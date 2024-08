Jak osiągać cele dzięki zwinnemu systemowi wydań?

Podstawą zwinna transformacja polega na rozbiciu monolitycznej aplikacji na najmniejsze możliwe jednostki i budowaniu ich iteracyjnie i przyrostowo. Czasami, skupiając się na najmniejszych jednostkach, większy obraz może zostać utracony.

W odpowiedzi na tę zagadkę powstał Agile Release Train. Zobaczmy, co to jest i jak pomaga.

Co to jest Agile Release Train?

Agile Release Train (ART) to zespół składający się z zwinnych zespołów które budują rozwiązania w strumieniu wartości. Typowy zwinny release train to:

Długotrwały, z doświadczonymi członkami zespołu trzymającymi fort

Dostosowany do wspólnej misji biznesowej i technologicznej

Zorganizowany wokół strumieni wartości przedsiębiorstwa

Zespół zespołów, obejmujący zazwyczaj 50-125 osób

Wielofunkcyjny z możliwościami definiowania, budowania, wydawania, obsługi i utrzymywania oprogramowania

Scaled Agile Framework wizualizuje zwinny pociąg wydań w następujący sposób.

cross-functional Agile Release Train (Źródło: Scaled Agile Framework)

Dlaczego potrzebujemy Agile Release Train?

W dużych organizacjach, nawet tych, które podążają za zwinnym rozwojem i zarządzaniem projektami, mogą istnieć silosy, które hamują dostarczanie wartości. Na przykład, każda jednostka biznesowa może mieć własne zwinne zespoły pracujące w silosach, powielając pracę. Zwinny model release train zapobiega takim sytuacjom.

Efektywne przekazywanie informacji: Większe zespoły ułatwiają szybszy przepływ informacji, umożliwiając lepsze przekazywanie zadań.

Znacząca współpraca: Silosy często mają przywództwo i systemy polityczne, które uniemożliwiają współpracę. ART omijają to dzięki swojej konstrukcji.

Koncentracja na wartości: ART zapewnia, że organizacja dostarcza obiecaną wartość poprzez budowanie rozwiązań, które tworzą wartość dla klienta.

Podstawowe zasady zwinnego podejścia do wydań

Świat zwinnego tworzenia oprogramowania jest pełen frameworków i modeli, które mogą pomóc zespołom robić więcej, lepiej lub szybciej. Scrum jest popularnym podejściem do rozwoju. Kanban to preferowany styl zarządzania projektami.

DevOps vs. agile

to niekończąca się debata.

Aby naprawdę zrozumieć, co oznaczają Agile Release Trains i jak działają, zacznijmy od ich podstawowych zasad. Oprócz

agile scrum

zasady, takie jak iteracyjny rozwój, ciągłe doskonalenie, współpraca międzyfunkcjonalna, koncentracja na kliencie itp.

Zorganizowane wokół wartości

Zamiast organizować zespoły wokół funkcji lub działów, ART jest zorganizowany wokół strumieni wartości rozwoju. Wykorzystując myślenie lean, zwinne pociągi wydań łączą zestaw zwinnych zespołów, które mogą dostarczyć i wspierać znaczący produkt.

Dodatkowo, gdy strumień wartości wygaśnie, rynek się zmieni lub organizacja dokona obrotu, ART można zreorganizować wokół innej wartości w sieci.

Dostosowanie zespołu

Zwinne zespoły ds. wydań są dostosowane do wspólnych misji biznesowych i technologicznych. Zasada ta ma kluczowe znaczenie dla utrzymania spójności i koncentracji w wielu zwinnych zespołach.

Jednym ze sposobów, w jaki ART zapewniają wyrównanie, jest kompleksowe planowanie przyrostu programu (PI). Podczas planowania PI, wszystkie zespoły w ramach zwinnego release train spotykają się, aby ustalić wspólne cele, zrozumieć zależności i ustalić wspólną mapę drogową.

Wbudowana jakość

Zwinne zespoły tworzące ART wspólnie ustalają standardy jakości produktu. Wybierają praktyki takie jak Test-Driven Development (TDD) lub zautomatyzowane testy zwinne testowanie aby wzmocnić dostawę.

Praktyki te pomagają wcześnie identyfikować i usuwać usterki, zmniejszać dług techniczny i zapewniać, że produkt końcowy spełnia wymagane standardy w całej organizacji.

Wspólna kadencja i synchronizacja

Zespoły Agile często pracują niezależnie. Utrudnia to współpracę w czasie rzeczywistym i spojrzenie na wartość organizacji z szerszej perspektywy. Zwinne treningi wydań rozwiązują ten problem, podkreślając znaczenie dwóch zasad:

Kadencja : Wydarzenia przeprowadzane regularnie, takie jak demonstracje systemu, planowanie iteracji itp.

: Wydarzenia przeprowadzane regularnie, takie jak demonstracje systemu, planowanie iteracji itp. Synchronizacja: Planowanie sprintów, iteracji i cykli PI współbieżnie wśród wszystkich zespołów w ART, aby lepiej zarządzać zależnościami

Zapewnia to, że iteracje i ciągłe doskonalenie nie są ograniczone do poszczególnych jednostek i że cały system ewoluuje spójnie.

Trzymane razem przez krytyczne role

Każdy zwinny zespół w ramach ART ma wielofunkcyjne role. Jednakże, aby utrzymać ART razem jako funkcjonującą jednostkę, zaprojektowano kilka zasad.

Inżynier Release Train : Podobnie jak Scrum Master, inżynierowie release train umożliwiają wykonanie, usuwają blokady drogowe, coachują zespoły itp.

: Podobnie jak Scrum Master, inżynierowie release train umożliwiają wykonanie, usuwają blokady drogowe, coachują zespoły itp. Menedżer produktu : Nadzoruje backlog ART i podejmuje decyzje dotyczące mapy drogowej produktu

: Nadzoruje backlog ART i podejmuje decyzje dotyczące mapy drogowej produktu Architekt systemu : Definiuje architekturę rozwiązań w strumieniu wartości

: Definiuje architekturę rozwiązań w strumieniu wartości Właściciele biznesowi: Zapewnia zgodność z wynikami biznesowymi

Teraz, gdy rozumiesz już, jak zwinne pociągi wydań pasują do kontekstu zwinnego tworzenia oprogramowania, zobaczmy, jak możesz wdrożyć tę strukturę w swojej organizacji.

Jak wdrożyć Agile Release Train

Zasadniczo, agile release train jest wirtualną organizacją, pozbawioną tradycyjnej struktury hierarchicznej. Jest to więc zbiór zespołów pracujących nad sprintami, produktami, iteracjami, historiami użytkowników i błędami w ramach strumienia wartości.

Aby utrzymać trenerów razem i kierować nimi we właściwym kierunku, należy wdrożyć zwinny release train w przemyślany sposób. Dobry narzędzie do zwinnego zarządzania projektami, takie jak ClickUp może zaoferować znaczący wzrost. Oto jak to zrobić.

1. Zdefiniuj strumień wartości

Zacznij od zdefiniowania strumienia wartości. Strumienie wartości są zazwyczaj dwojakiego rodzaju:

Operacyjny : Kroki mające na celu dostarczenie produktu/usługi do klienta. Może to być produkcja, handel elektroniczny, realizacja, przetwarzanie płatności itp.

: Kroki mające na celu dostarczenie produktu/usługi do klienta. Może to być produkcja, handel elektroniczny, realizacja, przetwarzanie płatności itp. Rozwój: Kroki mające na celu przekształcenie procesu biznesowego w produkt technologiczny

Podczas gdy są one ze sobą ściśle powiązane, zwinne pociągi wydań są bardziej związane ze strumieniem wartości rozwoju.

Zidentyfikuj podstawową wartość, jaką zespoły dostarczają klientowi i zmapuj proces od koncepcji do dostawy. Przeprowadź warsztaty z kluczowymi interesariuszami, aby zebrać szczegółowe informacje na temat tego, jak wartość przepływa przez twoją organizację - dokumentuj każdy krok, od początkowego generowania pomysłu do ostatecznej dostawy i wsparcia.

ClickUp Whiteboards

to świetne miejsce do wizualnego mapowania procesów, udostępniania ich wszystkim członkom zespołu w celu późniejszej współpracy asynchronicznej, jeśli zajdzie taka potrzeba. Biorąc pod uwagę, że jest to

zwinne narzędzie

można oczywiście aktualizować strumień wartości w miarę jego rozwoju.

Mapowanie procesów za pomocą ClickUp Whiteboards

2. Organizowanie zespołów wokół strumienia wartości

Zbierz 5-12 zwinnych zespołów, z których każdy skupi się na innych aspektach strumienia wartości, pracując jednocześnie nad tym samym nadrzędnym celem. Upewnij się, że każdy zespół jest wielofunkcyjny, z programistami, testerami, projektantami i właścicielami produktu.

Przykładowo, jeden zespół może zajmować się rozwojem front-endu, podczas gdy inny zarządza usługami back-endu, ale oba pracują nad tym samym planowaniem wydań dla deweloperów. Jasno określone role i obowiązki w każdym zespole pomagają zoptymalizować współpracę i wydajność.

3. Tworzenie rejestru programu

Utwórz zaległości programowe, aby służyć jako pojedyncze źródło prawdy o tym, co ART zbuduje.

Wypełnij go funkcjami pochodzącymi z mapowania strumienia wartości

Współpracuj z właścicielami produktów, aby ustalić priorytety elementów w oparciu o ich wartość dla klienta i ogólną strategię biznesową

Spraw, aby każdy element zaległości był dobrze zdefiniowany z jasnymi kryteriami akceptacji

Regularnie przeglądaj i aktualizuj zaległości, aby odzwierciedlić zmieniające się priorytety i nowe spostrzeżenia

Ten backlog kieruje pracą wszystkich zespołów w ramach ART, zapewniając wyrównanie i skupienie. Dlatego też scentralizowane narzędzie, takie jak ClickUp tasks, jest niezbędne do przechowywania wszystkich informacji w jednym miejscu.

W ClickUp tasks można dodać opis dla każdego elementu zaległości, ustawić kryteria akceptacji na listach kontrolnych, przypisać do odpowiedniego członka zespołu, współpracować za pomocą zagnieżdżonych komentarzy, ustawić priorytet, dostosować typy zadań i wiele więcej.

Zadania ClickUp dla zwinnych pociągów wydań

4. Planowanie przyrostów programu

Zaplanuj spotkania dotyczące planowania przyrostów programu w regularnych odstępach czasu, aby dostosować wszystkie zespoły w ART do wspólnych celów i rezultatów. Każdy przyrost trwa zazwyczaj 8-12 tygodni. Można to zautomatyzować jako wydarzenie cykliczne w widoku kalendarza ClickUp.

bonus_: Jeśli dopiero zaczynasz planowanie sprintów, oto wszystko, co musisz wiedzieć o

zwinne planowanie wydań dla programistów

.

5. Ustaw cele

Przy 50-125-osobowym zespole pracującym w odstępach 8-12 tygodni, projekt może stać się nieporęczny. Wyznaczanie jasnych celów i ich regularne śledzenie może to naprawić. Stwórz więc system, na którym zespoły będą mogły się skupić.

Użyj

Cele ClickUp

do:

Ustawiać cele jako liczbowe, pieniężne, prawda/fałsz lub zadania

Tworzyć cele sprintu, cele przyrostowe itp.

Łączyć zadania z celami i automatycznie śledzić postępy

Publikować cele, aby cały zespół mógł zobaczyć postępy

Ustawiaj, śledź i osiągaj swoje cele dzięki ClickUp Goals

6. Przeglądaj i dostosowuj

Tworzenie raportów: Śledź postępy w realizacji wszystkich celów w jednym miejscu. Wybierz wskaźniki, które są ważne dla

zwinne przepływy pracy

i tworzyć niestandardowe raporty.

Na przykład, z pomocą

zwinne wykresy burndown

pozwala dokładnie śledzić postępy każdego sprintu. Wykresy wypalenia, skumulowany widok obciążenia pracą, prędkość zespołu itp. dostarczą cennych informacji.

ClickUp Dashboards

for agile release trains

Przeprowadzanie retrospektyw: Przeglądaj wydajność na koniec każdego PI, aby zastanowić się, co działało dobrze, a co nie. Wykorzystaj te informacje zwrotne do ciągłego ulepszania procesów i praktyk.

