10 najlepszych programów HR na Filipinach w 2024 roku (darmowe i płatne)

Jako menedżer zasobów ludzkich wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania zasobami ludzkimi może być przełomowy dla Twojej organizacji. Niezależnie od tego, czy prowadzisz mały startup, czy duże przedsiębiorstwo, odpowiednie oprogramowanie HR ma kluczowe znaczenie dla zatrudniania najlepszych talentów i zapewnienia płynności działania.

Odnotowano znaczną zmiana w priorytetach HR na Filipinach, gdzie utrzymanie pracowników ma pierwszeństwo przed rekrutacją. Zmiana ta podkreśla znaczenie posiadania skutecznych narzędzi do zarządzania i zatrzymywania pracowników.

Ale przy tak wielu opcjach, jak znaleźć najlepsze dopasowanie?

Nasz zespół dogłębnie zbadał i przetestował oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi dostosowane do rynku filipińskiego. Przygotowaliśmy listę 10 najlepszych opcji oprogramowania HR na Filipinach, aby pomóc Tobie i Twoim zespołom HR osiągnąć cele.

Czego należy szukać w oprogramowaniu HR na Filipinach?

Wybierając oprogramowanie HR dla swojej organizacji, musisz upewnić się, że spełnia ono unikalne wymagania dotyczące zarządzania pracownikami na Filipinach. Oto kilka kluczowych kwestii, którymi należy się kierować przy podejmowaniu decyzji:

Zgodność z filipińskimi przepisami prawa pracy: Upewnij się, że oprogramowanie HR jest zgodne z "Kodeksem pracy Filipin" w zakresie wynagrodzeń, świadczeń, podatków i umów pracowniczych, które podlegają częstym aktualizacjom

Upewnij się, że oprogramowanie HR jest zgodne z "Kodeksem pracy Filipin" w zakresie wynagrodzeń, świadczeń, podatków i umów pracowniczych, które podlegają częstym aktualizacjom Lokalizacja: Rozważ oprogramowanie, które obsługuje języki filipińskie i uwzględnia niuanse kulturowe specyficzne dla filipińskiego środowiska pracy, takie jak zarządzanie urlopami dostosowane do lokalnych świąt i zwyczajów

Rozważ oprogramowanie, które obsługuje języki filipińskie i uwzględnia niuanse kulturowe specyficzne dla filipińskiego środowiska pracy, takie jak zarządzanie urlopami dostosowane do lokalnych świąt i zwyczajów Automatyzacja : Poszukaj funkcji, które koncentrują się na wydajności i automatyzacji. Pomaga to usprawnić zadania administracyjne, takie jak przetwarzanie listy płac, śledzenie obecności i oceny wydajności

: Poszukaj funkcji, które koncentrują się na wydajności i automatyzacji. Pomaga to usprawnić zadania administracyjne, takie jak przetwarzanie listy płac, śledzenie obecności i oceny wydajności Dostępność: Wybierz oprogramowanie HR, które oferuje solidne możliwości zdalnego dostępu. Biorąc pod uwagę, że Filipiny są jednym z najbardziej oddalonych od cywilizacji krajów świataświatowych centrów pracy zdalnejoprogramowanie HR musi skutecznie wspierać rozproszonych pracowników. Oprogramowanie powinno zapewniać takie funkcje, jak dostęp w chmurze, kompatybilność z urządzeniami mobilnymi i bezpieczne protokoły logowania w celu płynnego zarządzania zasobami ludzkimi z dowolnego miejsca

Wybierz oprogramowanie HR, które oferuje solidne możliwości zdalnego dostępu. Biorąc pod uwagę, że Filipiny są jednym z najbardziej oddalonych od cywilizacji krajów świataświatowych centrów pracy zdalnejoprogramowanie HR musi skutecznie wspierać rozproszonych pracowników. Oprogramowanie powinno zapewniać takie funkcje, jak dostęp w chmurze, kompatybilność z urządzeniami mobilnymi i bezpieczne protokoły logowania w celu płynnego zarządzania zasobami ludzkimi z dowolnego miejsca Przyjazność dla użytkownika : Wybierz oprogramowanie, które jest łatwe w obsłudze dla personelu HR i pracowników. Zespół powinien zaadoptować oprogramowanie i pracować na nim bez konieczności częstego korzystania ze wsparcia IT

