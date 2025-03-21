Jak wysłać wiadomość do menedżera ds. rekrutacji (wskazówki i przykłady)

Według badania przeprowadzonego przez Glassdoor, na każdą ofertę pracy zgłasza się średnio 250 kandydatów. W rzeczywistości, jeśli ostatnio szukałeś pracy na LinkedIn, zobaczysz, że oferty pracy otrzymują ponad 100 aplikacji w ciągu kilku minut. To poziom konkurencji, z którym musisz się zmierzyć.

Szanse na to, że menedżer ds. rekrutacji otworzy twoje podanie o pracę są ponure. 🫥

Do zrobienia jest więc coś, co wyróżni Twoją aplikację i sprawi, że dotrze ona do menedżera ds. rekrutacji?

Jednym ze sposobów jest wysłanie wiadomości do menedżera ds. rekrutacji. Na tym trudnym rynku pracy takie bezpośrednie podejście może działać na twoją korzyść. Jest w tym jednak pewna sztuka, której nauczymy Cię dzisiaj.

Dowiedzmy się, jak wysłać bezpośrednią wiadomość do menedżera ds. rekrutacji, aby zostać zauważonym i pozostawić po sobie trwałe wrażenie.

Znaczenie wiadomości do menedżera ds. rekrutacji

Po pierwsze, zobaczmy, dlaczego wysyłanie wiadomości do menedżera ds. rekrutacji działa:

Bezpośrednia linia komunikacji

Statystyki rekrutacji pokazują, że 97,4% kandydatów z listy Fortune 500 firm korzysta z systemu śledzenia aplikacji podkreśl, w jaki sposób Twoje umiejętności z poprzedniej roli mogą być cenne. Możesz do zrobienia tego używając Narzędzia do pisania AI ale nie zapomnij zmodyfikować wiadomości, aby nadać jej osobisty charakter.

Określ swój wpływ

Chcesz, aby Twoja wiadomość była mocna? Użyj liczb. To one zwiększają wiarygodność profesjonalistów. Zamiast mówić "Zwiększyłem sprzedaż", powiedz "Zwiększyłem sprzedaż o 20% dzięki celowym kampaniom e-mailowym" To jak różnica między chwaleniem się a udowadnianiem.

Zagłęb się więc w swoje poprzednie role. Iloma klientami zarządzałeś? O jaki procent udało ci się zmniejszyć koszty? Na przykład: "Zwiększyłem zadowolenie klientów o 15% poprzez wdrożenie nowego procesu obsługi klienta"

Prośba o spotkanie

Nie wstydź się, poproś o spotkanie.

Zrobiłeś świetne wrażenie. Teraz nadszedł czas, aby przenieść je na wyższy poziom. Zaproponowanie spotkania pokazuje pewność siebie i zapał. To tak, jakby powiedzieć: "Hej, myślę o tym poważnie i chcę porozmawiać więcej"

Ale nie mów po prostu "_Czy możemy się spotkać?" Bądź konkretny. **Zaproponuj konkretne przedziały czasowe i zapytaj o ich dostępność. To pokazuje, że jesteś zorganizowany i szanujesz ich czas.

Na przykład, możesz wysłać następującą wiadomość: "_Chciałbym porozmawiać o przyszłych możliwościach i o tym, jak moje umiejętności mogą przyczynić się do rozwoju twojego zespołu. Czy byłbyś dostępny na krótką rozmowę we wtorek w przyszłym tygodniu?"

Kiedy już dojdzie do spotkania, niech będzie ono krótkie. Krótka rozmowa wystarczy, by wzbudzić odsetki i posunąć sprawy do przodu.

Udostępnij link do profilu LinkedIn i portfolio

Twój profil na LinkedIn jest cV online . To wizytówka twojego życia zawodowego. Dołączając link do wiadomości, zapraszasz menedżera ds. rekrutacji do szczegółowego zapoznania się z Twoim doświadczeniem. Ponadto pokazuje to, że jesteś zorganizowany i obeznany z technologią.

Wrzuć więc link do swojego profilu i pozwól, by to twoje doświadczenie mówiło samo za siebie. Dołączając link do swojego profilu na LinkedIn, dodaj niestandardowy adres URL, aby uzyskać bardziej profesjonalny wygląd. Upewnij się również, że twój profil jest aktualny i zgodny z informacjami zawartymi w wiadomości i CV.

Kontynuuj, ale nie do zrobienia zbyt wiele

W natłoku wiadomości, Twoja pierwsza wiadomość może pozostać niezauważona. Dlatego też szybka odpowiedź jest świetnym rozwiązaniem. Kontynuacja pokazuje, że jesteś odsetki i wytrwały, dwie cechy, które doceniają potencjalni pracodawcy. Oto, jak będzie wyglądać krótka i słodka odpowiedź:

Witaj <imię>

Mam nadzieję, że masz dobry dzień.

Chcę tylko wiedzieć, czy mój profil jest brany pod uwagę w roli .

