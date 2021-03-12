Rzut oka na przyszłość pracy zdalnej dzięki Safety Wing

Świat zarządzany przez pracowników zdalnych pojawia się na horyzoncie już od dawna, a trudności związane z rokiem 2021 tylko przyspieszyły jego nadejście. W miarę jak zdajemy sobie sprawę z zalet pracy zdalnej, a start-upy rozwijają się, aby ułatwić pracę osobom niezależnym od lokalizacji, możemy tylko zakładać, że nowa siła robocza zdalna pozostanie z nami na dłużej.

Ale jak wygląda przyszłość pracy zdalnej i kto stoi za jej rozwojem? Omówmy niektóre z pojawiających się trendów w pracy zdalnej, które będą kształtować przyszłość pracy, oraz nowe technologie i firmy, które je umożliwiają.

Czy miejsce pracy ulegnie zmianie?

Krótko mówiąc, miejsce pracy musi się zmienić. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości.

Nie tylko z powodu słonia w pokoju (kaszlnięcie COVID-19), ale dlatego, że świat pracy zmieniał się już przed pojawieniem się pandemii. Firmy dysponujące odpowiednią technologią, dalekowzrocznością i otwartymi pracownikami przeszły z biura do nowego świata zdominowanego przez COVID bez większych zakłóceń. Ci, którzy mieli trudności z dostosowaniem się, napotkali niestety wiele przeszkód, a niektórzy nawet zakończyli działalność.

Wraz ze wzrostem liczby firm zatrudniających pracowników zdalnych, pojawiło się ogromne zapotrzebowanie na pomoc dla nich. Ten ogromny napływ tymczasowych pracowników zdalnych dał nam niesamowitą możliwość przewidzenia, jak mógłby wyglądać świat z większym odsetkiem pracowników zdalnych, a także otworzył jeszcze więcej firm na możliwość zatrudnienia pracowników zdalnych.

Jakie trendy w pracy zdalnej są obecnie najpopularniejsze?

Każdy nowy rok przynosi ze sobą wyzwania i nie ma wątpliwości, że rok 2021 był trudny dla wszystkich. Pomimo trudności i problemów, w społecznościach pracowników niezależnych od lokalizacji wyłaniają się pewne wyraźne trendy, z których wiele prawdopodobnie utrzyma się w najbliższej przyszłości.

Exodus z miast

Wraz z wprowadzeniem ogólnokrajowych ograniczeń na całym świecie atrakcyjność dużych miast wydaje się spadać. Tętniące życiem dzielnice, centra kultury i zachwycające pejzaże miejskie, które wszyscy znamy i kochamy, zamarły. Zamiast tego pozostały nam drogie mieszkania, puste ulice i brak zielonych przestrzeni.

COVID-19 sprawił, że wielu z nas ponownie przemyślało swoje priorytety. Poszukiwanie świeżego powietrza, zielonej przestrzeni i przystępnych cenowo mieszkań wydaje się być na szczycie listy, podczas gdy wielu z nas ucieka z miejskich ulic na otwarte tereny wiejskie.

Innowacyjne oprogramowanie do pracy zdalnej

Nie przesadzamy, mówiąc, że świat pracy zdalnej nie istniałby bez pomocy technologii. Aplikacje zwiększające wydajność, oprogramowanie do wideokonferencji, bezpieczne systemy przesyłania wiadomości i wszystko, co się z tym wiąże, ułatwiają płynne prowadzenie firmy zdalnej. Potrzeba stałej przestrzeni biurowej, tych starych, dobrych tradycyjnych cegieł i zaprawy murarskiej, staje się coraz bardziej przestarzała.

Co wspiera rozwój pracy zdalnej?

Oprogramowanie zdalne.

Postęp technologiczny i przyszłościowe myślenie firm w znacznym stopniu przyczyniły się do upowszechnienia pracy zdalnej na całym świecie, umożliwiając pracownikom zdalnym tak łatwe przekraczanie granic. Jeszcze jakiś czas temu idea pracy zdalnej była uważana za absurdalną. Ale kto mógłby ich winić? W tamtych czasach nie istniały wirtualne sieci prywatne, oprogramowanie do konferencji grupowych ani narzędzia do pracy zdalnej, które pomagałyby pozostać w kontakcie.

W dzisiejszych czasach założenie firmy całkowicie online jest prostym i nieskomplikowanym procesem dzięki programom takim jak estońska e-rezydencja. Istnieje kilka firm, które pomagają zatrudniać, wdrażać i wynagradzać pracowników niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Zarządzanie zespołami jest łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki platformie zwiększającej wydajność ClickUp; spotkania zespołów można organizować za pomocą jednego kliknięcia w Zoom, a w biurach online, takich jak TeamFlow, można nawet stworzyć wirtualny automat z napojami.

Zdalne świadczenia pracownicze

Odkąd około 2000 roku pojawiła się idea cyfrowych nomadów i pracy zdalnej, sprytni myśliciele połączyli swoje zasoby i dostosowali się do potrzeb rynku. Obecnie nigdy nie było łatwiej uzyskać wszystko, czego potrzebujesz, mając tylko laptopa i niezawodne połączenie internetowe. Firmy zdają sobie sprawę z korzyści płynących z globalnej puli talentów, ale pracownicy zdalni również: możliwości zatrudnienia nie mają już granic geograficznych. Nie musisz wybierać między firmami zatrudniającymi w Twojej okolicy, możesz wybierać spośród firm z całego świata.

Z tego powodu firmy zdały sobie sprawę, że samo oferowanie stanowisk zdalnych nie wystarczy: pracownicy oczekują pewnych korzyści, takich jak bardziej elastyczny harmonogram pracy, opieka zdrowotna, płatne urlopy i wiele innych. Istnieją firmy, które budują najlepszą możliwą przyszłość pracy zdalnej dzięki takim produktom, jak Remote Health firmy SafetyWing: globalne ubezpieczenie zdrowotne dla całego zespołu, niezależnie od miejsca zamieszkania. W przeciwieństwie do tradycyjnych firm zatrudniających lokalnie, firmy zdalne mają do wyboru szerszą pulę talentów, co sprawia, że ubezpieczenie zdrowotne stanowi ogromne wyzwanie. Dzięki unikalnemu produktowi SafetyWing nie ma znaczenia, gdzie znajdują się Twoi pracownicy – wszyscy są objęci tym samym, łatwo dostosowywalnym planem na całym świecie.

Dzięki narzędziom niezbędnym do wykonania zadania firmy, które pierwotnie były przywiązane do swoich metod pracy, stają się znacznie bardziej otwarte na możliwość pracy zdalnej. To z kolei generuje większą liczbę pracowników zdalnych, zachęcając więcej przedsiębiorstw do zaspokajania potrzeb tej powstającej branży. Tworzy się piękny cykl nieustannego wzrostu. A przynajmniej taką mamy nadzieję!

Jakie są trendy w pracy zdalnej w przyszłości?

Ponieważ dwie trzecie firm na całym świecie planuje utrzymać zasady pracy zdalnej wprowadzone podczas pandemii, wygląda na to, że trendy związane z pracą zdalną pozostaną z nami na dłużej.

Pojawienie się „hybrydowego miejsca pracy”

Chociaż nie spodziewamy się, że każda firma przejdzie całkowicie na pracę zdalną, istnieje szansa, że wiele z nich zdecyduje się na system hybrydowy. W tym modelu część kluczowego zespołu pracuje w siedzibie firmy , a reszta z domu. Zaletą tego rozwiązania jest to, że firma zyskuje to, co najlepsze z obu światów: dostęp do najbardziej utalentowanych pracowników z całego świata oraz większą elastyczność, a jednocześnie zachowuje silną kulturę organizacyjną.

Start-upy będą nadal koncentrować się na usługach związanych z pracą zdalną

Osoby samozatrudnione pracujące zdalnie oraz firmy, które chcą przejść na pracę zdalną, nieustannie poszukują sposobów na usprawnienie swoich codziennych działań. Według raportu „Future Workforce Report 2020” opracowanego przez Upwork, 77% freelancerów twierdzi, że technologia zwiększyła ich szanse na znalezienie pracy. Odejście od tradycyjnego miejsca pracy na rzecz wirtualnego wymaga zupełnie innego podejścia i zupełnie nowego zestawu narzędzi. W miarę jak pracownicy z pokolenia millenialsów i pokolenia Z zaczynają przejmować rynek, z pewnością zobaczymy znacznie więcej innowacji w tej dziedzinie.

Skup się na dobrym samopoczuciu psychicznym i komunikacji w „prawdziwym życiu”

Ogromnym problemem, z którym boryka się wielu pracowników zdalnych, jest samotność, głównie z powodu braku połączenia z współpracownikami. Ludzie są z natury towarzyscy, a praca zdalna może powodować ogromną izolację.

Tak samo jak obowiązkiem pracownika jest utrzymywanie kontaktów towarzyskich, tak samo obowiązkiem kierownika jest ułatwianie komunikacji w czasie rzeczywistym między zespołami. Pracownicy muszą wiedzieć, że są cennym elementem firmy, niezależnie od tego, czy pracują w biurze, czy na plaży na Barbadosie. Regularne rozmowy wideo to tylko część rozwiązania. Jednak w miarę jak zespoły stają się coraz bardziej rozproszone na całym świecie, kierownicy muszą wykazać się większą wyobraźnią w zakresie działań integracyjnych.

Krótszy tydzień pracy

Według ostatniego badania CoSo Cloud, 77% pracowników zdalnych twierdzi, że są znacznie bardziej wydajni, gdy pracują w domu. Teoretycznie ten wzrost wydajności pozwala pracownikom skrócić tydzień pracy, zachowując jednocześnie te same dochody. Poza światem pracy zdalnej wiele firm idzie pod prąd i wprowadza czterodniowy tydzień pracy. Chcą udowodnić, że cztery dni w tygodniu przy maksymalnej wydajności dadzą taki sam efekt jak pięć dni przy niższym poziomie wydajności.

Wnioski

Nie ma wątpliwości, że praca zdalna nadal ma swoje problemy.

Praca może być samotna, zbyt łatwo jest się rozpraszać w dni, kiedy „po prostu nie ma się ochoty”, a w pobliżu nie ma współpracowników, którzy mogliby dodać otuchy. Nie wspominając już o przeszkodach, które musimy pokonywać, aby zapewnić skuteczną komunikację w czasie rzeczywistym.

Na szczęście, biorąc pod uwagę tempo rozwoju technologii oraz inwestycje w pracę zdalną zarówno ze strony firm, jak i osób prywatnych, wkrótce wszystko to straci na znaczeniu.

Niektóre z najbystrzejszych umysłów świata łączą siły, aby stworzyć nowatorskie narzędzia, inteligentne oprogramowanie, a nawet wirtualne wioski, które mogą rozwiązać wszystkie problemy związane z pracą zdalną.

Dzięki silnemu zespołowi innowacyjnych myślicieli wspierających świat pracy zdalnej, możliwości jego przyszłości są nieograniczone. To od nas zależy, czy świat pracy zdalnej stanie się lepszy i dostępny dla wszystkich: poprzez współpracę i udostępnianie wiedzy, podnoszenie standardów firm i domaganie się globalnej opieki zdrowotnej i świadczeń, a także nie bojąc się tworzyć czegoś, co jeszcze nie istnieje.

Jeśli więc pracujesz zdalnie lub zarządzasz zespołem zdalnym, skontaktuj się z nami i daj nam znać: Co jest potrzebne, aby Twoja firma stała się doskonałym miejscem pracy?