10 przykładów szablonów listy rzeczy do zrobienia, które pomogą ci przeżyć najlepsze życie

Lista rzeczy do zrobienia to zaproszenie do większych marzeń

Anette White, autorka

Wszyscy mamy marzenia, pasje i cele, które chcemy osiągnąć - nasze własne listy marzeń.

Ale bądźmy szczerzy, ile z tych marzeń udało ci się zrealizować?

Dla większości z nas lista marzeń jest schowana w pamiętniku, zapisana w telefonie lub zakopana gdzieś na komputerze, zbierając cyfrowy kurz. Życie staje się zajęte i łatwo jest stracić śledzenie tego, co naprawdę nas ekscytuje. Czasami mamy nawet trudności ze stworzeniem listy rzeczy do zrobienia, która zawierałaby doświadczenia, których szukamy.

A co jeśli istniałby sposób na stworzenie skoncentrowanej listy rzeczy do zrobienia i ustrukturyzowanie jej tak, aby łatwo było ustalić priorytety i działać zgodnie z nimi? Odpowiedzią są szablony list rzeczy do zrobienia.

Zapoznajmy się z kilkoma najlepszymi szablonami do tworzenia znaczących list rzeczy do zrobienia.

do zrobienia: Czy wiesz, że: Według badań Stanforda%20on%20their%20bucket%20list.) , większość wysoce uduchowionych osób najprawdopodobniej ma listę rzeczy do zrobienia. Wśród nich 78% Amerykanów miało pragnienie podróżowania i osiągnięcia osobistego celu jako elementu na swojej liście rzeczy do zrobienia.

**Co to są szablony list rzeczy do zrobienia?

Szablon listy rzeczy do zrobienia to ustrukturyzowany dokument lub przewodnik zaprojektowany, aby pomóc ci zorganizować i śledzić działania, cele lub doświadczenia, które chcesz osiągnąć w swoim życiu.

Szablony te często zawierają wstępnie zaprojektowaną listę elementów do inspiracji i mogą być niestandardowe zgodnie z własnymi preferencjami.

Korzystając z szablonu, możesz skategoryzować swoje cele - takie jak podróże, hobby lub rozwój osobisty - i ustawić terminy, aby utrzymać się na właściwym torze. Taka struktura pozwala bardziej skupić się na realizacji marzeń.

Cyfrowe szablony list celów oferują dodatkowe funkcje, takie jak śledzenie postępów, co pozwala zachować motywację podczas odhaczania kolejnych elementów. Dzięki opcjom ustawienia przypomnień lub alertów, łatwiej jest pozostać w kontakcie ze swoimi celami, zamiast pozwalać im dusić się na tylnym palniku.

💡 Pro Tip: Wykorzystaj aplikacje AI do zrobienia listy rzeczy do zrobienia które mogą wysyłać przypomnienia na podstawie lokalizacji lub pory dnia. Na przykład, jeśli twoja lista rzeczy do zrobienia obejmuje odwiedzenie lokalnego punktu orientacyjnego, aplikacja może przypomnieć ci, kiedy jesteś w pobliżu.

**Co składa się na dobry szablon listy rzeczy do zrobienia?

Dobry szablon bucket list pomaga uporządkować cele i marzenia. To coś więcej niż arkusz kalkulacyjny lub dokument z tabelami.

Oto kilka kluczowych cech dobrego szablonu listy marzeń:

Przejrzysta struktura: Dobrze zaprojektowany szablon pozwala na przejrzystą i zorganizowaną listę elementów, oferując szybki dostęp do różnych sekcji. Niezależnie od tego, czy jest to szablon cyfrowy, czy drukowany, powinien on posiadać odrębne kategorie, takie jak cele podróżnicze, hobby lub rozwój osobisty

