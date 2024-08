Jak potrójny szczyt dnia pracy wpływa na wydajność?

Kiedy ostatni raz wyłączyłeś komputer o 18:00 i zakończyłeś swój dzień? Większość dzisiejszych profesjonalistów w ogóle nie wyłącza komputera, pracując w godzinach, które są dla nich najlepsze.

Zwłaszcza od czasu pandemii, gdy wszyscy pracują zdalnie/hybrydowo, tradycyjne 9-5 ustąpiło miejsca tak zwanemu potrójnemu szczytowi dnia.

Czym jest dzień potrójnego szczytu?

Dzień potrójnego szczytu ma miejsce, gdy profesjonalista ma trzy wyraźne skoki wydajności w ciągu dnia pracy - jeden rano, drugi po obiedzie, a trzeci późnym wieczorem.

Niezależnie od tego, czy jest to odpowiadanie na e-maile po raz kolejny wieczorem, czy pisanie raportu po położeniu dzieci spać, trzeci szczyt staje się integralną częścią nowoczesnej pracy.

Zrozumienie potrójnego szczytu dnia pracy

Podczas pandemii badacze z firmy Microsoft zaobserwowali wzrost w korzystaniu z Teams wieczorami. Tendencja ta utrzymywała się jeszcze długo później, a około 30% pracowników Microsoftu miało wieczorny skok w pracy, nie tylko wewnętrznej komunikacji, jak zmierzono w poniższych wydarzeniach na klawiaturze.

Trzeci szczyt wydajności w godzinach 21-23 (Źródło: Microsoft )

Zanim przejdziemy do tego, jak można wykorzystać dni potrójnego szczytu na swoją korzyść, zobaczmy, dlaczego w ogóle pojawił się ten trend.

Narzędzia cyfrowe: Narzędzia do współpracy i komunikacji ułatwiają odpowiadanie na wiadomości w dowolnym momencie. Technologie mobilne to ułatwiają. Tak więc, gdy ktoś ma wolną chwilę wieczorami, może pracować.

Globalne Teams: W dzisiejszych czasach cross-funkcjonalne zespoły pracują ponad strefami czasowymi. Zespół biznesowy w USA regularnie współpracuje z zespołami inżynieryjnymi w Indiach. Nakładanie się czasu ma miejsce wieczorami, tworząc nowe szczyty wydajności.

Zróżnicowane potrzeby: Członkowie Teams traktują dziś pracę i życie jako równie ważne. Oboje nadrzędni decydują się odebrać dzieci ze szkoły, obejrzeć mecz piłki nożnej lub po prostu obejrzeć film we dwoje. Trzeci szczyt wydajności umożliwia im zrobienie sobie przerwy podczas okresów spadku wydajności bez straty czasu.

W miarę jak świat ewoluuje w kierunku nowego modelu pracy, zobaczmy, czym są trzy szczyty wydajności.

Rozszyfrowanie dni potrójnego szczytu

Tradycyjny dzień pracy od 9 do 17 miał zazwyczaj dwa szczyty wydajności: Jeden rano, a drugi po południu. W zależności od potrzeb biznesu i preferencji pracowników, planowali oni swój dzień do zrobienia.

Teraz, gdy istnieje trzeci szczyt, zobaczmy, jak te trzy szczyty często łączą się, tworząc formularz dnia pracy.

Szczyt skupienia

Jest to pierwszy szczyt wydajności, który pojawia się na początku dnia, kiedy angażujesz się w głęboką, skoncentrowaną pracę, korzystając z wysokiego poziomu energii i mniejszej ilości pracy zabójców wydajności . Zwłaszcza jeśli jesteś osobą poranną, możesz pokochać ciszę i spokój, które są dostępne wcześnie.

Pisarze piszą lub edytują rano. Artyści tworzą sztukę. Programiści rozwiązują problemy lub zajmują się kodowaniem. Kierownicy projektów wykorzystują ten czas na zbieranie danych i identyfikowanie możliwości poprawy.

Szczyt współpracy

Jest to drugi szczyt wydajności, zwykle występujący w południe. Tuż po obiedzie, być może nie jesteś już tak skoncentrowany jak rano, ale masz energię do zrobienia czegoś. Wykonasz więc zadania wymagające współpracy.

Niektóre z zadań, które są świetne dla szczytu wydajności to:

Odpowiadanie na e-maile

Rozmowy wewnętrzne i z klientami

Odpowiadanie na komentarze członków zespołu dotyczące zadań

Przeglądy i oceny

Szczyt odzyskiwania

Ostatni szczyt przypada na późny wieczór. W tym okresie możesz kończyć pracę, planować następny dzień lub angażować się w kreatywne zadania, które wymagają spokojnej refleksji.

