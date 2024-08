10 Inżynierskich OKR dla zespołów programistycznych

Zarówno jednostki, jak i organizacje zmagają się z jasnym określeniem tego, co chcą osiągnąć i systematycznym dążeniem do tego celu.

W latach 70-tych, kiedy Intel stanął przed tym wyzwaniem, Andrew Grove, były dyrektor generalny firmy, zaprojektował strukturę celów i kluczowych wyników (OKR). Od tego czasu Google, Microsoft, Uber i kilka innych międzynarodowych organizacji przyjęło OKR, aby napędzać swoje wysiłki.

W tym wpisie na blogu skupimy się na tym, jak można zaadoptować OKR dla swoich teamów inżynieryjnych. Zacznijmy od początku.

Czym są inżynierskie OKR?

Inżynierskie OKR to cele i kluczowe wyniki, które można ustawić dla organizacji, zespołów programistycznych lub poszczególnych pracowników.

Cel: Znaczący, istotny i wyczyszczony cel, który jest jakościowy i inspirujący.

Kluczowe wyniki: Mierzalne wyniki, które śledzą osiągnięcie tego celu. Zazwyczaj każdemu celowi odpowiada 3-5 kluczowych wyników.

W praktyce wygląda to tak, jak w przypadku zespołu ds. produktu.

Cel : Poprawa niezawodności systemu

: Poprawa niezawodności systemu Kluczowy wynik 1 : Zmniejszenie czasu przestoju systemu z 5% do 1%

: Zmniejszenie czasu przestoju systemu z 5% do 1% Kluczowy wynik 2 : Zwiększenie pokrycia testami jednostkowymi z 70% do 90%

: Zwiększenie pokrycia testami jednostkowymi z 70% do 90% Kluczowy wynik 3: Wdrożenie zautomatyzowanych narzędzi do monitorowania wydajności

Jeśli zastanawiasz się, gdzie w tej definicji znajduje się słowo cel, oto artykuł wyjaśniający na stronie cele vs. zadania .

Znaczenie OKR w zespole inżynierów

W przeciwieństwie do działań takich jak sprzedaż, które bezpośrednio wpływają na przychody i zyski organizacji, inżynieria znajduje się na dystansie. To sprawia, że zespół inżynierów nie wie, co musi zrobić i osiągnąć.

Jednak pierwsza lekcja w jak zarządzać inżynierami rozdziału byłyby OKR. Ramy celów i kluczowych wyników dają jasną mapę drogową dla wysiłków inżynierów, pomagając im skupić się na tym, co ważne. Oto jak to zrobić.

Koncentracja: OKR-y ustalają priorytety pracy poprzez jasne określenie tego, co jest najważniejsze, umożliwiając teamom skupienie zasobów i wysiłków na osiągnięciu celów biznesowych o wysokim priorytecie.

Dostosowanie: OKR zaczynają się na samej górze. Cele organizacyjne są podzielone na Teams, a następnie na poszczególne osoby. Gwarantuje to, że wysiłki wszystkich są dostosowane do celów organizacji.

Łączenie aspektów jakościowych i ilościowych: Inżynieryjne OKR koncentrują się na rozbiciu celów jakościowych na mierzalne kluczowe wyniki, obejmujące całą gamę celów organizacji.

Obiektywność: Mierzalny charakter OKR umożliwia zespołom obiektywne śledzenie postępów. Członkowie Teams mogą znaleźć wspólną płaszczyznę w kluczowych wynikach, wspierając się nawzajem w osiąganiu celów.

Cel: OKR dają członkom zespołu misję i cel, do którego mogą dążyć. Nie musi on być tak wielki jak ratowanie świata. Może to być coś tak prostego jak "dostarczanie doskonałego oprogramowania" lub "tworzenie produktów zorientowanych na użytkownika", co daje członkom zespołu emocjonalne połączenie z ich pracą. Zwłaszcza wśród millenialsów i pokolenia Z, którzy uważnie przyglądają się wartościom firmy, OKR-y są świetnym sposobem na wyrażenie tego.

