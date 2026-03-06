10 beste Murf AI-alternatieven in [jaar]

De meeste teams waarmee ik spreek, hebben geen moeite met het vinden van een AI-stem. Ze hebben wel moeite om te voorkomen dat het hele proces van het genereren van voice-overs een rommelige puinhoop wordt.

Het script staat in Google Documenten, bewerkingen komen binnen via Slack, taken staan in Asana en dan wordt Murf AI nog een tabblad om in de gaten te houden. Dat is waar de productietijd verdwijnt.

De gegevens van Microsofts Work Trend Index geven een nummer aan dat geluid: werknemers worden tijdens de kernuren ongeveer elke twee minuten gestoord, wat neerkomt op in totaal ongeveer 275 onderbrekingen per dag.

En zodra je spraakwerkstroom over verschillende tools is verdeeld, word je geconfronteerd met contextversnippering: het voortdurend schakelen tussen apps en zoeken naar informatie, waardoor je niet echt iets gedaan krijgt.

Deze gids is dus opgebouwd rond één vraag waar je echt op moet letten bij het kiezen van alternatieven voor Murf AI: maakt deze tool het produceren van stemmen week na week gemakkelijker?

Je vindt hier 10 opties, met een bereik van ultrarealistische platforms voor het klonen van stemmen tot alles-in-één werkruimten die scripts, goedkeuringen en assets dichter bij elkaar houden.

Waarom op zoek gaan naar alternatieven voor Murf AI?

Murf AI-alternatieven zijn tekst-naar-spraak (TTS) en AI-stemgeneratieplatforms die geschreven scripts omzetten in natuurlijk klinkende audio. Ze worden gebruikt door contentmakers, marketeers, L&D-teams en productontwikkelaars die professionele voice-overs nodig hebben zonder voor elke update een stemacteur in te huren.

Murf AI werkt prima voor eenvoudige voice-overs, maar teams krijgen te maken met wrijving zodra de output toeneemt en de verwachtingen stijgen.

Nu de vraag naar content naar verwachting vijf keer zo groot wordt, worden de hiaten steeds groter:

De prijs kan moeilijk te rechtvaardigen zijn voor incidenteel gebruik.

De stemmenbibliotheek kan een limiet aanvoelen wanneer je een specifieke merktint nodig hebt, en

Sommige stemmen klinken nog steeds een beetje robotachtig.

Veel gebruikers wijzen ook op realiteitsproblemen, zoals uitspraak en accenten die iets afwijken, waardoor extra cycli voor bewerking nodig zijn.

Wanneer Murf de voice-overwerkstroom die je nodig hebt niet op schaal kan ondersteunen, moet je dit compenseren door meer tools en meer stappen toe te voegen. Die wildgroei aan tools zorgt voor vertragingen in je proces en inconsistenties in je content.

Het beste alternatief voor Murf hangt af van hoe uw team stemmen produceert, niet alleen hoe de stemmen klinken. Sommige teams hebben studiokwaliteit stemklonen nodig voor merkconsistentie. Andere teams hechten meer waarde aan API-toegang, zodat ontwikkelaars audio binnen hun product kunnen genereren of voice-overs op grote schaal kunnen automatiseren.

Als je de hele werkstroom voor het aanmaken van content beheert, van script tot eindproduct, kan een geconvergeerde werkruimte een slimmere keuze zijn.

📮 ClickUp Insight: 16% van de managers heeft moeite met het integreren van updates uit meerdere tools in een samenhangende weergave. Wanneer updates verspreid zijn, besteed je uiteindelijk meer tijd aan het samenvoegen van informatie en minder tijd aan leidinggeven. Het resultaat? Onnodige administratieve rompslomp, gemiste inzichten en misalignment. Met de alles-in-één ClickUp-werkruimte kunnen managers taken, documenten en updates centraliseren, waardoor druk werk wordt verminderd en de belangrijkste inzichten naar voren komen, precies wanneer ze nodig zijn. 💫 Echte resultaten: Breng 200 professionals samen in één ClickUp-werkruimte, met behulp van aanpasbare sjablonen en tijdsregistratie om overheadkosten te verminderen en levertijden op meerdere locaties te verbeteren.

Bekijk, voordat je je verdiept in specifieke alternatieven, deze korte video met praktische AI-hacks die je kunnen helpen je productiviteit te maximaliseren wanneer je met AI-aangedreven tools werkt in je contentwerkstroom.

Murf AI-alternatieven in één oogopslag

Naam van de tool Het beste voor Opvallende functies Prijzen* ClickUp Teams die end-to-end contentwerkstroomen beheren met AI-aangedreven schrijven en samenwerking ClickUp Brain voor het schrijven van AI-scripts, ClickUp Docs voor realtime samenwerking, ClickUp Clips voor asynchrone schermopnames en voice-overs, aangepaste velden en automatiseringen. Gratis versie beschikbaar; aangepaste aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen ElevenLabs Ultrarealistische stemklonen en meertalige content Stemklonen op basis van korte audiofragmenten, bibliotheek met meer dan 5000 stemmen, editor voor lange content, nasynchronisatiestudio met automatische lipsynchronisatie, meer dan 70 talen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 5 per maand. WellSaid Labs Bedrijfsteams die merkconsistente stemervaringen creëren Aangepaste stemavatars, teamwerkruimtes met op rollen gebaseerde toestemmingen, uitspraakbibliotheek, SOC 2/HIPAA/GDPR-compliance, Adobe Premiere Pro-integratie Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 50 per maand. Speechify Toegankelijkheidgerichte tekst-naar-spraak en persoonlijke productiviteit Browser-extensie, mobiele OCR voor fysieke tekst, meer dan 1000 stemmen in meer dan 60 talen, AI-samenvattingen en quizzen, markeren op woordniveau Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 29/maand. LOVO AI Video-makers die spraak- en video-bewerking op één platform nodig hebben Genny-video-editor, meer dan 500 stemmen, emotie- en nadrukregelaars, automatische ondertiteling, stemklonen bij alle betaalde abonnementen, AI-kunsttool Betaalde abonnementen beginnen bij $ 29 per maand. Synthesia Bedrijfstrainers en marketingteams die video-presentaties nodig hebben zonder studio Meer dan 240 standaardavatars, aangepaste avatars met meertalige vaardigheden, stemklonen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 29 per maand. Google Cloud Text-to-Speech Ontwikkelaars die spraak op grote schaal in applicaties integreren Meer dan 380 stemmen in meer dan 75 talen, WaveNet/Neural2/Studio-stemmen, SSML-ondersteuning, Gemini 2. 5 Flash- en Pro TTS-modellen, pay-as-you-go Gratis niveau voor standaardstemmen; op tokens gebaseerde prijzen voor Gemini-modellen Microsoft Azure Tekst-naar-spraak Bedrijfstoepassingen die wereldwijde taalondersteuning en aangepaste stemmen vereisen Meer dan 400 neurale stemmen in meer dan 140 talen, aangepaste Neural Voice, Speech Studio voor afstemming zonder code, sprekende avatar-synthese, batchsynthese-API Gratis versie beschikbaar; aangepaste betaalmethode Descript Podcasters en video-editors die tekstgebaseerde audiobewerking willen Bewerk audio door transcripties te bewerken, stemmen te klonen, stopwoorden te verwijderen, AI-nasynchronisatie in meer dan 39 talen met lipsynchronisatie, Claude/Gemini/GPT-modelopties. Betaalde abonnementen beginnen bij $ 24 per maand. CAMB AI Snelle meertalige nasynchronisatie met automatische lipsynchronisatie Meer dan 150 talen, automatische aanpassing van het synchroniseren van de lippen, stemklonen in verschillende talen, batchverwerking voor grote contentbibliotheken Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 5 per maand.

De beste alternatieven voor Murf AI om te gebruiken

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat je erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

1. ClickUp (het beste voor teams die end-to-end contentwerkstroomen beheren)

Download ClickUp gratis Beheer je volledige pijplijn van spraak- en video-content binnen de AI-werkruimte van ClickUp.

ClickUp brengt AI-aangedreven schrijven, gezamenlijke documenten en taakbeheer samen in een Converged AI-werkruimte, zodat je team contentwerkstroomen, inclusief spraak- en video-projecten, van begin tot eind kan uitvoeren zonder voortdurend van context te moeten wisselen.

📮ClickUp Insight: 37% van onze respondenten gebruikt AI voor het aanmaken van content, waaronder schrijven, bewerking en e-mails. Dit proces vereist echter meestal het schakelen tussen verschillende tools, zoals een tool voor het genereren van content en je werkruimte. Met ClickUp krijg je AI-aangedreven schrijfhulp in de hele werkruimte, inclusief e-mails, opmerkingen, chats, documenten en meer, terwijl de context van je hele werkruimte behouden blijft.

📮ClickUp Insight: 37% van onze respondenten gebruikt AI voor het aanmaken van content, waaronder schrijven, bewerking en e-mails. Dit proces vereist echter meestal het schakelen tussen verschillende tools, zoals een tool voor het genereren van content en je werkruimte. Met ClickUp krijg je AI-aangedreven schrijfhulp in de hele ClickUp-werkruimte, inclusief e-mails, opmerkingen, chats, documenten en meer, terwijl de context van je hele werkruimte behouden blijft.

Schrijf en verfijn scripts zonder ClickUp te verlaten.

Gebruik ClickUp Brain om de werkstroom voor video- en stemproductie te versnellen met hulp bij het schrijven van scripts, plannen en pre- en postproductie.

In plaats van een script in de ene tool te schrijven en de productie in een andere te beheren, kun je ClickUp Brain gebruiken om scripts rechtstreeks in ClickUp Documenten te genereren, te verfijnen en te polijsten.

De AI maakt gebruik van de context van je werkruimte, zoals projectbriefings, eerdere scripts of merkdocumenten die je al in ClickUp hebt opgeslagen, om je concepten consistent te houden zonder handmatig kopiëren en plakken.

Naast hulp bij het schrijven kunt u ClickUp Super Agents maken om taken zoals het opstellen van briefings, het samenvatten van feedback en het doorsturen van content voor goedkeuring autonoom af te handelen. Ze werken op de achtergrond als een toegewijde, door AI aangestuurde contentteamgenoot om uw tijdlijnen voor productiviteit te versnellen.

Automatiseer werkstroomen voor het genereren van voice-overs met ClickUp Super Agents

Ga met één klik van scriptontwerp naar productietaak

Maak traceerbare ClickUp-taken rechtstreeks vanuit chats of documenten

Werk in realtime samen aan scripts met ClickUp Docs, uw centrale hub voor teambewerking. Meerdere teamleden kunnen ze tegelijkertijd bewerken, inline opmerkingen achterlaten en belanghebbenden taggen voor goedkeuring.

De versiegeschiedenis houdt elke wijziging bij, zodat je nooit een concept kwijtraakt.

Wanneer het script klaar is, kun je het rechtstreeks aan de juiste ClickUp-taken toevoegen, de voice-overproductiestap toewijzen, deadlines instellen en de voortgang bijhouden, zonder het platform te verlaten.

Leg voice-overontwerpen rechtstreeks vast in ClickUp en deel ze.

Neem audio en video rechtstreeks vanaf uw scherm op en zet ze om in deelbare fragmenten met ClickUp Clips

Voor teams die hun eigen audio of video opnemen: maak schermopnames en stemvertellingen en deel ze direct met je team met behulp van ClickUp Clips. Dit werkt goed voor interne trainingscontent, productdemo's of asynchrone feedback op voice-overontwerpen.

Het resultaat: uw volledige contentproductiepijplijn, van idee tot script tot eindproduct, bevindt zich op één plek.

Aantekening: Beschouw ClickUp als de ruggengraat van je contentwerkstroom. Het houdt scripts, feedback en productietaken georganiseerd, maar voor het genereren van AI-voice-overs heb je nog steeds een speciale TTS-tool nodig.

De beste functies van ClickUp

Bekijk uw contentpijplijn precies zoals uw team het beste werkt met ClickUp Views , van Kanban-borden tot tijdlijnen tot lijstweergaven.

Gebruik de aangepaste velden van ClickUp om de details toe te voegen die cruciaal zijn voor je werkstroom, of het nu gaat om de status van het script of de goedkeuringsfase.

Laat ClickUp-automatiseringen de repetitieve overdrachten afhandelen, zodat uw team zich kan concentreren op het produceren van content in plaats van het bijhouden van updates.

Voordelen en nadelen van ClickUp

Voordelen:

Het gratis abonnement van ClickUp is ruim genoeg voor solo-makers en kleine teams om zonder voorafgaande kosten aan de slag te gaan.

Krijg een weergave van de status van je contentproductie, ontdek knelpunten en houd de werklast van je team voor verschillende projecten in de gaten met ClickUp Dashboards.

Bekijk scripts, laat opmerkingen achter en keur content goed terwijl je onderweg bent met je mobiele app.

Scripts en briefings worden als bijlagen aan de taken gekoppeld waartoe ze behoren, zodat de context altijd binnen handbereik is en niets geïsoleerd raakt.

Maakt verbinding met tools die je al gebruikt, zoals Google Drive, Slack, Zoom, Loom, Miro, HubSpot en Zapier.

Nadelen:

De mobiele app-ervaring is voor sommige geavanceerde functies mogelijk niet zo verfijnd als de desktopversie.

Teams die zich uitsluitend richten op het genereren van stemmen hebben mogelijk geen volledige functie voor projectmanagement nodig.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Feedback uit een TrustRadius-recensie luidt:

We gebruiken ClickUp om onze pijplijn voor het creëren van sociale en digitale media-inhoud te beheren en bij te houden. Zo kunnen we de status van elk stuk inhoud zien (in uitvoering, moet worden bewerkt, gepland, enz.) en wie de hoofdontwerper is. Het elimineert ook alle heen-en-weer-e-mailcommunicatie, omdat de commentaarsectie voor elke taak kan worden gebruikt om taken/volgende stappen te bespreken en te delegeren (wat voldoet aan de behoefte om onze inhoudcreatiecyclus bij te houden en op te volgen).

We gebruiken ClickUp om onze pijplijn voor het aanmaken van sociale en digitale media-inhoud te beheren en bij te houden. Zo kunnen we de status van elk stuk inhoud zien (in uitvoering, moet worden bewerkt, gepland, enz.) en wie de hoofdontwerper is. Het elimineert ook alle heen-en-weer-e-mailcommunicatie, omdat de commentaarsectie voor elke taak kan worden gebruikt om taken/volgende stappen te bespreken en te delegeren (wat voldoet aan de behoefte om onze inhoudcreatiecyclus bij te houden en op te volgen).

2. ElevenLabs (het beste voor ultrarealistische stemklonen en meertalige content)

via ElevenLabs

Wanneer uw content stemmen vereist die niet te onderscheiden zijn van menselijke opnames, is ElevenLabs een betrouwbare optie.

Het platform maakt gebruik van geavanceerde neurale modellen om subtiele intonaties, ademhalingspatronen en emotionele nuances vast te leggen die de meeste TTS-tools missen.

Stemklonen is een belangrijk onderscheidend kenmerk van ElevenLabs. Upload een kort audiofragment en het platform creëert een synthetische versie van die stem. U kunt een consistente merkverteller behouden voor alle projecten of content lokaliseren met behoud van de kenmerken van de spreker.

De functie Projecten is geschikt voor lange content, zodat je meerdere stemmen in verschillende hoofdstukken met een consistent tempo kunt regisseren.

De nasynchronisatiestudio automatiseert meertalige content. Upload een video en ElevenLabs transcribeert, vertaalt en nasynchroniseert deze in uw target taal, waarbij de timing en toon worden aangepast. Voor internationale contentteams verkort dit de tijdlijnen voor nasynchronisatie van weken tot uren.

De beste functies van ElevenLabs

Maak een synthetische replica van elke stem met slechts een paar minuten audio.

Beheer lange content zoals audioboeken, podcasts of cursusmodules met een op een tijdlijn gebaseerde editor.

Upload video content en genereer nagesynchroniseerde versies in nieuwe talen

Voordelen en nadelen van ElevenLabs

Voordelen:

Krijg toegang tot een bibliotheek met meer dan 5000 stemmen

Creëer natuurlijk klinkende stemmen voor chatbots en virtuele assistenten

Uitgebreide meertalige ondersteuning in meer dan 70 talen

Nadelen:

Het verfijnen van de uitspraak of toon vereist meerdere pogingen.

Bij het klonen van stemmen moet zorgvuldig worden gelet op gebruiksrechten en ethische overwegingen.

Een steilere leercurve voor geavanceerde functies zoals de Projecten-editor

Prijzen van ElevenLabs

Free

Starter: $5/maand

Maker: $ 22/maand

Pro: $ 99/maand

Beoordelingen en recensies van ElevenLabs

G2: 4,5/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Een G2-gebruiker meldt: ElevenLabs biedt extreem natuurlijk klinkende stemmen met uitstekende prosodie en intonatie. De kwaliteit is consistent, zelfs bij langere teksten, en de API is eenvoudig te integreren in praktijktoepassingen. Dankzij de aangepaste stem, de stabiliteit en de lage latentie is het een betrouwbare tool voor productiegebruik, niet alleen voor demo's.

Wat zeggen echte gebruikers over ElevenLabs?

Een G2-gebruiker meldt:

ElevenLabs biedt extreem natuurlijk klinkende stemmen met uitstekende prosodie en intonatie. De kwaliteit is consistent, zelfs bij langere teksten, en de API is eenvoudig te integreren in praktijktoepassingen. Dankzij de aangepaste stem, de stabiliteit en de lage latentie is het een betrouwbare tool voor productiegebruik, niet alleen voor demo's.

