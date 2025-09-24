10 beste Chrome-extensies voor spraak-naar-tekst

U opent een leeg document, klaar om te schrijven. Vijf minuten later staart u nog steeds naar de cursor, terwijl uw hersenen sneller werken dan uw typsnelheid. Actiepunten glippen weg en plotseling voelt schrijven als een karwei.

Stel je nu eens voor dat je gewoon alles uitspreekt – e-mails, aantekeningen van vergaderingen, zelfs concepten voor blogs – en dat je woorden direct verschijnen.

Klaar om het waar te maken? We hebben een aantal van de beste Chrome-extensies voor spraak-naar-tekst op een rijtje gezet om uw stem om te zetten in tekst voor sneller en toegankelijker werk.

Laten we beginnen! 🎤

De beste Chrome-extensies voor spraak-naar-tekst in één oogopslag

Hier is een handig overzicht van de beste tools waarmee je je stem zonder gedoe in tekst kunt omzetten:

Tool Het beste voor Beste functies Prijzen* ClickUp Geïntegreerde spraaknotities en taakdocumentatie voor kleine tot grote teams die gestructureerde samenwerking nodig hebben ClickUp Brain MAX met spraakgestuurd typen, AI Notetaker voor online vergaderingen, Voice Clips, documenten, AI-context, taakkoppeling Voor altijd gratis; aangepaste instellingen beschikbaar voor ondernemingen Fireflies. ai Automatische transcriptie en samenvattingen van virtuele vergaderingen voor professionals en teams met een groot aantal vergaderingen Realtime transcriptie, AI-samenvattingen, meertalig, AskFred Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 18 per maand Tactiq Live transcriptie van vergaderingen met ChatGPT-samenvattingen voor teams die behoefte hebben aan duidelijkheid en inzicht in gedeelde vergaderingen Real-time ondertitels, AI-actiepunten, opvolgingsontwerpen Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per maand Speechnotes Snel spraakdicteren op pagina's voor individuen of solo-contentmakers Zwevende microfoon, lichtgewicht Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 1,9/maand Notta Snelle, nauwkeurige transcripties voor kleine teams of individuen die met meerdere talen werken Hoge nauwkeurigheid, conversie in meerdere talen Free; betaalde abonnementen vanaf $ 13,49/maand Transkriptor Nauwkeurige transcriptie voor diverse gebruikssituaties voor individuen of kleine teams die behoefte hebben aan betaalbaarheid meer dan 100 talen die worden ondersteund, bestanden uploaden, vergaderingen vastleggen Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 19,99/maand Voice In Dicteren in elk tekstveld van een browser voor mensen die op zoek zijn naar snelle oplossingen Realtime spraakherkenning, die tekstvelden kan ondersteunen Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 9,99/maand LipSurf Browserbesturing via spraak voor gebruikers die gericht zijn op kracht en toegankelijkheid Spraaknavigatie, dicteercommando's, macro's ondersteunen Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 4 per maand MeetGeek AI Automatische vergaderverslaglegging + inzichten voor teams die op zoek zijn naar geavanceerde oplossingen specifiek voor vergaderingen AI-samenvattingen, analytisch dashboard, wereldwijde zoekfunctie Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 19 per maand SpeechText. AI Betrouwbare browsergebaseerde transcriptie voor individuele gebruikers of teams die snel transcripties nodig hebben Microfoonopname, directe downloads, browseraudio Gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 10 voor 180 transcriptieminuten

Waar moet u op letten bij Chrome-extensies voor spraak-naar-tekst?

Dit is waar u op moet letten bij Chrome-extensies voor spraak-naar-tekst:

Nauwkeurige transcriptie: Leg spraak consistent vast in rumoerige omgevingen en begrijp verschillende accenten zonder verkeerde interpretaties

Slimme format: Automatisch leestekens en alinea's invoegen en spraakopdrachten herkennen voor acties zoals 'nieuwe regel' of 'laatste woord verwijderen'

Meertalig ondersteunen: Detecteer en transcribeer in tientallen talen met soepele overschakeling tijdens meertalige gesprekken

Realtime bruikbaarheid: Typ rechtstreeks in Google Documenten, Gmail of vergadering chatten terwijl de extensie op de achtergrond spraak transcribeert

Eenvoudig exporteren: Downloaden van transcripties in verschillende formaten, zoals TXT, PDF of documenten, voor snellere overdracht en documentatie

sterke veiligheid:* Zorg ervoor dat transcripties van vergaderingen niet worden opgeslagen, verkocht of getraind door externe AI-providers, zodat audiogegevens privé blijven

Eenvoudige installatie: Snel te installeren, werkt zonder uw browser te vertragen en kan met één sneltoets worden geactiveerd voor direct dicteren

🧠 Leuk weetje: Toen IBM in 1962 de Shoebox introduceerde, kon deze slechts 16 gesproken woorden en cijfers herkennen. Toch was het destijds baanbrekend en maakte het de weg vrij voor modern spraakdicteren.

De beste Chrome-extensies voor spraak-naar-tekst

Dit zijn onze keuzes voor de beste Chrome-extensies voor spraak-naar-tekst. 👇

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactie-team volgt een transparant, door onderzoek ondersteund en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde van het product. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

1. ClickUp (het beste voor geïntegreerde spraaknotities en taakdocumentatie)

Werk 400% sneller met ClickUp Brain MAX Verhoog uw productiviteit met ClickUp Talk to Text in Brain MAX

ClickUp is een alles-in-één werkruimte waar werk, communicatie en samenwerking samenkomen, allemaal aangedreven door AI. ClickUp Brain MAX breidt die kracht uit naar uw desktop.

De desktop-AI-app brengt geavanceerde AI-modellen zoals ChatGPT, Gemini en Claude samen in één begeleidende app, zodat u niet tussen verschillende tools hoeft te schakelen. Bovendien maakt het uw hele digitale wereld doorzoekbaar, van ClickUp-taak tot Google Drive, GitHub, OneDrive en meer.

En een van de opvallendste functies? ClickUp Talk to Text, een spraak-naar-tekst-oplossing die gesproken woorden omzet in actie. Het verfijnt, contextualiseert en zorgt ook voor de verbinding van uw ideeën met de rest van uw werk.

Spreek natuurlijk, werk sneller

Dit kunt u doen met Talk to Text in ClickUp:

Krijg door AI geoptimaliseerde transcripties die fouten direct verwijderen en uw spraak verfijnen tot leesbare tekst van professionele kwaliteit

Stel een persoonlijk woordenboek samen met aangepaste termen, namen en werk jargon voor nauwkeurige herkenning

Voeg contextbewuste meldingen en gekoppelde links toe door met uw stem te verwijzen naar taken, documenten of teamgenoten

Blijf handsfree met snelkoppels (fn, shift + fn of een aangepaste combinatie)

Spreek in uw eigen taal en gebruik wereldwijd taalondersteunen om te transcriberen in meer dan 50 talen

Bekijk eerdere transcripties uit uw geschiedenis om ze te kopiëren, exporteren of opnieuw af te spelen

Vind bestanden in verschillende apps direct met de uniforme zoekfunctie in ClickUp Brain MAX

Stel dat u een YouTube-script aan het schrijven bent. In plaats van te typen, opent u ClickUp Brain MAX, drukt u op de snelkoppeling en begint u te dicteren. Uw ruwe tekst wordt direct omgezet in nette, camera-ready regels zonder dat de conversatietoon verloren gaat. Terwijl de ideeën stromen, kunt u opsommingstekens toevoegen, brainstormideeën noteren of zelfs bewerkingstaken toewijzen. Brain MAX voegt automatisch @vermeldingen voor teamgenoten of links naar ClickUp-documenten en taken in, zodat referenties direct bruikbaar zijn.

Zoek en maak verbinding buiten dicteren om

Brain MAX wordt aangedreven door de intelligentie van ClickUp Brain, de kern-AI-engine die door uw werkruimte loopt. Het analyseert uw taken, documenten, opmerkingen en gesprekken om contextbewuste reacties te geven.

Vraag ClickUp Brain om vergaderverslagen en meer

ClickUp Brain levert direct samenvattingen van lange threads, documenten en updates, zodat u beslissingen, belemmeringen en volgende stappen kunt zien zonder elk detail te hoeven doorzoeken.

En het beste? Al die actiepunten worden omgezet in echte taken in ClickUp, zodat er niets wordt gemist.

U kunt ook vragen stellen, zoals 'Wat is het blok voor de lancering van de website?', en contextuele antwoorden krijgen die rechtstreeks uit uw werkruimte worden gehaald.

📌 Probeer deze prompts eens: Maak een wekelijkse update waarin je de voortgang, belemmeringen en prioriteiten benadrukt

Schrijf een script voor een 2-minuten YouTube video over tijdmanagement

Zet mijn aantekeningen van de recente teamvergadering om in een projectoverzicht met opsommingstekens

Bekijk hoe ClickUp Brain transcriptie in enkele seconden moeiteloos maakt. 🤩

De beste functies van ClickUp

leg elk woord in vergaderingen vast:* Neem vergaderingen op en transcribeer ze met ClickUp AI Notetaker , dat ook samenvattingen maakt, belangrijke punten eruit haalt en volgende stappen voorstelt

neem spraakfragmenten op en voeg ze toe: *Gebruik ClickUp Voice Clips om snelle updates, feedback of ideeën rechtstreeks in taken, opmerkingen of documenten vast te leggen

*gebruik kant-en-klare sjablonen: Standaardiseer werkstroom met sjablonen voor vergaderantekeningen voor taken en documenten, van vergaderantekeningen tot projectvereisten

documentatie maken en koppelen: *Ontwerp, bewerk en deel content met ClickUp Docs, voltooid met ingesloten media, checklist en @vermeldingen

Zoek alles direct: Vind wat u nodig hebt met Vind wat u nodig hebt met ClickUp Enterprise Search , of het nu gaat om een spraakmemo, document of taak

maak verbinding met uw favoriete tools: *Breid werkstroom uit met ClickUp-integraties , waaronder Slack, Google Drive, Zoom en Figma

Limieten van ClickUp

De uitgebreide functies en aangepaste mogelijkheden van ClickUp kunnen in het begin overweldigend zijn

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een recensie op G2 vat het perfect samen:

ClickUp biedt alles wat ik nodig heb voor projectmanagement onder één dak. Taken, documenten, doelen en zelfs chats. Ik waardeer het gebruiksgemak en hoe soepel de implementatie verliep toen ik het team aan boord haalde. Het aantal functies is indrukwekkend en ik kan werkstroom aanpassen aan alles, van een eenvoudige takenlijst tot een complexe agile sprint. Ondanks de diepgang zorgt de eenvoudige integratie met andere tools ervoor dat alles zonder extra inspanningen met elkaar verbonden blijft. Het dashboard geeft me een weergave, wat veel tijd bespaart bij het beheren van meerdere projecten. Omdat ik het bijna dagelijks gebruik, heb ik ook goede ervaringen met de klantenservice, die altijd snel reageerde wanneer ik hulp nodig had.

ClickUp biedt alles wat ik nodig heb voor projectmanagement onder één dak. Taken, documenten, doelen en zelfs chats. Ik waardeer het gebruiksgemak en hoe soepel de implementatie verliep toen ik het team aan boord haalde. Het aantal functies is indrukwekkend en ik kan werkstroom aanpassen aan alles, van een eenvoudige takenlijst tot een complexe agile sprint. Ondanks de diepgang zorgt de eenvoudige integratie met andere tools ervoor dat alles zonder extra inspanningen met elkaar verbonden blijft. Het dashboard geeft me een weergave, wat veel tijd bespaart bij het beheren van meerdere projecten. Omdat ik het bijna dagelijks gebruik, heb ik ook goede ervaringen met de klantenservice, die altijd snel reageerde wanneer ik hulp nodig had.

📮 ClickUp Insight: Volgens onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen vindt 12% van de respondenten vergaderingen te druk, zegt 17% dat ze te lang duren en vindt 10% ze meestal overbodig. In een ander onderzoek van ClickUp gaf 70% van de respondenten toe dat ze graag een vervanger of een vertegenwoordiger naar de vergaderingen zouden sturen als ze dat konden. De geïntegreerde AI Notetaker van ClickUp kan uw perfecte vergaderproxy zijn! Laat AI alle belangrijke punten, beslissingen en actiepunten vastleggen, terwijl u zich concentreert op werk met een hogere waarde. Met automatische vergaderverslagen en het aanmaken van taken met behulp van ClickUp Brain mist u nooit meer belangrijke informatie, zelfs als u een vergadering niet kunt bijwonen. 💫 Echte resultaten: Teams die de vergaderbeheerfuncties van ClickUp gebruiken, melden een enorme vermindering van 50% in onnodige gesprekken en vergaderingen!

2. Fireflies. ai (het beste voor het automatisch transcriberen van vergaderingen en het genereren van directe samenvattingen)

Fireflies. ai is een AI-vergaderassistent die ook dienst doet als AI-transcriptiesamenvatter in uw browser. Met de Chrome-extensie kunt u alles wat in Google Meet-vergaderingen wordt besproken in realtime vastleggen, zonder dat u een bot voor de vergadering hoeft uit te nodigen.

Dit maakt het vooral handig voor professionals die nauwkeurige transcripties en bruikbare aantekeningen willen zonder onderbrekingen.

Naast transcripties en samenvattingen van vergaderingen biedt de AI-vergadering ook vergaderanalyses, zoals de spreektijd van sprekers, besproken onderwerpen, sentimenten van deelnemers, enzovoort.

Fireflies. ai beste functies

Maak aantekeningen, samenvattingen en actiepunten met AI-tools zoals AskFred

Automatische detectie en transcriptie in meer dan 100 talen met live transcriptie

Identificeer sprekers in vergaderingen automatisch met Auto-Speaker Identification

Maak aangepaste vergaderrecaps met sjablonen voor verkoop, stand-ups of interviews

Maak transcripties en samenvattingen van persoonlijke gesprekken met de mobiele app Fireflies

Beperkingen van Fireflies.ai

Integratie met Zoom/Teams voelt soms opdringerig aan

AI-kredieten zijn een limiet, zelfs bij betaalde abonnementen, waardoor de toegang tot sommige geavanceerde functies wordt beperkt

Fireflies. ai-prijzen

Free

Pro: $ 18/maand per gebruiker

Zakelijk: $ 29/maand per gebruiker

Onderneming: $ 39/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Fireflies. ai beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📖 Lees ook: De beste alternatieven voor Fireflies AI voor het maken van aantekeningen en transcripties

3. Tactiq (het beste voor live transcriptie van vergaderingen met samenvattingen)

via Tactiq

Tactiq is ontwikkeld door OpenAI en vereenvoudigt het transcriberen van livevergaderingen zonder afbreuk te doen aan de privacy. De transcriptiesoftware geeft u spreker-specifieke transcripties terwijl de vergadering vordert, waardoor het gemakkelijker wordt om belangrijke punten, beslissingen en verantwoordelijkheden aan de juiste personen toe te wijzen.

U kunt livevergaderingen transcriberen via Google Meet, Zoom en Microsoft Teams. Naast basistranscriptie kunt u met Tactiq eerdere gesprekken doorzoeken en aantekeningen rechtstreeks exporteren naar tools zoals ClickUp, Notion, Google Documenten of Slack.

Met de AI-werkstroom kunt u ook taken na vergaderingen automatiseren, zoals het bijwerken van CRM of kennisbanken, het aanmaken van tickets en nog veel meer.

De beste functies van Tactiq

Stel AI aangepaste vragen en hergebruik ze als geautomatiseerde acties met één klik

Haal inzichten uit vergaderingen en deel deze met teamleden

Zet vergaderingsaantekeningen rechtstreeks vanuit het transcript om in Jira- of Linear-tickets

Voeg tags, labels en schermafbeeldingen toe aan transcripties voor betere documentatie

Ga naar de YouTube Transcript Generator om direct transcripties uit elke YouTube-video te halen

Limiet van Tactiq

Een laag of onduidelijk geluid kan ervoor zorgen dat de tool onjuiste of onvolledige woorden transcribeert

Bruikbaarheid beperkt buiten de browser, omdat Microsoft Teams niet wordt ondersteund, in vergelijking met Tactiq-alternatieven

Prijzen van Tactiq

Free

Pro: $ 12/maand per gebruiker

Team: $ 20/maand per gebruiker

Zakelijk: $ 40/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Tactiq-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Tactiq?

Hier volgt een kort overzicht uit een G2-recensie:

Nu hebben we geen mens meer nodig om de audio te transcriberen. We huren mensen in om aantekeningen te maken en soms missen we de opnames van vergaderingen, waardoor het erg moeilijk is om de notulen van vergaderingen te achterhalen. Sommige woorden worden niet opgepikt en er is meer spraakherkenning nodig. We spreken Indiaas Engels en sommige woorden worden naar iets anders vertaald, waardoor het hele verhaal verandert.

Nu hebben we geen mens meer nodig om de audio te transcriberen. We huren mensen in om aantekeningen te maken en soms missen we de opnames van vergaderingen, waardoor het erg moeilijk is om de notulen van vergaderingen te achterhalen. Sommige woorden worden niet opgepikt en er is meer spraakherkenning nodig. We spreken Indiaas Engels en sommige woorden worden naar iets anders vertaald, waardoor het hele verhaal verandert.

4. Speechnotes (het beste voor snel dicteren over pagina's)

via Speechnotes

Speechnotes is een lichtgewicht tool voor transcriptie en spraakberichten, ontworpen voor iedereen die liever spreekt dan typt.

In tegenstelling tot zwaardere tools die gericht zijn op vergaderingen, werkt Speechnotes als een online notitieblok in uw Chrome-browser, waarmee u in realtime aantekeningen kunt dicteren, content kunt opstellen of ideeën kunt vastleggen.

Het is vooral populair bij schrijvers, studenten, artsen en professionals die een overzichtelijke, afleidingsvrije ruimte willen om gedachten vast te leggen zonder te hoeven stoppen met typen. Naast live dicteren verwerkt Speechnotes ook vooraf opgenomen audio- en video-bestanden binnen enkele minuten tot nauwkeurige transcripties.

De beste functies van Speechnotes

Stuur spraakcommando's voor interpunctie en format zonder handmatige bewerking

Voeg tijdstempels, ondertitels en sprekertags toe voor gestructureerde transcripties

Downloaden Speechnotes Android-app of TextHear iOS-app voor naadloos mobiel dicteren

Exporteer transcripties in verschillende formaten, waaronder Word- of PDF-bestanden

Limieten van Speechnotes

De extensie werkt niet met Bluetooth-microfoons, wat frustrerend is voor gebruikers die afhankelijk zijn van draadloze invoer

De app raakt soms opgeslagen aantekeningen kwijt of vereist handmatig opslaan

Prijzen van Speechnotes

Free

Premium: $1,9/maand per gebruiker

Transcriptie: $0,1/minuut

Beoordelingen en recensies van Speechnotes

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? Vóór 1997 moesten gebruikers bij dicteersoftware na elk woord pauzeren. Toen kwam Dragon NaturallySpeaking, het eerste commercieel verkrijgbare systeem dat natuurlijke, continue spraak ondersteunde.

5. Notta (het beste voor snelle en nauwkeurige transcriptie in meerdere talen)

via Notta

Notta neemt een positie in als een complete hub voor vergader-documentatie. Het opvallende voordeel is de focus op tweetalige en collaboratieve werkstroom. Hiermee kunt u vergaderingen tegelijkertijd in twee talen transcriberen en vertalen, waardoor divers teams volledig aan gesprekken kunnen deelnemen.

Combineer dat met de bewerkingstools, AI-samenvattingen met één klik en naadloos deel met Slack, Notion of Salesforce, en Notta vermindert het werk na de vergadering aanzienlijk.

De beste functies van Notta

Transcribeer spraakmemo's of opgenomen gesprekken in 58 talen met een nauwkeurigheid tot 98%

Deel hoogtepunten met behulp van de clipfunctie om alleen de belangrijkste delen te verspreiden

Bewerk en verfijn transcripties rechtstreeks in de ingebouwde interactieve editor

Zoek en vat vergaderingen samen uit meerdere opnames met AI Chat

Exporteer transcripties in meerdere formaten, waaronder DOCX, PDF, SRT, XLSX en TXT

Geen limieten

De nauwkeurigheid van de transcriptie kan slecht zijn, met verzonnen of onjuiste woorden

Sommige gebruikers meldden misleidende voorwaarden voor proefversie en onverwachte factureringskosten

Prijzen van Notta

Free

Pro: $13,49/maand per gebruiker

Zakelijk: $ 27,99/maand per gebruiker

onderneming: *Aangepaste prijzen

Notta-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Notta?

Zoals een G2-recensie het verwoordt:

Zeer nauwkeurige transcriptie, zelfs voor verschillende accenten (bijv. Zuid-Afrikaans Engels), het identificeert sprekers en maakt vrij goede samenvattingen die een goede basis vormen. Ik moet nog steeds transcriptiefouten corrigeren, samenvattingen zijn een goed begin, maar ze laten belangrijke informatie weg.

Zeer nauwkeurige transcriptie, zelfs voor verschillende accenten (bijv. Zuid-Afrikaans Engels), het identificeert sprekers en maakt vrij goede samenvattingen die een goede basis vormen. Ik moet nog steeds transcriptiefouten corrigeren, samenvattingen zijn een goed begin, maar ze laten belangrijke informatie weg.

📖 Lees ook: De beste alternatieven voor Notta voor nauwkeurige transcriptie

6. Transkriptor (het beste voor betaalbare en betrouwbare transcriptie van audio- en video-bestanden)

via Transkriptor

Transkriptor is ontworpen voor iedereen die gesproken content uit lezingen, interviews of presentaties wil vastleggen en snel in tekst wil omzetten. Met ondersteuning voor meer dan 100 talen is het een veelzijdige keuze voor internationale studenten, journalisten en teams die dagelijks te maken hebben met meertalige gesprekken.

Het kan worden geïntegreerd met Zoom, Google Meet en Microsoft Teams om transcripties van vergaderingen op te nemen. U kunt ook inzichten uit de transcripties halen, zoals de spreektijd van sprekers en sentimentanalyses.

Bovendien fungeert Transkriptor met zijn ondertitelgenerator, audiovertaler, AI-voicerecorder en podcasttranscriptie ook als een tool voor contentproductie die helpt om gesproken content te hergebruiken voor een bredere verdeling.

De beste functies van Transkriptor

Leg tegelijkertijd scherm-, camera- en microfoonopnames vast met de Chrome-extensie

Upload bestanden rechtstreeks of importeer ze vanuit YouTube voor transcriptie en samenvatting

Genereer AI-aangedreven samenvattingen die de sleutelpunten uit lange lezingen of gesprekken benadrukken

Bouw een doorzoekbare kennisbank op basis van uw transcripties, zodat u deze gemakkelijk kunt raadplegen

Limieten van Transkriptor

Worstel met vulwoorden zoals 'eh' en 'uh' die extra opschoning vereisen

De onderscheiding tussen sprekers is zwak in opnames met meerdere sprekers

Prijzen van Transkriptor

Free

Pro: $19,99/maand per gebruiker

Team: $30/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Transkriptor

G2: 4,7/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 500 beoordelingen)

🔍 Wist u dat? In 1952 bouwde Bell Labs Audrey, een van de eerste spraakherkenningssystemen. Het kon alleen cijfers van nul tot negen begrijpen, en alleen wanneer deze werden uitgesproken door de persoon die het had getraind.

7. Voice In (het meest geschikt voor rechtstreeks dicteren in tekstvelden in de browser)

via Voice In

Voice In is een lichtgewicht maar handige Chrome-extensie voor spraak-naar-tekst waarmee je overal op het web kunt typen met alleen je stem. Als je snel en nauwkeurig wilt dicteren zonder je browser te verlaten, is Voice In een betrouwbare optie.

De tool past zich aan uw werkstroom aan met ingebouwde interpunctiecommando's, automatische tekstformat en aangepaste spraak-snelkoppelingen. Dat betekent dat u sneller e-mails kunt schrijven, formulieren kunt invullen, blogberichten kunt opstellen of zelfs CRM-invoer kunt bijwerken.

De beste functies van Voice In

Dicteer rechtstreeks in meer dan 10.000 websites en apps zonder te kopiëren en te plakken

Maak aangepaste opdrachten om herhaalde bewerkingen en automatisering uit te spreken

Dicteer in meerdere tabbladen met de geavanceerde modus

Schakel direct tussen talen met snelkoppelingen voor meertalig typen

Beperkingen van Voice In

Gesproken leestekens zoals 'komma' of 'periode' kunnen als letterlijke woorden worden getranscribeerd, in plaats van correct in format te worden gebracht

De extensie werkt niet op lokale documenten (zoals pdf's of html-bestanden), tenzij aanvullende browsertoestemming wordt verleend

Prijzen van Voice In

Maandelijks: $ 9,99/maand per gebruiker

Jaarlijks: $59,99 per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Levenslang: $ 149,99 per gebruiker

Voice In beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Voice In?

Bekijk deze G2-recensie eens:

Het beste aan Voice In is dat de Chrome-extensie naadloos werkt op bijna elke website met bewerkbare tekst. Een klein nadeel is dat bepaalde complexe commando's of branchespecifiek jargon soms verkeerd worden geïnterpreteerd.

Het beste aan Voice In is dat de Chrome-extensie naadloos werkt op bijna elke website met bewerkbare tekst. Een klein nadeel is dat bepaalde complexe commando's of branchespecifiek jargon soms verkeerd worden geïnterpreteerd.

8. LipSurf (het meest geschikt voor het bedienen van browserfuncties en apps met spraakopdrachten)

via LipSurf

LipSurf transformeert uw hele browse-ervaring in een handsfree, spraakgestuurde werkstroom. In plaats van te schakelen tussen typen en klikken, kunt u spraakopdrachten geven om te scrollen, op links te klikken, video's te bekijken of lange tekst in realtime te schrijven.

Van dicteren in Google Documenten tot navigeren op Reddit of YouTube bedienen, past zich aan uw webgewoonten aan. Nog beter? Het werkt in Chrome zonder datatracking of advertenties, waardoor spraakproductiviteit en privacy succesvol worden gecombineerd.

De beste functies van LipSurf

Ontwikkel aangepaste spraak-snelkoppelingen voor het invoegen van sjablonen, werkjargon of herhaalde handelingen

Breid de functie uit met open-source plug-ins of bouw uw eigen integraties

Gebruik het klikrastercommando om met uw stem te communiceren met elk gebied van een webpagina

Schakel tussen dicteren, spellingsmodus en commandovergrendelingsmodus voor nauwkeurige werkstroom

Limieten van LipSurf

Gebruikers melden dat LipSurf soms bugs vertoont en onverwachts stopt met werk

LipSurf heeft niet altijd even goede functie op bepaalde websites, zoals Duolingo

Prijzen van LipSurf

Free

Plus: $ 4/maand per gebruiker

Premium: $ 8/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van LipSurf

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: In bepaalde ziekenhuizen gebruiken chirurgen spraak-naar-tekst tijdens operaties om aantekeningen te dicteren zonder een apparaat aan te raken. De microfoons zijn ontworpen om achtergrondgeluiden uit operatiekamers weg te filteren.

9. MeetGeek AI (het beste voor het automatisch vastleggen van vergaderingen met hoogtepunten en actiepunten)

via MeetGeek AI

MeetGeek AI is een Chrome-extensie voor spraak-naar-tekst die is ontwikkeld om alles wat er tijdens uw gesprekken gebeurt vast te leggen, te ordenen en te automatiseren. De extensie neemt automatisch deel aan uw vergaderingen, neemt ze op en levert gestructureerde aantekeningen op het moment dat het gesprek eindigt.

De app houdt al uw vergaderingen bij, inclusief Zoom, Google Meet, Teams, Webex en zelfs offline gesprekken.

De AI-werkstroom van MeetGeek vermindert de werkdruk van vergaderingen door inzichten te synchroniseren met uw favoriete tools en een levende kennisbank op te bouwen.

De beste functies van MeetGeek AI

Leg gesprekken rechtstreeks vanuit de browser vast zonder bots of uitnodigingen met behulp van de MeetGeek Chrome Recorder

Pas uw aangepaste samenvattingssjablonen aan of maak ze zelf voor interviews, onboarding, verkoopgesprekken en team synchroniseren

Synchroniseer vergaderingscontent met meer dan 7000 apps, waaronder Slack, HubSpot, Notion en Google Drive

Ontgrendel gesprek-intelligentie met meer dan 100 KPI's die betrokkenheid, spreektijd en efficiëntie van vergaderingen bijhouden

Limieten van MeetGeek AI

Trage installatie voor ongeplande vergaderingen; vereist voorafgaande kalenderplanning

Er zijn limiet taalondersteuningsopties, wat de bruikbaarheid voor meertalige personen beïnvloedt

Prijzen van MeetGeek AI

Free

Pro: $19/maand per gebruiker

Zakelijk: $ 39/maand per gebruiker

onderneming: $59/maand per gebruiker

MeetGeek AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 450 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over MeetGeek AI?

Een gebruiker deelde deze feedback:

MeetGeek bespaart veel tijd door vergaderingen automatisch op te nemen, te transcriberen en te structureren. Het is erg handig om snel de benodigde momenten te vinden met behulp van trefwoorden en fragmenten te delen met collega's. Soms kan de transcriptie onnauwkeurigheden bevatten, vooral bij slechte geluidskwaliteit of wanneer er meerdere talen in een gesprek worden gebruikt.

MeetGeek bespaart veel tijd door vergaderingen automatisch op te nemen, te transcriberen en te structureren. Het is erg handig om snel de benodigde momenten te vinden met behulp van trefwoorden en fragmenten te delen met collega's. Soms kan de transcriptie onnauwkeurigheden bevatten, vooral bij slechte geluidskwaliteit of wanneer er meerdere talen in een gesprek worden gebruikt.

10. SpeechText. AI (het beste voor snelle en nauwkeurige spraak-naar-tekstconversie in de browser)

Wanneer nauwkeurigheid bij transcriptie echt belangrijk is, biedt SpeechText. AI u de flexibiliteit om het resultaat aan te passen aan uw branche.

In plaats van te vertrouwen op een generieke spraak-naar-tekst-engine, kunt u met deze spraak-naar-tekst-software kiezen uit domeinspecifieke modellen, zoals medisch, juridisch, interviews of podcasts, zodat jargon en technische termen vanaf het begin correct worden herkend.

U uploadt gewoon een audio- of video-bestand, selecteert uw domein en laat de AI de rest doen.

SpeechText. AI beste functies

Maak gebruik van de ingebouwde audiozoekmachine om snel zinnen of termen in transcripties te vinden

Genereer een nette uitvoer met automatische interpunctie en format

Bewerk en controleer transcripties met interactieve proefleesfuncties

Exporteer transcriptie-resultaat in meerdere formaten, waaronder TXT, DOCX en PDF

SpeechText. Beperkingen van AI

Bij goedkopere abonnementen geldt een maximale bestandsgrootte limiet (bijvoorbeeld 20 MB), waardoor gebruikers grote audiobestanden mogelijk handmatig moeten splitsen

Er is geen mobiele app, waardoor het gebruik een limiet heeft tot desktop- of browser-gebaseerde werkstroom

SpeechText. AI-prijzen

Starter: $10 per 180 transcriptieminuten

Persoonlijk: $19 per 380 transcriptieminuten

Standaard: $ 49 per 990 transcriptieminuten

SpeechText. AI-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Voordelen van het gebruik van spraak-naar-tekst in Chrome

Het gebruik van spraak-naar-tekst in Chrome verandert de manier waarop u werkt, communiceert en uw productiviteit behoudt. Van sneller dicteren tot betere toegankelijkheid, hier is waarom het de moeite waard is om te gebruiken:

productiviteit en tijdwinst:* dicteer e-mails, rapporten of code sneller dan u kunt typen en werk handsfree terwijl u multitaskt of wanneer typen niet mogelijk is

Verbeterde toegankelijkheid: Ondersteun gebruikers met een handicap, zoals mobiliteitsproblemen, visuele beperkingen of dyslexie, waardoor digitale ruimtes inclusiever worden

Verbeterde documentatie en samenwerking: Krijg realtime transcripties van vergaderingen, webinars of lessen en leg ideeën direct vast met spraakgestuurde aantekeningen

*veelzijdige functionaliteit: gebruik spraak voor browserzoekopdrachten, navigatie en meertalige transcriptie, of maak verbinding met apps zoals Google Documenten en Zoom voor automatisering van de werkstroom

Gezondheidsvoordelen: Verminder de belasting van langdurig typen sessies en voorkom RSI-klachten door uw stem het werk te laten doen

Uw stem heeft zojuist een upgrade gekregen

De meeste Chrome-extensies voor spraak-naar-tekst beperken zich tot ruwe transcriptie, waardoor u zelf de rommel moet opruimen. Bij sommige moet u tussen apps schakelen, terwijl andere concessies doen aan de privacy.

ClickUp Brain MAX en Talk to Text gaan nog een stap verder. Ze zorgen ervoor dat spraak-naar-tekst aanvoelt als een natuurlijke extensie van uw werkstroom. Met door AI geoptimaliseerde transcripties, meertalige ondersteuning, gepersonaliseerde woordenschat en diepgaande integraties wordt uw stem een instant productiviteitstool.

Als je klaar bent om verder te gaan dan alleen dicteren, meld je dan gratis aan bij ClickUp en ontdek hoe je woorden naadloos kunnen worden omgezet in georganiseerd werk.