Wyzwania związane z wdrażaniem inżynieryjnych OKR-ów

Pomimo wielu korzyści, OKR nie są łatwe do wdrożenia. Wdrożenie OKR w całej organizacji wiąże się z własnymi wyzwaniami, które omówimy poniżej.

Zbyt wiele celów

Zbyt wiele czegokolwiek nie jest dobre. Osiągnięcie zbyt wielu celów w ramach jednego cyklu OKR może osłabić koncentrację i zasoby, prowadząc do wypalenia i zmniejszenia efektywności.

Możesz ambitnie ustawić cele refaktoryzacji całej bazy kodu, wprowadzenia architektury mikrousług i osiągnięcia 100% pokrycia testami, a wszystko to w tym samym kwartale.

Takie nadmierne zaangażowanie jest nierealistyczne i zbytnio rozrzedza zespół, ryzykując, że nie uda się osiągnąć żadnych celów w zadowalający sposób.

Niezgodność z indywidualnymi celami

Teams inżynieryjne składają się z osób o różnych umiejętnościach, aspiracjach zawodowych i osobistych motywacjach. Często mają one trudności z dostosowaniem swoich OKR do szerszych celów firmy.

Gdy OKR są narzucane odgórnie, bez angażowania zespołu w proces ustawiania celów, może to prowadzić do braku zaangażowania i braku osobistej inwestycji w osiągnięcie OKR.

Nierealistyczne OKR

W inżynierii oprogramowania każda decyzja jest kompromisem. Na przykład, jeśli ustawisz krótkie terminy, możesz potrzebować dodatkowych członków zespołu lub wydać pieniądze na narzędzia do automatyzacji.

Jeśli nie będziesz chciał pójść na taki kompromis (wymagając krótkich terminów od istniejącego zespołu bez narzędzi), prawdopodobnie wypalisz ich i zyskasz ich niechęć.

Tak więc ustawienie zbyt agresywnego celu lub kluczowego wyniku nie tylko zakończy się niepowodzeniem, ale także utrudni radość z jego osiągnięcia.

Niejasne OKR

Kluczowe wyniki muszą być konkretne i mierzalne. Gdy OKR jest niejasny, można go interpretować, powodując dalsze zamieszanie.

Na przykład, celem jest "poprawa doświadczenia klienta", a kluczowym wynikiem jest "zwiększenie wyniku NPS", który jest niekompletny i niemierzalny. Jest to niejasny OKR.

Pokusa mierzenia wyników zamiast rezultatów

Kluczowe wyniki nie są zadaniami, które mają zostać zakończone {output}, ale rezultatami, które mają zostać osiągnięte. Tak więc, twoimi inżynierskimi OKR nie mogą być linie kodu lub liczba błędów, nawet jeśli są one łatwe do zmierzenia.

Bez aktywnego uwzględnienia tej różnicy, firmy ustawiają niewłaściwe OKR, które ostatecznie nie wspierają ich celów organizacyjnych.

Brak śledzenia postępów

OKR są zazwyczaj ustawione na cały rok. Największym ryzykiem dla organizacji jest więc problem ustawienia i zapomnienia!

W wyniku tego, Teams nie śledzą swoich kluczowych wyników, nie dokonują korekt/usprawnień i ostatecznie pozostają w tyle.

Na przykład, bez jasnego widoku OKR-ów w postaci aplikacja do śledzenia celów członkowie Teams mogą przedkładać natychmiastowe lub pilne zadania nad krytyczne zadania strategiczne, wykolejając wszystkie wysiłki.

Sztywność

Business ewoluuje. To, co było priorytetem w jednym kwartale, może stać się mniej krytyczne lub nawet nieistotne w kolejnym.

Dzisiejsze projekty są dynamiczne, a nowe spostrzeżenia, informacje zwrotne od klientów lub wyzwania techniczne pojawiają się regularnie. Nie dostosowując OKR, zespoły inżynierskie ryzykują pracę nad celami, które nie przyczyniają się już w znaczący sposób do powodzenia firmy.

Zespół, który sztywno trzyma się początkowego ustawienia OKR, nie biorąc pod uwagę zmieniającego się krajobrazu biznesowego, może dostarczyć przestarzałą pracę, która nie jest już przydatna.

Na szczęście, od czasu narodzin OKR, kilka organizacji zmierzyło się z tymi wyzwaniami i opracowało obejścia. Następnie zobaczymy, jak można przezwyciężyć te wyzwania i powodzenie wdrożyć OKR w swojej organizacji.

Wdrażanie OKR w teamach inżynieryjnych

Do powodzenia wdrożenia OKR we wszystkich teamach inżynieryjnych potrzebne są dwie rzeczy: Strategiczne procesy i solidne oprogramowanie do zarządzania projektami inżynieryjnymi . ClickUp został zaprojektowany właśnie w tym celu. Jest jednym z najlepszych programów OKR dostępne obecnie na rynku, umożliwiające kompleksowe zarządzanie projektami.

Oto w jaki sposób można powodzenie wdrożyć OKR dla swoich teamów inżynieryjnych.

Zrozumienie organizacyjnych OKR

Celem OKR jest dostosowanie całej organizacji do wspólnych celów. Do zrobienia tego, zespoły inżynieryjne muszą zrozumieć, w jaki sposób ich praca wpisuje się w kontekst wizji firmy.

Następnie należy dostosować organizacyjne OKR do zespołu inżynierów. Na przykład, jeśli celem firmy jest zapewnienie doskonałego doświadczenia klienta, zespół inżynierów może dostosować je do zapewnienia doskonałego doświadczenia użytkownika w zakresie produktów cyfrowych.

Uwzględnij zespół

Zestaw celów i zadań ustawionych przez menedżerów przekazany teamom byłby dla nich mało inspirujący. Dlatego należy włączyć zespoły w ustawienie OKR.

Poznaj spostrzeżenia Teams: Zapytaj ich o ich obecne miary powodzenia. Przyjrzyj się ich wcześniejszym wynikom, aby ustawić mierzalne elementy. Pulpit ClickUp zapewnia wszystkie kluczowe wskaźniki, które chcesz zobaczyć.

Spraw, by OKR były istotne w czasie: Zrób mapę cyklu biznesowego i przypnij OKR do części cyklu, która jest dla niego najbardziej odpowiednia. Na przykład, jeśli Twoja marka osiąga szczytową sprzedaż tylko w listopadzie-grudniu, wskaźniki niezawodności platformy są najbardziej odpowiednie w tym czasie.

Wczesna identyfikacja blokerów: Zrozum, jakie wyzwania napotykają regularnie i znajdź sposoby na ich przezwyciężenie. Możesz wykorzystać czas potrzebny na raportowanie w ClickUp, aby zidentyfikować zadania, które zajmują najwięcej czasu i omówić powody z zespołem.

Bądź realistą: Uzyskaj od zespołu informacje na temat wykonalności technicznej, dostępności zasobów i potencjalnych wyzwań. Możesz chcieć osiągnąć 100% kluczowego wyniku, ale to nierealne. Eksperci sugerują, że 70% osiągnięcia kluczowego wyniku może być wystarczające.

Co najważniejsze, gdy włączysz Teams w proces opracowywania OKR, jest bardziej prawdopodobne, że poczują oni własność i zaangażowanie w ich realizację.

Znajdź równowagę

Aby być realistycznym, cele i kluczowe wyniki muszą być ambitne i aspiracyjne, a jednocześnie dostosowane do możliwości i zasobów zespołu. Jest to konieczne, aby zapobiec demoralizacji Teams przez niewykonalne zadania lub samozadowoleniu ze zbyt łatwych celów. Cele ClickUp umożliwia ustawienie celów i podzielenie ich na kluczowe wyniki. Można to połączyć z mniejszymi, możliwymi do zarządzania zadaniami.

Cele ClickUp do śledzenia swoich postępów

Na przykład, jeśli Twoim celem jest zwiększenie wydajności wdrożeń, możesz ustawić to jako cel w ClickUp. Następnie kluczowe wyniki, takie jak automatyzacja 90% potoku wdrożeń, wdrożenia bez przestojów i codzienna częstotliwość wdrożeń, można ustawić jako cele. Cele ClickUp mogą być liczbowe, pieniężne lub prawdziwe/fałszywe.

Monitorowanie postępów

Organizacje zazwyczaj korzystają z rocznych cykli OKR. Jeśli tak jest w twoim przypadku, ustawienie celów na początku, a następnie sprawdzenie wyników na koniec roku mija się z celem.

Dlatego monitoruj postępy regularnie - każdy sprint byłby dobrą częstotliwością. Miesięczna również jest akceptowalna. Następnie należy zidentyfikować obszary wymagające uwagi, rozwinąć kulturę odpowiedzialności i stale się doskonalić. Aplikacje do śledzenia celów są przeznaczone właśnie do tego.

widok śledzenia celów w ClickUp do mierzenia postępów w czasie rzeczywistym

Iteruj i ulepszaj

W trakcie kwartału, jeśli zdasz sobie sprawę, że twoje cele są zbyt łatwe lub zbyt ambitne, możesz je dostosować, aby odzwierciedlały właściwą równowagę.

Aktywnie zbieraj informacje zwrotne od wszystkich interesariuszy na temat każdego cyklu OKR i udoskonalaj proces, cele i kluczowe wyniki. Wprowadź praktyki ciągłego doskonalenia również do ustawienia celów.

Mając tak ustawione podstawy, zobaczmy kilka cele dla inżynierów oprogramowania które możesz zaadoptować dla swoich Teams.

10 inżynierskich OKR dla teamów programistycznych

Teams inżynieryjne pracują nad niezwykłym zakresem zadań, od pisania kodu po zarządzanie wydajnością aplikacji. Dla każdego z nich można ustawić cele i kluczowe wyniki. Oto dziesięć przykładów inżynierskich OKR.

1. Zwiększenie zadowolenia klientów z nowych wydań

Jest to świetny cel organizacyjny, który można dostosować do inżynierii. Podczas gdy reszta firmy pracuje nad swoimi kluczowymi wynikami, możesz skupić się na nowych wydaniach produktów, aby osiągnąć ten cel.

Kluczowymi wynikami zespołu inżynieryjnego mogą być:

Osiągnięcie wskaźnika Net Promoter Score {NPS} na poziomie 80 dla każdej nowej wersji funkcji

Skrócenie czasu odpowiedzi na żądanie funkcji do mniej niż 24 godzin (nawet jeśli jest to odpowiedź odmowna)

Zbudowanie pięciu niestandardowych funkcji dla klientów

2. Optymalizacja wydajności aplikacji

Teams Agile konsekwentnie dążą do poprawy. Wydajność aplikacji to klasyczny wskaźnik ciągłego doskonalenia. Wykorzystaj kluczowe wyniki, takie jak:

Skrócenie średniego czasu ładowania strony o 30%

Zwiększenie czasu działania aplikacji do 99,9%

Skrócenie czasu migracji danych o 25%

3. Poprawa jakości oprogramowania

Zapobieganie długowi technicznemu i zapewnianie lepszych doświadczeń klientów zależy od jakości oprogramowania. Najprostszym sposobem na wdrożenie najlepszych praktyk i zapewnienie spójności jest korzystanie z list kontrolnych. Zadania ClickUp umożliwia dodanie listy kontrolne do każdego zadania/podzadania, ułatwiając pracę.

Widok listy kontrolnej ClickUp do zarządzania wszystkimi zadaniami do zrobienia

Ustaw kryteria akceptacji i pracuj nad kluczowymi wskaźnikami, takimi jak:

Osiągnięcie 95% zdawalności wszystkich testów automatyzacji

Zmniejszenie liczby krytycznych błędów o 40% w następnym kwartale

Wdrożenie procesu wzajemnej weryfikacji kodu ze 100% zgodnością

4. Poprawa wydajności wdrażania

Efektywność wdrożeń to wskaźnik, który ma kluczowe znaczenie dla zwinnych procesów. Przyjrzyj się swojej wydajności wdrożenia za ostatni rok i ustaw kluczowe wyniki. Mogą to być:

Automatyzacja 90% procesu wdrażania

Osiągnięcie wdrożeń bez przestojów

Zmniejszenie częstotliwości wdrożeń do codziennych wydań

5. Poprawa stanu bezpieczeństwa aplikacji

Każdego roku jest to naturalnie cel dla teamów inżynieryjnych. Poprawa wydajności dzięki kluczowym wynikom, takim jak:

Usunięcie wszystkich krytycznych luk w zabezpieczeniach w ciągu 48 godzin od ich wykrycia

Wdrożenie uwierzytelniania dwuskładnikowego dla wszystkich systemów wewnętrznych

Przeprowadzanie kwartalnych sesji szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa dla wszystkich inżynierów

6. Usprawnienie cyklu pracy programistów

Z tego miejsca przechodzimy do wskaźników efektywności i wydajności zespołu. Płynny cykl pracy deweloperskiej ma fundamentalne znaczenie dla przepływu informacji i wydajności zespołu.

Wizualizuj cykle pracy za pomocą map myśli ClickUp

Teams inżynieryjne używają Mapy myśli ClickUp aby wizualizować swoje przepływy pracy w celu optymalizacji wydajności. Przykłady kluczowych wyników w zakresie usprawniania przepływów pracy deweloperskiej to:

Skrócenie średniego czasu scalania pull requestów z 2 dni do 4 godzin

Wdrożenie zautomatyzowanych potoków kompilacji i testów dla 100% projektów

Skrócenie czasu cyklu od pomysłu do wdrożenia o 30%

7. Zwiększenie wydajności zespołu

Różne Teams różnie definiują wydajność. Starannie dobieraj definicje i odpowiednio ustaw cele. Stwórz OKR, takie jak:

Zmniejszenie czasu potrzebnego od commitu kodu do wdrożenia na produkcję o 50%

Zwiększenie wskaźnika ukończenia sprintu do 90%

Zmniejszenie liczby nieplanowanych godzin pracy do 4 tygodniowo (Śledzenie czasu za pomocą ClickUp i etykiety mogą pomóc w monitorowaniu tego na poziomie szczegółowym)

8. Optymalizacja alokacji zasobów

Ten cel jest bardziej dla kierownika projektu niż dla samych inżynierów. Jednak dobra alokacja zasobów ma fundamentalne znaczenie dla zarządzania kosztami i wydajnością.

Widok obciążenia pracą w ClickUp zapewnia optymalną alokację zasobów ludzkich. Skoro omówiliśmy już wydajność i efektywność, porozmawiajmy teraz o zasobach innych niż ludzkie.

Zmniejsz koszty infrastruktury chmury o 20% bez wpływu na wydajność dzięki optymalizacji wykorzystania

Zmniejszenie marnotrawstwa poprzez redukcję niewykorzystanych licencji i subskrypcji o 80%

Wdrożenie dynamicznego skalowania przy minimalnej redundancji

9. Skalowanie zespołu inżynierów

W rozwijającej się organizacji skuteczne skalowanie zespołu programistów jest ważnym celem, nie tylko dla pozyskiwania talentów, ale także dla liderów inżynierii. Dobrze Oprogramowanie OKR dla startupów umożliwia ustawienie kluczowych obszarów wyników, takich jak:

Zatrudnienie i wdrożenie pięciu nowych inżynierów oprogramowania o specjalistycznych umiejętnościach

