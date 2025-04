Jak obliczyć czas cyklu? (Przewodnik 2025)

Chcesz dowiedzieć się jak obliczyć czas cyklu _?

Czas cyklu to czas potrzebny do stworzenia gotowego produktu i jest to przydatna metryka, która pomoże ustawić i utrzymać rytm projektu.

I w przeciwieństwie do wyścigów Tour de France, nie będziesz potrzebował kasku z tym rodzajem czasu cyklu.

Nic dziwnego, że nauczenie się obliczania czasu cyklu jest również o wiele łatwiejsze niż przejechanie ponad 2000 mil w 23 dni.

Wszystko czego potrzebujesz to formuła czasu cyklu !

W tym artykule pokażemy ci, jak obliczyć czas cyklu, dlaczego powinieneś to zrobić, a także naświetlimy przydatne narzędzie które ułatwi cały proces.

czy stoper jest gotowy? Zaczynajmy!

Co to jest czas cyklu?

*Cycle Time to miara czasu potrzebnego do wytworzenia gotowego produktu lub dostarczenia usługi. Jest to jeden z najważniejszych wskaźników przepływu, który pomoże ci sprawnie prowadzić projekt.

jak?

Zrozummy to na przykładzie naszego ulubionego jaskiniowca: Freda Flintstone'a.

Załóżmy, że Fred decyduje się na pracę w restauracji z żeberkami i hamburgerami.

Jego czas cyklu to czas potrzebny na ugotowanie jednego posiłku. A ponieważ właśnie odkryto ogień, przyspieszy to czas cyklu. W ten sposób jego czas cyklu na posiłek spada i może nakarmić więcej niestandardowych klientów.

Jak widać, biznesy (fikcyjne i nie tylko) od epoki kamienia łupanego wykorzystywały czas cyklu do mierzenia swojej wydajności!

Co to jest formuła czasu cyklu?

Czas cyklu można obliczyć za pomocą tej prostej formuły:

Czas cyklu (CT) = Czas produkcji netto (NPT) / Liczba wyprodukowanych jednostek (U)

Czas produkcji netto to całkowity czas trwania procesu produkcyjnego (lub procesu świadczenia usług) w sekundach, minutach, godzinach lub dniach. Na przykład czas gotowania posiłku itp.

_Ale do zrobienia?

Przykład Freda Flintstone'a na ratunek!

Powiedzmy, że udało mu się przygotować 100 posiłków dziennie. Jest to liczba jednostek (U).

Jeśli odejmiemy godzinną przerwę na lunch i półgodzinną przerwę na kawę od jego regularnego ośmiogodzinnego dnia pracy, jego całkowity czas pracy lub czas produkcji netto (NPT) wynosi (8 - 1,5 = 6,5 godziny).

Oznacza to, że jego czas cyklu wynosi,

CT = 6,5/100 = 0,065 godziny na posiłek

Lub około 4 minut na przygotowanie każdego posiłku.

wszystko dzięki ciężko pracującym sous chefom dinozaurów!

Jakie są korzyści z obliczania czasu cyklu?

Niezależnie od tego, czy jesteś kucharzem liniowym z epoki kamienia łupanego, czy programistą aplikacji z XXI wieku, musisz mierzyć czas cyklu, aby usprawnić proces produkcji.

Oto cztery kluczowe korzyści z obliczania czasu cyklu:

1. Pomaga oszacować datę dostawy

czy wiesz, co wszyscy chcielibyśmy mieć? A time _machine .

Można go użyć do podróży w przyszłość i przygotowania się na wszystkie przeszkody na drodze do terminowej dostawy.

Ale dopóki naukowcy jej nie wymyślą, wciąż mamy do dyspozycji metrykę czasu cyklu.

Teams mogą go używać do obliczania tempa produkcji w czasie rzeczywistym i używać go do podawania realistycznych szacunków dostaw dla klienta.

2. Pomaga usprawnić procesy, aby osiągnąć wyznaczone cele

Obliczanie czasu cyklu pomaga określić, ile czasu zajmuje dostarczenie wartości klientowi. W ten sposób można łatwo określić, czy jest on wystarczający, aby zaspokoić zapotrzebowanie klientów.

