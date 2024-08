Jak korzystać z coachingowego stylu przywództwa: Kompletny przewodnik dla menedżerów w pracy

Dzisiejszy świat biznesu znacznie różni się od tego, jaki był kiedyś. Według badania Gartner HR, 77% pracowników przywiązuje obecnie dużą wagę do otrzymywania wsparcia od swoich menedżerów. Gdy firmy stawiają wysokie oczekiwania wobec pracowników, ci ostatni mają również wysokie oczekiwania wobec menedżerów, oczekując od nich wsparcia w rozwoju osobistym i zawodowym.

W takim scenariuszu, jak być skutecznym menedżerem w miejscu pracy, spełnić oczekiwania każdego pracownika i pozytywnie wpłynąć na zaangażowanie, produktywność i ogólne życie każdej osoby? W tym miejscu ważne staje się przyjęcie coachingowego stylu przywództwa - stylu przyjętego przez jednych z najlepszych menedżerów i liderów na świecie.

Przeanalizujmy ważne aspekty coachingowego stylu przywództwa, w tym jego kluczowe cechy, sposób, w jaki pomaga on być lepszym menedżerem, jego ogólny wpływ na zespół i wiele więcej.

Czym jest coachingowy styl przywództwa?

Coachingowy styl przywództwa to transformacyjne podejście, w którym menedżerowie i liderzy coachują swój zespół. Działają oni jako przewodnicy, pomagając członkom swojego zespołu odkrywać i pielęgnować ich talenty, zwiększać produktywność w miejscu pracy i z czasem osiągać pełny potencjał.

Oprócz przywództwa coachingowego, istnieje wiele różnych stylów zarządzania, z których każdy ma swoje wady i zalety. Co zatem sprawia, że jeden styl jest lepszy i co odróżnia go od innych?

W przeciwieństwie do biurokratycznych, transakcyjnych i autokratycznych stylów przywództwa, które są sztywne i opierają się na tradycyjnej dynamice władzy, coachingowy styl przywództwa, jak wspomniano, jest narzędziem transformacyjnym.

Nie kładzie nacisku na sprawowanie władzy lub kontroli ani nie obejmuje łańcucha dowodzenia. Zamiast tego koncentruje się na pomaganiu pracownikom stać się najlepszą wersją siebie poprzez wsparcie, wskazówki, współczucie, zachętę, konstruktywną komunikację i jasne wyznaczanie celów.

Historyczne tło przywództwa coachingowego

Coaching jako styl przywództwa pojawił się w latach 60-tych XX wieku, kiedy to Paul Hersey i Kenneth Blanchard opracowali teorię przywództwa sytuacyjnego. Jest to styl przywództwa, w którym liderzy przyjmują strategię przywództwa w zależności od okoliczności, zdolności i chęci poszczególnych osób w miejscu pracy.

Według Herseya i Blancharda przywództwo sytuacyjne składa się z czterech stylów przywództwa: kierowania, wspierania, coachingu i delegowania. Po powstaniu koncepcji przywództwa coachingowego, zaczęła ona zyskiwać na znaczeniu ze względu na wzmianki w innych teoriach przywództwa sytuacyjnego i transformacyjnego, które rozwinęły się po latach 70-tych.

Kluczowe cechy przywództwa coachingowego

Aby być skutecznym liderem coachingowym, powinieneś znać kluczowe cechy, które są kluczowe dla stylu przywództwa coachingowego.

Przywództwo

Główną cechą stylu przywództwa coachingowego jest samo przywództwo. Liderzy coachingowi postrzegają swój zespół jako jednostki z własnymi mocnymi i słabymi stronami, celami i aspiracjami. Coachingowcy mentorują ich, aby wykorzystać ich mocne strony i poprawić ich wyniki w miejscu pracy.

W przeciwieństwie do innych stylów przywództwa, coachingowy styl przywództwa koncentruje się w takim samym stopniu na rozwoju jednostek, jak i na rozwoju organizacji. Liderzy coachingowi dają swoim członkom zespołu przestrzeń potrzebną do rozwoju zawodowego. Poprawia to możliwości zespołu, niweluje luki w umiejętnościach i w zamian przynosi korzyści organizacji.

Inteligencja emocjonalna

Aby być skutecznym, liderzy coachingu muszą coachować swój zespół w znaczący sposób, który rezonuje z każdym członkiem zespołu. Podejście coachingowe wymaga miękkiej umiejętności inteligencji emocjonalnej, czyli zdolności rozumienia własnych emocji i emocji innych osób wokół siebie. Inteligencja emocjonalna stanowi zatem kluczowy element przywództwa coachingowego.

Aby zbudować tę kluczową umiejętność, zacznij od ćwiczenia następujących elementów:

Zbieraj informacje zwrotne od swoich bezpośrednich podwładnych, aby zrozumieć ich emocje i stan umysłu

Identyfikuj i nazywaj emocje, gdy je odczuwasz

Pamiętaj o swoich emocjach przez cały czas

Oczekuj, że nie będziesz mieć wszystkich odpowiedzi

Skuteczne korzystanie z umiejętności inteligencji emocjonalnej pomaga naprawdę zrozumieć członków zespołu i budować z nimi znaczące więzi.

Udział w zespole

Kolejnym kluczowym elementem coachingowego stylu przywództwa jest zaangażowanie zespołu. Lider coachingowy zachęca każdego członka zespołu do swobodnego wyrażania swoich myśli i pomysłów. Zachęca do współpracy, aktywnie angażując każdego członka zespołu w podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów i wyznaczanie celów. Ten typ lidera sprawia, że członkowie zespołu czują się wysłuchani i docenieni oraz daje im możliwość przejęcia odpowiedzialności za swoją pracę.

W ten sposób lider coachingowy pomaga członkom zespołu budować umiejętności komunikacji i współpracy oraz rozwijać lepsze relacje między sobą.

Zbuduj potęgę współpracy dzięki ClickUp Teams

Motywacja i wyznaczanie celów

Skuteczny lider coachingu motywuje i prowadzi pracowników do osiągania ich celów.

Liderzy coachingu udzielają konstruktywnych informacji zwrotnych, doceniają osiągnięcia i zapewniają możliwości rozwoju zawodowego. Wzbudza to w pracownikach poczucie celu i odpowiedzialności oraz motywację wewnętrzną.

Oprócz zwiększania motywacji pracowników, liderzy coachingu pomagają pracownikom rozpoznawać ich cele i angażować się w ustalanie celów długoterminowych. Zapewniają wsparcie, wskazówki i zachętę, których pracownicy potrzebują, aby zachować równowagę między osiąganiem celów osobistych i zawodowych a celami organizacyjnymi.

Jak zarządzać zespołem za pomocą coachingowego stylu przywództwa?

Oto kilka strategii, których możesz użyć, aby skutecznie zarządzać zespołem wykorzystując coachingowy styl przywództwa:

1. Odbywaj spotkania jeden na jeden z członkami zespołu

Przywództwo coachingowe ma na celu osiągnięcie wizji poszczególnych osób wraz z wizją organizacji. Aby pomóc członkom zespołu w osiągnięciu ich wizji, należy najpierw zrozumieć ich aspiracje i pragnienia. Jednym ze skutecznych sposobów na to jest organizowanie regularnych spotkań indywidualnych z każdym członkiem zespołu.

Podczas tych spotkań można stosować kombinację dwóch rodzajów pytań:

Pytania otwarte: Pytania te dają pracownikom przestrzeń do udzielenia pełnej odpowiedzi zamiast odpowiedzi "tak" lub "nie". Pytania otwarte zaczynają się od słów takich jak co, dlaczego, jak itp. Zadawaj takie pytania, aby poznać mocne strony, zmagania, aspiracje i cele zawodowe każdego pracownika

Pytania te dają pracownikom przestrzeń do udzielenia pełnej odpowiedzi zamiast odpowiedzi "tak" lub "nie". Pytania otwarte zaczynają się od słów takich jak co, dlaczego, jak itp. Zadawaj takie pytania, aby poznać mocne strony, zmagania, aspiracje i cele zawodowe każdego pracownika Pytania skoncentrowane na konkretnym temacie: Pytania te polegają na skupieniu się na jednym temacie na raz, aby uniknąć przytłoczenia pracowników. Pozwalają one na głębszą eksplorację konkretnego tematu. Na przykład, możesz skupić się na jednym temacie, takim jak obecnydynamika zespołurozwój osobisty lub wyzwania związane z pracą i zadawać związane z nimi pytania

Jako menedżerowie i liderzy mamy wiele na głowie. Samodzielne planowanie i śledzenie spotkań jeden na jeden z czasem staje się uciążliwe.

Śledź wiele spotkań jeden na jeden z łatwością dzięki szablonowi ClickUp Meeting Tracker

Właśnie dlatego korzystanie z narzędzi takich jak ClickUp Meeting Tracker Template to dobry pomysł. Szablon ten pozwala z łatwością śledzić każde spotkanie, uzyskać dostęp do przeglądu wyników spotkania i elementów działań, a także wygodnie aktualizować oś czasu, jeśli konieczne są jakiekolwiek zmiany lub poprawki. Pobierz ten szablon

2. Wyznaczanie i śledzenie celów

z łatwością wyznaczaj i śledź cele SMART za pomocą funkcji Cele ClickUp

Coachingowy styl przywództwa obejmuje wyznaczanie długoterminowych celów. Po lepszym zrozumieniu członków swojego zespołu, nadszedł czas, aby wyznaczyć cele, które pomogą im dotrzeć tam, gdzie chcą, jeśli chodzi o rozwój osobisty i zawodowy.

Ustalając cele rozwojowe z każdym członkiem zespołu, lepiej jest zastosować system celów SMART, który pomaga tworzyć cele, które są:

S specyficzne, co oznacza dobrze zdefiniowane, jasne cele bez miejsca na dwuznaczność

specyficzne, co oznacza dobrze zdefiniowane, jasne cele bez miejsca na dwuznaczność **mierzalne, co oznacza, że posiadają kryterium do określania postępów

A wykonalne, czyli możliwe do osiągnięcia w określonym czasie

wykonalne, czyli możliwe do osiągnięcia w określonym czasie R elevant, co oznacza dostosowany do planu rozwoju pracownika i celów organizacji

elevant, co oznacza dostosowany do planu rozwoju pracownika i celów organizacji Time-bound, co oznacza posiadanie realistycznej daty rozpoczęcia i daty docelowej

Po utworzeniu celów SMART nadszedł czas, aby zacząć je śledzić. Korzystając z narzędzi takich jak ClickUp Goals umożliwia Tobie i Twoim pracownikom łatwe śledzenie celów. Funkcja ta pozwala na ustalenie jasnych celów i kluczowych wyników. Możesz także podzielić duże cele na mniejsze, kompaktowe cele, śledzić postępy i identyfikować kamienie milowe. W razie potrzeby można również dokonywać korekt w odpowiednim czasie.

3. Oferowanie informacji zwrotnych członkom zespołu

regularnie dostarczaj swoim pracownikom konkretne i aktualne informacje zwrotne dzięki funkcji ClickUp Assigned Comments

Kluczowym aspektem przywództwa coachingowego jest informacja zwrotna, a dokładniej dostarczanie spersonalizowanej informacji zwrotnej każdemu członkowi zespołu. Jednym z głównych celów przekazywania informacji zwrotnej jest pomoc pracownikom w poprawie ich wydajności i pewności siebie.

Podczas udzielania informacji zwrotnej ważne jest, aby zapewnić:

Była przekazywana i otrzymywana regularnie

Zawiera przykłady z życia wzięte

Jest konkretna, a nie uogólniona, wspominając o konkretnych aspektach, nad którymi członek zespołu musi popracować

Równoważy konstruktywną krytykę z uznaniem osiągnięć lub mocnych stron

Udzielanie informacji zwrotnej i przekazywanie jej każdemu pracownikowi jest pracochłonnym procesem. Jednak korzystanie z narzędzi takich jak Funkcja przypisanych komentarzy ClickUp umożliwia terminowe przekazywanie członkom zespołu informacji zwrotnych na temat zadań. Możesz przekazywać sugestie i dzielić się spostrzeżeniami i zasobami z członkami zespołu w czasie rzeczywistym. Terminowe porady i uznanie są kluczem do rozwoju i nauki zespołu.

4. Nadzór nad rozwojem zespołu

monitoruj, organizuj i przeglądaj postępy pracy swojego zespołu w wygodny sposób, korzystając z funkcji widoków ClickUp

Menedżerowie, którzy mają coachingowy styl przywództwa, odgrywają aktywną rolę w rozwoju swojego zespołu. Jako lider coachingowy powinieneś pomagać swojemu zespołowi w ciągłym wzrastaniu i rozwijaniu umiejętności. Obejmuje to monitorowanie ich postępów, zapewnianie wskazówek i wsparcia oraz dostosowywanie ich strategii w razie potrzeby.

Jednym ze skutecznych sposobów nadzorowania i monitorowania rozwoju zespołu bez mikrozarządzania jest wykorzystanie narzędzi takich jak ClickUp Views . Ponad 15 konfigurowalnych widoków w ClickUp zapewnia elastyczność w organizowaniu i przeglądaniu pracy w dowolny sposób. Możesz na przykład

Wizualizować etapy projektu i grupować tablice według statusu, osoby przypisanej, priorytetu itp. za pomocą widoku Board

Uzyskać widok z lotu ptaka na postęp zadań, grupując je w kategorie, takie jak W toku, Przegląd, Gotowe itp. za pomocą Widoku listy

Zarządzaj zasobami i priorytetami zespołu oraz określaj wydajność pracy za pomocą punktów sprintu, korzystając z Box View

Śledzenie dat rozpoczęcia i zakończenia zadań i projektów w kalendarzu za pomocą widoku kalendarza

Konfigurowalne widoki ClickUp pozwalają monitorować wydajność każdego członka zespołu w zadaniach i projektach, identyfikować wszelkie potencjalne blokady lub wąskie gardła oraz dokonywać szybkich korekt, aby zapewnić, że zespół pozostaje na dobrej drodze. Dodatkowo, możesz zidentyfikować kamienie milowe rozwoju i zaoferować uznanie i docenienie, na które zasługują członkowie zespołu.

Ta funkcja pomaga jako lider projektu być zorganizowanym i na bieżąco z zadaniami, aby skutecznie zarządzać zespołem i prowadzić go do sukcesu.

Wspólne wyzwania związane z przywództwem w coachingu

Przed wdrożeniem coachingowego stylu przywództwa powinieneś wiedzieć, że wiąże się on z własnymi wyzwaniami i przeszkodami, takimi jak poniższe:

Wymaga dużo czasu i wysiłku

Przywództwo coachingowe koncentruje się na rozwoju członków zespołu na poziomie indywidualnym. Coaching i mentoring członków zespołu jeden na jednego wymaga dużo czasu i wysiłku ze strony menedżera. Ponieważ liderzy muszą już zarządzać wieloma zadaniami, takimi jak spotkania, zadania i projekty, które pochłaniają ogromną część ich czasu, pozostaje im niewiele czasu na cokolwiek innego.

Niektóre skuteczne sposoby radzenia sobie z tym wyzwaniem obejmują wykorzystanie oprogramowanie do zarządzania zadaniami i narzędzia do automatyzacji, takie jak ClickUp Brain .

ClickUp Brain pozwala menedżerom i liderom na automatyzację zarządzania zadaniami i projektami. Możesz zautomatyzować powtarzalne czynności, takie jak generowanie podzadań, aktualizowanie statusów zadań i projektów, generowanie podsumowań i raportów dotyczących zadań i projektów oraz wiele innych. W ten sposób ClickUp Brain oszczędza czas, który można zainwestować w coaching i mentoring całego zespołu, jednego członka naraz.

zmaksymalizuj swoją produktywność dzięki opartemu na sztucznej inteligencji ClickUp Brain

Pro-Tip: Aby mądrze wykorzystać czas po zastosowaniu narzędzi do automatyzacji, najlepiej jest śledzić swój czas za pomocą funkcja śledzenia czasuClickUp _. Narzędzie to pozwala z łatwością organizować, dostosowywać i śledzić czas, dzięki czemu można poświęcić więcej czasu i wysiłku na trenowanie zespołu

Odporność na zmiany

Niektórzy członkowie zespołu mogą być bardziej oporni na zmiany niż inni. Dzieje się tak, ponieważ zmiana wymaga od nich przyjęcia nowych praktyk i sposobów pracy. Mogą preferować bardziej tradycyjny styl przywództwa, mieć trudności z dostosowaniem się do zmiany stylu przywództwa i potrzebować więcej czasu i wsparcia niż inni członkowie zespołu.

Jednym ze skutecznych sposobów radzenia sobie z oporem wobec zmian jest zrównoważenie coachingowego stylu przywództwa z sytuacyjnym stylem przywództwa. Strategia ta polega na dostosowaniu swojego stylu do stylu pracy danej osoby. Pomoże to ujawnić i przedstawić opornym członkom korzyści płynące z coachingowego stylu przywództwa w odpowiednich sytuacjach i pomoże im w pełni dostosować się do niego w miarę upływu czasu.

Nadmierne poleganie na liderze

Coachingowy styl przywództwa charakteryzuje się podejściem opiekuńczym. Z tego powodu poszczególni członkowie zespołu mogą z czasem stać się nadmiernie zależni od swojego coachingowego lidera lub menedżera w zakresie podejmowania decyzji, wskazówek i wyznaczania celów.