: Wybierz oprogramowanie, które jest łatwe w obsłudze dla personelu HR i pracowników. Zespół powinien zaadoptować oprogramowanie i pracować na nim bez konieczności częstego korzystania ze wsparcia IT Integracja : Poszukaj oprogramowania, które można zintegrować z popularnymi filipińskimi systemami księgowymi i biometrycznymi, takimi jak QuickBooks Philippines, SAP Philippines, Suprema, ZKTeco itp. Pozwoli to na dalszą poprawę wydajności operacyjnej

: Poszukaj oprogramowania, które można zintegrować z popularnymi filipińskimi systemami księgowymi i biometrycznymi, takimi jak QuickBooks Philippines, SAP Philippines, Suprema, ZKTeco itp. Pozwoli to na dalszą poprawę wydajności operacyjnej Ceny i recenzje: Rozważ strukturę cenową oprogramowania, aby upewnić się, że jest ona zgodna z Twoim budżetem i oferuje stosunek jakości do ceny. Ponadto sprawdź recenzje i opinie innych użytkowników, aby ocenić niezawodność oprogramowania, jego wydajność i obsługę klienta

Ustalając priorytety tych czynników, można wybrać oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi, które spełnia bieżące potrzeby i wspiera długoterminowy rozwój i sukces na Filipinach.

10 najlepszych programów do zarządzania zasobami ludzkimi na Filipinach w 2024 roku

1. ClickUp

Najlepsze do zarządzania projektami HR

poprawa wydajności i współpracy zespołu dzięki ClickUp HR Project Management_

ClickUp to solidne, oparte na chmurze narzędzie do zarządzania projektami, które usprawnia przepływy pracy i zwiększa produktywność. Jego wszechstronne funkcje i konfigurowalny interfejs sprawiają, że jest to cenny zasób dla zespołów HR w celu poprawy wydajności i współpracy zespołu.

Dzięki Zasoby ludzkie ClickUp dzięki ClickUp Human Resources możesz zająć się wszystkim, od zatrudniania i wdrażania po rozwój pracowników, korzystając z konfigurowalnych narzędzi i szablonów, które pasują do Twoich unikalnych potrzeb HR. Te narzędzia i szablony oszczędzają czas i wysiłek, zapewniając jednocześnie płynną podróż kandydata.

szybsze przeprowadzanie kandydatów przez proces rekrutacji dzięki ClickUp Automation_ Automatyzacja ClickUp usprawnia proces rekrutacji poprzez automatyzację i usprawnienie powtarzalnych zadań, dzięki czemu możesz skupić się na innych kluczowych zadaniach, takich jak tworzenie strategii. Możesz zautomatyzować ponad 50 działań, takich jak automatyczne wysyłanie powitalnych wiadomości e-mail, przypisywanie zadań nowym pracownikom i tworzenie zaproszeń do kalendarza na spotkania wdrożeniowe.

Pro Tip: Użyj ClickUp Brain aby błyskawicznie przygotować powitalne wiadomości e-mail i zautomatyzować proces wysyłania dzięki ClickUp Automations!

usprawnij wdrażanie nowych pracowników dzięki śledzeniu zadań ClickUp_ Zadania ClickUp oferuje zorganizowane rozwiązanie do wdrażania nowych pracowników. Zapewnia możliwość śledzenia zadań i komentarzy, ułatwiając efektywne procesy szkoleniowe. Dzięki łatwo dostępnym zasobom, takim jak materiały szkoleniowe i kanały wsparcia, nowi pracownicy szybko pojmują swoje role, wnosząc efektywny wkład od pierwszego dnia.

Monitorowanie wydajności pracowników ma fundamentalne znaczenie dla utrzymania produktywnej siły roboczej. Widok aktywności ClickUp rozwiązuje ten wymóg, oferując konfigurowalne widoki, które śledzą aktywność indywidualną i zespołową.

Zapewnia wgląd w możliwości zespołu, jego osiągnięcia i obciążenie pracą. Możesz po prostu przeciągać i upuszczać zadania, jeśli zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian. Co więcej, ClickUp Views posiada ponad 15 opcji: Lista, Tablica, Kalendarz i inne.

Co więcej, dzięki Baza wiedzy ClickUp HR można uprościć zarządzanie informacjami HR poprzez scentralizowanie zasad, procedur i często zadawanych pytań w jednym dostępnym repozytorium. Pomoże to promować przejrzystość i ułatwi spójną komunikację w całej organizacji.

Zorganizuj całą bazę danych swoich pracowników w jednym miejscu dzięki szablonowi katalogu pracowników ClickUp

Podobnie z Katalog pracowników ClickUp , można łatwo zarządzać wszystkimi danymi pracowników, w tym danymi kontaktowymi, rolami i działami. Upraszcza to komunikację wewnętrzną i zapewnia szybki dostęp do niezbędnych danych.

płynne łączenie się z ulubionymi narzędziami za pomocą ClickUp Integration_

ClickUp pozwala również łączyć się z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, GitHub i Dysk Google za pośrednictwem Integracje ClickUp . Oznacza to, że wszystkie operacje HR można skonsolidować w jednym miejscu, zapewniając płynny przepływ pracy dla zespołu.

Mówiąc najprościej, ClickUp oferuje wszystko, czego potrzebuje zespół Filipin, aby pracować wydajnie, produktywnie i skutecznie, niezależnie od tego, czy współpracują osobiście, czy zdalnie.

Najlepsze cechy ClickUp

Usprawnienie procesów HR dzięki zorganizowanemu zarządzaniu kandydatami i konfigurowalnym szablonom HR

Przyspiesz zatrudnianie, przenosząc kandydatów przez potoki rekrutacyjne szybciej dzięki ClickUp Automation

Uproszczenie zadań wdrożeniowych i szkoleń dzięki śledzeniu zadań ClickUp dla nowych pracowników

Monitoruj produktywność i zaangażowanie zespołu dzięki ClickUp Activity View do śledzenia wydajności

Płynna integracja z innymi narzędziami, takimi jak Slack i Google Drive, dzięki integracji ClickUp

ograniczenia ClickUp

Niektórzy użytkownicy mogą doświadczyć krzywej uczenia się podczas początkowej nawigacji po funkcjach platformy

Zaawansowane opcje dostosowywania mogą wymagać dodatkowego czasu i szkolenia

ClickUp Cennik

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc

$7/miesiąc Biznes: $12/miesiąc

$12/miesiąc Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9500+ recenzji)

4.7/5 (9500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Sprout Solutions

Najlepszy do zarządzania kadrami i płacami

via Sprout Sprout Solutions to rozwiązanie, jeśli szukasz systemu HR zaprojektowanego specjalnie dla Filipin. Sprout Solutions to oprogramowanie HR, które Filipiny cenią za najlepszą reputację i największą wewnętrzną firmę B2B SaaS. W związku z tym jest zaznajomiona z subtelnościami HR i lokalnymi przepisami rządowymi.

Ich oparta na chmurze platforma automatyzuje i upraszcza złożone zadania HR, znacznie ograniczając pracę administracyjną. Jednocześnie koncentruje się na dobrym samopoczuciu pracowników dzięki rozwiązaniom takim jak zdrowie pracowników i pomoc finansowa w nagłych wypadkach.

Sprout Solutions pozwala zarządzać całym cyklem życia pracownika z poziomu komputera i urządzenia mobilnego. Ich kompleksowy pakiet narzędzi obejmuje podstawowe funkcje kadrowo-płacowe, rekrutację, zarządzanie wydajnością, zaangażowanie pracowników, administrację świadczeniami i cenne analizy HR.

Najlepsze cechy rozwiązań Prouts

Usprawnienie systemu płac i oszczędność czasu

Zwiększenie zaangażowania i dobrego samopoczucia pracowników dzięki Sprout Pulse

Bezproblemowa obsługa rekrutacji i zarządzania wydajnością

Zarządzanie funkcjami HR w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Sprout Mobile

Natychmiastowe wsparcie finansowe dla pracowników dzięki InstaCash

Ograniczenie rozwiązań Sprout

Wielu użytkowników skarżyło się na powolne ładowanie i opóźnienia

Użytkownicy od czasu do czasu zgłaszali problemy techniczne

Niezgodności z logowaniami i wylogowaniami: wpisy nie są rejestrowane lub są liczone podwójnie

Cennik Prout Solution

Ceny niestandardowe

Ocena i recenzje rozwiązania Sprout

G2: 4.7/5 (398 opinii)

4.7/5 (398 opinii) Capterra: 4.7/5 (415 recenzji)

3. GreatDay HR

Najlepszy dla usprawnionych operacji HR i zaangażowania pracowników

via GreatDay HR GreatDay HR to kolejna kompleksowa platforma do zarządzania kadrami i płacami, zaprojektowana w celu usprawnienia procesów HR. Opracowana przez SunFish DataOn, jest zaufanym rozwiązaniem w regionie ASEAN od ponad 24 lat.

GreatDay obejmuje wszystko, od zarządzania płacami i frekwencją po zarządzanie danymi pracowników, rekrutację i śledzenie wyników. Zapewnia również aktualizacje danych w czasie rzeczywistym i automatyczną integrację w celu usprawnienia procesów i zaoszczędzenia czasu.

GreatDay HR jest przeznaczony w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na Filipinach. Oferuje intuicyjną aplikację mobilną i przyjazną dla użytkownika stronę internetową, zapewniając kompleksowe rozwiązanie HRIS dostosowane do potrzeb różnych branż na Filipinach.

Najlepsze cechy GreatDay HR

Bezpieczne przechowywanie i aktualizowanie danych pracowników

Rejestrowanie obecności za pomocą różnych metod, w tym śledzenia geolokalizacji, w celu dokładnego rejestrowania czasu pracy

Zarządzanie ofertami pracy i płynne śledzenie kandydatów w celu usprawnienia procesu rekrutacji

Monitorowanie wydajności pracowników za pomocą wskaźników KPI w celu oceny produktywności i efektywności

Angażowanie pracowników poprzez ankiety, wewnętrzny kanał społecznościowy,narzędzia opinii pracowników, i funkcje czatu wspierające komunikację i współpracę

ograniczenia HR GreatDay

Struktura cenowa oprogramowania może być zaporowa dla mniejszych firm z ograniczonym budżetem

Użytkownicy mogą napotkać krzywą uczenia się ze względu na wszechstronne funkcje oprogramowania

Ceny GreatDay HR

Pakiet ekskluzywny: PHP 70/miesiąc za pracownika

Oceny i recenzje GreatDay HR

G2: Za mało opinii

Za mało opinii Capterra: NA

4. Finn

Najlepszy do prowadzenia listy płac

via Finn Finn System HRIS upraszcza naliczanie płac i podatków, śledzenie czasu pracy i obecności, zarządzanie wydajnością, systemy informacji o zasobach ludzkich i analizy. Ma siedzibę na Filipinach, co zapewnia zgodność z lokalnymi potrzebami.

Oprogramowanie zapewnia stosunek jakości do ceny poprzez zmniejszenie kosztów listy płac i wyeliminowanie obciążenia pracą w różnych działach.

Finn HR jest odpowiedni dla małych i dużych przedsiębiorstw, biorąc pod uwagę jego skalowalność i możliwość wyboru tylko potrzebnych modułów.

Najlepsze cechy Finn HR

Audyt i weryfikacja codziennych zapisów czasu pracy przy użyciu uczenia maszynowego, redukując błędy ludzkie i oszustwa związane z kartami czasu pracy

Angażowanie pracowników za pomocą osi czasu w stylu mediów społecznościowych do ogłoszeń, uznania i ankiet satysfakcji

Integracja listy płac i danych dotyczących cyklu życia pracowników w jednym, łatwym w zarządzaniu systemie

Generowanie obszernych raportów, w tym raportów niestandardowych i zgodności z wymogami rządowymi

ograniczenia Finn HR

Finn jest przede wszystkim oprogramowaniem do zarządzania płacami i nie posiada kompleksowych funkcji HRMS

Ceny mogą być wyższe w porównaniu do innych rozwiązań płacowych

Nie oferuje bezpłatnego okresu próbnego ani darmowej wersji

Ceny Finn

Od 40 do 680 pesos/miesiąc za pracownika

Finn HR - oceny i recenzje

G2: Za mało opinii

Za mało opinii Capterra: Za mało opinii

5. Paychex Flex

Najlepszy do przetwarzania listy płac i zarządzania zasobami ludzkimi

via Paychex Paychex Flex to solidne, oparte na chmurze rozwiązanie HR do zarządzania płacami, zasobami ludzkimi i administracją świadczeń z jednego miejsca.

Oprogramowanie ma przyjazny dla użytkownika interfejs, godną pochwały obsługę klienta i szeroki zakres funkcji sprzyjających zarządzaniu zdalnym zespołem.

Co więcej, Paychex Flex płynnie integruje się z innymi istotnymi systemami biznesowymi, takimi jak śledzenie czasu pracy i oprogramowanie księgowe, rozszerzając swoją funkcjonalność poza listę płac i HR.

Chociaż Paychex jest odpowiedni dla firm każdej wielkości, jest szczególnie korzystny dla większych firm zatrudniających wielu pracowników. Ponadto koncentruje się głównie na operacjach w Stanach Zjednoczonych i może oferować ograniczone funkcje dla firm globalnych.

**Najlepsze cechy Paychex Flex

Uzyskaj proaktywne wskazówki i wsparcie od doświadczonych specjalistów HR dostosowane do Twoich potrzeb biznesowych

Przyciągnij i zatrzymać największe talenty dzięki konkurencyjnym pakietom świadczeń, w tym ubezpieczeniu zdrowotnemu i planom emerytalnym

Zachowanie zgodności z przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi, co zmniejsza ryzyko wystąpienia problemów prawnych

Ograniczenia Paychex Flex

Może być kosztowne dla małych firm, zwłaszcza w przypadku wielu usług

Początkowa konfiguracja i nauka funkcji może być czasochłonna

Opcje dostosowywania raportów i przepływu pracy są nieco ograniczone w porównaniu do konkurencji

Ceny Paychex Flex

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Payche

G2: 4.2/5 (1500+ recenzji)

4.2/5 (1500+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (1500+ opinii)

6. Bambee

Najlepszy w zakresie wsparcia HR i usług zgodności

via Bambee Jeśli prowadzisz małą lub średnią firmę i potrzebujesz pomocy w usprawnieniu zarządzania kadrami, płacami i świadczeniami, oprogramowanie Bambee HR może być odpowiedzią.

Koncentrując się na prostocie i zgodności z przepisami, Bambee oferuje dostęp do dedykowanego menedżera HR i zestawu narzędzi do skutecznej automatyzacji procesów HR.

Najlepsze cechy Bambee

Dostęp do osobistego eksperta HR, który zajmie się wszystkimi potrzebami HR każdego klienta

Usprawnienie procesów zatrudniania i zwalniania pracowników

Automatyzacja i śledzenie szkoleń pracowników za pomocą dedykowanych narzędzi

Otrzymuj wskazówki ekspertów i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji HR

Regularne audyty w celu zapewnienia zgodności z przepisami HR

ograniczenia Bambee

Nie oferuje aplikacji mobilnej do samoobsługi pracowników

Ograniczone funkcje i integracje w porównaniu do konkurencji

Może nie spełniać w pełni potrzeb większych przedsiębiorstw o złożonych wymaganiach HR

Większość planów wiąże się z kosztami konfiguracji

Ceny Bambee

Jeszcze bez pracowników 99 USD/miesiąc

1-4 pracowników 299 USD/miesiąc (plus 500 USD opłaty instalacyjnej)

5-19 pracowników 399 USD/miesiąc (plus 500 USD opłaty instalacyjnej)

20-49 pracowników 499 USD/miesiąc (plus 1500 USD opłaty instalacyjnej)

50-70 pracowników 1299 USD/miesiąc (plus 2000 USD opłaty instalacyjnej)

71+ pracowników ceny niestandardowe



Oceny i recenzje Bambee

G2 : 3.5/5 (30+ opinii)

: 3.5/5 (30+ opinii) Capterra: 4.6/5 (30+ recenzji)

7. BambooHR

Najlepszy do kompleksowego zarządzania zasobami ludzkimi

via Bamboo HR Bamboo jest przyjaznym dla użytkownika Oprogramowanie HR które pomaga klientom w ponad 150 krajach łatwo zarządzać wszystkimi sprawami HR.

Od zatrudniania nowych talentów po śledzenie czasu wolnego i wszystko pomiędzy, BambooHR usprawnia procesy, oszczędzając czas i ból głowy. Intuicyjny interfejs i pomocne funkcje sprawiają, że zadania HR są proste i bezstresowe.

Ponadto BambooHR oferuje potężne narzędzia do zarządzania wydajnością, administrowania świadczeniami i raportowania w celu uzyskania cennych informacji. Może jednak brakować zaawansowanych opcji dostosowywania do wysoce wyspecjalizowanych potrzeb HR.

Najlepsze cechy BambooHR

Usprawnienie procesu rekrutacji dzięki systemowi śledzenia kandydatów (ATS)

Zarządzanie wnioskami urlopowymi pracowników i ich saldami dzięki funkcji śledzenia czasu wolnego

Poprawa wydajności i rozwoju pracowników za pomocąszablony oceny wydajności* Dostęp do funkcji HR i informacji o pracownikach w podróży dzięki aplikacji mobilnej

ograniczenia BambooHR

Ograniczone opcje dostosowywania raportów i niektórych przepływów pracy w pakiecie "Essential"

Brak przejrzystości cen na stronie internetowej firmy

Integracja z niektórymi aplikacjami innych firm i istniejącymi systemami może wymagać dodatkowego wysiłku

Ceny BambooHR

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje BambooHR

G2: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

4,4/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 2000 opinii)

8. HR Łatwo

Najlepsze do zarządzania zasobami ludzkimi rozwiązania_

via HR Easily HR Easily wyróżnia się koncentracją na zdigitalizowanych, opłacalnych rozwiązaniach i usprawnianiu procesów pracy HR.

Automatyzuje zadania związane z rekrutacją i zarządzaniem świadczeniami, minimalizując błędy i zapewniając dokładność danych. Dzięki niedrogiemu modelowi subskrypcji, HR Easily zapewnia wydajne i wolne od błędów rozwiązanie dla firm, które chcą uprościć zarządzanie zasobami ludzkimi.

Najlepsze cechy HR Easily

Większa dokładność śledzenia obecności dzięki technologii rozpoznawania twarzy

Dostęp do funkcji HR w podróży dzięki aplikacji mobilnej dla pracowników i menedżerów

Obejmuje wiele krajów, w tym Singapur, Malezję, Indonezję, Tajlandię, Wietnam, Kambodżę, Filipiny i Hongkong, dzięki czemu jest odpowiedni dla firm prowadzących działalność regionalną

Uzyskaj pomoc w czasie rzeczywistym dzięki obsłudze czatu na żywo dla wszelkich zapytań związanych z HR

HR Easily limitations

Może nie spełniać złożonych potrzeb HR większych przedsiębiorstw

Ograniczone opcje dostosowywania w porównaniu do niektórych konkurentów

HR Easily pricing

Według modułów : Od 1,5 USD/miesiąc za pracownika (minimum 7 pracowników)

: Od 1,5 USD/miesiąc za pracownika (minimum 7 pracowników) Pełny pakiet: $10/miesiąc na pracownika (minimum 7 pracowników)

Oceny i recenzjeHR Easily

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: NA

9. Deel Software

Najlepsze globalne rozwiązania w zakresie płac i zgodności

via Deel Deel to globalna platforma płacowa i zgodności zaprojektowana, aby pomóc firmom zatrudniać i płacić pracownikom i kontrahentom na całym świecie.

Dzięki Deel możesz zarządzać międzynarodowymi talentami, zapewniać zgodność z przepisami i przetwarzać płatności w różnych walutach. To kompleksowa platforma do płynniejszego i bezproblemowego zarządzania pracownikami zdalnymi.

Najlepsze cechy oprogramowania Deel

Zarządzanie listą płac dla pełnoetatowych pracowników w ponad 150 krajach, zapewniając zgodność z lokalnymi przepisami i przepisami podatkowymi

Uproszczenie płatności dla kontrahentów dzięki opcjom przelewów bankowych, PayPal i kryptowalut

Oferowanie zlokalizowanych świadczeń i dodatków dla pracowników, w tym ubezpieczenia zdrowotnego i planów emerytalnych

Integracja z popularnym oprogramowaniem księgowym i kadrowym, w tym QuickBooks, Xero i BambooHR

Ograniczenia oprogramowania Deel

Globalne usługi płacowe mogą być kosztowne, zwłaszcza dla małych firm lub startupów

