Hoe u Claude kunt gebruiken voor het plannen van lessen in 2026

Lesvoorbereiding houdt zelden op wanneer de schooldag voorbij is.

Het loopt door tot in de avonduren, het weekend en de rustige uren waarin je eigenlijk zou moeten rusten. Naast het opstellen van activiteiten, moet je je ook aanpassen aan verschillende leerniveaus, je afstemmen op normen, materiaal zoeken en ervoor zorgen dat de les ook echt werkt voor jouw leerlingen.

Het is geen verrassing dat leraren volgens de National Education Association gemiddeld 12 uur per week besteden aan het plannen van lessen. Dat is bijna een hele extra werkdag die wordt besteed aan het voorbereiden van lessen, en niet aan lesgeven.

Tools zoals Claude beloven verlichting. Als je ze goed gebruikt, kunnen deze AI-tools de planningstijd drastisch verkorten en je helpen om in enkele minuten in plaats van uren solide lesontwerpen te genereren.

Deze gids laat je zien hoe je Claude op de juiste manier kunt gebruiken voor het plannen van lessen. Van het voorbereiden van de juiste context tot het schrijven van prompts die daadwerkelijk aansluiten bij je klas, en het verfijnen van door AI gegenereerde plannen tot lessen die je met vertrouwen kunt geven: je leert hoe je Claude kunt omzetten in een praktische partner voor het plannen van lessen, en niet zomaar een tabblad dat je opent en weer sluit.

Wat je nodig hebt voordat je Claude kunt gebruiken voor het plannen van lessen

Allereerst: de kwaliteit van wat je uit Claude haalt, hangt rechtstreeks samen met de kwaliteit van wat je erin stopt.

Door vooraf slechts 10 minuten te besteden aan het verzamelen van uw gedachten en materiaal, kunt u uren aan frustrerend herschrijven en bewerking besparen. Laten we eens kijken hoe u dat kunt doen:

✅ Bepaal je leerdoelen

Voordat je verschillende AI-prompttechnieken gaat verkennen, moet je weten wat je je leerlingen wilt leren. Duidelijke leerdoelen vormen de basis van elke goede les en geven Claude een specifiek doel om na te streven. Zonder deze leerdoelen vraag je alleen maar om een verzameling activiteiten zonder duidelijk doel.

Bedenk wat u wilt dat leerlingen aan het einde van de les weten, begrijpen of kunnen. Wees specifiek. In plaats van een breed doel als 'leerlingen leren over de Burgeroorlog', streef naar iets meetbaars: 'Leerlingen kunnen drie belangrijke oorzaken van de Burgeroorlog noemen en uitleggen hoe deze hebben bijgedragen aan het conflict. '

Door uw doelstellingen af te stemmen op de leerplanstandaarden en rekening te houden met verschillende VARK-leerstijlen, krijgt Claude een extra contextlaag. Door deze standaarden in uw prompt te vermelden, helpt u de AI om content te genereren die voldoet aan het vereiste niveau van nauwkeurigheid en relevantie voor uw leerjaar. Dit is een belangrijke stap in effectieve lesplanning en beoordeling.

✅ Verzamel de context en beperkingen van je cursus

Elk klaslokaal is anders. Wat werkt voor een klas van 15 middelbare scholieren, werkt niet voor een klas van 30 leerlingen uit groep 5. Dit is het soort context dat Claude niet kan raden, en daarom mislukken algemene lesplannen vaak.

Maak, voordat je begint met het opstellen van prompts, een korte lijst van de realiteit in je klas:

De basis: leerjaar, vak en de duur van je lesperiode

Uw leerlingen: algemeen leesniveau, het nummer van leerlingen dat Engels leert en eventuele specifieke IEP-aanpassingen waarmee u rekening moet houden.

Uw middelen: de technologie waarover u beschikt (of niet beschikt), kunstbenodigdheden, laboratoriumapparatuur of andere fysieke materialen die een limiet kunnen vormen voor uw activiteiten.

Door vooraf duidelijk te zijn over deze beperkingen, voorkom je dat Claude een briljante groepsactiviteit voorstelt waarvoor iedereen een iPad nodig heeft, terwijl je maar één computer in de klas hebt. Deze eenvoudige stap zorgt ervoor dat het lesplan dat je krijgt, aansluit bij de realiteit van je onderwijsomgeving.

