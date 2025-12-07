Cijferlijsten van middelbare scholen zijn in feite een overzicht van de academische hoogtepunten van een leerling. Ze laten zien welke vakken zijn gevolgd, hoeveel kredieten zijn behaald en hoe de leerling gedurende vier jaar heeft gepresteerd – allemaal op één pagina.

Bovendien hebben meer dan 1800 Amerikaanse instellingen de SAT/ACT-vereisten geschrapt, wat betekent dat de cursusgeschiedenis, cijfers en een duidelijke beoordelingsschaal zwaarder wegen wanneer iemand het dossier van een student beoordeelt.

Deze gids bevat een overzicht van gratis, kant-en-klare sjablonen voor middelbare schoolcijferlijsten. We bekijken de belangrijkste functies van elk sjabloon en geven aan wat een goede cijferlijstformulier is. Als bonus delen we de beste keuzes voor leraren, schoolbestuurders en ouders die thuisonderwijs geven.

Top 10 gratis sjablonen voor middelbare schoolcijferlijsten in één oogopslag

Hier is een overzichtstabel met onze selectie van de 10 beste sjablonen voor middelbare schoolcijferlijsten (inclusief die van ClickUp ):

Wat zijn sjablonen voor middelbare schoolcijferlijsten?

Een sjabloon voor een middelbare schoolcijferlijst is een kant-en-klaar document dat standaardiseert hoe u de academische geschiedenis van een leerling vastlegt. Dit omvat alle essentiële informatie op één plek: leerlinginformatie, middelbare schoolvakken per semester, behaalde kredieten, cijfers, een beoordelingsschaal, GPA-berekeningen en ruimte voor aantekeningen zoals honoursvakken, duale inschrijvingsvakken of herhalingslessen.

Veel versies bevatten ook velden voor de afstudeerdatum, de handtekening van de studieadviseur of beheerder en een optioneel zegel voor een officieel transcript.

Deze sjablonen zijn beschikbaar in gangbare formaten zoals Google Documenten, Google Spreadsheets en PDF, zodat u ze kunt afdrukken of digitaal kunt delen.

Ouders die thuisonderwijs geven, kunnen dezelfde layout gebruiken voor een transcript voor thuisonderwijs door de naam van de thuisonderwijsinstelling, schooljaren en eventuele cursusbeschrijvingen toe te voegen om de behandelde stof te verduidelijken.

Wat maakt een goed sjabloon voor een middelbare schoolcijferlijst?

Dit is wat een ideaal sjabloon voor een middelbare schoolcijferlijst zou moeten doen:

Toon in één oogopslag de essentiële informatie: studentgegevens, cursussen gegroepeerd per semester, behaalde kredieten, cijfers en een duidelijke beoordelingsschaal.

Werk het semester- en cumulatieve GPA automatisch bij wanneer u cijfers invoert, zonder dat u daarvoor zelf hoeft te rekenen.

Behandel verschillende soorten cursussen op de juiste manier, waaronder honours, AP, IB en dubbele inschrijving.

Totaal aantal behaalde kredieten onderaan, met herhalingen en eensemesterlessen duidelijk gelabeld.

Voeg ruimte toe voor de afstudeerdatum, handtekeningregel, contactgegevens van de school en een optioneel zegel voor officiële cijferlijsten.

Exporteer netjes naar PDF en bewaar een bewerkbare versie in Google Documenten of Google Spreadsheets voor snelle aanpassingen.

Top 10 gratis sjablonen voor middelbare schoolcijferlijsten

Schoolgegevens worden vaak verdeeld over meerdere systemen. Een concept van het cijferlijst wordt in de ene map opgeslagen, cursusbeschrijvingen worden in een andere map bewaard, kredieten worden in een spreadsheet georganiseerd en GPA-berekeningen bestaan alleen in rapporten.

De wirwar is Work Sprawl, de verspreide taken, documenten en updates die details verbergen en tijd stelen.

Als u de manier waarop dossiers en cursusmateriaal worden bewaard wilt formaliseren, zorgt een degelijk kennisbeheersysteem ervoor dat alles doorzoekbaar en consistent blijft gedurende het hele schooljaar.

ClickUp brengt alles samen in één Converged AI-werkruimte, zodat je cijferlijstgegevens, cursuslijsten, beoordelingsschaal en aantekeningen bij elkaar staan. Je kunt een ClickUp-document maken voor de cijferlijst van de student, cursusbeschrijvingen toevoegen, kredieten bijhouden met aangepaste velden en één enkele bron van waarheid bijhouden die iedereen in het team kan bekijken.

👀 Leuk weetje: In de cyclus 2023-24 vereiste ongeveer 5% van de Common App-lidcolleges SAT/ACT-scores, wat betekent dat cijferlijsten en de moeilijkheidsgraad van cursussen nog meer aandacht kregen.

1. ClickUp-sjabloon voor rapporten over de voortgang van studenten

Download een gratis sjabloon Maak nauwkeurige rapporten voor ouders, beheerders of andere belanghebbenden met de ClickUp-sjabloon voor rapporten over de voortgang van studenten.

Het ClickUp-sjabloon voor voortgangsrapporten van studenten organiseert op efficiënte wijze de prestaties, gedragsantekeningen en outreach van studenten op één gemakkelijk te beheren locatie.

Het sjabloon maakt gebruik van gestructureerde aangepaste velden voor lessen, inspanningen en contact met bovenliggende ouders, terwijl ingebouwde weergaven zoals 'Gids, aandacht nodig, gedragsproblemen en lijst' het gemakkelijk maken om de klas te scannen en te bepalen wie ondersteuning nodig heeft.

Duidelijke statussen brengen het traject in kaart van 'Goed bezig' tot 'Aandacht nodig' of 'Zelfvertrouwen opbouwen', en u kunt een overzichtelijk rapport exporteren wanneer het tijd is om cijfers bij te werken of bewijsmateriaal te delen voor conferenties.

🌻 Dit is waarom je dit sjabloon leuk zult vinden

Bewaar voortgang, observaties en follow-ups in één enkele bron van waarheid.

Signaleer risicovolle studenten vroegtijdig met de weergave 'Aandacht nodig'.

Standaardiseer aantekeningen met aangepaste velden voor gedrag, inzet en lessen.

Bekijk snel de hele klas in de lijstweergave en bekijk individuele records in detail.

Exporteer beknopte rapporten die u kunt raadplegen bij het bijwerken van het transcript van een student.

✨ Ideaal voor: docenten en begeleiders die de voortgang consistent willen bijhouden en dit naadloos willen laten aansluiten op rapporten en eindejaarsverslagen.

💡 Pro-tip: Als je de monitor voor voortgang wilt koppelen aan alle andere zaken die je voor je klas of campus regelt, geeft ClickUp for Education je een beter overzicht. U kunt syllabi en kennisbanken opstellen in Docs, lesplannen en deadlines bijhouden in taken en cursussen, studenteninformatie en administratief werk op één plek beheren. Met ClickUp-formulieren en -enquêtes kunt u toelatingsaanvragen, opdrachten en benodigdheden verzamelen, terwijl dashboards in één oogopslag de capaciteit van het klaslokaal, de prestaties van studenten en andere belangrijke statistieken weergeven.

2. ClickUp-sjabloon voor prestatierapport

Download een gratis sjabloon Maak geautomatiseerde rapporten om zonder extra moeite op de hoogte te blijven met de ClickUp-sjabloon voor prestatierapporten.

Het ClickUp-sjabloon voor prestatierapporten is weliswaar bedoeld voor werkomgevingen , maar vormt een uitstekend uitgangspunt voor het opstellen van een gedetailleerd transcript voor de middelbare school. U kunt semestercijfers registreren, GPA bijhouden (in plaats van KPI's en mijlpalen) en de voltooiing van cursussen documenteren in een gestructureerd, gemakkelijk te lezen format. U kunt ook aangepaste velden toevoegen voor gestandaardiseerde testscores, aanwezigheidsregistraties en opmerkingen van docenten, waardoor u eenvoudig alle informatie kunt vastleggen waar hogescholen en beurscommissies naar op zoek zijn.

🌻 Dit is waarom je dit sjabloon leuk zult vinden

Bewaar scores, toetsen en aantekeningen over opdrachten bij elkaar voor een snellere beoordeling.

Bekijk trends en voortgang in één oogopslag met gestructureerde secties.

Standaardiseer updates met behulp van aangepaste velden en duidelijke statussen.

Schakel tussen weergaven om de werklast, tijdlijnen en wekelijkse overzichten te bekijken.

Deel een overzichtelijk rapport met belanghebbenden zonder dat u dia's opnieuw hoeft te maken.

✨ Ideaal voor: afdelingshoofden, academische coördinatoren en projecteigenaren die duidelijke wekelijkse of maandelijkse prestatieoverzichten willen die gekoppeld zijn aan het werk.