Zachęcanie do otwartej i szczerej informacji zwrotnej: Stwórz kulturę ciągłej i terminowej informacji zwrotnej wśród członków wszystkich zwinnych zespołów. Oto dlaczego jest to konieczne.

bonus_: Aby uzyskać inspirację, zobacz, jak Gabriel Hoffman, inżynier rozwiązań w ZenPilot, używa

ClickUp do wdrożenia scrum

.

Rola informacji zwrotnej w zwinnych szkoleniach dotyczących wydań

We wszystkich zwinnych modelach pracy informacja zwrotna odgrywa kluczową rolę. To samo dotyczy zwinnych pociągów wydań.

Informacje zwrotne od biznesu: ART współpracują z zespołami biznesowymi, aby zrozumieć, czy dostarczone rozwiązanie spełniło cele biznesowe.

Informacje zwrotne od klientów: ART aktywnie poszukują opinii klientów na temat swoich przyrostów jako sposobu na potwierdzenie wartości. Może to być wykonywane wewnętrznie, np. śledzenie użytkowania, wskaźniki retencji, recenzje w mediach społecznościowych itp. Lub we współpracy z użytkownikiem, jak ankiety lub wywiady.

Informacje zwrotne dotyczące technologii: ART przeprowadza regularne testy integracyjne i techniczne, aby zebrać informacje zwrotne na temat technologii. Kilka procesów monitorowania zapewnia również informacje zwrotne dla zespołu infra.

Informacje zwrotne od zespołu: Wiele zespołów pracujących razem jako jedna jednostka potrzebuje szczerych i opartych na zaufaniu informacji zwrotnych. Zespoły ART otwarcie rozmawiają podczas przeglądów i retrospektyw, aby zrozumieć behawioralne aspekty wspólnej pracy i w razie potrzeby je poprawić.

Informacje zwrotne od kierownictwa projektu: Innym kluczowym aspektem informacji zwrotnej jest to, jak dobrze zarządzane są projekty. Wykorzystanie zasobów, terminowość dostaw, przestrzeganie standardów itp. można uzyskać z pulpitów zarządzania projektami, które można wykorzystać do poprawy produktywności i wydajności.

Wpływ Agile Release Trains na proces tworzenia oprogramowania

Od przełomu wieków rozwój oprogramowania przeszedł ogromną zmianę. Zwinne zespoły programistyczne z przeszłości cierpiały z powodu:

Rozdrobnienie zespołów: Tradycyjne zwinne zespoły pracowały dobrze wewnątrz siebie, z doskonałą lokalną optymalizacją. Jednak w całej organizacji pozostały silosy z ograniczoną koordynacją, co prowadziło do niedostosowania i nieefektywności.

Niespójna jakość: Rozdrobnione zespoły miały różne standardy jakości, co prowadziło do niespójnych produktów i większej liczby błędów w całym łańcuchu wartości.

Powolne przekazywanie informacji zwrotnych: Informacje zwrotne od interesariuszy i użytkowników były powolne, co było nieco sprzeczne z przyspieszonymi cyklami sprintów, do których dążyły zespoły.

Nieoptymalna współpraca: Niezależne zespoły pracowały asynchronicznie, tworząc luki w widoczności i wpływając na ogólny obraz sytuacji.

Agile release trains pojawiło się jako rozwiązanie wszystkich tych problemów, z którymi borykają się zespoły programistyczne. Przyniosły one korzyści płynące ze zwinności, aby zaspokoić potrzeby dużych, złożonych organizacji.

Dzięki ART przedsiębiorstwa osiągnęły:

Realizację wartości: Podejście ART oparte na strumieniu wartości zapewnia, że cała praca nad rozwojem oprogramowania koncentruje się na dostarczaniu wartości dla klienta.

Lepszą koordynację zespołu: ART systematycznie łączy wiele zwinnych zespołów, wspierając lepszą koordynację i dostosowanie do wspólnych celów.

Wbudowana jakość: Praktyki jakościowe zostały zintegrowane z każdą fazą rozwoju, prowadząc do spójnych i wysokiej jakości wyników w całym strumieniu wartości.

Szybkie pętle informacji zwrotnej: Synchronizacja i wspólna kadencja zapewniają terminowe przeglądy i retrospektywy w celu uzyskania szybszych informacji zwrotnych i bardziej elastycznych dostosowań.

Przyspieszona dostawa: ART umożliwił krótsze, bardziej przewidywalne cykle dostaw, pozwalając na szybsze wydania i lepszą adaptację do zmian rynkowych.

Wyzwania związane z wdrażaniem zwinnych systemów wydań

Pomimo szeregu korzyści opisanych powyżej, wdrożenie zwinnego release train nie jest pozbawione wyzwań. Kiedy zwinne zespoły wdrażają ART, mogą napotkać następujące wyzwania.

Zmiana kulturowa

Przyjęcie ART wymaga znaczącej zmiany kulturowej w organizacji. Zespoły, które są przyzwyczajone do pracy w małych konfiguracjach, niezależnie i asynchronicznie, mogą uznać większą strukturę ART za niepokojącą.

Na przykład zsynchronizowane sprinty lub wspólna kadencja retrospektyw mogą wydawać się duszące. Aby uniknąć takich zakłóceń, liderzy ART muszą powoli wprowadzać tę ideę i budować konsensus w organizacji.

Początkowa krzywa uczenia się

Początkowa krzywa uczenia się w zrozumieniu i przyjęciu praktyk ART może być stroma dla wielu zespołów. ART wprowadza nowe role, ceremonie i praktyki, których członkowie zespołu muszą się szybko nauczyć i zintegrować z codziennymi przepływami pracy.

Na przykład Inspect & Adapt (I&A) jest przeprowadzany na początku każdej iteracji, oprócz retrospektywy na końcu każdej iteracji.

Zapewnienie kompleksowych szkoleń, zasobów i mentoringu może pomóc złagodzić to wyzwanie, umożliwiając zespołom płynniejsze przejście i rozpoczęcie czerpania korzyści z ART.

Zarządzanie zależnościami

Zarządzanie zależnościami między wieloma zespołami w ramach zwinnego pociągu wydań może być trochę koszmarem. Zapewnienie, że wszystkie zespoły są zgrane, a ich praca płynnie się integruje, wymaga skrupulatnego planowania i koordynacji.

Aby tego uniknąć, należy skonfigurować:

Jasne kanały komunikacji : Na przykład widok ClickUp Chat konsoliduje wszystkie wiadomości, zapewniając, że nic nie zostanie pominięte, nawet jeśli jest dużo hałasu

: Na przykład widok ClickUp Chat konsoliduje wszystkie wiadomości, zapewniając, że nic nie zostanie pominięte, nawet jeśli jest dużo hałasu Narzędzia do zarządzania wizualnego: Tablica zależności - mapowanie zadań, które są od siebie zależne - pomaga zespołom wcześnie identyfikować i rozwiązywać zależności

Efektywnie zarządzaj zwinnym procesem wdrażania dzięki ClickUp

Zwinne praktyki są fantastyczne dla małych zespołów programistycznych. W rzeczywistości agile zaleca dzielenie dużych zespołów na mniejsze jednostki w celu uzyskania lepszej wydajności i jakości.

Jednakże, często tworzy to problem skali. Agile release trains są odpowiedzią na problem skalowania zwinnych praktyk w dużych organizacjach. Świetne zwinne release train'y łączą wiele zespołów wokół wspólnych celów, synchronizują wysiłki, budują spójność rozwiązań i dostarczają strumienie wartości biznesowej.

Wdrożenie i zarządzanie ambitną strukturą, taką jak zwinny release train, wymaga solidnego, wszechstronnego, elastycznego i konfigurowalnego narzędzia do zarządzania projektami. Od nakreślania zadań po zarządzanie zależnościami, musi ono robić wszystko.

ClickUp został zaprojektowany właśnie w tym celu. ClickUp dla zwinnych zespołów umożliwia łatwe zarządzanie strumieniami wartości i opalanie tych, z którymi skończyłeś. Pozwala zobaczyć szerszy obraz, a także zagłębić się w najdrobniejsze szczegóły. Obsługuje pojedyncze osoby, projekty, zespoły i zespoły zespołów, podobnie jak zwinny pociąg wydań. Wypróbuj ClickUp już dziś za darmo !