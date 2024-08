Wyprzedzić konkurencję: Przykłady benchmarkingu dla rozwoju biznesu

W połowie XX wieku Toyota była małym japońskim producentem samochodów, walczącym o konkurowanie z gigantami branży, takimi jak Ford i General Motors. Aby ulepszyć swoje procesy i produkty, Toyota zaczęła porównywać się z konkurencją.

Toyota wysłała inżynierów, aby odwiedzili zakłady produkcyjne Forda w Stanach Zjednoczonych. Obserwowali i dokumentowali procesy linii montażowej Forda oraz środki kontroli jakości. Następnie udoskonalili te procesy, tworząc Toyota Production System i stali się liderem w branży produkcyjnej, prawdopodobnie przewyższając firmy, od których się uczyli.

Tak potężny jest benchmarking. Porównując swoje wysiłki z wysiłkami liderów branży i stosując ich praktyki, można nastawić się na powodzenie.

Ten blog omawia różne przykłady benchmarkingu i sposoby ich wdrożenia w organizacji. Ponieważ kiedy porównujesz się z najlepszymi, nie ma granic! 🚀

Czym jest benchmarking?

Benchmarking porównuje procesy, wydajność, wskaźniki finansowe i praktyki organizacji z procesami, wydajnością, wskaźnikami finansowymi i praktykami liderów branży lub innych firm. Celem jest zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy i zwiększenie wydajności.

Analiza benchmarkingowa ma kluczowe znaczenie, ponieważ pomaga zrozumieć pozycję konkurencyjną, przyjąć najlepsze praktyki i dążyć do ciągłego doskonalenia. Porównując się z najlepszymi konkurentami i liderami branży, używasz ich jako punktu odniesienia do oceny własnych działań biznesowych i wyników.

Gdy już do tego dojdzie, niemal nieuniknione jest znalezienie luk w wydajności i procesach. Następnie możesz podjąć konkretne kroki i stworzyć strategie, aby wypełnić te luki. Dzięki ciągłemu benchmarkingowi budujesz cykl ciągłego doskonalenia swoich procesów i ogólnej wydajności biznesowej.

Różne rodzaje benchmarkingu z przykładami

Benchmarking wydajności

Benchmarking wydajności jest najczęściej stosowaną techniką benchmarkingu. Polega ona na porównywaniu wskaźników wydajności firmy ze wskaźnikami firm z branży i konkurentów w celu zidentyfikowania mocnych i słabych stron oraz możliwości poprawy.

Pomaga również zrozumieć swoją pozycję rynkową. Analiza danych konkurencji może zapewnić wgląd w powodzenie strategii i wydajność operacyjną.

Przykład: Firma zajmująca się sprzedażą detaliczną może porównać swój wzrost sprzedaży, wyniki zadowolenia klientów i wskaźniki rotacji zapasów z danymi wiodących konkurentów, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy w swoich działaniach i obsłudze klienta. W ten sposób benchmarking wydajności obejmuje również element benchmarkingu finansowego.

Do skutecznej analizy porównawczej potrzebny jest dostęp do różnych danych dotyczących wydajności, takich jak:

Metryki wyników finansowych : Przychody, marże zysku

: Przychody, marże zysku Wyniki satysfakcji niestandardowej : Net Promoter Score

: Net Promoter Score Wskaźniki sprzedaży: Penetracja rynku, roczna wartość umowy, współczynnik konwersji, wartość życiowa klienta (CLTV)

Aby uzyskać dogłębną ocenę sprzedaży w swojej organizacji, możesz również śledzenie KPI sprzedaży takich jak cele sprzedażowe, sprzedaż na przedstawiciela, długość cyklu sprzedaży oraz nowe leady i szanse.

Analiza porównawcza procesów

Benchmarking procesów obejmuje wewnętrzny lub zewnętrzny przegląd procesów i systemów firmy.

Pomaga zidentyfikować najlepsze praktyki stosowane przez wiodące firmy w celu osiągnięcia najwyższej wydajności. Następnie można odpowiednio ulepszyć swoje procesy, aby uzyskać przewagę konkurencyjną.

Przykład: Firma produkcyjna może zbadać wydajność swojego procesu produkcyjnego poprzez porównanie jego kPI zarządzania produktem z wiodącym konkurentem znanym z praktyk lean manufacturing. Firma analizuje czas cyklu, wskaźniki defektów i koszty produkcji, aby zidentyfikować możliwości usprawnienia swoich procesów.

Do skutecznej analizy porównawczej procesów potrzebny jest dostęp do następujących danych zarządczych dotyczących procesów:

Szczegółowe dane wewnętrzne : Kroki cyklu pracy, czasy cyklu i wskaźniki wydajności

: Dane zewnętrzne : Benchmarki branżowe lub dane procesowe konkurencji

: Benchmarki branżowe lub dane procesowe konkurencji Źródła informacji: Raporty branżowe, wspólne badania benchmarkingowe lub partnerstwa z organizacjami benchmarkingowymi

Benchmarking strategiczny

Benchmarking strategiczny polega na porównywaniu własnej strategii biznesowej ze strategią liderów branży w celu zidentyfikowania luk i wyciągnięcia wniosków z ich rozwoju i powodzenia.

Dostosowuje cele strategiczne do najlepszych praktyk w branży, aby pomóc utrzymać konkurencyjność.

Przykład: Startup technologiczny porównuje swoją strategię biznesową z najlepszymi praktykami w branży marketingowe KPI i strategie ekspansji z firmami odnoszącymi powodzenie, takimi jak Apple czy Google. Analizując swoje strategiczne decyzje, startup identyfikuje obszary do udoskonalenia swojej strategii, takie jak rozwój produktu, podejście marketingowe i plany globalnej ekspansji.

Do analizy strategicznej potrzebny jest dostęp do następujących danych:

Strategiczne plany i dokumenty : Business Plany, strategie rozwoju i analizy konkurencji

: Business Plany, strategie rozwoju i analizy konkurencji Dane liderów branży : Studia przypadków, raportowania roczne i analizy strategiczne liderów branży

: Studia przypadków, raportowania roczne i analizy strategiczne liderów branży Ramy porównawcze : Analiza SWOT, analiza PESTEL

: Analiza SWOT, analiza PESTEL Spostrzeżenia ekspertów: Raporty konsultingowe, białe księgi branżowe i artykuły dotyczące przywództwa

Benchmarking funkcji

Benchmarking funkcjonalny to porównywanie wewnętrznych funkcji i operacji ze standardami branżowymi w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy.

Pomaga usprawnić określone funkcje poprzez identyfikację nieefektywności i przyjęcie najlepszych praktyk branżowych. Może poprawić wydajność, obniżyć koszty i lepiej wykorzystać zasoby w kluczowych obszarach operacyjnych.

Przykład: Dział HR firmy porównuje swój proces rekrutacji ze standardami branżowymi, analizując czas oczekiwania na zatrudnienie, koszt zatrudnienia i wskaźniki utrzymania pracowników. To porównanie pomaga firmie usprawnić proces rekrutacji i przyjąć najlepsze praktyki.

Do analizy porównawczej funkcji potrzebny jest dostęp do następujących danych dotyczących funkcji wewnętrznych:

Szczegółowe metryki dotyczące bieżących procesów: **Kroki cyklu pracy, metryki wydajności pracowników, czasy realizacji, metryki przestojów i czasu sprawności

**Kroki cyklu pracy, metryki wydajności pracowników, czasy realizacji, metryki przestojów i czasu sprawności Standardy i benchmarki branżowe: Dane porównawcze z raportów branżowych, stowarzyszeń zawodowych i baz danych benchmarkingowych

Dane porównawcze z raportów branżowych, stowarzyszeń zawodowych i baz danych benchmarkingowych Narzędzia analityczne : Wykorzystanie oprogramowania takiego jak npClickUp do mapowania procesów, analizy wydajności i badań porównawczych

: Wykorzystanie oprogramowania takiego jak npClickUp do mapowania procesów, analizy wydajności i badań porównawczych Konsultacje z ekspertami: Spostrzeżenia ekspertów branżowych, konsultantów i sieci zawodowych

Wewnętrzny benchmarking

W benchmarkingu wewnętrznym porównuje się różne grupy, teamy i procesy w ramach własnego biznesu, aby zidentyfikować najlepsze praktyki i obszary wymagające poprawy.

Umożliwia to organizacjom lepsze wykorzystanie ich wewnętrznych powodzeń i operacji, promocję spójności i wydajności.

Przykład: Duża sieć detaliczna porównuje wyniki sprzedaży i wskaźniki obsługi klienta w różnych lokalizacjach swoich sklepów. Identyfikacja sklepów osiągających najlepsze wyniki pomoże sieci w powielaniu skutecznych praktyk w innych lokalizacjach w celu poprawy ogólnej wydajności.

Do przeprowadzenia wewnętrznej analizy porównawczej potrzebny jest dostęp do następujących danych dotyczących funkcji wewnętrznych:

Szczegółowe dane wewnętrzne : Dokumentacja procesów i cykle pracy, informacje zwrotne od klientów i wyniki satysfakcji, oceny wydajności pracowników

: Dokumentacja procesów i cykle pracy, informacje zwrotne od klientów i wyniki satysfakcji, oceny wydajności pracowników **Narzędzia i metody benchmarkingu: Pulpity wydajności, wewnętrzne ankiety i narzędzia do zbierania opinii, oprogramowanie do analizy i mapowania procesów

Platformy komunikacji i współpracy: Narzędzia do udostępniania wiedzy i współpracy, spotkania i warsztaty międzywydziałowe

Benchmarking zewnętrzny

Benchmarking zewnętrzny to ogólny termin, który oznacza porównywanie wskaźników wydajności firmy, takich jak wskaźniki KPI marketingu produktów , przychody ze sprzedaży itp. z tymi z innych organizacji w podobnej niszy lub branży, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy i najlepsze praktyki.

Zapewnia to szersze spojrzenie na standardy branżowe i pomaga obserwować i stosować innowacyjne praktyki, które mogą być stosowane przez bezpośrednią konkurencję.

Przykład: Dostawca usług opieki zdrowotnej porównuje swoje wyniki zadowolenia pacjentów, wyniki leczenia i koszty operacyjne z wynikami wiodących szpitali regionalnych. Porównanie to pomaga zidentyfikować luki i wdrożyć najlepsze praktyki w celu poprawy wyników opieki nad pacjentem i wydajności operacyjnej.

Aby skutecznie przeprowadzić zewnętrzną analizę porównawczą, potrzebny jest dostęp do następujących danych i raportów:

Dostęp do danych porównawczych : Raporty branżowe i analizy porównawcze, wskaźniki wydajności konkurencji, analizy rynku i ankiety

: Raporty branżowe i analizy porównawcze, wskaźniki wydajności konkurencji, analizy rynku i ankiety Szczegółowe dane wewnętrzne : KPI marketingu produktowego, wskaźniki wydajności finansowej, dokumentacja procesów i cyklu pracy

: KPI marketingu produktowego, wskaźniki wydajności finansowej, dokumentacja procesów i cyklu pracy Narzędzia i zasoby do benchmarkingu: Narzędzia analityczne do porównywania danych, oprogramowanie do analizy rynku i śledzenia wydajności, dostęp do branżowych baz danych benchmarkingowych

Benchmarking konkurencji

Benchmarking konkurencyjny obejmuje porównywanie różnych grup, Teams i procesów w organizacji z konkurencją w celu zidentyfikowania mocnych i słabych stron oraz możliwości poprawy.

Analizując strategie i wyniki konkurencji, firmy mogą przyjąć najlepsze praktyki, zlikwidować luki w wynikach i poprawić swoją pozycję na rynku.

Przykład: Firma zajmująca się handlem elektronicznym porównuje swoje wskaźniki KPI świadomości marki , takie jak obserwujący, udostępnianie społecznościowe i wzmianki o marce, z tymi wiodącego konkurenta, aby znaleźć luki i różnice. Po porównaniu większej liczby takich wskaźniki wydajności marketingu , firma uruchamia lepsze kampanie uświadamiające, aby dotrzeć do odbiorców docelowych.

Do skutecznej analizy porównawczej konkurencji potrzebny jest dostęp do następujących danych i raportów:

Dostęp do danych konkurencji: Raporty branżowe ze źródeł takich jak Gartner, Forrester lub IBISWorld, raporty finansowe konkurencji i roczne sprawozdania, studia przypadków z publikacji branżowych lub firm badawczych

Raporty branżowe ze źródeł takich jak Gartner, Forrester lub IBISWorld, raporty finansowe konkurencji i roczne sprawozdania, studia przypadków z publikacji branżowych lub firm badawczych Gromadzenie danych wewnętrznych: Szczegółowe wskaźniki dotyczące czasu reakcji obsługi klienta, wyniki badań satysfakcji klienta, dokumentacja procesów wewnętrznych i analiza cyklu pracy

Szczegółowe wskaźniki dotyczące czasu reakcji obsługi klienta, wyniki badań satysfakcji klienta, dokumentacja procesów wewnętrznych i analiza cyklu pracy Narzędzia i oprogramowanie do benchmarkingu : Narzędzia do porównywania danych i śledzenia wydajności, takie jak ClickUp, narzędzia do analizy rynku, takie jak SEMrush lub SimilarWeb

: Narzędzia do porównywania danych i śledzenia wydajności, takie jak ClickUp, narzędzia do analizy rynku, takie jak SEMrush lub SimilarWeb Dane dotyczące sieci i współpracy: Członkostwo w stowarzyszeniach branżowych (np. AMA, CMI), udział w konsorcjach lub grupach benchmarkingowych (np. APQC)

Najlepszy w swojej klasie benchmarking

Benchmarking "najlepszy w swojej klasie", jak sama nazwa wskazuje, porównuje różne grupy, teamy i procesy w organizacji z tymi uważanymi za "najlepsze w swojej klasie" w określonej funkcji, niezależnie od branży, w celu zidentyfikowania najlepszych praktyk i standardów wydajności.

Możesz uczyć się od tych liderów i utrzymać przewagę konkurencyjną.

Przykład: Zespół marketingowy porównuje swoje wskaźniki KPI , takie jak współczynnik konwersji, współczynnik rezygnacji i współczynnik upsellingu, w porównaniu z najlepszymi wynikami agencji znanej z wysoce innowacyjnych, wirusowych strategii marketingowych. Opierając się na wynikach, dział poprawia wydajność i satysfakcję klientów.

Do skutecznej analizy porównawczej najlepszej w swojej klasie potrzebny jest dostęp do następujących danych i raportów:

Dane dotyczące najlepszych w swojej klasie: Studia przypadków i raportowania z funkcji osiągających najlepsze wyniki wśród organizacji, nagrody i wyróżnienia branżowe (np. wyjątkowe działy produkcyjne), publikacje lub białe księgi podkreślające najlepsze praktyki

Studia przypadków i raportowania z funkcji osiągających najlepsze wyniki wśród organizacji, nagrody i wyróżnienia branżowe (np. wyjątkowe działy produkcyjne), publikacje lub białe księgi podkreślające najlepsze praktyki Gromadzenie danych wewnętrznych: Wyniki badań opinii i satysfakcji klientów, wewnętrzne dane dotyczące wydajności i analiza cyklu pracy

Kluczowe wskaźniki wydajności w benchmarkingu

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) to konkretne metryki powiązane ze strategicznymi celami Business. Są to zasadniczo punkty danych, które pomagają organizacji monitorować wydajność, identyfikować trendy i podejmować świadome decyzje.

Ludzie często mylą metryki ze wskaźnikami KPI, ale istnieje wyraźne rozróżnienie. Podczas gdy wszystkie wskaźniki KPI są metrykami, nie wszystkie metryki są wskaźnikami KPI. Metryki to miary ilościowe wykorzystywane do śledzenia i oceny jakości określonych procesów biznesowych.

Przeczytaj to: KPI a metryki: Czym są i jak je śledzić Do benchmarkingu potrzebne są wskaźniki KPI, aby porównać wyniki swojego biznesu w ramach organizacji lub konkurencji.

Oto kilka wskaźników KPI, które należy śledzić:

Wzrost przychodów: Mierzy wzrost sprzedaży firmy w określonym okresie

Wzrost przychodów = (bieżące przychody - poprzednie przychody) / poprzednie przychody × 100

Marża zysku: Wskazuje procent przychodów, który przewyższa koszty

Marża zysku = (zysk netto / przychody) × 100

Net Promoter Score (NPS): Ocenia lojalność klientów na podstawie prawdopodobieństwa polecenia firmy

NPS = % promotorów - % krytyków

Wskaźnik utrzymania klientów: Pokazuje procent klientów utrzymanych w danym okresie

Wskaźnik utrzymania klientów = ((Klienci końcowi - Nowi klienci) / Klienci początkowi) × 100

Koszt pozyskania klienta (CAC): Oblicza koszt pozyskania nowego klienta

CAC = całkowity koszt pozyskania klienta / liczba nowych klientów

Customer lifetime value (CLV): Szacuje całkowity przychód generowany przez klienta w całym okresie jego życia

CLV = Średnia wartość zakupu × Częstotliwość zakupów × Długość życia klienta

Dla każdego wskaźnika KPI istnieją określone formuły, ale zamiast obliczać te wskaźniki ręcznie, można skorzystać z gotowych szablonów.

ClickUp oferuje różne szablony, takie jak Szablon śledzenia KPI aby pomóc w szybkim rozpoczęciu pracy. Szablon ten zawiera wstępnie skonfigurowane pola i widoki, które oszczędzają czas i zapewniają spójność w śledzeniu wskaźników.

Szablon KPI ClickUp

Ten szablon zapewnia widoczność postępów zespołu w realizacji celów i umożliwia kierownictwu podejmowanie decyzji opartych na danych. Szablonu można używać do:

Ustawienia mierzalnych i osiągalnych celów za pomocąCele ClickUp* Organizuj zadania, ściśle je monitoruj i udostępniaj aktualizacje zainteresowanym stronom

Śledzenie wskaźników w czasie za pomocą zautomatyzowanych narzędzi analitycznych

UżyjWidok wykresu Gantta do śledzenia wydajności i korygowania kursu w razie potrzeby

Użyj ClickUp, aby benchmarking był łatwy i skuteczny

ClickUp to solidne narzędzie do zarządzania projektami, które pomaga organizować, śledzić i zarządzać zadaniami. W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi do zarządzania projektami, które koncentrują się wyłącznie na zarządzaniu zadaniami, ClickUp oferuje inne kompleksowe funkcje, takie jak cele, zadania i pola niestandardowe, a także wiele sposobów przeglądania zagregowanych danych i współpracy z zespołem i interesariuszami.

Funkcje te pomagają planować i realizować projekty przy jednoczesnym porównywaniu różnych wskaźników, dzięki czemu ClickUp jest doskonałym narzędziem do analizy porównawczej.

ClickUp integruje się również z danymi z różnych zewnętrznych źródeł, co ułatwia porównywanie i analizowanie wydajności w różnych działach Business. ClickUp umożliwia ustawienie jasnych punktów odniesienia, dostosowanie zadań do osiągnięcia tych celów i monitorowanie postępów w czasie rzeczywistym.

Benchmarking w ClickUp można rozpocząć w czterech prostych krokach:

Krok #1: Ustawienie dedykowanej przestrzeni

Pomoże Ci to zorganizować działania związane z benchmarkingiem. Dedykowana przestrzeń w ClickUp będzie centralnym hubem dla wszystkich zadań benchmarkingowych, dokumentów i danych.

Oto jak utworzyć dedykowaną przestrzeń w ClickUp:

Utwórz nową przestrzeń: Przejdź do sekcji Przestrzenie w ClickUp i utwórz nową przestrzeń specjalnie dla działań benchmarkingowych.

Utwórz przestrzenie w ClickUp, aby centralnie zarządzać projektami

Organizuj za pomocą folderów i list: Twórz niestandardowe foldery i listy w tej przestrzeni, aby kategoryzować różne projekty benchmarkingowe (np. finansowe, operacyjne, satysfakcji klienta)

Krok #2: Zdefiniuj swoje cele

Użyj Funkcja śledzenia celów w ClickUp do płynnego ustawienia, śledzenia i osiągania celów benchmarkingowych.

Ustaw cele SMART : Upewnij się, że Twoje cele są konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie. Ta jasność pomaga w dokładnym śledzeniu i ocenie

: Upewnij się, że Twoje cele są konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie. Ta jasność pomaga w dokładnym śledzeniu i ocenie Twórz cele w ClickUp: Przejdź do sekcji Cele w ClickUp i kliknij "Nowy cel" Wypełnij szczegóły swojego celu, w tym nazwę, opis, termin i odpowiednie wskaźniki

Zarządzaj wszystkimi celami projektu w jednym miejscu dzięki ClickUp Goals

Połącz zadania ClickUp z celami: Połącz konkretne zadania i projekty ze swoimi Celami, aby upewnić się, że wszystkie działania przyczyniają się do ich osiągnięcia. Tworzy to wyraźne powiązanie między codziennymi operacjami a celami strategicznymi

Twórz konkretne cele i śledź ich postępy bez wysiłku dzięki ClickUp Goals

Krok #3: Śledzenie postępów

Niestandardowe pola i pulpity ClickUp zapewniają potężne narzędzia do monitorowania i analizowania postępów.

