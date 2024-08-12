Jak reagować na krytykę w pracy?

Utrzymanie wysokich standardów wydajności i postępowania ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wydajnego i pełnego szacunku środowiska pracy.

Pisma w miejscu pracy odgrywają istotną rolę w tym procesie. Te dokumenty dyscyplinarne są wykorzystywane, gdy zachowanie lub wydajność pracownika nie spełnia oczekiwań i zasad firmy.

Różnica między ostrzeżeniem a upomnieniem polega na tym, że ostrzeżenie jest nieformalnym powiadomieniem o problemie. W przeciwieństwie do tego, pisemne ostrzeżenie jest formalnym zapisem podjętych działań dyscyplinarnych, gdy problem nie ustępuje.

Profesjonalne i odpowiedzialne podejście do tego doświadczenia ma kluczowe znaczenie dla osób, które otrzymały upomnienie. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak skutecznie zareagować i przekształcić tę sytuację w szansę na rozwój i poprawę.

Zrozumienie pisania na gorąco w mojej pracy

Pisemne upomnienia w pracy zasadniczo odnoszą się do dokumentów dyscyplinarnych wydawanych przez pracodawcę, gdy zachowanie lub wyniki pracownika nie spełniają standardów firmy. Pisemna ocena pracownika formalnie odnosi się do problemów, określa oczekiwania dotyczące poprawy i pomaga pracownikom w poprawie ich wyników lub zachowania. Może to być proces stopniowego dyscyplinowania.

Pracodawcy zazwyczaj stosują szablony oceny wydajności i narzędzia programowe do tworzenia szczegółowych planów poprawy wyników (PIP), które pomagają pracownikom zrozumieć, czego potrzebują, aby poprawić swoje słabe wyniki.

Pracodawca może wydać kilka rodzajów odpisów, aby stworzyć papierowy ślad. Każde upomnienie jest eskalacją poprzedniego w sytuacji, gdy pierwsze ostrzeżenia pozostają bez odpowiedzi i ma na celu wdrożenie postępów dyscyplinarnych:

Ostrzeżenie słowne: Jest to prywatna rozmowa, podczas której menedżer porusza z pracownikiem problemy związane ze słabymi wynikami lub zachowaniem. To ostrzeżenie słowne służy jako pierwsze nieformalne ostrzeżenie

Pisemne ostrzeżenie: Formalny dokument wyszczególniający konkretne problemy i przedstawiający oczekiwania firmy w zakresie poprawy może nastąpić po ostrzeżeniu słownym i będzie częścią akt pracownika

Plan poprawy wyników (PIP): Kompleksowy dokument, który zawiera szczegółowy plan pomocy pracownikowi w poprawie jego wyników i zachowania

Oto przegląd wpływu i roli ocen pracowniczych w miejscu pracy:

Wypowiedzenie : Pisma służą jako udokumentowany dowód nieprofesjonalnego zachowania. Jeśli problemy nie zostaną rozwiązane, mogą stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę

: Pisma służą jako udokumentowany dowód nieprofesjonalnego zachowania. Jeśli problemy nie zostaną rozwiązane, mogą stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę Ochrona prawna : Zapewniają ochronę prawną dla dostawców poprzez wykazanie, że podjęto odpowiednie kroki w celu rozwiązania problemu z zachowaniem pracownika, co może uzasadniać wypowiedzenie w razie potrzeby

: Zapewniają ochronę prawną dla dostawców poprzez wykazanie, że podjęto odpowiednie kroki w celu rozwiązania problemu z zachowaniem pracownika, co może uzasadniać wypowiedzenie w razie potrzeby Dyscyplina w miejscu pracy : Pisma są częścią spójnego procesu dyscyplinarnego, zapewniając, że wszyscy pracownicy są traktowani sprawiedliwie i jednolicie

: Pisma są częścią spójnego procesu dyscyplinarnego, zapewniając, że wszyscy pracownicy są traktowani sprawiedliwie i jednolicie Ostrzeżenie: Dla pracowników pisemne zwolnienia są szansą na skorygowanie swojego zachowania lub wyników, podczas gdy nadal istnieje możliwość poprawy i utrzymania pracy

Jeśli pracownik nie odniesie się do problemów poruszonych w procesie oceny na piśmie, może to prowadzić do rozwiązania umowy o pracę i wpłynąć na przyszłe perspektywy zatrudnienia, ponieważ problemy te mogą pojawić się w przyszłych rozmowach kwalifikacyjnych. W takich przypadkach kluczowe znaczenie ma zachowanie spokoju, zrozumienie, jak reagować na ocenę i skupienie się na poprawie wyników i zachowania.

Należy jednak unikać mikrozarządzania co może zwiększać napięcia i prowadzić do niezadowolenia pracowników. Mikrozarządzanie może powodować, że pracownicy czują się niedoceniani i nadmiernie monitorowani, co negatywnie wpływa na ich wydajność i ogólne morale.

Wspólne powody odpisywania

Oto kilka powodów, które mogą prowadzić do otrzymania formalnego dokumentu, takiego jak pisemna ocena w pracy:

Spóźnienie : Regularne spóźnianie się może podpowiedzieć wypowiedzenie dyscyplinarne, ponieważ punktualność jest kluczowa dla wydajności w miejscu pracy. Może to również zakłócać pracę Teams i wpływać na ogólną wydajność

: Regularne spóźnianie się może podpowiedzieć wypowiedzenie dyscyplinarne, ponieważ punktualność jest kluczowa dla wydajności w miejscu pracy. Może to również zakłócać pracę Teams i wpływać na ogólną wydajność Dyskryminacja : Wszyscy pracownicy w miejscu pracy zasługują na równe traktowanie i wzajemny szacunek, co jest częścią polityki firmy. Jeśli uczestniczyłeś w aktach dyskryminacji na jakiejkolwiek podstawie, możesz zostać objęty postępowaniem dyscyplinarnym

: Wszyscy pracownicy w miejscu pracy zasługują na równe traktowanie i wzajemny szacunek, co jest częścią polityki firmy. Jeśli uczestniczyłeś w aktach dyskryminacji na jakiejkolwiek podstawie, możesz zostać objęty postępowaniem dyscyplinarnym Niska wydajność : Firmy oczekują od swoich pracowników dostarczania minimalnego standardu pracy, aby nie zakłócać operacji biznesowych. Jeśli nie byłeś w stanie spełnić tego wymogu, możesz otrzymać pisemne zwolnienie

: Firmy oczekują od swoich pracowników dostarczania minimalnego standardu pracy, aby nie zakłócać operacji biznesowych. Jeśli nie byłeś w stanie spełnić tego wymogu, możesz otrzymać pisemne zwolnienie Wykroczenie : Profesjonalizm ma fundamentalne znaczenie w miejscu pracy i jest częścią wykonywanej pracy. Jeśli twoje zachowanie narusza zasady firmy lub wiąże się ze szkodliwymi działaniami, takimi jak kradzież własności firmy, możesz otrzymać naganę

: Profesjonalizm ma fundamentalne znaczenie w miejscu pracy i jest częścią wykonywanej pracy. Jeśli twoje zachowanie narusza zasady firmy lub wiąże się ze szkodliwymi działaniami, takimi jak kradzież własności firmy, możesz otrzymać naganę Nękanie : Nękanie współpracowników lub innych osób w miejscu pracy zagraża pozytywnemu środowisku pracy, jest sprzeczne z umową o pracę i zachęca do podjęcia środków dyscyplinarnych

: Nękanie współpracowników lub innych osób w miejscu pracy zagraża pozytywnemu środowisku pracy, jest sprzeczne z umową o pracę i zachęca do podjęcia środków dyscyplinarnych Niesubordynacja: Jasna hierarchia w organizacji pomaga oddelegować pracę i ustalić odpowiedzialność, co jest częścią polityki firmy. Niezastosowanie się do rozsądnych, racjonalnych instrukcji może skutkować wypowiedzeniem dyscyplinarnym

Większości działań dyscyplinarnych w miejscu pracy można uniknąć, jeśli pracownicy przestrzegają polityki firmy i zachowują profesjonalizm, np. ustawienie wiadomości "poza biurem" podczas nieobecności, prawidłowe odpowiadanie na zapytania, utrzymywanie standardów pracy itp.

**Jak zareagować na upomnienie w pracy?

Otrzymanie formalnego pisma w pracy może być stresującym doświadczeniem, zwłaszcza w obliczu potencjalnego ryzyka wypowiedzenia i niepewności co do kolejnej pracy. Jednak pomimo tego, co oznaczają pisma, bardzo ważne jest, aby zachować spokój w takich sytuacjach i odpowiednio zareagować.

Poświęcenie chwili na uspokojenie się może pomóc na kilka sposobów:

Wyczyszczone myślenie : Zmniejszony poziom stresu może pomóc ci myśleć bardziej logicznie i jasno

: Zmniejszony poziom stresu może pomóc ci myśleć bardziej logicznie i jasno Lepsze zrozumienie: Dzięki spokojniejszemu umysłowi możesz dokładniej przeczytać i zrozumieć to, co napisałeś, pojmując powody, które za tym stoją

Ta jasność jest kluczowa, ponieważ musisz mieć spokojną głowę, aby profesjonalnie odnieść się do pisma i przygotować skuteczną odpowiedź.

Przewodnik krok po kroku dotyczący odpowiedzi na pismo

1. Oceń sytuację

Zachowanie spokoju w takich sytuacjach ma kluczowe znaczenie. Gdy już się uspokoisz, dokładnie przejrzyj dokument pisemny. Zidentyfikuj i zanotuj każdą wzmiankę lub problem, traktując je jako okazję do poprawy, a nie osobisty atak. Pomoże ci to skupić się na obszarach, którymi musisz się zająć i zrozumieć, czy potrzebujesz dodatkowego szkolenia.

2. Szukaj wyjaśnień

Jeśli jakakolwiek część dokumentu jest niejasna lub nieuzasadniona, poproś o wyjaśnienie emitenta lub swojego przełożonego. Zaplanuj spotkanie w celu omówienia pisma i przygotuj pytania wyjaśniające, takie jak:

Czy mógłbyś wyjaśnić, gdzie moje wyniki nie spełniły oczekiwań?

Jak mogę lepiej dostosować moją pracę do celów zespołu?

Czy są konkretne obszary, w których muszę się poprawić? Na przykład, jeśli w podsumowaniu wymieniono problemy behawioralne, poproś o więcej szczegółów na ten temat

W ten sposób możesz uniknąć nieporozumień, dokładnie odnieść się do wszystkich obaw i zademonstrować swój commit do skutecznego rozwiązania problemów.

3. Napisz profesjonalną odpowiedź

Po pełnym zrozumieniu pisma, wykonaj poniższe kroki, aby stworzyć profesjonalną odpowiedź:

Zbierz dokumentację : Zbierz wszystkie istotne dokumenty i dowody związane z przytoczonymi problemami, w tym e-maile, rejestry wydajności, raportowania i dokumenty projektu

: Zbierz wszystkie istotne dokumenty i dowody związane z przytoczonymi problemami, w tym e-maile, rejestry wydajności, raportowania i dokumenty projektu Powołanie świadków : Jeśli ma to zastosowanie, spisz wszystkich świadków, którzy mogą wesprzeć twoją sprawę lub dostarczyć potwierdzających dowodów

: Jeśli ma to zastosowanie, spisz wszystkich świadków, którzy mogą wesprzeć twoją sprawę lub dostarczyć potwierdzających dowodów Przygotowanie odpowiedzi: Przygotuj profesjonalną i zwięzłą odpowiedź. Odnieś się do wszelkich nieporozumień lub błędnych interpretacji, przedstawiając jasne fakty i dowody

Pisz kontekstowe e-maile za pomocą ClickUp Brain i przyspiesz swoją pracę

Powinieneś także przyznać się do popełnionych błędów i zaakceptować przedstawione środki dyscyplinarne. Takie podejście ma dwie kluczowe korzyści:

Demonstruje commit : Pokazuje firmie, że jesteś gotów zająć się problemami, poprawić swoje wyniki i dostosować się do celów firmy

: Pokazuje firmie, że jesteś gotów zająć się problemami, poprawić swoje wyniki i dostosować się do celów firmy Buduje narrację: Pomaga to w konstruktywnym sformułowaniu odpowiedzi, wzmacniając gotowość do naprawienia sytuacji i obrony swojej pozycji

4. Kontynuacja

Po spotkaniu podsumowującym stwórz ustrukturyzowany plan kolejnych kroków. Zaplanuj spotkanie podsumowujące, aby utrzymać otwartą komunikację z odpowiednimi osobami.

Przed spotkaniem podsumowującym przygotuj się przez:

Określenie planu poprawy wydajności : Opracuj jasną strategię poprawy swoich wyników

: Opracuj jasną strategię poprawy swoich wyników Monitorowanie postępów : Ustawienie systemu śledzenia przestrzegania przez ciebie działań dyscyplinarnych i twojej poprawy

: Ustawienie systemu śledzenia przestrzegania przez ciebie działań dyscyplinarnych i twojej poprawy Ustanowienie pętli informacji zwrotnej: Żądaj regularnych informacji zwrotnych od swoich przełożonych, aby upewnić się, że jesteś na dobrej drodze

Przejrzyj zasady firmy i dokumentację wdrożeniową, aby potwierdzić, że jesteś w pełni poinformowany. Takie przygotowanie pomoże ci rozwiać dalsze obawy i wesprze twoją pozycję, jeśli działania dyscyplinarne wydadzą ci się nieproporcjonalne lub nieuzasadnione. Pomaga również w radzeniu sobie z potencjalnymi konsekwencjami.

Wyjątkowe przypadki: Reagowanie na bezpodstawne pisma

W przypadku otrzymania pisma, które wydaje się niesprawiedliwe lub niejasne, niezbędne jest podpowiedź i profesjonalne zajęcie się nim.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby przygotować mocną odpowiedź, zachowując szacunek i jasność:

1. Poznaj swoje prawa

Zapoznaj się z przepisami i regulacjami dotyczącymi zatrudnienia, które mają zastosowanie do Twojego miejsca pracy. Na przykład Ustawa o prawach obywatelskich z 1964 r. , w tym tytuł VII, zapobiega dyskryminacji w miejscu pracy.

Zrozumienie tych przepisów pomoże ustalić, czy Twoje pismo jest prawnie uzasadnione. Zapoznaj się więc ze swoimi prawami pracowniczymi. Zadawaj pytania wyjaśniające i zasięgnij porady przedstawiciela związku zawodowego lub prawnika ds. zatrudnienia, aby odpowiednio rozwiązać swoje obawy.

2. Zrozumienie zatrudnienia na życzenie

W Stanach Zjednoczonych zatrudnienie at-will oznacza, że pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w dowolnym momencie z dowolnego powodu, o ile nie jest to niezgodne z prawem. Jeśli twoje pismo należy do tej kategorii, podejdź do jego odrzucenia z profesjonalną i opartą na dowodach strategią. Konsultacje z odpowiednimi specjalistami i omówienie sytuacji z przełożonym może pomóc wyjaśnić twoją pozycję.

3. Zbierz dowody i wyraź swój sprzeciw

Zbierz dowody, które stanowią wsparcie dla twojego sprzeciwu. Mogą to być karty czasu pracy, e-maile, dokumenty lub komunikaty zaprzeczające zarzutom. Poproś o oświadczenia od współpracowników, którzy mogą poświadczyć twoje zachowanie i wyniki. Zbuduj dobrze udokumentowaną sprawę, aby skutecznie odeprzeć zarzuty.

4. W razie potrzeby skorzystaj z pomocy prawnej

Jeśli prywatne rozmowy z przełożonym lub autorem pisma nie rozwiążą problemu, rozważ skorzystanie z pomocy prawnej. Prawnik może wyjaśnić twoją pozycję prawną i poprowadzić cię przez kolejne kroki w celu odpowiedniego rozwiązania sytuacji.

Używanie narzędzi do rozwiązywania problemów w miejscu pracy

Rozwiązywanie problemów w miejscu pracy ma kluczowe znaczenie, a korzystanie z narzędzi technologicznych może znacznie pomóc w zbudowaniu solidnej sprawy, zebraniu dowodów i przygotowaniu profesjonalnej odpowiedzi.

Oto jak mogą one pomóc:

Scentralizuj komunikację: Korzystaj z e-maili i narzędzi do przesyłania powiadomień, aby skonsolidować wszystkie powiązane rozmowy i powiadomienia w jednym miejscu, zapewniając sobie kompleksowy zapis komunikacji związanej z pismem

Korzystaj z e-maili i narzędzi do przesyłania powiadomień, aby skonsolidować wszystkie powiązane rozmowy i powiadomienia w jednym miejscu, zapewniając sobie kompleksowy zapis komunikacji związanej z pismem Organizacja i planowanie: Wykorzystaj narzędzia do zarządzania projektami i planowania, aby nakreślić strategię odpowiedzi, uporządkować dowody i stworzyć ustrukturyzowany plan rozwiązania poruszonych problemów

Wykorzystaj narzędzia do zarządzania projektami i planowania, aby nakreślić strategię odpowiedzi, uporządkować dowody i stworzyć ustrukturyzowany plan rozwiązania poruszonych problemów Dokumentowanie i śledzenie dowodów: Korzystaj z systemów zarządzania dokumentami, aby zbierać i przechowywać wszystkie istotne dowody, takie jak e-maile, raportowanie wyników i inne istotne dokumenty, w celu łatwego dostępu i odniesienia

Korzystaj z systemów zarządzania dokumentami, aby zbierać i przechowywać wszystkie istotne dowody, takie jak e-maile, raportowanie wyników i inne istotne dokumenty, w celu łatwego dostępu i odniesienia Przygotowanie profesjonalnej odpowiedzi: Wykorzystaj narzędzia do edycji i formatowania dokumentów, aby stworzyć jasną, zwięzłą i profesjonalną odpowiedź. Narzędzia z szablonami i opcjami formatu mogą poprawić jakość komunikacji pisemnej

Wykorzystaj narzędzia do edycji i formatowania dokumentów, aby stworzyć jasną, zwięzłą i profesjonalną odpowiedź. Narzędzia z szablonami i opcjami formatu mogą poprawić jakość komunikacji pisemnej Monitoruj i sprawdzaj postępy: Wdrażaj narzędzia do śledzenia postępów w rozwiązywaniu problemów, ustaw przypomnienia o działaniach następczych i upewnij się, że pozostajesz w zgodzie z wszelkimi commitami lub planami poprawy

Na tej notatce, ClickUp to kompleksowe rozwiązanie usprawniające komunikacji w miejscu pracy i współpraca.

Oto jak to pomaga:

