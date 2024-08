10 najlepszych rozszerzeń i dodatków do Kalendarza Google w 2024 roku

Pół miliarda ludzi korzysta z Kalendarza Google każdego miesiąca. Łatwy w użyciu interfejs, kolorowy kalendarz i świetne integracje sprawiają, że jest to najlepszy wybór dla potrzeb osobistych i zawodowych. Jednak pomimo swojej popularności, nie zawsze ma wszystko, czego potrzebujesz.

Rozszerzenia do Kalendarza Google na ratunek! Odpowiednie rozszerzenie pozwala zarządzać wydarzeniami w Kalendarzu Google z większą elastycznością i niestandardowym charakterem. Jeśli chcesz lepiej wykorzystać swój codzienny kalendarz, oto dziesięć najlepszych rozszerzeń Kalendarza Google, które warto sprawdzić w 2024 roku.

Czego szukać w rozszerzeniach do Kalendarza Google?

Z milionami codziennych użytkowników, Kalendarz Google jest jedną z najpopularniejszych opcji kalendarza na rynku. Dostępnych jest wiele dodatków i kompatybilnych aplikacji, które pomogą ci ulepszyć wydarzenia, spotkania i zadania w Kalendarzu Google. Kiedy zaczynasz szukać sposobów na rozszerzenie funkcji Kalendarza Google oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać:

Robust security options: Nie chcesz udostępniać danych z Kalendarza Google byle komu. Upewnij się, że twórca rozszerzenia ma dobrą reputację i rozumiesz wszystkie uprawnienia, gdy zezwalasz na dostęp do Kalendarza Google

Funkcje rozwiązujące problemy: Najlepsze rozszerzenia Kalendarza Google to te, które rozwiązują jakiś problem. Może to być rozszerzenie, które pomaga skupić się na pracy, ułatwia śledzenie czasu lub umożliwia zarządzanie czasem za pomocą bloków czasowych

Intuicyjny interfejs użytkownika: Najlepsze rozszerzenia Kalendarza Google to te, których można zacząć używać od razu. Doskonały interfejs użytkownika, który jest łatwy w użyciu, intuicyjny i estetyczny, to świetny dodatek do twojego stosu technologicznego

Integracja z innymi narzędziami: Podczas gdy kompatybilność z Kalendarzem Google jest niezbędna, zdolność produktu do płynnej integracji z innymi narzędziami w stosie technologicznym - takimi jak Asana, ClickUp, Zoom lub Slack - może zwiększyć wydajność, eliminując potrzebę ręcznego wprowadzania czasu spotkań na różnych platformach

Całkowity koszt operacyjny: Wiele rozszerzeń Kalendarza Google jest Free, ale niektóre z najlepszych funkcji znajdują się za paywallem. Zrozum całkowity koszt korzystania z aplikacji i skorzystaj z bezpłatnych wersji próbnych, aby wypróbować rozszerzenie przed podjęciem zobowiązania

Istnieje wiele rozszerzeń kalendarza Google, więc nie bój się zmieniać rzeczy i wypróbuj kilka różnych opcji. To świetny sposób, aby zobaczyć, co działa, jakich funkcji potrzebujesz i co pomaga zoptymalizować cykl pracy w Kalendarzu Google.

10 najlepszych rozszerzeń i dodatków do Kalendarza Google w 2024 roku

Widok zsynchronizowanych wydarzeń z Kalendarza Google w widoku Kalendarza ClickUp

Dla osób i teamów skupionych na zarządzaniu projektami, ClickUp oferuje niesamowite funkcje, które mogą rozszerzyć funkcjonalność Kalendarza Google i ułatwić zarządzanie zadaniami.

Połączenie ClickUp i Kalendarz Google za pośrednictwem Zapier, a wyeliminujesz potrzebę przechodzenia między platformami i ręcznego synchronizowania spotkań, wydarzeń, a nawet swoich Zadania z Kalendarza Google . Dodaj Zap do swojego konta ClickUp (nie są wymagane żadne umiejętności kodowania!), a obie platformy będą płynnie udostępniać dane. Następnie możesz użyć Widok kalendarza ClickUp aby wyświetlić kompleksowe osie czasu, eliminując potrzebę ponownego żonglowania wieloma kalendarzami.

ClickUp staje się scentralizowanym centrum dowodzenia do zarządzania, planowania i przydzielania czasu. Możesz nawet skorzystać z darmowej aplikacji ClickUp Szablon do planowania kalendarza aby pomóc Ci zorganizować i pozbyć się bałaganu w kalendarzu.

ClickUp najlepsze funkcje

Łatwa integracja z Kalendarzem Google - nie wymaga kodowania

Zadania i terminy utworzone w ClickUp automatycznie aktualizują się w Kalendarzu Google, dzięki czemu nigdy niczego nie przegapisz

Szablony do planowania kalendarza zsynchronizuj wszystkie swoje kalendarze, aby mieć widok na zadania, spotkania i wydarzenia w jednym miejscu

Większa widoczność przepływu pracy całego zespołu w celu inteligentniejszego planowania po połączeniu Kalendarza Google z aplikacją

Widok kalendarza ułatwia planowanie spotkań lub można go używać do zarządzania zasobami, planów marketingowych w mediach społecznościowych i nie tylko

Limity ClickUp

Rozszerzenie funkcji może stanowić krzywą uczenia się dla niektórych użytkowników

Niektóre widoki nie są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7 za członka miesięcznie

Business: 12 USD za członka miesięcznie

Enterprise: Skontaktuj się, aby uzyskać informacje o cenach

ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 3 900 recenzji)

2. TeamCal

Via TeamCal TeamCal to rozszerzenie Kalendarza Google stworzone do zarządzania zespołami. Aplikacja wykorzystuje dane z Kalendarza Google do wyświetlania wielu kalendarzy jednocześnie, zapewniając kompleksowy widok tego, co dzieje się w zespole.

Z poziomu aplikacji można zidentyfikować luki w zasięgu, wyszukać dogodne godziny spotkań lub zidentyfikować potencjalne wypalenie, zanim do niego dojdzie. Wszelkie aktualizacje dokonywane w aplikacji są automatycznie aktualizowane w Kalendarzach Google, synchronizując się płynnie i eliminując powtarzające się czynności administratora.

Najlepsze funkcje TeamCal

Widok harmonogramu pokazuje wiele kalendarzy jednocześnie, dzięki czemu można szybko znaleźć czas między wydarzeniami Kalendarza Google, aby zaplanować spotkania, wydarzenia i zadania

Możliwość osadzenia kalendarza zespołu na wewnętrznej lub zewnętrznej stronie internetowej, aby wszyscy byli na bieżąco z wydarzeniami

Wsparcie mobilne z dowolnego miejsca

Limity TeamCal

Brak funkcji przeciągania i upuszczania w interfejsie użytkownika, więc zmiana układu wielu kalendarzy może być czasochłonna

Cennik TeamCal

Starter: 29 USD miesięcznie

Premium: 69 USD miesięcznie

Business: 149 USD miesięcznie

14-dniowa wersja próbna Free

TeamCal oceny i recenzje

G2: 5/5 (2+ recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 15 recenzji)

3. Terminowy

Via Terminowo Timely to oparte na AI rozszerzenie do śledzenia czasu dla Kalendarza Google. Zamiast ręcznego śledzenia czasu, Timely działa w tle, automatycznie rejestrując Twoją aktywność zawodową.

To jednak coś więcej niż zwykły time tracker - Timely wie, nad jakimi projektami pracujesz i rejestruje, jakich aplikacji używasz do zrobienia tego, co masz do zrobienia. Timely nie tylko pozwala więc zaoszczędzić czas administratora, ale może również dostarczać analizy danych na temat nawyków związanych z pracą i pomagać w bardziej wydajnej pracy. Połączenie Timely z Kalendarzem Google i innymi kalendarzami aby śledzenie czasu było jeszcze łatwiejsze.

