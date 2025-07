12 gratis sjablonen voor een voedingsdagboek om maaltijden bij te houden

Misschien ben je een professional in het in balans brengen van je macro's en het maximaliseren van je waterinname.

Maar proberen te onthouden wat je gisteren hebt gegeten, voelt als een detective die een misdaadscène in elkaar moet puzzelen – van koolhydraten. Het ontbijt was... iets met eieren?

Een goed voedingsdagboek lost dat probleem voorgoed op.

Voedingsdagboeken zijn niet alleen voor calorieëntellers of fitnessfanaten, maar helpen ook om patronen te ontdekken, je energie te verbeteren en wat meer bewustzijn op je bord te brengen.

Om het bijhouden van je dieet gemakkelijk (en leuk) te maken, hebben we de beste gratis sjablonen voor voedingsdagboeken verzameld. Sommige zijn mooi, andere praktisch, maar ze zijn allemaal klaar om je te helpen je maaltijden bij te houden zonder er te veel over na te denken.

Wat zijn sjablonen voor voedingsdagboeken?

Sjablonen voor voedingsdagboeken zijn kant-en-klare pagina's waarmee u kunt bijhouden wat en hoeveel u eet, en soms zelfs hoe u zich na elke maaltijd voelt. Ze werken als een mix tussen een notitieboekje en een voedingsadviseur, waardoor u gemakkelijker bewust blijft van uw eetgewoonten.

Sommige sjablonen maken het eenvoudig met alleen ruimte voor het noteren van maaltijden, snacks en waterinname. Andere gaan verder en werken als sjablonen voor het bijhouden van gewoontes, met speciale velden voor het bijhouden van calorieën, stemming, trek of hoe je lichaam op bepaalde voedingsmiddelen reageert. Omdat ze in verschillende stijlen en formats beschikbaar zijn, is het misschien eenvoudiger dan je denkt om er een te vinden die bij je routine en doelen past.

Zelfdiscipline opbouwen in je voedselinname hoeft niet streng of overweldigend te zijn. Met de juiste sjabloon begint het te voelen als een kleine dagelijkse gewoonte die je gemakkelijk volhoudt.

🔍 Wist je dat: De meeste mensen kunnen zich niet precies herinneren wat ze 24 uur geleden hebben gegeten. Dat is een belangrijke reden waarom voedingsdagboeken bestaan: het is alsof je je geheugen een extraatje geeft. Bovendien eten mensen vaak minder bij de volgende maaltijd als ze zich hun recente maaltijden beter herinneren!

Wat maakt een goede sjabloon voor een voedingsdagboek?

Een goede sjabloon voor een voedingsdagboek doet meer dan alleen maaltijden bijhouden: het is je geheime wapen om gewoontes te ontdekken en jezelf verantwoordelijk te houden.

Dit zijn de dingen waar je op moet letten:

Gebruiksvriendelijk: Een goede sjabloon voor een voedingsdagboek maakt het niet te ingewikkeld. Het biedt net genoeg structuur om consistent te blijven zonder dat het een verplichting wordt. Zie het als je favoriete Een goede sjabloon voor een voedingsdagboek maakt het niet te ingewikkeld. Het biedt net genoeg structuur om consistent te blijven zonder dat het een verplichting wordt. Zie het als je favoriete app voor takenlijsten : eenvoudig, handig en het geeft voldoening om dingen af te vinken

Aanpasbaar aan uw levensstijl: Eén maat past zelden iedereen. Een goede sjabloon biedt ruimte voor de details die voor u belangrijk zijn, of het nu gaat om uw stemming, trek, macro's of uw energieverlies na de lunch

Stimuleert mindfulness: Het beste dagelijkse voedingsdagboek geeft je geen schuldgevoel als je een stuk taart eet. In plaats daarvan helpt het je op een zachte manier inspiratie te vinden om patronen op te merken, bewustzijn te ontwikkelen en bewuste keuzes te maken

Ontworpen voor consistentie: Een goede layout maakt het gemakkelijk om er dagelijks naar terug te keren. Als het aanvoelt als een natuurlijk onderdeel van je routine, zoals tandenpoetsen of je Een goede layout maakt het gemakkelijk om er dagelijks naar terug te keren. Als het aanvoelt als een natuurlijk onderdeel van je routine, zoals tandenpoetsen of je dagelijkse planner app checken, dan doet het zijn werk

Visueel overzichtelijk en motiverend: Een overzichtelijk ontwerp is de sleutel. De sjabloon moet je zin geven om hem in te vullen, met een layout die vriendelijk aanvoelt en je motiveert om te schrijven

Beste sjablonen voor voedingsdagboeken

Klaar om uw eetgewoonten bij te houden en een gelukkiger, gezonder leven te leiden? Hier zijn de beste sjablonen voor voedingsdagboeken:

1. Sjabloon voor maaltijdplanning van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Vereenvoudig je wekelijkse maaltijdplanning met de sjabloon voor maaltijdplanning van ClickUp

Maaltijden plannen hoeft niet overweldigend te zijn als je een sjabloon hebt waarin alles samenkomt. Met de ClickUp-sjabloon voor maaltijdplanning kun je je maaltijden, boodschappenlijstjes en voedingsdoelen op één plek organiseren.

Ze zijn ontworpen om uw wekelijkse planning te stroomlijnen door aanpasbare velden, weergaven en zelfs integratie met uw boodschappenlijstjes te bieden. Bovendien zijn ze flexibel genoeg om rekening te houden met verschillende voedingsvoorkeuren en routines voor het bereiden van maaltijden. Zo kunt u gemakkelijk uw gewichtsdoelen op koers houden.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Houd voedingsinformatie bij met ingebouwde velden voor het documenteren van maaltijden, zoals calorieën, koolhydraten, eiwitten en meer

Vereenvoudig het boodschappen doen door ingrediëntenchecklists te maken die u kunt synchroniseren met uw maaltijdabonnementen

Bekijk uw wekelijkse/maandelijkse maaltijden in één oogopslag in kleurgecodeerde tabbladen met de weergave 'Maaltijdplan kalender'

🔑 Ideaal voor: Individuen of gezinnen die hun voedingsbewustzijn willen vergroten en hun maaltijden beter willen plannen

💡 Pro-tip: Maaltijden voor verschillende dagen van de week plannen? Zoek niet verder dan de terugkerende taken van ClickUp! Plan eenvoudig je menu in het sjabloon, selecteer een datum en dag van de week in de kalender en stel het in als een terugkerende taak. Op deze manier hoef je niet elke week dezelfde maaltijd aan het abonnement van dezelfde dag toe te voegen.

2. Sjabloon voor menuplanning van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Stel je menu samen op basis van kosten, ingrediënten en populariteit met de sjabloon voor menuplanning van ClickUp

Het plannen van wekelijkse maaltijden voor een gezin, een gebeurtenis of een restaurant vereist meer dan alleen passie; het vereist precisie, creativiteit en organisatie. De sjabloon voor menuplanning van ClickUp organiseert maaltijden, ingrediënten, kosten en bereidingsschema's in één werkruimte.

Met ingebouwde weergaven zoals Receptenbox en Start hier kunt u eenvoudig gerechten in kaart brengen, bijhouden wat u nodig hebt en zelfs kooktaken toewijzen. Van dagmenu's tot speciale gebeurtenissen, met dit sjabloon voor menuplanning verloopt alles op rolletjes, tot en met de laatste garnering.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Houd de kosten van ingrediënten bij met aangepaste velden om binnen uw budget te blijven

Plan bereidingsschema's door populaire gerechten prioriteit te geven met behulp van de Gantt-grafiekweergave, zodat u zeker weet dat u op tijd kunt koken

Gebruik lijsten, zoals de lijst met essentiële taken, boodschappenlijst en maaltijdplan, voor een uitgebreide planning

🔑 Ideaal voor: Gezinnen, koks en restauranteigenaren die de klantervaring en maaltijdplanning willen verbeteren.

3. ClickUp-sjabloon voor recepten

Gratis sjabloon downloaden Verlies nooit meer een recept en vergeet nooit meer een recept met de ClickUp-receptsjabloon

De ClickUp-sjabloon voor recepten is uw digitale keukenhulp, ontworpen om al uw culinaire creaties georganiseerd en toegankelijk te houden. Hiermee kunt u ingrediënten opsommen, kookstappen bijhouden en boodschappenlijstjes maken voor uw boodschappen.

Gebruik ze om bereidingstijden en kooktijden te noteren en zelfs persoonlijke aanpassingen toe te voegen. En wat nog meer? Je kunt samenwerken met andere voedingsliefhebbers door recepten te delen en feedback te verzamelen, of zelfs je verzameling omzetten in een bestseller kookboek.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Pas velden aan om bereidingstijd, kookduur en persoonlijke aantekeningen toe te voegen

Houd de voortgang bij met checklists en statusupdates voor elk recept

Visualiseer tijdlijnen voor het koken met Gantt-grafieken om uw maaltijden efficiënt te plannen

🔑 Ideaal voor: Thuiskoks, professionele koks of iedereen die zijn receptencollectie wil digitaliseren

4. Sjabloon voor weekplanner van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Zorg voor een probleemloze wekelijkse maaltijdvoorbereiding met de sjabloon voor weekplanners van ClickUp

Sommige weken gaan zo snel voorbij dat het moeilijk te zeggen is of je genoeg eiwitten en vezels hebt gegeten of alleen maar op koffie hebt geleefd. De sjabloon voor weekplanners van ClickUp maakt het bijhouden van een voedingsdagboek eenvoudiger door je een eenvoudige, gestructureerde ruimte te bieden om je maaltijden, vochtinname en hoe je je elke dag voelde bij te houden.

Met dit sjabloon kunt u uw week in één oogopslag indelen, patronen ontdekken, maaltijden plannen en uw welzijnsdoelen in de gaten houden.

Elk onderdeel is volledig aanpasbaar. Of je nu macro's bijhoudt, trek naar bepaalde voedingsmiddelen noteert of gewoon vastlegt wat je lekker vindt, je kunt het aanpassen aan je routine.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Bekijk al je maaltijden van de hele week zonder te schakelen tussen apps of aantekeningen

Noteer ontbijt, lunch, avondeten en tussendoortjes, plus drinken en aantekeningen over je stemming of energie

Voeg boodschappenlijstjes, herinneringen voor het bereiden van maaltijden of voedingsdoelen voor de week toe

Pas je maaltijdplanning aan op basis van dieet, allergieën of fitnessdoelen

🔑 Ideaal voor: Iedereen die gezondere gewoontes wil aanleren, van gelegenheidseters en macro-trackers tot fitnessfanaten en bewuste foodies

📮 ClickUp Insight: Slechts 12% van de mensen gebruikt fysieke dagboeken om hun doelen bij te houden, en maar liefst 38% houdt helemaal niets bij. Maar wat als u uw doelen nauwkeuriger en gemakkelijker zou kunnen bijhouden? Maak kennis met ClickUp, waar de structuur van een planner en de kracht van automatisering samenkomen. Van het instellen van taken en deadlines tot het bijhouden van voortgang met visuele dashboards, ClickUp helpt je georganiseerd en gefocust te blijven. Met AI-aangedreven herinneringen en geautomatiseerde werkstromen mis je nooit meer een mijlpaal. 💫 Echte resultaten: gebruikers van ClickUp melden een verdubbeling van hun productiviteit

5. Sjabloon voor receptkosten van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Zorg ervoor dat u uw budget niet overschrijdt tijdens het plannen van maaltijden met de sjabloon voor receptkosten van ClickUp

De sjabloon voor receptkosten van ClickUp is perfect voor het bijhouden van uw culinaire uitgaven.

Hiermee kunt u de kosten van elk ingrediënt nauwkeurig bijhouden, zodat u inzicht krijgt in de werkelijke kosten van elk gerecht dat u bereidt.

Met aanpasbare velden voor hoeveelheden, eenheden en prijzen worden uw recepten omgezet in gedetailleerde financiële overzichten. Door uw receptkosten regelmatig bij te werken en te controleren, kunt u weloverwogen beslissingen nemen om binnen uw budget te blijven zonder in te boeten aan smaak.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Bereken de kosten per portie om je uitgaven voor porties effectief te beheren

Pas aan voor verspilling en bederf om een realistische weergave van uw voedselkosten te krijgen

Vergelijk meerdere recepten om de meest budgetvriendelijke opties te kiezen

🔑 Ideaal voor: Thuiskoks en chef-koks die hun voedselbudget effectiever willen beheren

💡 Pro-tip: gebruik de lijst- en bordweergave in het sjabloon om een volledig overzicht van je recepten te krijgen. In de lijstweergave worden de kosten van elk recept uitgesplitst per ingrediënt, terwijl in de bordweergave de kosten per portie in één oogopslag worden weergegeven. Je kunt ook de ingebouwde kleurcodering gebruiken om de voorraad van ingrediënten bij te houden en last-minute boodschappen te voorkomen.

6. ClickUp-sjabloon voor persoonlijke gewoontes

Gratis sjabloon downloaden Ontwikkel consistente gezonde eetgewoonten met de sjabloon voor persoonlijke gewoontes van ClickUp

De sjabloon voor persoonlijke gewoontes van ClickUp is niet alleen bedoeld voor trainingen of meditatie, maar ook een krachtige manier om bewust met je eetgewoontes om te gaan. Of je nu meer water wilt drinken, 's avonds minder wilt snacken of gewoon meer groenten wilt eten, met deze sjabloon kun je elke dag een beetje meer consistentie opbouwen.

Stel duidelijke doelen op het gebied van voeding, houd je voortgang bij en maak bewust eten onderdeel van je dagelijkse ritme, allemaal in één aanpasbare ruimte. Het is je persoonlijke verantwoordingspartner die je niet veroordeelt als je trek hebt in koekjes.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Stel duidelijke doelen, zoals 'twee zelfgemaakte maaltijden per dag' of 'geen suiker na 20.00 uur', om te bepalen welke eetgewoonten u wilt ontwikkelen

Visualiseer de voortgang met grafieken en diagrammen die uw consistentie weergeven

Gebruik aangepaste statussen zoals 'Open' en 'Voltooid' om bij te houden of gewoontes zijn voltooid

Voeg aantekeningen toe over je stemming, energie of hongergevoel voor meer inzicht

🔑 Ideaal voor: Personen die positieve voedingsgewoonten willen ontwikkelen en behouden en voedingsgerelateerde doelen willen bereiken met structuur en intentie

7. ClickUp-sjabloon voor dagelijkse doelen

Gratis sjabloon downloaden Stel dagelijkse kortetermijndoelen in met de sjabloon voor dagelijkse doelen van ClickUp

Bewust eten begint met kleine, bewuste keuzes, en deze sjabloon helpt je om je aan die keuzes te houden. De sjabloon voor dagelijkse doelen van ClickUp is perfect voor het bijhouden van kortetermijndoelen op het gebied van voeding en welzijn, zoals '3 liter water drinken', 'niet gedachteloos snacken' of 'eiwitten in elke maaltijd opnemen'

Het brengt duidelijkheid in uw dag door u te helpen definiëren wat succes vandaag voor u betekent – niet in theorie, maar in wat er op uw bord ligt en in uw lichaam terechtkomt. Denk na over hoe u zich voelt, noteer wat u hebt gegeten en houd die kleine overwinningen bij die leiden tot langdurige gewoontes.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Stel realistische, dagelijkse doelen voor voeding of hydratatie in de weergave Dagelijkse aantekeningen

Noteer hoe u zich na een maaltijd voelde of wat bepaalde trek in eten triggerde in de lijstweergave Notities

Leg zinvolle voortgang vast en zie hoe elke dag bijdraagt aan iets groters

Organiseer doelen eenvoudig met slepen en neerzetten en een overzichtelijke opmaak

🔑 Ideaal voor: Personen die dagelijks haalbare doelen willen stellen voor een gezonde relatie met voedsel en verantwoordelijk willen blijven voor hun keuzes

Wilt u uw wekelijkse maaltijden sneller plannen om uw voedingsdoelen te bereiken?

Beschrijf gewoon je doelen (zoals 'eiwitrijke vegetarische maaltijden' of '3-daags koolhydraatarm abonnement') en ClickUp Brain genereert met behulp van AI een volledig maaltijdplan in je ClickUp-document. Je kunt het zelfs vragen om een boodschappenlijstje te maken of ingrediënten te vervangen op basis van wat er in je koelkast ligt.

Vraag ClickUp Brain om een wekelijks maaltijdabonnement samen te stellen op basis van je macro's, dieetwensen of wat je al in huis hebt

8. Sjabloon voor een 3-daags voedingsdagboek van Canva

via Canva

De sjabloon voor een 3-daags voedingsdagboek van Canva heeft een minimalistisch en duidelijk ontwerp, waardoor je gemakkelijk je dagelijkse voedselinname kunt bijhouden. De overzichtelijke layout zorgt ervoor dat je focus op de content blijft, zodat je je dagboek consequent bijhoudt.

Of u nu uw dieet in de gaten houdt, maaltijden plant of gewoon uw culinaire ervaringen vastlegt, u kunt het aanpassen aan uw stijl en voedingsbehoeften.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Maaltijden bijhouden wordt eenvoudiger met een overzichtelijke layout zonder afleidingen

Pas de invoer aan uw voedingsvoorkeuren en doelen aan

Voeg aantekeningen, allergieën of speciale dingen toe die u moet onthouden voor uw maaltijden

🔑 Ideaal voor: Personen die op zoek zijn naar een aanpasbare tool voor een dagelijks maaltijdabonnement

9. Abstract sjabloon voor voedingsdagboek voor Instagram door Canva

via Canva

Wil je van je maaltijden mini-momenten op Instagram maken? Deze kleurrijke sjabloon voor een abstract voedingsdagboek voor Instagram van Canva is perfect om je hapjes in stijl te delen. De sjabloon is helder en opvallend, zodat je dagelijkse voedingslogboek meteen in het oog springt.

Je kunt het ontwerp aanpassen aan je eigen stijl, zodat het bijhouden van je eetpatroon meer een vorm van zelfexpressie wordt dan een routine. Met de juiste woorden en afbeeldingen wordt elke post een creatieve uitspraak.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Deel je reis direct als Instagram Stories met slechts een paar tikken

Blijf verantwoordelijk met een speels ontwerp dat consistentie stimuleert

Synchroniseer ze met je routine door ze te koppelen aan een sjabloon voor levensplanning

🔑 Ideaal voor: Iedereen die zijn voeding wil bijhouden en dit op een stijlvolle en aantrekkelijke manier wil delen op sociale media

10. Sjabloon voor voedingsdagboek van Canva

via Canva

Als je je voedingsvoorkeuren op een leuke manier wilt presenteren, hoef je niet verder te zoeken dan de sjabloon voor voedingsdagboekpresentatie van Canva.

Met dia's voor je favoriete gerechten, desserts, pittige gerechten en perfecte maaltijden krijg je een volledig beeld van je eetgewoonten in een meer expressieve dan klinische format. De layout is eenvoudig aan te passen en er is ruimte om alles op te schrijven, van aantekeningen over porties tot het bijhouden van je stemming.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Deel de verschillende voedingsmiddelen die je hebt geproefd, uitdagingen die je bent aangegaan en je culinaire bucketlist met anderen

Werk in realtime samen met je collega's

Voeg animaties en overgangen toe om het interactiever te maken

🔑 Ideaal voor: Iedereen die zijn eetgewoonten op een leuke en boeiende manier wil delen

11. Sjabloon voor voedingsdagboek van NutriAdmin

via Nutriadmin

Het bijhouden van de eetgewoonten van uw clients wordt veel eenvoudiger wanneer uw tools zijn ontworpen met het oog op duidelijkheid en doelgerichtheid. De sjabloon voor voedingsdagboek van NutriAdmin stroomlijnt dit proces en biedt een gestructureerde en gebruiksvriendelijke aanpak voor het bijhouden van voedingspatronen.

Ze zijn ontworpen voor voedingsdeskundigen en helpen u maaltijden, snacks en dranken nauwkeurig bij te houden. U kunt er ook eetpatronen en verbeterpunten mee identificeren, waardoor u uw clients effectiever kunt ondersteunen.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Leg meer vast dan alleen maaltijden met vragen over hongergevoel, stemming en energieniveau

Versterk de follow-up van clients door het bijhouden van een dagboek minder intimiderend en meer reflectief te maken

Maak slimmere beoordelingen tijdens consultaties met georganiseerde, hoogwaardige input

🔑 Ideaal voor: Diëtisten en gezondheidscoaches die meer inzicht willen krijgen zonder hun clients te overweldigen

➡️ Lees meer: Productieve dingen om te doen in je vrije tijd

12. Sjabloon voor dagelijks calorieën bijhouden van Microsoft

via Microsoft

Met de sjabloon 'Dagelijks calorieën bijhouden' van Microsoft kunt u uw maaltijden, calorieën en grammen vet bijhouden, waarbij automatisch het vetpercentage in uw dieet wordt berekend.

Zo kunt u zich houden aan de aanbeveling van het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) om de vetinname te beperken tot 30% van uw dagelijkse calorieën. Ook wordt uw vetpercentage visueel weergegeven in een grafiek, waardoor u uw eetgewoonten in de loop van de tijd gemakkelijker kunt bijhouden.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Vereenvoudig het bijhouden door maaltijden, calorieën en vetgrammen op één plek te registreren

Visualiseer uw vetinname met een automatische grafiek die wordt bijgewerkt wanneer u gegevens invoert

Eenvoudig aan te passen aan uw persoonlijke voedingsdoelen en voorkeuren

🔑 Ideaal voor: Mensen die op zoek zijn naar een effectief hulpmiddel om hun dagelijkse vetinname bij te houden en te beheren

Blijf op de hoogte van uw gezondheid met ClickUp

Met sjablonen voor voedingsdagboeken voelt gezond leven minder als een verplichting en meer als een goed ondersteunde routine. Ze helpen je verantwoordelijk te blijven, patronen te herkennen en bewustere keuzes te maken over wat je lichaam van brandstof voorziet.

ClickUp, de alles app voor werk, biedt een breed bereik aan sjablonen die fungeren als digitale planner apps voor maaltijden en opvallen door hun veelzijdigheid.

Met functies zoals het bijhouden van taken, kalenderweergaven en volledige aanpassing combineert ClickUp planning en dagboek bijhouden in één krachtige ruimte. Meld u vandaag nog gratis aan voor ClickUp!