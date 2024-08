10 Free szablonów postanowień noworocznych na 2024 rok

Ile razy zdarzyło ci się powiedzieć: "Nowy rok, nowy ja" tylko po to, by kilka tygodni (lub dni) po 1 stycznia powrócić do starych nawyków? Nie martw się, to nie tylko ty! Badania pokazują że ludzie zazwyczaj nie są zbyt skuteczni w powodzeniu w dotrzymywaniu swoich postanowień.

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się wrócić na siłownię, czy powiedzieć "nie" śmieciowemu jedzeniu, postanowienia noworoczne mogą przynieść pozytywne zmiany w twoim życiu - o ile będziesz się ich trzymać. Oczywiście, to najtrudniejsza część.

Szablony postanowień noworocznych mogą pomóc w ustawieniu się na powodzenie i osiągnięciu wszystkiego, co znajduje się na liście. Zawierają one gotowe sekcje, które umożliwiają ustawienie i śledzenie krótko- i długoterminowe cele , tworzenie list do zrobienia , ustalanie priorytetów dla określonych zadań i rozliczaj się z każdego rozwiązania.

Tutaj omówimy 10 najlepszych szablonów postanowień noworocznych, które pomogą ci zmienić marzenia w rzeczywistość. 🧑‍🎄

Co to jest szablon postanowienia noworocznego?

Postanowienia noworoczne mają na celu zapoczątkowanie pozytywnych zmian, poprawę osobistych nawyków i poprawę ogólnego samopoczucia. Według badań zazwyczaj koncentrują się one na poprawie zdrowia psychicznego i fizycznego.

Szablony postanowień noworocznych mogą pomóc ci złożyć obietnice na piśmie, monitorować postępy i pozostać na właściwej drodze do osiągnięcia celów. Są one dostarczane z gotowymi sekcjami, które można dostosować do swoich celów i rozliczać się z nich.

Szablony te zapewniają jasność i skupienie, utrzymują organizację i motywację, pomagają z zarządzanie czasem i pozwalają na autorefleksję i wizualizację swoich celów.

Ustanawiaj mierzalne cele dla zadań i projektów z automatycznym postępem, aby skuteczniej osiągać cele ze zdefiniowanymi ośmioma czasu i wymiernymi celami

Szablony postanowień noworocznych mają wiele form i kształtów. Niektóre pozwalają podzielić swoje postanowienia na plany dzienne lub cele tygodniowe podczas gdy inne koncentrują się na konkretnym aspekcie życia i pozwalają na zapisywanie prywatnych i cele związane z pracą i aspiracje. Do Ciebie należy wybór szablonu, który będzie zgodny z Twoimi planami na nadchodzący rok.

Co składa się na dobry szablon postanowień noworocznych?

Wpisz w Google "szablony postanowień noworocznych", a otrzymasz setki wyników, co sprawia, że znalezienie tego właściwego jest nie lada wyzwaniem. Jeśli chcesz szablonu, który pomoże ci ustawić cele i trzymać się ich, upewnij się, że zawiera on następujące elementy:

Sekcje do definiowania celów: Powinien mieć jasno zorganizowane obszary, w których można zapisać różne cele i nakreślić sposoby, aby śledzenia ich w czasie Plan działania: Szablon powinien oferować wystarczającą przestrzeń na wyszczególnienie, w jaki sposób osiągniesz swoje cele. Powinieneś mieć możliwość tworzenia i kategoryzowania zadań oraz ustawienia terminów w celu utrzymania odpowiedzialności Funkcje śledzenia: Powinien umożliwiać konfigurację wskaźników do monitorowania postępów Możliwość dostosowania: Poszukaj funkcji, które pozwolą ci spersonalizować sekcje, aby zapewnić ich zgodność z twoimi preferencjami Przestrzeń na dodatkowe notatki: Szablon powinien mieć wyznaczoną przestrzeń do zapisywania myśli i uczuć, afirmacji, cytatów lub wyzwań, które możesz napotkać na swojej drodze do osiągnięcia celów

Widok śledzenia czasu w zadaniach i lokalizacjach dla uproszczonego wglądu w ogólny postęp zespołu

10 szablonów postanowień noworocznych, które wprowadzą pozytywne zmiany w twoim życiu

Przejrzeliśmy dziesiątki szablonów postanowień noworocznych i wybraliśmy 10 najlepszych, które wyróżniają się swoją funkcją, łatwością obsługi i estetyką. Sprawdź je i znajdź ten, który pomoże ci nakreślić i osiągnąć twoje cele! 😍

1. Szablon postanowień noworocznych ClickUp

Skorzystaj z szablonu postanowień noworocznych ClickUp, aby ustawić i uporządkować cele oraz wizualizować postępy

Chcesz trzymać swoje postanowienia noworoczne w jednym miejscu, planować z wyprzedzeniem i sprawić, by śledzenie postępów było dziecinnie proste? Szablon Szablon postanowień noworocznych ClickUp oferuje dokładnie to, czego potrzebujesz!

Dzięki temu szablonowi możesz dostosować spersonalizowany plan dla swoich postanowień, śledzić kamienie milowe na przestrzeni lat, wizualizować swoje postępy i pozostać zmotywowanym. 💪

Szablon zawiera dwa widoki. Pierwszy z nich to Widok listy gdzie utworzysz zadanie dla każdej rozdzielczości. Użyj Pola niestandardowe takie jak status, data rozpoczęcia i zakończenia, typ postanowienia i postęp w realizacji celu, aby zapewnić szczegółowe informacje na temat postanowień i ułatwić ich śledzenie. Pole niestandardowe Rok ułatwia planowanie - możesz tworzyć postanowienia na wiele lat do przodu, jeśli lubisz myśleć długoterminowo.

Drugi widok (Rok) jest Tablica Kanban skierowana do wszystkich myślących przyszłościowo. Przedstawia ona zadania (postanowienia) z poprzedniego widoku jako karty i sortuje je na podstawie roku, do którego należą. Jeśli nie chcesz tworzyć długoterminowych planów i chcesz skupić się tylko na bieżącym roku, możesz posortować karty zadań według innego kryterium (takiego jak priorytet lub termin realizacji).

2. Szablon przeglądu roku ClickUp

Szablon ClickUp Year in Review pozwala stworzyć retrospekcję mijającego roku i świętować swoje osiągnięcia

Myślenie o przyszłości to świetny sposób na poprawę umiejętności organizacyjnych i skupienie się na swoich celach. Nie należy jednak lekceważyć mocy patrzenia wstecz - pomaga to zrozumieć, jak bardzo się poprawiłeś i może być doskonałą podstawą do tworzenia przyszłych planów. The Szablon podsumowania roku ClickUp pozwala zastanowić się nad postępami, przeanalizować wydajność i wykorzystać te informacje jako paliwo do ustawienia nowych celów i dążenia do nich z pełną prędkością. 🚗

Ten szablon jest oparty na Dokumenty ClickUp to unikalna funkcja platformy, która pozwala tworzyć, edytować, udostępniać, zarządzać i zapisywać dokumenty. Oferuje możliwość personalizacji i wsparcie dla współpracy.

Szablon Year in Review oferuje 12 sekcji - po jednej na każdy miesiąc roku. Strona główna zawiera również miejsce na informacje osobiste (takie jak imię i nazwisko, zawód i wiek) oraz główne cele.

Po kliknięciu na konkretny miesiąc, zobaczysz następujące podsekcje (są one takie same dla każdego miesiąca):

Wygrane : Lista, na której podsumowujesz najważniejsze wydarzenia miesiąca

: Lista, na której podsumowujesz najważniejsze wydarzenia miesiąca Migawki : Zbiór zdjęć z krótkimi podpisami

: Zbiór zdjęć z krótkimi podpisami Plany na przyszłość: Lista elementów z "bucket list"

Możesz dodać dodatkowe strony, jeśli chcesz stworzyć podsumowanie całego roku lub nakreślić przyszłe cele i plany.

3. Szablon celów rocznych ClickUp

Śledź swoje cele dzięki szablonowi celów rocznych ClickUp

Chcesz nakreślić swoje cele osobiste i biznesowe, ale oddzielić je od siebie, aby ułatwić zarządzanie i śledzenie? Szablon Szablon celów rocznych ClickUp oferuje właśnie to!

Jest on podzielony na dwie sekcje - jedna skupia się na osobistych planach i celach, podczas gdy druga koncentruje się na biznesie. Obie sekcje skupiają się na SMART (konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie) cele. Masz przestrzeń na uwzględnienie celów, wskaźników do śledzenia postępów i realistycznych terminów.

Obie sekcje wyglądają niemal identycznie - nakreślasz informacje osobiste lub biznesowe i omawiasz cele SMART oraz kroki potrzebne do ich osiągnięcia. Sekcja Business Yearly Goals ma dodatkowe miejsce na zarządzanie ryzykiem i to tutaj omówisz potencjalne problemy i przeszkody, które mogą pojawić się po drodze i uniemożliwić ci osiągnięcie celów.

Ponieważ ClickUp wspiera współpracę, możesz pracować nad celami biznesowymi wraz z członkami zespołu, aby upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie (i to dosłownie!)

Możesz także dodawać nowe dokumenty ClickUp do szablonu, niestandardowe strony i tworzyć unikalne środowisko, w którym praca będzie przyjemnością.

4. Szablon listy do zrobienia w kalendarzu ClickUp

Ustaw, zorganizuj i wizualizuj swoje cele za pomocą szablonu listy rzeczy do zrobienia ClickUp Calendar

Zarządzanie harmonogramem pełnym spotkań może być prawdziwym bólem głowy, jeśli nie jesteś na szczycie swojej gry. Ponieważ wszyscy wiemy, że spóźnianie się na spotkania jest nieprofesjonalne, skorzystaj z szablonu Szablon listy do zrobienia w kalendarzu ClickUp aby planować i organizować swój harmonogram w najdrobniejszych szczegółach.

Szablon ten oferuje cztery widoki:

Prośba o spotkanie Harmonogramy Według roli Według kategorii

Widok Meeting Request (Wniosek o spotkanie) jest Formularz ClickUp -Jest to formularz, którego używają Twoi współpracownicy lub zewnętrzni interesariusze do planowania spotkań z Tobą. Formularz zawiera pytania dotyczące imienia i nazwiska osoby zgłaszającej, roli, kategorii, agendy, daty rozpoczęcia i terminu oraz priorytetu.

Informacje podane w formularzu automatycznie przekładają się na widok Harmonogramy, czyli listę z przeglądem wszystkich zaplanowanych spotkań. Każde zadanie jest nazwane imieniem i nazwiskiem osoby zgłaszającej, a do formularza można dodać pola niestandardowe dla kategorii, roli, priorytetu i innych szczegółów.

Według roli i według kategorii to widoki kalendarza przedstawiające zaplanowane spotkania oznaczone kolorami zgodnie z rolą osoby zgłaszającej lub kategorią spotkania. Oba widoki wyświetlają spotkania w podziale na miesiące, ale można to zmienić na w podziale na dni, w podziale na cztery dni lub w podziale na tygodnie.

Szablonu można używać do dostosowywania osobistych harmonogramów, a także wpisywania wizyt u dentysty, treningów na siłowni, czasu spędzonego z przyjaciółmi, zajęć jogi i innych aktywności w celu utrzymania wydajności i organizacji dni. 🏋️

5. Szablon rocznych celów ClickUp

Skorzystaj z szablonu rocznych celów ClickUp, aby ustawić roczne cele, podzielić je na łatwe w zarządzaniu zadania i mierzyć postępy

Podzielenie rocznych celów na łatwiejsze do zarządzania części może pomóc w utrzymaniu koncentracji, ustaleniu priorytetów i śledzeniu postępów w czasie. Szablon Szablon rocznych celów ClickUp pozwala podzielić główne cele na miesięczne zadania, zmniejszając przytłoczenie i przynosząc poczucie spełnienia.

Ten szablon ClickUp Doc dzieli rok na kwartały, a następnie miesiące, pozwalając ci stworzyć "motyw przewodni" dla twoich celów. Na przykład, w pierwszym kwartale możesz skupić się na sprawności fizycznej i nakreślić cele związane z poprawą zdrowia fizycznego (takie jak zdrowsze odżywianie, chodzenie na siłownię lub spacerowanie 30 minut dziennie). W drugim kwartale możesz kontynuować swoje nawyki fitness, ale skupić się na ustawieniu celów rozwojowych - na przykład możesz nauczyć się piec chleb lub rozpocząć naukę hiszpańskiego.

Szablon jest konfigurowalny, dzięki czemu można kolorować kolumny, aktualizować cele, dodawać obrazy, tworzyć nowe strony, udostępniać dokument członkowi rodziny, znajomemu lub współpracownikowi i regularnie sprawdzać postępy.

Skorzystaj z ostatniej sekcji szablonu (Notatki), aby zapisać swoje wzloty i upadki, śledzić kamienie milowe rozwoju osobistego (nawet z poprzedniego roku) i nakreślić, w jaki sposób poprawiłeś lub przyjąłeś nowe nawyki w miarę upływu czasu.

6. Szablon listy aktywności ClickUp

Organizuj i planuj wszystkie swoje działania w jednym miejscu dzięki szablonowi listy aktywności ClickUp

Duże postanowienia noworoczne często muszą być podzielone na mniejsze części - w ten sposób można wprowadzać zmiany krok po kroku, zmniejszyć stres i monitorować postępy. Szablon Szablon listy aktywności ClickUp umożliwia utworzenie listy do zrobienia aby zrealizować swoje noworoczne postanowienia, zmaksymalizować wydajność i utrzymać się na właściwej ścieżce.

Jest to szablon zadania, co oznacza, że pojawia się w innym szablonie jako osobne zadanie. Na pierwszy rzut oka to nic innego jak lista do zrobienia. Ale jeśli użyjesz go prawidłowo, może on przyspieszyć wysiłki zmierzające do osiągnięcia rocznych lub miesięcznych celów.

Powiedzmy, że twoim celem jest zakup nowego samochodu. Zwykle nie jest to jednak tak proste, jak wejście do salonu dealerskiego, wybranie ładnie wyglądającego pojazdu i podpisanie umowy.

Musisz sprawdzić różne modele, zaoszczędzić pieniądze, skonsultować się z rodziną, rozważyć opcje finansowania itp. Ten szablon pozwala na nakreślenie wszystkich tych działań w formie listy do zrobienia. Utwórz zadania i podzadania, ustaw zależności między zadaniami i zostawiaj notatki podczas kompilowania informacji.

Odhaczanie kolejnych elementów na liście upewni cię, że jesteś o krok bliżej i poprawi twoje morale w ustawieniu celów. Tak więc, zacznij odhaczać te rzeczy do zrobienia ze swojej rocznej listy rzeczy do zrobienia już teraz! ✔️

7. Szablon listy urlopów ClickUp

Szablon wakacyjnej listy kontrolnej ClickUp

Przygotowania do wakacji są zabawne i ekscytujące, ale wymagają również szczegółowego planu i organizacji, jeśli chcesz jak najlepiej je wykorzystać. Szablon Szablon listy wakacyjnej ClickUp może wyeliminować stres związany z pakowaniem, usprawnić przygotowania, oddelegować zadania członkom rodziny i zapewnić, że jesteś w 100% gotowy do podróży! ⛷️

Szablon oferuje trzy widoki, które pomogą Ci spakować się na wakacje, nie pomijając żadnych ważnych elementów.

Pierwszy widok to Przedmioty - lista zawierająca wszystko, czego potrzebujesz na wakacjach, od kremu do opalania po dokumenty i leki. Utwórz nowe zadanie dla każdego elementu i podaj szczegóły za pomocą pól niestandardowych ClickUp. Domyślnie dostępne są pola takie jak Status, Podróże wakacyjne i Ilość, ale możesz dodać nowe, takie jak Osoby lub Data.

Widok Item Status to tablica Kanban wyświetlająca zadania z poprzedniego widoku w postaci kart posortowanych według statusu (Do spakowania, Do kupienia, Spakowane i Spakowane). Wizualizuje elementy, które już spakowałeś i zapewnia, że nie zapomnisz kupić innych niezbędnych rzeczy.

Widok To Buy to w zasadzie lista zakupów - zawiera wszystkie elementy, które musisz kupić na wakacje, posortowane według ich priorytetów. Po zakupie elementu, zmień jego status, a zniknie on z listy.

8. Szablon listy życzeń ClickUp

Skorzystaj z szablonu ClickUp Bucket List Template, aby uporządkować swoje najważniejsze zadania

Chcesz stworzyć listę rzeczy, które chciałbyś wypróbować, odwiedzić lub zrobić, ale nie znalazłeś odpowiedniego sposobu na zrobienie tego? Nie musisz już tego robić - Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp to wszystko, czego potrzebujesz, aby nakreślić swoje marzenia i zwizualizować kroki do ich osiągnięcia. ✨

Ten szablon folderu jest podzielony na trzy sekcje, w których można uporządkować elementy listy marzeń:

Potrawy do spróbowania Miejsca do odkrycia Aktywności

Każda sekcja ma dwa widoki. Pierwszy widok to lista, na której tworzysz zadania (elementy bucket list) i podajesz szczegóły za pomocą pól niestandardowych ClickUp, takich jak status, termin realizacji, satysfakcja, miejsce docelowe i zaangażowane osoby.

Drugi widok (Fun Rating) to Tablica Kanban z kartami zadań ułożonymi na podstawie ich oceny Satysfakcji z poprzedniego widoku.

Jeśli przejdziesz do poziomu folderu (naciskając Bucket List po lewej stronie ekranu), otrzymasz przegląd wszystkich wprowadzonych elementów listy bucket, posortowanych według ich statusu. Przełączaj widoki, aby filtrować elementy według oceny, kontynentu lub osób i rozpocznij swój cel w kierunku samodoskonalenia lub lepszych podróży.

9. Szablon postanowień noworocznych Excel autorstwa Chandoo

Skorzystaj z szablonu Excel New Year's Resolution Template by Chandoo, aby nakreślić swoje cele i z łatwością wykreślić je jeden po drugim

Jeśli cenisz sobie prostotę i nie potrzebujesz rozbudowanego szablonu postanowień noworocznych, Excel New Year's Resolution Template by Chandoo wystarczy do zrobienia tego na całej stronie lub w arkuszu kalkulacyjnym.

Ten szablon postanowień noworocznych w Excelu to w zasadzie lista rzeczy do zrobienia zawierająca 101 pozycji, które powinieneś zakończyć w ciągu 1001 dni. Oczywiście nie musisz korzystać z wpisów zawartych w szablonie - usuń tekst i stwórz własne zadania, które chcesz zrealizować w przyszłości.

Wszystko jest konfigurowalne, więc możesz zmienić tytuł, datę rozpoczęcia i datę końcową. We wstępnie sformatowanym polu do wykonania zobaczysz, ile dni pozostało do daty końcowej, co pozwoli ci odpowiednio zarządzać czasem.

Po zakończeniu zadania, zaznacz pole wyboru obok niego. Zadanie zostanie podświetlone, a pasek postępu nad tabelą odpowiednio się przesunie.

10. Szablon listy postanowień noworocznych Canva

Szablon listy postanowień noworocznych Canva stanowi doskonałą podstawę do ustawienia celów na nadchodzący rok

Tak, możesz zapisać swoje noworoczne postanowienia na kartce papieru, ale gdzie w tym zabawa? Szablon Canva New Year's Resolution List pozwoli ci pójść na całość i nadać liście wspaniały wygląd, na jaki zasługuje!

Szablon pełni funkcję jednej strony, na której można nakreślić swoje postanowienia. Charakteryzuje się biało-złotym designem i dużą ilością miejsca na plany i cele.

Piękno tego szablonu tkwi w możliwości jego dostosowania - każdy element można zmodyfikować według własnych upodobań! Wybierz swoje ulubione kolory, załącz pliki, twórz nowe strony, rysuj i pisz własną historię noworocznych postanowień. ✍️

Nasza sugestia? Użyj pierwszej strony, aby podsumować swoje postanowienia i utwórz nowe strony, aby omówić każde z nich bardziej szczegółowo. Zostaw trochę miejsca na zapisywanie swoich przemyśleń i śledzenie postępów.

Szablony postanowień noworocznych: Wizualizuj i realizuj swoje marzenia

Przedstawione przez nas szablony oferują wszystko, czego potrzebujesz, aby zapisać, zwizualizować i zorganizować swoje postanowienia noworoczne. Ich funkcje pomogą ci pozostać na właściwej ścieżce i utrzymają motywację do osiągnięcia wszystkiego na twojej liście.🎄

Zaprezentowane szablony ClickUp to tylko ułamek możliwości platformy z imponującą biblioteką ponad 1000 opcji do różnych celów. Zarejestruj się w ClickUp i zapoznaj się z wyborem szablonów, a także dziesiątkami funkcji dla projektów i zarządzanie zadaniami , współpraca w zespole burza mózgów i organizacja.