Najlepsze funkcje Timely

Automatycznie rejestruje i zapisuje godziny pracy, niezależnie od tego, czy pracujesz na stronie internetowej, czy w aplikacji na pulpicie

Analizuje dane śledzenia czasu w celu określenia najbardziej wydajnych godzin, najbardziej pracowitych dni i najczęściej używanych aplikacji

Integruje się z ulubionymi programami i aplikacjami, takimi jak Asana, Trello, Slack i Zoom

Limity czasowe

Brak wsparcia dla urządzeń mobilnych, więc trzeba korzystać z aplikacji na laptopie lub pulpicie

Terminowe ceny

Starter: 11 USD za użytkownika miesięcznie

Premium: 20 USD za użytkownika miesięcznie

Unlimited: 28 USD za użytkownika miesięcznie

Zaoszczędź do 22% dzięki rocznym opcjom rozliczeniowym

Terminowe oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (380+ recenzji)

Capterra: 4.7/5 (690+ opinii)

4. Checker Plus

Via Sprawdź Plus dla Kalendarza Google Chrome Web Store Checker Plus to popularne rozszerzenie Kalendarza Google, które sprawia, że dostęp do kalendarza i dodawanie wydarzeń jest szybsze i łatwiejsze.

Po zainstalowaniu, wystarczy kliknąć ikonę rozszerzenia Chrome w lewym górnym rogu, aby wyświetlić Kalendarz Google w bieżącej zakładce. Stamtąd można wyświetlać, edytować i przenosić wydarzenia bez zmiany okna przeglądarki. Rozszerzenie umożliwia tworzenie przypomnień o wydarzeniach z Kalendarza Google, w tym powiadomień wyskakujących i niestandardowych opcji dźwiękowych.

Rozszerzenie obsługuje jednocześnie wszystkie kalendarze, dzięki czemu można z niego korzystać zarówno na osobistej, jak i profesjonalnej stronie Kalendarza Google.

Checker Plus najlepsze funkcje

Zapewnia szybki dostęp do Kalendarza Google w przeglądarce, dzięki czemu można szybko dodać nadchodzące wydarzenie bez przełączania okien

Łatwe dostosowywanie wyskakujących powiadomień, a nawet dodawanie powiadomień głosowych lub niestandardowych dźwięków

Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną stronę internetową, aby dodać ją do nowych wydarzeń w kalendarzu - świetne rozwiązanie do śledzenia zaproszeń, wskazówek dojazdu lub stron internetowych obiektów

Checker Plus ograniczenia

Wyskakujące okienka mogą się opóźniać, co może stanowić problem, jeśli zależy ci na nich, aby powiadamiać cię o terminach spotkań

Checker Plus ceny

Free

Checker Plus oceny i recenzje

Chrome Web Store: 4.4/5 (2000+ ocen)

5. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Via Zgodnie z ruchem wskazówek zegara Zgodnie z ruchem wskazówek zegara to Asystent planowania oparty na AI który współpracuje z Kalendarzem Google. Rozszerzenie będzie zarządzać twoim dniem, pomagając ci blokować czas na skoncentrowaną pracę, synchronizując się z twoim osobistym kalendarzem lub budując czas tranzytu na spotkania poza siedzibą firmy. Jeszcze lepiej jest, gdy korzysta z niego cały zespół, ponieważ może pomóc w znalezieniu idealnych slotów na spotkania i współpracę zespołową.

Najlepsze funkcje zgodne z ruchem wskazówek zegara

Wykorzystanie technologii AI w rozszerzeniu Kalendarza Google pozwala zoptymalizować harmonogram na podstawie preferencji użytkownika

Wydzielanie i zachowywanie czasu na przerwy i przejazdy na i ze spotkań poza siedzibą firmy, dzięki czemu zyskujesz czas na odpoczynek, na który zasługujesz (i którego potrzebujesz!)

Synchronizacja ze Slackiem, dzięki czemu możesz na bieżąco informować swój zespół o tym, co robisz i kiedy będziesz dostępny

Ograniczenia zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Integracje mogą być ograniczone, więc jeśli chcesz zsynchronizować się z czymś takim jak Salesforce, możesz potrzebować innej opcji

Ceny Clockwise

Dostępny plan Free

Teams: 6,75 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

Business: 11,50 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

Enterprise: Skontaktuj się, aby uzyskać informacje o cenach

Clockwise oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 35 recenzji)

Capterra: 4.3/5 (ponad 10 recenzji)

6. Nova Nowa Zakładka

Via Nova Nowa Zakładka Nova New Tab to sprytne rozszerzenie Google Chrome, które pojawia się na pasku narzędzi Chrome i zastępuje domyślną stronę nowej zakładki. Pozwala ono na niestandardowe wyświetlanie strony nowej zakładki z wydarzeniami z Kalendarza Google, pogodą, notatkami ze spotkań i nie tylko. Układ, kolory i tło można niestandardowo dostosować do estetyki pulpitu.

Rozszerzenie posiada odsetki wbudowanych narzędzi, takich jak Pomodoro Timer, a także lista do zrobienia a nawet opcje muzyki ambientowej.

Nova New Zakładka najlepsze funkcje

Wyświetla wydarzenia z kalendarza, notatki ze spotkań i listę rzeczy do zrobienia w nowej zakładce

Poręczny panel boczny umożliwia niestandardowe ustawienia lub dostęp do przydatnych narzędzi, takich jak timer Pomodoro

Niestandardowe przypomnienia, dzięki którym wiesz, kiedy dołączyć do spotkań lub powiadomić się o ważnych wydarzeniach dnia codziennego

Nova New Zakładka ograniczenia

Niektóre z najlepszych funkcji są ukryte za płatną zaporą

Cennik Nova New Zakładka

Free

Pro: 3,99 USD rozliczane miesięcznie lub 29,99 USD rocznie

Nova New Tab oceny i recenzje

Product Hunt: 4.9/5 (60+ recenzji)

7. Łączenie wydarzeń

Via Scalanie wydarzeń dla Kalendarza Google Chrome Web Store Jeśli masz kilka Kalendarzy Google, wiesz, jak bałagan może się zrobić podczas ich widoku. Ale to poręczne rozszerzenie dla Google Chrome pomaga uporządkować bałagan.

Pobierz Event Merge, aby połączyć nakładające się lub zduplikowane wydarzenia z kalendarza w jeden usprawniony harmonogram. Rozszerzenie wykorzystuje paski, aby pokazać, w których kalendarzach pojawia się wydarzenie, ułatwiając korzystanie z Kalendarza Google.

Najlepsze funkcje Event Merge

Rozszerzenie do Google Chrome pomaga usprawnić Kalendarz Google, dzięki czemu wiele wpisów tego samego wydarzenia staje się jednym wpisem

Dodatek można pobrać i używać za darmo w obszarze roboczym Google

Idealny dla tych, którzy używają wielu Kalendarzy Google do zarządzania swoim życiem zawodowym i osobistym i mają to samo wydarzenie pojawiające się więcej niż raz

Event Merge limits

Problemy z błędami

Niektórzy użytkownicy uważają, że scalanie oddzielnych wydarzeń w kalendarzu nie działa

Cennik Event Merge

Free

Event Merge oceny i recenzje

Chrome Web Store: 4.2/5 (ponad 200 ocen)

8. Meetric

Via Meetric Wybierasz się na nadchodzące spotkania nie wiedząc, co znajduje się w ich agendzie? Meetric jest do Twojej dyspozycji.

Ten dodatek do Kalendarza Google automatycznie dodaje ważne informacje o następnym wydarzeniu, w tym kto bierze w nim udział, agendę spotkania oraz połączone notatki i protokoły.

Możesz także użyć tego rozszerzenia do Chrome, aby przechwycić kluczowe notatki ze spotkań, transkrypcje lub przydatne spostrzeżenia, współpracując z resztą zespołu po drodze. Możesz nawet użyć Metric do przypisania zadań, aby upewnić się, że wszystkie te elementy zostaną zrobione.

Najlepsze funkcje Meetric

Uzyskaj istotne informacje na temat następnego spotkania jeszcze przed przybyciem na nie

Przechwytywanie informacji o spotkaniu, w tym notatek, slajdów, nagrań i elementów do wykonania w aplikacji

Przypisuj zadania do siebie lub zarządzaj teamami, aby mieć pewność, że wszystkie elementy spotkania zostaną zrobione

Limity Meetric

Brak wsparcia dla aplikacji mobilnych, więc nie można korzystać z tego kalendarza w podróży

Ceny Meetric

Free

Niektóre funkcje płatne

Oceny i recenzje Meetric

G2: 5/5 (2+ recenzji)

Capterra: 5/5 (5+ opinii)

9. Hide Morning

Via Ukryj poranek w kalendarzu Chrome Web Store O ile nie prowadzisz piekarni lub całonocnej firmy kurierskiej, jest mało prawdopodobne, abyś musiał wiedzieć, co jest w twoim programie o 3 nad ranem. Teams, który opracował Hide Morning, zauważył ten problem i naprawił twój kalendarz pracy.

Ich poręczne rozszerzenie do Kalendarza Google ukrywa niepotrzebną białą przestrzeń w kalendarzu, tworząc bardziej realistyczny widok godzin czuwania. Free dodatek do obszaru roboczego Google ukrywa wszystko od północy do niestandardowego czasu rozpoczęcia pracy.

Hide Morning najlepsze funkcje

Łatwy widok wszystkich wydarzeń bez zbędnej białej przestrzeni

Free sposób na lepsze wizualne przedstawienie swojego dnia

Współpracuje z obecnymi rozszerzeniami kalendarza

Ukryj poranne limity

Brak opcji niestandardowych, więc będziesz musiał nauczyć się kochać to, co jest już wbudowane

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z korzystaniem z rozszerzenia w innych językach

Hide Morning ceny

Free

Hide Morning oceny i recenzje

Chrome Web Store: 3.8/5 (120+ ocen)

10. Zoom Scheduler

Via Zoom Zoom Scheduler to przydatne narzędzie na platformie Zoom, które łączy się z Kalendarzem Google i umożliwia innym planowanie połączeń Zoom bez konieczności udostępniania im pełnego kalendarza.

Możesz zaplanować swoją dostępność , udostępnij link do rezerwacji klientom lub członkom zespołu i pozwól im zarezerwować sobie czas. Nie ma potrzeby wysyłania e-maili lub dzwonienia w celu umówienia się na spotkanie. Ponadto Ty i uczestnicy otrzymacie automatyczne przypomnienia o nadchodzących wydarzeniach.

Najlepsze funkcje Zoom Scheduler

Oszczędza czas podczas tworzenia wydarzeń, ułatwiając innym zarezerwowanie spotkania z Zoomem

Ustawienie dostępnych godzin, a Scheduler automatycznie doda wydarzenie do Kalendarza Google

Integruje się z kontem Kalendarza Google za pomocą kilku kliknięć i aktualizuje wszystko na bieżąco

Limity Zoom Scheduler

Działa tylko z Zoom, więc nie będziesz mógł korzystać z funkcji, jeśli ktoś zdecyduje się na spotkanie na innej platformie, takiej jak Microsoft Teams lub Google Meet

Ceny aplikacji Zoom Scheduler

5,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Zoom Scheduler

G2: 4.5/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: 4.8/5 (5+ opinii)

Przejmij kontrolę nad Kalendarzem Google dzięki wtyczkom i dodatkom

Jeśli potrzebujesz kompleksowego rozwiązania do zrobienia porządku w swoim kalendarzu, odkryj możliwości ClickUp!

ClickUp może wyeliminować potrzebę żonglowania wieloma rozszerzeniami, przełączania się między interfejsami i zatrzymywania przełączania kontekstu, dzięki czemu możesz zrobić więcej. To dlatego, że ClickUp jest czymś więcej niż tylko dodatkiem do Kalendarza Google. To zakończone centrum dowodzenia codziennym kalendarzem.

Porzuć chaos kalendarza i zwiększ wydajność dzięki ClickUp. Zarejestruj się już dziś za free i zobacz, co możesz zrobić ze swoim czasem.