ElevenLabs biedt extreem natuurlijk klinkende stemmen met uitstekende prosodie en intonatie. De kwaliteit is consistent, zelfs bij langere teksten, en de API is eenvoudig te integreren in praktijktoepassingen. Dankzij de aanpasbaarheid van de stem, de stabiliteit en de lage latentie is het een betrouwbare tool voor productiegebruik, niet alleen voor demo's.

3. WellSaid Labs (het beste voor teams van ondernemingen die merkconsistente stemervaringen willen creëren)

via WellSaid Labs

Ondernemingsteams hebben meer nodig dan alleen kwaliteitsstemmen. Je hebt governance, samenwerkingscontroles en eigen stemavatars nodig.

WellSaid Labs richt zich op zakelijk gebruik. Het platform biedt teamwerkruimtes waar meerdere gebruikers samenwerken aan spraakprojecten met op rollen gebaseerde toestemmingen. Uitspraakbibliotheken zorgen ervoor dat technische termen, merknamen en vakjargon in alle content correct klinken.

Met aangepaste stemavatars kunnen organisaties exclusieve AI-stemmen creëren. Je kunt samenwerken met het team van WellSaid om een stem te ontwikkelen die helpt bij het opbouwen van een sterke merkidentiteit die concurrenten of andere klanten niet kunnen kopiëren.

Veiligheid- en compliancefuncties voldoen aan de eisen van ondernemingen. SOC 2-compliance, SSO-integratie en auditlogs geven IT-teams de controle die ze nodig hebben.

De beste functies van WellSaid Labs

Plak of upload scripts in WellSaid Studio, selecteer een stem en krijg realtime vertelling met volledige controle over de uitvoer.

Stel een woordenboek samen met aangepaste uitspraken voor merknamen en technische termen.

Maak een verbinding tussen WellSaid Labs en Adobe Premiere Pro en Adobe Express om voice-overs rechtstreeks in je werkstroom voor bewerking te maken en te plaatsen.

Voor- en nadelen van WellSaid Labs

Voordelen:

Een AI-stembibliotheek met meer dan 120 talen, met verschillende accenten en stijlen.

Voldoet aan de HIPAA-, GDPR-, ADA- en WCAG-normen

Werk in realtime samen met je team in een verbonden werkstroom en laat opmerkingen achter bij gedeelde projecten.

Nadelen:

Geen permanent gratis abonnement

Het aanmaken van aangepaste stemmen vereist een langer installatieproces.

De ontwikkelaars-API is gericht op toepassingen voor ondernemingen.

Prijzen van WellSaid Labs

Free

Creatief: $ 55/gebruiker/maand

Business: $ 160/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van WellSaid Labs

G2: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Een G2-gebruiker meldt: Ik vind het fijn dat WellSaid Studio zo gemakkelijk te gebruiken is. Het bespaart me zoveel tijd bij voice-overs. Ik neem mijn script, voer het in de tool in en krijg realistische audio. De hoge kwaliteit en tijdbesparende ervaring zijn geweldig. Ik gebruik het de hele tijd. Ik vind het ook erg fijn dat ik uit verschillende stemmen kan kiezen. Als wereldwijd bedrijf is het voor onze medewerkers erg belangrijk en impactvol om stemmen te horen die klinken als die van hen.

Wat zeggen echte gebruikers over WellSaid Labs?

Een G2-gebruiker meldt:

Ik vind het fijn dat WellSaid Studio zo gemakkelijk te gebruiken is. Het bespaart me zoveel tijd bij voice-overs. Ik neem mijn script, voer het in de tool in en krijg realistische audio. De hoge kwaliteit en tijdbesparende ervaring zijn geweldig. Ik gebruik het de hele tijd. Ik vind het ook erg fijn dat ik uit verschillende stemmen kan kiezen. Als wereldwijd bedrijf is het voor onze medewerkers erg belangrijk en impactvol om stemmen te horen die klinken als die van hen.

Ik vind het fijn dat WellSaid Studio zo gemakkelijk te gebruiken is. Het bespaart me zoveel tijd bij voice-overs. Ik neem mijn script, voer het in de tool in en krijg realistische audio. De hoge kwaliteit en tijdbesparende ervaring zijn geweldig. Ik gebruik het de hele tijd. Ik vind het ook erg fijn dat ik uit verschillende stemmen kan kiezen. Als wereldwijd bedrijf is het voor onze medewerkers erg belangrijk en impactvol om stemmen te horen die klinken als die van hen.

4. Speechify (het beste voor toegankelijkheidgerichte tekst-naar-spraak en persoonlijke productiviteit)

via Speechify

Wil je tekst omzetten in audio en beluisteren? Dan is Speechify iets voor jou. Het is perfect voor het lezen van documenten, Google Documenten, pdf's, artikelen, e-mails, websites, boeken of ander tekstmateriaal naar keuze.

Speechify begon als een hulpmiddel voor toegankelijkheid. De browser-extensie leest webpagina's voor, terwijl de mobiele app fysieke documenten scant met behulp van OCR en deze omzet in spraak. De tool neemt barrières weg voor mensen met leesproblemen of iedereen die de voorkeur geeft aan audio-leren met behulp van spraak-naar-tekst-software.

De stemmenbibliotheek bevat hoogwaardige neurale stemmen en met snelheidsregelaars kun je op versnelde snelheid luisteren. Dankzij synchronisatie tussen apparaten kun je een artikel beginnen op je laptop en verder luisteren op je telefoon. Hoewel Speechify Studio voice-overs genereert, blijft de kernkracht van het platform persoonlijke productiviteit.

De beste functies van Speechify

Krijg toegang tot meer dan 1.000 realistische AI-stemmen in meer dan 60 talen en accenten.

Genereer AI-samenvattingen en quizzen op basis van de content

Zie elk woord op het scherm gemarkeerd worden, synchronisatie met de vertelling: je bibliotheek en luistervoortgang volgen je op desktop- en mobiele apparaten

Voordelen en nadelen van Speechify

Voordelen:

Het ontwerp, waarbij toegankelijkheid voorop staat, maakt lezen gemakkelijker voor mensen met dyslexie of een visuele beperking.

Veelzijdige invoeropties, van webpagina's en pdf's tot fysieke boeken

Snel luisteren helpt je om content sneller te consumeren

Nadelen:

De geluidskwaliteit voor productiegebruik komt niet overeen met die van speciale TTS-platforms.

Studiofuncties voor het aanmaken van content zijn minder ontwikkeld dan de belangrijkste leestools.

Een upgrade naar een premium abonnement is vereist voor volledige toegang tot de stembibliotheek.

Prijzen van Speechify

Free

Premium: $ 29/maand

Beoordelingen en recensies van Speechify

G2: 4,4/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Een G2-gebruiker deelt zijn ervaring: Speechify bespaart me veel tijd. Ik kan gewoon naar e-mails of webpagina's luisteren in plaats van ze steeds opnieuw te lezen en me te verliezen in de tekst.

Wat zeggen echte gebruikers over Speechify?

Een G2-gebruiker deelt zijn ervaring:

Een G2-gebruiker deelt zijn ervaring:

Speechify bespaart me veel tijd. Ik kan gewoon naar e-mails of webpagina's luisteren in plaats van ze steeds opnieuw te lezen en me te verliezen in de tekst.

Speechify bespaart me veel tijd. Ik kan gewoon naar e-mails of webpagina's luisteren in plaats van ze steeds opnieuw te lezen en me te verliezen in de tekst.

5. LOVO AI (het beste voor video-makers die spraak en bewerking in één platform nodig hebben)

Het gebruik van verschillende tools voor voice-overs, ondertitels en videobewerking kost veel tijd. Dat is waar LOVO AI, een alles-in-één platform voor contentcreatie, je te hulp schiet. Het combineert spraakgeneratie met een video-editor genaamd Genny om deze veelvoorkomende frustratie voor videomakers op te lossen.

De stemmenbibliotheek bevat meer dan 500 AI-stemmen, maar het onderscheidende kenmerk is Genny. Hiermee kun je voice-overs rechtstreeks aan video-tijdlijnen toevoegen en automatische ondertitels genereren zonder te exporteren naar een andere tool.

Met emotie- en nadrukregelaars kun je bepalen hoe de AI zinnen uitspreekt. Markeer woorden voor nadruk, pas het tempo aan of selecteer emotionele tonen zoals 'opgewonden' of 'serieus'. Voor makers die meer nodig hebben dan een vlakke vertelling, voegen deze regelaars expressiviteit toe.

De beste functies van LOVO AI

Genereer automatisch ondertitels op basis van je voice-over en pas ze aan je merk aan.

Toegang tot functies voor het klonen van stemmen bij alle betaalde abonnementen

Schrijf sneller scripts met Genny's AI-schrijver

Voor- en nadelen van LOVO AI

Voordelen:

Projecten worden met veiligheid opgeslagen in de cloud en zijn op elk moment toegankelijk voor teams.

De AI-kunsttool zet tekstideeën om in levendige beelden

Ontwikkelaars kunnen de geavanceerde AI-stemmen van LOVO integreren in hun eigen apps of diensten met API-toegang.

Nadelen:

De functies voor video-bewerking zijn eenvoudig in vergelijking met speciale editors.

De geluidskwaliteit varieert binnen de grote bibliotheek.

Prijzen van LOVO AI

Basis: $ 29/gebruiker/maand

Pro: $ 48/gebruiker/maand

Pro+: $ 149/gebruiker/maand

LOVO AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over LOVO AI?

Een gebruiker deelde zijn ervaring op G2:

Een gebruiker deelde zijn ervaring op G2:

Ik had hulp nodig bij het omzetten van tekst naar spraak voor mijn podcast, omdat ik thuis geen privacy had! LOVO heeft me daarbij geholpen. Het heeft me naar Genny geleid, waar ik nu altijd naar teruggrijp! Ik heb zelfs mijn eigen AI-gegenereerde stem gemaakt die vrijwel identiek is aan hoe ik echt klink. IK BEN ZO ONDER DE INDRUK

Ik had hulp nodig bij het omzetten van tekst naar spraak voor mijn podcast, omdat ik thuis geen privacy had! LOVO heeft me daarbij geholpen. Het heeft me naar Genny geleid, waar ik nu altijd naar teruggrijp! Ik heb zelfs mijn eigen AI-gegenereerde stem gemaakt die vrijwel identiek is aan hoe ik echt klink. IK BEN ZO ONDER DE INDRUK

6. Synthesia (het meest geschikt voor bedrijfstrainers en marketingteams die video-presentaties nodig hebben zonder studio)

via Synthesia

Als je het idee van AI-voice-overs geweldig vindt, maar nog een stap verder wilt gaan door een visuele presentator aan je content toe te voegen, probeer dan Synthesia.

Het zet je geschreven scripts om in gepolijste video's onder leiding van een levensechte digitale avatar. Je kunt ook je eigen stem klonen om de uitvoering meer in lijn te brengen met je merk.

Met Synthesia kun je boeiende content produceren zonder dat je een filmploeg hoeft in te huren, apparatuur hoeft te huren of zelf voor de camera hoeft te verschijnen.

De beste functies van Synthesia

Kies uit meer dan 240 standaardavatars of maak je eigen aangepaste persoonlijke avatar die vloeiend in meer dan 160 talen spreekt.

Voeg klikbare call-to-actions en quizzen rechtstreeks in de video-speler in om de kijkersretentie te verbeteren.

Vertaal scripts automatisch, genereer bijpassende ondertitels en pas AI-nasynchronisatie of stemklonen toe in meer dan 80 talen met één enkele klik.

Beheer de productie met automatisch toegepaste merkpakketten en live teamsamenwerking.

Voordelen en nadelen van Synthesia

Voordelen:

Elimineert de hoge kosten en logistieke hoofdbrekens van traditionele video-producties en voice-over-sessies.

Vergroot uw wereldwijde bereik met snelle vertalingen

Geen eerdere ervaring met video- of audiobewerking vereist.

Nadelen:

High-end studio-avatars vereisen een langdurig proces om ze aan te maken.

Prijzen van Synthesia

Basis: Gratis

Starter: $ 29/maand

Maker: $ 89/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Synthesia-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Een gebruiker doet een rapportage op G2: De voice-overs en het gemak waarmee we een extra modaliteit kunnen toevoegen voor onze leerlingen. Het gebruik van alleen tekst en eenvoudige video's is niet voor alle soorten leerlingen een oplossing. Door een snelle en gemakkelijke manier te hebben om VO toe te voegen, is ons eindproduct veel beter en, nog belangrijker, geschikt voor een groter publiek.

Wat zeggen echte gebruikers over Synthesia?

Een gebruiker doet een rapportage op G2:

Een gebruiker doet een rapportage op G2:

De voice-overs en het gemak waarmee we een extra modaliteit kunnen toevoegen voor onze leerlingen. Het gebruik van alleen tekst en eenvoudige video's is niet voor alle soorten leerlingen een oplossing. Door een snelle en gemakkelijke manier te hebben om VO toe te voegen, is ons eindproduct veel beter en, nog belangrijker, geschikt voor een groter publiek.

De voice-overs en het gemak waarmee we een extra modaliteit kunnen toevoegen voor onze leerlingen. Het gebruik van alleen tekst en eenvoudige video's is niet voor alle soorten leerlingen een oplossing. Door een snelle en gemakkelijke manier te hebben om VO toe te voegen, is ons eindproduct veel beter en, nog belangrijker, geschikt voor een groter publiek.

7. Google Cloud Text-to-Speech (het beste voor ontwikkelaars die spraak op grote schaal in applicaties integreren)

Wanneer uw app dagelijks duizenden verzoeken moet verwerken, kunt u zich geen downtime of vertragingen veroorloven. Met dat in gedachten biedt Google Cloud TTS betrouwbaarheid op niveau van een onderneming met de eenvoud van pay-as-you-go, waarbij gebruik wordt gemaakt van dezelfde technologie als Google Assistant.

Voor ontwikkelaars die al deel uitmaken van het Google Cloud-ecosysteem is de integratie eenvoudig. SSML-ondersteuning geeft je nauwkeurige controle over uitspraak, pauzes en spreeksnelheid, wat cruciaal is voor merkervaringen of toegankelijkheidstools.

De beste functies van Google Cloud Text-to-Speech

Genereer natuurlijk klinkende spraak met studiostemmen, Polyglot-stemmen en de recent toegevoegde Gemini 2. 5 Flash TTS-modellen (afgehandeld via token-gebaseerde prijzen)

Krijg toegang tot meer dan 380 stemmen in meer dan 75 talen en varianten voor het bouwen van meertalige applicaties.

Dynamische prestaties voor expressieve voordrachten: poëzie, nieuwsuitzendingen, verhalen vertellen en fluisteren

Voordelen en nadelen van Google Cloud Text-to-Speech

Voordelen:

Betrouwbaarheid voor ondernemingen die enorme hoeveelheden verzoeken aankunnen

Diepe integratie met het Google Cloud Platform

Voorspelbare pay-as-you-go-prijzen zonder licenties per werkplek

Nadelen:

De service heeft een volledige afhankelijkheid van de cloud.

Vereist ontwikkelaarsbronnen om te implementeren

Minder creatieve controle in vergelijking met contentproductieplatforms

Prijzen voor Google Cloud Text-to-Speech

Gemini-gebaseerde modellen (tokenprijzen, geen gratis niveau)

Gemini 2. 5 Flash TTS: $ 0,50/1 miljoen teksttokens + $ 10,00/1 miljoen audiotokens

Gemini 2. 5 Pro TTS: $ 1,00/1 miljoen teksttokens + $ 20,00/1 miljoen audiotokens

Standaardmodellen (prijs op basis van personage, gratis niveaus beschikbaar)

Standaardstemmen: gratis tot 4 miljoen tekens per maand, daarna $ 4 per miljoen tekens

WaveNet Voices: gratis tot 4 miljoen tekens per maand, daarna $ 4 per miljoen tekens

Neural2 Voices: gratis tot 1 miljoen tekens per maand, daarna $ 16 per miljoen tekens

Polyglot (Preview): gratis tot 1 miljoen tekens per maand, daarna $ 16 per miljoen tekens

Chirp 3: HD Voices: gratis tot 1 miljoen tekens per maand, daarna $ 30 per miljoen tekens

Chirp 3: HD (hoger niveau): geen gratis niveau, $ 60/1 miljoen tekens

Studio Voices: gratis tot 1 miljoen tekens per maand, daarna $ 160 per miljoen tekens

Beoordelingen en recensies van Google Cloud Text-to-Speech

G2: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Dit is wat een G2-gebruiker te zeggen heeft: De spraaksynthese levert consistente en natuurlijke resultaten in verschillende talen, met een bijzondere kracht in Indiase talen. De instelling van de implementatie is eenvoudig, aangezien API-integratie minimale configuratie vereist. De uitvoerkwaliteit blijft betrouwbaar, zelfs wanneer het systeem zwaar belast wordt. De latentie is zo laag dat het kan worden gebruikt in productieomgevingen zonder dat extra buffering nodig is.

Wat zeggen echte gebruikers over Google Cloud Text-to-Speech?

Dit is wat een G2-gebruiker te zeggen heeft:

Dit is wat een G2-gebruiker te zeggen heeft:

De spraaksynthese levert consistente en natuurlijke resultaten in verschillende talen, met een bijzondere kracht in Indiase talen. De instelling van de implementatie is eenvoudig, aangezien API-integratie minimale configuratie vereist. De uitvoerkwaliteit blijft betrouwbaar, zelfs wanneer het systeem zwaar belast wordt. De latentie is zo laag dat het kan worden gebruikt in productieomgevingen zonder dat extra buffering nodig is.

De spraaksynthese levert consistente en natuurlijke resultaten in verschillende talen, met een bijzondere kracht in Indiase talen. De instelling van de implementatie is eenvoudig, aangezien API-integratie minimale configuratie vereist. De uitvoerkwaliteit blijft betrouwbaar, zelfs wanneer het systeem zwaar belast wordt. De latentie is zo laag dat het kan worden gebruikt in productieomgevingen zonder dat extra buffering nodig is.

8. Microsoft Azure Text to Speech (het beste voor applicaties van bedrijven die wereldwijde taalondersteuning en aangepaste stemmen vereisen)

via Microsoft Azure Text to Speech

Wereldwijde ondernemingen hebben vaak te maken met fragmentatie van leveranciers wanneer ze internationale markten bedienen. Azure Text to Speech lost dit op door stemmen aan te bieden die in verschillende talen werken en kunnen worden geïntegreerd met de bestaande Microsoft-infrastructuur.

Microsoft Azure TTS biedt meer dan 400 neurale stemmen in meer dan 140 talen. Hierdoor hoeft u niet langer meerdere TTS-providers aan elkaar te koppelen. Met aangepaste Neural Voice kunt u eigen AI-stemmen creëren door trainingsgegevens op te nemen en het model exclusief voor uw toepassingen in te zetten.

Speech Studio biedt een visuele interface voor het afstemmen van uitspraak en het testen van stemmen zonder code te schrijven. De flexibiliteit is waardevol voor organisaties met gemengde technische capaciteiten.

De beste functies van Microsoft Azure Text to Speech

Train AI-stemmen op basis van uw eigen opnames om eigen stemmen voor uw organisatie te creëren.

Pas geen uitspraak aan en bekijk een voorbeeld van SSML zonder code te schrijven.

Verfijn audiobestanden voor professionele output

Voordelen en nadelen van Microsoft Azure Text to Speech

Voordelen:

Dankzij diepe neurale netwerken zijn gesynthetiseerde stemmen bijna niet te onderscheiden van menselijke opnames, waardoor luistermoeheid tijdens AI-interacties wordt verminderd.

Azure biedt nu sprekende avatarsynthese, waarbij aangepaste Neural Voice wordt gekoppeld aan een videoavatar voor klantenservice en e-learning.

Ondersteunt bestanden langer dan 10 minuten asynchroon via de batchsynthese-API.

Nadelen:

Aangepaste Neural Voice vereist aanzienlijke trainingsgegevens en tijd voor de installatie.

Complexiteit kan teams die alleen basis-TTS nodig hebben, overweldigen.

De prijsstructuur vereist een zorgvuldige planning voor gebruik met grote volumes.

Prijzen voor Microsoft Azure Text to Speech voor tekst

Free

Pay-as-you-go: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Microsoft Azure Text to Speech

G2: 4,2/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Een gebruiker deelt zijn ervaring op G2: Het maakt het supergemakkelijk om van platte tekst naar echt natuurlijk klinkende spraak te gaan. De SDK's en REST API zijn eenvoudig: pak gewoon je sleutel, druk op het eindpunt en binnen enkele minuten ben je aan het praten. Ik vind het leuk dat het veel talen ondersteunt en dat de neurale stemmen echt menselijk klinken, niet robotachtig. SSML is een leuke bonus wanneer je de snelheid moet aanpassen of pauzes moet toevoegen, en de optie voor aangepaste stemmen is geweldig als je je eigen merkstem wilt.

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Azure Text to Speech?

Een gebruiker deelt zijn ervaring op G2:

Een gebruiker deelt zijn ervaring op G2:

Het maakt het supergemakkelijk om van platte tekst naar echt natuurlijk klinkende spraak te gaan. De SDK's en REST API zijn eenvoudig: pak gewoon je sleutel, druk op het eindpunt en binnen enkele minuten ben je aan het praten. Ik vind het leuk dat het veel talen ondersteunt en dat de neurale stemmen echt menselijk klinken, niet robotachtig. SSML is een leuke bonus wanneer je de snelheid moet aanpassen of pauzes moet toevoegen, en de optie voor aangepaste stemmen is geweldig als je je eigen merkstem wilt.

Het maakt het supergemakkelijk om van platte tekst naar echt natuurlijk klinkende spraak te gaan. De SDK's en REST API zijn eenvoudig: pak gewoon je sleutel, druk op het eindpunt en binnen enkele minuten ben je aan het praten. Ik vind het leuk dat het veel talen ondersteunt en dat de neurale stemmen echt menselijk klinken, niet robotachtig. SSML is een leuke bonus wanneer je de snelheid moet aanpassen of pauzes moet toevoegen, en de optie voor aangepaste stemmen is geweldig als je je eigen merkstem wilt.

9. Descript (het beste voor podcasters en video-editors die op tekst gebaseerde audiobewerking willen)

via Descript

De bewerking van voice-overs door te luisteren en door golfvormen te scrollen is traag en vervelend. Om dit op te lossen, kunt u met Descript audio en video bewerken door tekst te bewerken.

Upload audio of video, ontvang een automatisch transcript en voer de bewerking uit van het transcript om de media te bewerken. Verwijder een woord uit het transcript en het verdwijnt uit de opname. Dit proces versnelt de postproductie voor podcast-hosts en videomakers aanzienlijk.

De stemkloonfunctie Overdub van Descript verdient een speciale vermelding. Je kunt een model trainen op basis van je stem en vervolgens nieuwe woorden typen om ze met je stem te laten uitspreken.

Het platform omvat ook schermopname en transcriptie, waardoor de volledige werkstroom van opname tot export wordt afgehandeld.

De beste functies van Descript

Kies uit Claude-, Gemini- en GPT-modellen op basis van de complexiteit van de Taak.

Identificeer en verwijder 'eh', 'uh' en andere stopwoorden met één klik.

Vertaal en dub video's in meer dan 39 talen met automatische synchronisatie van de lippen.

Voordelen en nadelen van Descript

Voordelen:

Verwijdert achtergrondgeluiden en verbetert de stemkwaliteit zonder dat je dure microfoons of geluidsisolatie nodig hebt.

Overdub bespaart aanzienlijk veel tijd bij het opnieuw opnemen

Corrigeer een verkeerd uitgesproken woord of onjuiste audio door gewoon te typen.

Nadelen:

De kwaliteit van de overdubstemmen komt niet overeen met die van speciale TTS-platforms.

De nauwkeurigheid van transcripties varieert afhankelijk van de audiokwaliteit.

Beperkte geavanceerde functies voor video-bewerking

Prijzen van Descript

Hobbyist: $ 24/gebruiker/maand

Maker: $ 35/gebruiker/maand

Business: $ 65/gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Descript

G2: 4,6/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Een G2-gebruiker zegt: Ik ben gewend om te bewerken in iMovie en programma's als Final Cut, ik heb zelfs de basisversie van CapCut geprobeerd, maar dit maakt bewerking net zo eenvoudig als bewerking van een document! En het is ook nog eens erg snel. Ik vind het fijn dat ik clips kan omzetten in 'Cold Opens' door de tekst uit een gedeelte te kopiëren en boven aan het script te plakken, en dat werkt eigenlijk heel goed.

Wat zeggen echte gebruikers over Descript?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik ben gewend om te bewerken in iMovie en programma's als Final Cut, ik heb zelfs de basisversie van CapCut geprobeerd, maar dit maakt bewerking net zo eenvoudig als bewerking van een document! En het is ook nog eens erg snel. Ik vind het fijn dat ik clips kan omzetten in 'Cold Opens' door de tekst uit een gedeelte te kopiëren en boven aan het script te plakken, en dat werkt eigenlijk heel goed.

Ik ben gewend om te bewerken in iMovie en programma's als Final Cut, ik heb zelfs de basisversie van CapCut geprobeerd, maar dit maakt de bewerking net zo eenvoudig als de bewerking van een document! En het is ook nog eens erg snel. Ik vind het fijn dat ik clips kan omzetten in 'Cold Opens' door de tekst uit een gedeelte te kopiëren en boven aan het script te plakken, en dat werkt eigenlijk heel goed.

10. CAMB AI (het beste voor snelle meertalige nasynchronisatie met automatische lipsynchronisatie)

via CAMB AI

Voor het nasynchroniseren van video-content in meerdere talen zijn traditioneel stemacteurs, vertalingen en een zorgvuldige timing nodig. Het is een traag en duur proces.

CAMB AI automatiseert dit met AI-gegenereerde stemmen die synchroniseren met de lipbewegingen van de oorspronkelijke spreker. Batchverwerking verwerkt grote contentbibliotheken, waardoor mediabedrijven en e-learningproviders efficiënt hele catalogi kunnen nasynchroniseren.

De beste functies van CAMB AI

Gebruik AI om zowel audio als beeld aan te passen, zodat nagesynchroniseerde content er natuurlijk uitziet.

Behoud de stemkenmerken van de oorspronkelijke spreker bij het nasynchroniseren naar nieuwe talen.

Dub meerdere video's tegelijkertijd om lokalisatie-inspanningen op te schalen

Voor- en nadelen van CAMB AI

Voordelen:

Aanzienlijk snellere nasynchronisatie in vergelijking met traditionele methoden

Lip-synchronisatie zorgt voor natuurlijker ogende gelokaliseerde content.

Enorme taalondersteuning dekt vrijwel elke wereldwijde behoefte aan verdeling

Nadelen:

De kwaliteit van de nagesynchroniseerde audio kan per taal verschillen.

Minder geschikt voor content waarbij genuanceerde stemacteurs cruciaal zijn.

Het API-first ontwerp en de geavanceerde configuratieopties kunnen gebruikers zonder ontwikkelaarservaring overweldigen.

Prijzen van CAMB AI

Free

Essentials: $ 5/maand

Pro: $ 20/maand

Premier: $ 75/maand

Geavanceerd: $ 250/maand

Expert: $ 900/maand

CAMB AI-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Verbeter de werkstroom achter je voice-overproductie met ClickUp

Het beste alternatief voor Murf AI hangt af van waar Murf voor jou tekortschiet. Als je meer realistische stemklonen nodig hebt, zijn ElevenLabs of WellSaid Labs wellicht een betere keuze. Als je spraak in apps of producten wilt integreren, zijn Google Cloud Text-to-Speech en Azure geschikter vanwege de schaalbaarheid en API-toegang.

Voor veel teams begint de uitdaging echter al voordat de stem zelfs maar is gegenereerd. Scripts, feedback en assets worden verspreid over verschillende tools, waardoor het productieproces moeilijker te beheren is dan het genereren van de stem zelf.

Dat is waar ClickUp zich onderscheidt. Het biedt je team één plek om scripts te schrijven, beoordelingen te coördineren, werk toe te wijzen en content van concept naar eindproduct te brengen.

Wilt u een meer georganiseerde manier om spraakprojecten uit te voeren? Probeer ClickUp gratis.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Murf AI biedt een gratis versie met een limiet aan spraakminuten en export met watermerk. Voor commercieel gebruik zonder watermerk is een betaald abonnement vereist.

ElevenLabs legt de nadruk op het klonen van stemmen en ultrarealistische neurale stemmen, terwijl Murf AI zich richt op een bredere stemmenbibliotheek met eenvoudigere tools voor bewerking. De Projects-functie van ElevenLabs is beter geschikt voor lange content, maar de interface van Murf is wellicht toegankelijker voor teams die nog niet bekend zijn met AI-stemgeneratie.

Geef prioriteit aan de geluidskwaliteit voor uw gebruikssituatie, de taalondersteuning voor uw publiek, integratiemogelijkheden met uw bestaande tools en samenwerkingsfuncties als meerdere leden van het team content gaan maken.

De meeste AI-stemgeneratoren ondersteunen meerdere talen voor tekst-naar-spraak, maar voor echte nasynchronisatie met timingaanpassing en lipsynchronisatie zijn gespecialiseerde platforms zoals ElevenLabs of CAMB AI nodig.