✅ Kies je favoriete lesstructuur

Elke docent heeft een voorkeurswerkstroom voor zijn of haar lessen.

Of je nu fan bent van het 5E-model (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate), de directe instructie van Madeline Hunter of een geleidelijk vrijgave-raamwerk, het is cruciaal om Claude te vertellen wat je voorkeursstructuur is. Zo zorg je ervoor dat de output vertrouwd aanvoelt en past bij jouw lesstijl.

Als je geen formeel model volgt, is dat ook prima. Schets gewoon een eenvoudige, logische werkstroom voor Claude. Een klassieke structuur die je kunt gebruiken is:

Opwarmen: een korte activiteit om leerlingen aan het denken te zetten Instructie: Het gedeelte waarin je het nieuwe concept introduceert. Begeleide oefening: een activiteit die je samen met de hele klas doet. Zelfstandig werk: een taak die leerlingen zelfstandig voltooien. Afsluiting: Een korte samenvatting of exit-ticket om te controleren of alles begrepen is.

Door een structuur te specificeren, creëer je consistentie, vooral wanneer je meerdere lesplannen voor één module maakt. Hierdoor wordt de output van de AI voorspelbaarder en gemakkelijker te integreren in je bestaande curriculum.

Hoe schrijf je effectieve prompts voor lesplannen in Claude?

Als voorbereiding de basis is, dan is het schrijven van effectieve prompts de architectuur van je lesplan. Een goed opgestelde prompt is een gedetailleerde reeks instructies die Claude naar nuttigere output leidt. Betere prompts leiden tot completere, bruikbare lesplannen.

Maak je geen zorgen als het niet meteen perfect is.

Het opstellen van prompts is een vaardigheid die je met oefening steeds beter onder de knie krijgt. Het belangrijkste is om zo specifiek en gestructureerd mogelijk te zijn, soms zelfs met behulp van technieken zoals prompt chaining. Als je eenmaal een promptformule hebt gevonden die werkt, sla deze dan op. Je kunt deze dan hergebruiken en aanpassen voor toekomstige lessen, waardoor je nog meer tijd bespaart.

Voeg het niveau, het vak en de tijdsbeperkingen toe.

Deze drie details zijn niet onderhandelbaar en moeten in elke lesvoorbereidingsopdracht die je schrijft voorkomen.

Samen vormen ze de meest fundamentele en cruciale context die Claude nodig heeft om een relevant en bruikbaar plan te genereren.

Leeftijdscategorie: Dit bepaalt de woordenschat, de complexiteit van de concepten en de soorten activiteiten die geschikt zijn voor de ontwikkelingsfase.

Onderwerp: Dit bepaalt de verwachtingen voor de nauwkeurigheid van de content en de beste pedagogische benaderingen. Een wetenschapsles vereist een andere structuur dan een literatuurles.

Tijdsdruk: Dit bepaalt het tempo van de les. Een lesblok van 90 minuten ziet er heel anders uit dan een periode van 45 minuten.

Zo kunt u deze details verwerken in een natuurlijk klinkende prompt:

"Genereer een lesplan van 50 minuten voor een biologieles voor de 10e klas over het proces van mitose."

Deze eenvoudige zin biedt de essentiële context die Claude nodig heeft om een relevant plan te genereren.

We hebben Claude vanuit ClickUp Brain aangestuurd (ja, het ondersteunt meerdere LLM's vanuit één interface) en kregen dit antwoord!

Geef uw onderwijsmodel en de behoeften van uw leerlingen op.

Voeg nu de details toe die het lesplan afstemmen op uw klas. Begin met het benoemen van het instructiemodel dat u tijdens uw voorbereiding hebt gekozen. U kunt bijvoorbeeld zeggen: "Gebruik het 'I Do, We Do, You Do'-model voor geleidelijke overdracht voor deze les. "

Vervolgens moet u specifiek zijn over de behoeften van uw leerlingen. Zo kunt u ervoor zorgen dat de les toegankelijk en boeiend is voor iedereen in uw klas. Wees specifiek over wat u van Claude nodig hebt.

"Voeg zinsbeginners toe voor leerlingen die Engels leren tijdens de groepsdiscussie."

“Bied een extensie aan voor leerlingen die de zelfstandige oefening vroeg af hebben. ”

"Stel een praktisch alternatief voor het werkblad voor aan mijn kinesthetische leerlingen."

