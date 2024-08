Na początku mojej kariery jako kierownik projektu często miałem trudności z tworzeniem szczegółowych planów projektów i zebraniem wszystkich członków zespołu pod jednym dachem. To powstrzymywało mnie przed ustalaniem jasnych celów i mierzeniem postępów, prowadząc do wielu opóźnień i niskiej jakości pracy.

Jednakże, dzięki odpowiednie narzędzia do zarządzania projektami na pokładzie, mógłbym pomóc mojemu zespołowi w dostarczeniu najlepszej pracy na wszystkich etapach projektu, od planowania i wykonania po realizację i produktywność.

Czy chcesz uprościć planowanie projektów i współpracę, jednocześnie zwiększając produktywność swojego zespołu? Jesteś we właściwym miejscu.

W tym artykule omówimy 10 najlepszych programów do zarządzania projektami w Australii, które pomogą ci usprawnić planowanie, harmonogramowanie, współpracę i delegowanie zadań.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania projektami w Australii?

Wiele australijskich firm dodaje zaawansowane oprogramowanie do zarządzania projektami do swojego stosu technologicznego, aby usprawnić współpracę, zidentyfikować potencjalne ryzyko, zmaksymalizować możliwości, zarządzać dokumentami projektowymi i zwiększyć produktywność.

Raport o stanie zarządzania projektami w wydaniu australijskim oferuje kilka unikalnych spostrzeżeń na temat tego ruchu w kierunku oprogramowania do zarządzania projektami:

"Terminowość realizacji projektów spadła w ciągu ostatnich dwóch lat, prawdopodobnie z powodu niedoborów umiejętności, zakłóceń w łańcuchu dostaw i innych ograniczeń ekonomicznych. Wskaźniki realizacji zgodnie z celami biznesowymi są stabilne, demonstrując odporność i wytrwałość w trudnych czasach."

Raport o stanie zarządzania projektami w Australii, edycja 2022

Biorąc pod uwagę wyjątkowe wyzwania w regionie Australii, takie jak na przykład zakłócenia w łańcuchu dostaw, możesz czuć się zdezorientowany, jakiego narzędzia do zarządzania projektami użyć i w jaki sposób.

Ja też kiedyś byłem na twoim miejscu i wiem, jakie to irytujące. Dlatego chcę podkreślić kilka istotnych aspektów, które należy wziąć pod uwagę podczas wybierając oprogramowanie do zarządzania projektami dla Twojej firmy:

Kompleksowa widoczność: Solidne narzędzie do zarządzania projektami oferuje scentralizowaną komunikację zespołową i jeden obszar roboczy zespołu, aby śledzić wszelkie wyzwania na wczesnym etapie

Solidne narzędzie do zarządzania projektami oferuje scentralizowaną komunikację zespołową i jeden obszar roboczy zespołu, aby śledzić wszelkie wyzwania na wczesnym etapie Opcje dostosowywania: Dobre oprogramowanie do zarządzania projektami zapewniakonfigurowalne szablony, niestandardowe pola i różne widoki do wizualizacji pracy

Dobre oprogramowanie do zarządzania projektami zapewniakonfigurowalne szablony, niestandardowe pola i różne widoki do wizualizacji pracy Łatwość obsługi: Musisz wybrać narzędzie do zarządzania projektami, które możesz szybko zaadoptować i wdrożyć w swojej organizacji bez obszernego szkolenia

Musisz wybrać narzędzie do zarządzania projektami, które możesz szybko zaadoptować i wdrożyć w swojej organizacji bez obszernego szkolenia Skalowalność i plany cenowe: Czy platforma oferuje elastyczne lub przewidywalne plany cenowe? Jeśli tak, to duży plus

Czy platforma oferuje elastyczne lub przewidywalne plany cenowe? Jeśli tak, to duży plus Bezpieczeństwo danych : Przed wyborem narzędzia do zarządzania projektami zwróć uwagę na funkcje bezpieczeństwa, takie jak kontrola administratora, szyfrowanie danych, zgodność i uprawnienia do prywatności, abyś mógł lepiej przestrzegać przepisów, takich jak ustawa o ochronie prywatności z 1988 r. (Privacy Act)

