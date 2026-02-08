Hoe schrijf je Grok realtime prompts (met voorbeelden)

Grok heeft geen momentum gekregen door zich te gedragen als elke andere AI-assistent. Met een live verbinding met X reageert het op wat er op dit moment gebeurt, van het laatste nieuws tot snel veranderende publieke sentimenten, in plaats van te vertrouwen op bevroren trainingsgegevens. In het OneLittleWeb 'AI Big Bang'-onderzoek over de periode augustus 2024-juli 2025 kreeg Grok gemiddeld 57,2 miljoen bezoekers per maand, oplopend tot 129,8 miljoen per maand in het laatste kwartaal (mei-juli 2025).

Grok is handig wanneer het verhaal sneller gaat dan uw dashboards. Als uw team vertrouwt op realtime signalen van X, nieuws en publieke sentimenten, bepaalt de promptstructuur of u nieuw bewijs of algemene output krijgt. Deze gids laat zien hoe u Grok-prompts schrijft die betrouwbaar live bronnen ophalen en vervolgens wat u leert omzetten in actie in ClickUp.

Grok is handig wanneer het verhaal sneller gaat dan uw dashboards. Als uw team vertrouwt op realtime signalen van X, nieuws en publieke sentimenten, bepaalt de promptstructuur of u nieuw bewijs of algemene output krijgt. Deze gids laat zien hoe u Grok-prompts schrijft die betrouwbaar live bronnen ophalen en vervolgens wat u leert omzetten in actie in ClickUp.

Wat zijn Grok realtime gegevensprompts?

Grok realtime gegevensprompts zijn gestructureerde queries die Grok opdracht geven om nieuwe databronnen (X + web) binnen een bepaald tijdvenster op te halen en vervolgens resultaten terug te sturen met gekoppelde links die u kunt verifiëren. Zonder expliciete bron- en tijdbeperkingen kan Grok nog steeds antwoorden, maar de output zal dan eerder gebaseerd zijn op vooraf getrainde kennis dan op actueel bewijs.

In tegenstelling tot veel grote taalmodellen (LLM's) heeft Grok ingebouwde webbrowserfuncties en een live verbinding met X. Die toegang alleen is echter niet voldoende. Grok zoekt alleen in live bronnen wanneer de prompt daar duidelijk om vraagt. Als de prompt vaag is, kan Grok standaard zijn statische trainingsgegevens gebruiken in plaats van realtime informatie op te vragen.

via Grok

De term 'real-time' betekent hier niet onmiddellijk. Afhankelijk van de bron bekijkt u gegevens van de afgelopen uren tot een paar dagen. Uw promptstructuur vertelt Grok of het naar live gegevens moet zoeken of standaard naar zijn statische trainingskennis moet verwijzen.

💡 Pro-tip: Hier zijn twee belangrijke componenten die een prompt 'realtime-compatibel' maken: Bronrichtlijnen: Door Grok expliciet te vragen om X, nieuws of webresultaten te controleren, weet het waar het moet zoeken. Tijdsaanduidingen: woorden als 'vandaag', 'deze week' of 'nu' geven aan dat je nieuwe informatie nodig hebt.

Waarom realtime gegevens van Grok belangrijk zijn voor teams

Beslissingen worden gevormd door het laatste nieuws, veranderende sentimenten en concurrentiebewegingen die zich binnen enkele uren, en niet binnen kwartalen, ontvouwen. Dankzij de realtime toegang tot gegevens van Grok hebben teams zichtbaarheid in wat er gebeurt op het moment dat het gebeurt.

Hier maakt die realtime toegang een tastbaar verschil:

Blijf concurrenten in realtime bijhouden (lanceringen, verklaringen, veranderingen in het verhaal)

Monitor crises naarmate het sentiment verandert (wat versnelt, wat vertraagt)

Controleer onderzoek aan de hand van actuele bronnen (vang verouderde of betwiste beweringen op)

Herken vraag signalen vroegtijdig (bezwaren, verzoeken, vermeldingen van concurrenten)

Detecteer opkomende trends (onderwerpen, hashtags, verhalen)

Meet continu merkperceptie (vermeldingen, toon, betrokkenheid)

📮 ClickUp Insight: 62% van onze respondenten vertrouwt op conversationele AI-tools zoals ChatGPT en Claude. Hun vertrouwde chatbot-interface en veelzijdige mogelijkheden – om content te genereren, gegevens te analyseren en meer – zouden de reden kunnen zijn waarom ze zo populair zijn in diverse rollen en sectoren. Als een gebruiker echter elke keer naar een ander tabblad moet overschakelen om de AI een vraag te stellen, lopen de bijbehorende kosten voor het schakelen en het wisselen van context na verloop van tijd op. Maar niet met ClickUp Brain. Het bevindt zich in uw werkruimte, weet waar u mee bezig bent, begrijpt eenvoudige tekstprompts en geeft u antwoorden die zeer relevant zijn voor uw taken! Ervaar een verdubbeling van uw productiviteit met ClickUp!

Grok configureren voor realtime gegevensquery's

Zelfs de beste AI die is gebouwd voor live-informatie kan u verouderde of algemene antwoorden geven als de prompt niet duidelijk om realtime gegevens vraagt. Grok is daarop geen uitzondering. Zonder de juiste signalen kan het standaard terugvallen op zijn statische trainingsgegevens in plaats van live databronnen te queryen.

De structuur van de prompt bepaalt het resultaat. Kleine keuzes, zoals hoe u verwijst naar tijd, bronnen en reikwijdte, bepalen hoe Grok presteert.

Volg deze neutrale, stapsgewijze handleiding om Grok correct te configureren voor realtime gegevensquery's.

via Grok

Vereisten

X Premium- of Premium+-abonnement: Grok-toegang heeft een limiet voor betalende X-gebruikers

Actief X-account: Het account moet een goede reputatie hebben.

Leeftijdsverificatie: vereist om Grok-functies te ontgrendelen

xAI-account en API-sleutel (voor ontwikkelaars): Gegenereerd vanuit console. x. ai

Stappen voor consumenten

1. Log in op X: Open x. com of de mobiele app van X en log in.

2. Toegang tot Grok: Selecteer het Grok-pictogram in de navigatiebalk of het zijmenu.

3. Gebruik de normale modus: schakel over naar de normale modus voor feitelijke, realtime reacties. De leuke modus geeft voorrang aan toon boven nauwkeurigheid.

4. Schrijf een realtime query: Vraag expliciet om actuele informatie, zoals "Wat gebeurt er op dit moment met [onderwerp] op X?

5. Gebruik DeepSearch wanneer nodig: Schakel DeepSearch in om meerdere live bronnen te scannen voor een bredere context.

Stappen voor API / ontwikkelaar

1. Maak een xAI-account aan: Meld u aan op console. x. ai

2. Genereer een API-sleutel: Maak een nieuwe sleutel aan in het gedeelte API-sleutels.

3. Beveilig de API-sleutel: Sla deze op in een omgevingsvariabele of .env-bestand.

4. Configureer het API-verzoek: Gebruik de xAI SDK of directe HTTP-verzoeken met een Grok-model.

5. Real-time X-context inschakelen: Stel enable_x_context in op true om live toegang tot X-gegevens mogelijk te maken.

6. Schakel streaming in indien nodig: Gebruik streamingresponsen om updates te ontvangen zodra Grok deze genereert.

Eenmaal geconfigureerd, is de afhankelijkheid van toegang voor de kwaliteit van de resultaten minder groot en hangt de kwaliteit van de resultaten meer af van hoe nauwkeurig prompts tijd, bronnen en intentie aangeven. Daarom is het ontwerp van realtime prompts zo cruciaal.

💡 Pro-tip: Als Grok duidelijk verouderde informatie retourneert, probeer dan het volgende: Controleer of u de juiste versie van het model gebruikt die realtime mogelijkheden heeft. Herschrijf uw prompt met sterkere tijdsaanduidingen. Controleer of uw query niet te breed is.

Grok realtime gegevenspromptsjablonen voor teams

Inconsistente prompts binnen uw team leiden tot verspilde moeite en variabele datakwaliteit. Het is alsof u elke dag opnieuw het wiel moet uitvinden. 🛠️

Deze sjablonen bieden uw team startpunten om te kopiëren en te plakken. Pas de secties tussen haakjes aan voor uw branche, concurrenten of gebruikssituatie.

Sentimentanalyseprompts voor marktmonitoring

Wanneer reacties met het uur veranderen, heb je meer nodig dan een algemeen gevoel van 'positief of negatief'. Deze prompts laten zien hoe mensen op dit moment reageren op een merk, lancering of brancheonderwerp en waarom die reacties ontstaan.

Prompt 1: Analyseer vanaf vandaag het sentiment op X en recente nieuwsartikelen over [MERK/ONDERWERP]. Categoriseer reacties als positief, negatief of neutraal. Benadruk de meest gedeelde lof en kritiek van de afgelopen 48 uur en voeg links toe naar representatieve berichten.

Prompt 2: Identificeer de belangrijkste zorgen en positieve reacties op X met betrekking tot [MERK/PRODUCT] in de afgelopen 72 uur. Groepeer feedback op thema en noteer welke onderwerpen de meeste betrokkenheid genereren. Link naar originele berichten.

Prompt 3: Detectie van sentimentverschuivingen Vergelijk het sentiment op X over [MERK/ONDERWERP] van de afgelopen 24 uur met het sentiment eerder deze week. Identificeer opvallende verschuivingen in toon en leg uit welke gebeurtenissen of gesprekken de verandering hebben getriggerd. Vermeld bronnen.

Prompts voor feitencontrole voor verificatie van onderzoek

Voordat een bewering in een rapport, presentatie of artikel terechtkomt, moet deze worden getoetst aan actuele databronnen. De prompts in dit gedeelte helpen teams om feiten te verifiëren, aannames ter discussie te stellen en onnauwkeurigheden op te sporen die statische trainingsgegevens zouden missen.

Prompt 1: Controleer de volgende bewering aan de hand van actuele internetbronnen en nieuwsberichten van de afgelopen week: [BEWERING]. Geef ondersteunend of tegensprekend bewijs met bronlinks. Geef een aantekening over of de informatie betwist of niet geverifieerd is.

Prompt 2: Verifieer [CLAIM] door de rapportage uit ten minste drie actuele bronnen die in de afgelopen 7 dagen zijn gepubliceerd, met elkaar te vergelijken. Identificeer eventuele discrepanties in de rapportage en leg uit waarom deze verschillen. Voeg links toe.

Prompt 3: Controleer of [CITAAT] toegeschreven aan [PERSOON/ORGANISATIE] correct is op basis van recente rapportage of officiële verklaringen van de afgelopen 5 dagen. Markeer verouderde, verkeerd toegeschreven of ontbrekende context.

Trenddetectieprompts voor concurrentie-informatie

Niet elke piek in een gesprek is het waard om aandacht aan te besteden. De onderstaande prompts zijn ontworpen om vroege signalen te onderscheiden van voortdurende ruis, zodat teams nieuwe verhalen en concurrentieverschuivingen kunnen identificeren.

Prompt 1: Zoek in X en recent nieuws naar opkomende trends met betrekking tot [INDUSTRIE/CONCURRENT] van de afgelopen 7 dagen. Identificeer onderwerpen die aan populariteit winnen en die vorige maand nog niet prominent aanwezig waren. Koppel naar originele bronnen.

Prompt 2: Analyseer X gesprekken van de afgelopen week over [CONCURRENT]. Identificeer nieuwe verhalen, discussies of zorgen die steeds vaker voorkomen of steeds meer aandacht krijgen. Geef voorbeelden.

Prompt 3: Identificeer welke onderwerpen met betrekking tot [INDUSTRIE] de afgelopen 72 uur het snelst zijn gegroeid op X. Rangschik ze op basis van groei in vermeldingen en leg uit wat de oorzaak is van de toename.

Platformonafhankelijke prompts voor gegevensaggregatie

Het verzamelen van inzichten uit meerdere live bronnen kan al snel rommelig worden. Deze prompts brengen X, nieuws en brancheverslaggeving samen in duidelijke, gestructureerde briefings die goed werken voor updates van het management en synchronisatie van teams.

Prompt 1: Stel een briefing samen over [ONDERWERP] met behulp van gegevens uit X, Google Nieuws en relevante branchepublicaties van de afgelopen 72 uur. Ordenen op: (1) Belangrijke ontwikkelingen, (2) Opmerkelijke meningen, (3) Open vragen. Vermeld alle bronnen.

Prompt 2: Vat de belangrijkste updates over [ONDERWERP] van X en het recente nieuws van de afgelopen 5 dagen samen. Benadruk wat er sinds vorige week is veranderd en waar teams de komende tijd op moeten letten. Voeg links toe.

Prompt 3: Vergelijk hoe [ONDERWERP] de afgelopen 48 uur op X wordt besproken met traditionele nieuwskanalen. Identificeer verschillen in framing, toon en focus. Ondersteun bevindingen met voorbeelden.

🚀 Voordeel van ClickUp: Je hebt al je Grok-prompts, maar waar bewaar je ze zodat je niet steeds hetzelfde hoeft te herschrijven? Met ClickUp Docs kunt u al uw prompts, sjablonen en referentiemateriaal centraliseren in één dynamische werkruimte. In plaats van ze verspreid te hebben over chatthreads, e-mails of willekeurige bestanden, kunt u alles ordenen per project, team of gebruikssituatie, zodat u de juiste prompt direct kunt vinden. Met live bewerking kunnen jij en je teamgenoten in realtime samenwerken, prompts samen verfijnen, sjablonen bijwerken of opmerkingen achterlaten voor feedback. Elke update wordt automatisch opgeslagen, zodat je team altijd toegang heeft tot de meest recente versie. Centraliseer, organiseer en werk samen aan uw prompts met ClickUp Docs en maak uw werk minder repetitief

Best practices voor het schrijven van Grok realtime prompts

Uw team gebruikt de sjablonen, maar de resultaten zijn nog steeds wisselvallig. Dit gebeurt wanneer u de onderliggende principes van AI-prompttechnieken die een prompt doen slagen of mislukken niet begrijpt.

Hier zijn de patronen die realtime prompts effectief maken. ✨

Wees expliciet over de tijd: vage prompts leveren vage gegevens op. 'Recent' is zwakker en minder effectief dan een specifiek tijdsbestek zoals 'in de afgelopen 24 uur'.

Geef uw bronnen een naam: door Grok te vragen X, nieuwssites of specifieke publicaties te controleren, wordt de nauwkeurigheid van de gegevensopvraging vergroot.

Vraag om bronvermeldingen: Voeg altijd gekoppelde links toe of vermeld uw bronnen in uw prompt, zodat u de actualiteit en geloofwaardigheid van de informatie kunt controleren.

Test voordat u vertrouwt: voer altijd een bekende, recente gebeurtenis door uw promptstructuur om te controleren of de live gegevens correct worden doorgegeven voordat u deze voor een kritieke Taak gebruikt.

Herhaal bij mislukkingen: Als de resultaten niet bevredigend zijn, geef dan niet op. Voeg sterkere temporele taal of meer expliciete bronrichtlijnen toe en probeer het opnieuw.

Wanneer Grok realtime prompts tekortschieten

Dit zijn de belangrijkste limieten waar u rekening mee moet houden:

Geen interne context: Grok doorzoekt het openbare internet, maar kent de projecten, documenten of prioriteiten van uw bedrijf niet. U moet de context steeds opnieuw uitleggen.

Handmatige promptiteratie: om de juiste gegevens te verkrijgen, zijn vaak meerdere verfijningen nodig, en de tool onthoudt niet wat eerder heeft gewerkt.

Geen werkstroomintegratie: inzichten blijven in het chatvenster. Om een bevinding om te zetten in een Taak of een gedeelde update, moet u deze elders kopiëren en plakken.

Tekortkomingen in het bestuur: er is geen audittrail van wie wat heeft gevraagd en er zijn geen werkstroom-processen voor het handelen op basis van door AI gegenereerde informatie.

Variatie in bronkwaliteit: Real-time betekent niet altijd betrouwbaar. X-berichten en breaking news kunnen onjuist zijn, en Grok geeft niet altijd aan wanneer er onzekerheid bestaat.

📮 ClickUp Insight: Contextwisselingen tasten stilletjes de productiviteit van uw team aan. Uit ons onderzoek blijkt dat 42% van de verstoringen op het werk voortkomt uit het jongleren met platforms, het beheren van e-mails en het heen en weer springen tussen vergaderingen. Wat als u deze kostbare onderbrekingen zou kunnen elimineren? ClickUp verenigt uw werkstroom (en chat) onder één gestroomlijnd platform. Start en beheer uw taken vanuit chat, documenten, Whiteboards en meer, terwijl AI-aangedreven functies de context verbonden, doorzoekbaar en beheersbaar houden!

Tips voor teams die Grok-prompts gebruiken

De realtime mogelijkheden van Grok kunnen snel ongefilterde inzichten opleveren, maar diezelfde snelheid verhoogt het risico als prompts en outputs niet zorgvuldig worden beheerd. Voor teams die Grok gebruiken voor onderzoek, besluitvorming of klantgerichte werkstroomen, zorgt governance voor nauwkeurigheid, verantwoordelijkheid en veilig gebruik op grote schaal.

Hieronder vindt u praktische best practices voor governance die teams kunnen toepassen bij het werken met Grok-prompts.

Standaardiseer promptsjablonen: onderhoud een gedeelde bibliotheek met gevalideerde prompts voor onderzoek, rapportage en analyse.

Implementeer op rollen gebaseerde toegangscontrole (RBAC): Definieer rollen zoals beheerder, gevorderde gebruiker en lid om een limiet te stellen aan wie prompts kan wijzigen, toegang heeft tot gevoelige gegevens of API-instellingen kan beheren.

Houd onveranderlijke auditlogboeken bij: houd promptwijzigingen, gebruikspatronen en configuratie-updates bij om audits te ondersteunen en evaluaties na incidenten uit te voeren.

Voer regelmatig red-team-oefeningen uit: Test de veerkracht van prompts door misbruik, randgevallen en pogingen om veiligheidsmaatregelen te omzeilen te simuleren.

Gebruik contextuele scheidingstekens: Scheid instructies en door de gebruiker verstrekte gegevens met duidelijke tags om het risico op promptinjectie te verminderen.

Stel een pauzebeleid op: Geef teams de mogelijkheid om werkstroomen te stoppen als de output herhaaldelijk vooringenomenheid, inconsistentie of instabiliteit vertoont.

Hoe ClickUp Brain Grok realtime gegevens aanvult

Je hebt met succes een cruciaal stukje realtime data uit Grok gehaald.

Wat nu?

Het is gewoon tekst in een chatvenster, volledig losstaand van uw projectplannen, de taken van uw team en de beslissingen die daaruit moeten voortvloeien.

Deze kloof zorgt voor aanzienlijke wrijving en voortdurende contextwisselingen die de productiviteit ondermijnen en leiden tot AI Sprawl: de ongeplande proliferatie van AI-tools zonder toezicht of strategie.

Voor-en-na ClickUp-afbeelding die de voordelen van het consolideren van werk, geautomatiseerde rapportage in enkele minuten, minder gemiste updates en minder tijdverspilling benadrukt.

ClickUp is ontworpen om die kloof te dichten.

Het is de beste Converged AI werkruimte die is ontworpen om taken, documenten, doelen, gesprekken en tijdlijnen in één systeem samen te brengen. In plaats van inzichten tussen tools te verplaatsen, kunt u werken vanuit één gedeelde omgeving waar de context al is gekoppeld. Wanneer externe inzichten binnenkomen, kunnen deze worden gekoppeld aan taken, worden vermeld in documenten, worden besproken in opmerkingen en worden bijgehouden via werkstroom.

Weet u wat dit nog beter maakt?

ClickUp Brain bouwt hierop voort door te fungeren als een contextbewuste AI-assistent binnen uw werkruimte. In tegenstelling tot externe AI-tools begrijpt het waar u mee bezig bent, wie wat bezit en hoe de voortgang is. Het kan de realtime outputs van Grok omzetten in samenvattingen, actiepunten, taakupdates of documentatie, zonder context of momentum te verliezen.

Laten we eens kijken hoe ClickUp Brain u helpt om van realtime inzichten naar echt werk over te stappen.

Reageer met behulp van realtime projectcontext

ClickUp Brain begrijpt uw werk omdat het daarin leeft. Het staat in directe verbinding met uw taken, documenten, opmerkingen, chats, doelen en geïntegreerde tools, zodat de reacties zijn gebaseerd op uw werkelijke prioriteiten – en niet alleen op de prompt die u hebt getypt.

In plaats van om eenmalige antwoorden te vragen, kunt u vertrouwen op Brain om de live werkruimtecontext van teams en projecten te interpreteren en ernaar te handelen. Hier zijn enkele praktische manieren waarop ClickUp Brain u kan helpen:

Genereer duidelijke actiepunten uit aantekeningen van vergaderingen, taakopmerkingen of chatgesprekken en koppel deze automatisch aan eigenaars en deadlines.

Direct de voortgang van taken, projecten of teams samenvatten, zodat belanghebbenden nauwkeurige updates krijgen zonder handmatige rapportage over de status.

Maak nieuwe taken, subtakens of documenten aan op basis van bestaande gesprekken, aantekeningen of vergaderingen.

Stel content op, herschrijf of vertaal deze binnen taken en documenten, met behoud van de context en intentie van het project.

Breng vergelijkbare of dubbele taken aan het licht en markeer werk dat vastzit, achterstallig is of niet is bijgewerkt met ClickUp Brain

Automatiseer de uitvoering met Super Agents en Autopilot Agents.

ClickUp Super Agents zijn AI-aangedreven teamgenoten die zijn ontworpen om meerstapswerkstroomen af te handelen, zich in de loop van de tijd aan te passen en continu te werken zonder dat ze elke keer handmatig moeten worden aangestuurd. U bepaalt zelf waartoe ze toegang hebben, welke tools ze kunnen gebruiken en waar ze mogen handelen, zodat alles veilig en doelgericht blijft.

In de praktijk kunnen Super Agents:

Vat activiteiten binnen projecten of teams samen

Zet gesprekken of updates om in gestructureerde outputs zoals briefings, taken of documenten.

Doe onderzoek, doe suggesties en leer van feedback in de loop van de tijd.

Houd lopend werk in de gaten en signaleer risico's zodra ze zich voordoen met ClickUp Agent

ClickUp Autopilot Agents zijn daarentegen het meest geschikt wanneer u voorspelbaar, op regels gebaseerd AI-gedrag wilt. Ze werken op specifieke locaties, zoals een lijst, map, ruimte of chatkanaal, en ondernemen alleen actie wanneer aan een bepaalde trigger en een reeks voorwaarden is voldaan.

Ze redeneren niet over uw hele werkruimte zoals Super Agents dat doen, maar ze zijn uiterst effectief in het afhandelen van herhaalbare, afgebakende acties met duidelijkheid en controle.

Implementeer meerstaps automatiseringen met ClickUp Autopilot Agents

Als je een engineering lead bent, kun je een Super Agent gebruiken om continu de status van de Sprint van projecten te monitoren en patronen te signaleren, zoals een stijgend aantal bugs of gemiste deadlines. Wanneer een taak een risicodrempel overschrijdt, wijs je een Autopilot Agent toe om een update in het teamkanaal te plaatsen en automatisch vervolgacties aan te maken.

Visualiseer de voortgang met AI-kaarten

Heb je ooit gewenst dat je dashboard je gewoon kon vertellen wat er aan de hand is, zonder dat je erom hoeft te vragen?

AI-kaarten brengen live, door AI gegenereerde inzichten rechtstreeks naar ClickUp-dashboards. Ze worden automatisch bijgewerkt als het werk verandert, zodat u altijd de huidige voortgang, risico's en hiaten kunt zien.

Visualiseer het momentum van uw team met behulp van ClickUp AI Cards om in één oogopslag de voortgang, eigendom en belemmeringen te zien

Hier zijn een paar AI-kaarten die u in actie zult zien:

AI Brain Card: Voer aangepaste AI-prompts rechtstreeks uit op uw werkruimtegegevens om opties te vergelijken, complex werk samen te vatten of inzichten te extraheren.

AI StandUp kaart: Krijg een snel overzicht van recente activiteiten gedurende een gekozen periode, perfect voor asynchrone stand-ups of check-ins aan het einde van de dag.

AI Executive Summary Card: Krijg een weergave van de status van projecten of afdelingen, ontworpen voor beoordelingen door leidinggevenden zonder diep in takenlijsten te hoeven duiken.

AI-projectupdatekaart: Houd mijlpalen, voortgang, risico's en volgende stappen bij voor een specifieke ruimte, map of lijst.

Zoek en handel met ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain MAX is uw AI-desktopassistent, ontworpen om u te helpen sneller te denken, zoeken en handelen gedurende uw hele werkdag. In plaats van meerdere tabbladen of tools te openen, werkt Brain MAX naast uw werk en helpt het u om met natuurlijke taal met informatie te communiceren.

Vind werk sneller en breng de juiste informatie naar boven

Wilt u specifieke ontwerpdocumenten vinden in Google Drive? Vraag het gewoon één keer aan Brain MAX en het haalt antwoorden uit alle bronnen zonder ClickUp te verlaten. Het doorzoekt alles, van ClickUp-taken en -documenten tot bestanden in gekoppelde apps zoals Google Drive, GitHub, SharePoint en Slack.

Dicteer sneller met Talk-to-Text en zet woorden direct om in taken of aantekeningen

Om uw productiviteit nog verder te verhogen, bevat Brain MAX AI-aangedreven ClickUp Talk-to-Text, waarmee u ideeën, zoekopdrachten of aantekeningen kunt dicteren in plaats van te typen. U kunt uw gedachten vastleggen zonder uw concentratie te verliezen. U hoeft alleen maar te spreken en Brain MAX zet uw stem direct om in tekst die kan worden doorzocht, opgeslagen of later omgezet in taken.

Kies het juiste model met multi-LLM-intelligentie

ClickUp beperkt u niet tot één enkel model. Met ClickUp Brain kunt u kiezen uit meerdere toonaangevende LLM's, zoals ChatGPT, Claude of Gemini, afhankelijk van de taak.

Schakel tussen modellen voor diepgaandere analyses, creatieve content of beknopte samenvattingen

U kunt de AI aanpassen aan de context zonder uw werkruimte te verlaten, terwijl u uniforme toestemming en veiligheid voor alle modellen behoudt. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat u de juiste AI voor de juiste taak krijgt, waarbij u profiteert van de sterke punten van elk model en alle verbindingen met uw werk blijven bestaan.

Zorg voor veiligheid en compliant AI-gebruik

Maak je geen zorgen meer over wie wat vraagt. Met ClickUp wordt het gebruik bijgehouden met audittrails en kun je ClickUp-toestemmingen en zichtbaarheid beheren om te bepalen wie wat ziet, zodat je AI met veiligheid en conform de regels kunt implementeren.

Koppel realtime gegevens aan teamuitvoering met ClickUp

Grok helpt teams te begrijpen wat er op dit moment gebeurt door live gegevens op te halen. Wanneer prompts met een duidelijk doel worden geschreven, is dit een betrouwbare manier om snel veranderende gesprekken bij te houden en op de hoogte te blijven van veranderingen wanneer deze zich voordoen.

Maar het omzetten van die inzichten in onderzoeksaantekeningen, projectupdates of concrete volgende stappen loopt vaak vast wanneer die gegevens buiten uw belangrijkste werkinstrumenten staan. Kopiëren en plakken tussen apps verbreekt de context en belemmert uw productiviteit.

Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken.

ClickUp Brain biedt teams een contextbewuste AI binnen hun werkruimte om inzichten samen te vatten, taken te creëren en het werk op gang te houden. ClickUp Agents zorgen voor monitoring en automatisering zonder handmatige inspanningen, terwijl ClickUp BrainGPT uniforme zoekfuncties, spraakinvoer en multi-model AI op één plek samenbrengt.

Meld u gratis aan bij ClickUp om uw werk daadwerkelijk vooruit te helpen.