Obliczanie czasu cyklu dostarcza danych, które pozwalają naprawić powolne cykle i wydajność produkcji:

Rozszerzenie łańcucha dostaw surowców

Zwiększenie lub zmniejszenie wydajności lub wielkości partii na linii produkcyjnej

Kontrolowanie pracy w toku lub limitu WIP

Czas cyklu jest jak niezawodny przyjaciel Freda, Barney. Bez względu na wszystko, zawsze poprowadzi cię w kierunku poprawy procesu i zadowolenia klienta.

3. Pomaga wyeliminować nadprodukcję

co jest gorsze niż nieprodukowanie wystarczającej liczby jednostek, aby zaspokoić popyt klientów?

Produkowanie za dużo!

Nadprodukcja to ogromne marnotrawstwo czasu i zasobów firmy. Dodatkowo, może to spowodować poważne wąskie gardło w systemie dostarczania usług.

W rzeczywistości, według Lean manufacturing metodologia, nadprodukcja może być znaczącym czynnikiem spowalniającym całkowity przepływ projektu.

Jeśli jednak ustawisz progi dla czasu cyklu (i odpowiednio kontrolujesz wielkość partii), możesz kontrolować tempo produkcji przed przekroczeniem limitu.

4. Pomaga poprawić wydajność cyklu procesu

An Zwinny , Scrum , Kanban lub Chudy proces produkcyjny zależy od ciągłego doskonalenia. Tutaj każdy krok procesu ma na celu zebranie informacji, które mogą poprawić ogólną wydajność zespołu.

W rzeczywistości, Kanban i procesy produkcyjne Lean pozwalają na ustawienie pracy w toku lub limitu WIP .

Limit WIP ustawi ograniczenie liczby zadań, których może podjąć się zespół. Zapewnia to, że każda historia użytkownika przechodzi przez strumień wartości bez tworzenia wąskiego gardła.

wynik?

Zrozumienie średniego obciążenia pracą zespołu pozwala na poprawę wydajności z każdym cyklem.

ale dość teorii. Jesteś tu po praktyczną wiedzę na temat czasu cyklu, prawda?

przejdźmy więc do rzeczy

Najprostszy sposób na obliczenie czasu cyklu: ClickUp

Fred Flintstone i jego fabryka należą do epoki kamienia łupanego, dosłownie.

Oznacza to, że mogą obliczać tylko za pomocą patyków i kamieni.

Ale ty możesz obliczyć czas cyklu w inteligentny sposób, używając ClickUp!

**Co to jest ClickUp?

ClickUp to najwyżej oceniane narzędzie do zarządzania projektami na świecie.

Jest to jedyne narzędzie, którego będziesz potrzebować do zarządzania projektami i śledzenia ich postępów wydajność zespołu .

Jest to również najlepsza opcja, aby zachować zdalny zespół połączenie, responsywność i Gotowy na zwinność !

Oto jak ClickUp może pomóc Ci obliczyć czas cyklu i _wykorzystać go na swoją korzyść.

A. Śledzenie wskaźników przepływu projektu za pomocą Widżety sprintu na stronie

Pulpit Nie jestem fanem Monday _porannych spotkań dotyczących aktualizacji statusu?

Pulpit nawigacyjny ClickUp to Twoje wyjście!

Pulpit daje ci zakończony przegląd twojego projektu z konfigurowalnymi Widżetami sprintu, takimi jak Wykres czasu cyklu.

Aby obliczyć czas cyklu za pomocą tego widżetu, można użyć jednej z następujących metod:

Rozpocząć liczenie czasu od momentu, gdy zadanie wejdzie w dowolny status w grupie statusów Active

ClickUp przyjmuje pierwszy status w Active jako "Not Started" i każdy inny element pracy w grupie statusu Active jako początek czasu cyklu

Wykres czasu cyklu można niestandardowo dostosować:

Zakres czasu : wybierz zakres czasu i ustaw częstotliwość wykresu czasu cyklu

: wybierz zakres czasu i ustaw częstotliwość wykresu czasu cyklu Czas próby : wybierz liczbę dni, które muszą być wyświetlane jako średnia dla każdego punktu danych na wykresie

: wybierz liczbę dni, które muszą być wyświetlane jako średnia dla każdego punktu danych na wykresie Grupa statusów liczona jako zakończona: wybierz grupę statusów, która liczy się jako zakończona. Na przykład "Zrobione", "Przegląd klienta" lub "Zamknięte"

A to jeszcze nie wszystko. Dodaj więcej przydatnych widżetów sprintu, takich jak Wykresy Burndown , Wykresy spalania , Wykresy prędkości oraz Wykresy skumulowanego schematu przepływu do pulpitu nawigacyjnego.