: Przed wyborem narzędzia do zarządzania projektami zwróć uwagę na funkcje bezpieczeństwa, takie jak kontrola administratora, szyfrowanie danych, zgodność i uprawnienia do prywatności, abyś mógł lepiej przestrzegać przepisów, takich jak ustawa o ochronie prywatności z 1988 r. (Privacy Act) Integracja z istniejącymi narzędziami: Zawsze sprawdzaj, czy wybrane oprogramowanie można zintegrować z popularnymi aplikacjami i usługami, takimi jak Slack, Zapier, Salesforce, Dropbox lub innymi, z których korzystasz

10 najlepszych programów do zarządzania projektami w Australii do wykorzystania w 2024 roku

Jeśli żonglujesz wieloma projektami, zadaniami i ludźmi, odpowiednie oprogramowanie do zarządzania projektami może pomóc. Narzędzie to musi być jednak zgodne z unikalnymi celami i potrzebami biznesowymi.

Aby ułatwić proces decyzyjny, przygotowałem listę najlepszych programów do zarządzania projektami w Australii w oparciu o ich kluczowe funkcje, wady, ceny i opinie klientów:

1. ClickUp: Najlepsze do planowania projektów i współpracy

opracuj wydajny przepływ pracy dzięki rozwiązaniom ClickUp do zarządzania projektami, aby ułatwić komunikację i zwiększyć produktywność

Z Rozwiązanie ClickUp do zarządzania projektami umożliwia dostosowanie przepływu pracy do potrzeb biznesowych. Pola niestandardowe umożliwiają przeglądanie postępów, sortowanie i filtrowanie pracy zgodnie z potrzebami zespołu. Dzięki temu wiesz, kto osiąga dobre wyniki, a kto potrzebuje informacji zwrotnej, aby się poprawić.

Kolejnym dobrym powodem, dla którego warto korzystać z ClickUp jako oprogramowania do zarządzania projektami w Australii jest to, że łączy ono cały zespół dzięki połączonym przepływom pracy - w tym Dokumenty ClickUp , Tablice ClickUp , Widoki czatu ClickUp oraz ClickUp Dashboards .

Gdy wszyscy są już połączeni, możesz łatwo tworzyć zadania i przypisywać je członkom zespołu. Inne funkcje zarządzania zadaniami w ClickUp obejmują wątki komentarzy, podzadania oparte na opisach projektów, terminy realizacji zadań i wiele innych.

Połącz przyczyny z odpowiednimi problemami dzięki ClickUp Whiteboards

ClickUp najlepsze cechy

Aplikacje mobilne: Korzystaj z aplikacji ClickUp na iOS i Androida, aby płynnie współpracować, aktualizować zadania, uzyskiwać dostęp do pulpitów nawigacyjnych, odpowiadać na komentarze i wiele więcej

Korzystaj z aplikacji ClickUp na iOS i Androida, aby płynnie współpracować, aktualizować zadania, uzyskiwać dostęp do pulpitów nawigacyjnych, odpowiadać na komentarze i wiele więcej Współpraca w czasie rzeczywistym: Uzyskaj dostęp do pulpitów nawigacyjnych ClickUp, aby monitorować wszystkich członków zespołu, przeprowadzać burze mózgów, dodawać notatki i dzielić się najlepszymi pomysłami w czasie rzeczywistym

Uzyskaj dostęp do pulpitów nawigacyjnych ClickUp, aby monitorować wszystkich członków zespołu, przeprowadzać burze mózgów, dodawać notatki i dzielić się najlepszymi pomysłami w czasie rzeczywistym Dostosowane pulpity nawigacyjne: Utwórz pulpit nawigacyjny, aby przekształcić swoje projekty w elastyczne dane, wykresy, wykresy i listy dostosowane do celów biznesowych

Utwórz pulpit nawigacyjny, aby przekształcić swoje projekty w elastyczne dane, wykresy, wykresy i listy dostosowane do celów biznesowych Usprawnij zadania i projekty: Uzyskaj natychmiastowe, dokładne odpowiedzi w oparciu o kontekst zClickUp Brain, który wykorzystuje metodologie Agile do łączenia zadań, dokumentów, ludzi i całej wiedzy firmy za pomocą sztucznej inteligencji