Początkowa konfiguracja może być złożona i czasochłonna, szczególnie w przypadku firm zatrudniających wielu międzynarodowych pracowników

Ceny oprogramowania Deel

Kontrahenci : Od 49 USD/miesiąc za kontrahenta

: Od 49 USD/miesiąc za kontrahenta Pracownicy : Od 500 USD/miesiąc za pracownika

: Od 500 USD/miesiąc za pracownika Deel Payroll : Od 29 USD/miesiąc za pracownika

: Od 29 USD/miesiąc za pracownika Deel US Payroll : Od 19 USD/miesiąc za pracownika

: Od 19 USD/miesiąc za pracownika Deel US PEO : Od 79 USD/miesiąc za pracownika

: Od 79 USD/miesiąc za pracownika Deel HR : Bezpłatnie

: Bezpłatnie Deel Engage: Od 20 USD/miesiąc na pracownika

Oceny i recenzje oprogramowania Deel

G2: 4,8/5 (ponad 3000 recenzji)

4,8/5 (ponad 3000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 500 opinii)

10. Zoho People

najlepsze rozwiązanie do zarządzania zasobami ludzkimi**_

via Zoho People Zoho People to oparte na chmurze oprogramowanie HR, które koncentruje się na poprawie doświadczenia pracowników, wyróżniając się na tle innych rozwiązań.

Zaprojektowany, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb dzisiejszych miejsc pracy, oferuje kompleksowy zestaw narzędzi usprawniających operacje HR, jednocześnie stawiając na pierwszym miejscu dobre samopoczucie i rozwój pracowników.

Od planowanie zasobów ludzkich zoho People to idealne rozwiązanie do budowania pracowników, którzy czują się doceniani i mają większe możliwości.

Najlepsze funkcje Zoho People

Zarządzanie scentralizowaną bazą danych pracowników dla łatwej administracji

Automatyczne śledzenie czasu pracy i obecności dzięki zintegrowanym urządzeniom biometrycznym

Wyznaczanie i ocenianie celów za pomocą narzędzi do zarządzania wydajnością

Dokładne obliczanie listy płac dzięki płynnej integracji listy płac

Aktualizuj informacje i składaj wnioski niezależnie za pośrednictwem samoobsługowego portalu pracownika

ograniczenia Zoho People

Chociaż Zoho People oferuje wysoki stopień personalizacji, może to być skomplikowane i czasochłonne dla użytkowników o ograniczonych umiejętnościach technicznych

Integracja z aplikacjami innych firm spoza ekosystemu Zoho może wymagać wiedzy technicznej

Ceny Zoho People

Essential HR : 1,25 USD/miesiąc za użytkownika

: 1,25 USD/miesiąc za użytkownika Professional : $2.00/miesiąc za użytkownika

: $2.00/miesiąc za użytkownika Premium : $3.00/miesiąc za użytkownika

: $3.00/miesiąc za użytkownika Enterprise: $4.50/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Zoho People

G2: 4.4/5 (ponad 300 recenzji)

4.4/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

Zacznij zarządzać projektami HR z ClickUp

Oto 10 najlepszych opcji oprogramowania HR dla firm na Filipinach. Przeanalizowaliśmy ich najlepsze funkcje i ograniczenia, aby zrozumieć, co każdy z nich może zaoferować Twojej organizacji.

Pamiętaj, że właściwy wybór zależy od Twoich unikalnych potrzeb i wymagań.

Wiemy, że spełnienie Cele HR przy jednoczesnym zachowaniu płynnego działania może być wyzwaniem. Ale nie ma obawy! ClickUp jest tutaj, aby pomóc.

ClickUp centralizuje operacje HR, automatyzuje rutynowe zadania i oferuje potężne narzędzia do zarządzania wydajnością, śledzenia czasu i zgodności - wszystko w jednym miejscu.

Po co żonglować wieloma narzędziami, skoro można uprościć i usprawnić procesy HR za pomocą ClickUp?

Od płynnego wdrażania pracowników po wydajne przeglądy wydajności, ClickUp to najlepsze oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi, które pomoże Twojej firmie prosperować. Zarejestruj się na ClickUp już dziś, aby przekształcić swoje operacje HR i wspierać swój zespół jak nigdy dotąd!