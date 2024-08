10 YouTrack Alternatieven en Concurrenten in 2024

In het rijk van projectmanagement de Wet van Murphy geldt vaak: wat fout kan gaan, zal fout gaan. Daarom is een goede voorbereiding de sleutel en daarbij hoort ook het hebben van de juiste tool om mogelijke problemen bij te houden. 🛠️

YouTrack is populair geworden door zijn veelzijdigheid. Het helpt je om projecttaken en tijdlijnen effectief te beheren. Tegelijkertijd kun je er problemen mee registreren, categoriseren en prioriteren, van softwarebugs tot klachten van klanten of zelfs interne vragen.

Het is vooral handig voor teams voor softwareontwikkeling , afdelingen klantenservice en elke andere groep die complexe projecten moet beheren terwijl ze met veel problemen te maken hebben.

Maar als YouTrack's mix van projectmanagement en problemen bijhouden niet jouw ding is, ben je misschien op zoek naar een tool met betere mobiele of integratiemogelijkheden. Daar stappen wij in!

We hebben de top 10 YouTrack alternatieven in 2024 samengesteld, waarbij we hun functies, prijzen en beoordelingen van gebruikers hebben onderzocht. Onze gids helpt je de perfecte tool te selecteren om je bedrijf de lucht in te jagen.

Wat moet je zoeken in YouTrack Alternatieven?

Bij het zoeken naar alternatieven voor YouTrack is het essentieel om de volgende sleutel-kwaliteiten in overweging te nemen:

Uitgebreide functionaliteit : Vergelijkbaar met de allesomvattende functieset van YouTrack, moet de tool een volledig pakket bieden vanproblemen bijhouden enfuncties voor projectmanagementvan Gantt grafieken naar tijdsregistratie

: Vergelijkbaar met de allesomvattende functieset van YouTrack, moet de tool een volledig pakket bieden vanproblemen bijhouden enfuncties voor projectmanagementvan Gantt grafieken naar tijdsregistratie Flexibiliteit : Het moet gemakkelijk te gebruiken zijn voor zowel technische als niet-technische teams en voldoende aanpasbaar zijn om te voldoen aan uw specifieke zakelijke behoeften

: Het moet gemakkelijk te gebruiken zijn voor zowel technische als niet-technische teams en voldoende aanpasbaar zijn om te voldoen aan uw specifieke zakelijke behoeften Geavanceerde functies : Zoek naar eenagile projectmanagement tool dat functies biedt zoals eenkennisbank voor een documentbeheersysteem, krachtigeautomatiseringsmogelijkhedenen grondige rapportage

: Zoek naar eenagile projectmanagement tool dat functies biedt zoals eenkennisbank voor een documentbeheersysteem, krachtigeautomatiseringsmogelijkhedenen grondige rapportage Actieve ontwikkeling: Kies een tool die zich voortdurend ontwikkelt ten opzichte van traditionele projectmanagementtechnieken, met een proactief ontwikkelingsteam dat regelmatig nieuwe functies en updates uitbrengt

De 10 beste YouTrack alternatieven om te gebruiken in 2024

Laten we, met deze cruciale elementen in gedachten, eens kijken naar de top 10 YouTrack alternatieven die vandaag de dag beschikbaar zijn. Of het nu gaat om softwareontwikkeling of digitale marketing, deze tools zullen wat magisch stof op je dagelijkse werkstromen strooien om je te helpen je teams te beheren en projecten efficiënter. ✨

Visualiseer uw taken met meer dan 15 weergaven in ClickUp-taak, inclusief Gantt, Bord en Kalender

ClickUp is een krachtige, alles-in-een tool voor projectmanagement met gratis sjablonen voor het bijhouden van problemen ontworpen om problemen effectief te organiseren, te prioriteren en op te lossen. De muur-tot-muur oplossing, gewapend met een schaalbare hiërarchie-infrastructuur, handelt complexe projecten effectief af door ze op te splitsen in beheersbare Taken en subtaken.

