10 najlepszych systemów CRM dla firm w Australii

Systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM) pomagają firmom zarządzać wszystkimi aspektami ich interakcji z obecnymi i potencjalnymi klientami. Integrując dane z różnych kanałów komunikacji, systemy CRM oferują kompleksowy obraz podróży klienta. Pomaga to firmom lepiej obsługiwać swoich klientów, a także zwiększa rentowność.

Rynek oprogramowania CRM w Australii rośnie w rocznym tempie wynoszącym 8.4% i przewiduje się, że do 2030 r. osiągnie wartość 4,4 mld USD. W miarę jak australijskie przedsiębiorstwa ewoluują z przestarzałych strategii zarządzania klientami coraz częściej korzystają z zaawansowanych systemów CRM. Jednak poruszanie się po tym zatłoczonym rynku w celu znalezienia odpowiedniego systemu CRM dla konkretnych potrzeb może być zniechęcające.

Opierając się na moim rozległym doświadczeniu z systemami CRM, zbadaliśmy różne platformy na rynku australijskim, aby zobaczyć, co naprawdę działa. Przejdźmy do rzeczy.

**Czego należy szukać w systemach CRM?

Wybierając system CRM w Australii, należy nadać priorytet funkcjom, które odpowiadają potrzebom biznesowym oraz unikalnej dynamice regulacyjnej i rynkowej regionu. Dlatego też należy upewnić się, że system CRM posiada następujące cechy Komponenty CRM:

Zarządzanie leadami: Poszukaj narzędzi CRM, które mogą przechwytywać leady z różnych kanałów, takich jak strony internetowe, media społecznościowe i e-maile. Narzędzia te powinny pomóc śledzić postępy każdego potencjalnego klienta w procesie sprzedaży i stosować zautomatyzowane strategie pielęgnacyjne, takie jak ukierunkowane wiadomości e-mail i spersonalizowane działania następcze

Poszukaj narzędzi CRM, które mogą przechwytywać leady z różnych kanałów, takich jak strony internetowe, media społecznościowe i e-maile. Narzędzia te powinny pomóc śledzić postępy każdego potencjalnego klienta w procesie sprzedaży i stosować zautomatyzowane strategie pielęgnacyjne, takie jak ukierunkowane wiadomości e-mail i spersonalizowane działania następcze Automatyzacja przepływu pracy: Wybierz narzędzie CRM, które pozwoli ci zautomatyzować twój proces sprzedażyCRM workflow za pomocą niestandardowych reguł, aby zwiększyć produktywność. Powinien automatycznie wykonywać działania w oparciu o określone wyzwalacze, takie jak przekierowywanie wiadomości do odpowiedniego przedstawiciela handlowego, wysyłanie wstępnie ustawionych potwierdzeń, śledzenie potencjalnych klientów, którzy nie odpowiadają itp.

Wybierz narzędzie CRM, które pozwoli ci zautomatyzować twój proces sprzedażyCRM workflow za pomocą niestandardowych reguł, aby zwiększyć produktywność. Powinien automatycznie wykonywać działania w oparciu o określone wyzwalacze, takie jak przekierowywanie wiadomości do odpowiedniego przedstawiciela handlowego, wysyłanie wstępnie ustawionych potwierdzeń, śledzenie potencjalnych klientów, którzy nie odpowiadają itp. Zarządzanie kontaktami : Poszukaj narzędzia, które centralizuje szczegółowe informacje o klientach, od danych demograficznych po interakcje społecznościowe, umożliwiając płynne zarządzanie we wszystkich działach. Tworzy to pełniejszy obraz klientów, pomagając zespołom budować głębsze relacje z klientami. Upewnij się również, że narzędzie jest przyjazne dla użytkownika, aby zespoły mogły je szybko zaadoptować

: Poszukaj narzędzia, które centralizuje szczegółowe informacje o klientach, od danych demograficznych po interakcje społecznościowe, umożliwiając płynne zarządzanie we wszystkich działach. Tworzy to pełniejszy obraz klientów, pomagając zespołom budować głębsze relacje z klientami. Upewnij się również, że narzędzie jest przyjazne dla użytkownika, aby zespoły mogły je szybko zaadoptować Dostosowanie: Upewnij się, że system CRM umożliwia modyfikowanie i tworzenie nowych pól kontaktowych, wybieranie elementów pulpitu nawigacyjnego i tworzenie niestandardowych raportów

