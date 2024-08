10 najlepszych programów HR w Malezji

Prowadzenie firmy dowolnej wielkości wymaga wykonywania wielu zadań, takich jak zarządzanie pracownikami, przetwarzanie listy płac, zarządzanie wydajnością i zarządzanie zgodnością. Ręczne wykonywanie tych zadań nie jest łatwe. Jednak korzystanie z oprogramowania HR do zarządzania tymi zadaniami minimalizuje błędy, oszczędza czas i pozwala skupić się na celach biznesowych.

Spędziłem dużo czasu badając różne opcje oprogramowania do obsługi HR oferowane w Malezji, aby zoptymalizować nasze operacje HR. Podzielę się z Tobą moimi osobistymi doświadczeniami, obserwacjami i wstępnymi ocenami najlepszych dostawców oprogramowania HR w Malezji, aby pomóc Ci zidentyfikować najlepszą opcję oprogramowania HR dla Twojej firmy.

Czego należy szukać w oprogramowaniu HR w Malezji?

Wybierając oprogramowanie HR w Malezji, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników, aby upewnić się, że jest ono zgodne z potrzebami organizacji i wymogami regulacyjnymi.

Zgodność z przepisami : Upewnij się, że oprogramowanie spełnia wymogi malezyjskiego prawa pracy w zakresie umów o pracę, listy płac, podatków i innych wymogów prawnych. Na przykład sprawdź, czy posiada ono przepisy dotyczące MTD (miesięcznego odliczenia podatkowego), a także innych ustawowych odliczeń, takich jak EPF (fundusz emerytalny pracowników), SOCSO (ubezpieczenie społeczne) i EIS (system ubezpieczeń pracowniczych)

Możliwości integracji : Wybierz oprogramowanie HR, które łatwo integruje się z innymi aplikacjami korporacyjnymi, oprogramowaniem księgowym, narzędziami do śledzenia czasu pracy i innymi systemami, aby zapobiec tworzeniu się silosów danych i zwiększyć produktywność

Środki bezpieczeństwa : Upewnij się, że oprogramowanie ma solidne funkcje bezpieczeństwa danych, aby chronić poufne dane pracowników przed naruszeniem lub niepożądanym dostępem

Koszt i zwrot z inwestycji : Wybierz oprogramowanie HR, które mieści się w Twoich możliwościach finansowych i weź pod uwagę potencjalny zwrot z inwestycji. Podczas oceny zwrotu z inwestycji w oprogramowanie HR należy wziąć pod uwagę takie elementy, jak redukcja czasu, zwiększona produktywność, zmniejszone wydatki na administrację i większa retencja pracowników

Interfejs użytkownika : Poszukaj intuicyjnego interfejsu użytkownika, wraz z obszernymi materiałami szkoleniowymi i pomocniczymi, które zwiększą przyjęcie i pomogą zespołom efektywnie z niego korzystać. Sprawdź, czy wsparcie i materiały szkoleniowe są dostępne w języku bahasa malaysia

Skalowalność : Wybierz oprogramowanie HR, które ma potencjał do rozwoju wraz z wymaganiami Twojej firmy. Niezależnie od tego, czy jesteś startupem, czy firmą o ugruntowanej pozycji, oprogramowanie musi mieć możliwość dostosowania się do zmieniających się wymagań

Wszechstronność i możliwość adaptacji: Wybierz konfigurowalne oprogramowanie HR, które można łatwo zmodyfikować, aby spełniało specyfikacje Twojej firmy

10 najlepszych programów HR w Malezji do wykorzystania w 2024 roku

Oto moja kompleksowa ocena i dogłębna analiza najlepszego oprogramowania HR w Malezji. Przeprowadzę Cię przez korzyści, ograniczenia, kluczowe funkcje i ceny każdego narzędzia, aby pomóc Ci zdecydować, które z nich jest najbardziej odpowiednie dla wymagań Twojej firmy.

1. ClickUp (Najlepszy do zarządzania projektami HR)

usprawnij zatrudnianie, wdrażanie i rozwój pracowników dzięki platformie zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp

ClickUp to wiodąca platforma do zarządzania zasobami ludzkimi w Malezji, zapewniająca kompleksowe rozwiązania HR. Jest to przede wszystkim narzędzie do zarządzania projektami, oferujące solidny pakiet do zarządzania zasobami ludzkimi, który upraszcza zatrudnianie, wdrażanie i monitorowanie pracowników. Dzięki ponad 1000 integracji ze znanymi aplikacjami biznesowymi i ponad 100 konfigurowalnym funkcjom HR, ClickUp sprawia, że zarządzanie operacjami jest bardziej wydajne, co umożliwia płynną ekspansję firmy. ClickUp dla zespołu HR upraszcza codzienne zadania HR. Usprawnia proces zatrudniania pracowników dzięki dostosowywanym w czasie rzeczywistym formularzom, śledzeniu wyników i zarządzaniu harmonogramem. Dodatkowo, menedżerowie HR mogą być na bieżąco z harmonogramami rozmów kwalifikacyjnych za pomocą ClickUp Calendar View .

przeglądaj zadania ClickUp i rozpoczynaj spotkania bezpośrednio z widoku Kalendarza, korzystając z dwukierunkowej synchronizacji Wykrywanie współpracy ClickUp umożliwia zaprojektowanie idealnego przepływu pracy dla Ciebie i Twojej organizacji poprzez organizowanie, monitorowanie i wspólną pracę nad dowolnym projektem. Możesz edytować dokumenty w czasie rzeczywistym z członkami zespołu i otrzymywać natychmiastowe informacje zwrotne.

Dodatkowo, zaawansowane funkcje pracy zespołowej i komunikacji ClickUp umożliwiają zespołom dowolnej wielkości współpracę w czasie rzeczywistym, centralizację całej komunikacji i pracowników zarządzanie wydajnością w ramach jednej platformy i wspierać odpowiedzialność zespołu. Co więcej, ClickUp zapewnia gotowe do użycia szablony, dzięki czemu nie trzeba tworzyć ram od podstaw.

Zorganizuj informacje o swoich pracownikach i wiele więcej dzięki szablonowi Clickup Employee Directory

Weźmy na przykład, szablon katalogu pracowników ClickUp który ułatwia wdrażanie pracowników, tworzy niestandardowe arkusze kalkulacyjne i umożliwia automatyczne przypomnienia. Szablon ten działa jako centralne centrum wszystkich informacji o pracownikach, ułatwiając szybki dostęp do wszelkich informacji. Pobierz ten szablon

Łatwy dostęp do podstawowych zasad HR dzięki szablonowi bazy wiedzy HR ClickUp

Usprawnij wszystkie podstawowe procedury HR, takie jak planowanie zasobów przetwarzanie listy płac, oceny, utrzymywanie baz danych i indywidualne spotkania z pracownikami Szablon bazy wiedzy ClickUp HR. Zapewnia przyjazną dla użytkownika platformę do zarządzania i przechowywania wszystkich informacji HR. Centralizuje wszystko, czego potrzebuje Twój zespół, ułatwiając aktualizacje, zarządzanie danymi pracowników i dostęp do nich. Pobierz ten szablon To, co naprawdę wyróżnia ClickUp, to zestaw narzędzi AI ClickUp Brain który odpowiada na zapytania i łączy projekty, dokumenty, osoby i wiedzę o firmie. Możesz zminimalizować czas spędzony na wyszukiwaniu odpowiednich danych. Automatyzując aktualizacje i przeglądy projektów, AI Project Manager zwalnia czas, aby skoncentrować się bardziej na ważnych projektach HR niż na przyziemnych powiadomieniach.

Najlepsze funkcje ClickUp

Obsługa spostrzeżeń i danych HR, takich jak harmonogramy zatrudniania, wolne miejsca pracy i produktywność zespołu za pomocą ponad 50 widżetów zPulpity nawigacyjne ClickUp Zbieraj wnioski o zatrudnienie, opinie pracowników lub oceny za pomocąFormularze ClickUp Zwiększ wydajność dzięki integracji z różnymi aplikacjami i usługami innych firm, takimi jak usługi przechowywania plików, takie jak Dropbox i Google Drive oraz platformy komunikacyjne, takie jak Slack i Microsoft Teams zIntegracje ClickUp* Błyskawiczne tworzenie szablonów wiadomości e-mail, procedur SOP i wielu innych dzięki funkcji AI Writer w ClickUp Brain

Śledź czas, twórz prognozy, dodawaj adnotacje do zmierzonego czasu i sprawdzaj raporty dotyczące spędzonego czasu z praktycznie dowolnego miejsca dzięki aplikacjiClickUp Project Time Tracking

planuj ankiety, sondaże i oceny za pomocą spersonalizowanych formularzy. Monitoruj dane dotyczące odpowiedzi pracowników, aby podejmować świadome decyzje_

Ograniczenia ClickUp

Początkujący użytkownicy mogą napotkać trudności w poruszaniu się po skomplikowanych funkcjach

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc na użytkownika

$7/miesiąc na użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ recenzji)

4.7/5 (9000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4000 recenzji)

2. PayrollPanda (Najlepsze oprogramowanie płacowe)

via PayrollPanda PayrollPanda to internetowe oprogramowanie do zarządzania kadrami i płacami, które pomaga kadrze kierowniczej i menedżerom ds. rekrutacji. Dzięki skutecznym funkcjom, takim jak generowanie odcinków wypłat, śledzenie listy płac, eLeave i integracja API, jest on wykorzystywany przez wiele małych i średnich przedsiębiorstw w Malezji.

PayrollPanda jest w 100% objęta roszczeniem HRDF, co stanowi istotną atrakcję dla malezyjskich firm. Produkt podlega ciągłym ulepszeniom, a jego zaktualizowane wersje są wydawane co dwa tygodnie. Oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs i nie wymaga szkolenia.

Najlepsze cechy PayrollPanda

Automatyzacja przetwarzania listy płac, obliczeń podatkowych i ustawowych składek dzięki narzędziu do składania skarg LHDN

Aktualizacja danych osobowych, wnioskowanie o urlop i przeglądanie szczegółów listy płac z łatwym dostępem za pośrednictwem narzędzi samoobsługowych

Zmniejszenie kosztów pracy poprzez uproszczenie procesów płacowych, podatkowych i płatności dla pracowników

Usprawnienie operacji finansowych poprzez integrację z oprogramowaniem księgowym i śledzenie wydatków

Oferowanie regularnych aktualizacji w celu proaktywnego ulepszania funkcjonalności i spełniania wymagań klientów

Zapewnienie pracownikom wieloplatformowego dostępu na laptopie, tablecie lub telefonie komórkowym

ograniczenia PayrollPanda

Trudność w przetwarzaniu złożonych przepływów wynagrodzeń

Brak integracji z kilkoma programami księgowymi

Ceny PayrollPanda

32,50 MYR/miesiąc plus 6,80 MYR/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje PayrollPanda

G2: 4.3/5 (ponad 10 recenzji)

4.3/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 50 recenzji)

3. AgileHRMS (Najlepszy system HR dla firm)

via AgileHRMS AgileHRMS to kompleksowy system do różnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi. Jest przeznaczony do optymalizacji procedur HR dla firm. Obejmuje kilka modułów, takich jak przetwarzanie listy płac, monitorowanie urlopów, zarządzanie frekwencją, zarządzanie informacjami o pracownikach i ocena wydajności.

Oprogramowanie ma na celu zwiększenie produktywności i wydajności operacyjnej, poprawę doświadczenia pracowników i automatyzację powtarzalnych, ręcznych zadań HR. Dzięki możliwościom takim jak konfigurowalne przepływy pracy, portale samoobsługowe i narzędzia do raportowania, AgileHRMS skutecznie poprawia jakość pracy życia menedżera HR .

Najlepsze cechy AgileHRMS

Utrzymanie obszernegopodręcznik pracownikaśledzić dodatkowe informacje i konfigurować niestandardowe pola za pomocą systemu HRMS

Zarządzanie frekwencją za pomocą danych z urządzenia biometrycznego/RFID

Konfigurowanie kilku odrębnych zmian dla pracowników i rejestrowanie obecności, w tym wcześniejszych wyjść i spóźnień

Monitorowanie harmonogramów, rozmów kwalifikacyjnych, ofert pracy i procesu wdrażania nowych pracowników z poziomu jednej zintegrowanej platformy

ograniczenia AgileHRMS

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak modelowanie predykcyjne

Złożoność wdrożenia

Ceny AgileHRMS

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje AgileHRMS

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: 4.3/5 (20+ opinii)

4. Swingvy (Najlepsze oprogramowanie online do zarządzania zasobami ludzkimi)

via Swingvy Oparta na chmurze platforma oprogramowania HR z aktywną obecnością w Azji Południowo-Wschodniej, Swingvy zapewnia firmom kompleksowe rozwiązanie do skutecznego zarządzania siłą roboczą.