Na przykład, kierownik projektu może przejrzeć postępy dnia i ustawić priorytety na następny dzień. Lider zespołu może wyczyścić e-maile i wiadomości, które przyszły po południu.

Ten szczyt służy podsumowaniu dnia i ustawieniu się na powodzenie na następny dzień.

Jak dni potrójnego szczytu wpływają na równowagę między pracą a życiem prywatnym

Zasadniczo koncepcja dnia potrójnego szczytu zmienia sposób, w jaki praca była zrobiona od dziesięcioleci. Rzuca wyzwanie 9-5, co naturalnie wywołuje obawy związane z przepracowaniem. Zwłaszcza po pandemii ludzie mieli tendencję do przepracowywania się z różnych powodów. Ma to ogromny wpływ na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Zarządzanie czasem: Typowy ośmiogodzinny dzień pracy ma teraz trzy szczyty, co wymaga odpowiedniego dostosowania harmonogramów. Jest to ważne dla równowaga między pracą a życiem prywatnym że trzeci szczyt nie dodaje dodatkowych dwóch godzin pracy do dnia. Oznacza to również, że osoby zarządzające projektami muszą dostosować się do preferencji każdego członka zespołu podczas planowania pracy.

Dostępność: Trzeci szczyt sugeruje, że pracownicy wiedzy są dostępni przez kilka godzin pod koniec dnia. Czasami to, co zaczyna się od szybkiego sprawdzenia e-maili lub krótkiej rozmowy w Microsoft Teams, może wydłużyć się do długich godzin. Może to pochłonąć czyjeś godziny osobiste lub, co gorsza, sen.

Przestrzeń psychiczna: Gdy dzień przeciąga się do nocy, istnieje ryzyko, że praca pozostanie na pierwszym miejscu przez cały czas. Może to nadmiernie zajmować przestrzeń mentalną, uniemożliwiając pracownikom skupienie się na rodzinie, przyjaciołach i życiu osobistym. Może to negatywnie wpływać na równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Prokrastynacja: Szanse na to, że pracownicy będą spychać bardziej wymagające zadania na ostatni moment dnia są wysokie. Może to być szczególnie prawdziwe, jeśli dni są wypełnione spotkaniami, popychając członków Teams do zrobienia pracy, która ma znaczenie do późnych godzin nocnych.

Wypalenie: Ci, którzy mają regularne dni potrójnego szczytu, mogą być przepracowani. Może to prowadzić do stresu i wypalenia, pozostawiając ich nieproduktywnymi w dłuższej perspektywie. Utrzymanie szczytowej wydajności trzy razy dziennie może być stresujące i prawie niemożliwe.

Pomimo potencjalnych pułapek, dzień potrójnego szczytu jest niezwykle powszechny i należy sobie z nim radzić. Menedżerowie dobrze zrobią, jeśli dostosują się do nowego modelu i odpowiednio nim pokierują.

Rola menedżerów w przyjmowaniu dni potrójnego szczytu

Menedżerowie odgrywają fundamentalną rolę w zapewnianiu, że zespoły są zarówno wydajne, jak i zachowują równowagę między pracą a życiem prywatnym. Podczas gdy nowy trend potrójnych dni szczytu może być wydajny, może mieć negatywne skutki, jeśli nie jest właściwie zarządzany.

Aby właściwie zarządzać Teamsami, które mają dni potrójnego szczytu, menedżerowie potrzebują następujących elementów.

Współczucie: Pamiętaj, że nie wszyscy mają dni potrójnego szczytu. Niektórzy nadal pracują od 9 do 17 i planują swoje życie wokół tego, nawet jeśli mają elastyczne harmonogramy. Nie oczekuj więc, że wszyscy będą dostępni w nocy. Wypróbuj techniki takie jak gry zarządzania czasem zrozumieć strukturę dnia pracy swojego zespołu i uszanować jego preferencje.

Planowanie: Trzeci szczyt nie musi być dodatkowym obciążeniem dla członków zespołu, którzy mają już wydajne ośmiogodzinne dni pracy.

Zachęcaj pracowników do robienia sobie regularnych przerw na regenerację sił. Niech wiedzą, że nie ma nic złego w rozpoczynaniu pracy z opóźnieniem lub robieniu sobie przerwy po południu i wracaniu do pracy później. Wsparcie inicjatyw promujących dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne, takich jak programy ćwiczeń, sesje uważności lub dostęp do zasobów zdrowia psychicznego.

