nowych pracowników i śledzenie ich postępów dzięki oprogramowaniu iCIMS do wdrażania

Limity SkillsSurvey

Opiera się na referencjach do oceny kandydatów, co może prowadzić do stronniczego zatrudniania

Ceny SkillsSurvey

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje SkillsSurvey

G2: 4.6/5 (200+ recenzji)

4.6/5 (200+ recenzji) Capterra: Brak recenzji

9. TestGorilla (najlepszy do integracji z innym oprogramowaniem HR)

via TestGorilla TestGorilla to wszechstronne narzędzie do oceny online, które oferuje testy przed zatrudnieniem, obejmujące wszystko, od zdolności poznawczych po cechy osobowości.

Jedną z funkcji, którą doceniam, jest możliwość tworzenia pakietów testów specyficznych dla danej roli, co pozwala mi ocenić wiele kompetencji za jednym razem. Mechanizmy platformy zapobiegające oszustwom, takie jak monitorowanie za pomocą kamery internetowej i testy czasowe, zapewniają wiarygodność wyników.

TestGorilla dostarcza również natychmiastową punktację, która przyspiesza podejmowanie decyzji i pomaga szybko skupić się na najbardziej wykwalifikowanych kandydatach.

Najlepsze funkcje TestGorilla

Widok wyników oceny i statystyk dotyczących postępów kandydatów i ich ostatniej aktywności w czasie rzeczywistym

Natychmiastowe porównywanie kandydatów poprzez sortowanie wyników oceny na podstawie ocen, kolejności alfabetycznej, ostatniej aktywności lub niestandardowych odpowiedzi

Przeprowadzaj dogłębne oceny kandydatów, przeglądając szczegółowe raporty, oglądając spersonalizowane odpowiedzi wideo i przeglądając wyniki testów. Dodawaj prywatne notatki, aby uchwycić przydatne spostrzeżenia

Limity TestGorilla

Szeroki zakres testów może być przytłaczający, co utrudnia wybór najlepszych kandydatów na określone role

Ceny TestGorilla

Free: $0/miesiąc

$0/miesiąc Start: 75 USD/miesiąc dla 1-15 pracowników, rozliczane rocznie

75 USD/miesiąc dla 1-15 pracowników, rozliczane rocznie Pro: 115 USD/miesiąc dla 1-15 pracowników, rozliczane rocznie

TestGorilla oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 1000 recenzji)

4.5/5 (ponad 1000 recenzji) GetApp: 4,2/5 (ponad 200 recenzji)

10. Wonderlic (najlepszy do testów zdolności poznawczych)

via Wonderlic Wonderlic to narzędzie do oceny talentów za pomocą testów zdolności poznawczych. Pomaga ocenić umiejętności kandydatów w zakresie rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

Możesz również użyć Wonderlic, aby szybko ocenić zdolność kandydata do uczenia się w pracy.

Platforma oferuje testy osobowości, które zapewniają głębszy wgląd w to, jak kandydat może dopasować się do zespołu lub radzić sobie z wyzwaniami w miejscu pracy.

To, co najbardziej podoba mi się w Wonderlic, to jego szybkość - wyniki są dostępne niemal natychmiast, umożliwiając szybsze podejmowanie decyzji o zatrudnieniu bez poświęcania dokładności.

Najlepsze funkcje Wonderlic

Przewidywanie powodzenia kandydata poprzez ocenę jego umiejętności, motywacji i cech osobowości

Niestandardowe rozmowy kwalifikacyjne skupiające się na mocnych stronach kandydata i możliwościach rozwoju

Przeprowadzanie oceny osobowości w celu uzyskania wszechstronnego profilu kandydata

Limity Wonderlic

Koncentruje się w dużej mierze na testach poznawczych, które mogą nie w pełni uchwycić praktyczne umiejętności kandydata lub wiedzę specjalistyczną związaną z danym stanowiskiem

Ceny Wonderlic

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Wonderlic

G2: 4.3/5 (140+ recenzji)

4.3/5 (140+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 160 recenzji)

Usprawnij proces rekrutacji dzięki ClickUp

Rekrutacja nie musi przyprawiać o ból głowy. Dzięki ClickUp możesz usprawnić proces rekrutacji od początku do końca.

Narzędzia takie jak Tablica, Cele i Widok Kalendarza pomagają zarządzać wszystkim, od śledzenia kandydatów po planowanie rozmów kwalifikacyjnych, dzięki czemu cykl pracy rekrutacyjnej jest płynniejszy, a zespoły rekrutacyjne jeszcze bardziej wydajne.

Oprogramowanie do oceny talentów ClickUp pozwala skupić się na tym, co ważne - znalezieniu odpowiedniego talentu - jednocześnie wykonując za Ciebie zadania administracyjne.

Niezależnie od tego, czy obsadzasz pojedynczą rolę, czy budujesz zespół, ClickUp upraszcza proces rekrutacji, umożliwiając szybsze i mądrzejsze decyzje dotyczące zatrudnienia. Gotowy, aby przenieść rekrutację na wyższy poziom? Zarejestruj się w ClickUp teraz!