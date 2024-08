Rozwój produktu na wyższym poziomie dzięki szablonom Kano Free

Sformułowanie "To wymaganie klienta najwyraźniej prześlizgnęło się przez szczeliny" może sprawić, że nawet najbardziej doświadczone zespoły produktowe wzdrygną się.

Nawet w organizacjach zbudowanych na rdzeniu niestandardowe podejście do klienta produkty lub funkcje są często opracowywane na podstawie specyfikacji technicznych, a nie tego, czego chcą niestandardowi klienci.

Aby zrozumieć, jakie funkcje ekscytują klientów, wiele organizacji używa priorytetyzacja funkcji strategie, a popularnym sposobem kategoryzacji tych funkcji według priorytetów jest model Kano.

Na tym blogu zagłębimy się w model Kano. Udostępnimy również szablony, które pomogą Ci rozpocząć analizę satysfakcji klienta.

Czym są szablony modelu Kano?

Model Kano to wizualne narzędzie zaprojektowane do ustalania priorytetów funkcji produktu na podstawie opinii klientów.

Ta zwinna technika priorytetyzacji nadaje priorytet funkcjom, które spełniają oczekiwania klientów i prowadzą do wyższego przyjęcia produktu. Pomaga to zbudować produkt prawdziwie zorientowany na klienta.

Korzystając z szablonu Kano Model, można uzyskać ustrukturyzowane podejście do kategoryzowania preferencji klientów na pięć odrębnych kategorii funkcji.

Pięć kategorii modelu Kano:

Podstawowe (must-haves): Są to podstawowe funkcje, których klienci oczekują w standardzie. Ich brak prowadzi do niezadowolenia, podczas gdy ich obecność jest podstawowym oczekiwaniem

Są to podstawowe funkcje, których klienci oczekują w standardzie. Ich brak prowadzi do niezadowolenia, podczas gdy ich obecność jest podstawowym oczekiwaniem Wydajność (oczekiwania): Te funkcje mają bezpośredni wpływ na zadowolenie klientów. Im lepiej działają, tym niestandardowi klienci są bardziej zadowoleni

Te funkcje mają bezpośredni wpływ na zadowolenie klientów. Im lepiej działają, tym niestandardowi klienci są bardziej zadowoleni Ekscytujące (delighters): Te nieoczekiwane funkcje wykraczają poza oczekiwania klientów, wywołując pozytywne uczucia i zwiększając satysfakcję

Te nieoczekiwane funkcje wykraczają poza oczekiwania klientów, wywołując pozytywne uczucia i zwiększając satysfakcję Obojętne: Te funkcje mają niewielki lub żaden wpływ na zadowolenie klientów, niezależnie od tego, czy są obecne, czy nie

Te funkcje mają niewielki lub żaden wpływ na zadowolenie klientów, niezależnie od tego, czy są obecne, czy nie Odwrotne (niezadowolenie): Zaskakująco (lub nie), te funkcje zmniejszają zadowolenie klientów, gdy są obecne

Mapując opinie klientów na szablon Kano Model, zespoły produktowe mogą uzyskać cenny wgląd w to, co naprawdę ma znaczenie dla ich klientów.

Informacje te są niezbędne do ustalania priorytetów rozwoju funkcji, opracowywania hermetycznych strategii zarządzania produktem i ostatecznie dostarczanie doświadczeń, które przekraczają oczekiwania klientów.

Pro Tip: Podczas ustalania priorytetów funkcji, pomyśl o całej podróży klienta, a nie tylko o pojedynczym kroku w izolacji. Twoim celem jako menedżera produktu powinno być stworzenie momentów "Aha!" dla użytkownika; momentów, które wywołują zachwyt produktem i przekazują jego wartość.

**Co składa się na dobry szablon Kano?

Dobry szablon modelu Kano jest zbudowany przy użyciu ramy zarządzania produktem które koncentrują się na zrozumieniu psychologii niestandardowego klienta. Pozwala to przewidzieć, w jaki sposób każda funkcja produktu wpływa na wynik satysfakcji klienta (CSAT).

Dobry szablon Kano powinien mieć następujące kluczowe aspekty:

Prostota

Powinien być łatwy do zrozumienia i użycia, ponieważ nie jest przeznaczony tylko dla zespołów ds. rozwoju produktu lub technicznych, ale także dla projektantów, użytkowników, sprzedaży, wsparcia i innych działów.

Elastyczność

Powinien uwzględniać różne typy produktów i branże, umożliwiając niestandardowe dostosowanie do konkretnych potrzeb, z efektywnym wykorzystaniem wizualizacji,

Przejrzystość wizualna

Powinien przedstawiać, które działania i zadania mają wysoki lub niski priorytet.