Uzyskaj natychmiastowe, dokładne odpowiedzi w oparciu o kontekst zClickUp Brain, który wykorzystuje metodologie Agile do łączenia zadań, dokumentów, ludzi i całej wiedzy firmy za pomocą sztucznej inteligencji Zapisywanie filtrów: Uzyskaj opcję zapisywania filtrów o wysokim priorytecie i zaległych. Najlepsze jest to, że możesz zmienić ustawienia widoku tych filtrów na "Ja" lub "Zespół"

popraw swoją komunikację i oszczędzaj czas dzięki ClickUp Brain_

Ograniczenia ClickUp

Goście nie mogą tworzyć pulpitów nawigacyjnych i widoków pulpitów nawigacyjnych

Platforma może okazać się zagracona i trudna w nawigacji dla setek pracowników

Cennik ClickUp

Darmowy: Na zawsze

Na zawsze Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9500+ recenzji)

4.7/5 (9500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4100 recenzji)

Pro tip: Nie wiesz od czego zacząć? Użyj Szablon raportu o stanie projektu ClickUp aby skutecznie dostarczać aktualizacje statusu projektów, zapewniając, że wszyscy interesariusze są dobrze poinformowani.

Stwórz szczegółowy i łatwy do wykonania raport o stanie projektu za pomocą szablonu raportu o stanie projektu ClickUp

Pobierz ten szablon Dzięki naszemu szablonowi możesz:

1. Organizować codzienną pracę za pomocą etykiet, filtrów i widoków zadań

2. Monitorowanie postępów za pomocą automatycznych wykresów i grafów

3. Udostępnianie najnowszych informacji o zadaniach, terminach i budżecie

2. Kantata: najlepsza do planowania strategicznego opartego na danych

via Kantata Kantata to doskonała platforma, która organizuje wszystkie różne części projektu w jednym miejscu. Gwarantuje ona, że nie przekroczysz budżetu i będziesz na właściwej drodze do osiągnięcia lepszych wyników dla swoich klientów.

Uważam, że jej narzędzia do szacowania i prognozowania projektów są pomocne, ponieważ pozwalają mi precyzyjnie planować i minimalizować ryzyko. Dzięki wszystkim informacjom o portfelu projektów w jednym pulpicie nawigacyjnym, można go wykorzystać do usprawnienia operacji i poprawy alokacji zasobów.

Najlepsze cechy Kantata

Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji na temat rzeczywistych kosztów każdego projektu dzięki funkcji księgowania projektów

Wyświetlanie wszystkich zmian w projektach w czasie rzeczywistym i wyświetlanie najlepiej dopasowanych dopasowań dla bardziej kompetentnego personelu

Generowanie ponad 60 raportów dotyczących usług

Zapewnienie pełnego obrazu przewidywanego popytu, prognozowanych przychodów, marż i możliwości zasobów

Ograniczenia Kantata

Wyświetlenie liczby godzin spędzonych na zadaniach podlegających i niepodlegających rozliczeniu w projekcie może być trudne

Nie dostarcza informacji o tym, ile godzin członek zespołu spędził nad projektem.

Ceny Kantata

Niestandardowe ceny w zależności od wielkości firmy i branży.

Oceny i recenzje Kantata

G2: 4.2/5 (ponad 1400 recenzji)

4.2/5 (ponad 1400 recenzji) Capterra: 4.2/5 (600+ opinii)

3. Monday.com: Najlepszy do śledzenia postępów w pracy

via Monday.com Monday.com udostępnia liczne szablony projektów i narzędzia do optymalizacji operacji biznesowych, śledzenia postępów prac i sprawdzania wydajności każdego członka zespołu.

Jeśli jesteś wizualnym organizatorem, tak jak ja, tablice i konfigurowalne kolumny okażą się znacznie bardziej pomocne w segregowaniu zadań i planowaniu harmonogramów projektów. Funkcja "przeciągnij i upuść" ułatwia wprowadzanie zmian na bieżąco.

Co więcej, Monday.com oferuje użytkownikom intuicyjny, scentralizowany obszar roboczy w całej organizacji. Możesz uzyskać pełną widoczność wszystkich swoich projektów, aby osiągnąć cele biznesowe, dostarczać lepsze wyniki i zapewnić ogólny sukces projektu.