📮 ClickUp Insight: De gemiddelde professional besteedt meer dan 30 minuten per dag aan het zoeken naar werkgerelateerde informatie; dat is meer dan 120 uur per jaar die verloren gaat aan het doorzoeken van e-mails, Slack-threads en verspreide bestanden. Een intelligente AI-assistent die in uw ClickUp-werkruimte is ingebouwd, kan daar verandering in brengen. Maak kennis met ClickUp Brain.

3. ClickUp-sjabloon voor cijferlijst

Download een gratis sjabloon Identificeer eenvoudig gebieden waarop studenten verbetering nodig hebben met het ClickUp Gradebook-sjabloon.

"Heb ik die quiz ingevoerd en heb ik hem goed gewogen?" Elke docent heeft dat moment wel eens gehad voor het uitbrengen van de voortgangsrapporten. Wanneer scores in verschillende tabbladen en op aantekeningen staan, duurt het berekenen van de eindcijfers langer dan het geven van de cijfers zelf.

Een overzichtelijk cijferboek waarin totalen, gemiddelden en aantekeningen op één plek worden bijgehouden, maakt de hele week rustiger. De ClickUp Gradebook Sjabloon centraliseert scores, opmerkingen en trends, zodat u de prestaties van studenten in één weergave kunt bijhouden. Gebruik aangepaste velden voor gemiddelden voor 'Deelname', 'Lange toets', 'Maand' en 'Huiswerk', en laat de sjabloon de totalen berekenen zonder dat u zelf hoeft te rekenen.

🌻 Dit is waarom je dit sjabloon leuk zult vinden

Bewaar alle cijfers en opmerkingen in één overzichtelijke ruimte.

Bereken gemiddelden en eindcijfers zonder nieuwe formules te maken.

Weergave van de klas op basis van deelname om te zien wie een duwtje in de rug nodig heeft.

Gebruik rubrieken om verwachtingen te verduidelijken en consistentie in de beoordeling te bevorderen.

Exporteer beknopte cijferrapporten voor conferenties en updates van cijferlijsten.

✨ Ideaal voor: docenten die een overzichtelijk, rubriek-vriendelijk cijferboek willen dat gemiddelden automatisch bijwerkt en snelle communicatie met ouders ondersteunt.

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Brain om de semestercijfers van een student samen te vatten in een korte, cijferlijstvriendelijke samenvatting, benadruk gewichtsverschillen voor honours en AP, en maak een lijst met ontbrekende of te late items die van invloed zijn op de eindcijfers. Zet verspreide scores om in overzichtelijke samenvattingen, volgende stappen en minder herhalingen met ClickUp Brain

4. ClickUp-sjabloon voor klasopdrachten

Download een gratis sjabloon Communiceer opdrachten en deadlines met studenten met behulp van het ClickUp-sjabloon voor klasopdrachten.

"Heb ik het lab gepost, de deadline voor het essay verplaatst en periode 3 herinnerd aan de quiz?" We hebben allemaal wel eens zo'n drukte meegemaakt. Met de ClickUp-sjabloon voor klasopdrachten kunt u uw cursussen overzichtelijk in één ruimte bewaren. De sjabloon biedt u de weergaven "Lijst, Lijst op deadline, Examens, Papers en Begin hier", zodat u de week kunt plannen en uw studenten kunnen zien wat er op het programma staat.

Deel deadlines, voeg rubrieken toe en filter op klas of week wanneer het tijd is om je voor te bereiden. Je kunt ook extra aantekeningen, studietools, apps voor productiviteit voor studenten en andere relevante informatie op één plek toevoegen als bijlage.

🌻 Dit is waarom je dit sjabloon leuk zult vinden

Houd alle opdrachten, instructies en deadlines in één weergave bij.

Sorteer op klas, onderwerp of status om te zien wat nu uw aandacht nodig heeft.

Bereid je voor met examen- en paperweergaven, zodat deadlines elkaar niet overlappen.

Voeg aangepaste velden en bijlagen toe, zodat studenten weten wat goed is.

Blijf de voortgang in realtime bijhouden en verminder het aantal follow-upberichten.

✨ Ideaal voor: docenten die een gebruiksvriendelijk, georganiseerd systeem willen om leswerk voor verschillende vakken te plannen, aan te kondigen en bij te houden.