Projektowanie środowiska: Stwórz środowisko pracy, które minimalizuje oczekiwania z trzeciego szczytu.

Wyeliminowanie czynników rozpraszających i zakłócających pracę w pierwszej godzinie szczytu lub godzinie skupienia

Wdrożenie godzin ciszy lub ustawienie dedykowanych cichych przestrzeni w biurze, aby uniemożliwić członkom zespołu skupienie się w godzinach nocnych

Organizuj spotkania w określonym czasie i skupiaj się na porządku obrad

Korzystaj z dokumentacji i asynchronicznych modeli pracy, aby zapobiec niepotrzebnym spotkaniom

Dla osób pracujących zdalnie, wykorzystaj niektóre z najlepszych rozwiązań wskazówki dotyczące pracy w domu .

Alokacja zasobów: Upewnij się, że wszyscy członkowie zespołu mają dostęp do narzędzi, informacji i zasobów, które zapewnią im wydajność. Może to obejmować zapewnienie dostępu do określonego oprogramowania lub zmianę przydziału zadań w celu zrównoważenia obciążenia pracą.

Zdolność adaptacji: Śledzenie postępów w trakcie potrójnego szczytu i bycie otwartym na informacje zwrotne od członków zespołu. Słuchaj, co działa, a co nie, i odpowiednio się dostosuj.

Niezależnie od przygotowania menedżera, możesz obserwować trendy wydajności i wykorzystać dni potrójnego szczytu na swoją korzyść. Zobaczmy jak to zrobić.

Jak zarządzać dniami potrójnego szczytu

Na początek upewnij się, że rzeczywiście masz dni potrójnego szczytu. Zwykłe spędzanie dodatkowego czasu w nocy do zrobienia za stracony czas nie jest potrójnym szczytem. Do zrobienia potrójnego szczytu wydajności potrzebne są trzy odrębne fragmenty czasu, w których praca jest dobrze zrobiona.

Oto kilka wskazówek, jak to osiągnąć dzięki narzędzie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp .

Planuj z wyprzedzeniem

Jeśli twoje dni są potrójnym szczytem, zaplanuj je odpowiednio. Podziel swoje dni na trzy okresy wydajności, po jednym na pracę skoncentrowaną, pracę zespołową i inną pracę regeneracyjną. Widok kalendarza w ClickUp pomaga zorganizować harmonogram, ułatwiając radzenie sobie z potrójnymi szczytami. Można również blokować określone fragmenty czasu na konkretne zadania. Szablon codziennego blokowania czasu w ClickUp służy temu celowi poprzez wizualizację ważnych zadań w godzinach największej wydajności.

wizualizuj swoje codzienne zadania za pomocą szablonu ClickUp do codziennego blokowania czasu_

Dzięki pięciu różnym widokom ogólnym i trzem różnym statusom, ten szablon dla początkujących jest świetnym sposobem na zmaksymalizowanie dziennego bloku czasowego, co ostatecznie wynika z większej wydajności.

Ustal priorytety

Priorytetyzuj zadania według pilności i ważności. Pomaga to zdecydować, co należy zrobić w czasie największej wydajności, a co można oddelegować lub zaplanować na później.

Ustaw poziom priorytetu dla każdego zadania za pomocą Priorytety zadań ClickUp'a widok. Dzięki temu Ty i Twój zespół będziecie wiedzieć, co i w jakiej kolejności należy zrobić, unikając opóźnień w realizacji pilnych zadań.

Rób regularne przerwy

Zaplanuj krótkie przerwy między okresami szczytu, aby zapobiec wypaleniu i utrzymać wysoką energię do skupienia przez cały dzień. Przerwą może być czas spędzony na siłowni, spacer, hobby lub drzemka. Rób to, co jest dla Ciebie odpowiednie.

I upewnij się, że czas na przerwę jest czasem na przerwę. Nie pozwól nikomu planować spotkań, które mogą całkowicie wykoleić twoją wydajność. Skorzystaj z dowolnej aplikacji ClickUp szablonów zarządzania czasem aby nadać swoim dniom strukturę.

Wykorzystaj Widok obciążenia pracą w ClickUp i widok aktywności aby zrozumieć, ile masz pracy. Zaplanuj swoje przerwy wokół tego. Użyj go, aby zobaczyć, jak inni w twoim zespole są zajęci, na wypadek gdybyś musiał ustawić spotkania lub wspólny czas pracy.