Dziękuję za szybką odpowiedź.

Pozdrawiam,

Istnieje jednak cienka granica między śledzeniem a byciem uciążliwym. Zbyt wiele e-maili może sprawiać wrażenie desperacji lub braku szacunku dla ich czasu.

Zachowaj więc równowagę. Jeśli nie otrzymałeś odpowiedzi, wyślij jedną uprzejmą wiadomość uzupełniającą po tygodniu. Jeśli nadal nie ma odpowiedzi, odczekaj kolejny tydzień, zanim spróbujesz ponownie. Do zrobienia odpowiedzi zaoferuj dodatkową wartość lub nowe informacje.

Rola platform takich jak ClickUp w profesjonalnym przedstawieniu się

Poszukiwanie pracy może być żmudne, zwłaszcza śledzenie swoich aplikacji i statusu działań następczych. Korzystanie z oprogramowania do zarządzania i zwiększania wydajności, takiego jak ClickUp, może usprawnić proces ubiegania się o pracę. Zobaczmy, jak ClickUp może pomóc w kontaktach z menedżerami ds. rekrutacji:

Generowanie spersonalizowanych wiadomości

Daliśmy ci wiele wskazówek, których możesz użyć podczas wysyłania wiadomości do menedżera ds. rekrutacji. A co, gdybyśmy powiedzieli Ci, że możesz użyć AI do stworzenia idealnego listu motywacyjnego dla swojego menedżera ds. rekrutacji? ClickUp Brain _

clickUp Brain, asystent AI firmy ClickUp, do zrobienia. Jest to chatbot AI, który przygotuje spersonalizowane wiadomości lub e-maile dla menedżerów ds. rekrutacji. Poprosiliśmy ClickUp Brain o napisanie wiadomości dla menedżera ds. rekrutacji:

Użyj ClickUp Brain do tworzenia spersonalizowanych wiadomości dla menedżerów ds. rekrutacji

Jak widać, otrzymaliśmy zakończoną wiadomość z odpowiednim tonem i strukturą. Możesz wziąć tę wiadomość, nieco ją zmodyfikować i wykorzystać!

Czytaj więcej: Jak wykorzystać AI w e-mailach (przypadki użycia i narzędzia)_

Śledzenie statusu aplikacji

Twórz oddzielne karty i śledź każdą aplikację za pomocą widoku Kanban ClickUp

Kiedy masz kilka ofert pracy i stos menedżerów ds. rekrutacji, do których chcesz wysłać wiadomość, może to przypominać żonglowanie piłami łańcuchowymi. W tym miejscu Widok Kanban w ClickUp _

jest dostępny.

Pomyśl o nim jak o dużej wizualnej tablicy, na której możesz przyklejać notatki dotyczące każdej oferty pracy. Każda notatka lub "karta" może zawierać szczegóły, takie jak tytuł stanowiska, termin składania aplikacji i dane menedżera ds. rekrutacji. Do każdej karty można nawet dodać zadania, takie jak "przygotowanie e-maila" lub "zaplanowanie rozmowy"

Tablica Kanban pomaga zobaczyć co jest w przygotowaniu, co jest pilne i na czym należy skupić swoją energię.

Blokowanie czasu na aplikacje

Organizuj spotkania lub działania następcze za pomocą widoku kalendarza ClickUp

Zamiast żonglować wieloma arkuszami kalkulacyjnymi lub próbować zapamiętać, kiedy należy podjąć działania następcze, możesz zobaczyć całą oś czasu komunikacji w jednym miejscu dzięki Widok kalendarza w ClickUp _

.

Pomaga on zaplanować rozmowy kwalifikacyjne, ustawić przypomnienia o działaniach następczych i zablokować czas na badania i przygotowania. Możesz color-code wydarzenia pozwalające szybko zidentyfikować priorytety lub różne oferty pracy

Śledzenie wszystkich e-maili w jednym miejscu

Możesz łatwo wysyłać e-maile do menedżerów ds. rekrutacji za pomocą Integracja z ClickUp Email _

. Połącz go z kontem e-mail Gmail, Outlook, IMAP lub Office365 i zarządzaj rozmowami z menedżerami ds. rekrutacji w jednym miejscu.

Pomaga wysyłać i odbierać wiadomości e-mail z ClickUp, tworzyć zadania bezpośrednio z wiadomości e-mail, załączać wiadomości e-mail do zadań i dodawać komentarze do zadań.

Załóżmy, że menedżer ds. rekrutacji odpowiada z jakimś zadaniem lub prośbą. Ty tworzysz zadanie z tego e-maila bezpośrednio w ClickUp i zaczynasz nad nim pracować. Jeśli jednak korzystasz z Gmaila lub podobnego oprogramowania, musiałbyś gdzieś notować zadanie, co prowadziłoby do niepotrzebnego przełączania kontekstu_

.