Funkcje Swingvy, takie jak przetwarzanie listy płac, monitorowanie czasu pracy i obecności, zarządzanie wydatkami i administracja personelem, usprawniają przepływ pracy i minimalizują zadania administracyjne.

Dodatkowo, samoobsługowy portal Swingvy pozwala pracownikom bezpośrednio przejąć kontrolę nad ich obowiązkami związanymi z HR. Mogą oni uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, przeglądać odcinki wypłat, wnioskować o urlopy i modyfikować swoje informacje.

Swingvy jest skuteczny dla firm każdej wielkości, oferując niezawodną i intuicyjną platformę HR do efektywnego zarządzania funkcjami i procedurami HR.

Najlepsze cechy Swingvy

Bezproblemowa integracja ze znanymi aplikacjami firmowymi, takimi jak Apple Calendar i Google Calendar, a także z innymi kluczowymi narzędziami firmowymi

Gwarantuje terminowe i dokładne procedury płacowe, które są zgodne z przepisami prawnymi Malezji

Umożliwienie pracownikom niezależnego zarządzania swoją tożsamością online, co jest kluczowym elementem dla małych firm dążących do efektywności

Usprawnienie procesów zwrotu kosztów, gwarantujące efektywne zarządzanie finansami

Ułatwienie dokumentacji pracowniczej i terminowe przeglądy wydajności w celu osiągnięcia wyznaczonych celówCele HR Ograniczenia Swingvy

Brak czatu na żywo lub pomocy telefonicznej

Użytkownicy wspomnieli o niedociągnięciach w implementacji

Wydłużony czas oczekiwania na konwersję listy płac

Alokacja odcinka wypłaty nie jest zautomatyzowana

Swingvy pricing

Premium: 14,70 MYR/miesiąc za użytkownika

14,70 MYR/miesiąc za użytkownika Lista płac: 14.70 MYR/miesiąc na użytkownika

14.70 MYR/miesiąc na użytkownika Czas: 8,8 MYR/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Swingvy

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

5. HREasily (Najlepszy łatwy w użyciu system HR oparty na chmurze)

via HREasily HREasily to oparty na chmurze system zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS) do zautomatyzowanego zarządzania pracownikami, obliczania płac i procedur HR. Platforma ta pomaga firmom z Azji Południowo-Wschodniej skoncentrować się na ich podstawowej działalności, jednocześnie zarządzając różnymi danymi HR i informacjami płacowymi.

Jest to idealne rozwiązanie dla firm różnej wielkości i z różnych sektorów, ponieważ jest proste w użyciu i niedrogie. Co więcej, jest zatwierdzona przez LHDN, dzięki czemu można ją wdrożyć bez obaw.

Samoobsługowy portal pracowniczy jest kluczowym elementem, który umożliwia pracownikom przeglądanie i zmienianie odcinków wypłat, ubieganie się o urlop i dostęp do swoich danych osobowych z dowolnego miejsca. Zachęca to do przejrzystości i daje pracownikom uprawnienia do obsługi własnych specyficznych wymagań związanych z zasobami ludzkimi.

Najlepsze funkcje

Automatyzacja śledzenia kandydatów, zarządzania urlopami i przetwarzania listy płac w celu zaoszczędzenia czasu i zminimalizowania błędów

Niższe ryzyko kar za nieprzestrzeganie przepisów dzięki najwyższej klasy narzędziom zgodności

Zarządzanie listą płac w wielu krajach i dostosowywanie się do różnych wymogów prawnych w różnych jurysdykcjach, wszystko z poziomu jednej platformy

Integracja z innym oprogramowaniem biznesowym, takim jak Quickbooks, i poprawa łączności między różnymi działami

Promowanie dostępności dzięki interfejsowi aplikacji mobilnej

Łatwe ograniczenia

Nie oferuje zaawansowanych funkcji w obszarach takich jak zarządzanie wydajnością, pozyskiwanie talentów czy zaangażowanie pracowników

Łatwa wycena

Pełny pakiet: 112 MYR/miesiąc (7 użytkowników)

Łatwe oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Niedostępne

6. EasyWork (Najlepsza aplikacja mobilna systemu HR)

via EasyWork Aplikacja EasyWork to elastyczne narzędzie zwiększające produktywność HR, stworzone w celu usprawnienia pracy zespołowej i przyspieszenia zarządzania zadaniami. Pomaga użytkownikom skutecznie zarządzać przepływem pracy za pomocą narzędzi do zarządzania wydajnością, tworzenia zadań, przypisywania i śledzenia.