ClickUp Workload view

Wyczyszczone komunikaty

Utrzymuj otwarte linie komunikacji ze swoim zespołem na temat tego, jak organizujesz swoje elastyczne godziny pracy. Na przykład, jeśli masz najbardziej kreatywny czas późnym wieczorem, poinformuj kolegów z zespołu, że nie jesteś dostępny na spotkania.

Jeśli popołudnia są przeznaczone na komentarze i e-maile, użyj Widok czatu ClickUp'a aby skonsolidować wszystkie wiadomości w jednym miejscu i móc na nie odpowiednio odpowiedzieć. Etykietuj członków zespołu i dodawaj komentarze pod konkretnym zadaniem, aby ich powiadomić. Jeśli są online, prowadź szybkie rozmowy na czacie, aby wyeliminować blokady.

Asynchroniczna praca z widokiem czatu ClickUp

Adapt

Regularnie sprawdzaj skuteczność swoich dni potrójnego szczytu za pomocą aplikacji do planowania pracy . Mierz swój poziom energii. Bądź otwarty na informacje zwrotne od współpracowników na temat tego, jak wpływa to na współpracę. Dostosuj swój czas wydajności w oparciu o zmieniające się potrzeby własne i zespołu.

Pulpity ClickUp mogą pomóc ci zobaczyć twoje osobiste działania w zadaniach i projektach, aby poprawić wydajność poziomy.

Obecnie dzień potrójnego szczytu jest ważną zmianą w sposobie naszej pracy. Jak wszystko, co nowe, oferuje zarówno możliwości, jak i wyzwania. Oto jak wykorzystać te pierwsze i przezwyciężyć te drugie.

Szanse i wyzwania związane z dniem potrójnego szczytu

Każdy argument ma dwie strony, podobnie jak dzień potrójnego szczytu. Niektóre z największych możliwości i związanych z nimi wyzwań to:

Stwarza to nowe możliwości w zakresie wydajności. Jeśli jednak nie jest dobrze zarządzany, może prowadzić do wypalenia zawodowego

Niektórzy członkowie zespołu mogą być zmuszeni do korzystania z trzeciego szczytu w celu pokrycia nierównej dystrybucji pracy

Dodatkowy czas zapewniony przez potrójny szczyt może prowadzić doparaliżu obciążenia pracą* Co najgorsze, potrójny szczyt może pochłonąć więcej czasu osobistego pracownika, co zniweczy sam cel

Podnieś swoją wydajność do maksimum dzięki ClickUp

Choć dzień potrójnego szczytu może wydawać się wydajny, wiąże się on z kosztami. Myśląc o nim tylko jako o dodatkowej wydajności, możesz skończyć przepracowany, wypalając się po drodze.

Szczególnie w przypadku pracowników zdalnych, dni robocze mogą po prostu łączyć się z nocami, stając się niekończącym się cyklem aktywności. Aby tego uniknąć, potrzebne są odpowiednie narzędzia i procesy.

Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp, widoczność obciążenia pracą i elastyczne szablony oferują wszystko, czego potrzebujesz, aby wykorzystać dni potrójnego szczytu. Wypróbuj ClickUp już dziś za darmo !

Najczęściej zadawane pytania

1. Co to jest dzień roboczy z potrójnym szczytem?

Potrójny szczyt wydajności to trend, który polega na organizacji dnia pracy wokół trzech odrębnych okresów wysokiej energii lub szczytowej wydajności. Są to:

Szczyt skupienia lub poranny szczyt Szczyt współpracy lub szczyt popołudniowy Szczyt regeneracji lub późny szczyt wieczorny

2. Jaki jest trzeci szczyt w dniu potrójnego szczytu?

Trzeci szczyt w dniu potrójnego szczytu nazywany jest szczytem regeneracyjnym lub szczytem późnego wieczoru.

Charakteryzuje się odrodzeniem energii i skupienia, dzięki czemu jest to odpowiedni czas na podsumowanie zadań dnia, skupienie się na lżejszych pracach administracyjnych, planowanie na następny dzień lub angażowanie się w kreatywne zadania, które korzystają z bardziej zrelaksowanego stanu umysłu.

3. Jakie są godziny największej wydajności?

Godziny szczytowej produktywności odnoszą się do określonych godzin w ciągu dnia, w których energia, koncentracja i ogólna wydajność są najwyższe. Okresy te mogą się znacznie różnić u poszczególnych osób. Najpopularniejsze godziny szczytowej wydajności to: