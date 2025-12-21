16 gratis sjablonen voor het bijhouden van schuldaflossingen om schulden sneller te beheren en af te lossen

Schulden hebben de neiging om je te overvallen...

Hier een kaart door de lezer halen, daar een '7 dagen gratis proberen'-abonnement afsluiten, en voor je het weet zit je met drie verschillende deadlines en heb je geen idee welke schuld je het eerst moet aflossen.

Als je het grotere geheel bekijkt, begrijp je waarom het zo zwaar voelt: de kredietkaartschulden in de VS bedroegen in het tweede kwartaal van 2025 ongeveer 1,21 biljoen dollar. Dat is een hoop rente die stilletjes op de achtergrond wordt opgebouwd, terwijl jij gewoon probeert het dagelijks leven bij te houden.

Met een sjabloon voor het bijhouden van schuldaflossingen gaat u van "Ik hoop dat dit werkt" naar "Ik weet wat er gebeurt als ik deze betaling doe. " Hiermee worden alle saldi, rentepercentages, minimale betalingen en deadlines op één pagina weergegeven.

In deze gids vindt u 16 gratis sjablonen voor het bijhouden van schuldaflossingen in ClickUp, Google Spreadsheets, Excel en afdrukbare versies, zodat u uw schuldaflossingen in uw eigen tempo kunt beheren.

Wat zijn sjablonen voor het bijhouden van schuldaflossingen?

De sjablonen voor het bijhouden van schuldaflossingen zijn hulpmiddelen waarmee u uw schuldaflossingen op één plek kunt organiseren. Ze maken een lijst van elke account met het huidige saldo, het rentepercentage, het minimumbedrag dat u moet betalen, de betalingsdata en het bedrag dat u van plan bent te betalen.

De meeste lay-outs berekenen ook uw saldo, schatten de aflossingstermijn en tonen de totale betaalde rente op basis van de door u gekozen methode.

U kunt schulden sorteren volgens de sneeuwbalmethode, waarbij eerst de kleinste schuld wordt aangepakt, of volgens de lawinemethode, waarbij eerst het hoogste rentepercentage wordt aangepakt.

Terwijl u maandelijkse betalingen en eventuele extra betalingen registreert, werkt de sjabloon het resterende saldo bij en markeert de volgende schuld waarop u zich moet concentreren. De formaten variëren van afdrukbare checklists tot spreadsheets voor het aflossen van schulden in Google Spreadsheets of Microsoft Excel, evenals werksjablonen die de voortgang in de loop van de tijd bijhouden.

Wat maakt een goede sjabloon voor het bijhouden van schuldaflossingen?

Een goede sjabloon voor het bijhouden van schuldaflossingen helpt u om elk account duidelijk te zien, aflossingsstrategieën te bekijken die bij uw cashflow passen en gestage voortgang bij te houden zonder extra werk.

De ideale sjabloon moet het volgende bevatten:

Velden voor huidig saldo, rentepercentage, minimale aflossingen, deadlines en gepland aflossingsbedrag

Mogelijkheid om te sorteren volgens de sneeuwbalmethode (beginnen met het laagste saldo) of de lawinemethode (hoogste rentepercentage eerst).

Automatische totalen voor totale schuld, resterende saldi en verwachte aflossingstermijn

Bereken de totale rente en betaalde rente terwijl u maandelijkse betalingen en extra betalingen registreert.

Een duidelijke indicator voor uw volgende schuld, zodat elke nieuwe dollar een bestemming krijgt.

Eenvoudige, snelle updates in Google Spreadsheets of Microsoft Excel met transparante formules.

Herinneringen voor promotietarieven en waarschuwingen bij het doen van minimale betalingen kunnen de kosten verhogen.

👀 Leuk weetje: Creditcardafschriften in de VS moeten aangeven hoe lang het duurt om uw saldo af te betalen als u alleen het minimum en het vaste maandelijkse bedrag betaalt dat nodig is om het in 36 maanden af te lossen. Neem deze twee cijfers op in uw tracker om de nauwkeurigheid van uw plan te garanderen .

Gratis sjablonen voor het bijhouden van schuldaflossingen in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de beste gratis sjablonen voor het bijhouden van schuldaflossingen:

16 sjablonen voor het bijhouden van schuldaflossingen

Het bijhouden van schulden mislukt meestal voordat het plan mislukt. Saldi worden in een spreadsheet vermeld, deadlines staan verborgen in e-mails en u chat met de AI-bot van uw bank, waarin u typt: "Welke schuld moet ik eerst aflossen?"

Dat is Work Sprawl in realtime – en het maakt zelfs eenvoudige beslissingen moeilijker dan nodig is.

ClickUp brengt dit alles samen in één Converged AI-werkruimte. Uw saldi, deadlines, aflossingsstrategie en taken om "de betaling te verrichten" staan naast documenten, herinneringen en AI.

U kunt uw schulden eenmalig registreren, terugkerende betalingen instellen, extra bedragen toevoegen wanneer u die heeft, en de voortgang in realtime volgen in plaats van in vijf verschillende tabbladen.

Als u een ruimte wilt die al is ingericht voor het nemen van financiële beslissingen, biedt ClickUp Finance kant-en-klare weergaven en dashboards voor budgetten, rekeningen en cashflow.

Zoals een G2-recensent het verwoordde:

Ik vind het ook geweldig dat het zoveel tools combineert in één platform: documenten, doelen, chat en Whiteboards, zodat ik niet steeds tussen apps hoef te schakelen.

Ik vind het ook geweldig dat het zoveel tools combineert in één platform: documenten, doelen, chat en Whiteboards, zodat ik niet steeds tussen apps hoef te schakelen.

Hier zijn enkele praktische sjablonen voor het bijhouden van schuldaflossingen waarmee u vandaag nog aan de slag kunt.

1. ClickUp-sjabloon voor persoonlijk budget

Gratis sjabloon downloaden Maak taken aan in ClickUp om uitgaven te categoriseren en uitgavenitems bij te houden met de ClickUp-sjabloon voor persoonlijke begrotingen.

De ClickUp-sjabloon voor persoonlijke begrotingen brengt uw inkomsten, rekeningen en schuldaflossingen samen in één eenvoudige weergave, zodat uw aflossingsplan overeenkomt met uw werkelijke cashflow. U ziet elk account, elke deadline en het bedrag dat u kunt toewijzen zonder te hoeven gissen.

De installatie duurt slechts enkele minuten. U kunt het huidige saldo, het rentepercentage en de minimale aflossingen van elke account toevoegen en vervolgens een lijst met uw maandelijkse betalingen voor huisvesting, nutsvoorzieningen en andere essentiële zaken maken.

Wanneer u betalingen registreert en af en toe een extra betaling toevoegt, worden het resterende saldo en de aflossingstermijn automatisch bijgewerkt. U weet altijd op welke schuld u zich vervolgens moet richten en of u met de betaling van vandaag op schema blijft.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Breng uw inkomsten, vaste kosten en schuldaflossingen op één plek in kaart.

Sorteer schulden op kleinste saldo of hoogste rente, zodat ze aansluiten bij uw aflossingsstrategie.

Blijf bijhouden welke betalingsdata er zijn en welke minimale betalingsbedragen er zijn om kosten te vermijden.

Bekijk hoe uw totale schuld, resterende saldo's en totale betaalde rente worden bijgewerkt terwijl u bezig bent.

✨ Ideaal voor: Particulieren en eigenaren van kleine bedrijven die een eenvoudig budget willen om hun schulden consequent af te lossen.

2. ClickUp Eenvoudige budgetsjabloon

Gratis sjabloon downloaden Maak een visuele weergave van uw budgetcategorieën met de eenvoudige budgetsjabloon van ClickUp.

Budgetten werken het beste als ze eenvoudig te lezen en snel bij te werken zijn. Het eenvoudige budgetsjabloon van ClickUp biedt u een overzichtelijke lijst voor inkomsten en uitgaven, een snel overzicht van uw netto kaspositie en een plek om maandelijkse betalingen voor creditcards of studieleningen te noteren.

U kunt eenmalig categorieën toevoegen en vervolgens uw uitgaven registreren wanneer deze zich voordoen. U krijgt een visueel overzicht van waar uw geld naartoe gaat, waar u kunt bezuinigen en hoeveel u gratis kunt besteden aan extra aflossingen.

Als u de voorkeur geeft aan de sneeuwbalmethode, kunt u dat extra geld gebruiken om eerst het kleinste saldo af te lossen. Als u liever de lawinemethode gebruikt, kunt u dat extra geld gebruiken om het saldo met het hoogste rentepercentage af te lossen.

Delen en controleren is heel eenvoudig. U kunt het budgetplan openen, de totalen van deze maand bekijken en het betalingsbedrag voor volgende week aanpassen zonder een nieuw spreadsheet te hoeven maken.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Visuele categorieën voor inkomsten, rekeningen en discretionaire uitgaven

Kant-en-klare weergaven voor budgetplan, inkomen, netto contant geld, startgids en uitgaven

Aangepaste velden om maanden, subtotalen en lopende totalen bij te houden

Snel exporteren om een momentopname te delen met een partner of adviseur

Lichte herinneringen om deadlines en maandelijkse betalingen te controleren

✨ Ideaal voor: iedereen die een eenvoudig budget wil waarmee hij geld vrijmaakt voor het aflossen van schulden, zonder ingewikkelde installaties.

💡Pro-tip: Stel ClickUp-herinneringen in voor elke deadline van een schuld, zodat u nooit te maken krijgt met boetes voor te late betaling of schade aan uw kredietwaardigheid. U kunt terugkerende herinneringen instellen die u enkele dagen voor de deadline van een betaling waarschuwen, zodat u tijd heeft om geld over te maken of uw budget aan te passen. Herinneringen kunnen worden aangepast op basis van prioriteit: markeer uw schulden met de hoogste rente als urgent, zodat u deze betalingen niet vergeet. *Blijf elke aflossingsdatum voor met ClickUp herinneringen

3. ClickUp-sjabloon voor betalingsgeschiedenis

Gratis sjabloon downloaden Beheer en houd uw betalingen bij vanuit één centrale plek met de ClickUp-sjabloon voor betalingsgeschiedenis.

De ClickUp-sjabloon voor betalingsgeschiedenis houdt een logboek bij van wat u betaalt en wat u ontvangt. U kunt het betalingsbedrag, de datum, de betaalmethode en het referentienummer noteren en dit vervolgens taggen aan creditcardrekeningen, persoonlijke leningen of andere financiële verplichtingen.

Dit is een snelle manier om minimale betalingen te controleren, deadlines bij te houden en te zien hoe uw cashflow zich gedurende de maand ontwikkelt.

Antwoorden opzoeken is eenvoudig. Filter om openstaande items te vinden, scan een client-tabel voor eerdere activiteiten of exporteer een overzichtelijk overzicht voor uw administratie. Moet u aantonen dat de betaling van vorige maand op tijd is geboekt? U vindt het daar.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Eén plek om inkomende en uitgaande betalingen bij te houden

Wis statussen om te zien wat nog openstaat of voltooid is.

Handige velden voor bedrag, methode, ontvangstnummer en aantekeningen

Kant-en-klare weergaven voor de invoer van bonnen, snel starten, client-tabel en alle items

Vriendelijke herinneringen om aankomende betalingsdata en maandelijkse betalingen te controleren.

✨️ Ideaal voor: Particulieren, huishoudens en kleine teams die een duidelijk controlespoor willen om schuldaflossingen en dagelijkse rekeningen op schema te houden.

💡Pro-tip: ClickUp Brain kan uw lijsten en documenten lezen, de uitgaven van de afgelopen maand per categorie samenvatten, overschrijdingen markeren en aflossingsschema's opstellen op basis van uw saldi en tarieven. Het kan die plannen omzetten in taken met herinneringen en datums, zodat uw sjabloon een levende routine wordt. Probeer prompts zoals: "Maak een overzicht van de uitgaven van deze maand uit mijn Simple Budget-lijst en markeer categorieën die boven het plan uitkomen. "

"Maak een schulden-sneeuwbal van deze saldi en APR's, voeg deadlines toe en stel een maandelijkse extra betaling van 3000 als instelling in."

"Waar kan ik op bezuinigen om binnen 12 maanden mijn schulden af te lossen, twee scenario's weergeven en mijn taken dienovereenkomstig bijwerken?" Maak een overzicht van uw uitgaven en categoriseer ze voor eenvoudigere maandelijkse evaluaties met ClickUp Brain

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor het organiseren van rekeningen om uw uitgaven beter bij te houden

4. ClickUp-sjabloon voor maandelijks onkostendeclaratieformulier

Gratis sjabloon downloaden Organiseer uw budget en houd uw uitgaven snel en eenvoudig bij met de ClickUp-sjabloon voor maandelijkse uitgavenrapporten.

De ClickUp-sjabloon voor maandelijkse onkostenrapporten biedt een enkel, doorlopend overzicht voor de maand, zodat u uw uitgaven duidelijk kunt zien voordat u voor verrassingen komt te staan.

Voeg de gebruikelijke vaste rekeningen en dagelijkse uitgaven toe en categoriseer ze vervolgens. Patronen worden snel zichtbaar. Dat maakt het aflossen van schulden ook eenvoudiger, omdat u cashflow kunt vrijmaken en kunt beslissen of extra betalingen naar de kleinste schuld of de schuld met de hoogste rente gaan.

Als u antwoorden wilt, hoeft u niet lang te zoeken. Vergelijk deze maand met vorige maand, maak een snel overzicht om te delen en stel het volgende betalingsbedrag met meer vertrouwen vast.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Eén plek om vaste en variabele uitgaven bij te houden met duidelijke maandelijkse totalen

Categorieweergaven die eenvoudige besparingen laten zien

Eenvoudig exporteren voor een duidelijk overzicht wanneer u dat nodig hebt.

Maandelijkse vergelijkingen om trends vroegtijdig te signaleren

Een praktische manier om geld vrij te maken voor extra aflossingen in uw aflossingsplan.

✨️ Ideaal voor: Huishoudens en kleine teams die een nauwkeurig maandelijks overzicht willen om een gestage aflossing van schulden te ondersteunen.

💡 Pro-tip: Voordat u een abonnement vastlegt, kunt u snel een controle uitvoeren met deze eenvoudige ClickUp-risicobeoordelingscalculator om risico's met variabele rente of late betalingskosten vroegtijdig op te sporen.

5. ClickUp-sjabloon voor financieel beheer

Gratis sjabloon downloaden Maak taken met maximaal 28 aangepaste statussen met de ClickUp-sjabloon voor financieel beheer.

De ClickUp-sjabloon voor financieel beheer brengt budgetten, uitgaven en schuldaflossingen samen op één plek, zodat u uw plan kunt afstemmen op uw werkelijke cashflow en een betaalbaar aflossingsbedrag kunt vaststellen.

U kunt uw terugkerende rekeningen, variabele uitgaven en financiële verplichtingen toevoegen en vervolgens de schulden labelen die u prioriteit wilt geven. Als u de voorkeur geeft aan snelle resultaten, concentreer u dan op het laagste saldo. Om de rente te minimaliseren, stort u extra betalingen op de account met het hoogste rentepercentage.

Hoe dan ook, u krijgt een duidelijker weergave van de volgende stap en de impact op de aflossingstermijn. Na verloop van tijd kunt u maanden vergelijken, categorieën identificeren die u kunt beperken en beslissen wanneer u de maandelijkse betalingen wilt verhogen. Het overzicht is eenvoudig te delen met een partner of boekhouder, waardoor beslissingen vlotter verlopen.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Houd uw budgetten en uitgaven bij, samen met uw schuldaflossingen, in één werkruimte.

Krijg een duidelijk overzicht van uw cashflow en stel realistische maandelijkse betalingen vast.

Vergelijk de prioriteiten van de sneeuwbal- en lawinemethode zonder het plan opnieuw op te stellen.

Markeer aankomende betalingsdata en verlengingen om kosten te vermijden.

Deel een overzichtelijk overzicht voor snelle beoordelingen en beslissingen.

✨️ Ideaal voor: Eigenaren van kleine bedrijven, freelancers en huishoudens die één hub willen om hun budgetten te beheren, hun cashflow te monitoren en extra betalingen naar de juiste schulden te leiden.

6. ClickUp-sjabloon voor het stellen van financiële doelen

Gratis sjabloon downloaden Houd uw voortgang bij en neem datagestuurde beslissingen met de ClickUp-sjabloon voor het stellen van financiële doelen.

Doelen werken alleen als ze overeenkomen met de cijfers. Met het ClickUp-sjabloon voor het stellen van financiële doelen kunt u ideeën als 'uit de schulden komen' of 'drie maanden aan uitgaven sparen' omzetten in duidelijke stappen die u daadwerkelijk kunt bijhouden.

Om dat te bereiken, kunt u doelen voor het aflossen van schulden definiëren, controlepunten toevoegen voor de kleinste saldo of hoogste rente schuld, en een vaste maandelijkse betaling instellen die uw cashflow niet verstoort.

Wanneer uw inkomsten of uitgaven veranderen, past u de volgende stap aan in plaats van het hele plan te herschrijven. U krijgt ook een weergave van uw voortgang. Voordat u beslist wat u vervolgens gaat doen, kunt u zien wat op schema ligt, wat een duwtje in de rug nodig heeft en waar een extra betaling het meest zou helpen.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Zet algemene financiële doelen om in specifieke stappen en mijlpalen.

Stem de maandelijkse betalingen af op uw werkstroom, zodat het plan realistisch is.

Houd de voortgang van uw schuldaflossing bij zonder extra spreadsheets.

Geef prioriteiten aan, zodat u weet op welke schuld u zich vervolgens moet concentreren.

Deel een eenvoudig overzicht om partners of teamgenoten op één lijn te houden.

✨️ Ideaal voor: Individuen en kleine teams die duidelijke, meetbare doelen willen om hun schulden gestaag af te lossen.

7. ClickUp-sjabloon voor financieel analyserapport

Gratis sjabloon downloaden Houd uw inkomsten, uitgaven, winsten, verliezen en meer bij met het ClickUp-sjabloon voor financiële analyserapporten.

Als u de cijfers niet vertrouwt, blijven beslissingen uit. De ClickUp-sjabloon voor financiële analyse rapporten zet inkomsten, uitgaven, winsten en verliezen om in een duidelijk rapport dat u in enkele minuten kunt lezen. U krijgt eenvoudige tabellen die worden omgezet in visuals, waardoor het gemakkelijker wordt om de herkomst en bestemming van geld uit te leggen.

Deze sjabloon past goed bij een aflossingsplan voor schulden. U kunt zien welke kosten stijgen, hoeveel vrij geld er overblijft na de maandelijkse betalingen en of een extra betaling moet worden toegepast op het laagste saldo of de schuld met de hoogste rente.

De afbeelding wordt bijgewerkt zodra u een invoer aanpast, zodat u geen tweede blad nodig hebt om ideeën uit te proberen. Sla een momentopname op voor de maand of het kwartaal, beantwoord snel vragen met één weergave en stel het betalingsbedrag voor de volgende maand met meer vertrouwen vast.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Eén rapport voor inkomsten, uitgaven en nettoresultaat

Overzichtelijke grafieken waarmee u trends gemakkelijk kunt herkennen

Eenvoudige vergelijkingen van maand tot maand of van kwartaal tot kwartaal

Een duidelijker overzicht van uw werkstroom om extra betalingen te begeleiden

Eenvoudig exporteren voor partners, clients of adviseurs

✨️ Ideaal voor: Kleine teams en individuen die een duidelijk financieel overzicht willen om slimmere beslissingen te nemen over het aflossen van schulden.

Snelle tip: gebruik ClickUp aangepaste velden voor zaken als begrote versus werkelijke uitgaven, leverancier en betalingsdatum. Dat betekent dat uw schuldtracker deel uitmaakt van een vollediger beeld van waar uw geld naartoe gaat, en niet in een apart bestand staat.

📖 Lees ook: Tips om uw uitgavenbeheer en de werkstroom van uw team te optimaliseren

8. Excel- en Google Spreadsheets-sjabloon voor persoonlijke schulden door Template.net

Als u de voorkeur geeft aan het gemak van een spreadsheet, Excel of Google Spreadsheets, dan is het Personal Debt sjabloon van Template.net een eenvoudige tool om elk saldo, elk rentepercentage en elke deadline bij te houden. Voer het huidige saldo, het rentepercentage en de minimale aflossingen voor elke lening of creditcard in en noteer vervolgens maandelijks uw aflossingen.

U kunt het gebruiken als een spreadsheet voor het aflossen van schulden voor beide benaderingen. Sorteer op het laagste saldo voor de sneeuwbalmethode of op het hoogste rentepercentage voor de lawinemethode. Voeg een kolom toe voor extra betalingen en u zult zien dat de resterende saldi en de aflossingstermijnen in de juiste richting gaan.

Bewaar een kopie voor uw administratie, geef een tabblad aan uw partner of exporteer een momentopname voordat u de instelling voor het betalingsbedrag voor de volgende maand uitvoert.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Bekende spreadsheetlayout in Excel en Google Spreadsheets

Kolommen voor huidig saldo, rentepercentage, deadlines, minimale aflossingen en aflossingsbedrag.

Werkt met de sneeuwbal- of lawinemethode zonder de installatie te wijzigen.

Snelle totalen voor totale schuld, resterende saldi en totale betaalde rente

Gemakkelijk te kopiëren en te delen voor beoordelingen of updates.

✨️ Ideaal voor: Spreadsheetgebruikers die een overzichtelijke, bewerkbare schuldaflossingstracker willen zonder extra tools.

👀 Leuk weetje: Kleine overwinningen zijn belangrijk. Onderzoek wijst uit dat het concentreren van betalingen om één schuld per keer af te lossen de motivatie en doorzettingsvermogen vergroot. Dit is een van de redenen waarom veel mensen vasthouden aan een sneeuwbalstart, zelfs als de lawine op papier meer rente bespaart.

9. Excel- en Google Spreadsheets-sjabloon voor maandelijkse schulden van Template.net

Als u graag een weergave per maand hebt, kunt u met de Excel- en Google Spreadsheets-sjabloon voor maandelijkse schulden van Template.net alle deadlines en betalingen in één blad bijhouden. Vermeld elke account met het huidige saldo, het rentepercentage en de minimale aflossing, en houd vervolgens de maandelijkse betalingen bij.

U krijgt een overzicht voor de maand en een duidelijk overzicht om eventuele extra betalingen bij te houden.

Deel met anderen is ook heel eenvoudig. U kunt het blad naar een adviseur sturen, een maandelijks overzicht opslaan voor uw administratie en het betalingsbedrag voor de volgende maand aanpassen zonder iets opnieuw te hoeven opbouwen.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Vertrouwde layout in Excel en Google Spreadsheets

Velden voor huidig saldo, rentepercentage, minimale aflossingen en deadlines

Maandelijks bijhouden van het betaalde bedrag en het resterende saldo

Werkt met de sneeuwbal- of lawinemethode zonder de structuur te wijzigen.

Snelle totalen voor totale schuld en tot nu toe betaalde rente

✨️ Ideaal voor: Spreadsheetgebruikers die een overzichtelijke maandelijkse tracker willen voor deadlines, minimale betalingen en extra betalingen.

💡 Pro-tip: Als u meerdere schulden bijhoudt – creditcards, studieleningen, autoleningen, persoonlijke leningen – betekent dit dat u saldi, rentepercentages, betalingsschema's en voortgang ten opzichte van aflossingsdoelen voor verschillende accounts en kredietverstrekkers moet bijhouden. ClickUp BrainGPT helpt u inzicht te krijgen in uw schuldaflossingsgegevens zonder dat u handmatig hoeft te berekenen welke schulden prioriteit hebben of hoe extra betalingen uw tijdlijn beïnvloeden. Visualiseer en optimaliseer elke aflossingsbeslissing met ClickUp BrainGPT Zo werkt het: Directe antwoorden op vragen over schuldstrategieën : stel BrainGPT vragen als "Als ik deze maand 200 dollar extra betaal, aan welke schuld moet ik dat dan toewijzen?" en krijg antwoorden op basis van uw werkelijke schuldgegevens die in ClickUp worden bijgehouden.

Vind direct uw betalingsgeschiedenis en documenten : zoek in al uw taken om de schuld te bijhouden, betalingsbewijzen en leningsovereenkomsten om specifieke transactiegegevens, veranderingen in het rentepercentage of communicatie met crediteuren te vinden zonder door mappen te hoeven spitten.

Spraakgestuurde betalingsregistratie : gebruik : gebruik Talk to Text om betalingen te registreren, saldi bij te werken of extra betalingen handsfree vast te leggen. Zeg gewoon 'Registreer betaling van $ 150 op Capital One-kaart' terwijl u de betaling uitvoert.

Meerdere AI-modellen voor financiële berekeningen : gebruik ChatGPT, Claude, Gemini en andere AI-modellen om verschillende scenario's voor het aflossen van schulden te berekenen.

Geautomatiseerde voortgangsrapporten: maak een overzicht van de voortgang van uw schuldaflossing in de afgelopen maand of het afgelopen kwartaal en genereer rapporten op basis van uw daadwerkelijke betalingsgegevens.

10. Excel- en Google Spreadsheets-sjabloon voor het organiseren van schulden door Template.net

Als uw accountgegevens op verschillende plaatsen zijn opgeslagen, kunt u met de Excel- en Google Spreadsheets-sjabloon voor schuldbeheer van Template.net al uw gegevens samenvoegen tot één overzichtelijke hoofdlijst.

U legt de basisgegevens van elke schuld vast op één blad, zodat u het totale schuldbedrag, aan wie u geld verschuldigd bent en wat er vervolgens moet gebeuren, kunt zien zonder tussen verschillende portalen te hoeven schakelen.

Dit is een nuttige eerste stap voordat u een aflossingsstrategie kiest. Met alle huidige saldi, rentepercentages, minimale aflossingen en deadlines in één weergave kunt u snel zien welke schuld de hoogste rente heeft of het laagste saldo. Voeg een extra kolom voor extra aflossingen toe en u ziet hoe het plan vorm krijgt.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Eén plek voor een lijst met de kredietverstrekker, de bijnaam van het account, het huidige saldo, het rentepercentage, de minimale aflossing en de deadline.

Optionele kolommen voor promotietarieven, automatische betalingsstatus en aantekeningen

Filters om te sorteren op hoogste rente of laagste saldo voor lawine- of sneeuwbaleffect

Snelle totalen voor totale schuld en resterende saldi

Printervriendelijke weergave voor een overzicht van één pagina dat u bij de hand kunt houden.

✨️ Ideaal voor: iedereen die een schuldenvrije reis begint en een uitgebreid, bewerkbaar overzicht van alle accounts wil hebben voordat hij of zij kiest voor de sneeuwbal- of lawinemethode.

11. Spreadsheet-sjabloon voor schuldaflossing van Credit Canada

Via Credit Canada

Als u een duidelijk plan wilt zonder veel formules, dan is de Spreadsheet Debt Repayment Sjabloon van Credit Canada precies wat u zoekt. Maak een lijst van al uw schulden met het huidige saldo, het rentepercentage, het minimumbedrag dat u moet betalen en de deadline, en volg vervolgens een maandelijks schema dat u vertelt wat u vervolgens moet betalen.

Voeg een extra betaling toe en het blad werkt de aflossingstermijn en totale rente bij, zodat u direct het effect ziet. U kunt een kopie voor uzelf opslaan of deze delen met een partner of adviseur, zodat u beiden hetzelfde plan ziet.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Eenvoudige kolommen voor kredietverstrekker, saldo, rente, minimum en deadline.

Ingebouwde keuze tussen sneeuwbal- of lawinemethode

Automatische totalen voor totale schuld, resterende saldi en betaalde rente

Maandelijks schema dat overzichtelijk blijft

Werkt in Google Spreadsheets of Excel.

✨️ Ideaal voor: iedereen die een eenvoudig werkblad wil waarop het plan en de voortgang duidelijk in weergave zijn.

👀 Leuk weetje: Een creditcardbetaling halverwege de cyclus kan de rente verlagen, omdat veel uitgevers deze dagelijks berekenen op basis van uw gemiddelde dagelijkse saldo. Door het saldo eerder te verlagen, wordt dus minder rente in rekening gebracht.

12. Excel-sjabloon voor het plannen en bijhouden van schuldaflossingen door The Happy Giraffe

Via The Happy Giraffe

Wilt u een spreadsheet die u zowel een plan als een logboek biedt? De Excel Debt Payoff Planner and Tracker sjabloon van The Happy Giraffe doet beide. Voer de naam van elke schuld, het huidige saldo, het rentepercentage, de deadline en het bedrag dat u boven het minimum kunt betalen in.

Deze sjabloon geeft vervolgens de te volgen stappen weer en houdt een eenvoudig overzicht bij dat u kunt bijwerken naarmate u betaalt. Deze sjabloon werkt ook uw verwachte datum waarop u schuldenvrij bent bij naarmate u vordert. U kunt ook de handige ClickUp Days Calculator gebruiken om uw aflossingsdatum vanaf vandaag te schatten en de tijdlijn realistisch te houden.

U kunt deze kopiëren naar Google Spreadsheets of bewaren in Excel en maandelijks een momentopname opslaan.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Plan en tracker in één bestand

Werkt direct met de sneeuwbal- of lawinemethode.

Duidelijke begeleiding bij het aflossen van uw volgende schuld met eenvoudige stappenplanning.

Automatische updates van de verwachte datum waarop u schuldenvrij bent

Excel of Google Spreadsheets, gratis te downloaden

✨️ Ideaal voor: iedereen die een gratis, non-profit spreadsheet wil waarmee je de volgende stap kunt zien en de voortgang op één plek kunt bijhouden.

13. Schuldendatabase (5-in-1) door Vertex42

Via Vertex42

Als u één blad wilt om meerdere schulden bij te houden, is de Debt Payoff Tracker (5-in-1) van Vertex42 de eenvoudigste oplossing. Voer elke startschuld en minimale aflossing in, en de grafiek vult de doelen voor u in. U kleurt vakjes in of vinkt ze af als u mijlpalen bereikt, en u kunt de datum voor elke stap vastleggen, zodat de voortgang zichtbaar blijft.

De installatie is ook eenvoudig. Voer de bewerkingen uit voor de labels die u nodig hebt, maak een lijst van uw accounts en u bent klaar om betalingen in één weergave te markeren. Het werkt als een afdrukbaar PDF- of Excel-bestand, zodat u een kopie op uw bureau of harde schijf kunt bewaren.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Houd meerdere schulden bij op één werkblad

De doelbedragen worden automatisch ingevuld nadat u de startdatum van de schuld en de minimumbedragen hebt ingevoerd.

Vink uw voortgang af of kleur deze in en noteer de voltooiingsdata.

Werkt in Excel of als bewerkbare PDF.

✨️ Ideaal voor: iedereen die op zoek is naar één enkel, afdrukbaar overzicht dat zichzelf bijwerkt.

14. Schuldensneeuwbal-tracker van Vertex42

Via Vertex42

De Debt Snowball Tracker van Vertex42 is speels en duidelijk. U voert het totale schuldbedrag in en het blad bouwt een target op met sneeuwballen die u inkleurt naarmate u aflost. In Excel worden de sneeuwballen zelfs automatisch gevuld met behulp van voorwaardelijke formaten, zodat uw voortgang zonder extra werk wordt weergegeven.

De boxen voor het minimum en extra's zijn bedoeld als referentie, zodat u zich kunt blijven concentreren op het momentum. U krijgt een visuele stimulans om door te gaan en kunt eenvoudig zien hoever u al bent gekomen. Gebruik het om gemotiveerd te blijven tussen volledige budgetcontroles door. Kleur een paar sneeuwballen in na elke betaling en zie hoe het target steeds dichterbij komt.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Visueel doel dat zich vult naarmate u uw aflossingen betaalt

Automatisch kleuren in Excel via voorwaardelijke opmaak

Eenvoudige referentieboxen voor minimale en extra betalingen

Afdrukbare PDF-optie als u liever met pen en papier werkt.

✨️ Ideaal voor: gebruikers van de sneeuwbalmethode die na elke betaling snel een visueel resultaat willen zien.

15. Grafieken voor een schuldenvrije reis door Vertex42

Via Vertex42

Als u de voorkeur geeft aan een maandelijks overzicht, bieden de Debt Free Journey grafieken van Vertex42 een visuele weergave van de afnemende saldi. U noteert elke maand het nieuwe saldo en de achtergrondafbeelding verschijnt stukje bij beetje, waardoor u de voortgang in één oogopslag kunt zien.

Het blad is geschikt voor Excel. Gebruik een eenvoudige formule zoals =EDATE(prevdate,1) om maanden vooruit te rollen en de tijdlijn overzichtelijk te houden. Combineer het met uw belangrijkste aflossingstracker. Gebruik dit tabblad als maandelijkse 'poster voor voortgang' en laat uw budget de dagelijkse cijfers afhandelen.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Maandelijks saldo-overzicht met een grafiek die de voortgang weergeeft

Eenvoudige datumverwerking met een ingebouwde Excel-formule tip

Overzichtelijk om samen met een partner of coach te bekijken.

Houdt de motivatie hoog tussen budgetsessies door

✨️ Ideaal voor: iedereen die een eenvoudig maandelijks grafiek over de voortgang van de aflossing wil dat de zichtbaarheid van de voortgang van de aflossing toont.

16. Schuldaflossingstracker van Vertex42

Via Vertex42

Houdt u ervan om vakjes af te vinken? De Debt Payoff Tracker Grid van Vertex42 biedt 200 cellen die u kunt inkleuren of doorstrepen wanneer u elk doel hebt bereikt. Voeg bovenaan de crediteur en het minimumbedrag toe, vul het startbedrag in, druk af en begin met het bijhouden van uw voortgang.

Het is eenvoudig genoeg om op de koelkast te plakken of naast uw laptop te bewaren. Als u het raster ziet vollopen, helpt dat u om op koers te blijven, zelfs als het een drukke maand is. Gebruik het voor één saldo of maak er één per account. Het geld dat u vrijmaakt wanneer het raster op nul staat, wordt brandstof voor de volgende schuld.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Raster met 200 cellen, u kleurt terwijl u betaalt

Ruimte voor een aantekening over de schuldeiser, het minimumbedrag en de startdatum van de schuld.

Afdrukbare PDF- en Excel-versies

Ideaal als zichtbare herinnering tussen betalingsdata

✨️ Ideaal voor: visuele trackers die houden van een papiervriendelijk raster dat gestage voortgang laat zien.

📮 ClickUp Insight: 78% van de respondenten heeft moeite om gemotiveerd te blijven voor langetermijndoelen. Dat komt niet door een gebrek aan gedrevenheid, maar door de manier waarop onze hersenen werken! We moeten successen zien om gemotiveerd te blijven. 💪 Dat is precies waar ClickUp om de hoek komt kijken. Houd uw prestaties bij met ClickUp Mijlpalen, krijg direct een Overzicht van uw voortgang met rollups en blijf gefocust met slimme herinneringen. Door deze kleine overwinningen te visualiseren, bouwt u momentum op voor de lange termijn. 💫 Echte resultaten: ClickUp-gebruikers melden dat ze ~10% meer werk kunnen verzetten zonder overweldigd te raken.

Maak uw aflossing een succes met ClickUp

Schuldenvrijheid is iets wat je opbouwt, niet iets wat je kunt raden. Het komt voort uit een plan dat je kunt zien, kleine aanpassingen die je zonder wrijving kunt maken en het bewijs dat elke betaling het juiste saldo oplevert. Je hebt nu een set sjablonen om totalen bij te houden, deadlines in kaart te brengen en de weg te kiezen die past bij hoe je wilt betalen.

Als u één plek wilt waar nummers, aantekeningen en volgende stappen bij elkaar staan, dan biedt ClickUp een thuis voor uw aflossingsplan.

U kunt uw accounts naast uw budget bijhouden, de voortgang van maand tot maand bekijken zonder door tabbladen te hoeven bladeren, en de timing aanpassen wanneer uw leven verandert. De schulden-sneeuwbalmethode en de lawinemethode werken hier allebei, omdat het plan en de acties in dezelfde weergave blijven.

Kies een sjabloon, stel een tempo in dat past bij uw werkstroom en laat regelmatige betalingen het zware werk doen. Het voordeel is duidelijkheid vandaag en momentum morgen.

Meld u vandaag nog aan bij ClickUp om uw budget en schuldaflossing in één ClickUp-werkruimte te organiseren.