Upewnij się, że system CRM umożliwia modyfikowanie i tworzenie nowych pól kontaktowych, wybieranie elementów pulpitu nawigacyjnego i tworzenie niestandardowych raportów Integracje zewnętrzne: Wybierz system CRM, który bez wysiłku integruje się z kluczowymi aplikacjami biznesowymi, w szczególności z popularnym oprogramowaniem, takim jak MYOB, Xero, Reckon itp. Integracje te pozwalają zarządzać wszystkimi potrzebami operacyjnymi z jednej platformy, zmniejszając potrzebę przełączania się między aplikacjami. Jeśli zbierasz płatności online, sprawdź również integracje z narzędziami płatniczymi, takimi jak PayPal, Verifone, eWay itp.

Wybierz system CRM, który bez wysiłku integruje się z kluczowymi aplikacjami biznesowymi, w szczególności z popularnym oprogramowaniem, takim jak MYOB, Xero, Reckon itp. Integracje te pozwalają zarządzać wszystkimi potrzebami operacyjnymi z jednej platformy, zmniejszając potrzebę przełączania się między aplikacjami. Jeśli zbierasz płatności online, sprawdź również integracje z narzędziami płatniczymi, takimi jak PayPal, Verifone, eWay itp. Śledzenie interakcji: Wybierz system CRM, który pomaga rejestrować każdą interakcję z klientami, czy to za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu czy osobiście, aby zapewnić bogatą w kontekst historię, która może usprawnić obsługę klienta i działania sprzedażowe.

Wybierz system CRM, który pomaga rejestrować każdą interakcję z klientami, czy to za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu czy osobiście, aby zapewnić bogatą w kontekst historię, która może usprawnić obsługę klienta i działania sprzedażowe. Bezpieczeństwo danych: Upewnij się, że CRM spełnia standardy zgodności, takie jak Australijskie Zasady Prywatności, które mają kluczowe znaczenie dla ochrony informacji o klientach i zachowania przejrzystości w przetwarzaniu danych

10 najlepszych programów CRM do wykorzystania w 2024 roku

Przyjrzyjmy się szczegółowo 10 najlepszym Przykłady oprogramowania CRM które wyróżniają się zdolnością do poprawy relacji z klientami, uproszczenia procesów sprzedaży i zwiększenia wydajności biznesowej. Niezależnie od tego, czy prowadzisz startup, czy zarządzasz dużym przedsiębiorstwem, ta lista pomoże Ci znaleźć oprogramowanie CRM do sprzedaży, które idealnie odpowiada Twoim potrzebom biznesowym:

1. ClickUp (najlepszy kompleksowy system zarządzania projektami CRM)

Zarządzaj i optymalizuj wszystkie potrzeby związane z relacjami z klientami dzięki ClickUp CRM

ClickUp znajduje się na szczycie naszej listy pod względem optymalizacji relacji z klientami, wraz z korzyściami płynącymi z zaawansowanych systemów i funkcji zarządzania projektami i relacjami z klientami. ClickUp CRM oferuje ponad 15 elastycznych widoków, w tym listę, kalendarz i tablicę Kanban, które pomagają mi płynnie zarządzać procesami sprzedaży, zaangażowaniem klientów i zamówieniami. Możliwość wizualizacji daje mi jasny obraz relacji z klientami i bieżących procesów obsługi klienta.

Zwiększ retencję klientów dzięki dedykowanemu pulpitowi nawigacyjnemu ClickUp CRM Pulpity nawigacyjne ClickUp oferuje ponad 50 widżetów dla firm w Australii do śledzenia kluczowych wskaźników, takich jak wartość życiowa klienta i średnia wielkość transakcji. Pulpity te są wysoce konfigurowalne i dostosowane do konkretnych celów CRM australijskich przedsiębiorstw.

ClickUp ułatwia również komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. The Widok czatu ClickUp łączy przedstawicieli handlowych, zespoły obsługi klienta i menedżerów. Do rozmów przez e-mail, ClickUp Email Project Management zapewnia scentralizowane miejsce do współpracy nad transakcjami, aktualizacjami projektów i wdrażaniem klientów. Mogę łączyć zadania, dokumenty itp. za pomocą funkcji zarządzania relacjami i danymi, dzięki czemu wszystkie powiązane działania są uporządkowane i dostępne.

Najważniejszym elementem jest dla mnie funkcja AI ClickUp Brain . Wykorzystując zaawansowane przetwarzanie języka naturalnego, ClickUp Brain analizuje CRM, aby automatycznie wyodrębnić kluczowe dane klientów, w tym preferencje, obawy i sygnały zakupowe.

Ponadto AI Writer ClickUp Brain pomaga mi szybko tworzyć treści do e-maili i kontaktów z klientami.

Twórz dokładne podsumowania zleceń klientów za pomocą ClickUp Brain

Ponadto, Automatyzacja ClickUp upraszcza przepływy pracy klientów i krytyczne procesy sprzedaży, takie jak przenoszenie potencjalnych klientów przez lejek sprzedaży lub aktualizowanie statusów kontaktów na podstawie interakcji. Mogę również usprawnić proces pozyskiwania leadów dzięki ClickUp Forms przechwytywanie informacji o potencjalnych klientach bezpośrednio do systemu CRM. Dane te są automatycznie aktualizowane lub tworzone są nowe zadania dla klientów w celu podjęcia natychmiastowych działań następczych.

Mapowanie przepływu pracy CRM przy użyciu szablonu ClickUp CRM

Co więcej, dzięki gotowym do użycia szablonom ClickUp mogę uruchomić kilka planów działania.

Weźmy na przykład Szablon ClickUp CRM , który oferuje potężny sposób konfigurowania projektów i przepływów pracy z gotowymi strukturami, które zaspokajają potrzeby biznesowe. Szablon Folder można dostosować do własnych potrzeb. Zawiera on widok listy do rejestrowania i przeglądania szczegółów klientów oraz widok kalendarza do wyświetlania zaplanowanych działań według daty. Możesz także dodać niestandardowe pola do rejestrowania informacji, takich jak przychody firmy, branża, liczba pracowników itp. Pobierz ten szablon Zaprojektowane specjalnie dla początkujących, te Szablony CRM są gotowe do użycia i w pełni konfigurowalne, dzięki czemu idealnie nadają się do zarządzania potencjalnymi klientami, relacjami z klientami i potokami sprzedaży w jednym miejscu.

Model licencjonowania ClickUp jest ceniony za uczciwość, ponieważ pozwala na włączenie zewnętrznych współpracowników do konkretnych projektów bez znaczących dodatkowych kosztów. Funkcja ta ma kluczowe znaczenie dla australijskich firm, które współpracują z freelancerami lub zewnętrznymi agencjami.

Mówiąc najprościej, ClickUp sprawia, że zarządzanie relacjami z klientami jest łatwiejsze i przyjemniejsze!

Najlepsze cechy ClickUp

Usprawnij współpracę zespołu poprzez wizualne mapowanie podróży klienta i strategii sprzedaży za pomocą Tablice ClickUp

wspólnie twórz strategie CRM za pomocą ClickUp Whiteboards_

Ogranicz pracę ręczną dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań, takich jak monitorowanie potencjalnych klientów, aktualizacje statusu i synchronizacja danych kontaktowych

Twórz niestandardową automatyzację dla zadań związanych z CRM

Zbieraj i organizuj informacje o klientach za pomocą dostosowanych formularzy, które trafiają bezpośrednio do systemu CRM

Twórz formularze z warunkami, jeśli to konieczne, aby zbierać kompleksowe dane klientów

Przeglądaj i śledź ważne dane klienta, takie jak status faktury, kwota płatności, kwota podatku GST itp. za pomocą formularzaWidok tabeli ClickUp* Szybkie generowanie kopii wiadomości e-mail od klientów dzięki AI Writer w ClickUp Brain

Ustaw i śledź cele biznesowe za pomocąClickUp Goals i oznaczaj znaczące osiągnięcia za pomocąKamienie milowe ClickUp aby pomóc zespołom rozpoznawać postępy w osiąganiu kluczowych celów biznesowych

śledź cele i postępy swojego zespołu w skonsolidowanym widoku

Zorganizuj i przeprowadź burzę mózgów strategii CRM, takich jak taktyki segmentacji lub podejścia do upsellingu, używającClickUp Mind Maps do wizualnego łączenia pomysłów i planowania złożonych przepływów interakcji z klientami

Twórz mapy myśli za pomocą ClickUp, aby planować i wizualizować swoje strategie CRM

Ograniczenia ClickUp

Niektóre z zaawansowanych funkcji wymagają nauki

ClickUp ceny

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (4,000+ recenzji)

2. Salesforce CRM (platforma CRM dla przedsiębiorstw)

via Salesforce Salesforce CRM pozwala przechowywać wszystkie dane klientów w jednym miejscu, aby śledzić wszystko - od zaangażowania kupujących i sprzedaży po analitykę. Zintegrowana sztuczna inteligencja, Einstein 1, oferuje predykcyjne spostrzeżenia, które pomagają zespołom szybciej podejmować świadome decyzje.

