Gry w zarządzanie czasem: Elementarz

Badania wykazały, że prawie 49% pracowników czuje się mniej wydajnych niż przed pandemią. Jednocześnie 71% kadry kierowniczej odczuwa presję na poprawę wydajności zespołów.

Czy w ogóle możliwe jest przezwyciężenie tego paradoksu wydajności?

Na najbardziej podstawowym poziomie można użyć szablony planerów dziennych lub na przykład ustawienie listy priorytetów dla Teams.

Jednak zamiast stosować tradycyjne strategie wydajności, można rozważyć zagranie z zespołem w gry zarządzania czasem. Brzmi to bardziej zabawnie, prawda? I będziesz zaskoczony wynikami.

Zebraliśmy szczegóły 10 najlepszych gier do zarządzania czasem, aby poprawić produktywność zespołu umiejętności zarządzania czasem w zabawny i interaktywny sposób. Do dzieła!

Czym są gry w zarządzanie czasem?

Gry na czas to gatunek, w którym gracze wykorzystują krytyczne myślenie i umiejętności komunikacyjne, aby zakończyć zadania w ustalonym limicie czasowym.

Gracze żonglują wieloma zadaniami w określonych ramach czasowych i zarządzają ograniczonymi zasobami, aby uzyskać najwyższy wynik. To świetny, niskociśnieniowy sposób na rozwijanie i doskonalenie umiejętności zarządzania czasem

Granie w gry zarządzania czasem pomaga

Lepiej zarządzać godzinami pracy i szybciej zakończyć zadania

Stać się bardziej świadomym tego, jak spędzasz czas i radzisz sobie z obciążeniem pracą

Współpracować z zespołem i ćwiczyć efektywne zarządzanie czasemplanowanie zasobów* Obniż poziom stresu w przyjemny sposób

Niezależnie od tego, czy chcesz dotrzymać terminów, czy stawić czoła nowym wyzwaniom, zagranie w grę lub dwie zapewnia znacznie lepsze zrozumienie efektywnego zarządzania czasem.

Korzyści z używania gier w zarządzaniu czasem w codziennej rutynie

Nie jest tajemnicą, że w dzisiejszych czasach czas koncentracji uwagi spadł do najniższego poziomu. W pracy ludzie nieustannie zmagają się z rozpraszającymi powiadomieniami z aplikacji, rozmowami telefonicznymi, powiadomieniami e-mail, okazjonalnymi wizytami przy chłodnicy wody na sesjach plotkarskich i nie tylko.

Skupienie i wydajność są zagrożone.

Wchodzimy: Gry do zarządzania czasem.

Z przyjemnością dowiesz się, że nawet gry rekreacyjne są cenne dla poprawy umiejętności zarządzania czasem i efektywnego zarządzania zasobami.

Gry te pomagają zmienić sposób myślenia zespołu - pozwalając ludziom zmienić sposób pracy i odpowiednio wykorzystać swój czas, w tym czas wolny od pracy.

Nie zapominajmy o adrenalinie związanej z uzyskaniem najwyższego wyniku!

Granie w gry zarządzania czasem ma również inne zalety:

Gry w zarządzanie zasobami pomagają ćwiczyć efektywną alokację limitowanych zasobów, oddelegowane zadania i dotrzymywanie terminów spotkań

Granie w gry wideo jako zespół pomaga poprawić pracę zespołową

Ty i twój zespół doskonalicie umiejętności rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia

Sprawiając, że ćwiczysz wykonywanie rutynowych czynności w określonych ramach czasowych, poprawiają one twojązarządzanie czasem umiejętności

Teams doskonalą umiejętność ustalania priorytetów zadań, przydzielania czasu i oddelegowywania istotnych zadań

Gracze uczą się organizacji w rzeczywistych sytuacjach i zarządzania różnymi zadaniami bez wysiłku

Wspólnym mianownikiem wysoce wydajnych teamów jest zarządzanie czasem (więcej na ten temat później).

Popularne rodzaje gier w zarządzanie czasem

Niektóre z najpopularniejszych gier w zarządzanie czasem naśladują rzeczywiste sytuacje, zmuszając do myślenia i wydajności.

Gry w zarządzanie czasem mogą być dwojakiego rodzaju - online lub offline.

Gry online to gry wieloosobowe, w których uczestniczysz w Teams, aby osiągnąć określony cel. Obejmują one wszystko, od wyzwań restauracyjnych i rolniczych po popularne gry wideo, takie jak Clash of Clans, Game Dev Story i Youtuber Life.

Gry offline do zarządzania czasem to zabawne zajęcia, które można organizować ze swoimi Teams w dowolnym miejscu, bez konieczności korzystania ze specjalnych programów do gier wideo.

Przyjrzyjmy się przykładom gier do zarządzania czasem offline i zobaczmy, jak uczą one ciebie (i twój zespół) mądrze wykorzystywać czas.

10 najlepszych gier do zarządzania czasem, w które możesz zagrać ze swoim Teamsem

Oto 10 darmowych gier z zakresu zarządzania czasem, które mogą nauczyć twój Teams pracować mądrzej i osiągać więcej, a także pomóc im w przeprowadzeniu kolejnej oceny wyników:

Gra #1: Co zrobiłem wczoraj

Idealna do: Zrozumienia, w jaki sposób wydajność jest połączona z działaniami

Zasady gry:

Poproś graczy do zrobienia dziesięciu rzeczy, które zrobili wczoraj w pracy i uszeregowania ich według pilności i ważności. Mogą użyć [Listy kontrolne zadań ClickUp](https://clickup.com/features/task-checklists. ZADANIE CLICKUP) do tworzenia listy prostych zadań do zrobienia poprzez łatwe przeciąganie i upuszczanie elementów

zorganizuj swoją listę kontrolną i sprawnie wykonuj zadania dzięki ClickUp_

Następnie poproś ich, aby napisali o pięciu rzeczach, które spodziewają się zobaczyć w swojej następnej ocenie wyników

Porównaj obie listy dla każdej osoby i połącz je ze sobą

Nauka: Ta gra w zarządzanie czasem pomaga graczom sprawdzić, czy działania, na które poświęcają czas, będą miały bezpośredni wpływ na ich wyniki. Jeśli istnieje luka, mogą zmienić kierunek i skupić się na zadaniach, które pomogą osiągnąć pożądane wyniki.

Gra #2: Rytm okołodobowy

Idealna do: Określenia najlepszego czasu na pracę

Zasady gry:

Poproś Teams, aby nakreślili swoją rutynę jako harmonogram, od kiedy się budzą do kiedy kładą się spać. Użycie Widok kalendarza ClickUp -elastyczny kalendarz do wizualizacji i udostępniania innym swojej osi czasu.

wyświetlanie kalendarza ClickUp według dnia, tygodnia lub miesiąca

Następnie poproś ich, aby zapisali godziny i swój poziom energii dla danej części dnia

Użyj poniższego wykresu poziomu energii jako punktu odniesienia: A - Wysoki poziom energii B - Na autopilocie C - Poziom energii (75%) D - Rozproszony stan umysłu E - Leniwy, głodny F - wyczerpany

Każdy członek zespołu musi przydzielić godzinne bloki na zarządzanie czasem pracy

Prowadź rozmowy i pomagaj graczom myśleć za pomocą tych pytań:

W którym bloku godzinowym jesteś najbardziej aktywny? O której godzinie w ciągu dnia jesteś w stanie z łatwością zakończyć zadania? O której godzinie jesteś w stanie zakończyć złożone i krytyczne zadania? Kiedy w ciągu dnia czujesz się rozproszony? O której godzinie chcesz zrobić sobie przerwę?



Uczenie się: Dowiedz się więcej o rytmie okołodobowym zespołu, zidentyfikuj ich indywidualne wzorce pracy i oceń, kiedy ludzie są najbardziej wydajni. Zwiększając samoświadomość, możesz pomóc zespołowi poprawić umiejętności zarządzania czasem.

Gra #3: Czas do kwadratu

Idealna do: Identyfikacji osób marnujących czas i uczenia się, jak zwiększyć wydajność

Zasady gry:

Daj uczestnikom trzy różnokolorowe strony z 24 kwadratami wydrukowanymi na każdej z nich (gdzie 24 reprezentuje godziny w ciągu dnia); upewnij się, że kolory nie pasują do siebie

Na pierwszej stronie gracze muszą wpisać szczegóły swojej codziennej rutyny. Na przykład: spanie 8 godzin = 8 kwadratów, jedzenie 3 godziny = 3 kwadraty itd;

Możesz nawet użyć

Tablica ClickUp

aby zachęcić wszystkich do wspólnej mapy pomysłów

burza mózgów, opracowywanie strategii lub mapowanie cykli pracy dzięki tablicom ClickUp umożliwiającym współpracę wizualną

Na drugiej stronie poproś ich, aby napisali o swoich nieproduktywnych działaniach, takich jak przerwy w łazience, przerwy na kawę, rozmowy przez telefon itp.

Na trzeciej stronie poproś ich o dodanie wszystkiego i zestawienie działań z pierwszych dwóch stron

Po podliczeniu, puste kwadraty, które pozostaną na końcu, oznaczają ich czas wydajności

Nauka: Ta prosta gra w zarządzanie czasem pomaga graczom zrozumieć, jak wydajnie spędzają czas i jak go optymalnie wykorzystać.

Gra #4: Duże wyzwanie

Idealne dla: Uczenie się, jak posiadanie jasnych celów może pomóc zespołom pracować szybciej

Zasady gry:

Daj graczom kawałki układanki do ułożenia - nie pokazuj im jeszcze ostatecznego obrazu

Poinstruuj zespół, aby współpracował i dopasował puzzle - nie mając pojęcia, jak wygląda zakończona układanka

Zachęć ich do jak najszybszego zakończenia zadania

Po trzech minutach zatrzymaj uczestników i zapytaj ich, co sprawia, że ćwiczenie jest wyzwaniem.

Zazwyczaj najczęstszą odpowiedzią będzie niemożność zobaczenia zakończonych puzzli

W tym momencie ujawnij kompletny obraz i poproś o zakończenie układanki

Nauka: Ta gra zarządzania czasem poprawia umiejętności pracy zespołowej, ponieważ gracze pracują w grupie. Doskonali także umiejętności rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i ustawiania celów. Największą zaletą tej gry jest to, że pokazuje wszystkim, jak ważne jest, aby mieć jasno określone cele, za którymi zespół może się zgodzić.

może pomóc Teams w tworzeniu celów, które można śledzić i pozostać na dobrej drodze dzięki jasnym oś czasu.

ustawianie celów w ClickUp Goals jest łatwe, szybkie i oparte na wynikach

Gra #5: Aktywność w słoiku Mayo

Idealna do: Zrozumienia, jak zrobić najważniejsze rzeczy w pierwszej kolejności

Zasady gry:

Podziel uczestników na małe grupy

Daj każdej grupie pusty słoik (np. po majonezie), piłeczki golfowe/kamienie, żwir i piasek

Poproś członków zespołu o wypełnienie słoika dostarczonymi materiałami zgodnie z ich życzeniem

Po zrobieniu tego pokaż im prawidłową kolejność - najpierw powinni napełnić słoik piłkami golfowymi/dużymi kamieniami, potem żwirem, a następnie piaskiem. Jeśli najpierw napełnią słoik piaskiem, nie będą mieli przestrzeni na żwir i kamienie.

Zakończ ćwiczenie, wyjaśniając, co reprezentują poszczególne materiały:

Słoik = nasze codzienne życie Duże kamienie/piłki golfowe = priorytetowe zadania, takie jak zdrowie, praca, rodzina itp. Żwir = mniej wartościowe rzeczy, takie jak posiadanie samochodu, honorowanie mniejszych commitów itp. Piasek = nieistotne rzeczy



Nauka: To ćwiczenie zarządzania czasem odnosi codzienne czynności graczy do materiałów. Pomaga im zrozumieć, w jaki sposób powinni poświęcać swoją energię i czas na priorytetowe zadania, stawiając ważne rzeczy na pierwszym miejscu! Innym sposobem na maksymalne wykorzystanie czasu (oprócz korzystania z

sprawdzonych wskazówek dotyczących zarządzania czasem

) jest korzystanie z narzędzia takiego jak

ClickUp AI

która zajmie się powtarzalnymi zadaniami, pozostawiając ci swobodę skupienia się na ważniejszych rzeczach.

Zajmij się najpierw ważnymi zadaniami dzięki inteligentnym podpowiedziom od ClickUp AI

Gra #6: As Pik

Idealne dla: Nauczenie się, jak dobre umiejętności organizacyjne są połączone z umiejętnościami zarządzania czasem

Zasady gry:

Daj dwóm uczestnikom dwie talie kart (nie mów im o różnicy w taliach)

Jeden uczestnik powinien otrzymać potasowaną i losową talię

Drugi gracz musi otrzymać kolejno uporządkowaną talię

Muszą rywalizować i znaleźć Asa Pik jako pierwsi!

Ten, kto ma sekwencyjną talię, szybciej osiągnie cel, podkreślając znaczenie bycia zorganizowanym

Nauka: Jedna z najprostszych gier w karty, która podkreśla, jak zorganizowana praca przynosi szybsze i bardziej wydajne wyniki.

Oprócz korzystania z gier w karty, możesz także uzyskać i pozostać zorganizowanym dzięki Notatnikowi ClickUp.

Twórz listy do zrobienia i listy kontrolne w locie za pomocą ClickUp

Gra #7: Wstęga życia

Idealna do: Mierzenia, ile czasu gracze w zespole mają na zakończenie zadań

Zasady gry:

Weź wstążkę o długości 100 cm; zwróć uwagę, że centymetr odpowiada tutaj jednemu rokowi

Przytnij wstążkę zgodnie z szacowaną długością życia ludzi (zazwyczaj między 75-85 lat)

Następnie przytnij ją zgodnie ze średnim wiekiem uczestników w grupie

Kontynuuj przycinanie wstążki zgodnie z czynnościami takimi jak czas spędzany z rodziną, sen, jedzenie i inne osobiste obowiązki

Na koniec pozostanie krótka wstążka - oznaczająca pozostały czas na pracę

Nauka: Ta prosta gra pokazuje nam, jak mało czasu mamy na zakończenie zadań i osiągnięcie celów. Średnio wszyscy mamy tylko sześć do siedmiu lat. Pomaga skupić się na potrzebie dobrego zarządzania naszym czasem. Teams, którzy znają wartość czasu i szybkiego podejmowania decyzji, używają

ClickUp dla optymalnego zarządzania czasem

.

uprość śledzenie czasu i przyspiesz pracę dzięki ClickUp_

Gra #8: Jak długa jest minuta

Idealna do: Identyfikacji, jak różne osoby w tym samym zespole różnie postrzegają czas

Zasady gry:

Zbierz zespół w pomieszczeniu bez zegarów

Zbierz zegarki, telefony i laptopy członków zespołu

Poproś członków zespołu o wstanie i zamknięcie oczu

Poinstruuj ich, aby otworzyli oczy, gdy uznają, że minęło 60 sekund

Nauka: Niektórzy gracze mogą otworzyć oczy nawet przed upływem minuty, podczas gdy inni mogą mieć opóźnioną reakcję.

Dzięki temu ćwiczeniu z zakresu zarządzania czasem możesz pomóc członkom zespołu zrozumieć, jak postrzegają czas i wykorzystać te spostrzeżenia do lepszego zrozumienia czasu. Mając szczegółową wiedzę na temat tego, jak spędzać czas, użyj

Mapy myśli ClickUp

aby lepiej zorganizować swoje zadania, projekty, pomysły i oczywiście czas:

Drysuj połączenia między poświęconym czasem i zadaniami, aby pracować inteligentnie z ClickUp

Gra #9: Kolorowe bloki

Idealne dla: Podkreślanie znaczenia ustalania priorytetów

Zasady gry:

Ułóż bloki w różnych kolorach na tabeli

Przypisz blokom wartości numeryczne zależnie od ich koloru (na przykład czerwony = 1, niebieski = 2, pomarańczowy = 3 itd

Poproś graczy o zebranie jak największej liczby punktów w ciągu jednej minuty - ale zbierając tylko jeden blok na raz swoją niedominującą ręką

Nauka: Ustawienie priorytetów jest podstawą powodzenia w zarządzaniu czasem. Ta gra w zarządzanie czasem uczy Teams zajmowania się najważniejszymi rzeczami w pierwszej kolejności. Aby ułatwić sobie pracę, użyj

ClickUp Gantt Charts

i zarządzać priorytetami, mając zawsze dobry przegląd postępu prac.

Sortuj priorytety, nie tracąc czasu dzięki ClickUp Gantt View

Gra #10: $86,400

Idealne dla: Zrozumienie, jak mądrze wykorzystywać czas

Zasady gry:

Daj każdemu członkowi zespołu czystą kartkę papieru

Powiedz im, aby wyobrazili sobie, że mają do wydania 86 400 $ w ciągu jednego dnia

Wyjaśnij zasadę: Użytkownicy nie mogą przenosić tego, czego nie wydali w ciągu dnia - niewydane pieniądze przepadają

Poproś wszystkich o zapisanie, na co wydaliby te pieniądze

Przedyskutuj to, co wszyscy napisali i zapytaj ich o powody

Na koniec wyjaśnij, w jaki sposób 86 400 $ odnosi się do 86 400 sekund, które ludzie spędzają w ciągu dnia

Nauka: To ćwiczenie z zarządzania czasem wzmacnia znaczenie mądrego wykorzystywania czasu i tego, że każda sekunda jest zbyt cenna, by ją marnować

Wzmocnij swój Teams dzięki potężnym

aplikacje do planowania pracy

i funkcje ułatwiające organizację czasu, takie jak

ClickUp University Search

funkcji, aby przyspieszyć moją pracę.

Funkcja ta pozwala użytkownikom zaoszczędzić cenny czas, który w przeciwnym razie poświęciliby na wyszukiwanie plików, dokumentów itp.

ulubione aplikacje, pliki, dokumenty itp. na wyciągnięcie ręki dzięki ClickUp_

Spraw, aby czas pracował dla Ciebie i popraw umiejętności zarządzania czasem Twojego Teamu dzięki ClickUp

W dzisiejszym szybkim tempie życia menedżerowie i zespoły muszą żonglować wieloma terminami i konsekwentnie śledzić cele.

Bez zorganizowanego sposobu myślenia staje się to trudnym zadaniem.

Możesz jednak lepiej zorganizować swoją pracę i poprawić wydajność dzięki odpowiednim strategiom zarządzania czasem i kilku dobrze dobranym narzędziom do zarządzania czasem. Najlepszym sposobem na rozpoczęcie zarządzania czasem jest śledzenie tego, na co poświęcasz czas. Odzyskaj stracony czas i zrób więcej dzięki

Śledzenie czasu w projektach ClickUp

funkcje.

śledzenie czasu, ustawienie szacowanego czasu, dodawanie notatek i widok raportowania czasu z dowolnego miejsca za pomocą globalnego timera w ClickUp_

Rejestruj czas z pulpitu, smartfona lub przeglądarki internetowej i zrozum, w jaki sposób poświęcasz czas na poszczególne zadania. Dodawaj osobiste notatki do wpisów czasu i sprawdzaj, na co dokładnie poświęciłeś czas.

Dzięki temu, że śledzenie czasu nie jest już tak uciążliwe, skupienie się na najważniejszych zadaniach staje się łatwe.

Globalny timer pozwala uruchamiać i zatrzymywać czas z dowolnego urządzenia oraz przeskakiwać między zadaniami. Narzędzie umożliwia również dodawanie czasu wstecz i tworzenie wpisów według zakresu dat z ręcznym śledzeniem czasu.

Dzięki możliwościom ClickUp w zakresie śledzenia projektów i czasu, Teams mogą łatwo połączyć śledzony czas z zadaniami, nad którymi pracują w ClickUp. Pracuj mądrzej i maksymalnie wykorzystaj swój czas w pracy - zastąp wiele aplikacji do śledzenia czasu, zarządzania projektami i innych aplikacji w swoim stosie technologicznym dzięki

ClickUp

-platforma typu "wszystko w jednym" zapewniająca wydajność.

Zarejestruj się

już dziś na bezpłatną wersję próbną.