10 najlepszych podcastów o przywództwie, które rozpalą twoją podróż do sukcesu

Szukasz świeżych perspektyw, najnowszych spostrzeżeń i strategii, które podniosą poziom Twojej podróży przywódczej? Nie szukaj dalej niż świat podcastów!

W dzisiejszym świecie biznesu ciągłe uczenie się przywództwa jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Przywództwo to coś więcej niż autorytet i tytuły; to umiejętność inspirowania, kierowania i wprowadzania innowacji. A dążenie do wiedzy, rozwoju i ewolucji jest kluczem do skutecznego przywództwa.

Jako lider musisz być nieustannym uczniem, zaangażowanym w doskonalenie swoich umiejętności i wyprzedzanie konkurencji. Jednak znalezienie czasu na naukę w napiętym harmonogramie może być wyzwaniem.

Tutaj z pomocą przychodzą podcasty o przywództwie. Oferują one unikalną mieszankę inspiracji, edukacji i rzeczywistych spostrzeżeń, wyróżniając się jako wygodne, dostępne narzędzia dla codziennych liderów do poszerzania horyzontów i doskonalenia umiejętności.

W tym artykule omówimy 10 najlepszych podcastów dla liderów.

Zrozumieć podcasty o przywództwie

Z ponad 5 milionów podcastów na całym świecie podcasty opanowały cyfrowy świat. Liczba słuchaczy podcastów w 2023 roku wyniosła ponad 460 milionów i oczekuje się, że do tego roku osiągnie 504,9 miliona.

liczba słuchaczy podcastów na świecie w latach 2019-2024 (w milionach) za pośrednictwem_ Statista Ale co sprawia, że podcasty są tak popularne? Cóż, jednym z powodów jest wygoda i dostępność. 59% osób wykonuje wiele zadań jednocześnie podczas słuchania podcastów. Tak więc, niezależnie od tego, czy pracujesz, wykonujesz obowiązki domowe, prowadzisz samochód, relaksujesz się lub ćwiczysz, pozwalają one zaangażować umysł i ciało. Badania sugerują również, że podcasty motywują ludzi i zwiększają ich wydajność.

Podcasty dla liderów to wirtualni mentorzy, dostępni po kilku dotknięciach smartfona lub laptopa. Wiele podcastów pełni funkcję wywiadów z liderami myśli, ekspertami branżowymi i praktykami odnoszącymi powodzenie, oferując wgląd w różne style przywództwa strategie, filozofie i rzeczywiste doświadczenia.

Dzięki odpowiednim podcastom o przywództwie możesz:

Pokonać zawodowe przeszkody i nauczyć się bezcennych lekcji

Uzyskać praktyczne porady dotyczące rozwijania umiejętności przywódczych

Wzbogacić swoją podróż przywódczą i znaleźć swój styl przywództwa

Stać się częścią społeczności liderów, wymieniać się pomysłami i wspólnie się rozwijać

Najlepsze podcasty o przywództwie: Szczegóły i spostrzeżenia

Można znaleźć podcasty pasujące do każdego obszaru zainteresowań, od podcastów dotyczących wydajności po podcasty dotyczące rozwoju zawodowego. To sprawia, że znalezienie odpowiednich podcastów jest bardzo trudne, zwłaszcza jeśli trzeba przeczesać 5 milionów z nich.

Ale nie martw się; zebraliśmy dla Ciebie 10 najlepszych podcastów o przywództwie.

1. Jocko Podcast

via YouTube Szukasz praktycznych porad i unikalnego spojrzenia na przywództwo? Podcast Jocko nie zawiedzie.

Prowadzony przez Jocko Willinka, emerytowanego oficera Navy SEAL, autora i konsultanta ds. przywództwa, Jocko Podcast oferuje wojskowe spojrzenie na przywództwo, rozwój osobisty i zawodowy oraz dyscyplinę.

Jocko ma 20-letnie doświadczenie w Navy SEAL i jest współzałożycielem Echelon Front, firmy dostarczającej lekcje przywództwa dla osób prywatnych, teamów przywódczych i organizacje.

Przedstawia bezpośrednie pomysły i opinie na temat podejścia do wyzwań i osiągania celów. Pomysły te wykraczają poza przywództwo. Możesz je zastosować we wszystkich obszarach swojego życia.

Ten podcast o przywództwie ma charakter konwersacyjny, a Jocko zaprasza gości, takich jak Jordan Peterson, Dakota Meyer i Alex Honnold, do dyskusji na różne tematy. Każdy odcinek może mieć zakres od 10 minut do 6 godzin.

Odcinki, których trzeba posłuchać

Trening, dyscyplina i pole bitwy życia z Leifem Babinem Jako lider nie zawsze masz czas na słuchanie długich podcastów na temat przywództwa. Jeśli więc chcesz uzyskać cenne wskazówki w krótkich odcinkach, IdeaCast Harvard Business Review jest idealnym rozwiązaniem.

Prowadzący Alison Beard i Curt Nickisch zabierają słuchaczy w porywającą podróż przez lekcje przywództwa, najnowsze trendy i wyzwania. Każdy odcinek trwa prawie 30 minut i zawiera rozmowy z ekspertami branżowymi, liderami, profesorami i autorami.

Niektórzy z ostatnich gości podcastów to Bob Sutton (profesor Stanford), Cheryl Strauss Einhorn (CEO Decisive) i Ted Bililies (dyrektor zarządzający AlixPartners).

Powodzenie podcastu jest widoczne w jego wielu odcinkach i długiej historii. Ma ponad 900 odcinków sięgających 2006 roku! Najnowsze odcinki koncentrują się na gospodarce freelancerów, spotkaniach jeden na jeden, polityce powrotu do biura, zarządzanie zespołem i nie tylko.

Odcinki, których musisz posłuchać

Co gospodarka freelancerów oznacza dla strategii talentów? Chcesz uczyć się bezpośrednio od najbardziej skutecznych dyrektorów generalnych?

Greg Demetriou, były detektyw i obecny dyrektor generalny Lorraine Gregory Communications, jest założycielem i gospodarzem podcastu Ask a CEO. Przeprowadza wywiady z założycielami i dyrektorami generalnymi z różnych branż, aby poznać ich widoki, podróże, wyzwania i powodzenia.

Jedną z najlepszych rzeczy w tym podcaście o przywództwie jest to, że można posłuchać autentycznych rozmów. Goście szczerze opowiadają o swoich porażkach i zmaganiach. Daje to realistyczną wiedzę o tym, jak stawić czoła wyzwaniom i odnieść zwycięstwo.

Niektórzy z ostatnich gości podcastu to Frank Romeo (aktywista i edukator PTSD), Jennifer Marks (dyrektor zarządzająca J.P. Morgan Private Bank) i Michael Dowling (dyrektor generalny Northwell Health). Odcinki mają zazwyczaj zakres od 15 minut do godziny.

Odcinki, których trzeba posłuchać

Różnica między zarządzaniem a przywództwem z Michaelem Dowlingiem Inny świetny podcast o przywództwie, Andy Stanley Leadership, obejmuje istotne tematy, takie jak komunikacja, podejmowanie decyzji i motywacja, podstawowe wartości , zmiany przywództwa, ustawienie celów i zarządzanie trudnymi rozmowami.

Z pasją do nauczania i angażowania publiczności, Andy Stanley ma ponad trzy dekady doświadczenia jako mówca podczas wydarzeń związanych z przywództwem. Jest także poszukiwanym komunikatorem, założycielem North Point Ministries i autorem ponad 20 najlepiej sprzedających się książek.

Odcinki podcastu są krótkie i trwają około 20 minut. Każdy odcinek oferuje pogłębione rozmowy ze współprowadzącym Lane Jonesem lub gościem. Podcast zapewnia aspirującym i nowym dostawcom unikalne spostrzeżenia, doświadczenia i praktyczne porady z przykładami z prawdziwego świata.

Odcinki, których trzeba posłuchać

Zaskakujące sposoby, w jakie zmienia się przywództwo z Clayem Scrogginsem Podcast EntreLeadership jest prowadzony przez Dave'a Ramseya, dyrektora generalnego i założyciela Ramsey Solutions, firmy, która pomaga ludziom przejąć kontrolę nad ich pieniędzmi. To, co czyni ten podcast wyjątkowym i wartym wysłuchania, to jego unikalny format i doświadczenia prowadzącego.

Dave Ramsey był kiedyś na skraju bankructwa, dopóki nie trafił do lokalnej stacji radiowej. Dzięki wytrwałości i determinacji założył firmę Ramsey Solutions i stał się autorem bestsellerów.

Założył The EntreLeadership Podcast, aby pomóc ludziom przejąć kontrolę nad ich życiem, poprawić ich rozwój osobisty i uniknąć popełniania błędów, które popełnił na początku swojej kariery.

Dave odpowiada na pytania zadawane na żywo przez rozmówców, interpretuje je dla słuchaczy, a następnie przedstawia rozwiązania i praktyczne porady. Odcinki mają zazwyczaj zakres od 30 minut do 1 godziny.

Ponadto Dave rozmawia również ze znanymi osobistościami i ekspertami branżowymi, takimi jak Kacy Maxwell (dyrektor wykonawczy ds. marketingu, Ramsey Group), George Kamel (starszy wiceprezes wykonawczy B2C Suzanne Simms) itp.

Tematy obejmują zakres od podejmowania dobrych decyzji i nawyków mentalnych do omawiania zwycięstw, porażek i strategie planowania .

Odcinki, których musisz posłuchać

Leading Well Through Growing Pains of Business (Dobre przywództwo w rozwijającym się biznesie) Idealna filiżanka kawy i towarzysząca jej stymulująca rozmowa z najbardziej znanymi ekspertami w dziedzinie przywództwa - brzmi jak marzenie, prawda? Dzięki Leadership Biz Cafe już nim nie jest.

Leadership Biz Cafe obejmuje rozmowy z nagradzanymi badaczami, ekspertami i doświadczonymi liderami z praktycznymi spostrzeżeniami. Niektórzy z popularnych gości podcastu to Carice Anderson, Kamales Lardi, Adam Bryant i Charles Conn.

Ten podcast o przywództwie omawia szeroki zakres tematów. Obejmują one przygotowanie do kryzysów, wsparcie powodzenia pracowników i niezbędne nastawienie, a także prowadzenie przez zmiany i kryzysy. Ostatecznym celem jest zapewnienie aspirującym dostawcom praktycznych porad i wzmocnienie rozwoju osobistego. Każdy odcinek prowadzony jest w formacie wywiadu i trwa 30-60 minut.

Gospodarz Tanveer Naseer jest jednym z największych mówców przywódczych na świecie i ma niezliczone wyróżnienia. Jego firma, Tanveer Naseer Leadership, jest liderem w szkoleniach i doradztwie korporacyjnym w zakresie przywództwa.

Niezbędne odcinki

Co trzeba zrobić, aby zainspirować innych swoim przywództwem? Prowadzony przez Brené Brown, autora, profesora i mówcę, podcast "Dare to Lead" oparty jest na jej bestsellerowej książce. Podcast o przywództwie pełni funkcję rozmowy z katalizatorami zmian, osobami zmieniającymi kulturę i więcej niż kilkoma awanturnikami, którzy odważyli się przewodzić.

W formie konwersacji omawia ze swoimi gośćmi różne tematy, takie jak odporność, stres, potrzeby psychologiczne i emocjonalne w miejscu pracy, syndrom oszusta i integracja.

Do jej najpopularniejszych gości należą Barack Obama, Mike Erwin, James Wyczyszczone, dr Amishi Jha, Tsedal Neeley i Ruchika Tulshyan. Dzięki odcinkom trwającym od 40 do 80 minut, Brown przedstawia interesujące spojrzenie na przywództwo.

Podcast jest istotny, ponieważ koncentruje się na rozwijaniu współczujących i odnoszących powodzenie liderów, którzy cenią odwagę, serce i empatię.

Niezbędne odcinki

Brené i Barrett o tym, dlaczego każdy lider musi martwić się toksyczną kulturą Lean In autorstwa Sheryl Sandberg jest jednym z najlepszych podcastów o przywództwie, które pomagają kobietom osiągnąć ich ambicje. Jest to podcast o przywództwie skoncentrowany na kobietach, który udostępnia kluczowe zasoby do rozwoju osobistego, promuje równość płci i oferuje rozwiązania problemów, z którymi kobiety często borykają się w miejscu pracy.

Jego gospodarzem jest Sheryl Sandberg, dyrektor ds. technologii, autorka i współzałożycielka Sandberg Goldberg Bernthal Family Foundation. Każdy odcinek podcastu trwa 30-55 minut.

Odcinki składają się z Sheryl omawiającej znacznie więcej niż przywództwo. Omawia ona osobiste wydarzenia i kluczowe tematy, takie jak uprzedzenia dotyczące sympatii, reprezentacja polityczna kobiet, wychowywanie pewnych siebie kobiet, pomijanie kobiet w opiece zdrowotnej i wiele innych. Funkcje podcastu pełnią tacy goście jak Serena Williams, Joey Soloway, Emily Nagoski i Fatima Goss Graves.

Lean In dostarcza również możliwości mentoringu i budowania sieci wsparcia dla kobiet.

Niezbędne odcinki

Jak to jest być jedyną kobietą w pokoju Poprzednio nazywany Leadership and Loyalty, The Dov Baron Show jest okrzyknięty podcastem, którego słucha kadra kierownicza z listy Fortune 500. Dov Baron, gospodarz i jeden ze 100 najlepszych mówców Inc. Magazine, omawia przywództwo w kontekście psychologicznym w tym podcaście.

Zagłębia się w różne role, podkreślając emocjonalne aspekty przywództwa. Odcinki przedstawiają inspirujące historie, sekrety i umiejętności przedsiębiorców, naukowców i zdobywców nagrody Emmy, które pomagają słuchaczom przygotować się do skutecznego przywództwa.

Od tematów takich jak połączenia przywódcze i neurodywergencja po reprezentację i znalezienie przyczyny, podcast ma wszystko! Niektórzy z wybitnych gości to dr Ellen Langer, Tom Bilyeu, Marion Abrams i dr Azra Raza.

Niezbędne odcinki

Zwiększ swój rozwój lidera dzięki ClickUp

Przywództwo to nie tylko sposób myślenia, ale także efektywne korzystanie z najlepszych dostępnych narzędzi i zasobów. Nawet najwięksi liderzy biznesu na świecie potrzebują najlepszych narzędzi, aby rozwijać umiejętności przywódcze i zwiększać rozwój osobisty i zawodowy.

To właśnie tutaj ClickUp wkracza do akcji. ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, które dzięki wielu funkcjom umożliwia rozwój umiejętności przywódczych i skuteczne przywództwo.

Możesz usprawnić i zautomatyzować swoje procesy, śledzić postępy, monitorować kondycję zespołu, zarządzać i analizować ryzyko, ustawiać osiągalne cele, współpracować w czasie rzeczywistym i zrobić o wiele więcej dzięki Platforma do zarządzania projektami ClickUp .