B. Ustawienie Szacowany czas aby pozostać na szczycie swojego zadania

jaki jest sens obliczania _czasów cyklu _jeśli nie można użyć tych liczb do usprawnienia projektu?

Właśnie dlatego ClickUp wspomaga ciągłe doskonalenie Twojego zespołu dzięki funkcji szacowanego czasu. Dodaj liczbę godzin każdego zadanie i podzadanie a ClickUp oblicza łączną oczekiwaną liczbę godzin na projekt.

Po zaktualizowaniu tych szacunków, ClickUp zaktualizuje również datę dostawy w czasie rzeczywistym.

C. Śledzenie wykorzystania czasu za pomocą Natywne śledzenie czasu Obliczanie czasu cyklu pomaga aktywnie zmniejszyć go przy każdym zadaniu.

_A jak to zrobić?

Można zatrudnić kierownika-dinozaura, który będzie informował o tym, jak długo trwa proces produkcyjny.

Ale oto prostsza opcja: po prostu skorzystaj z natywnej funkcji śledzenia czasu ClickUp!

Łatwa w użyciu Rozszerzenie do Chrome ClickUp umożliwia śledzenie czasu spędzonego na wykonywaniu zadań za pomocą jednego kliknięcia i generowanie szczegółowych raportów dotyczących wykorzystania czasu. W ten sposób możesz stale śledzić, ile czasu spędzasz, aby upewnić się, że nie przekraczasz średniego czasu cyklu.

A jeśli już korzystasz z trackera czasu innej firmy, takiego jak Time Doctor i Toggl można zintegrować je z ClickUp też!

czy to wszystko? Absolutnie nie

ClickUp to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami przeznaczone dla ambitnych zespołów o wysokiej wydajności.

A oto więcej funkcji, które usprawniają procesy:

Cele : ustawienie celów zawodowych i śledzenie ich w czasie rzeczywistym

Automatyzacja cyklu pracy : dostęp do ponad 50 sposobów na automatyzację dowolnego powtarzalnego procesu

: dostęp do ponad 50 sposobów na automatyzację dowolnego powtarzalnego procesu Profile : Uzyskaj pełny obraz tego, co członkowie zespołu zakończyli, nad czym obecnie pracują i jakie będą ich przyszłe zadania

Wiele widoków : śledzenie każdego elementu pracy w wielu widokach, takich jak Widok listy , Tablica Kanban , Widok Box itd.

: śledzenie każdego elementu pracy w wielu widokach, takich jak Widok listy , Tablica Kanban , Widok Box itd. Dokumenty : opracuj wewnętrzną wiki dokumentów, takich jak zamówienie zakupu, mapa strumienia wartości i lista surowców

Puls : Bądź na bieżąco z działaniami swojego zespołu przez cały dzień

Widok obciążenia pracą : wizualizuj i śledź obciążenie pracą swojego zespołu

Limity pracy w toku: chroń obciążenie swojego zespołu, widząc, kiedy w danym statusie jest za dużo pracy

Najczęściej zadawane pytania dotyczące obliczania czasu cyklu

Nie można omawiać czasu cyklu bez uwzględnienia jego przyjaciół, czasu taktu i czasu realizacji. Terminy te mogą jednak prowadzić do nieporozumień.

Wyjaśnijmy więc, co oznaczają czas taktu i czas realizacji w kontekście czasu cyklu.

1. Jaka jest różnica między czasem cyklu, czasem taktu i czasem realizacji?

Podczas gdy czas cyklu, czas taktu i czas realizacji są wskaźnikami przepływu służącymi do pomiaru wydajności, nieznacznie się od siebie różnią.