Snelle tip: Probeer Brain MAX om de prestaties van uw studenten nog beter bij te houden. Zo werkt het: Gebruik Talk to Text in ClickUp Brain MAX om tijdens de les snel de redenen voor cijferwijzigingen vast te leggen en deze als bijlage aan het dossier van de student toe te voegen voor een duidelijk controlespoor. Zo kunt u beslissingen direct documenteren en is elke aanpassing transparant.

Met de verschillende premium LLM's van Brain MAX, zoals Gemini, Claude en GPT, kunt u het beste AI-model kiezen voor het samenvatten, analyseren of genereren van feedback van studenten.

Bovendien kunt u met de interne uniforme zoekfunctie direct alle aantekeningen, opmerkingen of gegevens in uw werkruimte vinden, zodat u nooit belangrijke informatie of documentatie over studenten kwijtraakt. Vergeet niet dat ClickUp Brain en Brain MAX leren van uw werkruimte, zodat ze de officiële beoordelingsschaal kunnen ophalen en percentages kunnen omzetten in letters, waardoor een consistente GPA-berekening voor alle lessen wordt gegarandeerd.

5. ClickUp-sjabloon voor aanwezigheidslijst

Download een gratis sjabloon Ontdek trends en discrepanties in aanwezigheid met het ClickUp-sjabloon voor aanwezigheidslijsten.

"Wie is er aanwezig, wie is er te laat en wie moet zich melden?" Het afroepen van de namen zet de toon voor de dag. Het ClickUp-sjabloon voor aanwezigheidslijsten brengt namen, statussen en korte aantekeningen samen in één eenvoudige weergave, zodat u de aanwezigheid in enkele seconden kunt controleren.

Markeer studenten als Aanwezig, Te laat, Afwezig of Gepland en voeg context toe met aangepaste velden. Als u een overzicht nodig hebt voor beheerders of families, filter dan op datum, klas of status en exporteer een overzichtelijke samenvatting zonder iets opnieuw te hoeven typen.

🌻 Dit is waarom je dit sjabloon leuk zult vinden

Neem snel de presentielijst door en houd een betrouwbare geschiedenis bij voor elke student.

Leg redenen en contactgegevens vast met aangepaste velden die u kunt sorteren.

Gebruik het aanwezigheidsformulier om binnen enkele seconden vanaf elk apparaat invoer te doen.

Filter op datum, klas of status om patronen te ontdekken en snel op te volgen.

Exporteer overzichtelijke samenvattingen voor rapportage of communicatie met bovenliggende organisaties.

✨ Ideaal voor: docenten en coördinatoren die direct en betrouwbaar de aanwezigheid willen bijhouden met nuttige context voor follow-ups.

6. ClickUp-sjabloon voor studentenonderwijs

Download een gratis sjabloon Maak projectplannen met deadlines om ervoor te zorgen dat opdrachten op tijd worden voltooid met de ClickUp Student Education sjabloon.

Heb je ooit naar een semesterplan gekeken en gedacht: "Dit lijkt wel drie kalenders en een droom"? De ClickUp Student Education Sjabloon organiseert je cursussen, mijlpalen en kredietpunten op één plek.

Gebruik 'Curriculum' om lessen en deadlines in kaart te brengen, 'Prerequisites' om te controleren wat eerst moet gebeuren en de 'Getting Started Guide' voor tips en bronnen.

Aangepaste velden zoals cursusnummer, cursusstatus, studiepunten, e-mail en eindcijfer zorgen ervoor dat details doorzoekbaar blijven. Je kunt vervolgens taken voor opdrachten toevoegen, tijdlijnen instellen en alles bekijken in een gantt-grafiek wanneer je het totaaloverzicht nodig hebt.

🌻 Dit is waarom u dit sjabloon leuk zult vinden

Houd lessen, opdrachten en kredietpunten in één overzichtelijke weergave.

Bekijk de vereisten en voorkom dat er conflicten in het rooster ontstaan.

Houd de voortgang bij met duidelijke statussen en filter op cursus of week.

Gebruik aangepaste velden om cursusgegevens overzichtelijk en gemakkelijk doorzoekbaar te houden.

Plan vooruit met tijdlijnen die laten zien wat er wanneer moet gebeuren.

✨ Ideaal voor: studenten en adviseurs die een betrouwbaar systeem willen om cursussen te plannen, de werklast bij te houden en kredieten op schema te houden.

