50 zabawnych żartów o pracy, które stworzą zabawną kulturę pracy

Kto powiedział, że praca nie może być przyjemnością?

Oczywiście, każdy z nas miał dni, kiedy wolałby leżeć w łóżku i oglądać swój ulubiony serial dokumentalny, ale dodanie odrobiny humoru i podzielenie się kilkoma żartami z współpracownikami może rozjaśnić poniedziałkowy nastrój!

Dobry żart może przełamać lody w pracy. Może rozładować napiętą atmosferę i poprawić nastrój. Jest to szczególnie pomocny sposób na wzmocnienie więzi w zespole i budowanie jedności w miejscu pracy, zwłaszcza w przypadku zespołów pracujących zdalnie.

Niezależnie od tego, czy chcesz podnieść poziom energii podczas następnego spotkania, potrzebujesz szybkiego zastrzyku energii podczas długiego popołudnia, czy po prostu chcesz rozśmieszyć innych, te 50 żartów odpowiednich do pracy z pewnością Ci w tym pomoże. 👇

50 zabawnych żartów do opowiadania w miejscu pracy

Żarty w miejscu pracy to świetny sposób na nawiązanie kontaktu między ludźmi i zbliżenie ich do siebie. Aby wzmocnić tę więź, wybieraj żarty odpowiednie do miejsca pracy, które są zabawne, pełne szacunku i tworzą pozytywną, zdrową atmosferę w pracy.

Prawie połowę życia spędzamy w pracy, więc kilka żartów na rozluźnienie może zdziałać cuda.

Według badań przeprowadzonych przez HBR pracownicy, którzy śmieją się z komediowych clipów, są o 10% bardziej wydajni niż ci, którzy tego nie robią.

Żarty dla szefa

Kiedy żartujesz w obecności szefa, wybieraj żarty lekkie, które nie naruszają Twojego profesjonalnego wizerunku.

Oto kilka zabawnych żartów, które mogą spodobać się Twojemu przełożonemu:

Mój komputer działa tak wolno, że ostatnio wydaje mi się, że potrzebuje przerwy na kawę. Dlaczego pracownik przyniósł drabinę do biura szefa? Ponieważ usłyszał, że do wykonania zadania potrzebna jest osoba, która zrobi krok naprzód. Chciałem rzucić wszystkie złe nawyki w nowym roku, ale potem przypomniałem sobie, że nikt nie lubi ludzi, którzy się poddają. Nazwałem swój dysk twardy "Praca". Dzięki temu, gdy się zepsuje, mogę powiedzieć: "Przepraszam, nie mogę, moja praca się zepsuła" Myślę, że moja praca zaczyna wpływać na mój mózg. Ostatnio mam ochotę uporządkować słoiki w lodówce według terminów Moje hasło do poczty e-mail zostało ponownie zhakowane. Ale nic się nie stało, zmieniłem je na "nieprawidłowe", więc teraz, gdy je zapomnę, komputer wyświetla mi przypomnienie

Żarty, którymi możesz podzielić się ze współpracownikami

Wśród stresu w pracy i napiętych terminów kilka śmiechów może naprawdę rozładować napięcie. Następnym razem, gdy zrobisz sobie przerwę w pracy, aby napić się kawy i wody, wypróbuj kilka poniższych żartów odpowiednich do pracy, aby odwrócić ponure miny i nawiązać nowe znajomości w pracy. A może nawet podczas następnej rozmowy kwalifikacyjnej, jeśli sytuacja na to pozwoli!

Może praca w naszym biurze jest tak stabilna, bo nikt jej nie chce. Jakie jest ulubione powiedzenie prokrastynatora? Po prostu poczekaj i zobacz! Rozlałem kawę na raport i teraz muszę ją zrobić od nowa. Mówię o mojej kawie. (Ten żart może sprawdzić się w przypadku kawowego snoba w biurze) Dlaczego stażysta zrezygnował? Ponieważ nie wytrzymał presji bycia jedyną osobą, która umiała obsługiwać ekspres do kawy! (Ten też!) Kiedy wydaje mi się, że moja praca staje się łatwiejsza, lista rzeczy do zrobienia wyśmiewa mnie wprost

Żarty odpowiednie do pracy

Humor w miejscu pracy ma na celu zbliżenie zespołu i sprawienie, że praca będzie przyjemniejsza.

Ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest nieodpowiedni lub nie na miejscu żart, który kogoś obrazi. Twoje żarty powinny omijać drażliwe tematy lub język, który może sprawić, że ludzie poczują się niekomfortowo.