Możliwości integracji

Szablon Kano Model powinien bez trudu integrować się z narzędziem do zarządzania produktem.

**Model Kano został po raz pierwszy opublikowany przez dr Noriaki Kano, profesora zarządzania jakością na Uniwersytecie Naukowym w Tokio, w 1984 roku. W tym czasie zadowolenie klientów zostało poprawione dzięki przetwarzaniu i analizie reklamacji oraz skupieniu się na popularnych funkcjach.

Free Kano Model Templates

Który szablon Kano Model wybrać?

Chociaż każdy model Kano koncentruje się na potrzebach klientów i atrybutach wydajności, nie każdy darmowy szablon spełni wszystkie wymagania.

Dobry szablon powinien pomóc uzyskać cenny wgląd w preferencje użytkowników, umożliwiając ciągłe doskonalenie produktu.

Aby ci pomóc, przygotowaliśmy listę najlepszych szablonów Kano Model, które można pobrać za darmo.

1. Szablon Tablicy ClickUp Kano Model

Szablon do tablicy ClickUp Kano Model

Kiedy myślisz o modelu Kano, być może widziałeś opcje, które koncentrują się na konkretnych aspektach doświadczenia klienta i spostrzeżeniach. Ale Szablon Tablicy Modelu Kano ClickUp przenosi planowanie funkcji rozwoju na wyższy poziom.

Ten przyjazny dla początkujących Tablica ClickUp szablon pomaga zespołowi ds. rozwoju produktu wizualizować i analizować opinie klientów. Sortuje on informacje zwrotne na podstawie wielu atrybutów w matrycy satysfakcji i osiągnięć klienta.

Szablon pozwala na:

Uzyskanie jasnego zrozumienia, które funkcje należy traktować priorytetowo w zależności od preferencji i spostrzeżeń klientów

Wizualizację i burzę mózgów tych funkcji z całym zespołem, prezentując informacje w łatwym do zrozumienia formacie tablicy

Odróżnić kluczowe funkcje od rzeczy niestandardowych, pomagając w tworzeniu prawdziwie zorientowanych na klienta produktów

Wszystkie powyższe elementy sprawiają, że szablon ten jest cennym zasobem dla menedżerów produktu i projektantów, którzy chcą zidentyfikować potrzeby klientów i usprawnić rozwój produktu poprzez wspólną analizę informacji zwrotnych.

Przeczytaj również: Strategie zarządzania klientami: Przewodnik po budowaniu doskonałych powiązań z klientami

2. Szablon matrycy funkcji produktu ClickUp

Szablon matrycy funkcji produktu ClickUp

Chociaż nie jest to dedykowany szablon Kano Model, Szablon matrycy funkcji produktu ClickUp oferuje unikalne podejście do przeprowadzania analizy modelu Kano.

Ten w pełni konfigurowalny szablon pomaga ustrukturyzować funkcje produktu poprzez zrozumienie celów i potrzeb odbiorców, umożliwiając ich kategoryzację na podstawie ważności i wymaganego wysiłku wewnętrznego.

Takie podejście może dostarczyć cennych informacji na temat tego, które funkcje są zgodne z różnymi kategoriami modelu Kano.

Szablon ten można wykorzystać do:

Szybko zidentyfikować funkcje o dużym wpływie, które wymagają natychmiastowej uwagi

Podejmować świadome decyzje o tym, gdzie inwestować wysiłki rozwojowe

Uzyskania jasnego przeglądu krajobrazu funkcji produktu

Dostosować matrycę do konkretnych potrzeb związanych z rozwojem produktu

Ten szablon planowania produktu jest idealny dla menedżerów produktu i zespołów programistycznych, które muszą stworzyć szczegółową mapę drogową produktu.

Pro Tip: Dodaj konkretne szczegóły do zadań za pomocą Pola niestandardowe ClickUp -które pomagają kategoryzować, filtrować i priorytetyzować pracę.

3. Szablon do pozycjonowania produktów ClickUp

Szablon pozycjonowania produktów ClickUp

Innym sposobem wdrożenia analizy Kano jest wykorzystanie jej do pozycjonowania i różnicowania produktów. Spróbuj Szablon pozycjonowania produktu ClickUp do zrobienia tego, ponieważ służy on jako podstawa dla wszystkich planów marketingowych produktu.

Chociaż nie jest to bezpośrednio szablon Kano Model, może przyczynić się do ogólnego powodzenia produktu, podkreślając, w jaki sposób produkt różni się od innych produktów konkurencji i zapewniając, że jest on zgodny z niestandardowymi potrzebami klientów.