Ale dla krótkiego zapoznania się, użyjmy ponownie przykładu pana Flintstone'a, aby pomóc nam zrozumieć te pojęcia.

A. Co to jest czas taktu?

Czas taktu to wymagane tempo pracy w celu zaspokojenia zapotrzebowania klienta. Jest to czas, w jakim ustawienie powinno zająć dostarczenie jednego gotowego towaru lub jednej jednostki, aby zaspokoić całkowity popyt klienta i utrzymać przepływ gotówki.

przykład

Szef Freda wyznacza mu cel: przygotowanie posiłków dla 100 klientów każdego dnia. Fred pracuje 8 godzin dziennie.

Oznacza to, że Fred będzie musiał przygotować 100 posiłków w 8 godzin.

Tutaj jego czas taktu = liczba posiłków, które należy przygotować co godzinę.

Lub, czas taktu = 8/100 = 0,08 godziny na posiłek.

Około 5 minut na przygotowanie posiłku.

B. Co to jest czas realizacji? Czas realizacji to czas od otrzymania zamówienia klienta (data rozpoczęcia) do jego ostatecznej dostawy (data końcowa).

Z perspektywy klienta czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie złożenia przez niego zamówienia zamówienie kontynuuje proces produkcyjny i kończy się ostateczną dostawą gotowego produktu.

przykład :_

W przypadku Freda czas realizacji zaczyna się, gdy jego szef otrzymuje zamówienie na posiłek, a kończy się, gdy Fred kończy przygotowywać danie.

Czas realizacji = data zakończenia zamówienia klienta ( Data końcowa ) - data otrzymania zamówienia klienta ( Data rozpoczęcia ).

Ostatecznie, te trzy wskaźniki pomagają zmierzyć powodzenie projektu i niestandardowego zadowolenia klienta łatwo.

2. W jaki sposób czas cyklu i czas taktu współpracują ze sobą?

Aby to zrozumieć, porównajmy czas cyklu Freda z zapotrzebowaniem klienta, wprowadzając czas taktu.

Szef Freda jest pod presją, aby zwiększyć wydajność i teraz oczekuje, że wszyscy będą gotować dla co najmniej 200 klientów dziennie.

Na podstawie nasze poprzednie obliczenia Obecne tempo pracy Freda wynoszące 15 klientów na godzinę (przy czasie cyklu 4 minuty na posiłek) jest niewystarczające, aby zaspokoić zapotrzebowanie klientów.

Jego nowe wymagane tempo pracy lub czas taktu będzie musiał wynosić = 6,5/200 = 0,032 godziny na posiłek.

lub około 2 minut na posiłek

Fred będzie teraz musiał skrócić czas cyklu z 4 minut do 2 minut. Może to zrobić poprzez:

Zatrudnienie przydatnych asystentów (kucharzy dinozaurów? Ale nie T-rexów.)

Dłuższe godziny pracy, aby osiągnąć dzienne cele (koniec z kręglami z Barneyem.)

Skrócenie przestojów (krótsze lunche? Yabba dabba nooo!)

Z drugiej strony, gdyby popyt (i czas taktu) był niższy, Fred mógłby zaoszczędzić więcej czasu lub uzyskać więcej wyników.

A teraz, gdy może obliczyć czas cyklu, może dostosować swoją wydajność, aby nadążyć za poziomem zadowolenia klientów.

Wnioski

Czas cyklu to coś więcej niż tylko wskaźnik pozwalający obliczyć ile produkujesz. Na dłuższą metę pomoże on również zapewnić dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług za każdym razem.

A teraz, gdy znasz jego formułę, możesz go również śledzić.

Mamy tylko nadzieję, że do obliczeń nie używasz papieru i długopisu. nawet Fred Flintstone by tego nie pochwalił!

zamiast tego, dlaczego nie wypróbować ClickUp?

Posiada on przyjazny dla użytkownika widżet czasu cyklu wraz z wieloma innymi funkcjami wspierającymi kompleksowe zarządzanie projektami. Już nigdy nie będziesz potrzebować innego narzędzia, aby być na bieżąco ze swoimi projektami! Pobierz ClickUp za darmo i daj szansę swoim klientom: