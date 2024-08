Jak wdrożyć GIST Framework do planowania produktu?

Stworzenie zwycięskiego produktu jest trudne. Pomiędzy oryginalnym pomysłem, dopasowaniem produktu do rynku, projektowaniem, rozwojem i iteracjami istnieją setki ruchomych części. Większe produkty, takie jak aplikacje dla przedsiębiorstw lub aplikacje na dużą skalę, takie jak aplikacje społecznościowe, mają miliony aspektów działających w tandemie.

Zarządzanie tym wszystkim wymaga solidnego, ale elastycznego podejścia strategicznego. Jednym z podejść zyskujących popularność w ostatnim czasie jest framework GIST.

Przyjrzyjmy się bliżej tej koncepcji.

Czym jest plan GIST?

GIST framework (Źródło: itamargilad.com )

GIST to skrót od Celów, Pomysłów, Projektów Kroków i Zadań.

Struktura GIST jest zwinną planowanie produktu podejście mające na celu skupienie zadań na celach, wyeliminowanie niepotrzebnych kosztów zarządzania i zwiększenie elastyczności zespołu inżynierów.

Stworzony przez Itamara Gilada podczas pracy w Google, GIST oferuje alternatywę dla korzystania z map drogowych w procesie rozwoju produktu . GIST łączy cele organizacyjne z codziennymi zadaniami w sposób liniowy. Tworzy linię wzroku od dużych celów, takich jak zwiększenie przychodów, do codziennych zadań, takich jak "wyeliminowanie tego błędu"

GIST oferuje różne horyzonty planu dla każdej sceny. Na przykład, można ustawić cele na kwartał i planować zadania na tydzień/sprint. Wykorzystuje również różne rodzaje narzędzi do śledzenia postępów.

Zobaczmy, jak to zazwyczaj wygląda.

Składniki planu GIST

Jak już wspomnieliśmy, struktura GIST do planowania produktu składa się z czterech kluczowych elementów: Cele, Pomysły, Projekty Kroków i Zadania. Każdy z nich odgrywa ważną rolę. Oto jak.

Cele

Ramy GIST opierają się na przekonaniu, że jeśli dasz swoim teamom ich cele, znajdą one najlepszy sposób, aby je osiągnąć. W wyniku tego, cele w GIST są następujące:

Zgodne ze strategią firmy

Wyrażone jako mierzalne pożądane wyniki

Odpowiadają na pytania dotyczące celu i uzasadnienia projektu

Ustawione na dłuższy okres, zazwyczaj rok

Pomysły

Pomysły odnoszą się do potencjalnych ścieżek, dzięki którym zespół może osiągnąć swoje cele. Ogólnie rzecz biorąc, są one hipotetyczne, co oznacza, że na tym kroku Teams bada wszystkie możliwości - bez osądzania - aby wybrać najlepszą drogę naprzód.

Oczekuje się, że ta faza przyniesie wiele potencjalnie dobrych pomysłów. Po uzyskaniu banku nowych pomysłów, Teams nadają im priorytety w oparciu o dowody, aby je przetestować i zoptymalizować pod kątem wdrożenia.

Projekty kroków

Pomysły, którym nadano priorytety w poprzednim kroku, są teraz ostrożnie realizowane. Każdy projekt etapowy trwa nie dłużej niż 10 tygodni, a jego celem jest przetestowanie pomysłu. Projekty kroków to:

Używane do testowania pomysłów

Celowo małe

Ograniczone do krótkiego czasu trwania

Mniejsze inwestycje w zasoby

Zaprojektowane do szybkiego uczenia się

Zadania

Na tej scenie każdy projekt jest dzielony na zadania i zarządzany za pomocą sprawdzonych technik zarządzania projektami.

Przejście od map drogowych produktów do planowania GIST

Jeśli w procesie planowania korzystałeś z klasycznych map drogowych produktów, model GIST może wydawać się nieco niekonwencjonalny. Trzeba przyznać, że jest to wyjątkowa struktura, która odniosła wiele powodzeń.

Mapy drogowe to niezwykle popularny sposób, w jaki Teams przeprowadzają planowanie produktu. Są używane od lat, menedżerowie produktu czują się z nimi komfortowo i działają. Dlaczego więc warto rozważyć alternatywę? Zobaczmy.

Zwinność

Jak mówi Gilad, "zwinny rozwój zajął się wodospadem projektów, ale nie zmienił wodospadu planów" Tworzenie szablonów map drogowych technologii i briefów produktowych było postrzegane jako działanie strategiczne, zrobione raz w roku, które szybko się zdezaktualizowało.

Planowanie GIST zapewnia większą zwinność w całym procesie, koncentrując się na małych jednostkach projektu mapa drogowa zarządzania projektami zamiast kilku dużych projektów, które trwają miesiącami.

Terminowość

Mapy drogowe produktów mogą wypaść z synchronizacji, gdy nastąpi zmiana na rynku, oczekiwania klientów, a nawet zmiana prerogatyw organizacyjnych. GIST utrzymuje zespół w stanie adaptacji, rekalibrując pomysły, projekty kroków i zadania w regularnych odstępach czasu.

Szanse na powodzenie

Mapa drogowa zawiera pomysły i plany, które w przeciwnym razie nie zostałyby przetestowane. Na przykład, może zawierać funkcję, która nie została zweryfikowana przez rynek. GIST eliminuje ten problem, tworząc małe (zazwyczaj 10-tygodniowe) projekty kroków, naprawdę umożliwiając zespołom szybkie niepowodzenie.

Szanse na powodzenie

Mapy drogowe produktów są często tworzone przez kierownictwo wyższego szczebla lub liderów produktu, którzy definiują ścieżkę, którą muszą podążać zespoły. Innymi słowy, pomysły często pochodzą z góry. GIST tworzy przestrzeń, w której każdy członek zespołu może przedstawiać pomysły bez osądzania, wspierając kreatywność i innowacyjność. Jest to bardzo ważne, jeśli masz nadzieję wykorzystać zbiorowy talent i kreatywność w swoim zespole.

Współpraca

Mapy drogowe produktów są często tworzone przez kierownictwo wyższego szczebla, określając ścieżkę, którą muszą podążać zespoły. Pomysły często pochodzą z góry. GIST tworzy przestrzeń, w której każdy członek zespołu może przedstawiać swoje pomysły bez osądzania, wspierając kreatywność i innowacyjność.

Obiektywizm

W tradycyjnym rozwoju produktu pomysły są akceptowane lub odrzucane na podstawie subiektywnych opinii. GIST oferuje obiektywne ramy do ustalania priorytetów i testowania pomysłów, co może zdemokratyzować decyzje i zmaksymalizować szanse na powodzenie.

Jeśli jesteś przekonany, przejdźmy do najlepszych praktyk wdrażania GIST w Twojej organizacji.

Wdrażanie GIST Framework w Zarządzaniu Produktami

Każde nowe podejście to zmiana, na którą zespół może być oporny. Dokonanie przejścia wymaga również skutecznego zarządzania zmianą. Zobaczmy, co można zrobić, aby zrobić to płynniej.

1. Wybierz swój zestaw narzędzi

Zanim wyrzucisz swoje mapy drogowe i wprowadzisz GIST w życie, zastanów się nad swoim zestawem narzędzi. Na przykład, możesz używać arkuszy kalkulacyjnych do banku pomysłów, narzędzia do zarządzania projektami do zadań i zupełnie innego systemu do śledzenia metryk.

Chociaż jest to dość powszechne, jest również nieefektywne, powodując zmęczenie narzędziami. Wybierz narzędzie, które umożliwia ustawienie celów, śledzenie pomysłów, dzielenie ich na projekty, tworzenie zadań i monitorowanie postępów w jednym miejscu. ClickUp dla Teamów produktowych to wszystko i jeszcze więcej.

Użyj Cele ClickUp aby ustawić cele lub oKR produktów niezależnie od tego, czy są to cele liczbowe, pieniężne, prawda/fałsz czy zadania. Możesz bezpośrednio połączyć te cele z każdym krokiem projektu, traktując je jako sprinty i ustawiając cele sprintów.

cele i postępy z ClickUp Goals_

Użycie Dokumenty ClickUp aby utrzymać swój bank pomysłów. Użyj szablony planów projektów do strukturyzacji i zarządzania projektami krok po kroku.

Użyj Zadania ClickUp aby utworzyć widok listy zaległych pomysłów. Użyj go jako swojego oprogramowanie do zarządzania zadaniami do planowania zadań o najwyższym priorytecie, dodawania osób przypisanych, tworzenia list kontrolnych dla kryteriów akceptacji, śledzenia czasu, mierzenia postępów i nie tylko - wszystko w ClickUp.

potężne i wielopłaszczyznowe ClickUp Tasks_

2. Edukowanie teamu

Jeśli chcesz mieć pewność, że członkowie Twojego zespołu nie wrócą do starych nawyków, musisz ich edukować na temat GIST i zdobyć ich poparcie. Zbierz zespół w wirtualnym obszarze roboczym, takim jak Tablica ClickUp i przeprowadzić ich przez strategię zarządzania produktem . Połącz to z GIST, malując dla nich jasny obraz.

tablica ClickUp do nauki i udostępniania pomysłów_

Jeśli masz już mapę drogową rozwoju produktu, możesz również przeprowadzić zespół przez transformację. Spróbuj tego Szablon mapy drogowej rozwoju produktu ClickUp aby nakreślić długoterminowe cele i priorytety. Skorzystaj z nich, aby zademonstrować zespołowi, w jaki sposób GIST lepiej odpowiadałby ich potrzebom.

Poproś o komentarze i informacje zwrotne od każdego członka zespołu. Traktuj obiekcje z wdziękiem i w razie potrzeby uwzględniaj je w przyszłej komunikacji. Wspólnie z zespołem buduj systemy ustalania priorytetów pomysłów, planowania projektów kroków itp. W miarę postępów, włącz GIST jako jedną z obowiązkowych umiejętności zarządzania produktem.

3. Zmień swoje praktyki

Powoli zacznij integrować podejście GIST z planowaniem produktu. Używaj go w rocznym ustawieniu celów, kwartalnych przeglądach, aż do planowania sprintów. Zminimalizuj używanie mapy drogowej produktu jako głównego widoku oprogramowania i używaj strategii produktu jako gwiazdy północnej.

Jeśli nie masz jeszcze jej udokumentowanej, zacznij bez wysiłku od Szablon strategii produktowej ClickUp . Można również próbkować różne opcje dla szablony strategii produktu dostępne dla Ciebie.

Wybierz jeden i ustaw fundament. Następnie przejdź przez cele, pomysły, projekty kroków i zadania, zawsze w tej kolejności.

4. Mierz i dostosowuj

Na koniec każdego projektu krok po kroku wykonaj zwinne czynności polegające na zmierzeniu wyników, przeprowadzeniu retrospektywy i zapewnieniu ciągłego doskonalenia. Używaj Pulpit ClickUp do monitorowania postępów w realizacji wybranych celów.

pulpit nawigacyjny ClickUp do pomiaru postępów_

Pamiętaj, że głównym celem GIST jest szybkie przetestowanie wielu pomysłów. Dlatego na koniec bądź ze sobą szczery i zbadaj, czy twój eksperyment zakończył się powodzeniem, czy też nie.

Rozwój produktu dzięki ClickUp

Zwycięskie produkty wymagają solidnego planu i konsekwentnej realizacji. Podczas gdy część wykonawcza przeszła niezliczone iteracje i ulepszenia, plan pozostał tradycyjny. Zwłaszcza z mapą drogową produktu jako przewodnikiem, plany są odległe od celu, a zadania często nie są zsynchronizowane.

Ramy GIST to zmieniają. Wykorzystuje najlepsze techniki planowania produktu i zarządzania projektami, aby stworzyć proces o znacznie większych szansach na powodzenie. Wykorzystuje narzędzia na każdej scenie dla lepszej widoczności i możliwości adaptacji. Daje przedsiębiorstwom i dużym teamom energię lean startup.

Podstawową zaletą oferowaną przez ClickUp jest to, że jest czymś więcej niż tylko oprogramowanie do planowania strategicznego . ClickUp konsoliduje wszystkie narzędzia potrzebne do wdrożenia ram GIST w jednym miejscu.

Ustawienie i śledzenie celów. Przechwytuj i przeglądaj pomysły. Projektuj i planuj podprojekty. Przypisywanie i wykonywanie zadań. Monitorowanie postępów. Wprowadzanie ulepszeń. Powtarzaj i powtarzaj.

Usprawnij planowanie produktu w swojej organizacji. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś .