10 beste sjablonen voor Notion Second Brain om je leven te organiseren

Heb je ooit het gevoel gehad dat je hersenen tientallen tabbladen tegelijk open hebben staan – ideeën, taken, herinneringen, doelen? Die mentale rommel kan je belasten, waardoor het moeilijker wordt om je te concentreren, te creëren of zelfs te ontspannen.

Onderzoek wijst uit dat werknemers elke dag 1,8 uur – gemiddeld 9,3 uur per week – besteden aan het zoeken en verzamelen van informatie. Daarom kiezen veel mensen voor een persoonlijk kennisbeheersysteem, ook wel second brain genoemd .

Dit vertrouwde systeem leeft buiten je hoofd en is gebouwd om alles wat belangrijk is vast te leggen, te organiseren en terug te vinden. En als het gaat om het bouwen van een systeem, is Notion een go-to geworden. De flexibele structuur, het strakke ontwerp en de aanpassingsmogelijkheden maken het ideaal voor het creëren van een persoonlijk kennissysteem dat is afgestemd op jouw leven.

In deze gids hebben we 10 van de beste Notion Second Brain-sjablonen voor je geselecteerd. Maar hoewel Notion een fantastisch startpunt is, is het niet het laatste woord. Blijf bij ons om een tool te ontdekken (het is ClickUp ) die misschien nog wel verder gaat.

Wat maakt een goede Notion Second Brain-sjabloon?

Dit is wat een goede Notion-sjabloon voor het bouwen van een tweede brein maakt:

Duidelijke informatiearchitectuur: Kies een robuuste sjabloon voor een tweede brein die begint met een duidelijke en intuïtieve structuur. Uw gedachten, aantekeningen, taken en bronnen moeten gemakkelijk vast te leggen en nog gemakkelijker terug te vinden zijn

Naadloos vastleggingssysteem: Selecteer een Notion-sjabloon voor een tweede brein waarmee u snel en moeiteloos informatie kunt vastleggen zonder uw werkstroom te verstoren. Goede sjablonen bevatten een uniforme inbox of een gebied voor snelle vastlegging dat u later kunt sorteren

Gekoppelde en contextuele organisatie: Focus op de beste Notion Second Brain-sjablonen die effectief gebruikmaken van de relatie- en rollup-functies van Notion. Aantekeningen worden gekoppeld aan projecten, taken worden gekoppeld aan doelen en alles is met elkaar verbonden, zodat je je Focus op de beste Notion Second Brain-sjablonen die effectief gebruikmaken van de relatie- en rollup-functies van Notion. Aantekeningen worden gekoppeld aan projecten, taken worden gekoppeld aan doelen en alles is met elkaar verbonden, zodat je je gemakkelijk kunt concentreren op belangrijke zaken

Flexibel en consistent ontwerp: Kies een goede Notion Second Brain-sjabloon die eenvoudig aan uw werkstroom kan worden aangepast en consistent genoeg is om alles overzichtelijk te houden naarmate uw systeem groeit

Taak- en projectintegratie: Zoek een Notion-sjabloon die taken, projecten en aantekeningen niet als afzonderlijke entiteiten behandelt. In plaats daarvan worden ze met elkaar verbonden om Zoek een Notion-sjabloon die taken, projecten en aantekeningen niet als afzonderlijke entiteiten behandelt. In plaats daarvan worden ze met elkaar verbonden om projectmanagement op hoog niveau te garanderen

🔎 Wist u dat? De second brain-methodologie verhoogt de creativiteit! Door informatie over te hevelen naar een second brain-systeem, maakt u mentale ruimte vrij, waardoor u creatiever wordt en u zich beter kunt concentreren op het oplossen van complexe problemen.

10 sjablonen voor Notion Second Brain

Laten we eens kijken naar de 10 beste Notion-sjablonen voor een tweede brein:

1. Ultimate Brain Template door Thomas Frank

via Notion

Het beheren van taken, aantekeningen en projecten in meerdere applicaties kan overweldigend zijn. De Ultimate Brain Template voor Notion biedt een alles-in-één dashboard om je leven te organiseren. Het is ontwikkeld door productiviteitsexpert Thomas Frank en integreert taakbeheer, notities, projectmanagement en het bijhouden van doelen in de werkruimte.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Gebruik het dashboard Mijn dag voor dagelijkse planning

Implementeer de PARA-methode (Projects, Areas, Resources en Archives) voor georganiseerde informatie

Gebruik de functie Archief om irrelevante taken en aantekeningen automatisch te verwijderen en uw werkruimte overzichtelijk te houden

Help je ideeën snel vast te leggen, je dag effectief te plannen en op koers te blijven met je langetermijndoelen

🔑 Ideaal voor: Personen die op zoek zijn naar een tool om hun dagelijkse activiteiten en projecten te beheren.

📮 ClickUp Insight: De gemiddelde professional besteedt meer dan 30 minuten per dag aan het zoeken naar werkgerelateerde informatie. Dat is meer dan 120 uur per jaar die verloren gaat met het doorzoeken van e-mails, Slack-threads en verspreide bestanden. Een intelligente AI-assistent die in uw werkruimte is ingebouwd, kan een aanzienlijk verschil maken. Maak kennis met ClickUp Brain. Het biedt direct inzicht en antwoorden door binnen enkele seconden de juiste documenten, gesprekken en taakdetails te vinden, zodat u kunt stoppen met zoeken en aan het werk kunt gaan. 💫 Echte resultaten: Teams zoals QubicaAMF hebben met ClickUp meer dan 5 uur per week teruggewonnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je eens voor wat je team zou kunnen creëren met een extra week productiviteit per kwartaal!

2. Second Brain door Rosidssoy

via Notion

De Second Brain Template van Rosidssoy biedt een gestructureerde Notion-werkruimte om uw wereld op te splitsen in overzichtelijke categorieën. Deze sjabloon is gebaseerd op de PARA-methode van Tiago Forte en onderscheidt zich door zijn lichtgewicht ontwerp dat is geoptimaliseerd voor snel vastleggen en terugvinden, waardoor het perfect is voor gebruikers die een afleidingsvrije tweede hersenen willen.

Of je nu een student bent die met opdrachten jongleert of een professional die projecten beheert, deze sjabloon past zich aan jouw unieke werkstroom aan.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Koppel bronnen om meer context te geven aan uw projecten en aantekeningen

Bekijk uw dagelijkse en wekelijkse planning met de kalenderweergave

Gebruik de inbox voor de weergave van uw bronnen, taken, projecten en aantekeningen

Integreert tools voor het bijhouden van gewoontes, het instellen van doelen en zelfs financiële monitoring.

🔑 Ideaal voor: Professionals die op zoek zijn naar een effectieve manier om hun persoonlijke en professionele leven te organiseren.

3. Second Brain (PARA Dashboard) door Organized Dashboard

via Notion

De Second Brain (PARA Dashboard) van Organized Dashboard is een krachtige Notion-sjabloon die opnieuw is gebouwd rond de PARA-methode – projecten, gebieden, bronnen en archieven – voor een gestroomlijnde digitale organisatie.

Het is speciaal ontworpen om na te bootsen hoe uw hersenen informatie op natuurlijke wijze ordenen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan context, uitvoerbaarheid en toegankelijkheid.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Organiseer en bewaar essentiële informatie met gemakkelijke toegang

Plan uw wekelijkse of maandelijkse agenda met een intuïtieve kalender

Gebruik speciale secties zoals financiën en persoonlijke groei, en werk in aparte secties

🔑 Ideaal voor: Studenten en professionals die hun taken en aantekeningen op één plek willen opslaan.

4. The Supreme Second Brain door Notion

via Notion

De Supreme Second Brain Template van Efficiora is een installatie voor persoonlijke productiviteit die een thuis biedt voor alles, van verspreide gedachten tot doelen met hoge prioriteit. Wat deze sjabloon zo bijzonder maakt, is de uitgebreide aanpassing van de PARA-methode, die is afgestemd op hoogpresterende individuen en makers.

In tegenstelling tot standaard dashboards combineert het het bijhouden van doelen, gewoontesystemen en kennisbeheer in één samenhangende, overzichtelijke werkruimte. Het heeft een doordacht ontwerp en functies zoals een realtime klokwidget.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Categoriseer uw taken en items in Te beoordelen, Beoordeeld, Concept, Definitief en Favoriet

Houd je persoonlijke en professionele groei bij zonder je overweldigd te voelen

Verminder visuele rommel en mentale vermoeidheid met het strakke en gebruiksvriendelijke ontwerp

Met een dashboard voor snelle toegang tot essentiële onderdelen, zodat alles, van dagelijkse taken tot langlopende projecten, slechts een muisklik verwijderd is

🔑 Ideaal voor: Makers, professionals en studenten die op zoek zijn naar een intuïtieve Notion-hub om hun werk te beheren.

🎥 Bekijk hoe u ClickUp kunt gebruiken als uw kennisbeheersysteem:

5. Second Brain door Easlo

via Notion

De Second Brain-sjabloon van Easlo biedt een overzichtelijke, alles-in-één Notion-werkruimte met op maat gemaakte databases voor projecten, taken, aantekeningen, referenties, gebieden, doelen, sleutelresultaten, onderwerpen en hoogtepunten, waardoor het PARA-raamwerk wordt uitgebreid tot een volledige suite voor kennisbeheer.

De sjabloon bevat kant-en-klare functies voor het bijhouden van gewoontes, een leeslijst, het vastleggen van citaten, wekelijkse evaluaties en een begeleide onboarding met levenslange updates en toegang tot de Easlo's Circle-community.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Stel persoonlijke doelen vast en bekijk ze in een gestructureerde ruimte

Leg citaten, ideeën en bronnen vast zodat u ze gemakkelijk kunt raadplegen

Krijg toegang tot tutorials van wereldklasse en een exclusieve ondersteuningscommunity

Inclusief handige handleidingen en updates die meegroeien met uw projecten

🔑 Ideaal voor: Teams en individuen die op zoek zijn naar een kant-en-klaar, overzichtelijk systeem om meerdere projecten te beheren.

6. Second Brain 1. 0 door OlsNotion

via Notion

De Second Brain 1. 0-sjabloon van OlsNotion combineert je taken, doelen, gewoonten, aantekeningen en bronnen, zodat je geen tijd hoeft te verspillen met het zoeken naar informatie. In tegenstelling tot eenvoudigere PARA-systemen biedt het een geavanceerde boekentracker en gestructureerd taakbeheer, waardoor het ideaal is voor fervente lezers en gestructureerde denkers.

Deze sjabloon bevat ook een dagelijks dagboekgedeelte dat aanzet tot reflectie en het bijhouden van voortgang, waardoor het gemakkelijk wordt om goede gewoontes op te bouwen en gemotiveerd te blijven.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Houd een dagelijks dagboek bij om te reflecteren en op koers te blijven

Sla belangrijke aantekeningen en bronnen overzichtelijk op één plek op

Houd gewoontes, boeken en doelen bij en visualiseer uw voortgang

🔑 Ideaal voor: Mensen die het bijhouden van gewoontes en het beheren van doelen in één ruimte willen combineren.

🧠 Leuk weetje: De markt voor kennisbeheersoftware zal naar verwachting tussen 2024 en 2029 met 28,32 miljard dollar groeien, met een CAGR van 14,3% tijdens de voorspelde periode!

7. Minimal Second Brain door Notion Avenue

via Notion

Als u uw digitale leven eenvoudig en gefocust wilt houden, is de Minimal Second Brain Template van Notion Avenue een goede keuze. Deze sjabloon onderscheidt zich door ingebouwde GTD-achtige werkstromen (Plan, Process, Connect & Distill), wekelijkse/maandelijkse evaluaties en een habit tracker.

Het bevat ook slimme tagsystemen en automatisch gefilterde weergaven die alleen relevante informatie tonen, zodat je werkruimte overzichtelijk en contextbewust blijft.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Krijg toegang tot uw dagelijkse taken in de checklist-weergave

Koppel en bewaar bronnen die u nodig hebt voor uw dagelijkse werk

Navigeer moeiteloos door uw werkruimte met een duidelijke layout

🔑 Ideaal voor: Mensen die minimalisme prefereren in alle aspecten van hun leven, inclusief hun tweede brein in Notion.

💡 Bonus: Als je het volgende wilt: Zoek direct in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en al je verbonden apps + het web

Gebruik Spraak naar tekst om met je stem vragen te stellen, te dicteren en commando's te geven voor je werk, handsfree en overal

Vervang tientallen losstaande AI-tools zoals ChatGPT, Claude en Perplexity door één enkele, LLM-agnostische oplossing die klaar is voor gebruik in ondernemingen Probeer ClickUp Brain MAX , de AI Super App die u echt begrijpt, omdat hij weet hoe u werkt. Dit is niet zomaar een AI-tool om aan uw verzameling toe te voegen. Dit is de eerste contextuele AI-app die alle andere apps vervangt.

8. Second Brain door Pathpages

via Notion

De Second Brain-sjabloon van Pathpages is gebaseerd op het PARA-systeem en GTD-methodologieën. Het is ontworpen door een voormalig UX-ontwerper en geeft prioriteit aan visuele duidelijkheid en bruikbaarheid, inclusief project tijdlijnen, kalender weergaven voor taken (Vandaag/Aankomend/Achterstallig) en het bijhouden van doelen.

Met vooraf ingevulde voorbeelden en uitgebreide video-instructies zorgt het voor een vlotte installatie en intuïtieve navigatie voor alle gebruikers.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Gebruik de P.A.R.A.-methode om uw informatie te categoriseren

Houd voortgang bij, stel deadlines in en wijs taken naadloos toe

Implementeer GTD-principes om prioriteiten te stellen en uw werkstroom te ontlasten

🔑 Ideaal voor: Gebruikers die een systeem willen op basis van bewezen methoden voor productiviteit om complexe projecten te beheren.

9. Second Brain door Modern Byte

via Notion

De Second Brain-sjabloon van Modern Byte biedt geneste takenlijsten, een speciaal gedeelte voor citaten en hoogtepunten en een aanpasbaar dashboard dat gebieden, projecten en bronnen met elkaar verbindt.

Ontworpen voor gebruikers die zowel diepgang als eenvoud willen, biedt het een evenwicht tussen gegevensvastlegging en een intuïtieve layout om uw digitale brein georganiseerd en bruikbaar te houden.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Koppel gerelateerde aantekeningen en taken om verbonden kennisbeheer op te bouwen

Evalueer regelmatig uw prioriteiten om momentum te behouden

Bekijk uw projecten op basis van prioriteit, status, tijdlijn en deadlines

Ondersteunt tagging en koppeling tussen aantekeningen en taken, zodat u verbanden kunt zien en uw tweede brein dynamisch kunt houden

🔑 Ideaal voor: Studenten en teams die aan meerdere dingen tegelijk werken.

10. Second Brain voor ADHD door Lester Yim

via Notion

De Second Brain for ADHD Template van Lester Yim is zorgvuldig ontworpen voor mensen met ADHD en biedt een flexibel en compleet systeem om hun projecten te beheren. Het biedt een overzichtelijke interface met Kanban-borden, dagboeken en een kladblok voor snelle notities. Regelmatige updates zorgen ervoor dat het systeem zich blijft ontwikkelen om te voldoen aan de unieke behoeften van neurodivergente gebruikers.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Leg taken en nieuwe ideeën direct vast met een speciaal kladblok

Organiseer projecten met behulp van visuele Kanban-borden voor meer duidelijkheid

Archiveer onbelangrijke items en taken om ruimte vrij te houden

🔑 Ideaal voor: Personen met ADHD die op zoek zijn naar een aanpasbaar en intuïtief systeem om dagelijkse taken en langetermijnprojecten te beheren.

Beperkingen van Notion

Hoewel Notion verschillende sterke punten heeft als tweede hersenen-tool, heeft het ook enkele beperkingen die de productiviteit belemmeren:

Trage prestaties bij schaalvergroting: Notion wordt merkbaar trager naarmate uw tweede brein groeit. Gebruikers melden vaak vertraging bij het schakelen tussen pagina's of het laden van databases met honderden of duizenden invoeren

Beperkte mogelijkheden voor taakbeheer: Notion mist essentiële functies voor projectmanagement, zoals tijdsregistratie en Gantt-grafieken. Er zijn wel workarounds, maar deze vereisen handmatige installatie of integratie met tools van derden

Mobiele UX is onhandig voor intensief gebruik: Hoewel de mobiele app functioneel is voor snelle bewerkingen of het controleren van taken, is deze niet ideaal voor intensief gebruik. Het maken van nieuwe sjablonen, het bewerken van databases of het navigeren door complexe systemen op mobiele apparaten is nog steeds omslachtig

Geen end-to-end-versleuteling: Notion biedt geen cruciale functies zoals tweefactorauthenticatie. Hoewel de beveiligingsfuncties in de betaalde versie beter zijn, ontbreken in de gratis versie nog steeds goede veiligheidsmaatregelen

10 alternatieve Notion Second Brain-sjablonen voor projectmanagement en persoonlijk gebruik

Als je op zoek bent naar een krachtiger en beter alternatief voor Notion, hoef je niet verder te zoeken dan ClickUp!

Als de alles-app voor werk beschikt ClickUp over geavanceerde functies en sjablonen voor een tweede brein, zodat je tweede brein met je meegroeit en zich aanpast.

Laten we eens kijken naar de beste sjabloon:

1. Sjabloon voor kennisbank van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Bouw een centrale opslagplaats voor essentiële informatie met de ClickUp Knowledge Base-sjabloon

Door interne kennis te centraliseren, kunnen teams elke dag uren aan hectisch zoeken besparen. De ClickUp Knowledge Base Template helpt teams bij het structureren van interne FAQ's, productdocumentatie en SOP's. Het bewaart artikelen ook in een doorzoekbaar, bewerkbaar en met toestemming beheerd format.

Het is ontworpen om voortdurende updates te ondersteunen en vervangt traditionele Notion Second Brain-installaties door operationele schaalbaarheid. Het beste deel? Deze demo-sjabloon voor een kennisbank is vooraf gevuld met voorbeeldcontent, zodat u nooit helemaal opnieuw hoeft te beginnen.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Organiseer sleutel kennis in gestructureerde secties en categorieën

Pas aan en breid uit met kolommen, subpagina's en rich text

Vergemakkelijk samenwerking door teamleden in staat te stellen content bij te dragen en bij te werken

Documenteer digitale producten, stroomlijn onboarding of gebruik ze als bedrijfsbrede kennisreferentie

🔑 Ideaal voor: Teams die een gecentraliseerde, gemakkelijk te navigeren opslagplaats van bedrijfskennis en -middelen willen opbouwen.

➡️ Lees meer: Gratis sjablonen voor kennisbanken in Word en ClickUp

2. ClickUp-sjabloon voor innovatie-ideeënbeheer

Gratis sjabloon downloaden Leg innovatieve ideeën vast en beheer ze met de sjabloon voor innovatie-ideeënbeheer van ClickUp

Grote ideeën zijn alleen waardevol als ze worden geïmplementeerd, en de ClickUp Innovation Idea Management Template helpt u daarbij. Deze sjabloon is ontwikkeld om alles vast te leggen, van interne suggesties tot pitches voor investeerders, en biedt een duidelijk proces voor het verzamelen, evalueren en implementeren van innovatieve ideeën.

Leden van een exclusieve community kunnen ideeën indienen in een aanmeldingsformulier. Deze ideeën worden vervolgens gefilterd en bijgehouden in de database met hoofdtaken. Elk idee bevat gekoppelde velden voor impact, inspanning en volgende stappen.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Biedt ingebouwde formulieren, kleurrijke banners en interactieve weergaven zoals statusborden en tijdlijnen

Wijs onderzoekers toe, houd de voortgang bij en geef impactniveaus zelfs een kleurcode, zodat u direct ziet wat de moeite waard is om na te streven

Verzamel nieuwe ideeën en geef prioriteit aan tijdgevoelige kansen met behulp van een gedeeld formulier

Houd de voortgang visueel en in realtime bij met statusborden en tijdlijnen

Beheer uw ideeën beter met aangepaste velden, zoals werkelijke kosten, onderzoeker en type idee

🔑 Ideaal voor: Studenten en teams die op zoek zijn naar een georganiseerd en flexibel systeem om innovatieve ideeën te beheren en te implementeren.

🎥 Bekijk

3. ClickUp Bubble Map-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer uw ideeën met de ClickUp Bubble Map-sjabloon

De ClickUp Bubble Map Template biedt een visuele benadering voor het ordenen van uw gedachten. Door uw centrale concept in het midden te plaatsen en gerelateerde ideeën te vertakken, krijgt u tegelijkertijd een beter overzicht en ziet u de ingewikkelde details.

Of u nu een project plant, een strategie voor een wekelijkse evaluatie opstelt of gewoon complexe informatie op een begrijpelijke manier wilt ordenen, met deze sjabloon kunt u alle punten met elkaar verbinden. Elke bubbel komt overeen met een taak of aantekening, die verder kan worden onderverdeeld in categorieën.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Verander bubbels in volwaardige ClickUp-taken of ClickUp-documenten

Werk live samen en houd bij wie wat heeft bijgedragen

Identificeer eenvoudig relaties tussen concepten

Pas bubbels aan en geef ze een kleurcode om sleutelpunten te prioriteren

🔑 Ideaal voor: Mensen die hun ideeën effectief willen organiseren en visualiseren.

📣 Klantenservice: Dit is wat Thomas Clifford, Product Manager bij TravelLocal, te zeggen had over het gebruik van ClickUp: We gebruiken ClickUp voor al ons project- en taakmanagement, en als kennisbank. Het wordt ook gebruikt voor het monitoren en updaten van ons OKR-framework en verschillende andere toepassingen, waaronder stroomdiagrammen, vakantieaanvraagformulieren en werkstromen. Het is geweldig dat we dit allemaal binnen één product kunnen doen, omdat alles heel gemakkelijk met elkaar kan worden gekoppeld. We gebruiken ClickUp voor al ons project- en taakmanagement, en als kennisbank. Het wordt ook gebruikt voor het monitoren en updaten van ons OKR-framework en verschillende andere toepassingen, waaronder grafieken, vakantieaanvraagformulieren en werkstromen. Het is geweldig dat we dit allemaal binnen één product kunnen doen, omdat alles heel gemakkelijk met elkaar kan worden gekoppeld.

4. ClickUp Team Wiki-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Bouw een gemakkelijk toegankelijke teamwiki met de ClickUp Team Wiki-sjabloon

De Team Wiki-sjabloon van ClickUp biedt een overzichtelijke, centrale ruimte waar uw hele team een interne wiki kan bouwen waarop ze kunnen vertrouwen. Het is perfect voor het documenteren van processen, onboardingstappen, toolhandleidingen of andere informatie waar uw team vaak naar moet verwijzen.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Krijg toegang tot gefilterde weergaven op onderwerp, eigendom en updatingsdatum

Bouw wiki's met gesegmenteerde documentatie voor elke functie of elk team

Werk in realtime samen met inline opmerkingen en bewerkingen door zichtbaarheid en bewerkingsrechten toe te kennen op basis van teamrollen

Haal informatie uit één bron zonder tussen nieuwe bestanden te hoeven schakelen

Geneste pagina's, live bewerking, uitgebreide opmaak en zelfs pagina's delen: alles binnen uw werkruimte met deze wiki-sjabloon

Koppel taken, wijs bijdragers toe en houd alles versiebeheer zonder van tool te wisselen

🔑 Ideaal voor: Teams die een krachtige wiki nodig hebben om interne kennis te organiseren.

5. ClickUp Master Wiki-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Maak een masterwiki met referenties en links met behulp van de ClickUp Master Wiki-sjabloon

De ClickUp Master Wiki-sjabloon stroomlijnt het proces van het opzetten van een gestroomlijnde, goed georganiseerde wiki. Het vervangt traditionele intranetten of wiki-documenten in Notion-stijl door een gestructureerd format dat rechtstreeks verbinding maakt met uw taken-database.

De sjabloon is ontworpen om uw team te helpen alles vast te leggen, van bedrijfsbeleid tot projectgidsen, binnen een eenvoudig te navigeren structuur. Het is volledig aanpasbaar, zodat u statussen, tags of aangepaste velden kunt toevoegen die passen bij uw werkstroom en huisstijl. U kunt eenvoudig content toevoegen en bijwerken, zodat uw wiki relevant blijft naarmate uw team groeit en verandert.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Sla juridische, HR-, marketing- en technische content op één plek op met gestandaardiseerde opmaak voor consistentie en eenvoudige navigatie

Houd de kennis van uw team overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk in een eenvoudig te navigeren kennisbank

Wijs teamleden toe om verschillende delen van de wiki te maken en deze regelmatig bij te werken

Pas de sjabloon aan aan de huisstijl en visie van uw bedrijf

Gefilterde weergaven ondersteunen toegang op basis van toestemming en levenslange updates helpen u up-to-date te blijven wanneer er nieuw beleid wordt geïntroduceerd

🔑 Ideaal voor: Teams die een gecentraliseerde, georganiseerde en gemakkelijk toegankelijke opslagplaats voor kennis willen opzetten.

💡 Pro tip: Gebruik ClickUp Brain om je Second Brain te verbeteren door aantekeningen, taken en documenten moeiteloos te koppelen met krachtige functies zoals slimme tags, AI-schrijver, relaties in kaart brengen en AI-gestuurd zoeken! Verbeter uw tweede brein door aantekeningen, taken en documenten te koppelen met ClickUp Brain

6. ClickUp-sjabloon voor dagelijkse aantekeningen

Gratis sjabloon downloaden Leg uw gedachten en ideeën vast met de sjabloon ClickUp Daily Notes

Sommige ideeën komen op de vreemdste momenten – en met de sjabloon Dagelijkse aantekeningen van ClickUp raak je ze nooit meer kwijt. Dankzij de snelle installatie en overzichtelijke layout kun je gedachten, taken en ingevingen direct vastleggen.

De formulierweergave is ronduit magisch! Sla het op je telefoon, browser of inbox op, zodat je altijd met één tik iets kunt noteren. Zodra je op Verzenden klikt, wordt je aantekening direct in een overzichtelijke lijst geplaatst, gegroepeerd op type en tijdstempel.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Bouw een persoonlijk archief van uw professionele voortgang

Houd al uw aantekeningen gegroepeerd op type, zodat u ze gemakkelijk kunt sorteren

Voeg context, opmerkingen en bijlagen toe aan elke aantekening

Open in meerdere weergaven, waaronder Dagelijkse notities, Aan de slag-gids en Lijst met notities

🔑 Ideaal voor: Iedereen die een duidelijke ruimte wil om mentaal georganiseerd en productief te blijven, elke dag weer.

📚 Lees ook: Hoe u ClickUp AI kunt gebruiken voor verbeterde productiviteit en efficiëntie

7. Sjabloon voor ClickUp Team-documenten

Gratis sjabloon downloaden Werk samen met teamleden om een relevante wiki te ontwikkelen met behulp van de ClickUp Team Docs-sjabloon

Het creëren van digitale producten vereist vaak frequente samenwerking en documentatie binnen een team. De ClickUp Team Docs-sjabloon is een perfecte, aanpasbare ruimte voor het centraliseren van de informatie van uw team.

Van aantekeningen van vergaderingen tot projectrichtlijnen, alles heeft zijn plaats, waardoor samenwerking naadloos verloopt en het terugvinden van informatie een fluitje van een cent is. Het stelt verschillende mensen in staat om in realtime samen te bewerken, opmerkingen te plaatsen en follow-ups toe te wijzen, rechtstreeks in het document.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Maak geneste pagina's voor processen, aantekeningen van vergaderingen en stand-ups

Taken en realtime updates insluiten in documenten

Maak organigrammen, koppel naar nuttige bronnen en voeg bijlagen toe ter referentie

Besteed minder tijd aan het zoeken naar informatie met georganiseerde content

Documenten worden getagd, gefilterd en opgeslagen in een centrale taken-database, en levenslange toegang betekent dat er geen extra kosten zijn

🔑 Ideaal voor: Teams die hun documentatieproces willen stroomlijnen en een cultuur van kennisdeling willen bevorderen.

8. ClickUp-sjabloon voor bedrijfswiki

Gratis sjabloon downloaden Breng nieuwe medewerkers op de hoogte van de waarden en processen van het bedrijf met behulp van de ClickUp Company Wiki-sjabloon

De ClickUp Company Wiki-sjabloon biedt een centrale hub voor het opslaan van alle essentiële informatie. Dit maakt het voor teamleden gemakkelijk om te vinden wat ze nodig hebben zonder eindeloze documenten te moeten doorzoeken.

Gebruik dit om betalingsinformatie, nalevingsdocumenten en teamnormen op te slaan. Voor teams die genoeg hebben van verouderde intranetten is dit een betrouwbare thuisbasis. Bovendien zorgt de intuïtieve structuur ervoor dat nieuwe medewerkers snel aan de slag kunnen, terwijl ervaren medewerkers gemakkelijk toegang hebben tot belangrijke materialen.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Houd teamleden op de hoogte met speciale updatesecties

Stroomlijn de onboarding met georganiseerde bronnen zoals werknemershandboeken en nieuwsbrieven

Bevorder afstemming door middel van een duidelijk omschreven missie en waarden

Segmenteer pagina's op afdeling, gebruikssituatie of updatefrequentie

🔑 Ideaal voor: Organisaties die transparantie willen bevorderen en een gecentraliseerde wiki willen opzetten.

9. ClickUp For Dummies-boeksjabloon

Gratis sjabloon downloaden Schrijf een consistent en goed gestructureerd boek met de ClickUp For Dummies-boeksjabloon

Of u nu een handleiding of een instructiegids opstelt, de ClickUp For Dummies-boeksjabloon biedt een gebruiksvriendelijke, op kennis gebaseerde structuur. Geïnspireerd door de populaire boekenreeks 'For Dummies', vereenvoudigt deze sjabloon complexe informatie en helpt u uw gedachten te ordenen, hoofdstukken te plannen en consistentie in uw boek te behouden.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Voeg links naar demo's, sjablonen, woordenlijsten, instructievideo's en visuele voorbeelden toe.

Visualiseer de voortgang van uw boek met aangepaste velden zoals Eerste concept, Voortgang, Definitief concept en Recensent

Zorg ervoor dat uw boek overzichtelijk en consistent is in alle hoofdstukken

Gebruik pictogrammen, tags en callouts om complexe onderwerpen te verduidelijken

Met aanpasbare statussen en velden kunt u uw voortgang bijhouden, van brainstormen tot de laatste bewerkingen

🔑 Ideaal voor: Iedereen die uitgebreide, goed gestructureerde handleidingen wil maken.

10. ClickUp-sjabloon voor marketingteamactiviteiten

Gratis sjabloon downloaden Voer succesvolle marketingcampagnes uit met de ClickUp-sjabloon voor marketingteamactiviteiten

De ClickUp Marketing Team Operations Template consolideert campagne-overzichten, strategiedocumenten en het bijhouden van projecten. In plaats van aparte aanmeldingsformulieren, demo-video's of Google Spreadsheets te gebruiken, creëert deze alles-in-één sjabloon een uniforme startpagina voor teamoperaties.

Het biedt een duidelijke structuur voor rollen, verantwoordelijkheden en tijdlijnen. Bovendien kan uw team zich dankzij de geïntegreerde tools voor communicatie en documentatie meer richten op creativiteit en minder op coördinatie.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Stel doelen vast en organiseer ze met realtime voortgangregistratie

Open in 6 verschillende weergaven, waaronder de marketingwiki, het organigram, de notulen van vergaderingen en teamdocumenten

Plan redactionele schema's en houd kwartaalprestatiedoelen bij

Maak taken met aangepaste statussen, zoals Voltooid, Gepland, In behandeling en In uitvoering

🔑 Ideaal voor: Marketingteams die de coördinatie willen verbeteren, de efficiëntie willen verhogen en een samenwerkingsomgeving willen bevorderen.

📚 Lees ook: Hoe u doelen organiseert voor maximale productiviteit

Bouw je Second Brain met ClickUp

Notion Second Brain-sjablonen zijn een geweldig startpunt voor het organiseren van je leven. Ze zijn flexibel en minimalistisch en helpen je een structuur op te bouwen voor het beheren van kennis, taken en ideeën.

Maar naarmate uw behoeften groeien, neemt ook de complexiteit van uw systeem toe.

Dat is waar ClickUp een stap verder gaat. Met zijn krachtige sjablonen, ingebouwde automatisering, documenten voor samenwerking en dynamische weergaven biedt ClickUp een meer schaalbare, aanpasbare en alles-in-één oplossing om uw tweede brein echt te centraliseren.

Meld u vandaag nog gratis aan!