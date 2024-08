Smartsheet vs. Microsoft Project: Które narzędzie do zarządzania projektami jest najlepsze?

Rozwiązania do zarządzania projektami mogą być ratunkiem dla organizacji projektów i zadań, zwłaszcza jeśli projekt jest stosunkowo złożony. Jednak wybór odpowiedniego narzędzia do zarządzania projektami może być często dość żmudnym zadaniem. Zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że istnieje wiele obiecujących opcji, z których każda ma unikalne mocne strony i funkcje.

Ale jeśli chodzi o wybór rozwiązania do zarządzania projektami, musimy wyjść poza błyszczącą okleinę i szukać treści. Idealne narzędzie powinno pomagać w planowaniu projektów, przydzielaniu zadań, zarządzaniu zasobami, umożliwianiu automatyzacji cykli pracy i zapewnianiu zrównoważonego obciążenia pracą w całym zespole.

Właśnie dlatego wybraliśmy dwa doskonałe narzędzia do zarządzania projektami znane z praktyczności i właściwego podejścia do podstaw. W tym porównaniu przyjrzymy się zaletom i wadom Smartsheet vs. Microsoft Project, porównując najważniejsze funkcje, ceny, a nawet opinie klientów, aby pomóc Ci wybrać najlepszą opcję.

**Co to jest Smartsheet?

Smartsheet to platforma do zarządzania pracą, która wykorzystuje znajomy interfejs arkusza kalkulacyjnego, aby pomóc w zarządzaniu projektami, przydzielaniu zadań i dbaniu o wiele portfolio projektów. Łączy w sobie funkcje narzędzi do zarządzania projektami i programu Microsoft Excel, wykraczając poza nie.

pulpit zarządzania projektami przez_ Smartsheet Smartsheet umożliwia wizualizację danych historycznych w postaci wykresów, widok zadań na wykresach Gantta i wyróżnianie najważniejszych zadań na osi czasu projektu.

Smartsheet wyróżnia się elastycznością, ale w porównaniu z niektórymi innymi aplikacjami brakuje mu możliwości zarządzania złożonymi funkcjami projektu, takimi jak poziomowanie zasobów i zaawansowane raportowanie Alternatywy dla Smartsheet .

Funkcje Smartsheet

1. Automatyzacja

Automatyzacja cykli pracy to popularna funkcja Smartsheet, która pozwala zoptymalizować powtarzalne i czasochłonne procesy. Posiada ona interfejs użytkownika typu "przeciągnij i upuść", który umożliwia tworzenie jednorazowych lub cyklicznych przepływów pracy poprzez łączenie wielu działań i ścieżek. Można również ustawić wyzwalacze oparte na wydarzeniach lub harmonogramach.

Co więcej, można nawet skorzystać z kolekcji gotowych szablonów cyklu pracy zadań związanych z zarządzaniem projektami w tym cotygodniowe prośby o status, przypomnienia o terminach i inne. Obejmuje to również widok i odpowiadanie na aktualizacje z narzędzi innych firm, takich jak Microsoft Teams lub Slack.

2. Niestandardowy cykl pracy

Bridge by Smartsheet to interfejs typu "przeciągnij i upuść", który umożliwia łatwe dodawanie bloków przepływu pracy i definiowanie logiki przepływu pracy w celu dopasowania do złożonego przepływu procesu. Dzięki temu można niestandardowo dostosować cykl pracy do własnych upodobań.

Można również tworzyć cykle pracy za pomocą formularzy Smartsheet, aby zbierać dane od wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy i zapisywać je bezpośrednio w arkuszu kalkulacyjnym. Szybko zbuduj formularz z logiką warunkową, dzięki czemu Twoje pytania będą odpowiednie dla osoby wypełniającej formularz. Możesz także użyć elementów brandingowych, takich jak kolory, logo, GIF-y i obrazy, aby spersonalizować formularz zgodnie z własnymi wymaganiami.

Integracje z narzędziami takimi jak AccuWeather, Google Translate, Salesforce, SendGrid, ServiceNow, Microsoft SharePoint i UPS Tracking, pomagające dostosować Smartsheet do unikalnych potrzeb.

3. Współpraca w zakresie zawartości

Możesz płynnie współpracować z członkami zespołu, dzielić się opiniami i śledzić postępy w trakcie pracy, korzystając z funkcji współpracy nad zawartością w Smartsheet.

Content Collaboration via Smartsheet Dzięki funkcjom czatu i komentarzy możesz:

Monitorować i przeglądać procesy z poziomu arkusza projektu

Ustawienie alertów i przypomnień dla członków zespołu

Zezwalać współpracownikom lub dostawcom/partnerom na przeglądanie zawartości bez konieczności udzielania im dostępu do arkusza

Uprościć wersjonowanie dzięki automatycznej blokadzie starych wersji, aby zapewnić, że pracujesz tylko na najnowszej zawartości

Cena Smartsheet

Free : Forever Free Plan

: Forever Free Plan Pro : 9 USD za użytkownika miesięcznie

: 9 USD za użytkownika miesięcznie Business : $32 za użytkownika miesięcznie

: $32 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

**Co to jest Microsoft Project?

Microsoft Project lub MS Project to oprogramowanie do zarządzania projektami oferowane wraz z pakietem Microsoft Office. Można go używać do zarządzania prostymi projektami, tworzenia harmonogramów, przypisywania zasobów i śledzenia czasu. Zaawansowane funkcje, takie jak wykresy Gantta, tablice Kanban, kalendarze projektów i inne widoki pomagają zarządzać kilkoma małymi i dużymi projektami w jednym narzędziu.

zarządzanie projektami przez_ Microsoft Project Chociaż ma stromą krzywą uczenia się w porównaniu z niektórymi Alternatywy dla Microsoft Project oferuje bezproblemowe połączenie z innymi aplikacjami i platformami Microsoft. To sprawia, że jest to idealne rozwiązanie, jeśli szukasz narzędzia do zarządzania projektami, które jest dostarczane z kompleksowym ekosystemem.

Funkcje Microsoft Project

1. Wiele widoków projektów

Microsoft Project oferuje kilka widoków do zarządzania projektami, dzięki czemu jest idealny dla kierowników projektów i zespołów. Obejmuje to:

Widok siatki do planowania i zarządzania listami zadań

Widok Tablicy, taki jak wizualna tablica Kanban i inne ułatwiające zarządzanie cyklami pracy i statusem

Widoki osi czasu, takie jak wykres Gantta i inne opcje osi czasu do planowania zadań na osi czasu projektu

2. Zaawansowane szablony do planowania projektów

Gotowe do użycia szablony projektów za pośrednictwem Microsoft Project Szablony do planowania projektów mogą pomóc w szybkim organizowaniu zadań i śledzenie celów projektu . Microsoft Project pozwala wybrać szablony skoncentrowane na metodologii Agile lub Waterfall i planować każdą scenę projektu przy użyciu szablonów planowania.

3. Nadzór nad Portfolio

Dzięki funkcjom zarządzania portfolio można uzyskać widoczność wielu projektów jednocześnie. Pozwala to analizować wskaźniki wydajności, dokonywać świadomej alokacji zasobów i zapewniać powodzenie.

Ceny projektów Microsoft

Wersja on-premise/desktop

Project Standard 2021 : $679.99 (jednorazowy zakup)

: $679.99 (jednorazowy zakup) Project Professional 2021: $1129,99 (jednorazowy zakup)

Rozwiązania oparte na chmurze

Project Plan 1 : 10 USD za użytkownika miesięcznie

: 10 USD za użytkownika miesięcznie Project Plan 3 : $30 za użytkownika miesięcznie

: $30 za użytkownika miesięcznie Project Plan 5: $55 za użytkownika miesięcznie

Smartsheet vs. Microsoft Project: Porównanie funkcji

Smartsheet i MS Project łączą w sobie unikalne funkcje, aby jak najlepiej pomóc ci w zrobieniu tego, co do ciebie należy. Poniżej znajduje się porównanie Microsoft Project i Smartsheet, które pomoże ci lepiej zrozumieć mocne i słabe strony każdego rozwiązania do zarządzania projektami.

1. Funkcje współpracy

Smartsheet posiada kilka ekscytujących funkcji współpracy, umożliwiając nadawanie uprawnień na poziomie wierszy, dodawanie komentarzy, wspólną edycję i bycie na bieżąco z dodatkami dzięki śledzeniu w czasie rzeczywistym. Sprawia to, że jest to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących przyjaznego dla użytkownika i opartego na współpracy narzędzia do zarządzania projektami.

Z drugiej strony, choć Microsoft Project posiada rozbudowane narzędzia do współpracy, są one mniej intuicyjne. Można dodawać komentarze, śledzić zmiany, a nawet wykonywać aktualizacje w czasie rzeczywistym, ale są one ograniczone i trudne w zarządzaniu, zwłaszcza w przypadku wersji na pulpit.

Zwycięzca: Smartsheet

2. Automatyzacja

Smartsheet oferuje automatyzację przepływu pracy bez użycia kodu, aby wyeliminować powtarzające się zadania i zaoszczędzić czas. Ma również mnóstwo gotowych szablonów do niestandardowych przepływów pracy, ale w porównaniu do MS Project brakuje mu uderzenia.

Z drugiej strony, MS Project oferuje zaawansowane możliwości automatyzacji, które są idealne dla złożonych cykli pracy i potrzeb zarządzania projektami. Posiada konfigurowalne szablony i wbudowaną automatyzację do wykorzystania podczas tworzenia nowych projektów.

Zwycięzca: Microsoft Project

3. Elastyczność projektu

Znany ze swojej elastyczności Smartsheet oferuje interfejs oparty na arkuszach, który można łatwo niestandardowo dostosować do własnych potrzeb. Pomaga to w korzystaniu z narzędzia do budżetowania, zarządzania projektami, śledzenia zasobów, inwentaryzacji i nie tylko, oferując adaptowalne widoki ułatwiające zarządzanie różnymi projektami.

Microsoft Project opiera się jednak na sztywnej strukturze dla swoich rozwoju projektu możliwości i ma stromą krzywą uczenia się. Chociaż może dostarczać wiele widoków, złożona struktura sprawia, że jest idealny tylko dla konkretnych projektów.

Zwycięzca: Smartsheet

4. Zaawansowane zarządzanie zasobami

Ponieważ Smartsheet skupia się głównie na widoku arkusza kalkulacyjnego, oferuje proste funkcje alokacji zasobów. Może to pomóc w planowaniu projektów, śledzeniu czasu i dynamicznym raportowaniu. Jednak w porównaniu do konkurencji, brakuje mu zaawansowanych funkcji planowania i optymalizacji zasobów, takich jak wykrywanie konfliktów, poziomowanie i inne.

Jeśli jednak chodzi o zarządzanie zasobami i ich alokację, Microsoft Project jest zdecydowanym zwycięzcą. Posiada on zaawansowane funkcje planowania zasobów, które pozwalają na wnioskowanie i przydzielanie zadań, śledzenie programów i wielu portfolio projektów oraz otrzymywanie gotowych raportów do śledzenia alokacji zasobów. Można go nawet zsynchronizować z innymi aplikacjami, takimi jak Microsoft Teams, co pomaga usprawnić przydzielanie projektów i zadań.

Zwycięzca: Microsoft Project

Smartsheet vs. Microsoft Project na Reddit

Co ludzie na Reddicie mówią o Smartsheet vs Microsoft Project? Kiedy spojrzysz w górę Microsoft Project vs. Smartsheet na Reddicie można zobaczyć wiele dyskusji na temat idealnej platformy do zarządzania projektami.

Większość użytkowników zgadza się, że Microsoft Project jest idealny, jeśli korzystasz już z Microsoft Office 365 lub Microsoft Teams jako ogólnej platformy do zarządzania projektami. Jeden użytkownik powiedział , "Miałem doświadczenie w różnych rolach związanych z zarządzaniem programami. Każde z nich ma swoje mocne strony, a wybór zależy od konkretnych potrzeb. Biorąc pod uwagę, że Twój zespół korzysta już z MS Teams, integracja platformy do zarządzania projektami, która płynnie współpracuje z Teams, może usprawnić współpracę."

Jednak Smartsheet ma ogólnie entuzjastyczne recenzje, głównie dlatego, że obsługuje wiele widoków, takich jak listy, kalendarze, tablice Kanban i formularze. Oto komentarz Redditora , "Używałem MS Project, Monday, Trello i Smartsheet i chociaż niektóre z tych na liście dobrze sobie radzą w ich konkretnej sferze zadań, Smartsheet pozwolił mi na zrobienie wielu rzeczy dobrze. Pozwolił mi traktować projekty jako listy vs kalendarze vs tablicę Kanban i używać formularzy. Z pewnością trochę więcej nauki, ponieważ jest to pusta tablica, mniej struktury, ale brak struktury jest również jego siłą, pozwalając na tyle elastyczności, na ile możesz sobie poradzić"

Spotkanie z ClickUp - najlepszą alternatywą dla Smartsheet vs. Microsoft Project

Nie ma wyraźnego zwycięzcy w przeciąganiu liny między Microsoft Project a Smartsheet. Smartsheet jest elastyczny i posiada wiele zaawansowanych funkcji. Jest to arkusz kalkulacyjny, który może być również wykorzystywany do zarządzania zadaniami, danych powstania i zarządzania projektami.

Z drugiej strony, Microsoft Project ma głębokie korzenie w kompleksowym planowaniu. Jest to idealne rozwiązanie, jeśli korzystasz już z produktów Microsoft w ramach ogólnych planów biznesowych i Enterprise Plan. Ma stromą krzywą uczenia się, ale może zapewnić te same funkcje i możliwości automatyzacji.

To właśnie tutaj kompleksowa platforma do zarządzania projektami, taka jak ClickUp, może zdziałać cuda. Kompleksowe rozwiązanie zapewniające wydajność, ClickUp może połączyć wszystkie operacje na jednej platformie. W ten sposób można tworzyć zadania, automatyzować cykle pracy, śledzić cele projektu i zarządzać całą organizacją za pomocą jednego oprogramowania.

Funkcje ClickUp

1. Śledzenie i organizowanie mojej pracy za pomocą widoku tabeli

Zarządzaj i śledź swoje zadania w arkuszu kalkulacyjnym dzięki widokowi tabeli ClickUp

Wyjdź poza tradycyjną tabelę dzięki Widok tabeli ClickUp'a pozwala na błyskawiczne tworzenie arkuszy kalkulacyjnych i potężnych wizualnych baz danych w ciągu kilku minut. Korzystając z tego widoku, możesz:

Organizować zadania i edytować dane masowo za pomocą responsywnych, intuicyjnych tabel

TworzyćPola niestandardowe w ClickUp do śledzenia postępu zadań, dodawania załączników do plików i ponad 15 innych typów pól

Połączenie baz danych i wielu pól poprzez powiązanie zadań, dokumentów i zależności

Formatowanie i udostępnianie widoku tabeli każdemu, usprawniając współpracę w zespole

2. Gotowe do użycia szablony arkuszy kalkulacyjnych

Jeśli uwielbiasz wykorzystywać arkusze kalkulacyjne do cyklu pracy i śledzenia projektów, praca z szablonem arkusza kalkulacyjnego ClickUp będzie dla Ciebie przyjemnością. Ten konfigurowalny szablon arkusza kalkulacyjnego może wykraczać poza tradycyjne narzędzia, umożliwiając zrobienie wszystkiego, od prostych budżetów po złożone zarządzanie projektami, śledzenie zapasów, zarządzanie zamówieniami i wiele więcej.

Szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp może pomóc w organizacji i wizualizacji różnych danych

Z tym szablon do zarządzania projektami można

Organizować arkusze kalkulacyjne w jednym scentralizowanym systemie

Śledzenie zmian w czasie i współpraca z członkami zespołu

Z łatwością uzyskiwać dostęp do danych i aktualizować je z dowolnego miejsca na świecie

3. Kompleksowa platforma dla projektów

Dzięki platformie do zarządzania projektami ClickUp nie otrzymasz tylko podstawowych funkcji, jak w przypadku innych narzędzi. Zamiast tego, możesz uzyskać to, co najlepsze w zarządzaniu projektami, współpracy Teams oraz narzędzia do zarządzania zadaniami z zaawansowanymi funkcjami ułatwiającymi zarządzanie dużymi zespołami, śledzenie terminów, upraszczanie złożonych i dużych projektów oraz oszczędzanie czasu.

śledzenie kamieni milowych projektu w widoku ClickUp Gantt_

Dodatkowo dostępne są zaawansowane funkcje współpracy:

Standaryzować i skalować najlepsze praktyki zarządzania projektami

WykorzystaćMoc sztucznej inteligencji ClickUp Brain aby usprawnić zadania i wydajnie pracować z menedżerem projektów AI u boku

Z łatwością planuj i ustalaj priorytety, uzyskując dogłębną widoczność i wiele widoków na wszystkie projekty, pomagając dostosować je do celów firmy

Lepsza współpraca dzięki udostępnianym dokumentom, śledzeniu na żywo i czatowi wewnętrznemu

Zwiększ wydajność dzięki automatyzacji i raportowaniu

Ceny ClickUp

Czy wspomnieliśmy, że ClickUp ma plan Free Forever, wraz z czterema innymi opcjami cenowymi do zrobienia:

Free Forever

Unlimited : 7 USD za użytkownika miesięcznie

: 7 USD za użytkownika miesięcznie Business : 12 USD za użytkownika miesięcznie

: 12 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI: ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Zarządzanie projektami dla wygranych

ClickUp to idealna opcja, aby spełnić wszystkie wymagania dotyczące zarządzania projektami organizacyjnymi. Chociaż Smartsheet i MS Project to świetne narzędzia same w sobie, ClickUp zajmuje swoje własne miejsce ze względu na mnogość przydatnych funkcji, integrację z AI itp. Jeśli jeszcze go nie wypróbowałeś, zdecydowanie zalecamy jego wypróbowanie. Zarejestruj się w ClickUp już dziś !