Trzymaj się pełnego szacunku, lekkiego humoru, który wszyscy mogą zrozumieć. W ten sposób pomagasz stworzyć zdrowe miejsce pracy i przyjazną atmosferę, w której każdy czuje się akceptowany i szanowany.

Oto kilka żartów, które można opowiadać w pracy i które pozwolą Ci nawiązać lepszy kontakt z kolegami, nie przekraczając żadnych granic. Tak, wiemy, że niektóre z nich są banalne, ale wszystko, co poprawia nastrój, jest dobre!

Myślałem, że chcę kariery, ale okazało się, że chciałem tylko wypłaty Szef: W przesłanych dokumentach jest luka! Ja: Och, przepraszam, musiałem nacisnąć Enter dwa razy. Jeśli za pierwszym razem nie odniesiesz powodzenia, zdefiniuj na nowo, czym jest powodzenie!

Szef: Jestem pod wrażeniem twojej pracy. Chcę cię awansować. Ja: Dziękuję, szefie. Jakie stanowisko będę zajmować? Szef: Klienta! Jak kierownik projektu zachowuje spokój? Otwierając wszystkie okna. Nie mogę uwierzyć, że zwolniono mnie z fabryki kalendarzy; wszystko, co zrobiłem, to wziąłem dzień wolny. Powiedziałem szefowi, że rozpocznę prezentację od żartu. Umieściłem więc listę rzeczy do zrobienia na pierwszym slajdzie.

Jesteśmy pewni, że te dowcipy wywołają u Ciebie uśmiech.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Spróbuj połączyć zabawne żarty do pracy z wirtualnymi zajęciami integracyjnymi, aby pokazać członkom zespołu, że cenisz ich wartość.

Żarty z czarnym humorem

Suchy humor świetnie rozluźnia atmosferę w stresujących dniach. Jest zazwyczaj subtelny i rzadko obraża, więc w profesjonalnym otoczeniu jest zazwyczaj bezpieczny. Suchy humor świadczy również o szybkim myśleniu, dzięki czemu interakcje są przyjemniejsze i przyczyniają się do budowania zespołu.

Te dowcipy najlepiej opowiadać z powagą i beznamiętnym głosem.

Szefowa poprosiła mnie, żebym opowiedział dowcip. Powiedziałem jej, ile zarabiam. Nie wiem, dlaczego się zdenerwowała. Menedżer: Czego nauczyłeś się podczas tego spotkania? Ja: Że bateria w moim laptopie jest bardzo wytrzymała i że potrafię spać z otwartymi oczami.

Daj mi niejasność albo daj mi coś innego. Jakie jest ulubione hobby zszywacza? Tworzenie połączeń. Nie pracuję dobrze pod presją... ani w żadnych innych okolicznościach. W razie wątpliwości, mamrocz. Nie przeszkadza mi przychodzenie do pracy; trudne jest tylko czekanie 8 godzin na powrót do domu.

Żarty biurowe, żarty o tatach i kalambury

To prawdziwi mistrzowie świata żartów. Sprawdzają się niemal w każdej sytuacji, niezależnie od tego, czy jest to niekończące się spotkanie, czy spotkanie towarzyskie po pracy, podczas którego wszyscy czują się nieco nieśmiało. Te jednolinijkowe dowcipy z pewnością wywołają śmiech lub przynajmniej przewrócenie oczami słuchaczy.

Wypróbuj poniższe propozycje:

Puk, puk... kto tam? Liść... liść kto? ... zostaw mnie w spokoju. Puk, puk... kto tam? Gotówka... gotówka kto? Nie, dziękuję. Wolę orzechy włoskie. Puk, puk... Kto tam? ... Ja, Wanda... Ja, Wanda kto? ... Ja, Wanda, dlaczego drukarka zawsze się zacina? Puk, puk... Kto tam? Sałata... Jaka sałata? Sałata do środka, mamy pracę do zrobienia! Puk, puk... Kto tam? ... Annie... Jaka Annie? ... Annie, która wie, kiedy szef wraca? Dlaczego kubek do kawy otrzymał nagrodę? Za bycie najbardziej "piwnym" pracownikiem. Co powiedział banan do bardzo dobrego lekarza? Nie obieram się dobrze. Dlaczego strach na wróble zdobył nagrodę Nobla? Ponieważ wyróżniał się na swoim polu.