Najlepsze cechy Monday.com

Natychmiastowe uzyskiwanie informacji o statusie projektu i zarządzanie zasobami zespołu wymaganymi do jego ukończenia

Korzystanie z narzędzi do współpracy, takich jak @wzmianki i komentarze, w celu scentralizowania komunikacji w ramach każdego zadania lub projektu

Tworzenie niestandardowych pulpitów nawigacyjnych z różnymi widżetami, takimi jak widżet baterii, w celu wizualnego przedstawienia postępów

Zautomatyzuj wszystko, od przypisywania zadań, powiadomień i integracji przepływu pracy z ulubionymi narzędziami, takimi jak Slack lub GitHub

Ograniczenia Monday.com

Godną uwagi wadą jest brak możliwości dostosowania ustawień tablicy dla różnych grup demograficznych użytkowników

Ceny Monday.com

Darmowy: 14-dniowy okres próbny

14-dniowy okres próbny Basic dev: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Standard dev: $14/miesiąc na użytkownika

$14/miesiąc na użytkownika Pro dev: $24/miesiąc na użytkownika

$24/miesiąc na użytkownika Enterprise dev: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

Monday.com oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 10 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 700 recenzji)

4. Freshbooks: Najlepszy do tworzenia faktur

via Freshbooks Freshbooks to kompleksowe rozwiązanie zarządzanie projektami system stworzony wyłącznie dla właścicieli małych firm i ich zespołów w celu zwiększenia produktywności.

Oferuje on scentralizowaną przestrzeń internetową do przechowywania plików. Dzięki temu nie będziesz musiał przekopywać się przez łańcuchy wiadomości e-mail, aby znaleźć załączniki.

To, co mnie wyróżniło, to możliwości współpracy z klientami. Narzędzie to pozwala w łatwy sposób dać klientom dostęp do plików, po prostu zapraszając ich do projektu. Może to ułatwić proces przekazywania opinii, szczególnie w przypadku agencji marketingu cyfrowego i podobnych małych firm.

Najlepsze funkcje Freshbooks

Korzystaj z widżetu rentowności, aby uzyskać zestawienie przychodów, kosztów i niezafakturowanych godzin

Uzyskaj kontrolę nad tym, do jakich danych i plików ma dostęp Twój zespół

Wyświetlanie wszystkich faktur i wydatków dla konkretnego projektu

Automatyczne wysyłanie faktur zgodnie z harmonogramem; nie musisz tracić czasu na wystawianie podobnych faktur dla tego samego klienta

Ograniczenia Freshbooks

Dodatkowy koszt miesięczny za dodanie nowego członka zespołu

Nie nadaje się dla dużych firm, które chcą dostosować platformę i raporty

Cennik Freshbooks

Darmowy: 30-dniowy okres próbny

30-dniowy okres próbny Lite: $12.00/miesiąc

$12.00/miesiąc Plus: 18,00 USD/miesiąc

18,00 USD/miesiąc Premium: $25/miesiąc

$25/miesiąc Wybierz: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

Oceny i recenzje Freshbooks

G2: 4,5/5 (ponad 700 recenzji)

4,5/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 4 300 opinii)

**Więcej niż 44% australijskich kierowników projektów wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatyzacji powtarzalnych zadań. Od podsumowywania spotkań i rozmów po automatyzację aktualizacji projektów, platforma do zarządzania pracą oparta na sztucznej inteligencji może pomóc w zwiększyć produktywność o 40% .

5. Microsoft Project: Najlepszy do śledzenia zależności, kosztów i złożoności

via Microsoft Project Microsoft Project to jedna z popularnych platform do zarządzania projektami, ułatwiająca zarządzanie złożonymi projektami. Oferuje dynamiczne planowanie, które pozwala łatwo planować projekty zgodnie z wymaganym wysiłkiem, czasem trwania projektu i przydzielonymi członkami zespołu.

Podobają mi się interaktywne pulpity nawigacyjne, które pozwalają mi przeglądać ogólny stan i szczegóły projektów i programów za pomocą wizualizacji Power-BI.

Chociaż jego interfejs wizualny i niektóre funkcje mogą wydawać się skomplikowane w porównaniu z alternatywami, Microsoft Project jest niezawodnym narzędziem, które najlepiej nadaje się do planowania projektów na dużą skalę. Może łatwo śledzić skomplikowane zależności za pomocą funkcji linków.

Najlepsze funkcje Microsoft Project

Sprawdzanie nadchodzących terminów, postępów i blokad za pomocą widoku osi czasu Gantta

Korzystanie z funkcji zarządzania portfelem projektów w celu planowania, ustalania priorytetów i zarządzania projektami i inwestycjami portfela

Żądanie i blokowanie zasobów, aby projekty były zawsze odpowiednio obsadzone

Oferuje mapy cieplne, które można wykorzystać do szybkiej identyfikacji nadmiernie i niedostatecznie wykorzystywanych zasobów, dzięki czemu można je odpowiednio zoptymalizować

Ograniczenia Microsoft Project

Jest zoptymalizowany tylko dla pojedynczych projektów

Ograniczone możliwości integracji poza Microsoft

Ceny Microsoft Project

Microsoft Planner: Dołączony do platformy Microsoft 365

Dołączony do platformy Microsoft 365 Plan Planner 1: 10,5 USD/miesiąc na użytkownika

10,5 USD/miesiąc na użytkownika Plan Planner 3: 29,5 USD/miesiąc na użytkownika

29,5 USD/miesiąc na użytkownika Plan Planner 5: 54 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Project

G2: 4/5 (ponad 1600 recenzji)

4/5 (ponad 1600 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 1 800 recenzji)

6. Confluence: Najlepszy do otwartej komunikacji

via Confluence W Confluence można zachować zespół dostosowany do planów projektu od początku do uruchomienia. Tablice Confluence zapewniają zespołom wspólną przestrzeń do burzy mózgów, wizualizacji i przekształcania pomysłów w działania w czasie rzeczywistym.

Ta oparta na sztucznej inteligencji platforma pomaga znaleźć kontekstowe, wiarygodne informacje i szybko przetłumaczyć lub zdefiniować żargon i akronimy specyficzne dla firmy.

Możesz także skorzystać z aplikacji mobilnej Confluence, aby uzyskać dostęp do planów projektów, artykułów wiedzy, spostrzeżeń na temat postępów projektu i wielu innych.

Najlepsze cechy Confluence

Zapewnia kompleksowe funkcje zarządzania projektami, ułatwiająckierownikom projektów udostępnianie informacji i śledzenie postępów w czasie rzeczywistym

Zapraszaj użytkowników i zmieniaj uprawnienia, aby przestrzenie i strony były udostępniane właściwym osobom

Umożliwienie członkom zespołu współpracy w czasie rzeczywistym poprzez tworzenie i edytowanie stron oraz oznaczanie innych osób

Integracja z produktami Atlassian, Google Drive, Microsoft Teams, Slack, Google Analytics, Lucidchart i Draw.io

Ograniczenia Confluence

Jego natywna funkcja śledzenia czasu jest dość podstawowa

Nie oferuje tablicy Kanban ani narzędzi do budżetowania

Ceny Confluence

Darmowy: Na zawsze dla 10 użytkowników

Na zawsze dla 10 użytkowników Standard: $4.89/miesiąc za użytkownika

$4.89/miesiąc za użytkownika Premium: $8.97/miesiąc za użytkownika

$8.97/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

Oceny i recenzje Confluence:

G2: 4./1 (3,700+ recenzji)

4./1 (3,700+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (3,300+ recenzji)

7. Asana: Najlepsza do wizualnego śledzenia projektów

via asana_ Asana to doskonałe narzędzie, które dzieli projekty na sekcje i podsekcje, wraz z pulpitami nawigacyjnymi, dzięki czemu można zobaczyć aktualizacje projektu w czasie rzeczywistym. Jest to wieloaspektowe narzędzie dzaprojektowane dla firm każdej wielkości, oferujące liczne funkcje organizacji pracy, narzędzia do zarządzania zasobami i atrakcyjny interfejs.

Narzędzie to umożliwia również tworzenie list zadań do wykonania i przypomnień, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnych terminów. Co więcej, możesz dodawać nadchodzące terminy, nazwiska współpracowników, instrukcje dotyczące różnych zadań i komentarze do elementów.

Szczególnie podoba mi się funkcja integracji Asany, która pozwala mi tworzyć żądania z wiadomości e-mail lub kanałów komunikacji, takich jak Slack i Microsoft Teams.

Funkcje Asany

Tworzenie niestandardowych raportów, aby natychmiast zobaczyć, które cele są na dobrej drodze, a które nie

Łączenie danych raportowania z Salesforce, aby zobaczyć aktualizacje w czasie rzeczywistym dotyczące transakcji, potencjalnych klientów i nie tylko

Korzystaj z AI (Asana Intelligence), aby łatwo wykrywać blokady i znajdować najbardziej efektywną ścieżkę rozwoju

Oblicz, ile czasu zajmie praca, abyś mógł podejmować inicjatywy w oparciu o dane, a nie domysły

Ograniczenia Asany

Nie oferuje funkcji śledzenia czasu

Platforma umożliwia eksportowanie plików tylko w formatach JSON i CSV.

Asana ceny

Darmowy: Na zawsze

Na zawsze Starter: $10.99/miesiąc za użytkownika

$10.99/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $24.99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,3/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 12 000 recenzji)

8. Notion: Najlepsza do organizowania pracy wewnętrznej i pracy z klientami

via Notion Dzięki Notion możesz dodać widok kalendarza do dowolnego projektu, aby nie przegapić żadnych spotkań ani terminów. Platforma ta umożliwia użytkownikom tworzenie własnych etykiet priorytetów i znaczników statusu, dzięki czemu każdy zespół może mieć idealny przepływ pracy bez żadnych przeszkód.

Narzędzie to oferuje różne filtry. Korzystając z nich, możesz wybrać tylko zadania przypisane do Ciebie lub elementy oznaczone jako pilne. Łatwy w użyciu interfejs sprawia, że kreatywne zespoły mogą bezproblemowo przeprowadzać burze mózgów, wykonywać, śledzić i organizować wszystko z poziomu jednej platformy.

Biblioteki szablonów Notions są szczególnie pomocne dla zapracowanych kierowników projektów, takich jak ja, którzy nie lubią za każdym razem zaczynać od zera. Wypróbowałem również Notion AI do generowania konspektów i podsumowań projektów i nie zawiodłem się!

Najlepsze cechy Notion

Możliwość łatwego linkowania do innych stron; wystarczy wpisać @, aby połączyć notatki lub mapę drogową w dokumencie

Automatyczna aktualizacja treści w wielu miejscach dzięki funkcji Synced Blocks, a zmiany pojawią się wszędzie

Korzystając ze sztucznej inteligencji, może pisać w wielu językach, takich jak japoński, niemiecki, hiszpański i inne

Ukryj lub rozwiń obszerne dane projektu za pomocą funkcji zwijanych strzałek

Ograniczenia Notion

Darmowy plan pozwala na przesyłanie zdjęć, filmów i załączników do plików o rozmiarze do 5 MB, co jest mniejszą ilością i brakuje niektórych funkcjizaawansowane funkcje zarządzania projektami* Opcje eksportu są bardzo ograniczone

Ceny Notion

Darmowy: Na zawsze

Na zawsze Plus: $8/miesiąc na użytkownika

$8/miesiąc na użytkownika Biznes: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Notion oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 5 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 5 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (15 recenzji)

"Australijskie firmy chcą zreformować swoje organizacje, aby sprostać wyzwaniom, w tym transformacji cyfrowej, niedoborom talentów i skupieniu się na włączeniu ESG. Istnieje coraz większe zapotrzebowanie na kompleksowe usługi w zakresie programów, zarządzania zmianą i transformacji organizacyjnej, które wspierają i wzmacniają silne umiejętności przywódcze i interpersonalne w zakresie zarządzania projektami i programami." Angus Reynolds partner, Zarządzanie Programami Transformacyjnymi, KPMG Australia

9. Jira: najlepsze rozwiązanie do wizualnej aktualizacji statusu w czasie rzeczywistym

via Jira Jira to platforma parasolowa, która obejmuje oprogramowanie Jira, rdzeń Jira i zarządzanie pracą Jira. W połączeniu zapewnia pomoc w zarządzaniu pracą dla firm każdej wielkości.

Narzędzie umożliwia zespołom tworzenie i dostosowywanie przepływów pracy w oparciu o ich konkretne wymagania.

Cechą wyróżniającą Jira jest to, że umożliwia zespołom nadawanie priorytetów i śledzenie zgłoszeń w całym procesie rozwoju, zwłaszcza błędów i innych błędów. Funkcje śledzenia umożliwiają dodawanie opisów, załączników i komentarzy do raportów o błędach w celu zapewnienia jasnej komunikacji i kontekstu.