Pomaga to w:

Wyczyszczone zdefiniować docelowe segmenty klientów. Zrozumienie odbiorców ma kluczowe znaczenie dla określenia, które funkcje są dla nich naprawdę cenne

Wyartykułować unikalne korzyści, jakie twój produkt oferuje niestandardowym klientom. Może to pomóc w zidentyfikowaniu potencjalnych funkcji, które wyróżniają produkt na tle konkurencji

Zrozumienie, jak twój produkt wypada na tle konkurencji. Może to ujawnić luki na rynku i możliwości stworzenia funkcji "must-have"

Dzięki skutecznemu wykorzystaniu tego szablonu można lepiej zrozumieć i pozycjonować swój produkt zgodnie z oczekiwaniami i preferencjami klientów, pomagając w tworzeniu pętli ciągłego doskonalenia i informacji zwrotnej.

4. Szablon mapy podróży klienta ClickUp

Szablon mapy podróży klienta ClickUp

Przyjmując nieco inne podejście do rozwoju produktu, możesz uchwycić oczekiwania klientów i zidentyfikować punkty bólu, mapując je na podróż w cyklu życia klienta. Szablon mapy podróży klienta ClickUp zapewnia wizualną reprezentację doświadczenia klienta, umożliwiając wskazanie możliwości zwiększenia jego satysfakcji.

Szablon ten pomaga w:

Mapę wszystkich interakcji klienta z produktem lub usługą

Wskazać obszary, w których klienci doświadczają frustracji lub wyzwań

Rozpoznać instancje, w których klienci są szczególnie zadowoleni

Łącząc mapę podróży klienta z analizą modelu Kano, można uzyskać całościowy widok doświadczenia klienta i ostatecznie ustalić priorytety funkcji, które wpłyną na satysfakcję.

Rozwój oprogramowania jest jednym z obszarów, do którego (ClickUp) jest mocno przystosowany. I mają wiele szablonów, od których możesz zacząć.

Scott Rushing, dyrektor, Research Information Systems, Wake Forest Baptist Health

5. Szablon ankiety satysfakcji klienta ClickUp

Szablon ankiety satysfakcji klienta ClickUp

Innym podejściem do rejestrowania spostrzeżeń i opinii klientów jest ich mapa do wyników satysfakcji klienta (CSAT). Takie podejście pomaga określić ilościowo funkcje, które wygenerują największe zadowolenie klientów i skutecznie skalować produkt. Szablon ankiety satysfakcji klienta ClickUp stanowi podstawę do gromadzenia niezbędnych danych do analizy modelu Kano.

Zadając celowe pytania dotyczące doświadczeń klientów i preferencji funkcji, możesz odkryć spostrzeżenia, które są zgodne z kategoriami modelu Kano, umożliwiając:

Tworzenie pytań ankietowych, które bezpośrednio odnoszą się do satysfakcji i oczekiwań w zakresie funkcji

Uwzględnienie pytań, które badają reakcje klientów zarówno na istniejące, jak i potencjalne funkcje

Zidentyfikować wzorce w odpowiedziach klientów, które wskazują potencjalne kategorie Kano

Połączenie tych spostrzeżeń z ankiety satysfakcji klienta z modelem Kano pozwala lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje klientów, poprawiając ogólny wynik satysfakcji.

pamiętaj: Zrozum, że poprawa satysfakcji klienta zaczyna się od ciągłej komunikacji i pętli informacji zwrotnych. Mogą to być cotygodniowe lub comiesięczne rozmowy indywidualne, ankiety, formularze i wstępne wrażenia po nowych wersjach.

Uzyskaj niestandardowe pytania ankietowe dla klientów w ciągu kilku sekund dzięki ClickUp Brain

Pro Tip: Generuj pytania ankietowe dla klientów za pomocą ClickUp Brain aby dostosować się do celów badawczych i grupy docelowej.

Analizuj opinie klientów za pomocą ClickUp

Zrozumienie i spotkanie się z oczekiwaniami klientów jest podstawą powodzenia produktu. Od odkrywanie produktu po wdrożenie, model Kano może być cennym zasobem dla teamów produktowych przy wprowadzaniu nowych funkcji do ich produktów i dostosowywaniu wysiłków rozwojowych w kierunku funkcji o wysokim poziomie satysfakcji.

Należy jednak pamiętać, że model Kano jest dynamicznym narzędziem, które wymaga ciągłej analizy i adaptacji. Dzięki regularnej ocenie opinii klientów i ponownej kalibracji strategii produktowej w oparciu o te spostrzeżenia, możesz dostarczać produkty, które przekraczają oczekiwania klientów i napędzają rozwój biznesu.

Korzystając z narzędzi takich jak ClickUp, możesz skutecznie zintegrować filozofię Modelu Kano z codzienną pracą, wdrażając ją do swoich projektów i planów rozwoju.

Powyższe szablony są dostępne za darmo i mają mnóstwo funkcji, które pozwalają zwiększyć wydajność i planowanie. Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby rozpocząć!