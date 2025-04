7 najlepszych narzędzi do zapewnienia zgodności z przepisami SOC 2 w 2025 r

Zgodność z ramami bezpieczeństwa, takimi jak System and Organization Controls 2 (SOC 2), działa jak tarcza ochronna dla wrażliwych danych. Zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa z dnia na dzień stają się coraz bardziej wyrafinowane, a najlepszym sposobem ochrony przed nimi są odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Jest to nie tylko etyczne zobowiązanie wobec klientów, ale także krytyczne zobowiązanie biznesowe. Naruszenie danych może prowadzić do utraty poufnych informacji i utraty zaufania wśród klientów. W niektórych obszarach istnieją nawet wymogi prawne dotyczące zabezpieczania danych zgodnie z określonymi standardami ramowymi.

Dzisiejsze stosy technologiczne obsługują duże ilości danych z wielu różnych źródeł. Śledzenie wszystkiego i robienie tego w sposób zapewniający zgodność z przepisami może być zadaniem herkulesowym. Na szczęście na rynku dostępne jest oprogramowanie, które może zautomatyzować wiele z tych zadań i sprawić, że utrzymanie zgodności danych z przepisami stanie się znacznie bardziej osiągalnym celem.

W tym artykule omówimy najlepsze produkty do zabezpieczania danych zgodnie ze standardem SOC 2. Niektóre z tych narzędzi mają również wsparcie dla innych bezpieczeństwo danych standardy, których możesz również potrzebować!

Czym jest zgodność z SOC 2?

SOC 2 to struktura, która definiuje kryteria zarządzania danymi klientów zgodnie z pięcioma zasadami usług zaufania. Zasady te to bezpieczeństwo, dostępność, integralność przetwarzania, poufność i prywatność. Zgodność z SOC 2 jest niezbędna dla każdego Businessu, który przechowuje dane klientów w chmurze. Zapewnia ona bezpieczeństwo i integralność informacji. Osiągnięcie i utrzymanie zgodności z SOC 2 pokazuje niestandardowym klientom i interesariuszom, że organizacja posiada solidne mechanizmy kontroli bezpieczeństwa w celu ochrony ich danych.

Czego należy szukać w oprogramowaniu zapewniającym zgodność ze standardem SOC 2?

Szukając narzędzi do zapewnienia zgodności z SOC 2 dla swojej firmy, priorytetem będzie uproszczenie czasochłonnego procesu audytu w sposób, który dobrze pasuje do istniejącego przepływu pracy i kultury. Istnieją jednak inne ważne funkcje, których należy szukać, takie jak:

Automatyzacja zbierania dowodów: Ograniczając ręczne zbieranie dowodów, oprogramowanie pozwoli zaoszczędzić czas i usprawnić audyty

Ograniczając ręczne zbieranie dowodów, oprogramowanie pozwoli zaoszczędzić czas i usprawnić audyty Narzędzia do oceny ryzyka: Regularna ocena ryzyka jest jednym z najważniejszych aspektów cyberbezpieczeństwa, więc przydatny jest do tego szczegółowy zestaw narzędzi

Regularna ocena ryzyka jest jednym z najważniejszych aspektów cyberbezpieczeństwa, więc przydatny jest do tego szczegółowy zestaw narzędzi Zarządzanie dostawcami: Dostawcy zewnętrzni mogą być źródłem luk w zabezpieczeniach. Wybrane oprogramowanie powinno pomóc w ocenie bezpieczeństwa dostawców

Dostawcy zewnętrzni mogą być źródłem luk w zabezpieczeniach. Wybrane oprogramowanie powinno pomóc w ocenie bezpieczeństwa dostawców Moduły szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa: Szkolenie jest pierwszym krokiem do solidnych podstaw bezpieczeństwa, niezależnie od tego, czy jest to wstępne wdrożenie pracownika, czy bieżące szkolenie w zakresie bezpieczeństwa

Szkolenie jest pierwszym krokiem do solidnych podstaw bezpieczeństwa, niezależnie od tego, czy jest to wstępne wdrożenie pracownika, czy bieżące szkolenie w zakresie bezpieczeństwa Zautomatyzowane monitorowanie: Automatyzacja zmniejsza potrzebę ręcznej pracy i zapewnia ciągłą zgodność, dając widok zgodności 24/7

Automatyzacja zmniejsza potrzebę ręcznej pracy i zapewnia ciągłą zgodność, dając widok zgodności 24/7 Niestandardowe mechanizmy kontrolne: Możliwość dostosowania mechanizmów kontrolnych do konkretnych potrzeb biznesowych pomoże zapewnić, że oprogramowanie będzie się rozwijać wraz z firmą

Możliwość dostosowania mechanizmów kontrolnych do konkretnych potrzeb biznesowych pomoże zapewnić, że oprogramowanie będzie się rozwijać wraz z firmą Integracja ze stosem technologicznym: Zapewnienie współpracy oprogramowania do zapewniania zgodności z innymi narzędziami w stosie pozwala na pobieranie danych z wielu źródeł

Zapewnienie współpracy oprogramowania do zapewniania zgodności z innymi narzędziami w stosie pozwala na pobieranie danych z wielu źródeł Szybkie możliwości audytu: Dobre narzędzia zgodności SOC 2 umożliwiają szybsze audyty dzięki wydajnej obsłudze wniosków o dowody i ograniczeniu kontaktów z audytorami

7 najlepszych programów do zapewnienia zgodności SOC 2 do wykorzystania w 2024 r

Wybór odpowiedniego oprogramowania do zapewnienia zgodności z SOC 2 może dać Twojemu biznesowi przewagę w zakresie opracowania skutecznego programu zgodności, który będzie zgodny z ewoluującymi standardami. Aby pomóc Ci znaleźć odpowiednie oprogramowanie bezpieczeństwa i zgodności dla Twojej firmy, przygotowaliśmy tę listę najlepszych opcji na rynku.

1. Drata

Via Dane Drata zajmuje się automatyzacją procesu zapewniania zgodności dla firm, ułatwiając im osiągnięcie i utrzymanie zgodności z normą SOC 2. Platforma ta kładzie duży nacisk na zdolność do automatycznego zbierania dowodów ze stosu technologicznego firmy.

Dla wielu organizacji jest to czasochłonny proces. Automatyzacja go przyspiesza proces zapewnienia zgodności, zapewniając jednocześnie, że zebrane dowody są dokładne i aktualne. Dla szybko rozwijających się firm jest to pozycja obowiązkowa, ponieważ pozwala im zademonstrować swoim klientom, jak poważnie traktują bezpieczeństwo i zgodność z przepisami, nie wymagając przy tym znacznego wysiłku ręcznego.

Najlepsze funkcje Drata

Automatyzacja gromadzenia i testowania dowodów dzięki profesjonalnie zaprojektowanym narzędziom do automatyzacji zapewniania zgodności

Zarządzanie SOC 2 i innymi ramami, takimi jak ISO 27001, HIPAA, RODO i inne, za pośrednictwem scentralizowanej lokalizacji

Zapewnia stałą zgodność i większe bezpieczeństwo danych dzięki ciągłemu monitorowaniu

Oferuje opcje niestandardowe, które dostosowują się do potrzeb w miarę skalowania firmy, w tym dostosowanie struktury i kontroli

Zapewnia szybką pomoc, której potrzebujesz, dzięki zespołowi ekspertów Drata ds. bezpieczeństwa i zgodności

Integracja z innym oprogramowaniem w celu dalszej automatyzacji gromadzenia dowodów i utrzymania zgodności z przepisami

Limity Drata

Niektórzy użytkownicy uważają, że cena jest wysoka dla Business o prostych potrzebach

Niektórzy klienci szukają lepszych narzędzi do współpracy

Ceny Drata

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Drata oceny i recenzje

G2: 4,9/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 5/5 (1 recenzja)

2. JupiterOne

Via JupiterOne To oprogramowanie również przyjmuje holistyczne podejście do budowania programu bezpieczeństwa. Dzięki integracji z całym stosem technologicznym firmy, JupiterOne oferuje lepsze zarządzanie ryzykiem.

Integracje te pozwalają oprogramowaniu automatycznie gromadzić dowody na potrzeby audytów zgodności. Eliminuje to kłopoty związane z zarządzaniem zgodnością i zapewnia spokój ducha. Oprogramowanie pełni również funkcję narzędzi do zarządzania dostawcami, które pomagają zmniejszyć ryzyko związane z wprowadzaniem dostawców zewnętrznych.

Najlepsze funkcje JupiterOne

Automatycznie wykrywa i śledzi wszystkie zasoby w różnych źródłach danych, zapewniając jedną lokalizację dla danych dotyczących zgodności

Dostawca zapewnia wydajne wyszukiwanie za pomocą języka zapytań JupiterOne Query Language, aby umożliwić szybsze wyszukiwanie i analizę informacji dotyczących zgodności

Łatwa identyfikacja powiązań między zasobami dzięki wizualizacji opartej na wykresach

Umożliwia granularną segmentację danych bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu konfigurowalnych i kompleksowych etykiet

Promocja ciągłej zgodności poprzez mapowanie zasobów do standardów bezpieczeństwa i umożliwienie niestandardowego dostosowania standardów i mapowań

Umożliwia użytkownikom tworzenie pulpitów do raportowania stanu bezpieczeństwa i ustawienie alertów dla różnych wydarzeń związanych z bezpieczeństwem

Limity JupiterOne

Użytkownicy stwierdzili, że początkowa krzywa uczenia się jest nieco stroma

Niektórzy klienci wyrazili chęć uzyskania większej liczby opcji integracji

Ceny JupiterOne

Free Forever dla jednego użytkownika

Base: od 1000 USD/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

Plus: od $1,250/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

Enterprise: od 1600 USD/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

JupiterOne oceny i recenzje

G2: 4.9/5 (5 recenzji)

Capterra: 5/5 (5 opinii)

3. Vanta

Via Vanta Ten produkt upraszcza proces zgodności dla firm dzięki automatyzacji rozwiązań zgodności. Vanta pomaga firmom przygotować się do audytów zgodności w zakresie zgodności SOC 2 lub jednej z innych popularnych ram bezpieczeństwa.

Oprogramowanie tworzy oceny gotowości, które pozwalają firmom zrozumieć ich obecną pozycję i proaktywne sposoby poprawy. Bycie na bieżąco z ocenami ryzyka pozwala firmom lepiej przygotować się na wszelkie potencjalne audyty.

Najlepsze funkcje Vanta

Oferuje cogodzinne testy do monitorowania stanu bezpieczeństwa i dostarcza alerty o wszelkich rozbieżnościach

Zawiera gotowe integracje i API do tworzenia niestandardowych połączeń, które pozwalają na całościowy widok zgodności danych

Usprawnia proces audytu, upraszczając wybór audytora i umożliwiając zakończenie audytów bezpośrednio z poziomu platformy

Automatyzacja do 90% pracy niezbędnej dla wielu ram, zapewniająca efektywne zarządzanie zgodnością i ryzykiem

Umożliwia powstanie niestandardowych ram dla określonych kontroli i polityk

Umożliwia firmom proaktywne udostępnianie szczegółowych informacji na temat ich programu bezpieczeństwa i zgodności w celu budowania zaufania wśród interesariuszy

Limity Vanta

Cena jest nieco wyższa niż niektórzy by chcieli

Potrzeba trochę czasu, aby zapoznać się ze wszystkimi opcjami

Ceny Vanta

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Vanta oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (16 recenzji)

4. Thoropass

Via Thoropass To oprogramowanie zgodne ze standardem SOC2 kładzie duży nacisk na zarządzanie dostępem. Thoropass zapewnia, że tylko autor ma dostęp do wrażliwych systemów i danych. Można na przykład monitorować i odbierać dostęp byłym pracownikom, zapewniając bezpieczeństwo danych biznesowych po ich odejściu.

Oczywiście Thoropass dostarcza również wiele innych funkcji (wystarczających do zaspokojenia wszystkich potrzeb w zakresie zgodności). Rozbudowany zestaw integracji zapewnia zakończony obraz stanu bezpieczeństwa.

Najlepsze funkcje Thoropass

Oferuje rozwiązania w zakresie zgodności z przepisami dostosowane do indywidualnych wyzwań, dzięki czemu firmy otrzymują odpowiednie wsparcie w zakresie zgodności z przepisami na każdym etapie

Wsparcie wielu platform, w tym SOC 2, ISO 27001, PCI DSS, HITRUST, HIPAA i GDPR, wszystko na jednej platformie

Dostarcza bezproblemowe doświadczenie audytu, zarządzając 100% audytu w ramach platformy i zapewniając średnio o 67% krótszy czas audytu

Integruje się z innym oprogramowaniem w celu gromadzenia danych i dowodów, które są ważne dla procesu zgodności

Dostawca wewnętrznych ekspertów gotowych do zaoferowania terminowego wsparcia i przyszłościowych strategii dla długoterminowych potrzeb w zakresie zgodności

Limity Thoropass

Niektórzy użytkownicy chcą więcej opcji automatyzacji

Interfejs może być uciążliwy w niektórych obszarach

Ceny Thoropass

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Oceny i recenzje Thoropass

G2: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

5. Secureframe

Via Secureframe Secureframe ma na celu pomóc firmom w osiągnięciu zgodności z jednymi z najbardziej rygorystycznych standardów bezpieczeństwa na świecie. Siła Secureframe leży w jego automatyzacji, która redukuje czasochłonne zadanie zbierania dowodów.

Potężne algorytmy AI, które pomagają użytkownikom we wszystkich aspektach bezpieczeństwa, zwiększają możliwości tego oprogramowania. Dodatkowo, narzędzia do onboardingu i offboardingu pozwalają pracownikom być na bieżąco. Śledzenie akceptacji zasad zapewnia, że wszyscy przestrzegają zasad bezpieczeństwa organizacji.

Najlepsze funkcje Secureframe

Oferuje ciągłe śledzenie zasobów i pracowników w jednym miejscu, zapewniając wgląd w to, kto ma dostęp do wrażliwych danych

Zwiększa bezpieczeństwo dzięki narzędziom do zarządzania nieudanymi kontrolami, oceny ryzyka i poprawy stanu bezpieczeństwa

Wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatyzacji zadań wykonywanych ręcznie, usprawniając zarządzanie bezpieczeństwem, ryzykiem i zgodnością z przepisami

Automatyzacja i usprawnienie całego procesu zapewniania zgodności z przepisami, co pozwala firmom szybko osiągnąć zgodność z przepisami

Wsparcie dla szeregu standardów bezpieczeństwa i prywatności, w tym SOC 2, ISO 27001, HIPAA, PCI DSS, GDPR i innych

Limity Secureframe

Niektórzy użytkownicy chcą więcej niestandardowych opcji

Brakuje niektórych niestandardowych integracji

Ceny Secureframe

Essentials: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Rozwój: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Premium: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Secureframe oceny i recenzje

Capterra: 5/5 (4 opinie)

6. Scytale

Via Scytale Scytale to kolejna platforma, w której AI odgrywa ważną rolę w podejściu do zarządzania ryzykiem. Narzędzia AI firmy mogą przewidywać potencjalne zagrożenia z dużą dokładnością, pozwalając na bardziej proaktywne podejście do ich rozwiązywania.

Scytale dostarcza również organizacjom rejestr ryzyka, pozwalając im uczynić śledzenie i zarządzanie potencjalnymi zagrożeniami kamieniem węgielnym ich programu bezpieczeństwa. Takie podejście jest szczególnie korzystne dla szybko rozwijających się firm, które mogą nie mieć zasobów do ciągłego monitorowania swojego stosu technologicznego.

Najlepsze funkcje Scytale

Dostarcza mechanizmy kontrolne, które można dostosować do własnej organizacji, zapewniając dokładne dopasowanie do potrzeb w zakresie zgodności z przepisami

Oferuje narzędzia do szkolenia w zakresie świadomości bezpieczeństwa w celu poprawy gotowości i zminimalizowania potencjalnych problemów ze zgodnością

Automatyzacja procesu gromadzenia dowodów, weryfikacja ich pod kątem kluczowych standardów audytu i całodobowe monitorowanie kontroli

Dostarcza zatwierdzone przez audytorów szablony polityk ułatwiające dostrajanie i dostosowywanie polityk i protokołów bezpieczeństwa

Umożliwia współpracę z audytorami bezpieczeństwa w celu zarządzania całym procesem z poziomu oprogramowania

Dostarcza automatyzacje, które zapewniają brak luk w zabezpieczeniach podczas procesów onboardingu i offboardingu HR

Limity Scytale

Niektórzy użytkownicy chcą więcej opcji eksportu

Nawigacja nie jest tak intuicyjna, jak chcieliby tego niektórzy klienci

Ceny Scytale

Uruchomienie: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Rozwój: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Scytale oceny i recenzje

G2: 4.9/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 5/5 (5 recenzji)

7. Apptega

Via Apptega Apptega to zakończone rozwiązanie do budowania programu bezpieczeństwa. Oferuje pakiet narzędzi zgodności, które ułatwiają firmom zachowanie zgodności z ponad 30 standardowymi ramami branżowymi, w tym SOC 2.

Głównym celem produktu jest zmniejszenie złożoności i kosztów związanych z zarządzania cyberbezpieczeństwem . W tym celu intuicyjna platforma firmy eliminuje potrzebę korzystania z arkuszy kalkulacyjnych lub dokumentów Word, oferując zakończone rozwiązanie w zakresie zarządzania, ryzyka i zgodności (GRC). Znaczna część śledzenia zgodności jest automatyczna i ciągła, szybko identyfikując luki w zabezpieczeniach i dostarczając plan działań naprawczych.

Najlepsze funkcje Apptega

Wsparcie dla ponad 30 standardów branżowych, takich jak SOC 2, CMMC, PCI i ISO27001

Dostawca narzędzi umożliwiających szybką identyfikację luk w zabezpieczeniach i oferuje plan działań naprawczych

Oferuje narzędzia do wyprzedzania zagrożeń cyberbezpieczeństwa dzięki nieszablonowym funkcjom zarządzania ryzykiem, ryzykiem dostawcy i audytem

Dostawca intuicyjnej, kompleksowej platformy GRC, która eliminuje potrzebę korzystania z arkuszy kalkulacyjnych i dokumentów Word

Zwiększa wydajność o ponad 50% dzięki krzyżowaniu wszystkich ram zgodności w ciągu kilku sekund

Limity Apptega

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs użytkownika nie jest tak intuicyjny, jak mógłby być

Kilku recenzentów chciałoby większego ustawienia funkcji

Ceny Apptega

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Oceny i recenzje Apptega

G2: 4.7/5 (54+ recenzji)

Capterra: 4,8/5 (21 recenzji)

