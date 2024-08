Microsoft Project vs. Wrike: Które narzędzie do zarządzania projektami jest najlepsze?

Niemożliwe jest żonglowanie wszystkimi setkami rzeczy, które robi kierownik projektu, bez pewnej pomocy. Musisz wyznaczać cele, delegować zadania, śledzić postępy i dążyć do doskonałych wyników, jednocześnie utrzymując interesariuszy projektu w pętli.

Być może wygrałeś główną wygraną, jeśli masz znakomity zespół. Samo to jednak nie wystarczy. Za każdym skutecznym kierownikiem projektu stoi kombinacja najlepszych narzędzi do zarządzania projektami i zwiększania produktywności.

Ale przy tak wielu dostępnych świetnych narzędziach, wybór tego właściwego może być trudny.

Dwie doskonałe opcje to Microsoft Project i Wrike.

Platformy te są dwoma najbardziej poszukiwanymi narzędziami dla kierowników projektów. Oferują one wiele funkcji do organizacji zadań, współpracy zespołowej w czasie rzeczywistym i monitorowania projektów.

W tym wpisie na blogu szczegółowo omówimy te dwa narzędzia programowe i przeanalizujemy ich funkcje, ceny i opinie użytkowników. Pomoże ci to wybrać najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami dla twojego zespołu.

Na koniec przedstawimy również opcję bonusową, więc zostań, aby się dowiedzieć!

Czym jest Microsoft Project?

przez

Microsoft Project

Microsoft Project (aka MS Project) to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, które jest częścią pakietu aplikacji Microsoft 365. Można uzyskać do niego dostęp online lub zainstalować je na komputerze.

MS Project pozwala na

opracowanie strategii projektu

, planować harmonogramy, przypisywać zadania i śledzić postępy, a wszystko to w ramach jednej platformy. Niezależnie od tego, czy projekt jest realizowany zgodnie z podejściem tradycyjnym, czy zwinnym, platforma jest wystarczająco elastyczna, aby zaspokoić Twoje potrzeby.

Nauka MS Project może wymagać czasu i wysiłku w porównaniu z jego alternatywami, ale integracja z innymi aplikacjami Microsoft sprawia, że nauka jest wspaniałym doświadczeniem. Jest odpowiedni dla firm każdej wielkości, oferując funkcje takie jak zarządzanie zadaniami i zasobami, aby zapewnić płynne działanie.

Funkcje Microsoft Project

od planowania projektów, przez harmonogramowanie, po zarządzanie portfelem, MS Project potrafi wiele. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z jego kluczowych funkcji.

Wykresy Gantta i wiele widoków projektu

przez

Microsoft Project

Jedną z wyróżniających się funkcji MS Project jest wiele widoków projektu. Widoku siatki można używać do tworzenia list zadań, widoku tablicy do wyświetlania przepływów pracy za pośrednictwem tablicy Kanban, a widoku osi czasu, takiego jak wykres Gantta, do planowania zadań w czasie.

Dzięki wykresowi Gantta można zobaczyć punkty początkowe i końcowe zadań oraz ich wzajemne zależności. Pomaga to kierownikom projektów monitorować postępy w projekcie i zapewnić, że wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem. Wykres Gantta można dodatkowo dostosować w oparciu o metryki, które należy wizualizować.

Niezależnie od używanego widoku, MS Project pomaga zachować porządek i łatwo wprowadzać zmiany w razie potrzeby.

Zarządzanie zasobami i śledzenie budżetu

Śledź wszystkie zasoby potrzebne do realizacji zadań projektu, takie jak ludzie, sprzęt i materiały. Funkcje zarządzania zasobami MS Project pomagają zapewnić optymalne wykorzystanie zasobów.

Narzędzia poziomowania i alokacji zasobów w MS Project pomagają zrównoważyć zasoby i upewnić się, że nie są one nadmiernie wykorzystywane lub marnowane. Można również tworzyć grupy zasobów, aby łatwiej nimi zarządzać.

Ponadto MS Project umożliwia śledzenie kosztów, aby pomóc w utrzymaniu budżetu. Możesz dostosować go do potrzeb swojego projektu, dzięki czemu jest to niezawodny sposób na zarządzanie finansami i zasobami.

Gotowe raporty i analizy

MS Project ułatwia raportowanie dzięki gotowym raportom, które można udostępniać zespołowi. Kierownicy projektów mogą ich używać do monitorowania postępów, budżetu lub wykorzystania zasobów.

Gotowe raporty są dostępne w różnych typach, takich jak wykresy, tabele przestawne i pulpity nawigacyjne, co pozwala dostosować je do własnych preferencji. Raporty te wizualnie przedstawiają dane, ułatwiając wykrywanie i rozwiązywanie problemów.

Ceny Microsoft Project

Wersja On-premise/Desktop

Project Standard 2021: $679.99 (zakup jednorazowy)

$679.99 (zakup jednorazowy) Project Professional 2021: $1129,99 (zakup jednorazowy)

Rozwiązania oparte na chmurze

Project Plan 1: 10 USD/użytkownika miesięcznie

10 USD/użytkownika miesięcznie Project Plan 3: $30/użytkownika miesięcznie

$30/użytkownika miesięcznie Project Plan 5: $55/użytkownika miesięcznie

Co to jest Wrike?

przez

Wrike

Wrike to oprogramowanie do zarządzania projektami, które pomaga zespołom współpracować. Utrzymuje wszystko zorganizowane w jednym miejscu, od dokumentów po zadania, dzięki czemu każdy wie, co i kiedy ma zrobić.

Dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym i zaawansowanym funkcjom automatyzacji łatwo jest być na bieżąco z projektami i oszczędzać czas. Planuj projekty za pomocą narzędzi takich jak wykresy Gantta, które pokazują, kto co robi i kiedy. Ponadto, aplikacja dobrze współgra z innymi aplikacjami, z których już korzystasz, takimi jak Dokumenty Google czy programy Microsoft.

Niezależnie od tego, czy jesteś zespołem marketingowym z nowymi pomysłami na kampanię wprowadzenia produktu na rynek, czy też zespołem inżynierów, który chce usprawnić raporty o błędach i poprawkach, Wrike może pomóc Ci zachować porządek i sprawnie wykonywać swoje zadania.

Funkcje Wrike

Jako rozwiązanie do zarządzania projektami, Wrike oferuje wiele zaawansowanych funkcji. Przyjrzyjmy się im.

Niestandardowe formularze wniosków projektowych

przez Wrike Jedną z głównych funkcji Wrike jest możliwość tworzenia niestandardowych formularzy wniosków projektowych. Dzięki wbudowanemu szablonowi można tworzyć specjalne formularze z prośbami dotyczącymi projektu.

Możesz tworzyć niestandardowe formularze z tytułami i pytaniami dostosowanymi do uzyskania niezbędnych informacji, takich jak dane tekstowe, pliki i zdjęcia.

Gdy ktoś wypełni formularz, możesz zautomatyzować działania w oparciu o odpowiedzi, takie jak utworzenie nowego projektu

propozycja projektu

lub przypisywanie zadań. Dodatkowo masz kontrolę nad tym, kto może wyświetlić formularz i kto może go zatwierdzić.

Automatyzacja przepływu pracy

przez

Wrike

Funkcje automatyzacji przepływu pracy w Wrike upraszczają pracę zespołu poprzez automatyzację powtarzalnych zadań i działań w oparciu o predefiniowane warunki.

Nie musisz być technicznym czarodziejem, aby skonfigurować automatyzację przepływu pracy w Wrike. Wystarczy wskazywać, klikać i wybierać spośród różnych opcji za pomocą rozwijanych menu. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwia każdemu tworzenie niestandardowych reguł automatyzacji dostosowanych do potrzeb zespołu.

Zdefiniuj wyzwalacze i działania dla każdej reguły automatyzacji: Automatyzuj aktualizacje statusu, przypomnienia, wiadomości i integracje z innymi narzędziami. Przykładowo, możesz skonfigurować Wrike tak, aby wysyłał natychmiastowe wiadomości na Slack o kolejnych krokach w projekcie, gdy zadania zostaną ukończone.

Możesz także śledzić skuteczność swoich reguł automatyzacji. Strona główna automatyzacji zapewnia wgląd w to, jak często każda reguła była używana w ciągu miesiąca, co pozwala ocenić ich wpływ na produktywność zespołu.

Zaawansowana analityka

przez

Wrike

Zaawansowana analityka Wrike pozwala nie tylko śledzić projekty, ale także analizować dane. Użyj go, aby skonfigurować niestandardowe raporty do śledzenia postępów w realizacji celów. A najlepsze jest to, że możesz łatwo udostępniać te pulpity nawigacyjne i raporty swojemu zespołowi.

Wrike posiada również interaktywne widżety, które ułatwiają wizualizację ważnych danych. Wystarczy przeciągnąć i upuścić je tam, gdzie są potrzebne.

Chociaż funkcje analityczne Wrike mogą być trudne dla początkujących, stanowią one duży plus dla zespołów z wieloletnim doświadczeniem. Dzięki funkcjom takim jak Work Intelligence AI, Wrike pomaga organizować przepływy pracy i identyfikować problemy, zanim staną się poważnymi problemami.

Ceny Wrike

Darmowy

Zespół: 9,80 USD/użytkownika miesięcznie

9,80 USD/użytkownika miesięcznie Biznes: $24.80/użytkownika miesięcznie

$24.80/użytkownika miesięcznie Enterprise: ceny niestandardowe

ceny niestandardowe Pinnacle: ceny niestandardowe

Microsoft Project vs. Wrike: Porównanie funkcji

Dowiedz się, jak Wrike wypada na tle MS Project dzięki temu szybkiemu porównaniu:

Zarówno MS Project, jak i Wrike doskonale sprawdzają się w zarządzaniu projektami. Porównajmy je.

Dostarczanie projektów

Microsoft Project

MS Project pomaga efektywnie zarządzać projektami. Oferuje narzędzia do dokładnego szacowania obciążenia pracą i zarządzania wieloma projektami jednocześnie. W zależności od wersji możesz uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak tablica projektów do organizowania zadań w stylu Kanban.

Wrike

Wrike posiada specjalistyczne wbudowane narzędzia zaprojektowane, aby pomóc Ci zakończyć projekty z sukcesem. W Wrike można tworzyć zadania i przekształcać je w ważne kamienie milowe, które następnie można przekształcić w wnikliwe raporty za pomocą narzędzia Analytics. Ponadto, możesz dostosować i zautomatyzować swoje przepływy pracy w Wrike bez dodatkowego oprogramowania.

| Jeśli więc szukasz narzędzia, które koncentruje się na poprawie realizacji projektów, Wrike może być lepszym wyborem. |

Współpraca

Microsoft Project

MS Project jest tak skoncentrowany na zarządzaniu projektami, że jego narzędzia do współpracy są dość ograniczone w porównaniu do innych narzędzi do zarządzania pracą. Podczas gdy do współpracy można używać innych aplikacji Microsoft, takich jak SharePoint i Microsoft Teams, MS Project nie oferuje tak wielu wbudowanych funkcji współpracy.

To ograniczenie może skłaniać do poszukiwania

Alternatywy dla MS Project

.

Wrike

Wrike to z kolei klient desktopowy wyposażony w narzędzia do współpracy. Możesz wysyłać wiadomości do swojego zespołu, grup projektowych lub całej firmy. Ponadto otrzymujesz powiadomienia e-mail lub powiadomienia w czasie rzeczywistym w aplikacji mobilnej.

| Dzięki takim funkcjom, jak komentowanie, oznaczanie i wspominanie członków zespołu, Wrike zapewnia scentralizowane centrum komunikacji i zarządzania zadaniami, dzięki czemu współpraca nie wymaga wysiłku. |

Integracje

Microsoft Project

MS Project dobrze integruje się z innymi narzędziami Microsoft Office 365, takimi jak Outlook, ułatwiając wysyłanie aktualizacji zadań do zespołu. Ponieważ wiele osób jest zaznajomionych z produktami Microsoft, konfiguracja tych integracji jest zazwyczaj prosta.

Wrike

Z drugiej strony, Wrike oferuje ponad 400 gotowych integracji, w tym z popularnymi narzędziami, takimi jak Power BI, Google Sheets, Salesforce i Microsoft Teams. Integracje te mogą pomóc rozszerzyć funkcjonalność Wrike i uprościć przepływ pracy. Ponadto, Wrike Integrate umożliwia podłączenie dowolnej liczby aplikacji i dostosowanie ich do własnych potrzeb.

MS Project czy Wrike? Wrike jest tutaj oczywistym wyborem, ponieważ oferuje setki gotowych integracji, co czyni go potężnym konkurentem dla alternatyw [](|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|)do przechowywania wszystkich istotnych informacji i szczegółów zadań w jednym miejscu

AI Project Manager do dokładnych, automatycznych aktualizacji i raportów o stanie zadań, dokumentów, a nawet osób

Wspólna edycja naClickUp Docs do pracy nad dokumentacją i materiałami projektowymi jednocześnie z zespołem lub klientami

Możliwość dostosowaniaPulpity nawigacyjne ClickUp do ustalania priorytetów zadań, monitorowania i poprawy wydajności, zarządzania sprintami i zespołami oraz wiele więcej.

Śledź i zarządzaj swoimi zadaniami za pomocą szablonu do zarządzania zadaniami ClickUp, aby zaoszczędzić czas i wysiłek

Jeśli jednak brakuje Ci czasu i potrzebujesz szybkiego startu procesu, nie martw się. Od raportów do listy zadań clickUp ma szablony dla prawie wszystkiego.

W tym przypadku należy użyć szablonu Szablon zarządzania zadaniami ClickUp aby organizować zadania według statusu, priorytetu i działu, optymalizować przepływy pracy i współpracować z zespołem nad zadaniami, takimi jak planowanie, przypisywanie i kończenie.

Uzyskaj przegląd swoich projektów dzięki tablicom Kanban

Wizualizuj swoje przepływy pracy za pomocą widoku tablicy ClickUp

Korzystaj z tablic Kanban w ClickUp, aby organizować swoje zadania w oparciu o status, termin wykonania, priorytet i inne kryteria.

Najlepsze jest to, że możesz szybko przenosić zadania, przeciągając je i upuszczając, dzięki czemu łatwiej jest koordynować działania i dostosowywać harmonogramy. Możesz także filtrować i sortować zadania, aby szybko znaleźć to, czego potrzebujesz.

Kliknij zadanie, aby dodać szczegóły, takie jak przypisani do niego członkowie zespołu i oczekiwany czas realizacji. Wystarczy kilka kliknięć na tablicy Kanban, by zaktualizować wiele zadań jednocześnie.

ClickUp posiada również widok Everything, łączący różne przepływy pracy w jedną tablicę Kanban. Pomaga to śledzić wszystkie projekty w jednym miejscu.

Dzięki funkcjom takim jak wzmianki, komentarze i emotikony, możesz współpracować ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, bez względu na to, gdzie się znajdują.

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $10/użytkownika miesięcznie

$10/użytkownika miesięcznie Biznes: 19 USD/użytkownik miesięcznie

19 USD/użytkownik miesięcznie Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain jest dostępny w każdym płatnym planie za 5 USD za członka na Workspace miesięcznie

Realizuj projekty na czas i dbaj o zadowolenie zespołu i klientów dzięki ClickUp

Wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania projektami może znacząco wpłynąć na produktywność zespołu i zadowolenie klientów. Podczas gdy Microsoft Project i Wrike są uznanymi graczami, ClickUp oferuje atrakcyjną alternatywę, która łączy w sobie solidne funkcje z wyjątkową łatwością użytkowania.

W przeciwieństwie do Microsoft Project, ClickUp oferuje bardziej przyjazne dla użytkownika doświadczenie bez poświęcania zaawansowanych funkcji, takich jak wykresy Gantta i zarządzanie zasobami. Dodatkowo, struktura cenowa ClickUp jest bardziej przystępna dla mniejszych zespołów.

W porównaniu do Wrike, ClickUp oferuje szerszy zakres wbudowanych funkcji, eliminując potrzebę dodatkowych integracji dla takich funkcjonalności jak śledzenie celów i zarządzanie dokumentami. ClickUp oferuje również darmowy plan, dzięki czemu jest opłacalną opcją dla początkujących zespołów.

W ramach jednej platformy można korzystać z funkcji planowania projektów, alokacji zasobów, narzędzi do współpracy i raportowania w czasie rzeczywistym. Wypróbuj ClickUp już dziś !