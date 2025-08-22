10 beste alternatieven voor TiddlyWiki voor persoonlijk kennisbeheer

Dus je hebt TiddlyWiki een kans gegeven. In eerste instantie leek het dé oplossing.

Toen kwamen de frustraties: de onhandige interface, synchronisatieproblemen en de zorg dat al je gegevens zouden verdwijnen. En vergeet teamwork – samenwerken was niet echt een optie. Zelfs het maken van een nieuwe aantekening of het koppelen aan andere pagina's voelde onhandig.

Maar er is een oplossing. Er zijn TiddlyWiki-alternatieven die met je werken, niet tegen je. Denk aan gebruiksvriendelijke platforms met realtime samenwerking, soepele synchronisatie en functies die je daadwerkelijk ondersteunen bij het maken van aantekeningen en het ordenen van ideeën.

In dit bericht delen we de beste tools voor het maken van aantekeningen, ontworpen voor slimmer en flexibeler aantekeningen maken die passen bij uw werkstroom. Of u nu projecten organiseert of ideeën vastlegt, er is een betere manier om al uw gegevens te beheren.

🧠 Leuk weetje: Leonardo da Vinci was een meester in het maken van aantekeningen. De beroemde notitieboeken van Leonardo da Vinci, vol met schetsen, ideeën en observaties, zijn een bewijs van de kracht van aantekeningen voor creativiteit. Zijn spiegelschrift (achterstevoren schrijven) was waarschijnlijk een manier om zijn aantekeningen privé te houden.

Waarom kiezen voor alternatieven voor TiddlyWiki?

TiddlyWiki was een pionier op het gebied van persoonlijk kennisbeheer met zijn slimme installatie met één enkel bestand. Maar laten we eerlijk zijn: het verloopt niet altijd even soepel. Dit zijn de punten waarop het echt moeite heeft:

Steile leercurve : De unieke structuur en opmaak kunnen voor de meeste gebruikers overweldigend zijn

limiet samenwerking*: geen ingebouwde mogelijkheid om je kennisbank in realtime gezamenlijk te bewerken

synchronisatieproblemen*: Het kost extra moeite om al uw gegevens op alle apparaten consistent te synchroniseren

Verouderde mobiele ervaring : voelt onhandig aan in vergelijking met moderne : voelt onhandig aan in vergelijking met moderne apps voor het maken van aantekeningen

Zwakke zoekfuncties : geen full-text zoekfunctie of filters, waardoor navigatie moeilijker wordt naarmate je wiki groeit

Overload aan plug-ins : essentiële functies zijn afhankelijk van plug-ins die kunnen crashen of conflicten kunnen veroorzaken

schaars visuele organisatie*: Ontbreekt ingebouwde weergaven zoals kanban of mindmaps voor het organiseren van uw aantekeningen

Naarmate uw ideeën zich vermenigvuldigen en uw kennisbasis zich uitbreidt, gaan deze problemen in de weg staan.

Gelukkig lossen moderne hiërarchische aantekening-apps deze problemen op met betere functies, flexibiliteit en vaak open-sourcevrijheid.

🧠 Leuk weetje: Het Cornell-aantekeningssysteem, uitgevonden in de jaren 40, wordt nog steeds onderwezen. Waarom? De eenvoudige structuur van deze aantekeningsmethode – cue's, aantekeningen, samenvatting – ondersteunt actief leren, zelfs in de huidige wereld vol apps. Het is ouderwets, maar nog steeds vreemd genoeg aantrekkelijk.

TiddlyWiki-alternatieven in $$a$$$-opzicht

Klaar om een systeem te vinden dat met u werkt? Hier volgt een kort overzicht van de gebruikssituaties en opvallende functies van elk alternatief voor TiddlyWiki:

Tool Het beste voor Sleutel functies Prijzen ClickUp Alles-in-één kennis- en taakbeheer Documenten, AI-aantekening, sjablonen voor kennisbanken Free Forever-abonnement; betaalde abonnementen beschikbaar Notion Aanpasbare werkruimte en databases Blokken, databases en samenwerking Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per gebruiker Obsidian Lokale Markdown-kennisbank Grafische weergave, backlinks, plug-ins Free; add-on-services vanaf $ 5 per gebruiker Roam Research Netwerkdenken en dagelijkse aantekeningen Bidirectionele gekoppelde links, grafische database Betaalde abonnementen vanaf $ 15 per gebruiker Joplin Open-source aantekeningen met focus op privacy Ondersteunen van Markdown, offline toegang Betaalde abonnementen vanaf $3,40 Evernote Traditioneel maken van aantekeningen met een webknipper Notitieboeken, taken, integraties Gratis; betaald abonnement vanaf $ 14,99/gebruiker Logseq Privacy voorop bij het maken van lokale aantekeningen Grafische weergave, Platte tekstbestanden Free DokuWiki Lichtgewicht wiki voor Teams Geen database, eenvoudige beheerder Free Nuclino Snelle kennisbank voor Teams Documenten, grafische weergave, gezamenlijke werkruimte Free; betaald abonnement voor $ 8 per gebruiker per maand Standaard aantekeningen Veilig en versleuteld aantekeningen maken Platte tekst, Markdown, versleuteling Free; betaald abonnement voor $ 90/jaar

De beste alternatieven voor TiddlyWiki

Deze alternatieven voor TiddlyWiki bieden gestroomlijnde interfaces, realtime samenwerking, platformonafhankelijke synchronisatie en krachtige functies voor kennisbeheer.

Elke app is ontworpen voor slimmer en flexibeler aantekeningen maken dat zich aanpast aan jouw werkstroom, en niet andersom. Laten we eens kijken.

1. ClickUp (het beste voor alles-in-één kennis- en taakbeheer)

Gebruik meerdere LLM-modellen, genereer direct documentatie, haal sleutelpunten uit aantekeningen en meer met de AI van ClickUp

Het beheren van uw kennis zou niet moeten aanvoelen als het aan elkaar plakken van een half dozijn apps.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, is ontworpen voor gebruikers die alles willen centraliseren – van het schrijven van aantekeningen en het bouwen van wiki's tot het samenwerken aan taken en het vastleggen van vergaderinginzichten – op één samenhangend platform.

In tegenstelling tot TiddlyWiki biedt ClickUp een gepolijste, schaalbare werkruimte met cloud synchroniseren, realtime bewerking, automatisering en AI-ondersteunen. U hoeft geen bestandspaden te configureren, in wikisyntaxis te schrijven of uw content handmatig te ordenen.

Begin met ClickUp Docs als teksteditor om gestructureerde content te maken en te beheren. Docs ondersteunt geneste pagina's, uitgebreid format, ingebedde taken en realtime samenwerking.

Maak gestructureerde, gezamenlijke documenten met geneste pagina's en ingebedde taken in ClickUp Docs

Of je nu onderzoek documenteert, artikelen schrijft of projecten plant, je kunt alles eenvoudig ordenen in een hiërarchische structuur. Je kunt elk document ook koppelen aan een taak, doel of dashboard voor geïntegreerde planning. Over het structureren van je academisch werk gesproken!

Hulp nodig bij je aantekeningen? ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent, gaat nog een stap verder. Van het opstellen van aantekeningen tot het samenvatten van lange content en het genereren van blogoverzichten of kennisinvoer, rechtstreeks in je documenten: het kan allemaal.

Genereer samenvattingen, schrijf content en brainstorm ideeën rechtstreeks in je werkruimte met ClickUp Brain

Het is ontworpen voor academici en productiviteit-fanaten die willen brainstormen, nieuwe aantekeningen willen maken, bewerking of herschrijving uitvoeren zonder hun aantekening-app te verlaten. Je kunt direct van toon veranderen, informatie herformuleren of samenvattingen maken voor snellere besluitvorming.

Wilt u van LLM's wisselen voor antwoorden die zijn afgestemd op uw gebruikssituatie? Geen probleem! Binnen het platform kunt u schakelen tussen ClickUp Brain, ChatGPT-4o en Claude en hoeft u niet meer te wisselen tussen contexten.

Neemt u deel aan een online vergadering of lezing? ClickUp AI Notetaker neemt automatisch gesprekken op en vat ze samen. Het maakt overzichtelijke vergaderantekeningen en nog te doen lijstjes, zodat u niets mist of kwijtraakt.

Neem vergaderingen automatisch op en vat ze samen in actiegerichte aantekeningen en takenlijsten met ClickUp AI Notetaker

Wat deze AI-tool voor het maken van aantekeningen zo geweldig maakt, is dat je direct na de vergadering kunt terugkijken wat er is gezegd, actiepunten kunt extraheren en sleutelinzichten kunt koppelen aan vervolg-taken.

Het lastigste aan het uitvoeren van een project is iedereen op de hoogte houden van de nieuwste updates en wijzigingen. Maar als u klaar bent om uw eerste schaalbare interne wiki te maken, is de ClickUp Knowledge Base sjabloon perfect voor u. Deze biedt een kant-en-klare structuur voor het opstellen van SOP's, helpcentra, veelgestelde vragen en documentatie, met een overzichtelijke layout en intuïtieve navigatie.

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de ClickUp Knowledge Base-sjabloon om kennis binnen uw organisatie op te slaan en te delen

Het is uitstekend geschikt voor zowel persoonlijk als teamgebruik, waardoor u extra tijd bespaart die u anders zou besteden aan het vanaf nul opzetten van een interne kennisbank.

Samen bieden deze functies alles wat TiddlyWiki-gebruikers zo waarderen: een hiërarchische aantekening-app, een editor en snelle toegang, maar dan met verbeterde samenwerking, ontwerp en automatisering, en een vleugje AI. Wie zou dat nou kunnen weerstaan?

Beste functies van ClickUp

Zet samenwerkingsruimtes op met aangepaste toegang voor teams en afdelingen

Gebruik taakkoppelingen om elk idee of elke alinea om te zetten in een live item

Integreer kalenders, herinneringen en doelen in je aantekeningen

Houd kennisbijdragen en updates volledig transparant bij

Koppel aantekeningen aan taken, doelen, tijdlijnen en dashboards op één plek

Bewaar versie-geschiedenis, opmerkingen en toestemming voor gedeelde content

Houd de veiligheid en voldoening aan GDPR, HIPAA en Enterprise-grade controls

Limieten van ClickUp

Voor beginners is er een kleine leercurve

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-recensie zegt:

Alles (wiki, ticketbeheer, taaktoewijzing) op één plek. Op de een of andere manier heb ik het gevoel dat ClickUp me meer productiviteit geeft dan zijn populairste concurrenten.

💫 Wil je al je tools samenvoegen in één desktop-app? Probeer Brain MAX!

2. Notion (het beste voor aanpasbare werkruimten)

via Notion

Niet elk kennissysteem hoeft rigide te zijn. Als u uw werkruimte graag vormt op basis van hoe u denkt, biedt Notion u die flexibiliteit.

Het systeem maakt gebruik van bouwblokken – tekst, checklist, databases, afbeeldingen en meer – zodat u pagina's kunt maken die meegroeien met uw behoeften.

Wat Notion onderscheidt, is zijn aanpasbaarheid. Je kunt beginnen met een lege pagina of kiezen uit honderden sjablonen voor aantekeningen. Of het nu gaat om een leeslijst of een team project, Notion past zich aan jouw werkstroom en stijl aan.

In tegenstelling tot TiddlyWiki, dat meer installatie vereist en een limiet aan visuele opties biedt, heeft Notion een overzichtelijker interface, ingebouwde samenwerkingsfuncties en eenvoudiger aangepaste opties. Dit is handig als u een combinatie van structuur en creativiteit wilt zonder technische installatie. Of u nu alleen werkt of in een groep, het past zich aan uw stijl en schaal aan.

Beste functies van Notion

Maak gekoppelde databases die automatisch worden bijgewerkt wanneer de broninformatie verandert

Organiseer informatie met een flexibele pagina-hiërarchie en schakel blokken in en uit

Deel specifieke pagina's of hele werkruimten met gedetailleerde toestemming-instellingen

Importeer vanuit Evernote, Trello, Asana en andere tools met ingebouwde importfuncties

Krijg toegang tot aantekeningen op alle platforms met een offline tekst editor

Maak visuele wiki's met omslagafbeeldingen, pictogrammen en aanpasbare lay-outs

Limieten van Notion

De zoekfunctie kan traag zijn bij grote kennisbanken

Offline-modus heeft af en toe conflicten bij synchroniseren

Prijzen van Notion

Free

Persoonlijk : $ 12/maand per gebruiker

Professioneel : $ 24/maand per gebruiker

*enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2 : 4,7/5 (meer dan 6.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion?

Een G2-recensie luidt:

Met Notion kan ik sneller, vaker en gedetailleerder aantekeningen maken. Dankzij hun recente AI kan ik zelfs aantekeningen van anderen samenvatten en toevoegen aan mijn kennisbank.

Met Notion kan ik sneller, vaker en gedetailleerder aantekeningen maken. Dankzij hun recente AI kan ik zelfs aantekeningen van anderen samenvatten en toevoegen aan mijn kennisbank.

3. Obsidian (het beste voor een lokale Markdown-kennisbank)

via Obsidian

Soms wilt u dat uw aantekeningen lokaal blijven: geen cloud, alleen snelle, flexibele bestanden waarover u de volledige controle hebt. Obsidian maakt dat eenvoudig. Het is een op Markdown gebaseerde app voor het maken van aantekeningen die uw aantekeningen alsplatte tekstbestanden op uw computer opslaat, waardoor u offline toegang hebt en volledig eigenaar bent van uw gegevens.

Wat Obsidian onderscheidt, is hoe het je helpt ideeën met elkaar in verbinding te brengen. Met backlinks en een visuele grafische weergave bouwt Obsidian een netwerk van gedachten terwijl je schrijft. Dit is handig voor studenten, onderzoekers of iedereen die een langetermijnkennisbank wil opbouwen.

In vergelijking met TiddlyWiki of sommige Obsidian-alternatieven, die verouderd of te complex kunnen aanvoelen, biedt Obsidian een soepelere en intuïtievere ervaring. Je krijgt snelkoppelingen, linkvoorbeelden en een groeiende bibliotheek met community-plug-ins, zonder dat je code hoeft aan te raken.

Of je nu een scriptie in kaart brengt of een dagboek bijhoudt, het past zich aan jouw manier van denken aan zonder je te snel een structuur op te leggen.

Beste functies van Obsidian

Werk volledig offline met lokale Markdown-bestanden

Aantekeningen via automatische bidirectionele koppelingen

Visualiseer uw gedachtennetwerk met een grafische weergave

Pas je installatie aan met een uitgebreide bibliotheek met community-plug-ins

Personaliseer je werkruimte met thema's en sneltoetsen

Schakel over naar de donkere modus om vermoeidheid van de ogen te verminderen tijdens late nachtsessies waarin je aantekeningen maakt

Obsidian limiet

Geen ingebouwde functies voor samenwerking of deel

Voor sommige plug-ins is technische installatie of onderhoud vereist

Prijzen van Obsidian

Gratis voor persoonlijk gebruik

Optionele add-ons: Synchroniseren: $ 5/maand per gebruiker Publiceren: $ 10/maand per gebruiker

Obsidian beoordelingen en recensies

G2 : geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: 4,8/5 (35+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Obsidian?

Een recensie van Capterra zegt:

Gemakkelijk te gebruiken voor het maken en voor de bewerking van aantekeningen. Het was handig voor het importeren en lezen van Markdown-aantekeningen die ik had geëxporteerd vanuit Mac Notes.

Gemakkelijk te gebruiken voor het maken en voor de bewerking van aantekeningen. Het was handig voor het importeren en lezen van Markdown-aantekeningen die ik had geëxporteerd vanuit Mac Notes.

4. Roam Research (het beste voor netwerkdenken en dagelijkse aantekeningen)

via Roam Research

Als je brein niet werkt met strakke mappen en lijsten, voelt Roam Research misschien als thuiskomen. Roam is ontworpen voor niet-lineaire denkers en bouwt een genetwerkte kennisbank op door middel van bidirectionele koppelingen: elke aantekening die je koppelt, wordt automatisch teruggekoppeld. Met de functie Daily Notes kun je gemakkelijk gedachten vastleggen zonder al te veel te organiseren.

Met de functie Dagelijkse notities kunt u eenvoudig uw gedachten vastleggen zonder al te veel te organiseren. Structureer formulieren terwijl u bezig bent.

In vergelijking met TiddlyWiki, waar handmatig koppelen en format vervelend kan zijn, doet Roam dit allemaal op de achtergrond. Dankzij de blokgebaseerde layout kun je moeiteloos naar ideeën verwijzen. Hoewel teams het kunnen gebruiken, blinkt Roam echt uit voor individuele gebruikers die ideeën in kaart brengen, projecten schrijven of onderzoekstrajecten uitstippelen. Het past zich aan je manier van denken aan in plaats van je in een keurslijf te dwingen.

De beste functies van Roam Research

Leg elke dag moeiteloos je gedachten vast met de pagina Dagelijkse aantekeningen

Bouw een zelforganiserende kennisgrafiek met bidirectionele gekoppelde koppelingen

Hergebruik content flexibel dankzij de blokgebaseerde structuur van Roam

Visualiseer uw netwerk van ideeën met behulp van de grafische database

Navigeer snel en blijf gefocust met intuïtieve snelkoppelingen

Beperkingen van Roam Research

Geen offline toegang

Duurder dan andere oude en nieuwe tools, vooral voor incidenteel gebruik

Prijzen van Roam Research

Pro: $15/maand per gebruiker

Believer: $500/vijf jaar

Roam Research beoordelingen en recensies

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

5. Joplin (het beste voor open-source antereggen met focus op privacy)

via Joplin

Als je vindt dat je aantekeningen van jou moeten blijven – en van jou alleen – dan is Joplin de juiste keuze. Deze open-source Markdown-app voor het maken van aantekeningen biedt volledige controle, zodat je aantekeningen lokaal kunt opslaan of synchroniseren via Dropbox, OneDrive of WebDAV, inclusief end-to-end-versleuteling.

Het is overzichtelijk, flexibel en ondersteunt notitieboeken, tags, checklist en bestandsbijlagen.

In vergelijking met TiddlyWiki, dat verouderd aanvoelt en lastig te synchroniseren is, voelt TiddlyWiki intuïtief aan en is het platformonafhankelijk. Je kunt het overal gebruiken, op een desktop of mobiel apparaat.

Het groeiende ecosysteem van plug-ins en thema-opties van Joplin bieden u ook volop mogelijkheden om het programma aangepast te krijgen. Van eenvoudige aanpassingen tot krachtige add-ons: het is een platform dat u kunt vormgeven naar uw eigen manier van denken en werk.

De beste functies van Joplin

Schrijf en organiseer aantekeningen in Markdown-format

Synchroniseer gegevens tussen apparaten met behulp van externe opslagruimte zoals Dropbox of OneDrive

Bescherm uw gegevens met end-to-end-versleuteling

Maak nog te doen-lijstjes en notitieboeken voor een gestructureerde organisatie

Installeer community-plug-ins om functies uit te breiden

Limieten van Joplin

Samenwerkingsfuncties hebben een limiet

Voor het beheer van plug-ins is mogelijk technische kennis vereist

Prijzen van Joplin

Basisabonnement : ~$3/maand (€2,99)

Pro-abonnement: ~$7/maand (€5,99)

teams-abonnement: *~$9/maand per gebruiker (€7,99, minimaal twee gebruikers)

Beoordelingen en recensies van Joplin

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: geen beoordelingen beschikbaar

Wat zeggen echte gebruikers over Joplin?

Een recensie op Reddit zegt:

Joplin lijkt een geweldige app. Misschien niet zo mooi als Bear, maar het doet alles wat ik wil (in tegenstelling tot Bear) en het werkt nog steeds. Bovendien behoud je je eigen gegevens... en het is gratis!

Joplin lijkt een geweldige app. Misschien niet zo mooi als Bear, maar het doet alles wat ik wil (in tegenstelling tot Bear) en het werkt nog steeds. Bovendien behoud je je eigen gegevens... en het is gratis!

👀 Wist je dat: De Feynman-techniek komt neer op het volgende: als je een concept niet eenvoudig kunt uitleggen, begrijp je het niet. Het is een klassieke manier om aantekeningen te maken, maar combineer het met een tool waarmee je ideeën daadwerkelijk met elkaar kunt verbinden, en plotseling ben je niet alleen aan het leren, maar bouw je een kennisbank op die met je meedenkt. Waarom het werkt: Je spreekt rechtstreeks met power gebruikers die van functies en systemen houden. Het maakt de ouderwetse methode verbind met de aantrekkingskracht van slimmere, visuele of op links gebaseerde tools.

6. Evernote (het beste voor traditionele aantekeningen met web Clip)

via Evernote

Evernote is gemaakt om ideeën snel vast te leggen, of het nu gaat om een citaat, een schets of een e-mail die u nog eens wilt bekijken.

Het houdt uw vergadering-aantekeningen, afbeeldingen, webknipsels en nog te doen-lijsten synchronisatie en doorzoekbaar op alle apparaten. De webknipsel is een opvallende functie: sla artikelen, vereenvoudigde pagina's of URL's op met één klik.

In tegenstelling tot TiddlyWiki, dat een handmatige installatie vereist, biedt Evernote een kant-en-klare ervaring uit de doos. Je kunt ook gescande documenten en handgeschreven notities doorzoeken. Ingebouwde taken en herinneringen overbruggen de kloof tussen aantekeningen maken en het uitvoeren van taken, zonder dat je extra apps of tientallen open browsertabbladen nodig hebt.

Beste functies van Evernote

Sla aantekeningen op, voeg afbeeldingen en bestanden toe op verschillende apparaten

Leg webcontent direct vast met de webclipper

Organiseer informatie in notitieboeken en tags

Maak checklists en herinneringen

Bekijk je aantekeningen vanaf je desktop of mobiele apparaat

Evernote limiet

Free abonnement heeft limiet apparaat synchroniseren

Kan rommelig worden zonder strikte organisatie

Prijzen van Evernote

Free

Persoonlijk: $14,99/maand per gebruiker

Professioneel: $17,99/maand per gebruiker

Evernote-beoordelingen en recensies

G2 : 4,4/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (8.200+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Evernote?

Een G2-recensie zegt:

Ik kan bijna alles opslaan in mijn Evernote-account: getypte notities, knipsels van websites, PDF-bestanden, foto's. De functies Web Clipper en 'e-mail naar inbox' zijn voor mij bijzonder handig.

Ik kan bijna alles opslaan in mijn Evernote-account: getypte notities, knipsels van websites, PDF-bestanden, foto's. De functies Web Clipper en 'e-mail naar inbox' zijn voor mij bijzonder handig.

👀 Wist je dat: Het 'Google-effect' zorgt ervoor dat mensen onthouden waar ze informatie kunnen vinden, niet wat die informatie is. Wanneer we vertrouwen op zoekmachines, slaan we de moeite over om informatie in ons geheugen op te slaan. Aantekeningen maken kan als geheugensteuntje dienen en je helpen om wat je leert te internaliseren in plaats van te vertrouwen op zoekmachines.

7. Logseq (het beste voor antekeningen waarbij privacy voorop staat)

via Logseq

Logseq is een lokale, open-source outliner voor mensen die volledige controle willen over hun aantekeningen zonder aan kracht of functionaliteit in te boeten. Het slaat alles op inplatte tekst Markdown-bestanden op uw apparaat, zonder gedwongen synchroniseren of verborgen beleid.

Dankzij het blokgebaseerde outliner-format kunt u ideeën eenvoudig koppelen, verwijzen en hergebruiken, zodat u een levendige in kaart brengen van uw gedachten kunt maken. Functies zoals automatische backlinks, dagelijkse journaalregistratie en grafische weergaven maken het ideaal voor onderzoek, het bijhouden van doelen of gewoon om dingen op een rijtje te zetten.

In vergelijking met TiddlyWiki voelt Logseq vloeiender en moderner aan, en dankzij plug-ins en thema's is het net zo aanpasbaar als je wilt.

Beste functies van Logseq

Sla aantekeningen lokaal op als Platte Tekst Markdown-bestanden

Maak verbinding met ideeën met behulp van backlinks en een grafische weergave

Leg je gedachten vast met een dagelijkse journaling-functie

Houd taken bij met behulp van checklist en geplande pagina's

Aangepast met plug-ins en thema's

Limiet van Logseq

Geen ingebouwde samenwerkingstools

Voor geavanceerde functies kan enige installatie nodig zijn

Prijzen van Logseq

Gratis en open source

Logseq beoordelingen en recensies

G2 : geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: geen beoordelingen beschikbaar

Wat zeggen echte gebruikers over Logseq?

Een recensie op Reddit zegt:

Logseq is een van die applicaties waarvan het ontwerp me gewoon aanspreekt. Het is een geweldige manier om informatie op te slaan. Het is gewoon heel logisch. Alles wat ik ervoor of erna heb geprobeerd, werkt niet zoals ik wil. Zoals Logseq. De implementatie van Logseq is echter slecht. Ik ben zoveel gegevens kwijtgeraakt met Logseq dat ik het heb moeten opgeven. Ik blijf op dit subforum in de hoop dat de ontwikkelaars dit product kunnen uitwerken tot iets betrouwbaars en volwassen.

Logseq is een van die applicaties waarvan het ontwerp me gewoon aanspreekt. Het is een geweldige manier om informatie op te slaan. Het is gewoon heel logisch. Alles wat ik ervoor of erna heb geprobeerd, werkt niet zoals ik wil. Zoals Logseq. De implementatie van Logseq is echter slecht. Ik ben zoveel gegevens kwijtgeraakt met Logseq dat ik het heb moeten opgeven. Ik blijf op dit subforum in de hoop dat de ontwikkelaars dit product kunnen uitwerken tot iets betrouwbaars en volwassen.

8. DokuWiki (het beste voor lichtgewicht teamwiki's)

via DokuWiki

Als je een teamwiki nodig hebt die eenvoudig in de instelling is en geen onderhoudsproblemen met zich meebrengt, is DokuWiki een goede keuze. Deze open-source tool werkt metplatte tekstbestanden – geen database nodig – zodat je snel aan de slag kunt en alles zonder veel gedoe kunt laten draaien.

Het is perfect voor interne documentatie, SOP's of helpcentra en biedt toegangscontrole, versienie en ondersteuning voor plug-ins om het aan te passen aan de behoeften van uw team.

In tegenstelling tot TiddlyWiki, dat meer op persoonlijk gebruik is gericht, is DokuWiki gemaakt voor omgevingen met meerdere gebruikers. Het is niet flitsend, maar wel betrouwbaar en voldoende aanpasbaar om het gevoel te geven dat het van jou is, zonder dat je een steile leercurve hoeft te doorlopen.

Beste functies van DokuWiki

Eenvoudig te installeren en te beheren zonder database

Biedt toegangscontrole en revisiegeschiedenis

Pas de aangepaste functie aan met plug-ins en sjablonen

Geoptimaliseerd voor documentatie en gestructureerd content

Plug-ins ondersteunen en ecosysteem

Limiet van DokuWiki

Geen native mobiele applicatie

Verouderde interface in vergelijking met moderne tools voor het maken van aantekeningen

Prijzen van DokuWiki

Gratis en open source

Beoordelingen en recensies van DokuWiki

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over DokuWiki?

Een G2-recensent schrijft:

Ik gebruik DokuWiki op startpagina voor onze familiewiki, waar we aantekeningen bewaren over apparaten, auto's en plaatsen die we hebben bezocht. Het is supergemakkelijk om de informatie in te voeren en later weer terug te vinden wanneer we die nodig hebben.

Ik gebruik DokuWiki op startpagina voor onze familiewiki, waar we aantekeningen bewaren over apparaten, auto's en plaatsen die we hebben bezocht. Het is supergemakkelijk om de informatie in te voeren en later weer terug te vinden wanneer we die nodig hebben.

9. Nuclino (het beste voor snelle en gezamenlijke teamdocumentatie)

via Nuclino

Wanneer uw onderzoeksteam snel werkt, houdt Nuclino gelijke tred. Het is een lichtgewicht, realtime kennisbank die is gebouwd voor duidelijkheid, snelheid en samenwerking. De interface is overzichtelijk: geen rommel, alleen eenvoudige pagina's die uw team zonder gedoe samen kan bewerken. In plaats van starre mappen gebruikt Nuclino een grafische structuur, zodat uw content met elkaar verbonden is als een levend netwerk.

Perfect voor abonnement, documentatie of het bouwen van wiki's, inclusief inline opmerkingen, meldingen en direct zoeken. U kunt ook bestanden, checklist en code blokken insluiten.

In tegenstelling tot TiddlyWiki is Nuclino vanaf het begin gericht op teams: geen stress bij de installatie, geen gedoe met toestemming. Gewoon slimme, snelle documentatie die werkt.

De beste functies van Nuclino

Realtime gezamenlijke bewerking met versiegeschiedenis

Maak visuele verbindingen tussen pagina's met behulp van de grafische weergave

Lichtgewicht, snelle en gratis interface

Koppel aantekeningen en ideeën in de hele werkruimte

Media, bestanden en taak-lijst insluiten

Limiet van Nuclino

Minder aanpasbaar dan meer geavanceerde tools

Offline toegang heeft een limiet

Prijzen van Nuclino

Gratis voor maximaal 50 items

Starter: $ 8/maand per gebruiker

business*: $ 12/maand per gebruiker

Nuclino-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Nuclino?

Een G2-recensie zegt:

Biedt realtime samenwerkingsfuncties, zodat teams in realtime kunnen werken en kennis kunnen delen. Biedt robuuste zoekfuncties om snel de informatie en content te vinden die teams nodig hebben.

Biedt realtime samenwerkingsfuncties, zodat teams in realtime kunnen werken en kennis kunnen delen. Biedt robuuste zoekmogelijkheden om snel de informatie en content te vinden die teams nodig hebben.

10. Standard Aantekeningen (het beste voor veilige, versleutelde aantekeningen)

via Standard Aantekeningen

Sommige aantekeningen zijn alleen voor jou bedoeld, en Standard Notes begrijpt dat. Het is een overzichtelijke app voor het maken van aantekeningen die privacy vooropstelt en alles automatisch versleutelt, zodat alleen jij kunt lezen wat je schrijft.

Of het nu gaat om een persoonlijke wiki, reflecties, gevoelige gegevens of je volgende grote idee, je aantekeningen blijven standaard vergrendeld. Ondanks de sterke veiligheid is het eenvoudig te gebruiken. De interface is minimalistisch en vrij van afleidingen, met opties om te upgraden voor Markdown-ondersteunen, thema's en extra opslagruimte.

In vergelijking met TiddlyWiki, dat lokale controle biedt maar geen ingebouwde versleuteling heeft, voelt Standard Aantekening modern, veilig en respectvol aan voor je digitale ruimte.

Beste functies van Standard Aantekening

End-to-end-versleuteling voor alle aantekeningen

Cross-platform synchroniseren met veilige cloudopslagruimte

Ondersteunt Markdown en rich text met extensies

Veilige add-ons voor productiviteit en format

Open source dat de community sterk ondersteunt

Limiet van Standard Aantekeningen

De basisversie mist geavanceerde functies

Aangepaste opties vereisen betaalde extensies

Prijzen van Standard Aantekeningen

Free abonnement beschikbaar

*productiviteit-abonnement: $ 90/jaar

Professioneel abonnement: $ 120/jaar

Beoordelingen en recensies van Standard Aantekeningen

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over standaard aantekeningen?

Een recensie op Reddit zegt

Standard Aantekening is een zeldzame parel waar veel apps naar streven, maar vaak niet aan kunnen tippen. Het is een platform met veiligheid, een goed gebouwd ontwerp, vooruitstrevendheid en voortdurende verbetering. Ik had het voorrecht om het hoofdkantoor van Standard Notes te bezoeken en hun geweldige team bijeenkomst te bijwonen. Het was duidelijk dat elk lid ongelooflijk getalenteerd en toegewijd was. De meeste organisaties zien er aan de buitenkant beter uit dan aan de binnenkant, maar Standard Notes is een van die zeldzame uitzonderingen die vertrouwen wekt wanneer je hun werkstroom, interacties en collaboratieve aanpak ziet.

Standard Aantekening is een zeldzame parel waar veel apps naar streven, maar vaak niet aan kunnen tippen. Het is een platform met veiligheid, een goed gebouwd ontwerp, vooruitstrevendheid en voortdurende verbetering. Ik had het voorrecht om het hoofdkantoor van Standard Notes te bezoeken en hun geweldige team bijeenkomst te bijwonen. Het was duidelijk dat elk lid ongelooflijk getalenteerd en toegewijd was. De meeste organisaties zien er aan de buitenkant beter uit dan aan de binnenkant, maar Standard Notes is een van die zeldzame uitzonderingen die vertrouwen wekt wanneer je hun werkstroom, interacties en samenwerkingsaanpak ziet.

Kies je aantekeningen, kies je werkstroom met ClickUp

Van minimalistische Markdown-editors tot volledig uitgeruste team-werkruimtes: er is geen tekort aan TiddlyWiki-alternatieven die aan uw behoeften voldoen en met u meegroeien.

Het beste? U hoeft niet langer genoegen te nemen met een installatie van één grootte past. Of u nu prioriteit geeft aan privacy, samenwerking, snelheid of structuur, er staat een tool in deze lijst die bij uw stijl past en uw manier van werk ondersteunt.

Als u echter op zoek bent naar een oplossing die gestructureerde documenten, intelligente AI-ondersteuning en schaalbare kennisbanken combineert, dan brengt ClickUp alles samen op één plek. Geen gedoe met tabbladen. Geen rommelige overdrachten. Alleen duidelijkheid en controle.

Ga je gang. Kies de tool die past bij hoe jij denkt, schrijft en je wereld organiseert. Je tweede brein is klaar voor een upgrade.