Tworzenie pól niestandardowych: Pola niestandardowe umożliwiają śledzenie konkretnych punktów danych istotnych dla Twoich benchmarków. Na przykład, utwórz pola niestandardowe dla kluczowych wskaźników wydajności (KPI), takich jak wzrost przychodów, wyniki zadowolenia klientów lub wydajność produkcji

łatwo dodawać wartości pieniężne do zadań, aby utrzymać budżety projektów na właściwym poziomie

Buduj kompleksowe pulpity: Korzystanie z pulpitów nawigacyjnych ClickUp aby wizualnie przeglądać swoje postępy. Możesz dodawać widżety, aby wyświetlać dane z pól niestandardowych, celów i zadań. Ta wizualizacja pomaga identyfikować trendy, dostrzegać problemy i podejmować świadome decyzje

uzyskaj całościowy widok statusów projektów i pozostałych zadań w całym zespole lub dziale dzięki pulpitom w ClickUp 3.0_

Automatyzacja raportowania: Wykorzystaj funkcje automatyzacji ClickUp do generowania regularnych raportów, zapewniając sobie dostęp do aktualnych informacji na temat wysiłków związanych z benchmarkingiem bez konieczności ręcznej interwencji

Krok #4: Regularnie aktualizuj swoją strategię benchmarkingu

Ważne jest, aby proces benchmarkingu był dynamiczny i reagował na nowe dane, aby stale osiągać i przekraczać benchmarki. Oto jak można to zrobić:

Zaplanuj regularne przeglądy : W ClickUp możesz ustawić powtarzające się zadania lub przypomnienia, aby regularnie przeglądać dane benchmarkingowe. Możesz to zrobić co tydzień, co miesiąc lub co kwartał

: W ClickUp możesz ustawić powtarzające się zadania lub przypomnienia, aby regularnie przeglądać dane benchmarkingowe. Możesz to zrobić co tydzień, co miesiąc lub co kwartał Analizuj wyniki : Korzystając z danych z pulpitów i raportowania, możesz zidentyfikować obszary, w których przekraczasz benchmarki i możliwości poprawy

: Korzystając z danych z pulpitów i raportowania, możesz zidentyfikować obszary, w których przekraczasz benchmarki i możliwości poprawy Dostosuj cele i strategie : Na podstawie analizy, dostosuj swoje cele i strategię w razie potrzeby. Możesz przedefiniować swoje cele, ponownie przydzielić zasoby lub zmienić procesy, aby lepiej dostosować je do benchmarków

: Na podstawie analizy, dostosuj swoje cele i strategię w razie potrzeby. Możesz przedefiniować swoje cele, ponownie przydzielić zasoby lub zmienić procesy, aby lepiej dostosować je do benchmarków Komunikuj zmiany: UżyjWidok czatu ClickUp aby upewnić się, że wszyscy członkowie zespołu są na bieżąco ze zmianami

W widoku Chat View możesz przypisywać elementy działań poprzez wzmianki o członkach zespołu i udostępnianie połączonych projektów. Otrzymujesz również powiadomienia w widoku czatu, dzięki czemu zawsze wiesz, co się dzieje.

połącz komunikację zespołową w jednej przestrzeni dzięki ClickUp Chat i udostępniaj aktualizacje, połącz zasoby i współpracuj bez wysiłku

Rozpocznij skuteczny benchmarking z ClickUp

Wszystkie rodzaje analiz porównawczych opierają się na określonych formułach i danych, aby były skuteczne. Przeprowadzanie ich ręcznie zajmuje wiele godzin i jest podatne na błędy. Dlatego właśnie potrzebujesz solidnego narzędzia do benchmarkingu, takiego jak ClickUp.

ClickUp posiada szablony KPI, cele i pulpity, które pozwalają monitorować i zarządzać benchmarkami. Dzięki ClickUp możesz zautomatyzować proces benchmarkingu i uzyskać wgląd w swoje postępy. Następnie użyj widoku Chat View, aby łatwo udostępniać raporty swojemu zespołowi i innym interesariuszom.

Zwiększ swoją przewagę konkurencyjną na rynku dzięki benchmarkingowi; zarejestruj się na ClickUp za darmo i rozpocznij swoją podróż.