💡 Pro-tip: ClickUp for Students zet 'Dat onthoud ik wel' om in een concreet plan. Leerlingen kunnen lessen, opdrachten, examens, clubs en persoonlijke projecten in één werkruimte bijhouden en met behulp van taken, kalenders en checklists deadlines voorblijven. Zet lessen, opdrachten, examens en doelen om in één duidelijk plan met deadlines met ClickUp for Students. Ze kunnen aantekeningen opslaan in Docs, langetermijndoelen bijhouden en verschillende weergaven gebruiken (zoals lijst, kalender of bord) om precies te zien wat er wanneer moet gebeuren. In combinatie met uw eigen ClickUp-installatie creëert dit een gemeenschappelijke taal voor voortgang: docenten houden de groei bij, studenten houden hun toewijzingen bij en iedereen werkt vanuit hetzelfde georganiseerde systeem.

7. PDF-sjabloon voor academische cijferlijst door Template. Net

De PDF Academic Transcript Sjabloon van Template. Net biedt u een professionele layout met secties voor studentinformatie, cursuslijsten per semester, cijfers, behaalde kredieten en ruimte om het GPA weer te geven.

Het is bewerkbaar en afdrukbaar, zodat u snel updates kunt aanbrengen in een editor en een voltooid bestand kunt exporteren voor uw administratie. U kunt het gebruiken om de beoordelingsschaal zichtbaar te houden en het totaal aantal kredieten onderaan weer te geven, en korte aantekeningen toe te voegen wanneer een cursus context nodig heeft. Als u het transcript van een student samenstelt voor een overstap of een beursaanvraag, zorgt dit format voor duidelijkheid en consistentie.

🌻 Dit is waarom je dit sjabloon leuk zult vinden

Begin met een strakke, professionele PDF die er meteen officieel uitziet.

Registreer cursussen per semester met velden voor kredieten en cijfers.

Houd GPA- en kredietentotalen zichtbaar voor snelle controles.

Bewerk digitaal en druk vervolgens af of deel als een voltooid transcript.

Gebruik aantekeningen om herhalingen, honours-weging of dubbele inschrijving te verduidelijken.

✨ Ideaal voor: docenten, administratief medewerkers en ouders die thuisonderwijs geven en op zoek zijn naar een eenvoudig, afdrukbaar transcriptsjabloon dat ze snel kunnen invullen.

8. Sjabloon voor cijferlijst van de middelbare school door Scribd

Via Scribd

Heb je ooit een snel, afdrukbaar transcript nodig gehad dat er toch officieel uitziet? Wanneer je documenten verzamelt voor een overstap, beurs of toelating tot een universiteit, is een kant-en-klare layout beter dan worstelen met formules. Scribd biedt verschillende sjablonen voor middelbare schoolcijferlijsten die je kunt openen, bewerken en exporteren zonder helemaal opnieuw te beginnen.

Het sjabloon voor middelbare schoolcijferlijsten op Scribd bevat doorgaans informatie over de leerling, tabellen met vakken per semester, behaalde en beoogde kredieten, cijfers en ruimte voor het cumulatieve GPA en een beoordelingsschaal.

Veel versies bevatten velden voor gestandaardiseerde toetsen (SAT/ACT), afstudeerdatum en ruimte voor handtekening/stempel van de beheerder, wat handig is als u een officieel transcriptformat nodig hebt. U vindt zowel lay-outs voor traditionele scholen als voor thuisonderwijs, inclusief tabellen per vak en per jaar die u kunt aanpassen.

🌻 Dit is waarom je dit sjabloon leuk zult vinden

Begin met een kant-en-klaar transcript met velden voor kredieten, cijfers en GPA.

Kies uit traditionele of thuisonderwijsvarianten, met optionele regels voor testscores.

Houd verificatie eenvoudig met handtekening-/stempelvelden en afstudeergegevens.

Maak de bewerking door, sla op en exporteer een gepolijste PDF voor pakketten of beoordelingen.

Kies tabellen op basis van vakken of per semester, afhankelijk van uw registratiestijl.

✨ Ideaal voor: Begeleiders en ouders die thuisonderwijs geven en snel een overzichtelijk, afdrukbaar transcript nodig hebben, met ruimte voor GPA, testscores en handtekeningen.

9. Sjabloon voor thuisonderwijsrapporten van Lone Star

Via Lone Star

"Is dit voldoende voor toelating tot de universiteit?" is de vraag die de meeste ouders die thuisonderwijs geven stellen wanneer ze het cijferlijst van hun kind opstellen. U wilt een layout die vertrouwd is voor toelatingsmedewerkers, die het krediet van de middelbare school duidelijk weergeeft en ruimte laat voor cursusbeschrijvingen wanneer een cursus niet overeenkomt met een standaardtitel.

Het sjabloon voor thuisonderwijsrapporten van Lone Star heeft een schoolachtig format dat gemakkelijk te lezen is, met de gegevens van de leerling en de naam van de thuisonderwijsinstelling bovenaan. Het sjabloon groepeert vervolgens de middelbare schoolvakken per jaar en geeft de behaalde kredieten, cijfers en het gemiddelde cijfer weer in de velden.

Je kunt één krediet of een half krediet voor een semester toekennen, dubbele kredieten voor lessen aan een community college noteren en aantekeningen over extra examens zoals CLEP vermelden, indien relevant.

🌻 Dit is waarom u dit sjabloon leuk zult vinden

Presenteer een vertrouwd, schoolachtig transcript voor thuisonderwijs dat door hogescholen en universiteiten met vertrouwen wordt geaccepteerd.

Leg cursusnamen, kredieten en cijfers per jaar vast, met eenvoudige GPA-velden.

Voeg cursusbeschrijvingen toe om de behandelde stof of de zelfstudie uit te leggen.

Voeg extra's toe, zoals duale inschrijvingscursussen, honourscursussen en CLEP-aantekeningen.

Druk een voltooid transcript af en bewaar een digitale versie voor snelle updates.

✨ Ideaal voor: Ouders die thuisonderwijs geven en afgestudeerden van thuisonderwijs die een cijferlijst van een leerling opstellen voor beurzen, overstappen en toelating tot de universiteit.

10. Sjabloon voor cijferlijst van de middelbare school door Flanders Family

Via Flanders Family

Als je een thuisonderwijscijferlijst wilt die er 'officieel' uitziet zonder ingewikkeld te zijn, dan is eenvoudig het beste.

Het sjabloon voor middelbare schoolcijferlijsten van Flanders Family houdt alles overzichtelijk en vertrouwd. U kunt de naam van uw thuisonderwijs en de gegevens van de leerling toevoegen en vervolgens de middelbare schoolvakken per jaar weergeven met behaalde kredieten, cijfers en ruimte voor het cumulatieve GPA.

Op de pagina wordt een zichtbare beoordelingsschaal weergegeven en dankzij de velden voor handtekening/datum kunt u eenvoudig een officiële kopie opstellen wanneer iemand daarom vraagt. Als u context nodig hebt voor een unieke les, voeg dan korte cursusbeschrijvingen toe op een bijbehorende pagina en voeg deze toe als bijlage aan het voltooide transcript.

🌻 Dit is waarom je dit sjabloon leuk zult vinden

Presenteer een klassiek transcript in schoolstijl, dat gezinnen die thuisonderwijs geven snel kunnen invullen.

Noteer cursusnamen, kredieten, cijfers en GPA in een overzichtelijk, leesbaar raster.

Zet een beoordelingsschaal op de pagina zodat lezers begrijpen hoe cijfers worden vertaald.

Voeg handtekening- en datumregels toe om een officieel transcript af te ronden wanneer dat nodig is.

Druk een voltooide PDF af en bewaar een bewerkbare kopie voor updates halverwege het jaar.

✨ Ideaal voor: Ouders die thuisonderwijs geven en een eenvoudig, universiteitsvriendelijk transcript willen dat ze met een gerust hart kunnen afdrukken en indienen.

Kredieten toekennen met ClickUp

Als het transcript van de middelbare school het officiële verhaal is, dan is ClickUp de stille editor die het verhaal recht houdt.

Cursussen worden op een rijtje gezet, kredieten worden bij elkaar opgeteld en de beoordelingsschaal verandert niet halverwege. U krijgt één overzichtelijke plek om het transcript van een student samen te stellen zonder naar bestanden te hoeven zoeken.

Of je nu een transcript voor thuisonderwijs op de middelbare school bijwerkt of een overzichtelijke PDF exporteert voor een officieel transcript, door het juiste sjabloon te combineren met ClickUp kom je minder snel voor verrassingen te staan.

Je kunt korte cursusbeschrijvingen toevoegen wanneer titels context nodig hebben, aantekeningen maken naast het transcript van de student en niet meer vragen waar de nummers van het vorige semester zijn gebleven.

Eenvoudig, overzichtelijk, klaar. ✨️

Maak een einde aan de vraag 'Waar heb ik dat opgeslagen?'. Meld u aan bij ClickUp en begin met uw cijferlijsten.