Voor een Engelse les kunt u agentprompts gebruiken om een werkblad over toon en sfeer aan te vragen met verschillende teksten als voorbeelden om verschillende leesniveaus te ondersteunen. Claude kan deze gedifferentieerde materialen genereren, maar alleen als u er expliciet om vraagt.

Claude's reactie op de eerste prompt

⚡️Sjabloonarchief: Met het ClickUp-sjabloon voor lesplanning kun je individuele lessen organiseren en deze vullen met zorgvuldig geplande taken en activiteiten. Zie het als een tool voor het maken van lesoverzichten of een dagelijkse planner. Het sjabloon biedt dagelijkse en wekelijkse weergaven om leerdoelen te definiëren. Configureer aangepaste velden om lesmateriaal toe te voegen, voortgang bij te houden of aantekeningen toe te voegen. Tijdens de les kunt u het sjabloon op uw laptop openhouden en taken afvinken voor een betere organisatie. Aan het einde van de les wilt u misschien huiswerk opgeven. Gebruik in dat geval de lijst met ingeleverde opdrachten om een ClickUp-formulier te versturen waarmee uw studenten hun taken kunnen inleveren. Houd huiswerk bij en beoordeel het met statussen als 'Nog te doen', 'Onvoldoende' en 'Voldoende'. 🏁 Ontvang een gratis sjabloon Plan, wijs toe en houd lessen per sectie en status bij met de ClickUp-sjabloon voor lesplanning.

Vraag specifieke lesonderdelen aan

Een voltooid lesplan, vergelijkbaar met projecten die worden beheerd met projectmanagement-software, omvat meer dan alleen activiteiten. Het omvat alle kleine maar essentiële onderdelen die ervoor zorgen dat een les soepel verloopt. Als u niet om deze onderdelen vraagt, zal Claude ze waarschijnlijk weglaten.

Denk de hele les van begin tot eind door en vraag alles aan wat je nodig hebt. Een goede checklist bevat:

Leerdoelen

Een essentiële vraag voor vandaag

Een warming-up of bell-ringer-activiteit

Belangrijke punten voor uw directe instructie

Een begeleide oefenactiviteit met vragen om aan leerlingen te stellen.

Een onafhankelijke taak

Een formatieve beoordeling of exit-ticket

Een lijst met benodigde materialen

Het is ook slim om voor elk onderdeel een geschatte tijdsinschatting te vragen. Zo kun je de les beter visualiseren en mogelijke problemen met het tempo identificeren voordat je voor de klas staat. Dit is een cruciaal onderdeel van het integreren van lesplanning en beoordeling.

📮 ClickUp Insight: 62% van onze respondenten vertrouwt op conversationele AI-tools zoals ChatGPT en Claude. Hun vertrouwde chatbot-interface en veelzijdige mogelijkheden – om content te genereren, te analyseren of zelfs te helpen bij het aanmaken van databases en meer – zouden wel eens de reden kunnen zijn waarom ze zo populair zijn in diverse rollen en sectoren. Als een gebruiker echter elke keer naar een ander tabblad moet overschakelen om de AI een vraag te stellen, lopen de bijbehorende kosten voor het schakelen en het wisselen van context na verloop van tijd op. Maar niet met ClickUp Brain. Het bevindt zich in uw werkruimte, begrijpt waar u mee bezig bent, kan omgaan met platte tekstprompts en geeft u zeer relevante antwoorden voor uw taken! Ervaar een verdubbeling van uw productiviteit met ClickUp!

Hoe u de lesplannen van Claude kunt bekijken en aanpassen

Het is een veelgemaakte fout om een door AI gegenereerd lesplan als een afgewerkt product te beschouwen. Het is een solide eerste concept, maar er is een menselijke touch nodig om het daadwerkelijk effectief te maken in uw klas.

Claude weet niet dat de helft van je klas gisteren op excursie was, of dat het brandalarmrooster je planning in de war heeft gestuurd. Door je beoordeling en aangepaste aanpassingen wordt een algemeen document omgezet in iets dat je daadwerkelijk kunt gebruiken. Hier komt je professionele oordeel het meest van pas.

Controleer de timing en het tempo voor uw klas.

AI-tijdsinschattingen zijn slechts schattingen. Ze zijn gebaseerd op gemiddelden en houden geen rekening met het unieke ritme van uw klas. U weet hoe lang het uw leerlingen werkelijk kost om over te schakelen tussen activiteiten en hoeveel vragen ze zullen hebben over een nieuw concept.

Lees het gegenereerde plan door en doorloop elke stap in gedachten met uw specifieke leerlingen in gedachten.

Wees realistisch: als Claude een activiteit van 10 minuten voorstelt, maar je weet dat je leerlingen er 15 minuten voor nodig hebben, pas het plan dan aan.

Bouw een buffer in: voeg altijd een paar extra minuten toe voor onverwachte vragen, technische storingen of die magische leermomenten die je niet kunt plannen.

💡Pro-tip: Het tempo is vaak het zwakste onderdeel van een door AI gegenereerde les. Een snelle, realistische tijdscontrole kan voorkomen dat je tijd tekort komt of 20 minuten te vroeg klaar bent.

Voeg uw eigen stem en lokale context toe

Een lesplan van Claude kan soms een beetje... robotachtig aanvoelen. Het mist de persoonlijkheid en warmte die jouw lessen uniek maken. Leerlingen merken het wanneer een les niet bij jou past, en die kloof kan hun betrokkenheid belemmeren.

Dit is je kans om het abonnement je eigen stijl te geven.

Voeg uw eigen verhalen en voorbeelden toe: maak een verbinding tussen de content en het leven van uw leerlingen, uw gemeenschap of eerdere lessen.

Neem uw routines op: Als u een specifieke manier hebt om de les te beginnen of een vraag-en-antwoordspel gebruikt, schrijf dit dan in het plan.

Pas de taal aan: wijzig de bewoordingen zodat ze overeenkomen met hoe je daadwerkelijk spreekt. Als je nooit zou zeggen "laten we nu beginnen met de activiteit", verander dit dan in iets dat natuurlijker klinkt.

Door de les aan te passen aan je eigen stijl, help je leerlingen om zich meer betrokken te voelen bij de content.

🛠️ Toolkit: Sommige van de beste lesideeën komen niet naar boven als je achter je bureau zit. Ze komen terwijl je bezig bent met cijfers geven, onderweg bent of hardop nadenkt over de les van morgen. Als zelfstandige desktop van ClickUp wordt Brain MAX geleverd met Talk-to-Text, zodat docenten lesideeën, activiteitenoverzichten of korte reflecties kunnen vastleggen door simpelweg te spreken. Deze super-app met AI zet je gedachten direct om in bruikbare content in je werkruimte, of dat nu een taaknotitie, een conceptdocument of een checklist voor planning is. Dit neemt de wrijving weg in de ideeënfase, waardoor je op een natuurlijke manier kunt nadenken en later kunt verfijnen, in plaats van momentum te verliezen door te typen of ideeën helemaal te vergeten.

Pas differentiatie aan voor uw leerlingen

Hoewel Claude suggesties kan doen voor differentiatie, bent u de expert als het gaat om de individuele behoeften van uw leerlingen. De suggesties van de AI zijn een goed uitgangspunt, maar ze moeten worden afgestemd op de echte mensen in uw klas.

Denk bij het doornemen van het plan aan specifieke leerlingen.

Scaffolding: Zijn de voorgestelde zinsbeginners voldoende voor een bepaalde leerling Engels, of hebben ze ook een woordenbank nodig?

Extensies: Is de uitdagende activiteit echt een uitdaging voor uw gevorderde leerlingen, of is het gewoon meer van hetzelfde werk?

Aanpassingen: Sluit het plan aan bij de specifieke aanpassingen die in de IEP's van uw leerlingen staan vermeld?

Hier komt uw professionele expertise om de hoek kijken. AI kan u ideeën geven voor differentiatie, maar u bent degene die deze ideeën effectief kan toepassen voor uw leerlingen.

Hoe u lesplannen kunt opslaan en ordenen voor toekomstig gebruik

Vaak besteed je uren aan het maken en verfijnen van een geweldig lesplan, dat vervolgens in een willekeurige map op je computer verdwijnt en nooit meer teruggevonden wordt.

Wanneer uw lesplannen verspreid zijn over verschillende documenten en mappen, verspilt u kostbare tijd met het zoeken naar die ene geweldige activiteit die u vorig jaar hebt gedaan. Deze wanorde maakt het moeilijker om een samenhangend curriculum op te stellen of bronnen met collega's te delen.

Een goed georganiseerd systeem voor uw lesplannen bespaart u later tijd. Hiermee kunt u uw beste werk gemakkelijk terugvinden, hergebruiken en verbeteren, waardoor u op termijn uren tijd bespaart.

Claude is natuurlijk goed in het opstellen van lesplannen. Het helpt je om snel van een leeg blad naar een solide eerste versie te komen.

Maar als de les eenmaal bestaat, staan leraren nog steeds voor een moeilijker probleem:

Waar vind je dit?

Hoe kan ik het hergebruiken?

Hoe pas ik het volgende week aan?

Hoe kan ik het delen zonder alles opnieuw te doen?

Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken. In plaats van AI-output te behandelen als een wegwerpbaar document, verandert ClickUp lesplanning in een herhaalbare, georganiseerde werkstroom die kan worden toegepast op verschillende klassen, semesters en docententeams. Bekijk hoe de werkstroom in de praktijk werkt.

Begin met flexibele AI-concepten met ClickUp Brain (multi-model, niet gebonden).

ClickUp Brain ondersteunt meerdere AI-modellen en geeft je rechtstreeks toegang tot deze modellen binnen de context van je taken.

Elke les begint op dezelfde manier: ideeën opstellen, herzien en verfijnen.

ClickUp Brain geeft je toegang tot meerdere AI-modellen op één plek, zodat je nooit vastzit aan één enkele assistent. Je kunt beginnen met Claude om een les te schetsen, overschakelen naar ChatGPT om instructies te vereenvoudigen of een ander model gebruiken om beoordelingsvragen te genereren, allemaal zonder content tussen tools te kopiëren.

In plaats van tussen tabbladen en tools te schakelen, bevindt Brain zich direct in uw werkruimte. Dat betekent dat uw prompts gebaseerd zijn op waar u al mee bezig bent, of dat nu een lesplan, een normdocument of de les van vorige week is.

Voor docenten neemt dit de wrijving weg op het moment dat ideeën ontstaan. In plaats van 'de beste AI-tool' te kiezen, kiest u de beste output voor de taak die u moet uitvoeren.

Maak van een lesplan een uitvoerbare onderwijstaak.

Zodra er een lesplan is, begint het echte werk: materiaal voorbereiden, het tempo aanpassen, beoordelingen afstemmen en ervoor zorgen dat er niets wordt vergeten.

Hier wordt ClickUp-taak de ruggengraat van de uitvoering van lessen. Een enkele les wordt een taak die het volledige plaatje weergeeft, niet alleen een document. U kunt aangepaste velden gebruiken om het volgende te definiëren:

Leeftijd en vak

Duur

Complexiteit of differentiatieniveau

Afstemming op normen

Format (college, groepswerk, practicum, discussie)

Van daaruit weerspiegelen subtaaken hoe leraren zich daadwerkelijk voorbereiden: materiaal verzamelen, dia's afronden, werkbladen afdrukken, beoordelingen nakijken. In plaats van te jongleren met mentale checklists of verspreide aantekeningen, staat alles wat nodig is om die les te geven op één gestructureerde plek.

Zo wordt je lesplan gestructureerd binnen ClickUp-taaken en subtaken

Breid uit, werk samen en verfijn binnen ClickUp Documenten.

Sommige lesdetails horen niet thuis in checklists. Ze hebben ruimte nodig om te ademen.

ClickUp Docs is de plek waar de lesinhoud zelf staat. Dat betekent dat volledige instructies, discussievragen, voorbeeldverklaringen, aanpassingsaantekeningen en reflectievragen allemaal zijn opgenomen in een gezamenlijk document dat rechtstreeks aan de taak is gekoppeld.

Dit maakt iteratie heel natuurlijk. Je kunt de bewoordingen na de les herzien, opmerkingen achterlaten over wat wel en niet werkte, en samenwerken met collega-docenten zonder dat je versies heen en weer via e-mail hoeft te sturen.

Kortom, Taken geven je structuur. Documenten geven je diepgang. Samen weerspiegelen ze hoe leraren daadwerkelijk denken: georganiseerd, maar flexibel.

Gebruik AI-aangedreven documents in ClickUp om je lessen sneller te maken en te verbeteren.

Vind elke les direct met Enterprise Search

Je lesplan staat misschien in een ClickUp-document. Het werkblad staat misschien in Google Drive. De beoordelingsrubriek van vorig jaar zit misschien verstopt in een PDF-bijlage of een oude commentaarthread.

ClickUp's Enterprise Search lost dit op door te zoeken in uw hele verbonden werkruimte en apps van derden, niet alleen in ClickUp.

Dat betekent dat u op één plek kunt zoeken en direct het volgende kunt vinden:

Lesplannen opgeslagen in ClickUp Docs

Werkbladen en diapresentaties in gekoppelde Google Documenten of Google Drive

Bijlagen, pdf's en bestanden gekoppeld aan taken

Eerdere opmerkingen, instructies en aantekeningen die verband houden met eerdere lessen

Voor docenten is dit van cruciaal belang tijdens echte lesmomenten. Wanneer u de les van morgen plant, een vervanger voorbereidt of halverwege de week een lesmodule aanpast, kunt u met Enterprise Search binnen enkele seconden materiaal terugvinden, zelfs als dit maanden geleden in een andere tool is gemaakt.

Het verandert je hele lesgeschiedenis in een doorzoekbare bibliotheek, zonder dat je alles op dag één hoeft te migreren.

ClickUp Enterprise Search helpt je om alle werkcontext op één plek te verzamelen.

🚀 Het voordeel van ClickUp: gebruik een aangepaste Super Agent om de repetitieve delen van de lesvoorbereiding af te handelen! Lesplanning omvat veel herhalend werk. Lessen op dezelfde manier structureren, controleren op ontbrekende onderdelen, voorbereidingschecklists maken, niveaus taggen of jezelf eraan herinneren om beoordelingen toe te voegen. Met ClickUp's no-code Agent Studio kunnen docenten eenvoudig een aangepaste Super Agent bouwen zonder ook maar één regel code te schrijven. U bepaalt zelf waar de agent naar moet zoeken en welke acties hij moet ondernemen, bijvoorbeeld nieuwe lesopdrachten bekijken om ontbrekende doelstellingen te markeren, automatisch subtaaken voor lesonderdelen genereren, ideeën voor differentiatie voorstellen of een herinnering sturen wanneer een les nog niet is bekeken. Na verloop van tijd past uw Super Agent zich aan uw planning aan. Het voert stilletjes de repetitieve werkzaamheden aan de installatie op de achtergrond uit, zodat u uw energie kunt blijven richten op lesgeven, creativiteit en uw leerlingen. Zie het als een virtuele onderwijsassistent die je eenmalig ontwerpt en elke week opnieuw kunt gebruiken. Maak kennis met Kai's agent, die hem helpt zich voor te bereiden op de dag op basis van taken met hoge prioriteit!

Waarom deze werkstroom werkt voor docenten

Claude helpt je sneller concepten te maken. ClickUp helpt je op termijn beter les te geven.

Door multimodale AI, gestructureerde taken, samenwerkingsdocumenten en krachtige zoekfuncties in één systeem te combineren, is lesplanning niet langer eenmalig werk, maar wordt het een steeds groter wordende bibliotheek voor docenten.

Met ClickUp bouwt u in feite een systeem dat de volgende les gemakkelijker maakt. Dat is het verschil tussen AI af en toe gebruiken en het integreren in de manier waarop lesgeven daadwerkelijk plaatsvindt.

💡Pro-tip: Lesplanning verbetert het snelst wanneer feedback bij het werk zelf wordt gegeven. In plaats van wijzigingen te bespreken in e-mails of losstaande chatprogramma's, houdt ClickUp Chat gesprekken rechtstreeks gekoppeld aan lestaken en documenten. Dat betekent dat mededocenten bewerkingen kunnen voorstellen, vragen kunnen stellen of problemen kunnen signaleren op de plek waar de les zich afspeelt, zonder dat de context verloren gaat of wordt gedupliceerd. Dit soort gecentraliseerde communicatie maakt de samenwerking duidelijker, vermindert het heen en weer gepraat en zorgt ervoor dat verbeteringen daadwerkelijk worden doorgevoerd in toekomstige lessen in plaats van te verdwijnen in berichtenreeksen.

Veelgemaakte fouten bij het gebruik van Claude voor het plannen van lessen

Het gebruik van AI voor het plannen van lessen bespaart 5,9 uur per week, maar er zijn een paar veelvoorkomende valkuilen waar je op moet letten. Door deze fouten te vermijden, kun je je efficiëntie bij het plannen van lessen verbeteren en lessen maken die geschikt zijn voor je leerlingen.

Vage prompts: Vragen om een 'les over de Tweede Wereldoorlog' is te breed. Je krijgt dan een algemeen, onbruikbaar plan. Specificiteit is je beste vriend.

Het overslaan van de controle: AI-output als eindproduct beschouwen is vragen om problemen. Controleer altijd de nauwkeurigheid, het tempo en de geschiktheid voor uw leerlingen.

Vergeten te differentiëren: Claude kan geweldige ideeën voor differentiatie bieden, maar doet dit niet automatisch. U moet om aanpassingen vragen en deze vervolgens afstemmen op de specifieke behoeften van uw leerlingen.

Uw prompts niet opslaan: Wanneer u een prompt maakt die een geweldig resultaat oplevert, sla deze dan op in een promptbibliotheek!

Vertrouw niet blindelings op de content: AI kan fouten maken. Controleer feitelijke informatie altijd dubbel, vooral bij gespecialiseerde of complexe onderwerpen, aan de hand van uw curriculum en andere betrouwbare bronnen.

Je stem verliezen: laat je lessen niet klinken alsof ze door een robot zijn geschreven. Voeg je persoonlijkheid, verhalen en unieke lesstijl toe aan het plan om de aandacht van je leerlingen vast te houden.

🎥 Effectieve organisatie gaat verder dan individuele lesplannen en strekt zich uit tot uw hele wekelijkse werkstroom. Bekijk deze praktische gids over het structureren van uw week om consistentie in uw planningsroutine te behouden en ervoor te zorgen dat uw door AI gegenereerde lesplannen naadloos in uw lesrooster worden geïntegreerd. 👇🏼

Vermenigvuldig uw Claude-lesplannen met ClickUp

AI zal je oordeel als docent niet vervangen. Maar het kan je wel tijd, duidelijkheid en mentale ruimte teruggeven wanneer het met intentie wordt gebruikt.

Claude is krachtig voor het opstellen van lesplannen, maar de echte efficiëntie komt voort uit wat er daarna gebeurt. Het herzien, verfijnen en hergebruiken van die lessen in de loop van de tijd is wat AI verandert van een eenmalige snelkoppeling in een duurzaam planningssysteem. Zonder een plek om context, prompts en voltooide plannen op te slaan, moet je hetzelfde werk steeds opnieuw doen.

Dat is waar ClickUp van pas komt. Door lesplannen, prompts, materialen en aantekeningen in één gedeelde werkruimte te organiseren, kunt u een levende lesbibliotheek opbouwen die met u meegroeit.

Met Docs, Search en ClickUp Brain Brain werken samen, zodat eerdere lessen gemakkelijk te vinden, aan te passen en te verbeteren zijn, of je nu de komende week of het komende semester plant. En wanneer de planning lichter en overzichtelijker is, krijgt het lesgeven de aandacht die het verdient, in plaats van dat het elke week weer 10 tot 12 uur kost.

Breng al uw lesplanning samen in één gezamenlijke ruimte. Ga gratis aan de slag met ClickUp.

Veelgestelde vragen

Ja, dezelfde principes zijn van toepassing. U kunt Claude gebruiken om trainings- en onboardingmateriaal te genereren, niet alleen lessen voor in de klas, door duidelijke doelstellingen, context over het publiek en een lijst met specifieke onderdelen die u nodig hebt op te geven.

Claude is een zelfstandige tool, wat betekent dat je content kunt kopiëren en plakken tussen Claude en de plek waar je je lesplannen opslaat. Krijg toegang tot je bestaande documenten en taken voor meer context met ClickUp AI, dat rechtstreeks in je ClickUp-werkruimte is geïntegreerd.

De beste manier is om een gedeeld, gecentraliseerd platform te gebruiken. Geef iedereen in uw team toegang tot een collectieve bibliotheek door uw lesplannen op te slaan in een gedeelde ClickUp-werkruimte, geordend op onderwerp, eenheid of norm. U kunt ook gebruikmaken van het sjabloon voor wekelijkse lesplannen van Vertex42 voor een traditioneel, afdrukbaar format als aanvulling op uw door AI gegenereerde plannen.

Claude is een handig hulpmiddel voor het maken van concepten, maar het is geen vervanging voor een professionele docent. Het kent uw leerlingen niet, kan de dynamiek in de klas niet observeren en kan soms feitelijke fouten maken. Gebruik altijd uw professionele oordeel om de output te controleren en aan te passen.