Jednozdaniowe dowcipy i banalne żarty do pracy

Mówi się, że humor jest oznaką inteligencji, ale czy kiedykolwiek próbowałeś opowiedzieć komuś banalny dowcip?

Wypróbuj te dowcipy w pracy i przekonaj się, jak banalne żarty rozśmieszają ludzi, nawet jeśli nie mają na to ochoty!

Nie jestem magikiem, ale potrafię sprawić, że Twoje cele sprzedażowe znikną! Jak nazwać fałszywy makaron? Impasta. Właśnie zwolniono mnie z pracy w fabryce klawiatur. Powiedzieli mi, że nie pracowałem wystarczająco dużo. Dlaczego pracownik biurowy zaczął nosić temperówkę? Aby pozostać na bieżąco. Myślałem o podjęciu pracy jako lustro, ale nie widzę siebie w tej roli Co się stało, gdy pirat próbował recytować alfabet? Zgubił się na literze "c".

Żarty na spotkania w pracy oraz na czwartki i piątki

Długie spotkania mogą być męczące każdego dnia tygodnia. Jednak spotkania zaplanowane na koniec tygodnia mogą sprawić, że wielu z nas wzdycha z niezadowoleniem, patrząc na kalendarz.

Wypróbuj te żarty, aby czwartkowe i piątkowe spotkania były przyjemniejsze. Sprawdzają się one równie dobrze podczas wideokonferencji, pomagając utrzymać zaangażowanie pracowników zdalnych.

Co mają wspólnego spotkania i kawa? Oba dodają energii, ale tylko jedno z nich działa Jeśli każdy dzień jest darem, to chciałbym otrzymać paragon za poniedziałek. Chciałbym go wymienić na kolejny piątek (bez spotkań!) Nie zasypiam! Po prostu zgadzam się z wszystkim, co mówisz. Puk, puk. Kto tam?… Justin… Który Justin?… Justin, czas na spotkanie! Moim największym problemem związanym ze spotkaniami jest to, że pomimo swojej nazwy rzadko dotyczą mnie.

Żarty dla różnych działów i ról

Wszyscy moglibyśmy skorzystać na odrobinie szaleństwa w naszym życiu. Twój informatyk lub przedstawiciel działu kadr nie są wyjątkiem. Wypróbuj na nich te dowcipy dotyczące konkretnych działów!

Dlaczego programiści komputerowi preferują tryb ciemny? Ponieważ światło przyciąga robaki. Powiedziałem informatikowi, że potrzebuję hasła składającego się z ośmiu znaków. Zaproponował "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków". Dlaczego księgowi są zawsze spokojni? Wiedzą, jak zrównoważyć swoje zmartwienia. Powiedziałem współpracownikom, że znam dowcip o bezpieczeństwie pracy, ale stwierdzili, że to zbyt ryzykowne. Jak bawią się pracownicy budowlani? Podnoszą dach. Ilu programistów potrzeba, aby wymienić żarówkę? Żadnego. To problem sprzętowy.

Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tej listy również się pośmiałeś.

Chociaż jest to tylko lista klasycznych żartów, które można opowiedzieć w miejscu pracy, nic nie przebije oryginalności. Nie wahaj się więc wypróbować kilku dowcipów następnym razem, gdy będziesz przy ekspresie do kawy. Zachowaj szacunek i lekkość i wywołaj uśmiechy na twarzach innych.

Pisanie i udostępnianie żartów w miejscu pracy

Żarty to jeden ze sposobów na utrzymanie dobrej atmosfery w zespole. Kolejnym są najnowocześniejsze narzędzia, które pomagają pracownikom w pełni wykorzystać dzień pracy.

ClickUp to potężne oprogramowanie do angażowania pracowników, które pomaga organizacjom poprawić satysfakcję, wydajność i retencję pracowników. Dzięki kompleksowemu zestawowi narzędzi i szablonów ClickUp jest doskonałym wyborem dla organizacji, które chcą stworzyć bardziej wydajną, zadowoloną i lojalną kadrę.

Oto, jak można wykorzystać funkcje ClickUp, aby dodać odrobinę humoru i energii do miejsca pracy.

ClickUp Brain został zaprojektowany, aby pomóc użytkownikom zwiększyć wydajność i efektywność poprzez zapewnienie różnych funkcji i możliwości opartych na sztucznej inteligencji.

Skorzystaj z asystenta pisania ClickUp Brain, aby napisać zabawne dowcipy do pracy.

