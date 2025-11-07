20 gratis Notion-sjablonen voor het bijhouden van gewoontes om betere routines op te bouwen

"Oude gewoontes zijn moeilijk te veranderen." Dat is wat ons altijd is verteld.

Maar het is niet zo onmogelijk als het lijkt om positieve gewoontes in je dagelijkse routine in te bouwen. Het enige wat je nodig hebt, is structuur.

En die structuur begint met een eenvoudige habit tracker-sjabloon. Dit type sjabloon helpt je om je voortgang te visualiseren, dagelijkse acties bij te houden en inspiratie te behouden door kleine overwinningen te vieren.

De sjablonen voor het bijhouden van gewoontes van Notion bieden precies dat. Met een speciale ruimte voor je dagelijkse gewoontes veranderen deze sjablonen je Notion-ruimte in een centraal systeem dat je helpt te reflecteren, plannen en groeien.

In dit artikel hebben we de beste Notion-sjablonen voor het bijhouden van gewoontes voor je op een rijtje gezet, zodat je gemakkelijk en consistent kunt beginnen met het bijhouden van je eigen gewoontes.

De beste sjablonen voor het bijhouden van gewoontes in één oogopslag

Hier is een korte samenvatting voor je:

Wat maakt een goede Notion-sjabloon voor het bijhouden van gewoontes?

Een goede Notion-sjabloon voor het bijhouden van gewoontes moedigt je aan om door te zetten.

Je opent elke dag een nieuwe pagina, vinkt je dagelijkse gewoontes af, bekijkt een voortgangsbalk die je consistentie weergeeft en noteert een paar gedachten in het reflectiegedeelte.

De beste Notion-sjablonen voor het bijhouden van gewoontes voelen intuïtief aan, ondersteunen een onbeperkt aantal gewoontes en passen zich aan uw behoeften aan met de volgende functies:

✅ Pas je aangepaste habit tracker aan je routine, doel en persoonlijke voorkeuren aan.

✅ Visualiseer je voortgang met grafieken, balken of streaktellers om gemotiveerd te blijven.

✅ Voeg ingebouwde herinneringen toe om je te helpen met het bijhouden en consistent blijven.

✅ Voeg ruimte toe voor reflecties om persoonlijke groei en het evalueren van gewoontes te ondersteunen.

✅ Combineer het bijhouden van gewoontes met doelen, aantekeningen en taken om volledig georganiseerd te blijven.

20 Notion-sjablonen voor het bijhouden van gewoontes

We hebben de 20 beste Notion-sjablonen verzameld die je kunnen helpen je gewoontes op een zinvolle manier bij te houden en langdurige gewoontes op te bouwen die je helpen je persoonlijke en professionele doelen te bereiken. Laten we ze een voor een bekijken.

1. Gezondheid & Gewoonte-tracker

via Notion

Probeert u zich te herinneren of u vanochtend uw medicijnen heeft ingenomen? Of helpt dat nieuwe supplement echt?

Gezonde gewoontes beginnen met goed voor jezelf zorgen en je richten op zelfverbetering. Deze Notion-sjabloon voor het bijhouden van gewoontes is perfect voor iedereen die chronische aandoeningen of mentale gezondheidsproblemen heeft, of gewoon werkt aan betere dagelijkse gewoontes.

Hiermee kunt u medicijnen bijhouden, symptomen in de loop van de tijd volgen en dit allemaal koppelen aan uw gewoontevolgsysteem, zodat u patronen kunt ontdekken, routines kunt aanpassen en weloverwogen beslissingen kunt nemen.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Noteer medicijnen, symptomen en routines op één plek, zodat patronen en triggers gemakkelijk te herkennen zijn.

Houd streaks en voortgangsbalkjes bij, zodat consistentie en tegenslagen in één oogopslag zichtbaar zijn.

Voeg reflecties toe aan je invoer, zodat aanpassingen worden gestuurd door de werkelijke context.

✨ Ideaal voor: personen die langdurige gezondheidvoorwaarden, medicatieschema's of wellnessroutines beheren.

📖 Lees ook: Hoe Notion te gebruiken voor projectmanagement

2. Gewoontetracker

via Notion

Soms kunnen eenvoudige gewoontes, zoals voldoende water drinken of een korte work-out doen, overweldigend zijn als je een drukke agenda hebt.

Met deze dynamische sjabloon voor het bijhouden van gewoontes kun je moeiteloos je dagelijkse gewoontes bijhouden, dankzij een installatie met één klik met behulp van de knopblok van Notion. Het is uitstekend geschikt om momentum op te bouwen voor eenvoudige routines en je voortgang in één oogopslag te zien, zonder dat het te ingewikkeld wordt.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Start dagelijkse check-ins met één druk op de knop, zodat het bijhouden nooit als een last voelt.

Bekijk een eenvoudige kalender en streak-weergave, zodat je motivatie centraal blijft staan.

Pas aangepaste gewoontenlijsten en frequenties aan, zodat je installatie aansluit bij het echte leven.

✨ Ideaal voor: beginners die fundamentele dagelijkse gewoontes willen opbouwen, zoals hydratatie, lichaamsbeweging of mindfulness.

👀 Leuk weetje: Volgens onderzoekers van Duke University maken gewoontes ongeveer 40% van ons dagelijks gedrag uit. Dat betekent dat bijna de helft van wat je doet op de automatische piloot gebeurt!

3. Gamified Habit Tracker

via Notion

Als u selectievakjes te repetitief vindt, is dit iets voor u. De Gamified Habit Tracker verandert uw gewoonte-bijhoudroutine in een spel, met een EXP-systeem dat elke voltooide gewoonte beloont.

Of je nu consistent wilt blijven met een dagelijkse habit tracker of gewoon een leukere manier zoekt om betere gewoontes aan te leren, deze sjabloon helpt je gemotiveerd te blijven door middel van voortgangspunten in plaats van druk. Ideaal voor iedereen die gedijt op kleine overwinningen en visuele prikkels!

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Verdien XP en levels voor voltooide taken, zodat routine verandert in een lonende gameplay.

Ontgrendel doelen en badges zodat micro-overwinningen het momentum gaande houden.

Weergave van ranglijsten of persoonlijke statistieken, zodat het leuk is om je voortgang te bekijken.

✨ Ideaal voor: gamers, studenten of iedereen die een leuke, ontspannen manier zoekt om gewoontes bij te houden.

4. Dagelijkse taakbeheer

via Notion

Stel dat je dag bestaat uit een ochtendtraining, twee client vergaderingen, het schrijven van een rapport en het bellen van je ouders. Met de sjabloon Daily Task Management kun je dit allemaal inpassen.

Ontworpen voor mensen wier dagelijkse gewoontes overlappen met deadlines en verantwoordelijkheden in het echte leven, combineert het taakplanning met het bijhouden van gewoontes in een overzichtelijke, visuele lay-out.

Je kunt een weergave van je week bekijken, prioriteiten beheren en taken koppelen aan terugkerende routines.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Plan taken en gewoontes samen, zodat je dag een evenwicht biedt tussen must-dos en routines.

Geef prioriteit op basis van urgentie/inspanning, zodat je energie overeenkomt met je werklast.

Schakel tussen kalender-, bord- en lijstweergaven, zodat de uitvoering duidelijk blijft.

✨ Ideaal voor: personen die zowel gestructureerde gewoontes als drukke dagen met veel taken beheren, zoals telewerkers of multitaskende studenten.

📮 ClickUp Insight: Gezondheid en fitness staan bovenaan de lijst met persoonlijke doelen, maar 38% van de mensen geeft toe dat ze hun voortgang niet consequent bijhouden. Dat is het verschil tussen intentie en actie, en daar komt ClickUp om de hoek kijken. Met sjablonen voor het bijhouden van gewoontes en terugkerende taken kun je routines opbouwen, trainingen bijhouden en eindelijk die meditatieserie volhouden. 💫 Echte resultaten: ClickUp-gebruikers melden een 2× hogere productiviteit, omdat op koers blijven begint met het daadwerkelijk zien van de koers.

5. Ultieme tracker voor gelezen boeken

via Notion

Weet je nog dat het uitlezen van een boek geen prestatie leek? De sjabloon Ultimate Reading Book Tracker helpt je geïnspireerd te blijven. Tegenwoordig, tussen werk, schermen en eindeloze tabbladen door, kan zelfs het lezen van een hoofdstuk al een overwinning lijken. Deze sjabloon brengt lezen terug in je leven met precies genoeg structuur.

Houd je voortgang bij, noteer welke pagina's je hebt gelezen en markeer boeken met een bevredigende 'Finished'-knop. Bovendien heeft elke invoer een eigen ruimte voor aantekeningen en reflecties.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Houd pagina's, status en einddatums bij, zodat je leescadans op koers blijft.

Sla citaten en aantekeningen per boek op, zodat inzichten niet verloren gaan in je geheugen.

Filter op genre of prioriteit, zodat de volgende leeservaring zichzelf kiest.

✨ Ideaal voor: fervente lezers, studenten of iedereen die een dagelijkse leesgewoonte wil opbouwen met structuur en inzicht.

6. Minimaal weekplan + bijhouden (zonder overweldiging)

via Notion

Als je ooit een nieuwe habit tracker in Notion hebt geopend en deze vijf minuten later weer hebt gesloten omdat het je te veel leek, dan is de Minimal Weekly Plan + Track-sjabloon iets voor jou.

Het vermijdt rommel en richt zich op wat belangrijk is: een overzichtelijke layout voor je wekelijkse doelen, een beknopte dagelijkse takenlijst en een eenvoudige, gratis habit tracker om consistentie op te bouwen. Alles verloopt soepel, van het overzetten van onafgemaakte taken tot het controleren van je voortgang, zonder je scherm (of je hersenen) te overbelasten.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Stel wekelijkse doelen en dagelijkse checklist op, zodat je planning overzichtelijk blijft.

Zet onafgemaakte items automatisch over, zodat er niets tussen wal en schip valt.

Houd uw dashboard overzichtelijk, zodat u het elke dag zonder tegenzin kunt openen.

✨ Ideaal voor: Notion-gebruikers die structuur willen zonder stress, vooral degenen die nieuw zijn met plannen of bijhouden.

💡 Pro-tip: Als je 's ochtends het gevoel hebt dat je je moet haasten of niet productief bent, vind je in Hoe maak je een checklist voor een ochtendroutine voor volwassenen een eenvoudig systeem om elke dag met duidelijkheid, rust en doelgerichtheid te beginnen.

7. Doel- en gewoontetracker

via Notion

Als je ooit grote doelen hebt gesteld, maar die vervolgens bent kwijtgeraakt in de chaos van het dagelijks leven, brengt de sjabloon voor het bijhouden van doelen en gewoontes alles weer in beeld. Het verdeelt je ambities in tijdlijnen (12 weken tot 5 jaar), voegt structuur toe met uitvoerbare stappen en koppelt dit alles aan een dagelijkse habit tracker om in de loop van de tijd consistentie op te bouwen.

Je kunt zelfs categoriseren op levensgebieden zoals carrière of persoonlijke groei, en zelfs een vision board in kaart brengen om je doelen zichtbaar te houden.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Verdeel langetermijndoelen in stappen en dagelijkse gewoontes, zodat de resultaten zich opstapelen.

Tag levensgebieden en tijdshorizonten zodat prioriteiten in balans blijven.

Bekijk je voortgang met tijdlijnen en reflecties, zodat je gemakkelijk bijsturen kunt.

✨ Ideaal voor: mensen die een balans zoeken tussen langetermijndoelen en dagelijkse routines, met name op het gebied van persoonlijke groei of carrièreplanning.

Gebruik deze apps voor het bijhouden van doelen om op koers te blijven. 👇🏼

8. Beste habit tracker (Streak)

via Notion

Probeer je je dagelijkse gewoontes vol te houden, maar heb je meer nodig dan alleen een selectievakje om gemotiveerd te blijven?

De Notion Best Habit Tracker sjabloon geeft je motivatie met een GitHub-achtig bijdrageroverzicht dat je voortgang omzet in een visuele heatmap.

Of je nu je trainingen bijhoudt, een dagboek bijhoudt of mediteert, je krijgt gedetailleerde statistieken en streaktellers die consistentie echt de moeite waard maken. Bovendien ziet het er geweldig uit in de donkere modus.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Gebruik een heatmap-raster zodat consistentiepatronen direct zichtbaar worden.

Houd per gewoonte je streaks en statistieken bij, zodat je successen meetbaar zijn.

Schakel tussen donkere en heldere lay-outs, zodat de tracker uitnodigt tot dagelijks gebruik.

✨ Ideaal voor: visuele leerlingen, fans van productiviteit, of iedereen die motivatie vindt in streaks en heatmaps.

📖 Lees ook: Beste apps voor het bijhouden van gewoontes

9. Geldtracker

via Notion

Hoe vaak controleert u uw saldo en denkt u: "Waar is al mijn geld gebleven?"

U bent niet de enige, en daarom biedt de sjabloon voor het bijhouden van uitgaven een overzichtelijk, intuïtief systeem om uitgaven, inkomsten en terugbetalingen voor meerdere accounts bij te houden.

Met een dynamische uitgavengrafiek en gecategoriseerde lijstweergaven voelt het bijhouden van financiële gewoontes als een natuurlijk onderdeel van je dagelijkse routine.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Registreer inkomsten/uitgaven per categorie, zodat uw uitgavenpatroon transparant is.

Visualiseer maandelijkse trends, zodat overschrijdingen vroegtijdig worden opgemerkt.

Weergave van accounts en overschrijvingen in één hub, zodat afstemming eenvoudig is.

✨ Ideaal voor: studenten, freelancers of iedereen die slimmere geldgewoontes wil ontwikkelen met een minimalistische installatie.

10. Sollicitatietracker

via Notion

Het kan vermoeiend zijn om e-mails en spreadsheets door te spitten om te achterhalen wanneer, waar en voor welke rol je hebt gesolliciteerd.

De sjabloon voor het bijhouden van sollicitaties brengt al je inspanningen op het gebied van het zoeken naar een baan op één plek samen: houd sollicitaties, follow-ups en voorbereidingen voor sollicitatiegesprekken overzichtelijk bij. Gebruik bord-, kalender- of tabelweergaven om je voortgang te visualiseren, deadlines bij te houden en elke sollicitatie de aandacht te geven die deze verdient.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Houd rollen, fasen en deadlines bij, zodat follow-ups nooit uit het oog worden verloren.

Sla cv's, aantekeningen en voorbereidingschecklists per bedrijf op, zodat sollicitatiegesprekken rustig verlopen.

Bekijk de pijplijn per bord/kalender, zodat de zichtbaarheid van het momentum behouden blijft.

✨ Ideaal voor: Werkzoekenden die meerdere sollicitaties voor verschillende rollen, sectoren en tijdlijnen combineren.

👀 Leuk weetje: Je hersenen 'verwijderen' oude gewoontes niet volledig. Ze kunnen onder stress weer opduiken, tenzij ze worden vervangen door sterkere routines.

11. Dashboard voor de zomer van 2025

via Notion

De zomervakantie klinkt ontspannend... totdat je je realiseert hoe gemakkelijk het is om weken voorbij te laten gaan zonder echte voortgang te boeken.

De sjabloon '2025 Summer Dashboard' helpt je om je zomer te structureren op belangrijke gebieden: houd bij welke boeken je leest, noteer aantekeningen uit video's, bereid je voor op een vakantiebaantje en verdeel persoonlijke doelen in dagelijkse stappen.

Met een ingebouwde habit tracker, dagelijkse taken en een visuele kalender combineert het reflectie en productiviteit zonder dat het overweldigend wordt.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Plan doelen, leren en werkroosters zodat de pauze structuur heeft.

Houd gewoontes en dagelijkse taken bij, zodat de dagen niet voorbij vliegen.

Noteer hoogtepunten en lessen, zodat je voortgang tastbaar wordt.

✨ Ideaal voor: studenten en zelfstarters die tijdens de zomervakantie doelgericht en georganiseerd willen blijven.

📖 Lees ook: Beste apps voor het bijhouden van doelen

12. 75 Hard Challenge Tracker

via Notion

Beginnen met 75 Hard is één ding. Het 75 dagen volhouden is waar de meeste mensen afhaken.

De 75 Hard Challenge Tracker-sjabloon is ontworpen om je te helpen verantwoordelijk te blijven van dag één tot dag 75, met ingebouwde checklist, visualisaties van voortgang en knoppen die het bijhouden van je routine vereenvoudigen.

Houd je trainingen, waterinname, leesactiviteiten, maaltijden en dagelijkse foto's bij, allemaal in een gestructureerde layout die aansluit bij de strenge eisen van de uitdaging.

Onthoud: wanneer je motivatie afneemt, houdt structuur je op de been.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Weerspiegel de 75 regels met dagelijkse selectievakjes, zodat naleving duidelijk is.

Bekijk streaktellers en visuals zodat je motivatie ook op moeilijke dagen intact blijft.

Gebruik snelkoppelingsknoppen zodat het bijhouden slechts enkele seconden kost, in plaats van wilskracht.

✨ Ideaal voor: Iedereen die zich toewijst aan de 75 Hard Challenge en op zoek is naar een duidelijke, betrouwbare manier om elke regel, elke dag bij te houden.

13. Tracker voor ochtend- en avondroutines

via Notion

Als je dag hectisch begint en eindigt met vergeten taken, helpt de sjabloon Morning + Evening Routine Tracker je om structuur aan te brengen in beide uiteinden van je routine.

Gebruik het om dagelijkse gewoontes zoals sporten, een dagboek bijhouden of lezen in kaart te brengen, met aparte secties voor 's ochtends en 's avonds. De ingebouwde voortgangsbalk helpt je om consistent te blijven en na te denken over wekelijkse successen, waardoor het gemakkelijker wordt om dag na dag een rustig, productief ritme aan te houden.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Scheid AM/PM-werkstroom zodat boeksteungewoontes opzettelijk blijven.

Voeg prompts en reflecties toe zodat routines in de loop van de tijd verbeteren.

Houd wekelijks bij hoeveel je hebt gedaan, zodat balans een gewoonte wordt.

✨ Ideaal voor: iedereen die evenwichtige routines wil ontwikkelen voor meer focus, energie en ontspanning.

💡 Pro-tip: Als elke taak urgent aanvoelt, wordt er niets goed gedaan. In 'Hoe prioriteiten stellen op het werk' leer je hoe je kunt bepalen wat echt belangrijk is, zodat je chaos kunt verminderen en kunt voorkomen dat je de bottleneck van het team wordt.

14. Dashboard – Persoonlijke planner

via Notion

Als je ooit je dag bent begonnen zonder te weten waar je je op moest concentreren, dan is de dashboard – Personal Planner-sjabloon je resetknop. Deze sjabloon is ontworpen als een persoonlijk commandocentrum en combineert dagelijkse en wekelijkse planning, het bijhouden van gewoontes en een wellnessdagboek, zodat je je taken kunt afstemmen op hoe je je daadwerkelijk voelt.

Je hoeft niet langer te twijfelen over je takenlijst en kunt een routine opbouwen die zowel je doelen als je energie ondersteunt.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Combineer planner, gewoontes en wellness-aantekeningen zodat beslissingen aansluiten bij je energie.

Stem dagelijkse taken af op wekelijkse doelen, zodat je steeds meer vooruitgang boekt.

Bekijk trends in stemming en focus, zodat je schema's aansluiten bij de realiteit.

✨ Ideaal voor: Overweldigde planners die structuur willen zonder in te boeten aan mindfulness of flexibiliteit.

Hier is een korte video over hoe ClickUp je helpt prioriteiten te stellen voor je taken met zijn ingebouwde functies:

15. Esthetische maandelijkse tracker

via Notion

Soms is het moeilijkste aan het ontwikkelen van betere gewoontes gewoonweg om ermee te beginnen. Daar komt design om de hoek kijken.

De Aesthetic Habit Tracker-sjabloon verandert je maandplanning in een ruimte die je echt wilt openen, opruimen en minimalistisch en rustgevend wilt maken om naar te kijken. Met gestructureerde weergaven voor dagelijkse gewoontes, wekelijkse prioriteiten en maandelijkse doelen combineert het rust met functie.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Gebruik een strakke, rustgevende layout, zodat je geneigd bent om dagelijks te kijken.

Plan maand-, week- en dagweergaven zodat je doelen in beeld blijven.

Houd gewoontepunten en voortgangsbalkjes bij, zodat je momentum zichtbaar is.

✨ Ideaal voor: visuele denkers, liefhebbers van dagboeken of iedereen die motivatie vindt in overzichtelijke, mooie digitale ruimtes.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor zelfzorgplannen

16. Beurzen tracker

via Notion

Tussen universitaire keuzes, essayontwerpen en deadlines voor beurzen is het gemakkelijk om het bijhouden te verliezen en dingen te missen.

De Scholarship Tracker-sjabloon biedt je één overzichtelijke ruimte om alles te beheren: maak een shortlist van universiteiten, plan je aanmeldingen en houd de taken en status van elke beurs bij. In plaats van verspreide spreadsheets en last-minute stress, krijg je een duidelijk systeem om met vertrouwen vooruit te gaan.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Centraliseer deadlines, vereisten en status, zodat verzenden op schema blijft.

Voeg essays en aantekeningen per beurs toe als bijlage, zodat je ze moeiteloos kunt hergebruiken.

Sorteer op geschiktheid, hoeveelheid of deadline, zodat je je inspanningen kunt richten op wat echt belangrijk is.

✨ Ideaal voor: studenten die zich aanmelden bij universiteiten en een betrouwbare manier nodig hebben om beurzen en aanmeldingstaken te beheren.

17. Gamificeer versie van levensdoelen en taken

via Notion

Je kunt urenlang gamen, maar je taak afwerken? Dat is niet zo leuk.

De gamify-versie van de sjabloon voor levensdoelen en taken transformeert je levensdoelen en dagelijkse taken in een spelachtig systeem, dat consistentie en tijdige updates beloont. Of je nu werkt aan langetermijnplannen of positieve gewoontes probeert op te bouwen, de speelse opzet helpt je gemotiveerd en betrokken te blijven door middel van punten.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Zet doelen en gewoontes om in punten, zodat voortgang aanvoelt als een spel.

Stel niveaus/beloningen in, zodat consistentie zichtbaar loont.

Bekijk scoreborden en geschiedenis om je motivatie te vergroten.

✨ Ideaal voor: gamers, creatievelingen of iedereen die productiviteit minder als een verplichting en meer als een spel wil ervaren.

👀 Leuk weetje: slechte gewoontes kunnen besmettelijk zijn. Je neemt het gedrag van iemand anders eerder over als je constant in zijn of haar buurt bent.

18. SIMPLEST Habit Tracker

via Notion

De meeste habit tracker-sjablonen vragen je om alles bij te houden.

De SIMPLEST Habit Tracker helpt je om het ook echt te doen. Als je ooit meer tijd hebt besteed aan het instellen van een systeem dan aan het volhouden ervan, dan is deze eenvoudige habit tracker precies wat je nodig hebt.

Met een automatisch bijgewerkte kalender, dagelijkse checklist en optionele indicatoren voor voortgang, is deze tool ontworpen voor consistentie zonder wrijving.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Gebruik een minimale checklist en kalender zodat er weinig wrijving ontstaat.

Genereer automatisch dagelijkse pagina's, zodat de installatie je nooit vertraagt.

Houd optionele statistieken bij, zodat de gegevens nuttig blijven en niet te zwaar worden.

✨ Ideaal voor: minimalisten, routinebouwers en iedereen die genoeg heeft van te complexe bijhouden-systemen.

📖 Lees ook: De beste gratis digitale planner-apps

19. Visuele grafieken voor het bijhouden van gewoontes

via Notion

Als je iemand bent die je voortgang moet zien om gemotiveerd te blijven, dan is de sjabloon Visual Habit Tracker Graphics echt iets voor jou.

Met één druk op de knop genereert het dagelijkse pagina's om voltooide gewoontes te markeren en werkt het automatisch wekelijkse voortgang en jaarlijkse grafieken bij, zodat je patronen kunt ontdekken en op koers kunt blijven.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Genereer automatisch grafieken en wekelijkse overzichten, zodat trends duidelijk naar voren komen.

Dagelijkse pagina's met één klik, zodat u direct kunt beginnen met loggen.

Vergelijk weken en maanden, zodat verbeteringen onmiskenbaar zijn.

✨ Ideaal voor: visuele leerlingen en mensen die op zoek zijn naar consistentie en een grafisch overzicht van hun dagelijkse gewoontes willen.

20. Beloningssysteem voor gewoontes

via Notion

Soms heb je een reden nodig om betere gewoontes aan te leren.

Met de sjabloon Habit Reward System kun je aangepaste beloningen instellen voor het voltooien van gewoontes, waardoor consistentie verandert in motivatie waar je naar uitkijkt.

Je kunt je gewoontes definiëren, zinvolle beloningen toekennen en ze vervolgens afvinken. Het is een geweldige manier om kleine overwinningen om te zetten in motivatie die echt blijft hangen.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Koppel gewoontes aan zinvolle beloningen, zodat de prikkels persoonlijk blijven.

Houd voltooide acties bij ten opzichte van doelen, zodat je beloningen verdient.

Bekijk meters die je voortgang naar beloningen weergeven, zodat de volgende mijlpaal dichterbij lijkt.

✨ Ideaal voor: iedereen die gemotiveerd raakt door incentives en zijn dagelijkse gewoontes wil gamificeren met ingebouwde beloningen.

📖 Lees ook: De beste alternatieven voor Microsoft Excel

Limieten van Notion

Notion-sjablonen vereenvoudigen de installatie, maar zorgen vaak voor wrijving op het moment dat uw systeem moet worden aangepast.

Sjablonen houden zelden rekening met hoe het bijhouden van gewoontes samenhangt met de rest van je leven, zoals verschuivende prioriteiten, veranderende routines of verantwoordelijkheden in meerdere rollen.

Veel sjablonen dwingen je tot vaste categorieën (voorbeeld: gezondheid, productiviteit) die niet weergeven hoe je gewoontes elkaar overlappen of evolueren.

Visuele trackers zoals voortgangsbalkjes en streak-tellers werken vaak niet goed als je halverwege de maand gewoontes toevoegt of verwijdert.

Het herhalen van dagelijkse gewoontes over een lange tijdlijn leidt tot overvolle databases en trage prestaties, vooral op mobiele apparaten.

De meeste sjablonen ondersteunen het bijhouden van gewoontes in meerdere contexten (voorbeeld: persoonlijk, fitnessdoelen, leren) niet op een uniforme manier, waardoor je systeem na verloop van tijd gefragmenteerd raakt.

Alternatieve Notion-sjablonen

In tegenstelling tot Notion biedt ClickUp een schaalbare structuur die zich aanpast aan uw werkstroom. Hier zijn enkele alternatieven voor Notion -sjabloonopties van ClickUp voor uw gemak:

1. ClickUp-sjabloon voor persoonlijke habit tracker

Ontvang een gratis sjabloon Houd uw werklast bij ten opzichte van dagelijkse doelen en visualiseer voltooide gewoontes met behulp van de ClickUp Personal Habit Tracker Sjabloon.

Stel dat je probeert meer water te drinken, dagelijks een dagboek bij te houden en je schermtijd te limieten, maar je huidige Notion-habit tracker werkt niet meer zodra je een dag overslaat of je routine verandert.

De persoonlijke habit tracker-sjabloon van ClickUp lost dit op met terugkerende taken, geautomatiseerde herinneringen en realtime bijhouden dat zich gaandeweg aanpast. Je hoeft je systeem niet elke keer opnieuw op te bouwen als je gewoontes veranderen.

Met visuele voortgangsupdates, dagelijkse targets en flexibele bijhouden in persoonlijke en werkruimtes helpt deze sjabloon je om consistent te blijven zonder dat je daar handmatig werk voor hoeft te doen.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Gebruik terugkerende taken en herinneringen zodat routines ook bij wijzigingen in je planning blijven bestaan.

Houd je voortgang en targets bij met dashboards, zodat je realtime feedback krijgt.

Wissel tussen persoonlijke en werkruimtes, zodat je gewoontes bij je hele leven passen.

✨ Ideaal voor: drukke professionals die hun veranderende gewoontes willen bijhouden zonder voortdurend hun installatie aan te passen.

2. ClickUp-sjabloon voor werk nog te doen

Ontvang een gratis sjabloon Voer je dagelijkse werk uit zonder iets te missen met de ClickUp Work Nog te doen-sjabloon.

Je begint je dag met vijf dringende taken, drie follow-ups en een vergadering waarvoor je je vergeten bent voor te bereiden: klinkt dat bekend?

Met de ClickUp Work Nog te doen-sjabloon kun je overweldigende werklasten opsplitsen in georganiseerde, uitvoerbare stappen.

Je kunt prioriteiten stellen op basis van urgentie, je voortgang bijhouden met Kanban-borden of Gantt-grafieken en je taken structureren in lijsten met subtaaken en deadlines.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Geef prioriteit aan urgentie en impact, zodat de dag duidelijk begint.

Verdeel je werk in subtaken en tijdlijnen, zodat je resultaten voorspelbaar zijn.

Weergave van lijst, bord en gantt zodat de planning bij uw stijl past.

✨ Ideaal voor: Professionals die met een hoge werklast werken en een duidelijk, flexibel systeem nodig hebben om georganiseerd en gefocust te blijven.

3. ClickUp-sjabloon voor dagelijkse nog te doen

Ontvang een gratis sjabloon Behoud het momentum gedurende de dag zonder de rommel van overbodige systemen met de ClickUp Daily Nog te doen Sjabloon.

Je gaat aan je bureau zitten en kunt je niet herinneren of je contact hebt opgenomen met de klant, het ochtendrapport hebt verstuurd of zelfs maar hebt ontbeten. Met de ClickUp Daily Nog te doen Sjabloon kun je je dag uur voor uur plannen.

Je kunt aangepaste velden gebruiken om werk- en persoonlijke taken te scheiden, checklist toevoegen voor terugkerende routines en afgewerkte taken afvinken om je dagelijkse gewoontes en verantwoordelijkheden te synchroniseren.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Verdeel je dag in tijdsblokken met checklist, zodat je momentum uur na uur opbouwt.

Scheid werk en privé met aangepaste velden, zodat je focus helder blijft.

Reset dagelijks met overdrachtsregels, zodat niets onopgemerkt blijft.

✨ Ideaal voor: Professionals die vergaderingen, beheerder-taken en persoonlijke taken moeten combineren en behoefte hebben aan een gestructureerde dagelijkse reset.

👀 Leuk weetje: Onderzoekers van het MIT ontdekten dat de hersenen gewoontes vormen door middel van een cue-routine-beloning-cyclus, terwijl ze ratten bestudeerden die door een doolhof navigeerden voor voedselbeloningen. Deze bevinding onthulde dat zodra een gewoonte is gevormd, de hersenen energie besparen door de routine automatisch uit te voeren – een inzicht dat nu ten grondslag ligt aan de moderne gewoontewetenschap.

4. ClickUp-kalender met takenlijst-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Beheer de afwisseling tussen diepgaand werk en snelle successen met behulp van ClickUp's kalender-takenlijstsjabloon.

Je hebt een client-gesprek om 11 uur, een voorstel dat om 3 uur klaar moet zijn en nog een tiental andere taken die door je hoofd spoken. Het probleem met dit scenario is dat je geen idee hebt hoe je dit allemaal in je dag kunt inpassen.

De ClickUp Calendar To-Do List Template biedt u één weergave om uw volledige werklast per uur, dag of week te plannen, prioriteiten te stellen en in kaart te brengen.

Sleep taken naar open plekken, creëer buffers tussen vergaderingen en houd bij hoe lang het daadwerkelijk duurt om dingen af te ronden.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Taak naar kalenderslots zodat abonnementen realistisch zijn, en niet alleen maar hoopvol.

Creëer buffers en schat de duur in, zodat je schema's een weerspiegeling zijn van je inspanningen.

Vergelijk dag-/weekweergaven zodat je capaciteit realistisch blijft.

✨ Ideaal voor: professionals die gebruikmaken van time-blokkering of structuur willen aanbrengen in chaotische schema's.

5. ClickUp-sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan

Ontvang een gratis sjabloon Blijf eerlijk tegen jezelf door visueel bijhouden met behulp van de ClickUp-sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan.

Je hebt doelen. Misschien wil je van baan veranderen, gezonder worden of je concentratie verbeteren. Maar bijhouden wat er daadwerkelijk vooruitgang boekt, is ook een groot deel van de uitdaging.

Met de ClickUp-sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan kun je op één plek duidelijke doelen stellen, definiëren waarom ze belangrijk zijn en ze opsplitsen in uitvoerbare stappen.

Je kunt middelen organiseren, tijdlijnen in kaart brengen en voortgang bijhouden om bewuste groei onderdeel te maken van je routine, zodat je een stressvrije ervaring hebt en niet alleen een vaag voornemen.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Bepaal doelen, waarom ze belangrijk zijn en welke stappen nodig zijn om concrete groei te realiseren.

Houd mijlpalen en voortgang bij, zodat je gemotiveerd blijft.

Organiseer middelen en tijdlijnen zodat actie het wint van intentie.

✨ Ideaal voor: iedereen die op zoek is naar langetermijngroei op het gebied van gezondheid, carrière of mindset met een gestructureerd, meetbaar plan.

💡 Pro-tip: Heb je een paar onverwachte minuten over? De blog 50 productieve dingen nog te doen in je vrije tijd geeft je snelle, eenvoudige ideeën om je vrije tijd om te zetten in zinvolle voortgang.

6. ClickUp-sjabloon voor dagelijks persoonlijk schema voor kinderen

Ontvang een gratis sjabloon Breng zonder stress structuur aan in de dagelijkse routine van uw kinderen met de ClickUp-sjabloon voor een dagelijks persoonlijk schema voor kinderen.

Het is lastig om schoolwerk, schermtijd en spelen in één dag te combineren, vooral als je kind steeds vraagt: "Wat is er nog te doen?"

De ClickUp Daily Personal Schedule for Kids sjabloon biedt een visuele, kindvriendelijke routine die alles in kaart brengt, van leestijd tot pauzes in de buitenlucht.

Met tijdblokken voor leren, klusjes, maaltijden en plezier helpt het kinderen om hun dag in één oogopslag te begrijpen. Bovenliggende kunnen vriendelijke herinneringen instellen en de voortgang controleren, terwijl kinderen moeiteloos en zelfstandig routines en positieve gewoontes opbouwen.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Bouw kindvriendelijke routines met visuele blokken, zodat dagen voorspelbaar aanvoelen.

Voeg vriendelijke herinneringen en check-ins toe, zodat je zelfstandigheid groeit.

Breng school, klusjes en vrije tijd in evenwicht, zodat gewoontes op natuurlijke wijze in formulier komen.

✨ Ideaal voor: bovenliggende, thuisonderwijzers of voogden die kinderen thuis ondersteunen met gestructureerde dagelijkse routines.

7. ClickUp-sjabloon voor persoonlijke productiviteit

Ontvang een gratis sjabloon Stel prioriteiten op basis van urgentie en volg de voortgang van projecten met de ClickUp-sjabloon voor persoonlijke productiviteit.

Het is maandagmorgen en je staart naar vijf half afgeronde taken van vorige week, twee nieuwe projectdeadlines en geen echt plan om dit allemaal af te krijgen.

De ClickUp Personal Productiviteit-sjabloon helpt je om orde te scheppen in die chaos door je verspreide taken om te zetten in een gestructureerd, traceerbaar systeem. Je kunt je werk opsplitsen in uitvoerbare stappen, urgente items markeren en visualiseren hoe elke taak bijdraagt aan je wekelijkse doelen.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Verdeel taken in wekelijkse prioriteiten, zodat je inspanningen aansluiten bij je doelen.

Markeer urgentie en eigenaren, zodat de volgende stappen duidelijk zijn.

Bekijk dashboards zodat je je kunt aanpassen voordat deadlines verstrijken.

✨ Ideaal voor: Drukke professionals die een duidelijk systeem nodig hebben om overlappende taken en onafgemaakt werk gedurende de week te beheren.

💡 Pro-tip: Heb je moeite om je ochtendroutine vol te houden? In de blog Hoe je je leven kunt optimaliseren met habit stacking lees je hoe je kleine, gemakkelijke gewoontes aan elkaar kunt koppelen, zodat ze echt blijven hangen, zonder dat je daar wilskracht voor nodig hebt.

8. ClickUp SMART Doel-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Zorg ervoor dat iedereen in het team op één lijn zit en verantwoordelijk blijft met behulp van de ClickUp SMART Goals-sjabloon.

Je hebt het al maanden over de lancering van dat nieuwe product... maar zonder duidelijke tijdlijnen of eigendom komt er niets van terecht.

Met de ClickUp SMART Goals-sjabloon kunt u vage ambities omzetten in gestructureerde, traceerbare mijlpalen. Deel doelen op in taken die specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn, stel deadlines vast en visualiseer de voortgang van uw team in realtime.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Zet grote doelen om in meetbare mijlpalen, zodat je je voortgang kunt bijhouden.

Wijs eigenaren en deadlines toe, zodat iedereen verantwoordelijk blijft.

Visualiseer de status en het tempo, zodat beoordelingen snel en feitelijk kunnen worden uitgevoerd.

✨ Ideaal voor: Teams of zelfstandige professionals die grote doelen omzetten in gerichte, haalbare plannen met meetbare resultaten.

Gewoontes bijhouden is slechts een muisklik verwijderd

Goede gewoontes blijven niet hangen omdat we ze beginnen, maar omdat we ze bijhouden.

Wat het doel ook is – meer water drinken, 10 pagina's per dag lezen of gefocust blijven tijdens werkuren – de sleutel is voortgang die je daadwerkelijk kunt zien. Op het moment dat we stoppen met bijhouden, verdwijnen gewoontes naar de achtergrond.

Dit is waar de meeste systemen falen. Een kant-en-klare sjabloon ziet er misschien overzichtelijk uit, maar als deze zich niet aanpast aan je veranderende gewoontes of prioriteiten, staat deze uiteindelijk je succes in de weg.

ClickUp biedt daarentegen een habit tracker die dezelfde functie heeft als uw werkstroom, met terugkerende taken, visuele doelen en realtime voortgangsupdates.

En het is niet alleen voor individuen.

Het bijhouden en organiseren van bedrijfsprojecten is heel eenvoudig en effectief met ClickUp-software. Van eenvoudige lijsten tot ingewikkelde projecten, ClickUp wordt gebruikt om dingen naar verwachting gedaan te krijgen. Het is zeer effectieve software voor het aanpakken van taakbeheerproblemen en het bijhouden van de voortgang van lopende taken en projecten.

Het bijhouden en organiseren van projecten in het bedrijf is heel eenvoudig en effectief met ClickUp-software. Van eenvoudige lijsten tot ingewikkelde projecten, ClickUp wordt gebruikt om dingen naar verwachting gedaan te krijgen. Het is zeer effectieve software voor het aanpakken van taakbeheerproblemen en het bijhouden van de voortgang van lopende taken en projecten.

Als het bijhouden van gewoontes het doel is, gebruik dan een tool die is ontwikkeld om alles bij te houden door je vandaag nog aan te melden bij ClickUp!