Tworzenie i zarządzanie listą kontrolną

używaj kamieni milowych ClickUp do śledzenia wszystkich celów, które sobie ustawisz

Potraktuj proces ubiegania się o pracę jako mini-projekt. Możesz ustawić Kamienie milowe ClickUp _

dla kluczowych scen w podróży aplikacyjnej, takich jak "Złożona aplikacja", "Pierwsza rozmowa kwalifikacyjna", "Wysłany e-mail" lub "Druga rozmowa kwalifikacyjna"

Osiągnięcie każdego z kamieni milowych może posłużyć jako wyzwalacz do wysłania wiadomości do menedżera ds. rekrutacji. Na przykład, po osiągnięciu kamienia milowego "Złożona aplikacja" można wysłać uprzejmego e-maila uzupełniającego. Z kolei po osiągnięciu kamienia milowego "Pierwsza rozmowa zakończona" można wysłać notatkę z podziękowaniami.

W ten sposób używasz kamieni milowych ClickUp jako przypomnień i podpowiedzi do zorganizowania komunikacji z menedżerem ds. rekrutacji. Pomaga to być na bieżąco z działaniami następczymi, nie będąc przy tym zbyt nachalnym.

Dodaj istotne informacje w jednym miejscu

Możesz również użyć Dokumenty ClickUp _

aby utworzyć listę firm, do których chcesz aplikować i dodać odpowiednie dane menedżerów ds. rekrutacji. Dodatkowo, możesz również stworzyć listę najlepszych pytań, które chcesz zadać menedżerom ds. rekrutacji aby wywrzeć trwałe wrażenie.

Zarządzaj wszystkimi istotnymi informacjami dotyczącymi podania o pracę w jednym miejscu dzięki ClickUp Docs

Postępuj zgodnie z ustrukturyzowanym formatem wysyłania wiadomości do menedżerów ds. rekrutacji

Szablony ClickUp oferują gotowe struktury wiadomości do kontaktu z menedżerami ds. rekrutacji. Szablony te oszczędzają czas i zapewniają, że wiadomość jest profesjonalna, jasno przekazując Twoje odsetki i kwalifikacje do danej roli. Oto nasze dwie rekomendacje:

1. Szablon do poszukiwania pracy ClickUp

Z pomocą szablonu Szablon wyszukiwania ofert pracy ClickUp_

pozwala uporządkować proces poszukiwania pracy. Pomaga on notować szczegóły dotyczące firmy i stanowiska, takie jak ocena Glassdoor, dane kontaktowe, wynagrodzenie za daną rolę, ubezpieczenie zdrowotne i dodatkowe notatki.

/$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Job-Search-Template.png Szablon wyszukiwania ofert pracy ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-10686843&department=personal-use Pobierz szablon /%cta/

Możesz użyć tego szablonu do ustawienia wielu list dla następujących elementów:

Otwarte oferty pracy

Oferty pracy, na które złożono aplikacje

Przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne

Należne działania następcze

W ten sposób uzyskasz jasny widok na to, na czym stoisz w procesie poszukiwania pracy. Z pomocą tego scentralizowanego widoku można wprowadzić ulepszenia w procesie i wysyłać wiadomości do rekruterów we właściwym czasie.

2. Szablon propozycji pracy ClickUp

Niektóre oferty pracy wymagają złożenia propozycji. Ale zaraz, do zrobienia, jak napisać ofertę pracy? propozycja pracy _

? Nie musisz dużo myśleć. Zamiast tego możesz użyć Szablon propozycji pracy ClickUp_

.

Ten atrakcyjny wizualnie i dobrze zorganizowany szablon pomoże menedżerowi ds. rekrutacji zrozumieć, dlaczego świetnie nadajesz się do tej roli. Ponieważ zawiera on wszystkie ważne informacje, nic nie umknie jego uwadze.

Szablon oferty pracy ClickUp

Szablon propozycji został zaprojektowany jak CV, podkreślając takie informacje jak:

Dane osobowe

Osiągnięcia akademickie

Istotne doświadczenia

Inne wyróżnienia

Użyj ClickUp do tworzenia atrakcyjnych wiadomości dla menedżera ds. rekrutacji

Pisanie wiadomości do rekruterów może być trudne. Podczas gdy niektórzy menedżerowie doceniają bezpośrednie wiadomości, inni mogą ich nie lubić. Dlatego ważne jest wysyłanie spersonalizowanych i wyraźnych wiadomości, które oferują wartość.

Możesz usprawnić cały proces za pomocą ClickUp. Pomaga on znaleźć i uporządkować istotne szczegóły dotyczące firmy, stanowiska i rekrutującego menedżera w jednym miejscu. Ponadto możesz śledzić i zarządzać aplikacjami, usprawnić proces rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą poręcznych szablonów ClickUp i uzyskać szybki przegląd podań o pracę. Zarejestruj się w ClickUp _

już dziś, aby przyspieszyć proces poszukiwania pracy.