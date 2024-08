10 najlepszych alternatyw Citrix dla pracy zdalnej w 2024 roku

W miarę jak organizacje stają się coraz bardziej zależne od technologii, śledzenie wszystkiego staje się coraz bardziej skomplikowane. Potrzeba utrzymania płynnego dostępu do narzędzi dała początek wirtualnym pulpitom i wirtualnym aplikacjom, które ułatwiają szybkie wdrażanie zmian. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy firmy starają się utrzymać wydajność i zaangażowanie pracowników zdalnych .

Citrix od dawna jest jednym z liderów na tym polu, ale nie każda firma uważa, że jest to właściwy wybór. Przygotowaliśmy ten przewodnik dla organizacji poszukujących opłacalnych alternatyw Citrix. Zbadamy alternatywy i omówimy, na co należy zwrócić uwagę przy dokonywaniu wyboru!

Co to jest Citrix i jak działa rozwiązanie wirtualizacyjne?

Citrix jest jedną z największych firm dostarczających wirtualne aplikacje i pulpity. Jej narzędzia umożliwiają użytkownikom dostęp do zasobów pracy z dowolnej lokalizacji, co czyni je jednymi z najlepszych rozwiązań do wirtualizacji narzędzi do pracy zdalnej dostępne.

Citrix wykorzystuje infrastrukturę wirtualnego pulpitu (VDI), która hostuje system operacyjny pulpitu w chmurze. Dzięki VDI działy IT mogą zapewnić bezpieczny zdalny dostęp do aplikacji i danych, dzięki czemu dostawcy końcowi mogą pracować z dowolnego urządzenia bez narażania bezpieczeństwa systemu. Ten typ infrastruktury jest czasami określany jako pulpit jako usługa (DaaS).

Czego należy szukać w alternatywach Citrix?

Wybrana alternatywa Citrix powinna mieć funkcje, które dorównują lub przewyższają te oferowane przez Citrix, lub powinna być bardziej opłacalną alternatywą bez ukrytych kosztów. Oto kilka funkcji, o których należy pamiętać podczas wyszukiwania:

Bezpieczny dostęp zdalny: Jedną z głównych zalet usług pulpitu zdalnego jest bezpieczny dostęp zdalny, który umożliwiają. Zwróć uwagę na uwierzytelnianie dwuskładnikowe, szyfrowanie end-to-end i regularne aktualizacje zabezpieczeń

Jedną z głównych zalet usług pulpitu zdalnego jest bezpieczny dostęp zdalny, który umożliwiają. Zwróć uwagę na uwierzytelnianie dwuskładnikowe, szyfrowanie end-to-end i regularne aktualizacje zabezpieczeń Elastyczność wdrożenia: Niezależnie od tego, czy chcesz rozwiązania opartego na chmurze, ustawienia lokalnego, czy połączenia tych dwóch, wybrane oprogramowanie powinno być wystarczająco elastyczne, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb organizacji

Niezależnie od tego, czy chcesz rozwiązania opartego na chmurze, ustawienia lokalnego, czy połączenia tych dwóch, wybrane oprogramowanie powinno być wystarczająco elastyczne, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb organizacji Kompatybilność i integracja: Najlepsza alternatywa Citrix zapewni wsparcie dla wielu systemów operacyjnych, w tym pulpitów Windows i aplikacji komputerowych Linux. Powinna również idealnie integrować się z innymi narzędziami i platformami wykorzystywanymi przez infrastrukturę IT

Najlepsza alternatywa Citrix zapewni wsparcie dla wielu systemów operacyjnych, w tym pulpitów Windows i aplikacji komputerowych Linux. Powinna również idealnie integrować się z innymi narzędziami i platformami wykorzystywanymi przez infrastrukturę IT Doświadczenie użytkownika: Pracownicy muszą mieć możliwość łatwego dostępu do wirtualnych aplikacji i pulpitów bez kosztownego i czasochłonnego szkolenia. Wybór łatwego w użyciu rozwiązania, nawet dla tych, którzy nie są obeznani z technologią, gwarantuje, że szybko opanują nowy system

Pracownicy muszą mieć możliwość łatwego dostępu do wirtualnych aplikacji i pulpitów bez kosztownego i czasochłonnego szkolenia. Wybór łatwego w użyciu rozwiązania, nawet dla tych, którzy nie są obeznani z technologią, gwarantuje, że szybko opanują nowy system Wydajność: Słaba wydajność zmniejsza wydajność. Poszukaj oprogramowania z szybkimi połączeniami i wydajnym równoważeniem obciążenia, aby zapewnić, że może ono obsługiwać wielu jednoczesnych użytkowników bez spadków wydajności