Ponadto narzędzia analityczne Salesforce pomagają zespołom poprawić dokładność prognoz i wzrost pipeline'u. Po stronie zarządzania, narzędzia do zarządzania cyklem życia przychodów i wydajnością sprzedaży automatyzują krytyczne procesy, ułatwiając efektywne skalowanie operacji. Platforma pomaga również zespołom sprzedażowym, marketingowym i serwisowym koordynować swoje działania, aby były one spójne i skuteczne.

Najlepsze cechy Salesforce

Ujednolicenie działań sprzedażowych, usługowych i marketingowych za pomocą jednej platformy w celu zwiększenia zaangażowania kupujących.

Lepsze podejmowanie decyzji dzięki opartym na sztucznej inteligencji spostrzeżeniom z Einstein

Automatyzacja i centralizacja aktualizacji danych klientów i procesów sprzedaży

Zwiększenie produktywności zespołu sprzedaży i zarządzanie wydajnością poprzez automatyzację i współpracę w zakresie danych w czasie rzeczywistym

Ograniczenia Salesforce

Użytkownicy zgłaszają częste przestoje systemu wpływające na dokładność kart wyników

Predykcyjna sztuczna inteligencja i inteligencja konwersacyjna są dostępne tylko w droższych planach

Aktualizacje bazy wiedzy są powolne, co prowadzi do polegania na Slacku w zakresie nowych przepływów pracy

Ceny Salesforce

Pakiet startowy: AU $35/miesiąc za użytkownika

AU $35/miesiąc za użytkownika Profesjonalny l: AU $112/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

l: AU $112/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Enterprise : AU $231/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

: AU $231/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie) Unlimited: AU $462/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

AU $462/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie) Einstein 1 Sales: AU $700/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Salesforce

G2: 4.3/5 (ponad 300 recenzji)

4.3/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 18 000 recenzji)

3. Zoho CRM (platforma CRM dla rozwijających się firm)

via Zoho CRM Dzięki możliwościom automatyzacji Zoho możesz spędzać mniej czasu na zadaniach wykonywanych ręcznie. Asystent Zia, oparty na sztucznej inteligencji, oferuje predykcyjne analizy sprzedaży i inteligentne rekomendacje transakcji. To ulepszenie sztucznej inteligencji pomaga zespołom precyzyjnie określać możliwości i optymalizować strategie na bieżąco.

Niestandardowe pulpity nawigacyjne Zoho pomagają wizualnie śledzić wyniki sprzedaży i wskaźniki zaangażowania klientów. Na potrzeby testowania i rozwoju środowisko piaskownicy Zoho pozwala zespołom eksperymentować i testować konfiguracje CRM bez żadnego ryzyka. Gwarantuje to, że wdrażane są tylko te zmiany, które przyniosą korzyści dla przepływu pracy.

Ogólnie rzecz biorąc, jest to przyzwoity CRM dla początkujących, jeśli potrzebujesz podstawowych funkcji w stosunkowo niskiej cenie.

Najlepsze cechy Zoho CRM

Usprawnienie współpracy zespołowej dzięki solidnej automatyzacji i kompleksowej analityce

Automatyzacja przepływów pracy i procesów,Kampanie CRMi podróże klientów, aby zmaksymalizować produktywność dzięki Zia - asystentowi AI

Uzyskaj dogłębny wgląd dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym oraz niestandardowym raportom i pulpitom nawigacyjnym w czasie rzeczywistym

Dostarczanie spersonalizowanych doświadczeń klientów dzięki wielokanałowej obecności i inteligencji predykcyjnej

ograniczenia Zoho CRM

Zia ma ograniczone możliwości w porównaniu do innych asystentów AI i nie jest dostępna w podstawowych planach

Użytkownicy często narzekają na niezgrabny interfejs

Ceny Zoho CRM

Standard: AU $31/miesiąc za użytkownika

AU $31/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: AU $54.25/miesiąc za użytkownika

AU $54.25/miesiąc za użytkownika Enterprise: AU $77.55/miesiąc za użytkownika

AU $77.55/miesiąc za użytkownika Ultimate: AU $100.75/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Zoho CRM

G2: 4.1/5 (ponad 2600 recenzji)

4.1/5 (ponad 2600 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 6 700 opinii)

4. Freshsales CRM (CRM sprzedaży oparty na sztucznej inteligencji)

via Freshsales Freshsales CRM znalazł się na liście przede wszystkim ze względu na swoją mocną i intuicyjną platformę. Freshsales umieszcza wszystkie dane sprzedażowe w jednym miejscu, dzięki czemu można łatwo sprawdzić, które części pipeline'u działają, a które wymagają poprawy. Podoba mi się również wygoda aplikacji mobilnej - zespoły mogą szybciej zamykać transakcje i zapewniać wyjątkową obsługę klienta.

Korzystanie z tego cRM oparty na współpracy dzięki narzędziom opartym na sztucznej inteligencji możesz prowadzić inteligentne kampanie sprzedażowe, organizować procesy sprzedaży i skuteczniej angażować klientów. Freddy AI pomaga zespołom identyfikować najlepszych potencjalnych klientów i szybciej zamykać transakcje.

Najlepsze cechy CRM Freshsales

Prowadzenie inteligentnych kampanii sprzedażowych w celu generowania i śledzenia leadów najwyższej jakości

Organizowanie procesów sprzedaży za pomocą widoków Kanban i kart typu "przeciągnij i upuść"

Angażowanie klientów dzięki widokowi 360° i interakcjom opartym na kontekście

Automatyzacja powtarzalnych zadań w celu zaoszczędzenia czasu i zwiększenia produktywności

Ograniczenia CRM Freshsales

Praca w aplikacji jest uciążliwa; użytkownicy preferują wersję webową

Użytkownicy zauważyli, że wsparcie techniczne nie jest pomocne

Ceny CRM Freshsales

Growth: AU $16/miesiąc za użytkownika

AU $16/miesiąc za użytkownika Pro: AU $70/miesiąc za użytkownika

AU $70/miesiąc za użytkownika Enterprise: AU $106/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje CRM Freshsales

G2: 4.5/5 (ponad 1100 recenzji)

4.5/5 (ponad 1100 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 600 opinii)

5. Monday.com (Wszechstronna platforma do zarządzania pracą)

via monday.com Monday.com CRM pozwala zespołom efektywnie zarządzać potencjalnymi klientami, centralizować komunikację i automatyzować powtarzalne zadania. Możliwości sztucznej inteligencji platformy automatyzują tworzenie zadań i zarządzanie wiadomościami e-mail, bezpośrednio przekształcając wyniki spotkań w elementy, które można wykorzystać.

Automatyzacja ta rozciąga się na tworzenie i udoskonalanie wiadomości e-mail, generowanie treści i tworzenie formuł. Możesz łatwo dostosować CRM bez kodowania, dostosowując go do konkretnego cyklu sprzedaży i płynnie integrując go z niezbędnymi narzędziami.

To, co mnie wyróżnia, to wizualny wygląd i doświadczenie użytkownika platformy. Jest ona wolna od niezgrabnych interfejsów tradycyjnych CRM-ów i oferuje układ oparty na tablicy, dzięki czemu łatwo jest zobaczyć cały pipeline sprzedaży na pierwszy rzut oka, śledzić postępy i współpracować z zespołami.

Najlepsze cechy CRM Monday.com

Natychmiastowe przekształcanie wyników spotkań w wykonalne zadania dzięki zautomatyzowanemu generowaniu zadań opartemu na sztucznej inteligencji

Zarządzanie wieloma pipeline'ami i modyfikowanie etapów transakcji z łatwością i dostosowywanie się do dynamicznych strategii sprzedaży

Scentralizuj całą komunikację z klientami, integrując pocztę e-mail, aby żadna interakcja nie została pominięta

Dostęp do pipeline'u sprzedaży i zarządzanie nim w podróży dzięki dedykowanej aplikacji mobilnej

Efektywna wizualizacja pipeline'u sprzedaży dzięki układowi opartemu na tablicy

ograniczenia Monday.com

Początkowa konfiguracja i dostosowywanie może być czasochłonne dla nowych użytkowników

Darmowy plan ma ograniczenia dotyczące tablic, elementów i użytkowników

Sztuczna inteligencja jest dostępna tylko w planach Pro i Enterprise

Ceny Monday.com

Darmowy

Podstawowy: AU $18/miesiąc na użytkownika

AU $18/miesiąc na użytkownika Standard: AU $21/miesiąc na użytkownika

AU $21/miesiąc na użytkownika Pro: AU $36/miesiąc na użytkownika

AU $36/miesiąc na użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Monday.com

G2 : 4.7/5 (10,000+ recenzji)

: 4.7/5 (10,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,700+ recenzji)

6. HubSpot CRM (usprawniony CRM dla holistycznego zaangażowania klientów)

via HubSpot HubSpot CRM pomaga zespołom śledzić potencjalnych klientów i klientów na każdym etapie ich podróży. Dzięki temu pełnemu rozwiązaniu CRM można szczegółowo przeglądać każdego klienta, śledząc jego interakcje z firmą, współpracownikami, działaniami, komunikacją i nie tylko. Formularze HubSpot umożliwiają gromadzenie danych z witryny internetowej, mediów społecznościowych lub stron docelowych. Możesz przechwytywać różne informacje o potencjalnych klientach i klientach, od ich zachowania na stronie internetowej po dane osobowe i wcześniejsze interakcje z marką.

HubSpot CRM wspiera zgodność z lokalnymi przepisami o ochronie danych, takimi jak Australijskie Zasady Prywatności (APP) i Prawo do Danych Konsumenckich (CDR), zapewniając, że dane klientów są przetwarzane w sposób bezpieczny i przejrzysty.

Najlepsze cechy HubSpot CRM

Obsługa każdego etapu interakcji z klientem na jednej platformie, od pierwszego kontaktu po wsparcie posprzedażowe

Personalizacja danych kontaktowych i firmowych, potoków transakcji i pulpitów raportowych w celu spełnienia różnorodnych wymagań biznesowych

Połącz swój CRM z szeroką gamą narzędzi i aplikacji biznesowych za pomocą solidnego rynku integracji HubSpot

Zautomatyzuj rutynowe zadania w marketingu i sprzedaży, aby Twoje zespoły mogły skupić się naStrategia CRM i zaangażowaniu klientów

HubSpot CRM ograniczenia

Wymaga przejścia na płatne plany dla zaawansowanych funkcji i wyższych limitów użytkowania, co może stać się kosztowne dla małych firm w miarę ich skalowania

Ceny HubSpot CRM

Professional Customer Platform: AU $800/miesiąc (za 3 stanowiska)

AU $800/miesiąc (za 3 stanowiska) Enterprise Customer Platform: AU $3,600/miesiąc (dla 5 stanowisk)

Oceny i recenzje HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (ponad 11 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 11 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4 000 opinii)

7. Tall Emu CRM (australijski CRM do kompleksowego zarządzania firmą)

via Tall Emu CRM Przejęty przez MYOB w lutym 2022 r., Tall Emu CRM usprawnia działalność biznesową, łącząc sprzedaż, zapasy, zamówienia i realizację w jednym miejscu. Tall Emu CRM jest przeznaczony dla małych i średnich firm z Australii i Kiwi. Wykracza poza MYOB i Xero, łatwo integrując się z lokalnymi narzędziami księgowymi, takimi jak Reckon i QuickBooks Australia. Zapewnia to prawdziwie zlokalizowane doświadczenie w zarządzaniu finansami i księgowością. Możesz zobaczyć wszystko w czasie rzeczywistym, dzięki czemu dokładnie wiesz, na czym stoi firma. Tall Emu CRM umożliwia wygodne i łatwe śledzenie potencjalnych klientów, ofert i zamówień.

Najlepsze cechy Tall Emu CRM

Zarządzanie interakcjami z klientami i usprawnienie operacji dzięki ujednoliconej platformie

Automatyzacja zadań administracyjnych w celu zwiększenia produktywności i wydajności

Synchronizacja i łączenie sprzedaży, operacji, produkcji i wysyłki w celu zarządzania zapasami w czasie rzeczywistym

Uproszczenie procesu sprzedaży dzięki zintegrowanej wycenie, zarządzaniu zamówieniami i portalom dla klientów

Szybkie rozwiązywanie problemów dzięki wsparciu telefonicznemu w Sydney

Wysokie ograniczenia Emu CRM

Niektórzy użytkownicy uważają, że warstwowa organizacja i nawigacja są nieco skomplikowane

Dostępne ustawienia automatyzacji przepływu pracy mogłyby być bardziej rozbudowane

Ceny Tall Emu CRM

AU $85/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Tall Emu CRM

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

8. Pipedrive (platforma CRM przyspieszająca sprzedaż)

via Pipedrive Dzięki Pipedrive CRM można przyspieszyć procesy sprzedaży poprzez personalizację. Przyjazna dla użytkownika platforma umożliwia zespołom dostosowanie etapów zarządzania pipeline'em, aby odzwierciedlały ich unikalny proces sprzedaży, koncentrując się na możliwych do wykonania krokach, a nie tylko na celu końcowym. Pipedrive jest wirtualnym trenerem dostarczającym raporty w czasie rzeczywistym i analizy w celu udoskonalenia strategii.

Jego możliwości automatyzacji znacznie zmniejszają liczbę zadań administracyjnych, a dzięki ponad 350 integracjom można rozszerzyć jego funkcjonalność, aby spełnić specyficzne potrzeby małych firm. Jak zauważyli użytkownicy, zespół wsparcia Pipedrive jest szczególnie pomocny i kompetentny, zwiększając doświadczenie użytkownika dzięki terminowej pomocy.

Australijscy użytkownicy powinni jednak pamiętać, że ponieważ zespół wsparcia Pipedrive znajduje się głównie w Europie, poszukiwanie pomocy w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wideo lub audio może wymagać planowania ze względu na różnice stref czasowych. Oznacza to, że jeśli pomoc jest potrzebna po południu, może być dostępna dopiero następnego dnia.

Najlepsze cechy CRM Pipedrive

Dostosuj etapy i pola do swojego procesu sprzedaży, zapewniając spersonalizowane podejście do śledzenia transakcji i działań

Automatyzacja powtarzalnych zadań i konfigurowanie niestandardowych wyzwalaczy w celu zaoszczędzenia czasu i zwiększenia wydajności w ramach cyklu sprzedaży

Uzyskaj cenny wgląd w wyniki sprzedaży dzięki konfigurowalnym raportom i pulpitom nawigacyjnym

Integracja z szeroką gamą aplikacji innych firm w celu zwiększenia funkcjonalności i dostosowania do potrzeb biznesowych

ograniczenia Pipedrive CRM

Funkcja działań i potencjalnych klientów wymaga, aby użytkownicy znajdowali się w obrębie potencjalnego klienta lub transakcji, aby zapewnić, że aktualizacje są odzwierciedlane w sposób ciągły

Użytkownicy stwierdzili, że trudno jest zarządzać transakcjami za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść"

Raporty i analizy są ograniczone

Ceny Pipedrive CRM

Plan podstawowy: AU $21.70/miesiąc za użytkownika

AU $21.70/miesiąc za użytkownika Plan zaawansowany: AU $44.95/miesiąc za użytkownika

AU $44.95/miesiąc za użytkownika Plan profesjonalny: AU $91.45/miesiąc za użytkownika

AU $91.45/miesiąc za użytkownika Plan Power: AU $106.95/miesiąc na użytkownika

AU $106.95/miesiąc na użytkownika Plan Enterprise: AU $153.45/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive CRM

G2 : 4.2/5 (1,800+ recenzji)

: 4.2/5 (1,800+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (2,900+ opinii)

9. Creatio CRM (platforma CRM bez kodu)

via Creatio CRM Creatio CRM pozwala zautomatyzować całą podróż klienta dzięki bezkodowym narzędziom do automatyzacji marketingu. Oznacza to maksymalną swobodę i elastyczność. Platforma łączy zespoły sprzedaży, marketingu i obsługi, zapewniając, że wszyscy pracują na tej samej stronie. Ta jedność sprawia, że potencjalni klienci stają się lojalnymi, stałymi klientami. Ponadto posiadanie wszystkich interakcji z klientami w jednym miejscu zwiększa produktywność i pomaga zespołom lepiej współpracować.

Najlepsze cechy CRM Creative

Dostosowanie zespołów sprzedażowych, marketingowych i serwisowych dzięki ujednoliconym przepływom pracy i wspólnej bazie danych

Dostarczanie spersonalizowanych doświadczeń klientów z widokiem 360 stopni i spostrzeżeniami generowanymi przez AI/ML

Automatyzacja zarządzania leadami, szansami i przepływami pracy kampanii

Śledzenie kluczowych wskaźników KPI w czasie rzeczywistym za pomocą potężnych pulpitów nawigacyjnych bez kodu

Zarządzanie ofertami, zamówieniami, umowami, materiałami marketingowymi i inną dokumentacją w jednym miejscu

Creatio CRM ograniczenia

Brak możliwości przesyłania indywidualnych kontaktów z telefonu lub programu Outlook, co wymaga pełnej synchronizacji

Członkowie zespołu mają trudności z oddzielnym wprowadzaniem kontaktów do swoich telefonów komórkowych i Creatio

Ceny Creatio CRM

Growth: AU $38.75/miesiąc za użytkownika

AU $38.75/miesiąc za użytkownika Enterprise: AU $85.25/miesiąc za użytkownika

AU $85.25/miesiąc za użytkownika Nieograniczony: AU $131.75/miesiąc na użytkownika

Creatio CRM oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (260+ recenzji)

4.7/5 (260+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (120+ recenzji)

10. NetSuite ( Kompleksowy CRM do zintegrowanego zarządzania klientami)

via Netsuite NetSuite CRM by Oracle łączy tradycyjne funkcje CRM z nowoczesną analityką, aby pomóc przedsiębiorstwom zarządzać procesami sprzedaży, marketingu i obsługi klienta na jednej platformie.

Dając wszystkim zespołom ujednolicony widok klienta, NetSuite pomaga zapewnić spójną obsługę potencjalnych klientów i klientów w różnych kanałach. Zespoły sprzedażowe otrzymują odpowiednie informacje i aktualizacje, aby skutecznie sprzedawać i zwiększać sprzedaż, podczas gdy zespoły marketingowe mogą dostosować kampanie do procesów sprzedaży i zautomatyzować cały przepływ pracy marketingowej.

Analityka w czasie rzeczywistym i pulpity nawigacyjne oparte na rolach pomagają zespołom sprzedaży śledzić pipeline i cele, zespołom wsparcia mierzyć satysfakcję klientów, a zespołom marketingowym analizować zwrot z inwestycji w kampanię.

Najlepsze cechy CRMNetSuite

Zarządzanie interakcjami z klientami, partnerami i dostawcami w ramach jednej, ujednoliconej platformy

Zwiększenie wydajności sprzedaży dzięki dostępowi w czasie rzeczywistym do rekordów potencjalnych klientów, klientów i zamówień

Planowanie, zarządzanie i śledzenie kampanii marketingowych w różnych kanałach z jednego miejsca

Zapewnienie spójnej obsługi klienta dzięki 360-stopniowemu wglądowi w preferencje i interakcje klientów

Automatyzacja procesów sprzedaży, od zarządzania szansami po realizację i prowizje

Pomoc zespołom w śledzeniu wydajności dzięki danym w czasie rzeczywistym na niestandardowych pulpitach nawigacyjnych

Ograniczenia NetSuite CRM

Transakcje bankowe często nie synchronizują się zgodnie z wymaganiami, powodując opóźnienia w uzgadnianiu i wymagając ręcznego importu

Nie nadaje się dla mniejszych firm, ponieważ koszty licencji są wysokie i nie można w pełni wykorzystać oprogramowania bez dedykowanego specjalisty z certyfikatem Netsuite

Ceny NetSuite CRM

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje CRMNetSuite

G2: 4.0/5 (3,156 opinii)

4.0/5 (3,156 opinii) Capterra: 4,1/5 (ponad 1 500 opinii)

Zaspokój wszystkie swoje potrzeby CRM w jednym miejscu dzięki ClickUp

Wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami może przekształcić Twoją firmę poprzez poprawę relacji z klientami, usprawnienie procesów sprzedaży i zwiększenie ogólnej wydajności. Ten przewodnik po najlepszym oprogramowaniu CRM w Australii prezentuje różne platformy, które pomogą Ci znaleźć idealne dopasowanie do potrzeb Twojej firmy.

Po dokonaniu oceny tych opcji sugeruję skorzystanie z bezpłatnej wersji próbnej lub demonstracyjnej, aby zobaczyć, który system najlepiej pasuje do twoich operacji.

Jeśli chodzi o kompleksowe mobilne rozwiązanie CRM i do zarządzania projektami, ClickUp wyróżnia się solidnymi funkcjami i elastycznością. Gotowy do optymalizacji relacji z klientami i usprawnienia przepływu pracy? Rozpocznij swoją podróż z ClickUp już dziś!