Jak prowadzenie dziennika produktywności może zwiększyć koncentrację?

Czy znasz kogoś, kto opisuje swoją pracę jako spokojną, przestronną lub wyciszoną? Prawdopodobnie nie.

Współczesna praca jest pełna przytłoczenia. Każdego dnia pracownicy są duszeni e-mailami, wiadomościami na Slacku, spotkaniami, zadaniami, narzędziami i innymi rzeczami

zabójcy produktywności

. Większość z nas zaczyna swój dzień od powiadomień, natychmiast przechodząc w tryb reaktywny. Ten ciągły bieg na kole chomika sprawia, że jesteśmy wiecznie zmęczeni, rozproszeni i niezdolni do kreatywności.

Prosta praktyka codziennego prowadzenia produktywnego dziennika może temu zapobiec. Zobaczmy jak to zrobić.

Zrozumienie dziennikowania produktywności

Każdego dnia promowane są dziesiątki sztuczek i trików zwiększających produktywność. Jednak jedną z praktyk, która przetrwała próbę czasu, jest prowadzenie dziennika. Zrozummy to szczegółowo.

Czym jest dziennik produktywności?

Dziennikowanie produktywności to praktyka zapisywania myśli, uczuć i emocji w sposób autorefleksyjny.

Można to robić na różne sposoby. Najbardziej popularna jest metoda "Drogi pamiętniku", w której zapisujesz swoje myśli i uczucia tak, jakbyś mówił do swojego dziennika. Możesz stworzyć listę zakupów spożywczych lub zapisać, o czym marzysz podczas następnych wakacji.

Kiedy utkniesz w martwym punkcie, ludzie zapisują również swoje odpowiedzi na pytania takie jak: "Za co jesteś dziś wdzięczny?" Lub "Jaka jest jedna rzecz, którą zmieniłbyś w swoich dzisiejszych działaniach?"

Chociaż niektóre metody mogą być bardziej odpowiednie dla określonych celów, wszystkie dzienniki wykazały pozytywne korzyści.

Dlaczego warto prowadzić dziennik?

Naukowcy z Penn State

znaleziony

że internetowy dziennik pozytywnego afektu (PAJ) pomógł zmniejszyć nieufność psychiczną i poprawić samopoczucie. Interpretując to w uproszczeniu, zapisywanie swoich uczuć w odpowiedzi na wcześniej zdefiniowane podpowiedzi sprawiało, że ludzie czuli się lepiej.

Na tym jednak nie koniec. Produktywne prowadzenie dziennika oferuje szereg korzyści dla zdrowia psychicznego i fizycznego.

Oczyszczanie umysłu: Refleksyjne pisanie umożliwia przetwarzanie złożonych emocji bez osądzania. Pomaga wczuć się w swoje uczucia i rozwiązać nierozwiązane emocje, promując lepszą pamięć.

Wspieranie niepokoju: Niepokój definiuje się jako nadmierne i uporczywe martwienie się codziennymi sytuacjami. Prowadzenie dziennika to skuteczny sposób na łagodne radzenie sobie z obawami i zapobieganie ich narastaniu w czasie.

Ulga w stresie: Czy kiedykolwiek miałeś ochotę krzyczeć w pustkę? Journaling oferuje bliską alternatywę. Pozwala wyrazić swoje myśli - niezależnie od tego, jak niewłaściwe/nieprofesjonalne mogą się one wydawać - w produktywny sposób, aby znaleźć rozwiązanie.

Anchoring: Niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, czy życie osobiste, prowadzenie dziennika pozwala zakotwiczyć się w swoich celach. Pomaga organizować zadania, obowiązki i wydarzenia w oparciu o priorytety.

Autorefleksja: Prowadzenie dziennika w połączeniu ze śledzeniem nawyków może pomóc zidentyfikować wzorce. Na przykład, czy miewasz dni złego nastroju, gdy nie masz wystarczającej ilości snu? Czy czujesz się ospały po podróży? To z kolei buduje inteligencję emocjonalną i krytyczne myślenie.

Kreatywne spostrzeżenia: Użyj dziennika, aby zbadać problemy, rozważyć szeroki zakres rozwiązań, a następnie zanotować kreatywne spostrzeżenia, które możesz wymyślić.

Planowanie: Choć produktywne prowadzenie dziennika nie jest narzędziem do planowania, pomaga ono przygotować grunt. Oferuje bardzo potrzebną przerwę od pośpiechu zwykłego biznesu, aby zatrzymać się, posłuchać, zrozumieć i zaplanować swoją przyszłość.

Dlaczego warto stosować dziennik produktywności w miejscu pracy?

"83% pracowników w USA cierpi z powodu stresu związanego z pracą" - wynika z badania

badanie

. Z drugiej strony, pracodawcy mogą zaobserwować 4-krotny wzrost produktywności na każdy 1 USD wydany na zwykłe problemy ze zdrowiem psychicznym.

Oprócz korzyści finansowych, oto kilka jakościowych korzyści płynących z zapisywania rzeczy.

Lepsze radzenie sobie z zadaniami: Większość dzisiejszych pracowników musi wykonywać wiele zadań dziennie. Prowadzenie dziennika pozwala zająć się tym, co ważne.

Samorozwój: Journaling tworzy samoświadomość i regulację emocjonalną. W rezultacie pracownicy są bardziej świadomi swojej drogi rozwoju zawodowego.

Skupienie: Prowadzenie dziennika eliminuje czynniki rozpraszające i pozwala skupić się na celu. Co więcej, pomaga ludziom dokonać introspekcji i dostosować się do celu.

Współpraca: Jasność myśli prowadzi do jakości działania. Journaling pozwala ludziom wyostrzyć swoje pomysły i zaprezentować je w bardziej spójny sposób.

Odporność: Szybko zmieniające się rynki potrzebują dziś ludzi odpornych finansowo, emocjonalnie i zawodowo. Prowadzenie dziennika pomaga zrozumieć swoje słabości i pracować nad ich przezwyciężeniem.

Jak więc praktykować profesjonalny journaling? Zobaczmy.

Podstawowe składniki dziennika produktywności

Dziennik produktywności może być wszystkim, czego potrzebujesz. Listą rzeczy, raportem z dnia, odpowiedzią na podpowiedź, czymkolwiek. Jednakże, aby dziennik produktywności był skuteczny, powinien zawierać następujące podstawowe elementy.

Śledzenie celów

Pierwszym krokiem do osiągnięcia celu jest jego zapisanie i uwidocznienie. Element śledzenia celów w dzienniku produktywności pomaga:

Zdefiniować najwyższy priorytet

Podzielić cel na mniejsze, możliwe do wykonania kroki

Zidentyfikować sposoby osiągnięcia celu

Ustalić terminy lub kamienie milowe

Śledzenie postępów

Załóżmy, że Twoim celem jest przeczytanie 52 książek w ciągu roku. Aby to osiągnąć, musisz czytać jedną książkę tygodniowo. Zakładając, że przeciętna książka ma 350 stron, będziesz musiał czytać 50 stron dziennie.

Ustawienie trackera w dzienniku produktywności dla tego celu pomaga stworzyć nawyk czytania.

Monitorowanie absencji

Produktywne prowadzenie dziennika nie dotyczy tylko tego, co zrobiłeś. Chodzi również o to, czego nie zrobiłeś. Załóżmy, że wyznaczyłeś sobie cel 8-godzinnego dnia pracy.

Możesz monitorować liczbę przepracowanych godzin za pomocą dziennego kalendarza w swoim dzienniku produktywności. Możesz wyczuć wzorce oparte na innych aspektach twojego dnia, jeśli nie osiągasz swoich celów.

Refleksja emocjonalna

Dziennik produktywności pomaga osobom zastanowić się nad swoimi myślami, uczuciami i działaniami. Załóżmy, że straciłeś dziś panowanie nad sobą na spotkaniu biznesowym. Albo udzieliłeś niemiłej informacji zwrotnej członkowi zespołu.

Refleksja nad swoimi działaniami pomaga prześledzić, co je spowodowało. Może się okazać, że poczułeś się zaatakowany przez przełożonych i dlatego straciłeś panowanie nad sobą. Prowadzenie dziennika pomaga przeprowadzić analizę przyczyn źródłowych złożonego działania umysłu. Pomaga również budować równowagę między pracą a życiem prywatnym, wyznaczając granice między pracą a domem.

Zarządzanie wiedzą

Osoby uczące się przez całe życie dodają prowadzenie dziennika do swoich

szablony produktywności

aby konsekwentnie notować swoje codzienne lekcje. Na przykład, jako pisarz, możesz zapisywać słownictwo, które Cię interesuje. Projektant może tworzyć listy ciekawych narzędzi i automatyzacji, z których może korzystać.

Dziennik może stać się spersonalizowaną bazą wiedzy.

Rodzaje dzienników produktywności

Każdy dziennik jest wyjątkowy. Możesz korzystać z niego w dowolny sposób, jaki uznasz za stosowny. Oto kilka sposobów, w jakie ludzie często korzystają ze swoich dzienników produktywności.

Dziennik wdzięczności

Zapisuj rzeczy, za które jesteś wdzięczny każdego dnia. Dziennik wdzięczności pomaga w:

Wspieraniu pozytywnego nastawienia

Skupienie się na tym, co masz, a nie na tym, czego nie masz

Docenianiu życia/pracy taką, jaka jest

Budowaniu na pozytywnych działaniach

Dziennik celów

Ustaw, śledź i zastanawiaj się nad celami osobistymi i biznesowymi. Użyj go do:

Wyznaczać jasne cele

Regularnie sprawdzać swoje cele

Monitorować swoje postępy

Refleksji nad tym, co poszło dobrze, a co nie

Zbadaj sposoby na poprawę osiągania celów

Dziennik wartości

Zdefiniuj i zastanów się nad wartościami, które kształtują twoje działania/zachowania. Na przykład, jeśli twoją podstawową wartością jest jakość, a nie ilość, skupisz się na tworzeniu ram, list kontrolnych i standardów, aby to osiągnąć, zamiast wyznaczać cele liczbowe.

Jeśli cenisz sobie przejrzystość, będziesz budować otwarte kanały komunikacji i prowadzić kompleksową dokumentację.

Skorzystaj z dziennika wartości, aby zidentyfikować swoje wartości i odnieść się do nich, gdy staniesz przed wyzwaniem. W miarę postępów zapisz, w jaki sposób wykorzystałeś te wartości do podejmowania decyzji. Pomoże ci to zachować spójność w różnych scenariuszach.

Dziennik ciekawości

Dziennik ciekawostek, znany również jako dziennik powszechny, to zapis koncepcji, pomysłów i odkryć, które Cię interesują. Na przykład, jeśli obejrzysz film na YouTube i spodoba Ci się ten pomysł, możesz napisać o tym w swoim dzienniku ciekawości.

Pomaga to zaspokoić ciekawość, stymulować rozwój intelektualny i odkrywać nowe spostrzeżenia dotyczące rozwoju w różnych dziedzinach życia.

Dziennik zarządzania czasem

Śledź czas spędzony na różnych projektach i działaniach. Na przykład, dzienny planer oferuje godzinowy podział wydarzeń. Prowadzenie dziennika produktywności to świetna technika zarządzania czasem. Zapisuj, co robisz w każdej godzinie dnia, aby dostrzec wzorce i poprawić swoje umiejętności zarządzania czasem.

Jeśli nie wiesz, jak śledzić czas, spróbuj

Szablony dziennika pracy ClickUp

.

Strony poranne

Wyrzuć swoje poranne myśli, aby oczyścić umysł. Pomoże to uwolnić się od bagażu z poprzedniego dnia i przygotować na produktywny dzień.

Możesz wybrać dowolny z powyższych sposobów prowadzenia dziennika lub wypróbować ich kombinację. Tak czy inaczej, oto kilka strategii, które pomogą.

Skuteczne strategie dla produktywności Journaling

Jeśli jesteś początkujący, każdy dziennik jest dobrą praktyką. Po prostu otwórz notatnik lub uruchom cyfrowy dziennik i zacznij. Następnie powoli wdrażaj następujące strategie prowadzenia dziennika produktywności, aby poprawić wyniki dzięki

oprogramowanie do planowania życia

jak ClickUp.

Skup się na swoich celach

Dostosuj swój dziennik produktywności do swoich celów, aby uczynić go celowym. Na przykład, jeśli chcesz wyeliminować stres emocjonalny, pomocne może być po prostu zapisanie swoich wartości i introspekcja swoich działań.

Jeśli zmagasz się z zarządzaniem czasem, świetnie sprawdzi się narzędzie do śledzenia czasu. Jeśli jesteś osobą kreatywną - pisarzem, projektantem, twórcą treści cyfrowych itp.

Skonfiguruj swój dziennik produktywności w oparciu o swoje cele. Skorzystaj z ClickUp Docs, aby zanotować swoje cele i w razie potrzeby przekształcić je w listę rzeczy do zrobienia.

clickUp Docs jako osobisty dziennik_

Personalizuj swoje wpisy

Pozbądź się strachu przed pustą stroną. Spróbuj pisać swobodnie, zapisując to, co przychodzi ci do głowy, bez zwracania uwagi na gramatykę, ortografię czy nawet strukturę zdań. Na przykład, możesz po prostu opisać pozytywne wydarzenia dnia.

Na tym etapie nie edytuj swojego dziennika (w zasadzie nie musisz go nigdy edytować!). Stwórz go całkowicie po swojemu. Wypróbuj ClickUp Docs, aby pisać wpisy do dziennika bez rozpraszania uwagi. Użyj widoku zaznaczania i skup się bardziej na eliminowaniu szumów.

Dodaj dziennik do swojego

strategie robienia notatek

abyś mógł zastanowić się nad informacją zwrotną/krytyką, którą otrzymałeś tego dnia.

Tryb fokusu strony w ClickUp

Zrób z tego zabawę

Nie lubisz słów? Nie ma sprawy. Wzbogać swój dziennik o elementy takie jak bazgroły, multimedia i listy, nadając mu charakter. Twórz kolaże i moodboardy.

Unikaj perfekcjonizmu

Dziennik nie jest przeznaczony do czytania przez kogokolwiek. Nikt go nie ocenia ani nie osądza. To Twoja osobista przestrzeń, w której możesz eksplorować swój umysł. Unikaj więc perfekcjonizmu. Pozwól sobie na błędy ortograficzne i urwane zdania. Jeśli narysowany kot wygląda jak krowa, zostaw go. Przyjmij niedoskonałości.

Ujarzmij powolność

Gdy świat wokół ciebie szybko się kręci, zaakceptuj powolność w swojej praktyce dziennikarskiej. Wyłącz wszystkie inne karty/aplikacje i pisz z czystym umysłem. Poświęć czas na myślenie i przetwarzanie. Mniej reaguj, a więcej oceniaj.

Bądź konsekwentny

Kiedy konsekwentnie praktykujesz produktywne prowadzenie dziennika, zobaczysz jego złożone efekty. Konsekwencja buduje i utrzymuje tempo postępu.

Mamy coś dla Ciebie, jeśli nadal nie możesz wymyślić nic do napisania. Wypróbuj

szablony dzienników

na ClickUp, aby zapewnić strukturę do pracy.

Jeszcze lepiej, użyj

ClickUp Brain

narzędzie sztucznej inteligencji, które generuje pomysły i daje wskazówki do rozpoczęcia pisania dziennika.

Odpowiedzi ClickUp Brain na pytanie "daj mi kilka podpowiedzi do pisania dziennika produktywności"

Zaufaj procesowi

Jest mało prawdopodobne, że po 15 minutach pisania dziennika zaoszczędzisz 4 godziny dziennie. Nie spiesz się z wynikami. Zaufaj procesowi.

Pisz codziennie i konsekwentnie, nawet jeśli nie widzisz natychmiastowych rezultatów. Jeśli na początku masz trudności z pisaniem, nie poddawaj się. Jeśli twój własny dziennik brzmi jak bełkot, wybacz sobie.

Wyzwania związane z prowadzeniem dziennika produktywności

Prostota i złożone korzyści płynące z prowadzenia dziennika produktywności sprawiają, że nie można go zignorować. Choć może to być proste, prowadzenie dziennika nie jest łatwe. Poszczególne osoby napotykają kilka wyzwań związanych z wprowadzeniem praktyki prowadzenia dziennika.

Oto kilka wyzwań i sposoby ich przezwyciężenia.

Brak konsekwencji: Znalezienie czasu lub motywacji do konsekwentnego prowadzenia dziennika pośród napiętych harmonogramów jest walką. Ale nagrody są tego warte. Aby być konsekwentnym, spróbuj:

Ustawienie codziennego przypomnienia o journalingu

Korzystanie z podpowiedzi, gdy odczuwasz brak inspiracji

Pisanie tylko kilku słów na początek

Przytłoczenie: Większość ludzi szuka sposobu na walkę z przytłoczeniem. Jednak sama praktyka prowadzenia dziennika może być przytłaczająca. Perfekcjonizm może prowadzić do paraliżu.

Aby tego uniknąć, pozwól swoim myślom płynąć i pisz swobodnie, nie martwiąc się o strukturę czy perfekcję.

Zwątpienie w siebie: Oglądanie fantastycznych zdjęć na Instagramie z dzienników innych osób może onieśmielać i zniechęcać do dalszej praktyki.

Przypomnij sobie, że pisanie dziennika jest czymś osobistym, a nie rywalizacją - podejdź do tego ze współczuciem dla siebie, aby wyrazić siebie autentycznie. Nie można ponieść porażki w przedsięwzięciu, w którym sukcesem jest samo jego wykonywanie.

Rozrzut narzędzi: Przed rozpoczęciem prowadzenia dziennika, jeśli okaże się, że kupiłeś kilka notatników lub długopisów lub pobrałeś kilka cyfrowych aplikacji do prowadzenia dziennika nie jesteś sam. Większość początkujących dziennikarzy doświadcza tej walki.

Nie pozwól, by narzędzie sprawiło ci kłopot. Zacznij pisać, cokolwiek masz pod ręką - kartkę papieru lub notatnik w telefonie. Skup się na praktyce i rób to dalej.

Pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć dzięki ClickUp for Productivity Journaling

Przeciętny pracownik w USA spędza

dwa dni w tygodniu

na e-maile i spotkania. To mnóstwo informacji pochodzących z różnych źródeł, które musisz skonsolidować i przetworzyć.

Produktywne prowadzenie dziennika to świetny sposób na zrobienie tego. Pozwala oczyścić umysł z bałaganu, poradzić sobie z przytłoczeniem i skupić się na tym, co ważne. Pozwala to na przeanalizowanie swoich uczuć bez osądzania i rozwiązywanie konfliktów w umyśle.

Notatnik ClickUp

i Docs to fantastyczne narzędzia do pisania, które doskonale nadają się do prowadzenia dziennika. Przekonaj się sam.

Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś

.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące dziennika produktywności

1. Czym jest dziennik produktywności?

Dziennikowanie produktywności łączy dziennikarstwo i produktywność, aby zwiększyć samoświadomość, jasność celów, techniki zarządzania czasem, odpowiedzialność i kreatywność.

2. Jak założyć dziennik produktywności?

Pierwszym krokiem jest napisanie pierwszego wpisu. Bądź spójny z realistycznymi oczekiwaniami i nie spiesz się.

3. Jakie są trzy rodzaje prowadzenia dziennika?

Istnieje wiele rodzajów prowadzenia dziennika, ale na początek warto zapoznać się z kilkoma z nich, takimi jak dziennik wdzięczności, dziennik celów, dziennik wartości i dziennik ciekawości.