Dostosowywane pulpity

sprawdź status projektu i śledź postępy dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Jako lider musisz być na bieżąco z procesami i projektami swojej firmy. Pulpit nawigacyjny z praktycznymi spostrzeżeniami i przeglądami wysokiego poziomu może sprawić, że zadanie to będzie łatwiejsze do wykonania.

Właśnie dlatego ClickUp umożliwia tworzenie niestandardowych pulpitów, które łączą wszystkie informacje, do których chcesz mieć dostęp w czasie rzeczywistym. Możesz zaprojektować swój idealny pulpit, wybierając spośród ponad 50 widżetów.

Niezależnie od tego, czy chcesz przydzielać zasoby, dystrybuować i przydzielać zadania swojemu zespołowi, planować i oceniać swoje cele, czy też uzyskać bogaty wgląd, pulpity ClickUp mogą to zrobić.

Widoki ClickUp

śledzenie wszystkich aspektów projektów za pomocą widoku Gantt_

Podobnie jak konfigurowalny pulpit nawigacyjny pomaga być na bieżąco, posiadanie wielu widoków znacznie ułatwia śledzenie postępów i zarządzanie cyklami pracy. Ponad 15 konfigurowalnych widoków ClickUp dostosowuje się do różnych preferencji w zakresie zarządzania zadaniami i wizualizacji cyklu pracy.

Możesz korzystać z widoku listy, widoku tablicy, widoku Gantta, widoku aktywności, widoku obciążenia pracą i innych w zależności od potrzeb i konkretnych wymagań.

Szablony ClickUp

Skorzystaj z szablonu Monitora Zdrowia Zespołu Liderów, aby zmierzyć wydajność swojego zespołu

Dbanie o swoich ludzi jest jednym z najważniejszych obowiązków przywódczych. To właśnie tutaj Szablon Monitora Zdrowia Zespołu Liderów ClickUp może pomóc. Pomaga on śledzić, jak wszyscy sobie radzą.

Zapewnia wgląd w wydajność w czasie rzeczywistym, identyfikuje obszary poprawy i śledzi postępy, aby zmaksymalizować potencjał i powodzenie zespołu. Co więcej, pomaga zachować przejrzystość, stworzyć otwarty dialog i upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie.

Można również użyć Szablony ClickUp do zarządzania projektami aby ułatwić i przyspieszyć moją pracę.

Wzbogać swoje umiejętności przywódcze

Przywództwo to nie jeden sklep; to niekończąca się podróż. Możesz myśleć o tych podcastach o przywództwie jak o zaufanych towarzyszach podróży. Od wybitnych menedżerów po początkujących, te podcasty dzielą się tym, czego potrzeba, aby być wspaniałym i pełnym współczucia liderem.

Każdy odcinek to mini-lekcja, dostarczająca fajnych sztuczek, cennych sugestii i głębokich spostrzeżeń, które pomogą ci stawić czoła wyzwaniom i postępować w kierunku powodzenia.

Aby przenieść swoje umiejętności przywódcze na wyższy poziom, najlepiej jest mieć przy sobie najlepsze narzędzia. Odkryj magię ClickUp, aby podnieść swoje umiejętności już dziś poprzez rejestrując się za darmo !

FAQs

**Co jest numerem jeden wśród podcastów o przywództwie?

Podcast Andy'ego Stanleya Leadership and Coaching for Leaders jest jednym z najlepszych podcastów o przywództwie.

**Dlaczego warto słuchać podcastów o przywództwie?

Słuchanie podcastów o przywództwie to wygodny i przystępny sposób na zdobycie cennych spostrzeżeń, uczenie się od doświadczonych liderów i bycie na bieżąco z najnowszymi trendami i strategiami na dynamicznym polu przywództwa.

**Jakich podcastów słuchają dyrektorzy generalni?

CEO często słuchają podcastów na temat przywództwa w oparciu o swoje odsetki i branżę. Niektóre z nich to Dov Baron Show, Coaching for Leaders i Jocko Podcast.