Dobrze zaprojektowany szablon pozwala na przejrzystą i zorganizowaną listę elementów, oferując szybki dostęp do różnych sekcji. Niezależnie od tego, czy jest to szablon cyfrowy, czy drukowany, powinien on posiadać odrębne kategorie, takie jak cele podróżnicze, hobby lub rozwój osobisty Elastyczny i modyfikowalny układ: Życie się zmienia, a wraz z nim priorytety. Wysokiej jakości szablon pozwala dodawać, usuwać lub zmieniać kolejność elementów w zależności od potrzeb, zapewniając, że lista pozostanie aktualna i zgodna z aktualnymi celami

Życie się zmienia, a wraz z nim priorytety. Wysokiej jakości szablon pozwala dodawać, usuwać lub zmieniać kolejność elementów w zależności od potrzeb, zapewniając, że lista pozostanie aktualna i zgodna z aktualnymi celami Atrakcyjność wizualna: Dobry szablon powinien zawierać elementy wizualne, takie jak kodowanie kolorami, czcionki i ikony, które sprawiają, że proces jest angażujący

Dobry szablon powinien zawierać elementy wizualne, takie jak kodowanie kolorami, czcionki i ikony, które sprawiają, że proces jest angażujący Możliwości współpracy: Dobry szablon powinien być łatwy do udostępniania i umożliwiać wielu użytkownikom płynną interakcję z nim

Dobry szablon powinien być łatwy do udostępniania i umożliwiać wielu użytkownikom płynną interakcję z nim Opcje priorytetyzacji: Dobrze zaprojektowany szablon powinien umożliwiać ustawienie poziomów priorytetów, takich jak Pilne, Wysokie, Normalne i Niskie, pomagając szybko zdecydować, na których elementach listy zadań należy się skupić w pierwszej kolejności

Dobrze zaprojektowany szablon powinien umożliwiać ustawienie poziomów priorytetów, takich jak Pilne, Wysokie, Normalne i Niskie, pomagając szybko zdecydować, na których elementach listy zadań należy się skupić w pierwszej kolejności Śledzenie postępów: Idealny szablon zawiera funkcje takie jak pola wyboru, paski postępu lub sekcje notatek, aby śledzić, jak blisko jesteś osiągnięcia każdego celu. Powiadomienia mogą również informować o tym, że ktoś inny zaznaczył udostępniany element

Idealny szablon zawiera funkcje takie jak pola wyboru, paski postępu lub sekcje notatek, aby śledzić, jak blisko jesteś osiągnięcia każdego celu. Powiadomienia mogą również informować o tym, że ktoś inny zaznaczył udostępniany element Opcje personalizacji: Świetny szablon pozwala spersonalizować sekcje w zależności od potrzeb. Powinien być w stanie poradzić sobie ze wszystkim - dodaniem kategorii celów dla par, ustawieniem konkretnych terminów i nie tylko

10 darmowych szablonów list rzeczy do zrobienia

Teraz, gdy już wiesz, czym charakteryzuje się idealny szablon, nadszedł czas, aby dokonać wyboru. Oto lista naszych ulubionych szablonów, które ułatwią ci poszukiwania.

1. Szablon ClickUp Bucket List

Szablon Bucket List firmy ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w dokumentowaniu i śledzeniu elementów Bucket List.

Wszyscy tworzymy listy naszych marzeń i celów, ale często o nich zapominamy. Nie pozwól im zginąć w bałaganie. Niezależnie od tego, czy chodzi o naukę nowego języka, czy sfinansowanie edukacji dziecka, ClickUp wspiera Cię w realizacji tych celów Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp .

Ten konfigurowalny szablon sprawia, że tworzenie i śledzenie wszystkich aktywności z listy jest dziecinnie proste. Dzięki temu szablonowi możesz:

Łatwo śledzić wszystkie swoje cele i marzenia na jednej platformie

Nigdy nie stracić z oczu swoich głównych celów, ponieważ pozostają one połączone z obszarem roboczym

Skutecznie realizować swoje aspiracje, tworząc wizualną mapę niezbędnych kroków i kamieni milowych

Szablon zawiera również gotowe sekcje z listami potraw do spróbowania, czynności do zrobienia i miejsc do odwiedzenia, dzięki czemu nie musisz zaczynać od zera.

2. Szablon listy aktywności ClickUp

Szablon listy aktywności ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w tworzeniu i śledzeniu listy aktywności.

Organizowanie wszystkich codziennych, tygodniowych i miesięcznych czynności może wymagać czasu i wysiłku. Szablon listy aktywności ClickUp ułatwia pracę, pomagając w tworzeniu osobistych list do zrobienia i list kontrolnych bez wysiłku.

Każda czynność jest wymieniona jako podzadanie w szablonie.

Korzystając z tego szablonu można:

Utrzymywać swoje codzienne działania zorganizowane na jednej platformie zdolnej do obsługi zarówno prywatnych, jak i oficjalnych zadań

Podzielić zadania na skategoryzowane grupy w celu łatwiejszego sortowania

Łatwo ustalać priorytety działań według szacowanego czasu ich zakończenia lub oznaczać je kolorami zgodnie z własnymi preferencjami

Ustawienie powiadomień o zmianach statusu udostępnianych zadań

3. Szablon celów rocznych ClickUp

Szablon celów rocznych ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w ustawieniu i śledzeniu celów na cały rok.

Cele roczne są trudne do osiągnięcia, ponieważ wymagają ciągłego zaangażowania. Wielu z nas podejmuje postanowienia noworoczne, by zapomnieć o nich w ciągu kilku miesięcy - lub nawet dni. Szablon celów rocznych ClickUp został zaprojektowany, aby Ci w tym pomóc.

Szablon zawiera dwie odrębne sekcje dla osobistych i zawodowych celów rocznych, umożliwiając realizację obu z jasnością i skupieniem.

**Szablon zawiera również ramowe ustawienie celów SMART, aby zapewnić, że każdy cel jest konkretny, mierzalny, osiągalny, istotny i określony w czasie

Korzystając z tego szablonu, możesz:

Ustawić jasne cele i zadania dla siebie, swojej rodziny lub życia zawodowego

Monitorować swoje osiągnięcia w ciągu roku i zaznaczać, jak dobrze radzisz sobie z kamieniami milowymi

Dostosować swoje cele osobiste i zawodowe do szerszych planów życiowych i biznesowych

Wizualizować swój postęp, aby utrzymać tempo i świętować kamienie milowe

Szablon ten może być również używany do tworzenia grupowych list celów, jeśli planujesz przygody z przyjaciółmi lub ustawiasz wspólne cele z rodziną. Przypisuj zadania jako małe kroki w kierunku większych wspólnych doświadczeń, upewniając się, że wszyscy pozostają na dobrej drodze do osiągnięcia swoich ostatecznych celów.

Bonus: Zastosuj szablony postanowień noworocznych aby uporządkować swoje cele, śledzić postępy i utrzymać motywację przez cały rok.

4. Szablon listy poziomów ClickUp

Lista elementów listy rzeczy do zrobienia na różnych poziomach, aby zobaczyć, które z nich są najbardziej odsetki poprzez wdrożenie szablonu listy poziomów ClickUp

Szablon Szablon listy poziomów ClickUp to potężne narzędzie do udoskonalania i ustalania priorytetów swojej listy celów. Pomaga systematycznie dodawać cele do różnych kategorii, takich jak podróże, rozwój osobisty lub kreatywne projekty.

Dzięki systemowi poziomów możesz uszeregować każdy cel w oparciu o jego znaczenie lub poziom ekscytacji.

Na przykład, możesz nadać wysoką rangę wymarzonemu celowi, który zawsze chciałeś odwiedzić, umieszczając mniej pilne cele, takie jak nauka nowego hobby, na niższym poziomie. Metoda ta pozwala skupić się na tym, co najważniejsze i ułatwia ustalanie priorytetów podejmowanych wysiłków.

Wizualizując swoją listę w ten sposób, zyskujesz jaśniejsze spojrzenie na swoje aspiracje, co ułatwia planowanie i realizację marzeń.

Przeczytaj również: Sprawdziliśmy 10 najlepszych aplikacji z listami do zrobienia

5. ClickUp Lista rzeczy do zrobienia

Szablon listy zadań do zrobienia ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci śledzić wszystkie Twoje zadania.

Czy kiedykolwiek próbowałeś zrobienia listy rzeczy do zrobienia tylko po to, by stała się zagracona, zdezorganizowana i przytłaczająca? Bez wyczyszczonej priorytetyzacji, zadania mogą się piętrzyć, sprawiając, że trudno jest wiedzieć, od czego zacząć lub na czym się skupić. Szablon listy zadań do zrobienia ClickUp rozwiązuje ten problem, wprowadzając porządek do listy rzeczy do zrobienia.

Zacznij od zdefiniowania swoich celów, które będą kształtować twoją listę listę priorytetów . Następnie utwórz zadania dla każdego celu z terminami i poziomami priorytetów.

Korzystanie z Widok tablicy w ClickUp pozwala na wizualne uporządkowanie elementów listy rzeczy do zrobienia, dzięki czemu łatwiej jest zobaczyć, na czym należy się skupić.

Oto, co jeszcze możesz zrobić z szablonem:

Kategoryzować i nadawać priorytety zadaniom dla lepszej przejrzystości i skupienia

Zorganizować rodzinne i osobiste aktywności w listy, zadania i podzadania z terminami realizacji

Uzyskać szybki przegląd wszystkich zadań dzięki tygodniowym lub miesięcznym widokom kalendarza

Zdefiniować typ zadania z listy kolorowych, wstępnie ustawionych i zróżnicowanych etykiet

Przeczytaj również: Jak stworzyć listę rzeczy do zrobienia przyjazną dla osób z ADHD, aby zakończyć swoje zadania?

6. Szablon letniej listy rzeczy do zrobienia wg Canva

Odkryj nowe i odsetki sposobów na pokonanie upału z szablonem letniej listy życzeń Canva

Po co jest lato? Wakacje i relaks. Z Szablon letniej listy życzeń Canva otrzymujesz gotową listę ekscytujących i pełnych przygód pomysłów do zaplanowania na przyszłe lato. Lista obejmuje wiele potencjalnych pomysłów i jest również przydatna do współpracy z dużą liczbą osób.

Obejmuje ona biwakowanie, festiwale muzyczne, obserwowanie gwiazd i wiele innych. Oczywiście Free może również edytować je zgodnie z własnymi preferencjami.

Szablon można wydrukować lub edytować i używać online; korzystanie z niego jest Free.

Przeczytaj również: ponad 10 darmowych szablonów planów podróży w Dokumentach Google, Excelu i Wordzie

7. Szablon Foodie Bucket List by Canva

Nigdy nie zapomnij zjeść wszystkich swoich ulubionych potraw, korzystając z szablonu Foodie Bucket List od Canva

Kto nie kocha jedzenia? Niezależnie od tego, czy jesteś zapalonym smakoszem, czy po prostu lubisz dobrze zjeść, Szablon Foodie Bucket List z Canvy jest idealny dla Ciebie.

Szablon ten został zaprojektowany, aby pomóc ci zorganizować i ustalić priorytety twoich kulinarnych celów i przygód. Możesz zacząć od listy swoich najważniejszych doświadczeń związanych z jedzeniem, takich jak wypróbowanie nowych restauracji, próbka egzotycznych potraw lub udoskonalenie przepisu.

Możesz także zanotować dania, które zauważyłeś na Instagramie i których nie możesz się doczekać, przepisy, które chcesz ugotować lub listę restauracji, które musisz odwiedzić.

Dzięki temu szablonowi Twoja podróż kulinarna będzie równie łatwa do zorganizowania, co ekscytująca.

8. Szablon Holiday Bucket List by The Downes Home

Zaplanuj idealny wypad dla siebie z szablonem Holiday Bucket List The Downes Home

Szukasz planu, który sprawi, że nadchodzące wakacje będą wyjątkowe, ale nie wiesz od czego zacząć? Co powiesz na stworzenie wakacyjnej listy rzeczy do zrobienia, aby uchwycić wszystkie zabawne i świąteczne rzeczy, które chcesz zrobić?

Z Wakacyjna lista rzeczy do zrobienia w domu Downesów pozwala łatwo zaplanować sezon świąteczny dzięki gotowej liście 24 ekscytujących aktywności, po jednej na każdy dzień poprzedzający Boże Narodzenie.

Wyobraź sobie, że spędzasz dni na pieczeniu ciasteczek, dekorowaniu choinki lub przytulnym wieczorze filmowym - wszystko zaplanowane tak, abyś nie przegapił ani chwili świątecznej radości.

Pod koniec sezonu będziesz mieć kolekcję cennych wspomnień, a może nawet kilka nowych tradycji do kontynuowania.

Bonus: Wypróbuj inne szablony świąteczne aby ułatwić sobie planowanie świąt.

9. Szablon Travel Bucket List by Szablon.Net

Skorzystaj z szablonu Travel Bucket List Template.Net, aby uzyskać szczegółowy przegląd wszystkich miejsc, które planujesz odwiedzić

Podróż do nowego kraju jest zawsze ekscytująca, z tak wieloma rzeczami do zrobienia, miejscami do zobaczenia i potrawami do spróbowania.

W tym miejscu Szablon Travel Bucket List od Template.Net przydaje się.

Ten przyjazny dla użytkownika szablon pomaga stworzyć dobrze zorganizowany plan podróży z listą obowiązkowych działań, miejsc, które trzeba odwiedzić i kuchni, których trzeba spróbować w szerokim zakresie krajów. Uporządkowane lokalizacje według kontynentów, a następnie według krajów, ułatwiają znalezienie tego, czego szukasz.

Jeśli marzysz o nurkowaniu z rurką na Wielkiej Rafie Koralowej, podziwianiu Taj Mahal lub obserwowaniu zorzy polarnej, ten szablon sprawi, że nie przegapisz tych kultowych doświadczeń.

💡 Pro Tip: Planowanie podróży z wykorzystaniem AI doskonale radzą sobie z optymalizacją tras podróży, pomagając efektywnie pokonywać kolejne obszary. Podczas planowania podróży, która obejmuje miejsca takie jak Wielki Mur Chiński, AI może zasugerować najszybsze i najbardziej malownicze trasy.

10. Lista rzeczy do zrobienia dla par GDoc

Zorganizuj i zaplanuj wszystko, co chcesz zrobić ze swoim partnerem, korzystając z szablonu Couples Bucket List Template by GDoc

Szablon Szablon listy rzeczy do zrobienia dla par autorstwa GDoc oferuje 24 zabawne i romantyczne aktywności, które mają zbliżyć partnerów i dodać trochę emocji do powiązań. Ta lista oferuje coś dla każdej pary.

Szablon jest w pełni edytowalny, dzięki czemu można go niestandardowo dostosować do działań, które rezonują z wami obojgiem, takich jak napisanie szczerego listu miłosnego, adopcja psa ze schroniska dla zwierząt lub wspólne podjęcie nowego hobby.

Wszystko to można łatwo zrobić w Dokumentach Google, dzięki czemu listę można aktualizować w dowolnym momencie.

Zamień swoją listę wrażeń w przeżycia dzięki ClickUp

Listy marzeń to marzenia, które czekają na spełnienie. Nie pozwól im zniknąć. Zamiast tego przeżyj je w pełni i stwórz wspomnienia, które będziesz pielęgnować przez długi czas.

Dzięki ClickUp możesz zrobić dokładnie to. Jego konfigurowalne szablony, wiele widoków i narzędzia do ustalania priorytetów pozwalają uchwycić zarówno osobiste, jak i zawodowe marzenia i wyświetlać je bezpośrednio w obszarze roboczym.

W ten sposób będziesz codziennie widział swoje marzenia i pozostaniesz zmotywowany do ich realizacji. Na co czekasz? Zarejestruj się w ClickUp za Free już dziś!