Narzędzie do zarządzania płacami jest zgodne z LHDN i pozwala zarządzać wszystkimi ustawowymi potrąceniami na jednej platformie.

Niedawno dodano nowy moduł do zarządzania nagrodami i uznaniem pracowników na tej samej platformie. Członkowie zespołu mogą łatwiej współpracować dzięki dostępowi do komunikacji w czasie rzeczywistym i funkcji udostępniania plików. Aplikacja zapewnia terminową realizację zadań i projektów dzięki funkcjom monitorowania czasu i śledzenia terminów.

EasyWork zapewnia narzędzia analityczne i raportujące, które zapewniają wgląd w produktywność zespołu i postępy w realizacji projektów.

Najlepsze cechy EasyWork

Nadzorowanie i monitorowanie rozbudowanych procesów zakupowych dzięki funkcji EasyWork Procurement Pro

Zarządzanie płatnościami w RM, ponieważ oprogramowanie obsługuje malezyjską walutę

Efektywna automatyzacja zarządzania płacami zgodnie z przepisami obowiązującymi w Malezji

Usprawnij współpracę, umożliwiając płynną komunikację dzięki zintegrowanym funkcjom udostępniania plików i czatu

Zwiększenie zaangażowania pracowników dzięki modułowi nagród i wyróżnień

Śledzenie wydajności pracowników dzięki raportom obecności, rejestrowanym godzinom pracy i technologii rozpoznawania twarzy

Ograniczenia EasyWork

Niewystarczająca integracja z innymi aplikacjami prowadząca do silosów danych

Użytkownicy stwierdzili, że funkcja rozpoznawania twarzy jest wadliwa

Ceny EasyWork

EasyReward Plan: 292,50 MYR/miesiąc za użytkownika

292,50 MYR/miesiąc za użytkownika EnterpriseReward Plan: 702 MYR/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje EasyWork

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Za mało opinii

7. Apploye (Najlepsze oprogramowanie do śledzenia czasu)

via Apploye Apploye to oprogramowanie HR w Malezji popularne ze względu na możliwość śledzenia czasu pracy i monitorowania pracowników dla zdalnych zespołów i freelancerów. Jest dobrze znane z dokładności i prostoty obsługi, a także zapewnia małym firmom i dużym organizacjom solidną platformę do efektywnego zarządzania i maksymalizacji zasobów ludzkich.

Jest to idealna opcja dla firm poszukujących zintegrowanego podejścia do monitorowania pracowników ze względu na wiele funkcji, w tym karty czasu pracy online, fakturowanie i okresowe zrzuty ekranu.

Najlepsze funkcje aplikacji

Dostęp do przejrzyście zorganizowanych danych dotyczących zmian i obecności pracowników, dziennych wyników i rocznych podsumowań oznaczonych kolorami w jednym miejscu

Przeglądanie zbiorczych informacji o miesięcznych rekordach zaangażowania, pominiętych zmianach i przepracowanych zmianach w jednym miejscu

Eksport dziennych, miesięcznych i rocznych raportów obecności w formacie PDF i CSV w celu płynnego prowadzenia dokumentacji

Egzekwowanie przepisów i umożliwienie adaptacyjnego śledzenia czasu pracy i monitorowania obecności w miejscu pracy za pomocą monitorowania lokalizacji GPS i geofencing

Przeglądanie budżetów, wykorzystanych godzin, pozostałych środków i całkowitej kwoty wydanej w jednym miejscu w celu efektywnego zarządzania projektami

Przejrzyste i uporządkowane informacje o projektach za pomocą różnych zakładek w ramach projektów "Aktywnych", "Zarchiwizowanych" i "Budżetowanych"

Ograniczenia aplikacji

Ma bardziej stromą krzywą uczenia się, co czyni ją trudną dla nowych użytkowników

Brak integracji z kilkoma niezbędnymi aplikacjami

Użytkownicy uważają, że raportowanie i pulpity nawigacyjne nie są imponujące

ceny Apploye

Standard: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Elite: $7/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje aplikacji

G2: Brak wystarczającej liczby recenzji

Brak wystarczającej liczby recenzji Capterra: 4.8/5 (ponad 30 recenzji)

8. PeopleHum (Przystępne cenowo rozwiązania HR oparte na chmurze)

via krozdesk_ PeopleHum to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania kapitałem ludzkim, które zdobyło uznanie za swoje intuicyjne i opłacalne możliwości.

PeopleHum pomaga działowi HR organizacji być na bieżąco dzięki centralizacji danych i automatyzacji rutynowych procesów rekrutacji, onboardingu i zarządzania zasobami ludzkimi zarządzanie talentami operacje.

Wykorzystuje sztuczną inteligencję i automatyzację, aby usprawnić różne procesy zarządzania ludźmi i generować bogate w dane spostrzeżenia dla menedżerów, aby zrozumieć trendy i nastroje pracowników. Narzędzie może nawet przeprowadzać ankiety zaangażowania pracowników. Upraszcza również zarządzanie obecnością dzięki biometrii i samodzielnej odprawie.

Najlepsze cechy PeopleHum

Automatyzacja wdrażania, formalności i orientacji nowych pracowników dzięki solidnemu systemowi zarządzania rekrutacją

Uproszczenie zatrudniania dzięki systemowi śledzenia aplikacji, który pomaga zarządzać aplikacjami, sprawdzać kandydatów przy użyciu szablonów opisów stanowisk i organizować rozmowy kwalifikacyjne

Zapewnienie programów szkoleniowych, ocen umiejętności i zindywidualizowanych ścieżek kształcenia w celu wspierania rozwoju personelu

Oferowanie nowatorskiego spojrzenia na wydajność pracowników dzięki zautomatyzowanym sesjom oceny, 360-stopniowej ocenie i konfigurowalnym, łatwo dostępnym szablonom oceny

Odkrywanie wzorców pracowniczych przy jednoczesnym wdrażaniu wyborów opartych na danych dzięki analityce HR opartej na sztucznej inteligencji

Synchronizacja danych i automatyzacja przepływów pracy z innymi systemami biznesowymi, w tym ERP i płacowymi

Ograniczenia PeopleHum

Brak możliwości dostosowania do potrzeb organizacji

Brak elastyczności; predefiniowane szablony mogą nie pasować do specyficznych niuansów kulturowych w firmie

Ceny PeopleHum

Niestandardowe ceny w zależności od wybranych modułów

Oceny i recenzje PeopleHum

G2: 4.6/5 (23+ opinii)

4.6/5 (23+ opinii) Capterra: 4.2/5 (23+ opinii)

9. GreatDay HR (Kompleksowe oprogramowanie HRIS dla każdego HR)

via Google Play Store GreatDay HR to w pełni zintegrowane, oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi w Malezji, które umożliwia pracownikom łatwą obsługę każdego aspektu cyklu życia, w tym procesów płacowych i obliczeń podatkowych, śledzenia obecności, wniosków o urlop i wypłat. The System HRIS zapewnia zgodność z przepisami podatkowymi w wielu krajach, aby przyspieszyć obliczenia płac i zaoszczędzić czas.

Interfejs użytkownika oparty na aplikacji i łatwa integracja sprawiają, że GreatDay HR jest popularnym wyborem wśród specjalistów HR w zakresie systemu płac i zarządzania nauczaniem.

Najlepsze funkcje GreatDay

Oferuje kompleksowe dane dotyczące obecności w pełni zintegrowane w jednym systemie i łączy się bezpośrednio z modułem płacowym. Obejmuje to znaczniki czasu i pozycje na mapie GPS z funkcją Geotags

Motywowanie pracowników dzięki szybkiej autoryzacji wniosków

Śledzenie działań związanych z podatkami, składanie deklaracji podatkowych i przekazów podatkowych dla różnych grup pracowników i dostawców

Ułatwienie meldowania się i opuszczania pracy dzięki technologii rozpoznawania twarzy

Automatyzacja integracji ram obecności i dystrybucji odcinków wypłat w celu szybkiego i dokładnego obliczania listy płac

Śledzenie godzin pracy pracowników, działań i czasu spędzonego na konkretnych zadaniach za pomocą funkcji timesheet

ograniczenia GreatDay

Ograniczone opcje dostosowywania

Wyzwania związane ze skalowalnością, takie jak dostosowanie do zwiększonej ilości danych

Brak możliwości rozbudowy w celu obsługi zmieniających się wymagań

Ceny GreatDay

Pakiety ekskluzywne: 5,62 MYR/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje GreatDay

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

10. BrioHR (Najlepsze kompleksowe oprogramowanie HRMS)

via BrioHR BrioHR jest dostawcą technologii HR koncentrującym się na systemach HRMS. Jest to łatwy w użyciu, ekonomiczny i elastyczny system zarządzania zasobami ludzkimi, który oferuje wszechstronne możliwości cyfryzacji i usprawnienia wszystkich systemów i procedur HR. Zespoły mogą go używać do zarządzania listą płac i dokumentacją pracowniczą, śledzenia wydajności, upraszczania wdrażania, zarządzania urlopami, rekrutacji i nie tylko.

Grupa ekspertów BrioHR zapewnia zespołom HR pomoc w czasie rzeczywistym w dostosowywaniu i konfigurowaniu aplikacji, aby łatwo spełniała ich specyficzne wymagania.

Najlepsze cechy BrioHR

Prowadzenie ewidencji pracowników, przygotowanie zawodowe, projekty, materiały szkoleniowe, aparatura i dokumentacja za pomocą modułu raportowania BrioHR

Zapewnia konfigurowalne raportowanie, konfiguracje godzin pracy, niestandardowe procedury zatwierdzania,narzędzia opinii pracownikówi dokładne przeglądy bieżących zadań

Oferowanie spersonalizowanych ścieżek wdrażania i udzielanie nowym pracownikom konkretnych uprawnień do wprowadzania poufnych informacji, przesyłania plików i korzystania z zasobów biznesowych za pomocą narzędzia wdrażania nowych pracowników BrioHR

BrioHR Ułatwienie oceny kandydatów i przekazywania informacji zwrotnych z rozmów kwalifikacyjnych oraz przyspieszenie procesu zatrudniania

Śledź i oceniaj ilość czasu spędzonego na zadaniach i czynnościach dzięki funkcji ewidencji czasu pracy

Zapewnia konfigurowalne raportowanie, konfiguracje godzin pracy, niestandardowe procedury zatwierdzania, narzędzia do zarządzania projektami i dokładne przeglądy bieżących zadań

Zarządzanie wszystkimi ustawowymi potrąceniami na liście płac Malezji w ramach platformy

‍ Ograniczenia BrioHR

Wyzwania związane z integracją z kilkoma aplikacjami

Wersja aplikacji mobilnej działa wolniej niż wersja desktopowa

Funkcja zarządzania listą płac jest dostępna w ograniczonej liczbie krajów

Ceny BrioHR

Essentials Bundle : Od 3,50 USD/miesiąc/użytkownika

: Od 3,50 USD/miesiąc/użytkownika Premium Bundle: Od 5 USD/miesiąc/użytkownika

Oceny i recenzje BrioHR

G2: 4.8/5 (26+ recenzji)

4.8/5 (26+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 57 recenzji)

**Upgrade Your HR Solutions with ClickUp!

Jeśli szukasz najlepszych sposobów na nadzorowanie procesów HR w swojej firmie, nasza obszerna lista dziesięciu najlepszych opcji oprogramowania HR w Malezji z pewnością Ci pomoże. Jednak korzystanie z kompleksowego oprogramowania do zarządzania zasobami ludzkimi, takiego jak ClickUp, oferuje przewagę konkurencyjną w operacjach HR dzięki przystępnym planom cenowym!

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie upraszczające procedury kadrowe dzięki setkom bezpłatnych narzędzi do zarządzania zasobami ludzkimi Szablony HR . Możesz użyć tych wstępnie ustrukturyzowanych i konfigurowalnych ram do zbudowania początkowych przepływów pracy. ClickUp oferuje wszystko, od ustalania celów, procesów zatrudniania i zatrzymywania pracowników, ankiet pracowniczych, zarządzania wydajnością i wiele więcej. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób platforma skutecznie obsługuje zespół HR, zarejestruj się za darmo na ClickUp natychmiast!