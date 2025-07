10 beste alternatieven voor Kumospace voor virtuele samenwerking in 2025

Externe en hybride teams hebben tegenwoordig virtuele kantoren nodig met slimme tools die het daadwerkelijke werk ondersteunen, zoals eenvoudige planning, het delen van schermen en realtime samenwerking.

Dus als Kumospace niet meer voldoet of als u gewoon iets functioneler wilt, bent u hier aan het juiste adres. Of u nu virtuele evenementen organiseert of een team op afstand beheert, het juiste platform maakt het verschil.

We hebben opvallende alternatieven voor Kumospace verzameld die zich richten op productiviteit, niet op gimmicks, zodat uw team kan communiceren, samenwerken en daadwerkelijk dingen gedaan krijgt in een virtueel kantoor dat werkt.

👀 Wist u dat? HBR meldt dat wanneer datasystemen niet synchroniseren, teams op afstand tijd verspillen, updates missen en vertrouwen in de informatie verliezen, waardoor beslissingen worden vertraagd en onnodige wrijving ontstaat. De oplossing? Verschillende platforms die kalenders, gesprekken en taakstromen op één plek met elkaar verbinden.

Waar moet u op letten bij een alternatief voor Kumospace?

Een virtueel kantoor moet er niet alleen goed uitzien, het moet ook echt werken. Naast een gebruiksvriendelijke interface moet het uw team verbonden en productief houden en misschien zelfs een beetje enthousiast om in te loggen.

Dit is waar u op moet letten in een betere virtuele omgeving:

Kalender synchroniseren + planning apps: Native integraties met Google Agenda, Outlook en Native integraties met Google Agenda, Outlook en planning apps zoals Calendly helpen bij het oplossen van veelvoorkomende planningsproblemen en zorgen ervoor dat iedereen op schema blijft

Slimme ruimtes, niet alleen mooie: Kies voor flexibele layouts, aanpassing van het kantoor, het delen van bestanden, breakout rooms en intuïtieve navigatie om naadloze communicatie te ondersteunen, vooral voor grote of hybride teams

Ingebouwde essentiële samenwerkingsfuncties: Scherm delen, whiteboards, bestanden delen en AI-aangedreven notitieblokken helpen uw team gefocust te blijven en heen-en-weer-communicatie te verminderen

Schaalbaarheid en prestaties: Of het nu gaat om 20 of 2000 gebruikers, het platform moet het aankunnen – zonder vertraging van video of wegvallen van audio

Spontaan gesprekken: De beste virtuele kantoren maken snel chatten en brainstormen mogelijk zonder formele uitnodigingen

Beheerdersfuncties: Beheer eenvoudig ruimtes, rollen en toestemmingen – zonder technische problemen

Volgende: de beste alternatieven voor Kumospace voor betere samenwerking en echt productieve vergaderingen.

10 Kumospace-alternatieven in één oogopslag

Voordat we in detail treden, volgt hier een kort overzicht om u te helpen de juiste keuze te maken, of u nu een virtueel hoofdkantoor opzet, een groot evenement organiseert of gewoon de agenda's van uw team op orde wilt brengen.

Tool Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Teams van elke grootte die op zoek zijn naar slimme planning en vergaderbeheer met taakintegratie AI-aangedreven kalender, automatisering, taken synchroniseren, AI-notitieblok, herinneringen, schermopname, aanpasbare sjablonen Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen beschikbaar voor ondernemingen SpatialChat Kleine teams of onderwijsinstellingen die interactieve webinars, teamruimtes en virtuele evenementen plannen Kamers, scherm delen, uitzendmodus, emoji-reacties, bediening voor meerdere rollen Gratis abonnement beschikbaar; aangepast abonnement voor ondernemingen SoWork Asynchrone en externe teams die op zoek zijn naar een aanpasbare virtuele kantoorervaring Gamificatie, slimme aanwezigheid, AI-samenvattingen, teamruimtes Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 6/maand per gebruiker Hyhyve Kleine en middelgrote teams die op zoek zijn naar virtuele ruimtes met hosting in de EU GDPR-compliance, tijdregistratie, ruimtelijke kamers en breakout-ruimtes Geen gratis abonnement; vanaf $ 35/maand Teamflow Middelgrote gedistribueerde en hybride teams die een kantooromgeving nodig hebben Whiteboards, kalenders synchroniseren, sjablonen voor ruimtes en aanwezigheidsbubbels Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand per gebruiker Spot Kleine teams creëren een gestructureerde, dagelijkse aanwezigheid Slimme meldingen, ruimtes, Slack-integratie en tijdzones van bedrijven Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10/maand per gebruiker ivCAMPUS Privé, veilige campussen op afstand van elke grootte Aangepaste kaarten, ruimtebediening, avatars en het hosten van gebeurtenissen Geen gratis abonnement; vanaf $ 11/maand per gebruiker Sococo Grote teams die realtime samenwerking nodig hebben Vergaderruimtes, integraties en visuele plattegronden Geen gratis abonnement; vanaf $ 14,99/maand per gebruiker Hopin (RC) Teams die op zoek zijn naar webinar- en hybride evenemententools van enterprise-kwaliteit Weergave per fase, breakout rooms, booths, analytics Geen gratis abonnement; vanaf $ 119/maand per organisator Verzamel Middelgrote teams bouwen virtuele hoofdkantoren met een game-achtige aanwezigheid Aangepaste avatars, ruimtelijke audio, editor voor het in kaart brengen en samenwerkingsruimtes Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 7 per maand per gebruiker

👀 Wist u dat? Het BANT-raamwerk (Budget, Authority, Need, Timeline) is meer dan 70 jaar geleden ontwikkeld door IBM en helpt verkoopteams snel veelbelovende leads te herkennen en verkennende vergaderingen te richten op echte kansen.

De beste alternatieven voor Kumospace

Ongeacht het format en de stijl van uw vergadering – dagelijkse stand-ups, spontane huddles of evenementen voor alle medewerkers – het juiste platform kan het verschil maken. Hier zijn enkele alternatieven voor Kumospace die structuur, energie en duidelijkheid brengen in uw virtuele werkruimte, zonder chaos.

1. ClickUp (het beste voor naadloze planning en teamcoördinatie)

Gebruik ClickUp-taken om grote vergaderingen op te splitsen in kleinere, traceerbare subtaak

Probeer je een vergadering te plannen in verschillende tijdzones met de helft van je team op afstand en de andere helft hybride? Dat wordt al snel een rommeltje, tenzij je ClickUp gebruikt, de alles-in-één app voor werk. Van het synchroniseren van agenda's en het maken van aantekeningen met AI tot het reserveren van flexplekken en planning op basis van formulieren, ClickUp haalt de chaos uit de coördinatie.

Plan cross-functionele synchronisaties en één-op-één-gesprekken rechtstreeks in de ClickUp-kalender om dubbele boekingen te voorkomen

Het begint allemaal met ClickUp Kalender, waar taken, gebeurtenissen en de beschikbaarheid van teams worden samengevoegd in één intelligent dashboard. De AI-aangedreven planning stelt de beste tijdvakken voor op basis van werklast en deadlines, terwijl herinneringen en de zichtbaarheid van taken ervoor zorgen dat er geen planningsconflicten ontstaan.

Realtime synchroniseren met ClickUp's Google Agenda-integratie en ClickUp's Outlook-integratie zorgt ervoor dat interne en externe vergaderingen perfect op elkaar zijn afgestemd, zelfs wanneer plannen op het laatste moment worden gewijzigd.

Automatiseer het plannen van externe vergaderingen met de ClickUp + Calendly-integratie om het aanmaken van taken direct te triggeren

En wanneer vergaderingen extern worden geïnitieerd, treedt de Calendly-integratie van ClickUp in werking om de werkstroom te automatiseren. Het triggert het aanmaken van taken, kalenderupdates en toewijzingen aan eigenaren in één vloeiende beweging.

Het voorbereiden van effectieve vergaderingen wordt eenvoudig met het sjabloon voor het boeken van vergaderingen van ClickUp.

Stroomlijn uw vergaderingen met het sjabloon voor het boeken van vergaderingen van ClickUp

Dit kant-en-klare formulier registreert de input van deelnemers, agendapunten, voorkeurs tijdstippen en eventuele bijlagen, en zet deze automatisch om in taken met de juiste tags en toegewezen personen.

U kunt het aanpassen voor interne team synchronisaties, client calls, discovery vergaderingen of onboarding check-ins, waardoor het standaardiseren van vergadervoorbereidingen tussen afdelingen eenvoudig wordt.

In plaats van reacties in je inbox te zoeken, krijg je overzichtelijke, gestructureerde gegevens direct op de plek waar het werk gebeurt.

Wijs bureaus toe en houd hybride werkabonnementen bij met behulp van de ClickUp-sjabloon voor kantoorruimtebeheer voor duidelijkheid over locaties

Hybride planning is niet langer een gok dankzij de sjabloon voor kantoorruimtebeheer van ClickUp. Met een paar klikken kunt u bureaus toewijzen, aanwezigheid op kantoor bijhouden en terugkerende boekingen beheren.

Met aangepaste velden kunt u eenvoudig vloerzones, toegankelijkheidseisen of ploegendiensttijden taggen, terwijl de gedeelde werkruimteweergave ervoor zorgt dat iedereen op dezelfde pagina blijft.

Het is ontworpen voor zichtbaarheid zonder rommel, waardoor uw team met vertrouwen een abonnement kan plannen zonder voortdurende coördinatie en met minimale vergaderingen.

ClickUp verschijnt ook tijdens de vergadering zelf. Met ClickUp Clips kunt u belangrijke updates opnemen of snel video-samenvattingen asynchroon delen.

Bovendien neemt de ClickUp AI Notetaker deel aan al uw virtuele vergaderingen om in realtime aantekeningen te maken. Het helpt u ook om discussies samen te vatten en deze direct om te zetten in notulen van vergaderingen en actiepunten, zodat resultaten nooit verloren gaan in de vertaling.

Elke vergadering, van kick-off tot follow-up, vloeit rechtstreeks door naar de uitvoeringsruimte van uw team.

Beste functies van ClickUp

Bouw voorwaardelijke werkstromen die vervolg taken trigger op basis van formulier invoer

Deel kalenderweergaven met op rollen gebaseerde toestemmingen voor privacy en duidelijkheid

Voeg bestanden, presentaties of voorbereidingsmateriaal voor vergaderingen rechtstreeks toe aan gerelateerde taken

Maak terugkerende vergaderingen en koppel deze aan doelstellingen op afdelingsniveau

Chat en deel informatie binnen taken in realtime of asynchroon met ClickUp Chat

Beperkingen van ClickUp

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een recensie op Capterra luidt:

Het product biedt zeer aanpasbare werkruimtes en kan goed worden geïntegreerd met andere systemen. Beschikbare uitgebreide functies voor taken die zorgen voor efficiëntie in taakbeheer en tijdsregistratie. De software is zeer betaalbaar.

Het product biedt zeer aanpasbare werkruimtes en kan goed worden geïntegreerd met andere systemen. Beschikbare uitgebreide softwarefuncties voor taken die zorgen voor efficiëntie in taakbeheer en tijdsregistratie. De software is zeer betaalbaar.

💡 Pro-tip: Overcommunicatie kan net zo schadelijk zijn als stilte. Stel duidelijke focusvensters in waarin teams onnodige pings en vergaderingen vermijden. Gebruik de kalender- en statusfuncties van ClickUp om aan te geven wanneer iemand hard aan het werk is, en respecteer dat.

📮 ClickUp Insight: Ongeveer 41% van de professionals geeft de voorkeur aan instant messaging voor teamcommunicatie. Hoewel dit een snelle en efficiënte manier is om informatie uit te wisselen, worden berichten vaak verspreid over meerdere kanalen, threads of directe berichten, waardoor het later moeilijker is om informatie terug te vinden. Met een geïntegreerde oplossing zoals ClickUp Chat worden uw chat-threads in kaart gebracht voor specifieke projecten en taken, zodat uw gesprekken in context blijven en direct beschikbaar zijn.

2. SpatialChat (het beste voor meeslepende teamgebeurtenissen met vrije beweging)

via SpatialChat

Een stap in SpatialChat voelt meer als deelname aan een sociale bijeenkomst dan aan een vergadering. Met verplaatsbare avatars, ruimtelijke audio en aanpasbare ruimtes is het ideaal voor teamevenementen, brainstormsessies of onboarding.

In tegenstelling tot Kumospace heeft het geen cartooneske uitstraling en biedt het een vloeiendere, professionelere sfeer. U kunt media insluiten, audiozones instellen en presentaties op volledig scherm geven, terwijl de gesprekken natuurlijk blijven.

Voor teams die voornamelijk op afstand werken, biedt het een balans tussen structuur en spontaniteit, waardoor samenwerking menselijker en minder geforceerd aanvoelt.

Beste functies van SpatialChat

Pas de lay-out van ruimtes aan voor verschillende soorten gebeurtenissen of afdelingen

Voeg interactieve whiteboards en mediawanden toe als samenwerkingstools

Gebruik tekstchatkanalen om stille teamleden te ondersteunen

Schakel links voor gasttoegang in met tijdelijke toestemming

Integreer live gestreamde gebeurtenissen of interne vergaderingen in gedeelde ruimtes

Creëer virtuele ruimtes met uw eigen thema's en logo's

Beperkingen van SpatialChat

Geen ingebouwd taakbeheer of synchroniseren van kalender

Audio-overlap kan storend zijn in drukke ruimtes

De mobiele ervaring is niet zo vloeiend als op desktop

Prijzen van SpatialChat

Free

Virtual Office : $ 5/maand per gebruiker

Webinars : vanaf $ 49/maand (25 gebruikers)

Gebeurtenissen : vanaf $ 99/maand (50 gebruikers)

Onderwijs: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van SpatialChat

G2 : 4,7/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over SpatialChat?

Een G2-recensie luidt:

Gebeurtenissen waarbij het belangrijk is dat deelnemers zich vrij kunnen bewegen, hun eigen kleine gespreksgroepen kunnen kiezen, enz., zoals workshops voor gezamenlijke innovatie, trainingen in 'soft skills', informele bijeenkomsten en sociale evenementen.

Gebeurtenissen waarbij het belangrijk is dat deelnemers zich vrij kunnen bewegen, hun eigen kleine gespreksgroepen kunnen kiezen, enz., zoals workshops voor gezamenlijke innovatie, trainingen in 'soft skills', informele bijeenkomsten en sociale evenementen.

💡 Pro-tip: Bouw voort op ClickUp-documenten die naast uw takenbord staan, in plaats van instructies in elke vergadering te herhalen. Gebruik het om beslissingen, aantekeningen van vergaderingen en statusupdates op één plek bij te houden. Wanneer nieuwe leden zich aanmelden of belanghebbenden inchecken, verspilt u geen tijd om hen op de hoogte te brengen.

3. SoWork (het beste voor gamified externe kantoren met persoonlijkheid)

via SoWork

Heb je ooit gewenst dat je externe kantoor danspauzes, tovenaarshoeden en spontane 'waterkoeler'-chats had? SoWork maakt dat mogelijk, terwijl je team toch aan het werk blijft. Het is een levendige, door avatars aangedreven werkruimte waar je snel een stand-up kunt houden, in de focusmodus kunt gaan of een virtuele donut kunt delen.

SoWork is dynamischer dan Kumospace en voegt beweging, statusindicaties en interactieve zones toe die het dagelijkse werk menselijker maken. Het is ideaal voor teams die op zoek zijn naar een langdurige verbinding, cultuur en ritme in hun virtuele hoofdkantoor.

De beste functies van SoWork

Organiseer dagelijkse vergaderingen in themakamers of breakout-zones

Houd aanwezigheid en beschikbaarheid bij met visuele statuspictogrammen

Gebruik de walk-and-talk-modus voor informele gesprekken

Beloon betrokkenheid met gamified erkenningsbadges

Wijs aangepaste avatars en rollen toe voor teamidentiteit

Gebruik bewerking van kaarten om de layout van uw kantoor in de loop van de tijd te ontwikkelen

Beperkingen van SoWork

De interface kan voor sommige teams binnen ondernemingen te informeel aanvoelen

Ontbreekt diepgaande integratie met tools voor taak-/projectmanagement

Kan veel bronnen gebruiken op oudere apparaten of browsers

Prijzen van SoWork

Gratis : maximaal 10 leden, limiet van 30 minuten per vergadering, geen video

Basis : $ 6/maand per gebruiker

Premium: $ 15/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van SoWork

G2 : 4,8/5 (45+ beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over SoWork?

Een G2-recensie zegt:

SoWork is super eenvoudig te gebruiken en je kunt meteen aan de slag. Het ontwerp, geïnspireerd op videogames, maakt het extra gemakkelijk als je een gamer bent. Je kunt jezelf gemakkelijk uitdrukken met alle aanpassingsopties en interactie met collega's is een fluitje van een cent en super intuïtief. Ik vind het geweldig dat je je camera aan kunt laten staan, maar niet te zien bent totdat iemand je benadert. Vergaderingen zijn leuker omdat je alle avatars tegelijk kunt zien, en ik vind het geweldig dat er een meer klassieke galerijweergave is als je door al het andere wordt afgeleid.

SoWork is super eenvoudig te gebruiken en je kunt meteen aan de slag. Het ontwerp, geïnspireerd op videogames, maakt het extra gemakkelijk als je een gamer bent. Je kunt jezelf gemakkelijk uitdrukken met alle aangepaste opties en interactie met collega's is een fluitje van een cent en super intuïtief. Ik vind het geweldig dat je je camera aan kunt laten staan, maar niet te zien bent totdat iemand je benadert. Vergaderingen zijn leuker omdat je de avatars van iedereen tegelijk kunt zien, en ik vind het geweldig dat er een meer klassieke galerijweergave is als al het andere afleidt.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor vergadernotities om betere notulen te maken

4. HyHyve (het beste voor spontane netwerken en vergaderingen in evenementstijl)

via HyHyve

HyHyve brengt speelse spontaniteit in virtuele gebeurtenissen, waar gesprekken ontstaan door beweging, niet door vergaderingen. Stuur je avatar in realtime, kom teamgenoten tegen en laat interacties op natuurlijke wijze ontstaan.

Het is ideaal voor netwerkintensieve formats zoals virtuele conferenties of cross-team mixers. In tegenstelling tot de vaste layouts van Kumospace, geeft HyHyve prioriteit aan de werkstroom, waardoor het meer aanvoelt als een ervaring dan als een locatie.

Met aangepaste branding, het bijhouden van betrokkenheid en flexibele ruimte-instellingen is dit een goede keuze voor teams die niet alleen coördinatie, maar ook verbinding willen in hun virtuele kantoorplatform.

Beste functies van HyHyve

Start layouts met meerdere ruimtes voor gelijktijdige sessies

Activeer interactiebubbels die video triggeren bij nabijheid

Gebruik sponsorzones voor partnerstands met uw merknaam

Stel tijdelijke netwerksessies in met aftellen

Sta anonieme gasten toe voor open-deur-gebeurtenissen

Pas welkomstschermen en instructies aan voor een soepele onboarding

Beperkingen van HyHyve

Beperkte bruikbaarheid voor gestructureerde teamsamenwerking

Geen native taakbeheer of follow-up bijhouden

Een kleiner gebruikersbestand betekent minder integraties van derden

Prijzen van HyHyve

Incidenteel : $ 35/maand (2000 minuten)

Medium : $70/maand (5.000 minuten)

Heavy : $ 118/maand (10.000 minuten)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Europese prijzen omgerekend naar USD*

HyHyve beoordelingen en recensies

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

5. Teamflow (het beste voor altijd actieve virtuele kantoren met visuele werkstromen)

via Teamflow

Teamflow combineert de sfeer van een fysiek kantoor met tools die zijn ontwikkeld voor echt werk. Het is alsof uw team is verhuisd naar een digitale loft: whiteboards, vergaderingen en takenborden, allemaal in één gedeelde ruimte.

In tegenstelling tot Kumospace, dat meer op sociale netwerken is gericht, is Teamflow ontworpen voor gerichte, realtime samenwerking. Versleepbare apps zoals takenborden en documenten bevinden zich in elke ruimte, zodat uw team kan brainstormen, taken kan toewijzen en vergaderen zonder van tabblad te wisselen.

De beste functies van Teamflow

Gebruik ruimtelijke audio om gesprekken op natuurlijke wijze te segmenteren

Organiseer spontane vergaderingen door avatars bij elkaar te slepen

Wijs projectgebieden toe met unieke layouts en toestemmingen

Maak bladwijzers voor gedeelde bronnen in permanente weergaven van de werkruimte

Pas ruimtes aan voor verschillende afdelingen of functies

Beperkingen van Teamflow

De visuele interface kan minimalisten overweldigen

Niet ideaal voor netwerken in evenementstijl of grootschalige bijeenkomsten

Sommige geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen

Prijzen van Teamflow

Gratis : voor maximaal 5 gebruikers

Startprijs : $ 20/maand per gebruiker

Business: $30/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Teamflow

G2 : 4,7/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Teamflow?

Een G2-recensent schrijft:

Teamflow maakt dagelijks werken op afstand leuk en gemakkelijk voor iedereen en stelt de werkgever in staat een betere bedrijfscultuur te creëren. Medewerkers kunnen gemakkelijk mensen vinden om mee te praten wanneer dat nodig is, zonder zich buitengesloten of eenzaam te voelen wanneer ze elke dag thuis zitten te werken. Het helpt barrières gemakkelijker te doorbreken wanneer iedereen nieuw is voor elkaar en het team voelt zich hechter met elkaar.

Teamflow maakt dagelijks werken op afstand leuk en gemakkelijk voor iedereen en stelt de werkgever in staat een betere bedrijfscultuur te creëren. Medewerkers kunnen gemakkelijk mensen vinden om mee te praten wanneer dat nodig is, zonder zich buitengesloten of eenzaam te voelen wanneer ze elke dag thuis zitten te werken. Het helpt barrières gemakkelijker te doorbreken wanneer iedereen nieuw is voor elkaar en het team voelt zich hechter met elkaar.

6. Spot (het beste voor een lichte teamaanwezigheid en op stemming gebaseerde samenwerking)

via Spot

Spot is de rustige, gezellige hoek van de virtuele kantoorwereld, gebouwd voor teams die waarde hechten aan verbinding zonder ruis. Met een eenvoudig ontwerp, stemmingsindicatoren en ruimtelijke audio creëert het ruimte voor echte aanwezigheid zonder digitale rommel.

In tegenstelling tot de themakamers en avatar-zware installatie van Kumospace, houdt Spot alles overzichtelijk en intuïtief. Het is ideaal voor kleinere, hechte teams die willen samenwerken, inchecken of gewoon bij elkaar willen zijn, zonder de druk van een performatieve cultuur op afstand.

Ontdek de beste functies

Wijs zones toe aan specifieke teams of werkstromen

Schakel omgevingsgeluiden met een laag volume in verschillende kamers in

Creëer direct huddle-ruimtes voor korte discussies

Integreer lichtgewicht chatten voor asynchrone check-ins

Maak privé audiozones met één klik mogelijk voor 1-op-1-gesprekken met managers

Ontdek de beperkingen

Beperkte schaalbaarheid voor grote teams of externe gebeurtenissen

Geen ingebouwde tools voor het bijhouden van projecten of taken

De functies kunnen te minimaal aanvoelen voor snelgroeiende startups

Prijzen bekijken

Gratis (tot 5 gelijktijdige gebruikers)

Groei : $ 10/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Bekijk beoordelingen en recensies

G2 : 4,9/5 (meer dan 35 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Spot?

Een G2-recensent deelt:

Spot heeft een voortdurende uitdaging opgelost: het onderhouden van sterke verbindingen tussen teams in een installatie voor werken op afstand. Onze overstap naar Spot heeft de samenwerking op afstand nieuw leven ingeblazen. Het concept van het virtuele kantoor combineert naadloos aanpassing en samenwerking en overbrugt eerdere hiaten. Dit heeft geleid tot hernieuwde verbinding tussen teams, verhoogde productiviteit en een vernieuwde teamgeest.

Spot heeft een voortdurende uitdaging opgelost, namelijk het onderhouden van sterke verbindingen tussen teams in een installatie voor werken op afstand. Onze overstap naar Spot heeft de samenwerking op afstand nieuw leven ingeblazen. Het concept van het virtuele kantoor combineert naadloos aanpassing en samenwerking en overbrugt eerdere hiaten. Dit heeft geleid tot hernieuwde verbinding tussen teams, verhoogde productiviteit en een vernieuwde teamgeest.

7. ivCAMPUS (het beste voor virtuele campussen in academische stijl en gestructureerde samenwerking)

via ivCAMPUS

Als Zoom een campus had en Slack volgens een schema werkte, zou je ivCAMPUS krijgen. Het is gebouwd voor structuur en duidelijkheid en maakt gebruik van een op een tijdschema gebaseerde layout met privacy op kamerniveau, rolspecifieke toegang en doelgerichte ruimtes zoals labs, kantoren of klaslokalen.

In tegenstelling tot de speelse, open layouts van Kumospace draait het bij ivCAMPUS om routine en organisatie. Reserveer ruimtes, sluit ze af voor vergaderingen en houd activiteiten per ruimte bij. Het is ideaal voor teams die gedijen bij voorspelbare werkstromen.

Voor installaties op afstand die de bestelling van een fysiek kantoor missen, brengt ivCAMPUS dit terug - woon-werkverkeer niet inbegrepen.

de beste functies van ivCAMPUS

Plan terugkerende vergaderingen in vaste digitale ruimtes

Maak 'kantooruren' aan met zichtbare blokken voor aanwezigheid

Wijs mentoren of leidinggevenden toe aan specifieke zones voor onboarding

Gebruik room check-ins om aanwezigheid of betrokkenheid bij te houden

Pas de interface aan om de lay-out van uw kantoor of campus na te bootsen

beperkingen van ivCAMPUS

Minder geschikt voor spontane of sociale teaminteracties

De interface kan wat stijf aanvoelen voor zeer creatieve of flexibele teams

Beperkte integratie van apps van derden in vergelijking met andere apps

prijzen van ivCAMPUS

Basis : $ 11/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

beoordelingen en recensies van ivCAMPUS

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

📖 Lees ook: Belangrijkste regels voor vergaderingen voor betere teamcommunicatie

8. Sococo (het beste voor liefhebbers van traditionele kantoorlayouts en verspreide teams)

via Sococo

Herinnert u zich nog plattegronden? Sococo brengt ze terug, maar dan digitaal. U 'loopt' een kamer binnen, ziet wie er aanwezig is en neemt deel aan gesprekken, net zoals u dat in een echt kantoor zou doen.

In tegenstelling tot de thematische zones en visuele flair van Kumospace, houdt Sococo het simpel en gestructureerd. De blauwdruk-achtige layout helpt teams op afstand georganiseerd, zichtbaar en gefocust te blijven.

Als uw team duidelijkheid belangrijker vindt dan nieuwigheid, is Sococo een sterk alternatief voor Kumospace dat is ontwikkeld voor dagelijkse activiteiten, niet alleen voor speciale gebeurtenissen.

De beste functies van Sococo

Stel gepersonaliseerde kantoorplattegronden op met gelabelde ruimtes

Coördineer vergaderingen door vooraf ruimte te reserveren

Monitor de aanwezigheid van teams via realtime ruimtebezetting

Wijs privé-kantoren of teamzones toe aan sleutelfiguren

Gebruik virtuele huddle-ruimtes voor afdelingsspecifieke updates

Ontwerp unieke layouts voor verschillende afdelingen of locaties

Beperkingen van Sococo

De gebruikersinterface kan verouderd aanvoelen in vergelijking met nieuwere platforms

Geen ingebouwde functies voor samenwerking aan taken of documenten

Beperkte aanpassingsmogelijkheden buiten de structurele layout

Prijzen van Sococo

Sococo: $ 14,99/maand per gebruiker

Sococo Unlimited: $ 24,99/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Sococo

G2 : 4,3/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4/5 (20+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Sococo?

Een recensie op Capterra luidt:

De virtuele kantoor layout is handig om te zien wie met wie vergadert. Dit is veel beter dan alleen zien dat iemand online is, zoals bij Hangouts, of online en in gesprek, zoals bij Slack. De mogelijkheid om te zien welke mensen vergaderen is zeer effectief. Bovendien is het gemakkelijk om in en uit een vergadering te stappen.

De virtuele kantoor layout is handig om te zien wie met wie in vergadering is. Dit is veel beter dan alleen zien dat iemand online is, zoals bij Hangouts, of online en in gesprek, zoals bij Slack. De mogelijkheid om te zien welke mensen in vergadering zijn, is zeer effectief. Bovendien is het gemakkelijk om een vergadering in en uit te stappen.

9. Hopin/RingCentral (het beste voor het hosten van grootschalige virtuele evenementen en topontmoetingen)

via Hopin

In tegenstelling tot de meeste opties hier, bootst Hopin (nu RingCentral) geen kantoor na, maar bouwt het een fase. Het is ontworpen voor grootschalige gebeurtenissen zoals productlanceringen, topontmoetingen of webinars met meerdere tracks en biedt backstage-tools, netwerklounges en gestructureerde sessiezalen die veel verder gaan dan informele vergaderingen.

Terwijl Kumospace zich richt op vrije interactie, biedt Hopin gepolijste evenementen met een hoge capaciteit en functies zoals agenda's, ticketing, virtuele stands en live analyses.

Als alternatief voor Kumospace is het perfect voor teams die precisie en professionaliteit nodig hebben, ideaal voor het hosten van clients, partners of elke gebeurtenis waarbij impact belangrijk is.

De beste functies van Hopin

Stel meerdere gelijktijdige fasen of breakout-sessies in

Ontwerp registratiepagina's en ticketsoorten met uw eigen huisstijl

Integreer sponsorstands en interactieve demoruimtes

Beheer de backstage en toegang voor sprekers apart van de deelnemers

Maak snel netwerken mogelijk met willekeurige koppelingen

Houd de betrokkenheid van teams bij met ingebouwde analysetools

Beperkingen van Hopin

Niet ideaal voor dagelijkse updates of informele vergaderingen

Het kan voor nieuwe gebruikers zonder technische ondersteuning complex aanvoelen

Functies van een hoger niveau zijn vergrendeld achter aangepaste prijzen

Prijzen van Hopin

Events Pro : $ 119/maand per organisator

Events Pro+ : $ 239/maand per organisator

Events Enterprise: $359/maand per organisator

Beoordelingen en recensies van Hopin

G2 : 4,5/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Hopin?

Een G2-recensie luidt:

Het gebruiksgemak van de functies en installatie, en de RingCentral University, die gedetailleerde stappen biedt om te achterhalen hoe u uw gebeurtenis kunt opzetten. Het is eenvoudig om de locatie, de schema's en de branding op te zetten. Ik vind het geweldig dat de pagina's voor de gebeurtenis en registratie kunnen worden gepersonaliseerd en er met eenvoudige en intuïtieve instellingen professioneel uitzien.

Het gebruiksgemak van de functies en installatie, en de RingCentral University, die gedetailleerde stappen biedt om te achterhalen hoe u uw evenement kunt opzetten. Het is eenvoudig om de locatie, de schema's en de branding op te zetten. Ik vind het geweldig dat de pagina's voor het evenement en de registratie kunnen worden gepersonaliseerd en er met eenvoudige en intuïtieve instellingen professioneel uitzien.

10. Gather (het beste voor gamified virtuele ontmoetingsplaatsen met vergaderfunctie)

via Gather

Weet u nog toen verjaardagen en brainstormsessies in dezelfde ruimte plaatsvonden? Gather brengt die energie online met pixel-art avatars, interactieve functies zoals kantoorplattegronden en ruimtelijke audio die reageert op beweging. Het is meer dan alleen leuke beelden, het stimuleert informele chats en organische teammomenten.

Als alternatief voor Kumospace gaat Gather volledig voor een spelachtig ontwerp en aanpasbare ruimtes. Van themakamers tot interacties op basis van nabijheid, het combineert werk en ontspanning op een natuurlijke manier – ideaal voor teams die zowel verbinding als productiviteit belangrijk vinden.

Verzamel de beste functies

Houd teamgenoten zichtbaar op het scherm met zwevende videotegels

Stel aangepaste statussen in met projectkoppelingen of beschikbaarheidsmeldingen

Start direct videogesprekken met één klik

Wijs werkgroepen toe om spontane check-ins te stroomlijnen

Achtergrondvervaging en ruisonderdrukking inschakelen

Integreer lichtgewicht zichtbaarheid van de kalender voor de dagelijkse werkstroom

Verzamel beperkingen

Een gamified look spreekt formele teams binnen ondernemingen misschien niet aan

Installatie en onboarding kunnen tijdrovend zijn voor grotere ruimtes

De browserprestaties kunnen traag zijn op oudere machines of bij een onstabiele internetverbinding

Prijzen verzamelen

Free

Premium: $7/maand per gebruiker

Verzamel beoordelingen en recensies

G2 : 4,9/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Gather?

Een G2-recensie zegt:

Wat ik het leukste vind aan Gather is hoe het werken op afstand menselijker maakt. In tegenstelling tot traditionele videoconferencingtools creëert Gather een ruimtelijke, gamified omgeving waar je collega's kunt 'tegenkomen', naar vergaderingen kunt lopen of kunt rondhangen in virtuele lounges. Het brengt de spontaniteit en informele interacties terug die vaak ontbreken in installaties op afstand. Bovendien maken de aanpasbare ruimtes en avatars samenwerking boeiender en zelfs een beetje leuk.

Wat ik het leukste vind aan Gather is hoe het werken op afstand menselijker maakt. In tegenstelling tot traditionele videoconferencingtools creëert Gather een ruimtelijke, gamified omgeving waar je collega's kunt 'tegenkomen', naar vergaderingen kunt lopen of kunt rondhangen in virtuele lounges. Het brengt de spontaniteit en informele interacties terug die vaak ontbreken in installaties op afstand. Bovendien maken de aanpasbare ruimtes en avatars samenwerking boeiender en zelfs een beetje leuk.

📖 Lees ook: Beste tools voor werken op afstand voor teamsamenwerking

Zorg voor stabiliteit in uw werkstroom op afstand met ClickUp

Of u nu spontane check-ins organiseert, grootschalige evenementen of de hybride week vooruit plant, de beste virtuele kantoortool past zich aan uw ritme aan, en niet andersom.

Van avatar-gestuurde lounges tot krachtige hubs voor samenwerking: deze lijst laat zien dat er meerdere opties zijn die Kumospace kunnen vervangen. Sommige tools zorgen voor structuur, andere brengen energie. En slechts enkele bieden alles onder één dak.

Daarom is ClickUp de ideale keuze voor u. Het is niet alleen een vergaderplaats, maar ook uw werkruimte, planner, formulierbouwer, automatiseringsengine en collaboratief whiteboard.

Als u klaar bent om uw tools te centraliseren en samenwerking tussen teams te vergemakkelijken, is ClickUp uw alles-in-één oplossing.

Bouw uw slimmere, scherpere virtuele hoofdkwartier. Meld u aan voor ClickUp om uw team samen te brengen, waar ze ook zijn.