De belangrijkste functie is echter ClickUp AI . Het bevat een slimme AI Toolbar die geschreven content genereert op maat van uw behoeften, of het nu gaat om een technisch rapport, een team update of een social media post. Bovendien is ClickUp's AI-tool voor projectmanagement assisteert bij automatisering en neemt taken over zoals planning, het aanmaken van een stappenplan en meer. Het is alsof je een persoonlijke, zeer efficiënte projectmanager hebt die 24 uur per dag beschikbaar is. ⏰

ClickUp beste functies

Volledig aanpasbare dashboards met 15+ weergaveopties zoals Gantt, Kanban-bord en Kalender voor een uitgebreid overzicht van de werkstroom en resourcebeheer

ClickUp Sprint om agile te superchargensprint abonnement en het softwareontwikkelingsproces

AI-functies voor projectmanagement om repetitieve taken te elimineren en de efficiëntie te verhogen

Checklists om elk probleem waar je klanten mee zitten in de gaten te houden

Prioriteiten om duidelijke verwachtingen in te stellen en het team gefocust te houden op wat belangrijk is

Native tijdsregistratie

1.000+ software-integraties

ClickUp limieten

Er worden regelmatig nieuwe functies toegevoegd, waardoor nieuwe gebruikers mogelijk overweldigd worden

Vergt een leercurve

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met deverkoop team voor een aangepast abonnement

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Snelkoppeling

Via: Snelkoppeling Shortcut is ontworpen voor teams die software ontwikkelen en biedt een elegante oplossing voor projectmanagement en het bijhouden van problemen. De schone interface in Kanban-stijl helpt de vorming van gegevenssilo's te voorkomen, die informatie vaak wegstoppen in specifieke groepen en een soepele samenwerking belemmeren. De missie van Shortkoppeling is om deze muren af te breken en een ruimte te openen waar teams naadloos op elkaar kunnen aansluiten, ideeën kunnen delen en samen aan hun doelen kunnen werken. 🥅

Shortcut organiseert werk door Verhalen, de basistaken, te groeperen in Epos, die bredere initiatieven vertegenwoordigen. Deze structuur is vooral nuttig voor cross-functionele teams omdat Stories bij verschillende projecten en werkstromen kunnen horen. Tot slot rollen deze Epics op in Mijlpalen, die een overzicht op hoog niveau bieden van de voortgang.

Snelkoppeling beste functies

Backlog en Sprint abonnement voor projectorganisatie

Werkstroom automatisering en business procesbeheer om de efficiëntie te verbeteren

Visualisatie van project voortgang voor bijhouden doeleinden

Integreert met 50 andere platforms en biedt aangepaste integraties via API

Ondersteunt Agile methodologieën zoals Scrum en Kanban

Gebruiksvriendelijke interface met zoekfunctie

Snelkoppeling limieten

De generieke naam maakt zoeken naar bronnen uitdagend

Het gratis abonnement is nogal beperkt

Prijzen snelkoppeling

Free : Gratis

: Gratis Teams : $8,50/maand per gebruiker

: $8,50/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met het verkoopteam

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Snelkoppeling beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (100+ beoordelingen)

: 4.3/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

3. Redmine

Via: Redmine Gebouwd met behulp van het Ruby on Rails framework, onderscheidt Redmine zich als veelzijdig, open-source platform voor projectmanagement met functies zoals Gantt grafieken, problemen bijhouden en meer. Het is vooral nuttig voor agile teams omdat het de integratie mogelijk maakt van plugins die het volgende ondersteunen Scrum projectmanagement .

Met de tool kun je een probleem koppelen aan een project, een gebruiker of een versie van een product. Het biedt ook een gedetailleerde weergave van de voortgang die is gemaakt om een probleem op te lossen. Met de "Related Issues" functie kunnen ontwikkelaars problemen koppelen op basis van verschillende relaties zoals duplicaten, blokken, voorgangers en opvolgers, waardoor redundantie wordt voorkomen en de werkstroom eenvoudiger wordt.

Redmine beste functies

Systematisch issues bijhouden softwaresysteem om problemen effectief te beheren en op te lossen

Samenwerkende wiki's teams kunnen project abonnementen, aantekeningen van vergaderingen en meer documenteren

Aangepaste velden voor verschillende gegevenstypen, waaronder problemen, projecten en gebruikers

Instellingen voor rolverdeling en toestemming voor een duidelijke definitie van verantwoordelijkheden en extra veiligheid

Visuele overzichten zoals Gantt grafieken en een kalender voor efficiënt werkenprojecten bijhouden en het plannen van Taken 📅

Redmine beperkingen

Verouderde gebruikersinterface

Steile leercurve

Geen klantenservice

Redmine prijzen

**Gratis

Redmine beoordelingen en recensies

G2 : 4/5 (200+ beoordelingen)

: 4/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (100+ beoordelingen)

4. Samenloop

Via: Confluentie Confluence is gemaakt door Atlassian, een gerenommeerd softwarebedrijf, en is niet alleen software voor het bijhouden van bugs. De superkracht ligt in het combineren van het aanmaken van documenten, het organiseren van kennis en project samenwerking in één gecentraliseerde werkruimte.

De gebruiksvriendelijke editor, vooraf gemaakte sjablonen en audit trails maken Confluence tot een van de beste platforms voor het documenteren en bijhouden van teams. De functie voor realtime bewerking wordt aangevuld met een intuïtief commentaarsysteem, dat commentaar in de regel en op pagina's, 'vind ik leuk' en visuele elementen zoals afbeeldingen, GIF's en emoji's toestaat. Wanneer leden van het team een tag krijgen of een taak toegewezen krijgen, zorgen notificaties ervoor dat iedereen op de hoogte blijft.

Confluence beste functies

Uitgebreide selectie van sjablonen om projecten te beheren

Intuïtieve hiërarchie en zoekmogelijkheden voor pagina's

Real-time samenwerking en bewerking, ondersteund door bijhouden van versie geschiedenis

Functies voor rolverdeling voor nauwkeurige controle over de toestemming van gebruikers

1.000+ software-integraties

Garandeert de veiligheid van gegevens met versleuteling tijdens het verzenden en in rusttoestand

Confluence beperkingen

Het kan soms niet reageren

Sommige gebruikers hebben problemen met de opmaak, vooral met tabellen

Confluence prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Standaard : Begint bij $5.75/maand per gebruiker

: Begint bij $5.75/maand per gebruiker Premium : Vanaf $11/maand per gebruiker

: Vanaf $11/maand per gebruiker Enterprise : Vanaf $102.500/jaar

: Vanaf $102.500/jaar Datacenter: Vanaf $27.000 voor een jaarlicentie

Confluence beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (3.000+ beoordelingen)

: 4.1/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

5. Asana

Via: Asana Een echt zwaargewicht in de wereld van tools voor projectmanagement asana wordt veel gebruikt door grote teams die afhankelijk zijn van voortdurende communicatie. Het revolutioneert de coördinatie van teams en optimaliseert werkstromen met zijn robuuste visuele tools.

Met de Workflow Builder kunnen teamleiders en projectmanagers processen instellen, voortgang rapporteren en updates delen tussen teams. Hiermee kunnen regels worden aangemaakt om bedrijfsprocessen te automatiseren, zoals formulieren voor georganiseerde verzoeken en synchronisatie met andere veelgebruikte tools voor naadloze gegevensintegratie.

Met een focus op duidelijkheid en organisatie gaat Asana de "chaos" tegen die kan ontstaan in drukke werkomgevingen. De missie is om een samenhangende ruimte te bieden waar teams gemakkelijk kunnen samenwerken, taken kunnen toewijzen en hun voortgang kunnen bewaken. 📈

Asana beste functies

Taken en subtaak aanmaken en beheren met duidelijke eigendom en deadlines

De functie Regels automatiseert terugkerende processen

Board-, lijst-, tijdlijn- en kalenderweergaven voor een optimale visualisatie van de werkstroom

Geavanceerde zoekfunctie

Integratie met meer dan 100 externe tools

Een speciale ruimte voor werkupdates en discussies

Asana beperkingen

Je kunt een taak niet aan twee gebruikers toewijzen

Sommige gebruikers vinden het er onoverzichtelijk uitzien

Prijzen Asana

Basic : Free forever

: Free forever Premium : $10,99/maand per gebruiker

: $10,99/maand per gebruiker Business : $24,99/maand per gebruiker

: $24,99/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met het verkoopteam

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Asana beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.3/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12.000+ beoordelingen)

6. Teamwork

Via: Teamwork Teamwork is een cloud-gebaseerd software voor projectmanagement biedt sterk aanpasbare workflows en toestemmingen voor clients. Dit maakt het een robuuste tool die vooral geschikt is voor bedrijven die een agentschap of client services model volgen, zoals marketingbureaus.

Met Teamwork kun je een onbeperkt aantal clients en zelfs freelancers uitnodigen voor je projecten. Het zijn niet alleen maar waarnemers, het zijn actieve bijdragers die commentaar kunnen geven, tijd kunnen registreren en nog veel meer. Met aangepaste toestemmingen kun je het toegangsniveau van elke deelnemer regelen, zodat de samenwerking soepel verloopt.

Teamwork beste functies

Diepgaande aanpassingsopties voor werkstromen, toestemmingen voor clients en meer

Vereenvoudigde automatisering functies voor eenvoudig beheer van Taken op uw computerKanban-bord* Ingebouwde tools voor tijdsregistratie en financieel beheer

Integreert naadloos met 80+ populaire tools

Gantt grafieken en afhankelijkheid van taken

Aanmaken van aanpasbare sjablonen en bijhouden van mijlpalen voor projecten

Teamwerk limieten

De chattool kan beter

Sommige gebruikers vinden de visualisatie van gegevens slecht vanwege de beperkte grafiekopties

Prijzen van Teamwork

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Startersprijs : $5,99/maand per gebruiker, minimaal drie gebruikers

: $5,99/maand per gebruiker, minimaal drie gebruikers Deliver : $9,99/maand per gebruiker, minimaal drie gebruikers

: $9,99/maand per gebruiker, minimaal drie gebruikers Groei : $19,99/maand per gebruiker, minimaal vijf gebruikers

: $19,99/maand per gebruiker, minimaal vijf gebruikers Schaal: Neem contact op voor demo en prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Teamwork beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (800+ beoordelingen)

7. nTask

Via: nTask nTask is bedoeld om het proces van problemen bijhouden en risicobeheer binnen projectworkflows te vereenvoudigen en transparanter en beter beheersbaar te maken.

Met de mogelijkheid om status toe te wijzen en prioriteitsniveaus het platform zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte blijft van lopende of gesloten problemen. Dit helpt teams om mogelijke wegversperringen vroegtijdig te identificeren en effectieve strategieën te bedenken om ze aan te pakken.

nTask is ook uitstekend in het stroomlijnen van uw budgetbeheer met zijn innovatieve factureringsmethoden. U kunt vaste vergoedingen of uurtarieven per taak of resource instellen en zo een factureringsaanpak creëren die is afgestemd op de behoeften van uw project. Hierdoor kunt u zich meer richten op de ontwikkeling van taken terwijl u de financiële gezondheid van uw project in de gaten houdt.

nTask beste functies

Gebruiksvriendelijke interface voor het maken van taken, subtaken en schakelen tussen verschillende weergaven

Functie voor tijdsregistratie ingebed in taken, voor efficiënt beheer van werkuren in meerdere projecten

Duidelijke overzichten van projecten met individuele verantwoordelijkheden, wekelijkse capaciteit en budgetten

Krachtige samenwerkingstools, waaronder live chatten binnen projecttaken en subtaken, de mogelijkheid om video's in te sluiten, documenten bij te voegen en URL's te delen voor communicatie in realtime

Kan worden geïntegreerd met meer dan 1000 apps

nTask limieten

Laadt soms langzaam

Het mist geavanceerde functies voor rapportage

nTask prijzen

Basic : Free forever

: Free forever Premium : $3/maand per gebruiker

: $3/maand per gebruiker Business : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met het verkoopteam voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

nTask beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (17 beoordelingen)

: 4.4/5 (17 beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

8. Trello

Via: Trello Met zijn visuele aantrekkingskracht en gemakkelijk te navigeren Kanban-stijl ontwerp, maken de eenvoud en aanpasbaarheid van Trello de software bij uitstek, zelfs voor degenen die nieuw zijn met tools voor projectmanagement.

Een onderscheidende functie van Trello is de no-code automatiseringstool genaamd Butler. Hiermee kun je regels, knoppen en commando's maken die bijna elke actie binnen Trello stroomlijnen en automatiseren. Butler kan bijvoorbeeld automatisch een taak verplaatsen van een "Te Doen" lijst naar "Doen", deadlines instellen en leden toevoegen aan taken.

Met Trello kunnen teams bestanden delen, tijdlijnen bijhouden en werklasten beheren. Hoewel sommige andere platforms meer geavanceerde functies voor projectmanagement hebben trello is een uitstekende optie voor kleine teams en eenvoudigere projecten.

Trello beste functies

Drag-and-drop editor voor een intuïtieve gebruikerservaring

Kalenders entijdlijnen voor projecten voor een holistisch overzicht en beter bijhouden

Trello kaarten voor taken, bijlagen en categorisatie

Sjablonen maken voor terugkerende projecten

Werkstroom automatiseren met de functie Butler

Integraties met 180+ andere applicaties

Trello beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Mist Gantt grafieken en opties voor tijdsregistratie

Trello prijzen

Free : Gratis

: Gratis Standaard : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Premium : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Enterprise: Begint bij $17,50/maand per gebruiker, minimaal 50 gebruikers

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Trello beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (13.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (22.000+ beoordelingen)

9. Terug naar

Via: Userback Userback is gemaakt voor softwareontwerpers, ontwikkelaars en bedrijven die op zoek zijn naar een gecentraliseerd systeem voor projectmanagement. Het is een platform voor feedback en rapportage van bugs dat zijn naam eer aandoet door "de gebruiker terug te brengen in de ontwikkeling" Het geeft gebruikers intuïtieve feedback en ondersteunt ontwikkelingsteams met nauwkeurige rapportage van bugs en problemen. 🐞

Met Userback kun je nauwgezette feedback verzamelen door middel van geannoteerde schermafbeeldingen en video-opnamen. Door elke klik, zoom en resizing-actie vast te leggen, zorgt Userback voor een diepgaand begrip van de manier waarop gebruikers met uw software omgaan. Dit verbetert de reactiesnelheid van het ontwikkelproces aanzienlijk, waardoor uiteindelijk het succes van de klant te vergroten .

Userback beste functies

Gebruikersidentificatie verhoogt de efficiëntie van het feedbackproces, met velden die vooraf zijn ingevuld met gebruikersinformatie om prioriteit te geven aan reacties en succes voor de klant

Aangepaste workflows voor het stroomlijnen van projectmanagement

Het Feature Portal centraliseert feedback en biedt een platform voor gebruikers om gedachten te delen, ideeën te valideren, taken toe te wijzen en voortgang bij te houden

De functie Feedback samenvoegen groepeert soortgelijke feedback om tijd te besparen

Naadloze integratie met andere tools voor projectmanagement zoals GitHub, Slack en Jira

Userback limieten

Mist geavanceerde functies voor projectmanagement

Beperkt aantal gebruikers betekent dat de prijs snel oploopt voor grotere teams

Prijzen van Userback

Startup : $59 per maand voor 10 gebruikers; $4,50/maand per extra gebruiker

: $59 per maand voor 10 gebruikers; $4,50/maand per extra gebruiker Bedrijf : $119 per maand voor 15 gebruikers; $4,50/maand per extra gebruiker

: $119 per maand voor 15 gebruikers; $4,50/maand per extra gebruiker Premium: $217 per maand voor 25 gebruikers; $4,50/maand per extra gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Userback beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (160+ beoordelingen)

: 4.8/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (70+ beoordelingen)

10. Freshservice

Via: Freshservice Freshservice (ontwikkeld door Freshworks) biedt handige tools voor het effectief beheren van IT-servicedeskactiviteiten. Dit omvat alles van incident-, wijzigings- en serviceverzoeken tot complexere IT operationeel beheer . Met Freshservice kunnen IT teams hun werkstroom visualiseren en beheren vanuit één enkel dashboard.

Freshservice maakt gebruik van AI om projectresultaten en achterstallige taken te voorspellen door te leren van eerdere taakpatronen en prestatiecijfers, waardoor incidenten sneller kunnen worden opgelost. Het optimaliseert ook de productiviteit van ondersteuningsteams met intelligente suggesties voor agenten, waardoor de afhandelingstijd van tickets wordt verkort en de algehele klanttevredenheid toeneemt. 🤖

Freshservice beste functies

Werkstroom automatisering zorgt voor automatische toewijzing van tickets aan de juiste leden van het team

Krachtige rapportage- en analysetools om werkstromen te optimaliseren en IT-prestaties bij te houden

Een selfserviceportaal waar gebruikers tickets kunnen aanmaken, hun status kunnen bijhouden of antwoorden kunnen vinden op veelvoorkomende problemen

Tools voor incidentbeheer om problemen snel op te lossen

Tools voor releasebeheer om releases te plannen, testplannen te documenteren en teamleden te updaten

Mogelijkheden voor werklastbeheer om opdrachten te bewaken en te zorgen voor evenwichtige werklastniveaus

beperkingen van #### Freshservice

Sommige gebruikers vinden het moeilijk om te navigeren

Het mist projectmanagement functies zoals Kanban bord weergave

Prijzen van Freshservice

Starter : $19/maand per agent

: $19/maand per agent Groei : $49/maand per agent

: $49/maand per agent Pro : $95/maand per agent

: $95/maand per agent Enterprise: $119/maand per agent

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Beoordelingen en recensies van Freshservice

G2 : 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

De juiste YouTrack Alternatieven Keuze maken

Elk van deze 10 uitstekende YouTrack alternatieven is uitgerust met een robuuste set functies en mogelijkheden. Of het nu gaat om een complete oplossing zoals ClickUp die voorziet in een breed spectrum van projectmanagement behoeften, of een gespecialiseerde tool die bedreven is in het bijhouden van problemen of samenwerking, de markt is rijk aan opties.

De juiste software kan het verschil maken bij het effectief en moeiteloos beheren van uw projecten. Probeer ClickUp en ervaar de beste tools voor samenwerking en projectmanagement!