Korzystając z rozbudowanych funkcji raportowania i analizy, można wizualizować stan projektu, identyfikować trendy i śledzić wydajność zespołu.

Najlepsze funkcje Jira

Organizowanie pracy w jednym widoku listy, w którym można łatwo aktualizować, sortować i ustalać priorytety za pomocą funkcji edycji in-line

Wizualizacja pracy na przestrzeni czasu i terminów projektów przy użyciu widoku kalendarza Jira

Korzystanie z tablic projektów do śledzenia statusu zadań członków zespołu na każdym etapie przepływu pracy

Analizuj kolejność, w jakiej projekt musi zostać wykonany, aby poznać problem, zanim stanie się on przeszkodą, dzięki funkcji zarządzania zależnościami

Ograniczenia Jira

Ma trudności z obsługą metodologii kaskadowej

Nadmierne dostosowywanie może prowadzić do złożonych przepływów pracy, wpływając na łatwość użytkowania

Ceny Jira

Darmowy: Forever

Forever Standardowy: $7.16/miesiąc za użytkownika

$7.16/miesiąc za użytkownika Premium: $12.48/miesiąc za użytkownika

$12.48/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

Oceny i recenzje Jira

G2: 4,1/5 (ponad 2600 recenzji)

4,1/5 (ponad 2600 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

10. Zoho Projects: Najlepsza pod względem integracji i zaawansowanych funkcji raportowania

via Zoho Zoho Projects to jeden z najlepszych programów do zarządzania projektami w Australii, który umożliwia usprawnienie przepływu pracy nad projektami dzięki automatyzacji, dostosowywaniu, a także integracji. Może obsługiwać projekty o różnej wielkości i poziomie złożoności.

Funkcja Gantt chart umożliwia dzielenie dużych projektów na małe, łatwe do zarządzania sekcje i zadania, a także tworzenie list zadań, które pomagają w dokładniejszym planowaniu. Platforma ma również wbudowaną funkcję, która pozwala rejestrować każdą minutę ciężkiej pracy, ręcznie lub za pomocą timerów.

Podoba mi się jej wbudowana funkcjonalność czatu zwana modułem Discuss, która utrzymuje wszystkie rozmowy projektowe w połączonym miejscu pracy, utrzymując wszystkie informacje w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Zoho Projects

Użyj Zoho Invoice, aby rejestrować czas trwania projektu i automatycznie generować faktury z kart czasu pracy

Interfejs "przeciągnij i upuść" ułatwia wizualizację i wdrażanie nowych automatyzacji

Definiowanie zależności między zadaniami i przypisywanie ich do odpowiednich osób za pomocą Zoho Projects

Ograniczenia Zoho Projects

Zoho nie oferuje dostępu do najbardziej potrzebnego oprogramowania, w tym Google i Microsoft

Ograniczone pola niestandardowe

Cennik Zoho Projects

Bezpłatny: 10-dniowy okres próbny

10-dniowy okres próbny Premium: 3,5 USD/miesiąc na użytkownika

3,5 USD/miesiąc na użytkownika Enterprise: $7.5/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Zoho Projects

G2: 4.5/5 (ponad 700 recenzji)

4.5/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 4 300 opinii)

Usprawnij zarządzanie projektami dzięki ClickUp

Wybór najlepszego oprogramowania do zarządzania projektami w Australii pomaga przyspieszyć planowanie i realizację projektów. Co więcej, narzędzia te umożliwiają firmom elastyczną pracę, nawet w obliczu wyzwań, bez uszczerbku dla produktywności i komunikacji w zespołach.

Z ClickUp dzięki ClickUp można usprawnić pracę zespołu, zapewniając kompleksową widoczność projektów. Od ustalania właściwych celów po tworzenie mapy drogowej projektu i monitorowanie wskaźników KPI, ClickUp ma wszystkie narzędzia potrzebne do utrzymania produktywności. Podsumowując, wdrożenie narzędzia takiego jak ClickUp pomoże ci nigdy nie stracić z oczu priorytetów i realizować więcej projektów szybciej i zgodnie z budżetem. Zarejestruj się w ClickUp za darmo i usprawnij zarządzanie projektami, aby uzyskać lepszy wgląd w biznes!