10 najlepszych alternatyw Citrix w 2024 roku

Jeśli twoja organizacja jest jedną z wielu poszukujących alternatyw dla wirtualnych aplikacji i pulpitów Citrix, poniższa lista pomoże ci zacząć.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami i zarządzanie zadaniami rozwiązanie ClickUp z funkcjami zastępującymi wiele dedykowanych aplikacji Business, w tym Citrix. Na przykład, integracje ClickUp łączą się z ponad 1000 narzędzi, w tym z niektórymi z najpopularniejszych dostawców chmury. Dzięki tym ścisłym integracjom ClickUp może stać się scentralizowanym i bezpiecznym hubem dla wszystkich informacji związanych z pracą zdalną.

Dostępna jest nawet opcja Szablon planu pracy zdalnej ClickUp który pomaga firmom skuteczniej zarządzać ich praca zdalna środowisko. Twoi pracownicy, bez względu na to, gdzie się znajdują, mogą pobrać ClickUp dla wszystkich głównych systemów operacyjnych i pracować z dowolnego posiadanego urządzenia. Dzięki funkcjom współpracy ClickUp, wielu użytkowników może pracować nad projektem łatwiej niż kiedykolwiek.

ClickUp najlepsze funkcje

Służy jako scentralizowany hub dla wielu zadań związanych z pracą

Ofertywspółpracę w czasie rzeczywistymumożliwiając edycję dokumentów więcej niż jednemu użytkownikowi jednocześnie

Zawiera rozszerzoną kolekcję darmowych szablonów, dzięki czemu ClickUp może zastąpić inne aplikacje

Oferuje duży zestaw integracji umożliwiających pobieranie danych od innych dostawców chmury

Limity ClickUp

Brak prawdziwego doświadczenia wirtualnego pulpitu, takiego jak Citrix, ale może to być zbędne dla większości użytkowników ze względu na narzędzia do zdalnej współpracy ClickUp

Aplikacja mobilna nie ma tylu funkcji, co wersja komputerowa

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI: Dostępny do zakupu we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za członka obszaru roboczego i gościa wewnętrznego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. VMware Horizon

Via VMware VMWare jest kolejnym wiodącym dostawcą na rynku oprogramowania do wirtualizacji pulpitów. Horizon umożliwia użytkownikom wdrażanie, zarządzanie i skalowanie pulpitów i aplikacji komputerowych w różnych infrastrukturach chmury. Produkt ten cieszy się renomą ze względu na silne funkcje bezpieczeństwa. Zapewnia, że zasoby korporacyjne są dostępne z dowolnego urządzenia, zapewniając jednocześnie bezpieczny dostęp zdalny.

Skalowalność Horizon sprawia, że jest to opłacalna alternatywa dla organizacji każdej wielkości.

Najlepsze funkcje VMware Horizon

Wdrażanie wirtualnych pulpitów i aplikacji do prywatnej pracy,pracy hybrydowejlub infrastruktury wielochmurowej

Ciesz się spokojem podczas pracy z wrażliwymi danymi dzięki dużemu naciskowi na bezpieczeństwo

Odblokuj skalowalność i odporność w obliczu zmieniających się warunków dzięki elastycznym opcjom wdrażania

Ciesz się doskonałym doświadczeniem użytkownika dzięki bogatej grafice 2D i 3D oraz zoptymalizowanemu głosowi i wideo

Limity VMware Horizon

Niektóre funkcje mogą wymagać specjalistycznego szkolenia

Warunki licencyjne i cenowe mogą być skomplikowane w przypadku dużych potrzeb

Cennik VMware Horizon

Apps Standard: 4,67 USD/miesiąc na użytkownika

Apps Universal: 6,00 USD/miesiąc na użytkownika

Standard Plus: 5,79 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise Plus: 10,71 USD/miesiąc na użytkownika

Universal: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika

VMware Horizon oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (25 recenzji)

3. AnyDesk

Via AnyDesk To narzędzie zdalnego dostępu oferuje elastyczność i niestandardowe możliwości. Działa z aplikacjami Linux tak samo jak z aplikacjami Windows, więc wybór systemu operacyjnego nie wpływa na użyteczność.

Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp i kontrolować pulpity, serwery i inne urządzenia z komputerów stacjonarnych, smartfonów lub tabletów. Firmy mogą wdrożyć opublikowane aplikacje jako usługę w chmurze lub instalację lokalną.

Najlepsze funkcje AnyDesk

Uruchamianie środowisk wirtualnych w chmurze lub z serwera lokalnego

Kompatybilne i niezależne od platformy maszyny wirtualne z pełnym wsparciem dla urządzeń mobilnych

Korzystaj z wysoce elastycznych i konfigurowalnych opcji, aby dopasować wrażenia użytkownika do marki firmy

Zachowaj bezpieczeństwo danych dzięki szybkiemu i bezpiecznemu oprogramowaniu, które jest znane z zapewniania szybkości i bezpieczeństwa zdalnego dostępu

Limity AnyDesk

W rzadkich przypadkach połączenie zrywa się bez wyjaśnienia

Niska prędkość połączenia podczas przesyłania dużych plików

Ceny AnyDesk

Solo: 14,90 USD

Standard: 29,90 USD

Advanced: $79.90

Ultimate: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

AnyDesk oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 950 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1500 recenzji)

4. Chmura V2

Via Chmura V2 V2 Cloud jest dostawcą hostowanych w chmurze wirtualnych pulpitów Windows. Kładzie duży nacisk na prostotę i efektywność kosztową oraz oferuje usługę wirtualnego pulpitu w chmurze, która jest zarówno szybka, jak i skalowalna. Centra danych na całym świecie zapewniają dostawcom z różnych lokalizacji szybki dostęp do komputerów w chmurze. Dodatkowe funkcje obejmują bezpieczny dostęp zdalny, codzienne tworzenie kopii zapasowych i całodobowy monitoring.

najlepsze funkcje #### V2 Cloud

Prosta konfiguracja wymaga mniej niż 10 kliknięć, aby wdrożyć instancję wirtualnego pulpitu

Zakres rozwiązań obejmuje wszystkich, od niezależnych dostawców oprogramowania po dostawców usług zarządzanych

Globalne centra danych oznaczają szybki dostęp dla każdego z dowolnego miejsca na świecie

W pełni zintegrowana usługa zapewnia zakończone i bogate w funkcje rozwiązanie wirtualnego pulpitu dla organizacji każdej wielkości i na każdym poziomie umiejętności

V2 Limity chmury

Niewielkie opóźnienia podczas pisania i przewijania

Oprogramowanie czasami wylogowuje niektórych użytkowników bez powodu

Ceny V2 Cloud

Podstawowy: od 40 USD/miesiąc

Business: Od 60 USD/miesiąc

V2 Ocena i recenzje chmury

G2: 4.8/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (19 recenzji)

5. TeamViewer Remote

Via TeamViewer Firmy na całym świecie doceniają to rozwiązanie do zdalnego dostępu, kontroli i wsparcia z kompatybilnością międzyplatformową. Użytkownicy mogą połączyć się ze zdalną maszyną w TeamViewer z różnych urządzeń i systemów operacyjnych.

Funkcje bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe, zapewniają bezpieczeństwo połączeń zdalnych, podczas gdy zoptymalizowany kod koncentruje się na wysokiej wydajności. TeamViewer korzysta z globalnej sieci, dzięki czemu każdy ma dostęp do szybkich prędkości transferu i wysokiej jakości obrazu, co zapewnia przyjemniejszą pracę zdalną.

TeamViewer Remote najlepsze funkcje

Niedawno zaktualizowana platforma pozwala na szybsze wdrożenie i ulepszony proces połączenia

Solidne funkcje bezpieczeństwa chronią wrażliwe dane przed potencjalnymi intruzami

Wieloplatformowa funkcja obejmuje zakres urządzeń mobilnych, systemów operacyjnych i urządzeń wbudowanych

Globalna sieć TeamViewer zapewnia szybkość i niezawodność użytkownikom na całym świecie

Limity TeamViewer Remote

Niektórzy użytkownicy zgłaszają sporadyczne problemy z połączeniem lub zerwane sesje

Licencjonowanie może być kosztowne do użytku komercyjnego

Cennik TeamViewer Remote

Dostęp zdalny: 24,90 USD/miesiąc

Business: 50,90 USD/miesiąc

Premium: 112,90 USD/miesiąc

Korporacyjny: 229,90 USD/miesiąc

TeamViewer Remote oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 3,000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 11 tys. recenzji)

6. Obszary robocze Amazon

Via Obszary robocze Amazon To w pełni zarządzane rozwiązanie wirtualnego pulpitu jest przeznaczone zarówno dla pracowników hybrydowych, jak i zdalnych. Dzięki wsparciu Amazona, jednego z gigantów chmury obliczeniowej, obszary robocze mają zróżnicowany zakres rozwiązań, dzięki czemu każda organizacja może znaleźć takie, które odpowiada jej potrzebom.

Podobnie jak wiele innych produktów Amazon Web Services, obszary robocze wykorzystują opłacalny model cenowy, w którym organizacje płacą tylko za to, czego używają, i nie ma żadnych ukrytych opłat. Niezawodna, wysokowydajna i globalnie dystrybuowana infrastruktura zwiększa wydajność pracy zdalnej i obniża koszty.

Obszary robocze Amazon - najlepsze funkcje

W pełni zarządzane wirtualne pulpity zapewniają kompleksową i w pełni trwałą usługę dla Twojej organizacji

Stała ocena i brak kosztów początkowych sprawiają, że obszary robocze są opłacalnym rozwiązaniem

Rozwiązania z rodziny WorkSpaces dostosowane do potrzeb różnych typów pracowników

Łatwa integracja z innymi usługami AWS rozszerza funkcje przy niewielkim wysiłku

Ograniczenia obszarów roboczych Amazon WorkSpaces

Integracja z usługami innymi niż AWS może stanowić wyzwanie

Niektórzy niestandardowi klienci uważają, że struktura cenowa jest myląca

Cennik obszarów roboczych Amazon

Ceny zależą od wykorzystywanych zasobów

Obszary robocze Amazon - oceny i recenzje

G2: 4,1/5 (97 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (29 recenzji)

7. Infrastruktura chmury Nutanix (NCI)

Via Nutanix NCI oferuje podstawę dla rozwiązań chmury hybrydowej. Jego celem jest dostarczanie aplikacji i danych w dowolnej skali, na dowolnej chmurze. Koncentruje się przede wszystkim na nowoczesnych rozwiązaniach dla biznesu.

W związku z tym NCI ma na celu uproszczenie zamawiania, wdrażania i zarządzania usługami IT. Adaptowalny charakter platformy pomaga organizacjom szybko wdrażać, skalować i łączyć się z chmurami publicznymi, co czyni ją doskonałą alternatywą dla tradycyjnej infrastruktury IT.

Najlepsze funkcje Nutanix Cloud Infrastructure

Spełnienie potrzeb organizacji dzięki usługom IT opartym na zaawansowanych technologiach chmury

Koncentracja zasobów na działaniach o wysokiej wartości w celu obniżenia kosztów i ograniczenia rozrostu technologii

Korzystaj z ochrony przed awariami sprzętu, katastrofami i atakami dzięki gwarancji niezawodności

Wysoce elastyczny charakter infrastruktury zapewnia jej skalowalność wraz z organizacją

Limity infrastruktury chmury Nutanix

Początkowa krzywa uczenia się może być bardzo stroma

Licencjonowanie i ceny mogą być skomplikowane w przypadku większych wdrożeń

Cennik infrastruktury chmury Nutanix

Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać informacje o cenach

Ocena i recenzje Nutanix Cloud Infrastructure

G2: 4,6/5 (ponad 250 recenzji)

8. Workspot

Via Workspot Workspot to natywna dla chmury platforma VDI zaprojektowana w celu udostępniania wirtualnych pulpitów i aplikacji użytkownikom pracującym z dowolnego miejsca. Oferuje organizacjom scentralizowany punkt do zarządzania aplikacjami różnych dostawców chmury, takich jak Azure, Amazon Web Services i Google Cloud. Dzięki wbudowanej analityce biznesowej Workspot zapewnia rozwiązywanie problemów w czasie rzeczywistym i dostrajanie wydajności w celu zwiększenia niezawodności.

Celem firmy jest dostarczenie ekonomicznej, ale wydajnej platformy, co czyni ją atrakcyjnym rozwiązaniem wirtualnego pulpitu.

Najlepsze funkcje Workspot

Wszystkie rozwiązania są w pełni oparte na infrastrukturze chmury publicznej od najlepszych dostawców na świecie

Konfiguracja i wdrażanie wirtualnych pulpitów jest szybkie i łatwe, więc nie wymaga specjalistycznej wiedzy i czasu

Platforma umożliwia łatwe skalowanie maszyn wirtualnych w górę lub w dół w zależności od zapotrzebowania

Dane pozostają w chmurze, co minimalizuje ryzyko ich naruszenia

Limity Workspot

Potencjalne limity w zakresie niestandardowych rozwiązań i personalizacji

Integracja z niewspieranymi platformami lub usługami może stanowić wyzwanie

Ceny Workspot

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Workspot oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (19 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (13 opinii)

9. Parallels RAS

Via Podobieństwa Parallels to kolejna duża firma na polu wirtualizacji. Jego oferta RAS dostarcza rozwiązania VDI, które łączą wdrożenia lokalne i w chmurze. Produkt oferuje bezproblemowy dostęp do uniwersum, umożliwiając użytkownikom dostęp do niego z dowolnego urządzenia.

Funkcje bezpieczeństwa obejmują uwierzytelnianie wieloskładnikowe w celu zabezpieczenia i ochrony danych. RAS oferuje elastyczne rozwiązania wdrożeniowe dostosowane do różnych potrzeb.

Najlepsze funkcje Parallels RAS

Wsparcie dla wdrożeń lokalnych, hybrydowych i w chmurze, w tym Microsoft Azure i Amazon Web Services

Umożliwia użytkownikom dostarczanie aplikacji do dowolnego urządzenia, w dowolnym miejscu, bez konieczności korzystania z całego pulpitu

Wystarczająco elastyczne, by współpracować z RDS, VDI i rozwiązaniami typu pulpit jako usługa

Oferuje portal internetowy dla użytkowników, aby uzyskać dostęp do swoich aplikacji i pulpitów

Parallels RAS limits

Interfejs nie jest tak intuicyjny, jak u niektórych konkurentów

Licencjonowanie może być skomplikowane w niektórych przypadkach

Cennik Parallels RAS

120 USD/rok

Oceny i recenzje Parallels RAS

G2: 4.2/5 (67 recenzji)

Capterra: 5/5 (1 opinia)

10. Cameyo

Via Cameyo Ta bezpieczna platforma dostarczania aplikacji oferuje organizacjom cyfrowy obszar roboczy w chmurze. Możesz dostarczać krytyczne aplikacje swojej firmy na dowolne urządzenie za pośrednictwem zakładki przeglądarki internetowej, umożliwiając jej pracę na dowolnej platformie.

Natywna dla chmury platforma VDI zmniejsza koszty i złożoność VDI. Dzięki modelowi bezpieczeństwa Zero Trust, wirtualne dostarczanie aplikacji Cameyo działa bez VPN lub otwartych portów zapory sieciowej, co znacznie ułatwia ustawienia. Proste licencjonowanie zapewnia opcje zarówno dla małych organizacji, jak i większych firm.

Najlepsze funkcje Cameyo

Użyj funkcji wirtualizacji aplikacji, aby przekształcić aplikacje Windows w aplikacje internetowe

Dostęp do aplikacji z dowolnego urządzenia za pośrednictwem przeglądarki bez VPN

Hostowanie oprogramowania w dowolnym środowisku, w tym w chmurze publicznej, prywatnej lub lokalnej

Korzystaj z dodatkowych funkcji, takich jak HTTPS, logowanie jednokrotne i wbudowana kontrola dostępu oparta na rolach

Limity Cameyo

Niektórzy użytkownicy doświadczyli problemów z kompatybilnością aplikacji

Nie tak bogata w funkcje jak Citrix i wiele innych alternatyw Citrix

Ceny Cameyo

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Oceny i recenzje Cameyo

G2: 4.8/5 (30 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (14 opinii)

Ulepsz swoje środowisko pracy zdalnej dzięki ClickUp

Istnieje wiele alternatyw dla Citrix, z których niektóre umożliwiają zdalne uruchamianie istniejącego stosu technologicznego z serwera hostowanego w chmurze lub lokalnego. Ale niewielu z tych konkurentów Citrix naprawdę zastępuje przypadek użycia Citrix, jednocześnie umożliwiając bardziej wydajną, produktywną pracę zdalną i współpracę.

ClickUp ma to wszystko do zrobienia, a nawet znacznie więcej. Dzięki ClickUp możesz zastąpić wiele swoich produktów do pracy zdalnej rozwiązaniem typu "wszystko w jednym", które koncentruje się na zarządzaniu projektami i współpracy. Wypróbuj ClickUp już dziś i zacznij odkrywać jego zaawansowane funkcje za darmo!