Osiągnięcie wskaźnika retencji na poziomie 95% dla zespołu inżynierów

Wdrożenie programu mentorskiego ze 100% udziałem starszych inżynierów

10. Wzmocnienie współpracy między działami

Czym jest zespół scrumowy bez współpracy. Wzmocnienie współpracy w ramach zespołu inżynierów, a także z interesariuszami biznesowymi z kluczowymi wynikami, takimi jak:

Wyeliminowanie defektów spowodowanych lukami w komunikacji o 70%

Przeprowadzenie trzech międzywydziałowych sesji udostępniania wiedzy

Sprawdź kilka innych przykładów OKR .

Szablony OKR dla Teamów Inżynieryjnych

Mamy nadzieję, że powyższe przykłady zainspirowały Cię. Poniższe szablony dadzą ci narzędzia do wprowadzenia ich w życie.

Szablon OKR firmy ClickUp

Zacznij od Szablon OKR firmy ClickUp do ustawienia celów organizacyjnych i zarządzania nimi. Zawiera osiem widoków, 30 niestandardowych statusów i tablicę przesłanych OKR, aby uporządkować cele i uczynić je łatwo dostępnymi dla zespołu.

Widok OKR i celów firmy CilckUp z jasnymi celami i statusem

Szablon folderu OKR

The Szablon folderu ClickUp OKR podnosi poprzeczkę. Jest to kompleksowe narzędzie do planowania zaprojektowane, aby pomóc osobom i teamom w ustawieniu i osiągnięciu ich celów. Zawiera kadencję planowania, listy OKR, pięć niestandardowych widoków i siedem niestandardowych statusów, aby skutecznie rozbijać cele i monitorować postępy.

Szablon folderu OKR firmy ClickUp

Szukasz czegoś konkretnego? Oto siedem Free Szablony OKR w Excelu, Arkuszach Google i ClickUp. Można również znaleźć więcej szablony inżynierskie dla innych optymalizacji procesu.

Ustawienie i zarządzanie OKR-ami inżynieryjnymi za pomocą ClickUp

Jeśli mylisz misję, cele, cele, metryki itp., struktura OKR jest przydatnym narzędziem. Daje ci strukturę i poręcze potrzebne do powodzenia w biznesie.

Jako kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, ClickUp uwzględnia znaczenie OKR w całym swoim produkcie. Pomaga kierownikom projektów ustawić, śledzić, monitorować, przeglądać, korygować i osiągać cele w jednym miejscu. Co więcej, szablony ClickUp przyspieszają proces wdrażania OKR.

Popraw swoje wyniki inżynieryjne dzięki ClickUp. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś !

Najczęściej zadawane pytania

1. Do zrobienia inżynierskiego OKR?

OKR składa się z dwóch części: Celu i kluczowych wyników. Cel jest jakościowym stwierdzeniem, a kluczowe wyniki są mierzalnymi rezultatami. Oto jak napisać OKR dla teamów inżynieryjnych.

Zacznij od jasnego, inspirującego i ambitnego celu dla zespołu inżynierów, który będzie zgodny z celami firmy. Na przykład - poprawa niezawodności systemu.

Określ kluczowe wyniki, które pomogą w osiągnięciu tego celu. Powinien on być mierzalny, konkretny, określony w czasie i osiągalny. Na przykład,

Zmniejszenie czasu przestoju systemu o 50% w ciągu 2 kwartału

Osiągnięcie wyniku 90% satysfakcji klienta w zakresie niezawodności systemu do końca 3 kwartału

Wdrożenie automatyzacji testów dla 80% bazy kodu do 4 kwartału

2. Czym jest techniczny OKR?

Techniczny OKR to cele i kluczowe wyniki dla zespołu technicznego. Techniczny OKR ma na celu skoncentrowanie wysiłków na ulepszeniach technicznych o dużym wpływie, innowacjach lub wydajności, które przyczyniają się do ogólnego powodzenia organizacji.