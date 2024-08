Jak wdrożyć zdyscyplinowane metody Agile w zespołach programistycznych?

Załóżmy, że jesteś małym zespołem tworzącym oprogramowanie. Można by pomyśleć, że tradycyjny zwinny rozwój oprogramowania jest najlepszym rozwiązaniem. A dlaczego nie? Koncentruje się na szybkich iteracjach i szybkości reakcji.

Ale teraz twój zespół programistów się rozrósł. A podejście Agile może nie uzupełniać złożoności skalowania i zgodności z przepisami.

W tym miejscu pojawia się Disciplined Agile. Jest to hybrydowe podejście, które oferuje ustrukturyzowany, ale elastyczny proces i pomaga przetrwać i rozwijać się wśród złożoności.

W tym artykule zbadamy Disciplined Agile, jego zalety, rzeczywiste zastosowania, czym różni się od metodologii Scrum i jak można go wykorzystać do przyspieszenia rozwoju oprogramowania.

Zrozumienie Disciplined Agile

Disciplined Agile (DA) lub Disciplined Agile Delivery (DAD) to zestaw narzędzi, który pomaga dostosować Agile i Lean praktyki tworzenia oprogramowania do konkretnych potrzeb Business. Pomyśl o tym jak o niestandardowym garniturze - nie ma tu nic z wieszaka.

DA zostało opracowane przez Scotta Amblera i Marka Linesa, którzy przedstawili tę koncepcję światu w swojej książce z 2012 roku, Disciplined Agile Delivery.

Ambler i Lines dostrzegli jak sztywne i uniwersalne mogą być niektóre metody Agile, więc stworzyli DA, która jest bardziej elastyczna. DA daje teamom wybór. Pozwala im wybierać strategie, które najlepiej pasują do ich projektów i budować prawdziwą zwinność biznesową.

Z biegiem lat, Disciplined Agile Delivery ewoluowało i rozwinęło cztery warstwy, które mają na celu poprowadzenie Cię przez przyjęcie praktyk Agile.

Warstwa fundamentalna to ustawienie fundamentów z podstawowymi zasadami Agile i Lean, zapewniające, że wszyscy członkowie zespołu rozumieją i potrafią stosować podstawowe praktyki Zdyscyplinowana warstwa DevOps opiera się na warstwie fundamentów, integrując rozwój, operacje i inne funkcje, zwiększając szybkość i jakość dostarczania poprzez automatyzację i ciągłą integrację Warstwa strumienia wartości koncentruje się na optymalizacji procesów w celu bezpośredniego zwiększenia wartości dla klienta, identyfikując i udoskonalając kroki w cyklu życia dostawy, które przyczyniają się do realizacji celów Warstwa Enterprise skaluje te praktyki w całej organizacji, dostosowując metody Agile do strategicznych celów biznesowych i promując nadrzędną kulturę Agile

Przeczytaj również:_ DevOps vs Agile: ostateczny przewodnik (2024) Cztery widoki Disciplined Agile Delivery zapewniają szczegółowe zrozumienie ram i ich zastosowań. Pomagają one Zespół Agile poruszać się po złożoności DA i wdrażać praktyki w różnych scenariuszach. Oto krótki przegląd:

Cztery widoki Disciplined Agile Delivery

Nastawienie promuje podstawowe zasady i postawy kulturowe niezbędne do powodzenia Agile, takie jak szacunek, współpraca i ciągłe uczenie się

promuje podstawowe zasady i postawy kulturowe niezbędne do powodzenia Agile, takie jak szacunek, współpraca i ciągłe uczenie się Ludzie definiują role i dynamikę zespołu, koncentrując się na tym, jak poszczególne osoby skutecznie współpracują w środowisku Agile

definiują role i dynamikę zespołu, koncentrując się na tym, jak poszczególne osoby skutecznie współpracują w środowisku Agile Przepływ opisuje procesy i cykle życia, które kierują dostarczaniem wartości, szczegółowo opisując zarządzanie projektami i scenami pracy

opisuje procesy i cykle życia, które kierują dostarczaniem wartości, szczegółowo opisując zarządzanie projektami i scenami pracy Praktyki oferują szczegółowy zestaw konkretnych praktyk Agile, które Teams mogą zaadaptować w celu poprawy swoich procesów i wyników projektów

Zdyscyplinowany sposób myślenia Agile

Zdyscyplinowany sposób myślenia Agile (DA) to nie tylko przestrzeganie zestawu zasad; to przyjęcie sposobu myślenia. Ten sposób myślenia jest uchwycony poprzez zasady, obietnice i wytyczne.

Osiem zasad zdyscyplinowanego Agile

Te zasady DA stanowią filozoficzną podstawę zwinności w biznesie. Pomagają one dostosować praktyki Agile w różnych projektach do konkretnych potrzeb i wyzwań związanych z rozwojem nowych produktów.

Ponadto:

Sprawiają, że klienci są zadowoleni i zaskoczeni, konsekwentnie przekraczając ich oczekiwania dzięki innowacjom i najwyższej jakości usługom Pomagają do zrobienia doskonałej pracy i kultywują środowisko, w którym każdy może się doskonalić i cieszyć swoim wkładem Dostosuj swoje podejście do konkretnych okoliczności, z którymi masz do czynienia Pomagamy skupić się na strategiach, które dodają wartości i mają praktyczny sens dla danego projektu Pozwalają wdrożyć pętle sprzężenia zwrotnego, aby uczyć się i ulepszać każdy element, od procesów po produkty końcowe Dzielenie się pomysłami i rozwiązywanie problemów z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami w celu zapewnienia zgodności i jasności Utrzymanie płynności i wydajności procesów. Skup się na eliminacji wąskich gardeł i zapewnieniu stałego postępu bez opóźnień Dostosuj cele projektu do szerszych celów organizacyjnych, aby wesprzeć ogólną strategię i powodzenie

Korzyści płynące ze zdyscyplinowanego Agile

Oprócz oferowania bardziej elastycznego podejścia i swobody w dostosowywaniu strategii w miarę postępów, Disciplined Agile Delivery (DAD) zapewnia szereg zaskakujących korzyści. Należą do nich

Krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek

Dzięki DAD można przyspieszyć proces wprowadzania produktów na rynek. Kluczem jest sposób, w jaki framework upraszcza Twój Zwinny cykl pracy .

Załóżmy, że zazwyczaj masz kilka długich scen zatwierdzania. Dzięki Disciplined Agile możesz zamiast tego przejść na przeglądy w czasie rzeczywistym z interesariuszami.

Ta zmiana może pomóc ci wyznaczyć najprostszą drogę do spotkania się z napiętymi terminami i szybszego wprowadzenia innowacji na rynek.

Lepsza współpraca i satysfakcja Teamów

Zdyscyplinowane Agile pomaga teamom lepiej ze sobą współpracować. Zachęca wszystkich do dzielenia się pomysłami i ścisłej współpracy, co przyspiesza proces i sprawia, że praca staje się przyjemniejsza.

Na przykład, zamiast pracować w silosach, członkowie zespołu mogą współprojektować rozwiązania lub wspólnie rozwiązywać problemy w czasie rzeczywistym.

Jako kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami, ClickUp ułatwia burzę mózgów dla zespołów Agile. Oferuje gotowy do użycia Szablon do burzy mózgów ClickUp który można wykorzystać do przechwytywania pomysłów.

Przechwytuj i organizuj pomysły swojego zespołu za pomocą szablonu ClickUp Brainstorming Template

Możesz również użyć tego szablonu do:

Zebrać swój zespół, aby w uporządkowany sposób pobudzić nowe pomysły

Stworzyć wizualną reprezentację pomysłów

Logicznie organizować pomysły

Śledzenia postępów w realizacji zadań

Szablon oferuje również różne widoki: widok listy, widok osi czasu, widok działu, widok według scen i widok priorytetów. Widoki te zapewniają, że każdy może uzyskać dostęp do informacji w dogodnym dla siebie formacie.

Ciągłe doskonalenie

Zdyscyplinowane Agile kładzie silny nacisk na ciągłe doskonalenie. Podejście to polega na wprowadzaniu drobnych poprawek do procesów i ocenie tego, co działa najlepiej.

Na przykład, po zakończeniu fazy projektu, zespół może przeanalizować co poszło dobrze, a co nie, a następnie dostosować podejście do następnej rundy.

Ten ciągły cykl refleksji i udoskonalania pomaga zapewnić, że każdy projekt przebiega płynniej niż poprzedni, zapewniając praktyczny sposób na ciągłą ewolucję i ulepszanie pracy. Dokumenty ClickUp oferuje oparty na współpracy sposób tworzenia i dokumentowania zachodzących procesów. Ty i Twój zespół możecie wspólnie tworzyć zagnieżdżone strony, które definiują każdy proces przepływu pracy.

Ponadto, dokumenty te mogą być połączone z konkretnymi zadaniami projektu, dostarczając dodatkowych szczegółów na temat procesu.

Twórz dokumenty, aby rejestrować procesy przepływu pracy w ClickUp Docs

Możesz edytować dokumenty w razie potrzeby, gdy projekt osiągnie swoją końcową scenę. W przypadku przyszłych projektów dokumenty te służą jako jedno źródło prawdy, prowadząc zespół do powodzenia.

Scrum vs. Agile: Co jest pierwsze?

Czy zauważyłeś, że ludzie używają "Agile" i "Scrum" zamiennie? Cóż, to jedno z najczęstszych nieporozumień.

Prawdę mówiąc, Scrum był stworzony we wczesnych latach dziewięćdziesiątych przez Jeffa Sutherlanda i Kena Schwabera. Z drugiej strony, termin "Agile" został ukuty w 2001 roku wraz z publikacją Agile Manifesto .

Scrum poprzedza formalną konsolidację zasad Agile o około dekadę. Oto kilka różnic między Agile a Teams Scrum :

Czym jest zdyscyplinowany Agile w Scrumie?

Innym częstym pytaniem jest to, czy Disciplined Agile jest częścią metodologii Scrum. Odpowiedź brzmi: nie.

Pomyśl o DA jako o parasolowym frameworku, który może obejmować Scrum, wśród innych metodologii. Podczas gdy Scrum koncentruje się na konkretnych rolach i sprintach w zarządzaniu projektami, Disciplined Agile oferuje szerszy zestaw narzędzi.

Pozwala Teamsom wybierać spośród różnych strategii Agile, w tym Scrum, i wzbogaca je o dodatkowe praktyki dostosowane do różnych rozmiarów organizacji i potrzeb rozwoju nowych produktów.

Podczas gdy można używać Scrum ze względu na jego ustrukturyzowane i proste podejście, DA zapewnia elastyczność w dostosowywaniu i skalowaniu tych zwinnych procesów tworzenia oprogramowania w całej organizacji lub w bardziej złożonych scenariuszach.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Agile Scrum? Przeczytaj ten artykuł autorstwa ClickUp, aby dowiedzieć się sprawdzone techniki Agile Scrum .

Jak wdrożyć zdyscyplinowane zasady Agile

Wdrożenie zasad Disciplined Agile wymaga przemyślanego podejścia, biorąc pod uwagę elastyczność i zdolność adaptacji frameworka.

Oto ustrukturyzowane, ale konfigurowalne podejście, które pomoże ci zacząć:

1. Edukacja i przyjęcie sposobu myślenia DA

Wszystko zaczyna się od zapoznania wszystkich z podejściem DA. Przeprowadź szkolenia i warsztaty, aby pomóc swojemu zespołowi zrozumieć zasady zorientowania na klienta, ciągłego doskonalenia i elastyczności w dostosowywaniu ich do niestandardowych potrzeb.

2. Ocena i plan

Przyjrzyj się swoim obecnym procesom i zobacz, gdzie DA pasuje najlepiej. Wybierz sposób pracy, który odpowiada potrzebom Twojego zespołu i Twoim szerszym celom.

ustaw zwinne cele dla swojego zespołu za pomocą ClickUp Goals_

Możesz wykorzystać Cele ClickUp do tworzenia i śledzenia tych celów w jednym miejscu. Umożliwia ustawienie celów liczbowych, pieniężnych, prawda/fałsz i zadań. Pozwala również tworzyć foldery do śledzenia cykli sprintów, OKR i tygodniowych postępów.

3. Zacznij od małego i iteruj

Zacznij na małą skalę - może od jednego teamu lub projektu. Stosuj praktyki DA w krótkich cyklach, udoskonalając je w oparciu o informacje zwrotne i uzyskane wyniki.

oszczędzaj czas, zwiększaj współpracę i osiągaj cele dzięki ClickUp Sprints ClickUp Sprints może ci tutaj pomóc. Został on zaprojektowany specjalnie dla zespołów Agile pracujących w cyklach iteracyjnych, dzięki czemu doskonale nadaje się do zarządzania procesem ciągłego doskonalenia, który jest nieodłącznym elementem DA.

Koordynuj harmonogramy sprintów, przydzielaj punkty i ustalaj priorytety zadań, aby zapewnić swojemu zespołowi przejrzystość. Używaj Automatyzacja ClickUp do automatyzacji przenoszenia pracy do następnego sprintu i płynnej synchronizacji działań programistycznych z platformami takimi jak GitHub, GitLab lub Bitbucket.

4. Usprawnienie współpracy

Dąż do otwartej komunikacji i pracy zespołowej. ClickUp Chat to najprostszy sposób na pozostanie w kontakcie z zespołem i innymi interesariuszami. Możesz czatować z kolegami w kontekście zadania, przypisywać je do konkretnych właścicieli i udostępniać połączone z projektem linki, wideo i arkusze kalkulacyjne. Jest to również świetne narzędzie do przekazywania i uzyskiwania informacji zwrotnych.

5. Skalowanie i optymalizacja

Po opanowaniu rzeczy, zacznij rozszerzać praktyki DA na inne części swojej organizacji. Miej oko na wydajność procesów, zawsze szukając sposobów na ich ulepszenie.

6. Mierz i dostosowuj

Korzystaj z kluczowych wskaźników wydajności, aby mierzyć, jak dobrze działa DA. Pulpity ClickUp ułatwiają śledzenie wskaźników KPI.

wizualizuj swoje cele i śledź postępy na ClickUp Dashboard_

Możesz śledzić wydajność zespołu, obciążenie pracą i poświęcony czas za pomocą pulpitu. Wizualizuj dane w formie wykresów, grafów i tabel, ułatwiając sobie czytanie i zrozumienie spostrzeżeń.

W oparciu o metryki możesz poprawić i dostosować swoje praktyki, aby lepiej realizować cele swojej organizacji.

Oprogramowanie ClickUp do zwinnego zarządzania projektami

bezproblemowa obsługa map drogowych produktów, zaległości i sprintów za pomocą oprogramowania do zwinnego zarządzania projektami ClickUp_ Oprogramowanie ClickUp do zwinnego zarządzania projektami oferuje kilka funkcji, które ułatwiają wdrażanie DA.

Obejmują one:

Narzędzia do współpracy, npTablice ClickUp (do współpracy wizualnej), ClickUp Chat iClickUp Email (do wysyłania i odbierania e-maili w ClickUp). Łączą one członków Teams i interesariuszy

Raportowanie i analityka za pośrednictwem pulpitów ClickUp, które śledzą kluczowe wskaźniki wydajności i wizualizują dane

Integracja ClickUp możliwość połączenia z ponad 1000 narzędzi w celu zwiększenia wydajności

Dostępność mobilna aby członkowie Teams byli na bieżąco z najnowszymi informacjami w podróży

Jeśli potrzebujesz pomocy w rozpoczęciu pracy, Szablon zwinnego zarządzania projektami ClickUp pasuje idealnie. Szablon ten jest idealny dla zespołów nie zajmujących się tworzeniem oprogramowania, które chcą przyjąć metodologie Agile, takie jak Scrum.

Zastosuj metodologie Agile, aby zoptymalizować przepływ swojego projektu dzięki szablonowi do zarządzania projektami ClickUp Agile

Szablon pomaga również:

Zespołom niezwiązanym z rozwojem oprogramowania we wdrażaniu metodologii Agile

Zdyscyplinowanym teamom Agile w tworzeniu i priorytetyzacji backlogów

Oznaczanie zadań jako "W trakcie realizacji", "Zrobione" lub "Do zrobienia"

Czytaj także:_ Agile Learning Strategies: The Ultimate Guide for Educators and Business Leaders (Najlepszy przewodnik dla edukatorów i liderów biznesu)

Role i obowiązki w zdyscyplinowanym Agile

Zazwyczaj DA obejmuje role główne i role wsparcia. Każda z nich ma określoną rolę w procesie Agile.

Oto zestawienie niektórych głównych ról:

Team Lead (Disciplined Agile Scrum Master) : Zapewnia płynność procesów, usuwa przeszkody i utrzymuje skupienie zespołu

: Zapewnia płynność procesów, usuwa przeszkody i utrzymuje skupienie zespołu Właściciel produktu : Definiuje potrzeby klienta i ustala priorytety zadań, aby zmaksymalizować wartość

: Definiuje potrzeby klienta i ustala priorytety zadań, aby zmaksymalizować wartość Właściciel architektury : Kieruje decyzjami technicznymi w celu dostosowania ich do celów projektu i organizacji

: Kieruje decyzjami technicznymi w celu dostosowania ich do celów projektu i organizacji Członek Teams : Uczestniczy w dostarczaniu produktu, co może obejmować kodowanie, testowanie lub projektowanie

: Uczestniczy w dostarczaniu produktu, co może obejmować kodowanie, testowanie lub projektowanie Interesariusz: Dostarcza zewnętrznych informacji zwrotnych i wpływa na kierunek projektu

Cele procesu w zdyscyplinowanym Agile

Cele procesu w Disciplined Agile oferują ogólny widok tego, na czym każda rola powinna się skupić podczas projektu.

Cele te działają jako konfigurowalne punkty decyzyjne, które kierują zespołami Disciplined Agile w udoskonalaniu ich procesów.

Niektóre kluczowe cele procesów obejmują:

Dostarczanie przyrostowe : Dzielenie zadań na mniejsze segmenty w celu ich szybkiego zakończenia i regularnego dostosowywania

: Dzielenie zadań na mniejsze segmenty w celu ich szybkiego zakończenia i regularnego dostosowywania Odpowiadanie na zmieniające się potrzeby interesariuszy : Ciągłe angażowanie interesariuszy w celu udoskonalenia kierunku projektu

: Ciągłe angażowanie interesariuszy w celu udoskonalenia kierunku projektu Poprawa jakości : Utrzymuj wysokie standardy, aby zapewnić wartościowe, wolne od wad wyniki

: Utrzymuj wysokie standardy, aby zapewnić wartościowe, wolne od wad wyniki Zarządzanie ryzykiem : Identyfikacja i łagodzenie ryzyka na wczesnym etapie w celu zapewnienia powodzenia projektu

: Identyfikacja i łagodzenie ryzyka na wczesnym etapie w celu zapewnienia powodzenia projektu Optymalizacja cyklu pracy : Zwiększenie wydajności i efektywności procesów

: Zwiększenie wydajności i efektywności procesów Koordynacja działań : Utrzymywanie zgodności i integracji pracy w ramach zespołu i z grupami zewnętrznymi

: Utrzymywanie zgodności i integracji pracy w ramach zespołu i z grupami zewnętrznymi Zapewnienie bezpiecznego środowiska: Promocja kultury, w której członkowie zespołu mogą wprowadzać innowacje i uczyć się na błędach

Zdyscyplinowany Agile w praktyce Panera Bread , popularna sieć piekarni i kawiarni, naprawdę odczuła szczyptę trzymania się tradycyjnych procesów IT. Aby pójść naprzód, wdrożyli platformę Disciplined Agile, rozpoczynając od dogłębnego przeglądu istniejących operacji, a następnie ukierunkowanego szkolenia zarówno dla kierownictwa, jak i zespołów projektowych.

Przetestowali wody za pomocą dwóch projektów pilotażowych, dostosowując praktyki do swoich konkretnych scenariuszy.

Zmiana ta doprowadziła do znacznie lepszej pracy zespołowej między IT a ludźmi z Businessu, zwiększając ich zdolność do szybkiego reagowania na potrzeby biznesowe. To bardziej oparte na współpracy i zwinne podejście pozwoliło dotrzymać kroku zmianom

Czy powinieneś używać Disciplined Agile?

DA oferuje mocne strony, które pozwalają zoptymalizować wydajność w Businessie. Koncentruje się na:

Elastyczność: DA uznaje, że jeden rozmiar nie pasuje do wszystkich. Dostarcza elastyczne ramy, które dostosowują się do różnych kontekstów, umożliwiając Teams dostosowanie podejścia Agile w oparciu o ich unikalne potrzeby. Niezależnie od tego, czy masz do czynienia z projektami na dużą skalę, ograniczeniami regulacyjnymi czy starszymi wersjami systemów, DA zachęca do pragmatycznych wyborów

DA uznaje, że jeden rozmiar nie pasuje do wszystkich. Dostarcza elastyczne ramy, które dostosowują się do różnych kontekstów, umożliwiając Teams dostosowanie podejścia Agile w oparciu o ich unikalne potrzeby. Niezależnie od tego, czy masz do czynienia z projektami na dużą skalę, ograniczeniami regulacyjnymi czy starszymi wersjami systemów, DA zachęca do pragmatycznych wyborów Zrozumienie klientów: Koncentracja na kliencie jest podstawą DA. Kładzie nacisk na zrozumienie potrzeb, preferencji i opinii klientów. Włączając wiedzę o klientach do swoich procesów, można skuteczniej dostarczać wartość

Koncentracja na kliencie jest podstawą DA. Kładzie nacisk na zrozumienie potrzeb, preferencji i opinii klientów. Włączając wiedzę o klientach do swoich procesów, można skuteczniej dostarczać wartość Poprawa współpracy: DA promuje współpracę między różnymi rolami, Teams i działami. Uznaje, że powodzenie zależy od skutecznej komunikacji, udostępniania wiedzy i współpracy między różnymi funkcjami. Niezależnie od lokalizacji czy dystrybucji, DA zachęca do współpracy

DA promuje współpracę między różnymi rolami, Teams i działami. Uznaje, że powodzenie zależy od skutecznej komunikacji, udostępniania wiedzy i współpracy między różnymi funkcjami. Niezależnie od lokalizacji czy dystrybucji, DA zachęca do współpracy Ciągłe uczenie się: DA zachęca do kultury ciągłego doskonalenia. Teams uczą się na podstawie swoich doświadczeń, dostosowują swoje praktyki i ewoluują. Ten sposób myślenia o uczeniu się pomaga organizacjom pozostać istotnymi i reagować w dynamicznym środowisku biznesowym

Jeśli cenisz sobie zdolność adaptacji, koncentrację na kliencie, współpracę i zaangażowanie w naukę, Disciplined Agile może być doskonałym rozwiązaniem dla Twojej organizacji.

Łatwe wdrożenie Disciplined Agile dzięki ClickUp

Ze względu na swoją złożoność, wdrożenie Disciplined Agile (DA) może często stanowić wyzwanie. Aby odnieść powodzenie, proces musi być niestandardowy, odpowiedni dla każdego projektu i zespołu.

Wymaga to dogłębnego zapoznania się z praktykami Agile i elastycznego podejścia do zarządzania projektami.

ClickUp może uprościć ten proces. Funkcje zarządzania zadaniami i konfigurowalne cykle pracy dobrze pasują do zasad DA, umożliwiając łatwiejszą adaptację i lepsze śledzenie iteracyjnych postępów, pomagając Teams skutecznie stosować i zarządzać strukturą DA. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i wdrażaj DA bez wysiłku!