Określ cel, ton i grupę docelową swoich żartów, upewniając się, że są one trafne i interesujące

Generuj wysokiej jakości dowcipy do pracy, korzystając z zaawansowanych modeli językowych, niezależnie od tego, czy szukasz kalamburów związanych z pracą, dowcipów dotyczących konkretnego działu, czy humoru sytuacyjnego

Podczas pisania udzielaj informacji zwrotnych i sugestii dotyczących ulepszeń w czasie rzeczywistym, aby Twoje żarty były jak najzabawniejsze i jak najlepiej dopracowane

Sprawdź, czy nie ma błędów ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych, a także zaproponuj synonimy, przeformułowania i zmiany tonu, aby ulepszyć swoje żarty

Przeczytaj również: 13 najlepszych narzędzi AI do tworzenia treści w 2024 roku

Korzystając z ClickUp Brain, możesz szybko tworzyć dowcipne, zgodne z wizerunkiem marki żarty, które trafią do Twojego zespołu, dodając odrobinę lekkości do dnia pracy i promując równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Ponadto ClickUp Docs to potężne narzędzie do tworzenia i organizowania dokumentów, wiki i baz wiedzy w obszarze roboczym Twojego zespołu.

W obszarze roboczym ClickUp możesz:

Utwórz nową stronę wiki zatytułowaną "Żarty do pracy", która będzie centralnym hubem dla komediowej zawartości Twojego zespołu

Utwórz podstrony lub sekcje dla różnych rodzajów żartów, takich jak klasyki biurowe, kalambury i dowcipy jednowierszowe, żenujące sytuacje i świąteczne wybryki

Utwórz podstrony w ClickUp Docs, aby przechowywać najzabawniejsze dowcipy i utrzymać przepływ kreatywności

Zachęć swoich współpracowników do dodawania swoich ulubionych żartów z pracy, tworzenia nowych stron, edytowania istniejącej zawartości i pozostawiania komentarzy dla dodatkowego kontekstu

Używaj komentarzy w ClickUp Docs, aby udostępniać żarty i współpracować z zespołem, aby jeszcze więcej się śmiać

Dodaj zdjęcia, memy lub animowane GIF-y, aby wizualnie uchwycić humor

Używaj formatowania, aby podkreślić puenty i ważne szczegóły

Dodaj trochę stylu swoim banalnym żartom, korzystając z bogatego formatowania i poleceń / w ClickUp Docs

Kategoryzuj dowcipy według tematu, działu lub współpracownika za pomocą systemu etykiet ClickUp, aby ułatwić wyszukiwanie i filtrowanie treści

Organizując dowcipy do pracy w ClickUp Docs, tworzysz żywy dokument, który sprzyja zabawnej i angażującej kulturze pracy.

Wreszcie, czat ClickUp umożliwia prowadzenie rozmów i aktualizowanie informacji w czasie rzeczywistym w ramach zespołu.

Czat ClickUp to idealna przestrzeń do udostępniania zabawnych żartów i prowadzenia zabawnych rozmów, które budują koleżeńską atmosferę

Ta funkcja obsługuje:

Wiadomości w czasie rzeczywistym, @wzmianki, załączniki plików i bogate formatowanie, takie jak emoji i bloki kodu

Użyj poleceń / w widoku czatu ClickUp, aby uzyskać dostęp do różnych funkcji

Dodawanie widoków czatu na poziomie przestrzeni, folderu lub listy w celu utworzenia oddzielnych kanałów czatu dla różnych zespołów, projektów lub klientów

Publikowanie zabawnych memów, GIF-ów lub obrazków, które spodobają się Twojemu zespołowi

Udostępnij swoje ulubione memy związane z pracą i czyste dowcipy w widoku czatu ClickUp i rozśmiesz swoich współpracowników

Wyznaczenie kanału "żart dnia" lub "najzabawniejsza historia", gdzie ludzie mogą dodawać swoje propozycje i głosować na najlepsze z nich

Dzięki równowadze między wydajnością a zabawą widok czatu może być potężnym narzędziem wzmacniającym relacje i angażującym wszystkich pracowników.

ClickUp integruje się również z aplikacjami do komunikacji zespołowej, takimi jak Slack, umożliwiając zespołom dostęp do wszystkiego, czego potrzebują, z jednej platformy.

Zintegruj obszar roboczy ClickUp ze Slackiem, aby otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy członek zespołu udostępni żart

Integracja ClickUp i Slack pomaga usprawnić cykle pracy i utrzymać porządek, dzięki czemu Twój zespół może zachować wydajność, jednocześnie dobrze się bawiąc.

Dbanie o to, aby humor w miejscu pracy był integracyjny i pełen szacunku

Opowiadanie dowcipów w miejscu pracy może poprawić morale zespołu, zmniejszyć stres i zwiększyć ogólną satysfakcję z pracy. Należy jednak bezwzględnie unikać dowcipów opartych na jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na wiek, religię, rasę, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, orientację seksualną lub jakąkolwiek inną cechę. Upewnij się, że w Twoim miejscu pracy obowiązuje polityka zerowej tolerancji dla braku szacunku i dyskryminacji, nawet jeśli osoba opowiadająca dowcip nie miała takiego zamiaru.

W niektórych zespołach zawodowych można spotkać się z dobrodusznym przekomarzaniem się, ale nigdy nie wolno sprawiać, aby ktoś czuł się nie szanowany lub niekomfortowo z powodu twoich żartów.

Nie chcesz być zapamiętany jako Micheal Scott z serialu The Office, opowiadający nieodpowiednie, nieprzyzwoite dowcipy i nie zwracający uwagi na reakcje współpracowników.

Humor w miejscu pracy powinien raczej jednoczyć zespoły, a nie tworzyć różnice. Staraj się rozwijać humor integracyjny, łatwy do zrozumienia. A jeśli żart nie wypali lub zostanie źle odebrany, natychmiast przeproś, wycofaj się i wyjaśnij swoje intencje. Równie ważne jak utrzymanie lekkiej i przyjemnej atmosfery w pracy jest zrozumienie wpływu żartu.

Moderowanie humoru w miejscu pracy

Jako organizacja ważne jest, aby wrażliwie moderować zachowania w miejscu pracy. Oto kilka sposobów, dzięki którym można moderować humor w miejscu pracy i promować zdrową atmosferę:

Upewnij się, że zasady obowiązujące w miejscu pracy jasno stwierdzają, że dyskryminacja ze względu na płeć, płeć społeczno-kulturową, rasę, wyznanie lub pochodzenie narodowe, pochodzenie etniczne lub jakąkolwiek inną cechę jest zabroniona, a jej naruszenie będzie skutkowało surowymi konsekwenc

Przeprowadź szkolenie dla nowych pracowników dotyczące zachowania w miejscu pracy, aby zapoznać ich z kulturą firmy, i dołącz do niego obszerną listę rzeczy, które należy robić, a których nie należy robić

Zorganizuj warsztaty dotyczące wykorzystania humoru w miejscu pracy. Pomoże to pracownikom zrozumieć zalety humoru i nauczyć się go skutecznie wykorzystywać

Uświadom liderom ich status jako wzorów do naśladowania. Jeśli liderzy będą wykazywać się pozytywnym poczuciem humoru, ich działania prawdopodobnie będą służyć jako sygnały społeczne dla pracowników

Należy pamiętać, że nie należy nakazywać ani zmuszać pracowników do udziału w działaniach opartych na humorze. Chodzi o ułatwienie budowania więzi w zespole i poczucia bezpieczeństwa psychicznego, więc żaden pracownik nie powinien czuć się zmuszany ani naciskany do udziału

Przeczytaj również: 35 przykładów równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, które poprawiają morale i wydajność

Śmiej się do drużyny dzięki ClickUp

Wprowadzenie humoru i komizmu do miejsca pracy może zdziałać cuda. Żywe i pozytywne środowisko pracy, w którym ludzie śmieją się razem i szanują się nawzajem, może prowadzić do bezprecedensowego wzrostu wydajności i lojalności pracowników.

Te 50 zabawnych żartów do pracy może posłużyć jako przełamanie lodów, dostarczając mnóstwo materiału, który podtrzyma energię i wywoła salwy śmiechu.

Nie martw się o wyszukiwanie, organizowanie ani udostępnianie żartów zespołowi. Wszechstronne funkcje ClickUp sprawiają, że jest to idealna platforma do zwiększania zaangażowania pracowników poprzez humor i współpracę.

Możesz stworzyć bardziej przyjemne i spójne środowisko pracy, wykorzystując ClickUp Brain do pisania żartów, ClickUp Docs do przechowywania żartów i ClickUp Chat View do udostępniania śmiechu.

Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś!

W końcu jak zbudować i poprowadzić fantastyczny zespół? Po prostu ClickUp!