Taka nadmierna zależność utrudnia rozwój poszczególnych członków zespołu, wpływając na ich niezależność i zdolność do podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Aby temu zapobiec, liderzy coachingu muszą znaleźć równowagę między udzielaniem wskazówek a zachęcaniem do samowystarczalności.

Wpływ przywództwa coachingowego na zaangażowanie pracowników

Przywództwo coachingowe ma bezpośrednią, silną i pozytywną korelację z zaangażowaniem pracowników. Menedżer coachingowy z filozofią przywództwa kładzenie nacisku na wskazówki, zachęcanie i wzmacnianie pozycji każdego członka zespołu sprawia, że czują się oni doceniani, wspierani i odpowiedzialni. Pomaga to zwiększyć ich zaangażowanie i produktywność w miejscu pracy.

Oprócz zwiększania poziomu zaangażowania pracowników, coachingowy styl przywództwa ma pozytywny wpływ na:

Zadowolenie z pracy: Wgbadanialiderzy z umiejętnościami coachingowymi zmniejszają zamiar rotacji pracowników i poprawiają ich poziom szczęścia, a co za tym idzie, zwiększają ich poczucie satysfakcji z pracy

Wgbadanialiderzy z umiejętnościami coachingowymi zmniejszają zamiar rotacji pracowników i poprawiają ich poziom szczęścia, a co za tym idzie, zwiększają ich poczucie satysfakcji z pracy Nastawienie: Skuteczne przywództwo coachingowe sprzyja rozwojowi nastawienia na rozwój wśród pracowników. Nastawienie na rozwój pozwala pracownikom podejmować skalkulowane ryzyko, uczyć się na błędach i porażkach oraz stawać się odpornym w obliczu wyzwań. Ustawia pracowników na ścieżce do ciągłego uczenia się i doskonalenia oraz umożliwia im stawanie się coraz lepszymiwschodzącymi liderami w swoim miejscu pracy

Skuteczne przywództwo coachingowe sprzyja rozwojowi nastawienia na rozwój wśród pracowników. Nastawienie na rozwój pozwala pracownikom podejmować skalkulowane ryzyko, uczyć się na błędach i porażkach oraz stawać się odpornym w obliczu wyzwań. Ustawia pracowników na ścieżce do ciągłego uczenia się i doskonalenia oraz umożliwia im stawanie się coraz lepszymiwschodzącymi liderami w swoim miejscu pracy Inteligencja zbiorowa: Coachingowy styl przywództwa zachęca do współpracy zespołowej i poprawia inteligencję zbiorową, czyli ogólną zdolność całego zespołu do wykonywania zadań intelektualnych. Prowadzi to do bardziej efektywnego rozwiązywania problemów, zwiększonej kreatywności, lepszego podejmowania decyzji i lepszych wyników w miejscu pracy

The Way Forward: Zostań najlepszym menedżerem dzięki coachingowemu stylowi przywództwa

Coachingowy styl przywództwa to wysoce angażujący styl zarządzania zespołami. Przyjęcie go jako menedżer pomaga poprawić umiejętności coachingowe i czyni cię lepszym menedżerem wielofunkcyjnym liderem zespołu . Ten styl przywództwa sprawdza się szczególnie dobrze w zarządzaniu zespołami, które są utalentowane, ale brakuje im motywacji lub ducha zespołu. Jest również skuteczny w sytuacjach, gdy zespoły nie ufają kierownictwu lub gdy zespoły istnieją w silosach.

Koncentrując się na wspieraniu i coachingu poszczególnych osób w zespole, ten styl przywództwa przynosi korzyści pracownikom, zwiększając ich zaangażowanie, satysfakcję z pracy i wydajność. W dalszej perspektywie przynosi to korzyści organizacji w postaci zwiększonej produktywności, osiągania celów, niskiego wskaźnika rotacji i zwiększonych wyników finansowych.

Pomimo wieloaspektowych korzyści, wdrożenie coachingowego stylu przywództwa może być trudne i ważne jest, aby mieć pod ręką rozwiązania zapobiegawcze. Narzędzia takie jak ClickUp zapewniają niezbędną pomoc w zakresie zarządzania projektami i zadaniami oraz śledzenia czasu pracy. Jako niezawodne, konfigurowalne narzędzie do produktywności i współpracy z zaawansowanymi funkcjami, ClickUp pomaga w łatwym zarządzaniu i coachingu zespołów każdej wielkości.

